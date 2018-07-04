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ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Газоанализатор СГОЭС оптический, газ метан, диапазон концентраций 0-100% НКПР, вых сигн 4-20 мА, температура (-60 +40) гр С, сенсор инфракрасный, взрывозащита 1ExdIIСТ4, степень защиты IP66, питание 12-32 В. ЖСКФ.413311.002 ТУ" Кол-во: 6

"Позиция 2" "Газоанализатор кислорода ОКА-92 с выносным блоком датчиков Хоббит-ТВ во взрывозащищенном исполнении ЛШЮГ. 413411.009 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Вольтметр щитовой Ц42702 диапазон измерений 0-250В, класс точности 1.5, степень защиты IP50 ТУ 25-7504.133-2007" Кол-во: 4

"Позиция 4" "Вибропреобразователь пьезокристаллический МВ-44-1Г1,05,0, для преобразования механических колебаний в электрический сигнал, коэффициент преобразования 1пКлс2м (9,8пКл/g), температура окружающей среды -60+400С, степень защиты IP67" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Виброметр портативный ВК-5М ТУ 4277-026-00205435-07" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Веха геодезическая телескопическая EFT 4,6м, артикул 031219-46, для работы с геодезическим оборудованием, высота 1,6-4,6м, четыре секции, внешний диаметр внизу/вверху 32/19,1мм, оцифровка в мм, в чехле." Кол-во: 10

"Позиция 7" "Весы лабораторные Demcom DL-123, максимальный вес 120г, класс точности II, жидкокристаллический дисплей, внешняя калибровка, базовый набор функций: простое взвешивание, счетный режим, процентный режим, в комплект поставки входит гиря ГОСТ OIML R 76-1" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Весы крановые электронные ВЭК-Д-5000, предел взвешивания 5т, цена деления 2кг, диапазон рабочих температур-10+40C ТУ 4274-004-54260022-2013" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Весы общего назначения платформенные настольные электронные с цифровым электронным индикатором с размерами платформы 340х244мм с наименьшим пределом взвешивания 0,02кг с наибольшим пределом взвешивания 6кг с дискретностью отсчета 0,001кг" Кол-во: 11

"Позиция 10" "Весы электронные настольные торговые МК-15.2-А21, наибольший предел взвешивания 15кг, 2 поддиапазона измерения, светодиодный индикатор, внутренний источник питания аккумулятор. ТУ 4274-023-27450820-2013" Кол-во: 21

"Позиция 11" "Весы напольные электронные ВП-300, предел взвешивания 300кг, напряжение питания 220В, цена деления 0,1; размеры платформы 600х800мм, материал платформы-конструкционная сталь с прямыми углами, тип индикатора- взвешивающий ТУ 4274-005-54260022-2009" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Весы ЕТ-1000П-М электронные лабораторные с влагозащищенной клавиатурой, автономным питанием и девятью единицами измерения, класс точности-второй высокий, цена делений 0,01, размер платформы 120мм, максимальная нагрузка 1000гр" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Весы общего назначения платформенные напольные Масса-К ТВ-М-150.2 А3 электронные с цифровым электронным индикатором с размерами платформы 800х600 мм с наименьшим пределом взвешивания 0,5 кг с наибольшим пределом взвешивания 150 кг" Кол-во: 4

"Позиция 14" "Весы электронные товарные ТВ-S-200-А1 предел взвешивания 200кг ТУ 4274-027-27450820-06" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Вентиль (натекатель) игольчатый тонкой регулировки расхода газа баллонный Н-12 температурой газовой среды -25+50С давлением 14,7МПа" Кол-во: 6

"Позиция 16" "Оповещатель пожарный светозвуковой взрывозащищенный Экран-СЗ-К1 с надписью ГАЗ УХОДИ белого цвета свечения на красном фоне, напряжением питания (12-24)В в корпусе из полиамида ПА6" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Указатель низкого напряжения Контакт-55Э ТУ У 19463435.006-95" Кол-во: 14

"Позиция 18" "Указатель высокого напряжения со световой и звуковой индикацией УВНК-6-35 6-35кВ ТУ 34-31-10893-93" Кол-во: 2

"Позиция 19" "Указатель высокого напряжения контактный однополюсный с диапазоном измерения напряжения от 6 до 10кВ переменного тока с частотой от 50 до 60Гц со световой и звуковой индикацией УВНУ-2М/1 ТУ РА 01802164.0324-95" Кол-во: 4

"Позиция 20" "Узел управления электропневматический ЭПУУ-8-3-110В без фильтра, монтаж на приводе крана, КМЧ-АСА4.075.050 ТУ 4318-010-00123702-95" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Узел управления электропневматический ЭПУУ-7-8 напряжение постоянного тока управляющего сигнала 110 В, питание узла-сжатый воздух от 1 до 10 МПа, вид взрывозащиты-взрывонепроницаемая оболочка-1ExdIIAT3, степень защиты-IP54" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Узел управления электропневматический ЭПУУ-7-4-24В без фильтра, монтаж на приводе крана, КМЧ-АСА4.075.046 ТУ 51-03-79-92" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Узел управления электропневматический ЭПУУ-7-5, 110В, без фильтра, монтаж на приводе крана, КМЧ АСА4.075.046, ТУ 51-03-79-92" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Узел управления электропневматический ЭПУУ-6-1, 110В, без фильтра, монтаж на приводе крана, КМЧ АСА4.075.033, ТУ 51-03-60-88" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Узел управления электропневматический ЭПУУ-6-3-110В без фильтра, монтаж на приводе крана, КМЧ-АСА4.075.033-01 ТУ 51-03-60-88" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Узел управления электропневматический ЭПУУ-5-1-110В без фильтра, монтаж на кронштейне крана, КМЧ в составе узла ТУ 51-03-32-86" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Узел управления электропневматический ЭПУУ-4-1, 110В, без фильтра, монтаж на кронштейне крана, КМЧ ТУ 51-204-84" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Тягонапоромер ТНМП-52-М3У-(-8+8)кПа-1,5-У3-IP40 ТУ 4212-012-25357401-2003" Кол-во: 2

"Позиция 29" "Тягонапоромер-микроманометр цифровой автономный ЗОНД-10-ДГ1031А-(-2+2)кПа-0,4-IP50-(-20+40) ТУ 4212-007-17728013-2006" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Таймер лабораторный "Electronic timer clock". Электронный цифровой, с прямым и обратным счетом, часы в 12/24-часовом магнитная клипсулва и подставка, размеры 64х61х14, код 900600" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Счетчик-расходомер вихревой ВРТК-2000-РМД, исполнение РМД-компактный (ВПР и ПИ в едином корпусе), типоразмер Ду80мм, порог чувствительности 0,8м3/час, минимальный расход 1,6м3/час, максимальный расход 100м3/час, степень защиты IP65" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Счетчик-расходомер вихревой ВРТК-2000-РМД,исполнение РМД-компактный(ВПР и ПИ в едином корпусе),типоразмер Ду50мм,порог чувствительности 0,8м3/час,минимальный расход 1,6м3/час,максимальный расход 100м3/час" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Счетчик воды холодной турбинный ВСХ-80 ТУ 4213-200-18151455-2001" Кол-во: 2

"Позиция 34" "Счетчик времени наработки СВН-2-02 0,5Вт 99999,9ч IP65 ТУ 25-1865.081-87" Кол-во: 10

"Позиция 35" "Счетчик газа турбинный СТГ-100-650 СЯМИ.407221-448 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Счетчик газа NPM-G4 в левом исполнении, Q=4...6м3/час, Pраб.=50кПа, ТУ 4213-004-45737844-01" Кол-во: 3

"Позиция 37" "Счетчик электрической энергии однофазный однотарифный Меркурий 201.5 класс точности 1 ток номинальный(максимальный) 5(60)А напряжение 230В АВЛГ.411152.023ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 38" "Счетчик холодной воды турбинный сухоходный для работы в диапазоне температур +5+50С при давлении до 1,6МПа с роликовым и стрелочным указателями для установки на горизонтальном и вертикальном участке трубопровода" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Счетчик активной электроэнергии однофазный модель ЦЭ-6807Б, К-расширенный температурный диапазон от-40 C, 1. 0-класс точности, 220В номинальное фазное напряжение, 5А-базовый ток, 60А-максимальный ток, М-тип отсчетного механизма механический" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Счетчик моточасов СИМ-04/6Ч-2-09 для учета суммарной наработки оборудования и числа его включений в процессе эксплуатации, корпус 09 (подключение к оборудованию с помощью клемм)IP20, питание АС220В, потребляемая мощность 5ВА" Кол-во: 5

"Позиция 41" "Счетчик СЭТ3а-02-44-04 учета электрической энергии однотарифный,напряжение 3х220/380, номинальный ток 5-50А, класс точности 1,0, частота измерительной сети счетчика 50Гц, 3-х фазный, ТУ 523.СЭТЗ.110.000.ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Счетчик электрической энергии однофазный однотарифный CE101-R5-145M6 класс точности 1 номинальное напряжение 230В базовый(максимальный) ток 5(60)А отсчетное устройство механическое 6-разрядное для монтажа на рейку ТН-35 ТУ 4228-054-22136119-2005" Кол-во: 11

"Позиция 43" "Счетчик электрической энергии Меркурий 230 АМ-03 кл точн активной энергии 0,5/реактивной 1,0 напряжжение 3х220/380В, ток 3х5/7,5А, ТУ АВЛГ.411152.025" Кол-во: 9

"Позиция 44" "Счетчик учета электрической энергии Меркурий 230 АМ-01 кл точн 1,0 номинальное напряжение 3х220/380В номинальный ток 5(50)А ТУ АВЛГ.411152.025" Кол-во: 4

"Позиция 45" "Указатель высокого напряжения со световой и звуковой индикацией с трубкой фазировки УВНУ-10 СЗ ИП с ТФ 6-10кВ ТУ 25-0432.009-83" Кол-во: 8

"Позиция 46" "Оповещатель пожарный светозвуковой взрывозащищенный Экран-СЗ напряжением питания 12-24В в корпусе из полиамида ПА6 с надписью ГАЗ НЕ ВХОДИ белого цвета свечения на красном фоне с переменным звуковым сигналом и импульсным режимом свечения" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Часы настенные Vostok (Восток) артикул VST-3249, круглые, корпус пластик, питание АА 1шт." Кол-во: 2

"Позиция 48" "Часы настенные Салют артикул ДС-ББ25-130 орех, серия Стиль, форма круг диаметром 315мм, материал дерево сосна, цвет светло-коричневый ТУ 4286-001-50760360-2001" Кол-во: 7

"Позиция 49" "Фотодатчик сигнализирующий ФДС-01-220г, для контроля наличия основного пламени горелки в топках котлоагрегатов и технологических установок и выдачи сигналов в схемы контроля и защиты установок, чувствительный элемент фотоприемник, длина волны 1,5мкм" Кол-во: 2

"Позиция 50" "Фазометр Ц42309-0,5-1-0,5 220В 5А 50Гц включение непосредственное, класс точности 2,5 ТУ 25-7504.191-2006" Кол-во: 2

"Позиция 51" "Утройство пороговое УПЭС-40 2-16 каналов-по аналоговому выходу 1-480 каналов по RS-485 постоянная индикация 3 канала тревоги по газу на канал и сигнал неисправности ТУ ЖСКФ.411711.002" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Устройство проверки указателей напряжения УПУН-2014 ГОСТ 20493-2001" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Устройство защиты цепей питания, телесигнализации УЗ-1-0,5-24 НИУС.426419.050" Кол-во: 5

"Позиция 54" "Устройство цифровой индикации Агава АДИ-01.7, для индикации положения МЭО, измеряемый параметр: напряжение и ток, количество дискретных выходов 3, токовый выход 4-20мА ТУ 4217-014-12334427-2008" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Устройство защиты РГ4РоЕ.3-1-220 исп.2, однопортовое для защиты сетевого оборудования, использующего среду передачи Ethernet 10/100Base-TX, поддерживающих технологию PoE от опасных напряжений" Кол-во: 11

"Позиция 56" "Устройство дистанционного контроля и сигнализации УДКС 4604-01ЮМЕК.468230.001 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Устройство контроля температуры УКТ38-В.01, восьмиканальный со встроенным барьером искрозащиты, для отображения измеряемой температуры с выходным дискретным каналом, код 01-для подключения датчиков типа ТСМ 50М или ТСП50П, питание 220В" Кол-во: 4

"Позиция 58" "Устройство зарядарядное ЗД-6 для зарядки индивидуальных дозиметров ИД-0,2(ДК-02) размеры 105х37х122мм масса 40г" Кол-во: 8

"Позиция 59" "Устройство дистанционного контроля и сигнализации УДКС 4615Р-01 ЮМЕК.468230.011 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Устройство для сушки посуды ПЭ-2010 каталожный номер 1.75.10.0245 Экрос, температура до+40грС,питание 220В/50Гц,габариты 220х500х400мм" Кол-во: 3

"Позиция 61" "Устройство дилатометрическое электрическое терморегулирующее ТУДЭ-9М1-2,5-251-1ExdIIВТ4-З" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Указатель низкого напряжения со звуковой и световой индикацией УНН ЗП 36-660В ТУ 3414-003-49287711-04" Кол-во: 43

"Позиция 63" "Указатель УНВЛ-0,4 напряжения воздушной линии измеряемое напряжение 0,4 кВ ГОСТ 20493-2001" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Указатель высокого напряжения комбинированный со световой звуковой и вибрационной индикацией УВНК-10Б 6-10кВ ТУ 34-31-10893-93" Кол-во: 26

"Позиция 65" "Указатель высокого напряжения комбинированный УВН-6-35СЗ КБ ЭНЗА, максимальное рабочее напряжение 35кВ, напряжение индикации не более 1,5кВ, номинальные проверяемые напряжения 35кВ, температура эксплуатации -45+40C ТУ 3414-002-09884294-2013" Кол-во: 3

"Позиция 66" "Указатель напряжения универсальный УННУ-1 ЭНЗА для определения наличия напряжения в электроустановках до 1000В постоянного и переменного тока частоты 50-60Гц ГОСТ 20493-2001 ТУ 3414-002-09884294-2013" Кол-во: 10

"Позиция 67" "Указатель напряжения комбинированный УНК-0,4 диапазон от 12-380В" Кол-во: 3

"Позиция 68" "Указатель конечного положения УКП-01 для дискретной электрической сигнализации крайних положений запорного органа кранов взрывозащищенный 1ExdllBT3 с переключающими контактами 30Вт" Кол-во: 1

"Позиция 69" "Указатель низкого напряжения и чередования фаз УННЧФ-0,4 номинальное напряжение электроустановки 0,4кВ диапазон определения наличия напряжения 25-500В величина тока протекающего через указатель 0,5мА" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Указатель высокого напряжения с трубкой фазировки УВН-80-2М 6-10кВ" Кол-во: 21

"Позиция 71" "Указатель высокого напряжения УВНУ-2М для проверки наличия или отсутствия напряжения;диапазон напряжения 6-10кв,частота 50- 60гц,напряжение зажигания 1,5кв,диапазон рабочих температур от-45 до+45 градусов ТУ РА 37511563-3290-03" Кол-во: 2

"Позиция 72" "Указатель напряжения УННУ-1Н для определения напряжения в электроустановках до 1000в постоянного тока(с индик.полярности) и переменного тока промышленной частоты 50гц,габариты:ф22х160мм ТУ РА 37511563.3291-98" Кол-во: 4

"Позиция 73" "Указатель напряжения УНН КОМБИ ТУ 4224-014-49618964-2008" Кол-во: 26

"Позиция 74" "Регистратор видеографический Элметро-ВиЭР-104К-4АВ-4АВ-4АВ-4АВ-8ДВ-16Р-ГП,цветной дисплей ТFT-матрица диагональю 264мм(10,4"), исполнения общепромышленного многоканального,слоты ввода/вывода" Кол-во: 2

"Позиция 75" "Расходомер-счетчик электромагнитный РСМ-05.03 Dy80мм, рабочее давление 0-1,6МПа, температура измеряемой жидкости +3+150 C, рабочая среда: электропроводные жидкости, питьевая вода, жидкие пищевые продукты ТУ РБ 14746967.040-99" Кол-во: 3

"Позиция 76" "Расходомер-счетчик электромагнитный Взлет ЭМ Профи-212 Ду40 комплектация по опросному листу №50157066 ТУ ШКСД.407112.000" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Пульт сигнализации Роса-2SL" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Пульт дистанционного управления входит в состав автоматизированного комплекта средств для размагничивания трубопроводов Аура-7001-3" Кол-во: 1

"Позиция 79" "Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000 АЦДР.426469.005" Кол-во: 1

"Позиция 80" "Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП010412131249-8-1 Роса-2SL" Кол-во: 1

"Позиция 81" "Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ АЦДР.425533.002" Кол-во: 3

"Позиция 82" "Прибор ВПХР войсковой прибор химической разведки" Кол-во: 3

"Позиция 83" "Преобразователь расхода вихревой ВР-Д, диаметр Ду80, для измерения объема расхода жидкости, с жидкокристалическим индикатором (ЖКИ), фланцевое исполнение, температурное исполнение 150C, давление в трубопроводе 1,6МПа, минимальный расход 1,6м3/час" Кол-во: 1

"Позиция 84" "Преобразователь нормирующий с гальванической развязкой Корунд-М501(Н) КТЖЛ.425625.001, для преобразования токового сигнала 4-20мА в токовый сигнал 0-5мА, питание 24В, ток потребления 80мА, степень защиты IP30. ТУ 4217-005-29301297-2000" Кол-во: 2

"Позиция 85" "Преобразователь пьезоэлектрический контактный раздельно-совмещенный для толщиномеров Panametrics-NDT 26MG с герметичным кабелем, прямоугольным разъемом с эффективной частотой 5МГц диапазоном измерений (для стали)" Кол-во: 3

"Позиция 86" "Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой С2000-ПИ АЦДР.426469.019" Кол-во: 2

"Позиция 87" "ТУ 3468-001-31052367-1998 Плитка электрическая Кварц-3 одноконфорочная со стеклокерамической поверхностью, с сенсорным дискретным регулятором мощности и времени, номинальное напряжение 220В/50Гц, потребляемая мощность 1200Вт" Кол-во: 4

"Позиция 88" "Плита нагревательная ЛАБ-ПН-01 (баня песчаная) рабочая платформа из алюминиевого сплава, температура нагрева 400 C, поребляемая мощность 2600Вт, размеры нагревательной платформы 430х310мм, габаритные размеры 470х460х130мм для ЛАБ-БПН 01Б" Кол-во: 1

"Позиция 89" "Пикнометр газовый ПГ-200 номинальной вместимостью 200мл ГОСТ 22524-77" Кол-во: 2

"Позиция 90" "Пикнометр газовый ПГ-100 номинальной вместимостью 100мл ГОСТ 22524-77" Кол-во: 22

"Позиция 91" "Печь электрическая для сушки и прокалки сварочных электродов с бесступенчатым регулятором температуры диапазоном регулировки температуры +100+ 400С массой загружаемых электродов 10кг номинальным напряжением 220В" Кол-во: 3

"Позиция 92" "Печь сушки электродов ЭПСЭ-10/400 для подогрева и хранения электродов" Кол-во: 1

"Позиция 93" "Печь для сушки электродов ПСПЭ-40/400" Кол-во: 1

"Позиция 94" "Пенетрометр ПГ-1М грунтовой, статического действия, для ускоренного операционного контроля качества уплотнения, прочностных характеристик грунтов земляного полотна, угла внутреннего трения, удельного сцепления, модуля упругости" Кол-во: 1

"Позиция 95" "Панель оператора программируемая (панельный контроллер) СПК107 ТУ 4252-002-46526536-2007" Кол-во: 1

"Позиция 96" "Панель оператора Овен СП310-Р ТУ 4217-013-46526536-2008" Кол-во: 1

"Позиция 97" "Отражатель геодезический АМНК 401161.005, однопризменный, пластмассовая марка, резьба 5/8", основание с посадочной втулкой с зажимным механизмом ГОСТ Р 53340-2009" Кол-во: 12

"Позиция 98" "Оповещатель световой взрывозащищенный СКОПА-С напряжение 24 В, степень защиты IР67, маркировка взрывозащиты 1ExmIT6, рабочий температурный режим от -55 до +55С. Табло: черный фон с красным текстом ГАЗ НЕ ВХОДИТЬ СПР.425543.001 ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 99" "Оповещатель световой "Выход", Молния-24" Кол-во: 2

"Позиция 100" "Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой Маяк-24-К ТУ 4372-001-49518441-99" Кол-во: 3

"Позиция 101" "Оповещатель охранно-пожарный звуковой О23 Свирель-24 ЯЛКГ.425542.001 ТУ" Кол-во: 3

"Позиция 102" "Регистратор видеографический Элметро-ВиЭР 104К-8ЧВ-4АВ-4АП-8Р-ИНТ, цветной дисплей TFT-матрица 10,4" 800х600точек/сенсорная клавиатура, исполнения общепромышленного многоканального, слоты ввода/вывода:8ЧВ-8 частотных входов" Кол-во: 2

"Позиция 103" "Счетчик ЦЭ-6807БК 2. 0 220В 5-50А МШ для измерения активной энергии в однофазных двухпроводных цепях переменного тока, класс точности 2. 0, ток 5-50А, температура эксплуатации-40+55 C ТУ 4228-029-46146329-2000" Кол-во: 3

"Позиция 104" "Счетчик газа турбинный СГ-16М-250 Ду80мм, 1,6МПа ТУ 25-7653.0008-90" Кол-во: 1

"Позиция 105" "Счетчик жидкости с овальными шестернями унифицированный ППО-25-1,6СУ Ду25 Ру1,6 ТУ 311-5806724-ЭД1-081-92" Кол-во: 1

"Позиция 106" "Счетчик воды универсальный крыльчатый СКВ-15 Ду15" Кол-во: 4

"Позиция 107" "Счетчик горячей воды СКВ-15Г РБ 28584758.007-97 ТУ РБ 28584758.007-97" Кол-во: 4

"Позиция 108" "Сопротивление пневматическое регулируемое для ограничения потока газовой смеси из баллона при давлении до 10МПа 5.150.019 хроматографа Хроматэк-Кристалл 2000М" Кол-во: 7

"Позиция 109" "Сигнализатор стационарный токсичных и горючих газов СТГ1-1 ИБЯЛ.413411.056 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 110" "ТУ 38 У 0208010-001-9 Переносной сигнализатор СТХ-17 предназна чен для контроля довзрывоопасных концент раций горючих газов, паров горючих жид-Е ТУ 38 У 0208010-001-95 5В2.840.392 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 111" "Сигнализатор приближения к линии электропередачи СВПЛ УХЛ4 звуковой (антенна, блок, провод), устройство, автоматически оповещающее о приближении стрелы крана к ЛЭП, мощность 3Вт, расстояние от антенны до провода линии 6кВ до 6-10м." Кол-во: 76

"Позиция 112" "Сигнализатор токсичных и горючих газов СГГ-20 МИКРО-01М ИБЯЛ.413531.012-04" Кол-во: 3

"Позиция 113" "Сигнализатор напряжения касочный СНИК-6-10 ЭНЗА, напряжение питания 3В, ток потребления в дежурном режиме 0,04мкА, в режиме сигнализации 0,4мА, рабочий диапазон температур -45+45С ТУ 3414-002-09884294-2013" Кол-во: 3

"Позиция 114" "Сигнализатор горючих газов СГГ-20Микро ИБЯЛ.413531.012ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 115" "Сигнализатор горючих газов СГГ-20Микро ИБЯЛ.413531.012ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 116" "Сигнализатор ДПС-7В прохождения очистного устройства в составе: датчик сигнализатора ИПЦЭ418128.001 с клеммным соединителем КС-1, блок питания и регистрации БПР-2 с AC/DC преобразователем ~220/=24В, магнитный прижим МП-5" Кол-во: 1

"Позиция 117" "Сигнализатор горения Луч-1АМ(Н), контроля и индикации наличия факела запальных устройств или горелки в топках котлов и в технологических установках, Н настенное исполнение, напряжение питания 220В, климатическое исполнение УХЛ3.1 (-40+50C), степень з" Кол-во: 2

"Позиция 118" "Сигнализатор горения Луч-КЭ-Щ, щитовое исполнение, для контроля наличия факела запальника в составе запально-защитных устройств, газовых промышленных горелок, климатическое исполнение УХЛ3.1, напряжение питания универсальное 24В или 220В" Кол-во: 1

"Позиция 119" "Сигнализатор опасного напряжения бесконтактный касочный с диапазоном измерения напряжения от 6 до 10кВ переменного тока со звуковой индикацией РАДИУС" Кол-во: 18

"Позиция 120" "Сигнализатор пламени СП-1М-03-ОД1.1М-10-24В/220В-МК количество контролируемых каналов 3 код 03 датчик ОД1 1М длина соединительного кабеля от датчика до блока сигнализатора 10м напряжение питания 24В постоянного тока 220В" Кол-во: 1

"Позиция 121" "Сигнализатор горючих газов СГГ-20-02М ИБЯЛ.413531.009 ТУ-2001, кабель 10м ИБЯЛ.413226.064-01" Кол-во: 2

"Позиция 122" "Сигнализатор оксида углерода СОУ-1 стационарный. ИБЯЛ.413534.011-ТУ" Кол-во: 9

"Позиция 123" "Сигнализатор давления теплостойкий виброустойчивый типа МСТВ-А с выдачей электрического сигнала при повышении избыточного давления рабочей среды до 0,2кгс/см2 погрешностью срабатывания 0,05кгс/см2" Кол-во: 1

"Позиция 124" "Сенсор СТК-1 термокаталитический первичный преобразователь концентрации метана (CH4) и пропана (C3H8) в воздухе, диапазон рабочих концентраций по метану 0-3%об., по пропану 0-1%об. Предназначен для использования в сигнализаторах и газоанализаторах. Т" Кол-во: 2

"Позиция 125" "Секундомер ЧС-01 электронный ГОСТ 5072-79" Кол-во: 1

"Позиция 126" "Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 2-кнопочный с противоударным устройством 2 класса точности 60-секундную шкалу с ценой деления 0,2с и 60-минутный счетчик с ценой деления 1мин ГОСТ 5072-79" Кол-во: 2

"Позиция 127" "Секундомер механический СОСпр-2б-2-000 2-кнопочный 2 класса точности 60-секундную шкалу с ценой деления 0,2с и 60-минутный счетчик с ценой деления 1мин ГОСТ 5072-79" Кол-во: 4

"Позиция 128" "Измеритель-сигнализатор уровня взрвывозащищенный ИСУ-100БИ/Е53АИ-0,9СН, для непрерывного измерения уровня жидкости и сыпучих сред, напряжение питания ИСУ-100БИ 24В, датчик уровня Е53АИ-0,9СН, 5-трубчатый чувствительный элемент датчика" Кол-во: 1

"Позиция 129" "Измеритель-регулятор микропроцессорный двухканальный ОВЕН 2ТРМ1-Н.У.КК с универсальным входом двумя выходами оптопара транзисторная n-p-n 400мА 60В настенного монтажа размерами 130х105х65мм степени защиты IP44 напряжением питания 90-245В" Кол-во: 1

"Позиция 130" "Измеритель-регулятор микропроцессорный ОВЕН 2ТРМ1-Н-У-РР ТУ 4217-041-46526536-2013" Кол-во: 1

"Позиция 131" "Измеритель сопротивления заземления ИС-20 РАМП.411212.002ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 132" "Измеритель-регулятор технологический Элметро-ТеИР-3Р-БП-RS485-Т-ПИД-ГП, 3Р-три реле: одно реле сигнализации (тип контактов: переключающий), два реле управляющих (тип контактов: замыкающий); БП- наличие встроенного блока питания +24В" Кол-во: 1

"Позиция 133" "Измеритель поляризационного потенциала ИПП-1 Менделеевец ТУ 4318-014-24707490-2006" Кол-во: 1

"Позиция 134" "Измеритель сопротивления заземления RGE-1000, для измерения сопротивления заземляющих устройств, активных сопротивлений, для определения удельного сопротивления грунта, питание-сухие элементы 1,5Vх6шт, размер АА" Кол-во: 2

"Позиция 135" "Измеритель сопротивления заземления SEW-1820-ER, диапазон измерений 20-2000 Ом, напряжение прикосновения до 200 В, ЖК-индикатор, погрешность-1%, SEW-1820-ER ГОСТ Р 21508-07" Кол-во: 1

"Позиция 136" "Извещатель пожарный тепловой дифференциально-максимальный ИП 101-18-А2R1 ИБ исполнение 01 (МАК-ДМ ИБ исполнение 01) ТУ 4371-002-29903734-02" Кол-во: 14

"Позиция 137" "Извещатель пожарный тепловой многоточечный ИП 102-2х2 (Addi-T) в составе: блок сопряжения в пластмассовом корпусе БС МЕКЮ.468353.012 -1 шт; датчик пожарный многоточечный термо- и химостойкий ДПТ МЕКЮ.405229.001 -30 м" Кол-во: 1

"Позиция 138" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП212-34А (ДИП-34А-04) АЦДР.425232.002-04" Кол-во: 5

"Позиция 139" "Извещатель пожарный дымовой адресный ИП 212-60А (Leonardo-O) ТУ 4371-006-52635653-2001" Кол-во: 5

"Позиция 140" "Извещатель пожарный дымовой четырехпроводный оптико-электронный ИП 212-44 с модулем согласования МС-01 на замыкание с передачей тревожных сообщений Пожар на ППК. Габариты ф 100х50 мм, температурный режим (-30+60)С, защищаемая площадь 85 м2" Кол-во: 10

"Позиция 141" "Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-02-02 АЦДР.425214.002-02-02" Кол-во: 1

"Позиция 142" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-3СУ (НКСТ 425232.006) в комплекте с монтажным устройством (НКСТ 425921.024) ТУ 4371-001-65983999-2010" Кол-во: 10

"Позиция 143" "Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ АЦДР.425211.004" Кол-во: 1

"Позиция 144" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-34А (ДИП-34А-01-02) АЦДР.425232.002-01-02" Кол-во: 4

"Позиция 145" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП212-34А (ДИП-34А) исп.01 АЦДР.425232.002-01" Кол-во: 2

"Позиция 146" "Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК АЦДР.425112.001" Кол-во: 1

"Позиция 147" "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ЕхИП535-1В-А-Б-рис2 (R3=0,75 кОм, R5=4,3 кОм), корпус алюмин сплав-А, штуцер под бронекабель-Б, сх подключ-рис2. ТУ 4371-091-12150638-2002" Кол-во: 8

"Позиция 148" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-44 (ДИП-44) ТУ 4371-001-44373676-99" Кол-во: 10

"Позиция 149" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-3СУ (ЦФСК.425231.125) ТУ 4371-001-27456886-97 (с изм. №1-2011)" Кол-во: 35

"Позиция 150" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-3СМ (ЦФСК.425231.125-01) ТУ 4371-001-27456886-97 (с изм. №1-2011)." Кол-во: 17

"Позиция 151" "Денситометр цифровой ДД 5005-220 с ручным зондом для измерений диффузных оптических плотностей черно-белых фотоматериалов на прозрачной подложке" Кол-во: 25

"Позиция 152" "Датчик-реле контроля пламени Парус-002УФ-1/24К ТУ 3113-009-50150673-2004" Кол-во: 1

"Позиция 153" "Датчик-газоанализатор ДАК (новый) ДАК-СН4-024, стационарный, принцип действия оптико-абсорбционный, взрывозащита 1ExdibIIBT4X ТУ ИБЯЛ.418414.071-24" Кол-во: 4

"Позиция 154" "Индикатор весовой УКМ-3/4" Кол-во: 3

"Позиция 155" "Оповещатель пожарный светозвуковой взрывозащищенный Экран-СЗ К1 "Пожар", взрывозащита 1Exm[ib]IICT4X, степень защиты оболочки IP65, климатическое исполнение У1, комплектация К1, ТУ 4371-007-43082497-05" Кол-во: 3

"Позиция 156" "Оповещатель (табло) световой взрывозащищенный СКОПА-С СПР.425543.001 ТУ" Кол-во: 3

"Позиция 157" "Оповещатель охранно-пожарный звуковой О23 Свирель-12 12В, 95дБ ЯЛКГ.425542.001ТУ" Кол-во: 3

"Позиция 158" "Нитратомер pH-метр лабораторный Анион-7000 для измерения состава водных сред электрохимическими методами:потенциометрии, кондуктометрии, амперометрии, измеряемые параметры:активность ионов водорода (pH); ЭДС электродных систем (мВ)" Кол-во: 2

"Позиция 159" "Напоромер НМП-52-М2-25kPa-1,5-У3-IP40 ТУ 25-7305.014-90" Кол-во: 2

"Позиция 160" "Напоромер НМП-52-М2-10kPa-1,5-У3-IP53 ТУ 4212-174-00225621-2009" Кол-во: 6

"Позиция 161" "Напоромер НМП-52-М2-4kPa-1,5-У3-IP40 ТУ 25-7305.014-90" Кол-во: 7

"Позиция 162" "Напоромер НМП-52-М2-6kPa-1,5-У3-IP53 ТУ 25-7305.014-90" Кол-во: 4

"Позиция 163" "Микроомметр малогабаритный наручный МИКО-10, диапазон измерения сопротивления 1-100000мкОм, диапазон силы измерительного тока 1-10А, погрешность 0,2%, IP54, стандартная комплектация СКБ042.00.00.000. ТУ 4221-142-41770454-2016" Кол-во: 1

"Позиция 164" "Люксметр-яркомер Аргус-12 диапазон измерения освещенности 1-200000лк, диапазон измерения яркости 1-200000кд/м2, погрешность измерения 8%, спектральный диапазон 0,38-0,8мкм. ТУ 4381-001-05842749-1999" Кол-во: 1

"Позиция 165" "Люксметр-пульсметр Аргус-07 для измерения освещенности и коэффициента пульсации диапазон измерений 1-200000лк спектральный диапазон 0,38мкм погрешность 8-10% размеры 65х90мм вес 0,2кг" Кол-во: 1

"Позиция 166" "Лупа измерительная ЛИ-2-8х ТУ РБ 14541426.020-99" Кол-во: 4

"Позиция 167" "Корректор расхода газа СПГ-761.2 ТУ 4217-057-23041473-2007" Кол-во: 4

"Позиция 168" "Корректор СПГ-761 природного газа 220в 50гц температура окружающей среды-10+50 градусов С потребляемая мощность 7ва РАЖГ.421412.014 РЭ" Кол-во: 1

"Позиция 169" "Контроллер ОВЕН ПЛК100-220.Р-М, 220В" Кол-во: 2

"Позиция 170" "Контроллер программируемый логический Овен ПЛК160-220.А-М для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием, напряжение питания 90-264В переменного тока, 110-230В постоянного тока, потребляемая мощность 40ВА" Кол-во: 9

"Позиция 171" "Контроллер программируемый логический Овен ПЛК150-220.А-М для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием; номинальное напряжение-220В" Кол-во: 7

"Позиция 172" "Контроллер Овен САУ-У.Д логический предназначен для создания систем автоматического контроля,управления насосами,диапазон напряжения: переменного 90-260В,постоянного 20-34В;потребляемая мощность 6ВА" Кол-во: 2

"Позиция 173" "Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ АЦДР.426469.012" Кол-во: 1

"Позиция 174" "Контакт магнитоуправляемый герметизированный(геркон) МКС-27103 группы А климатическое исполнение УХЛ2.1 мощность коммутируемая 30Вт ток коммутируемый 1А напряжение 220В МДС срабатывания 65-90 ТУ ОД0.360.035ТУ" Кол-во: 30

"Позиция 175" "Клещи измерительные цифровые 3,5-разрядные для измерения постоянного напряжения от 0,1В до 800В переменного напряжения от 0,1В до 600В постоянного тока от 0,1А до 2000А переменного тока от 0,1А до 2000А частоты от 10Гц до 400Гц" Кол-во: 2

"Позиция 176" "Клещи токоизмерительные К4575А, переменный ток (6, 20, 60, 200, 600) А, переменное напряжение (150, 300, 600) В, обхват 33 мм. К4575А ГОСТ Р 20474-06" Кол-во: 4

"Позиция 177" "Клапан КГ-10 газовый Ду10 автоматический ТУ 25.02-390-76" Кол-во: 2

"Позиция 178" "Клапан точной регулировки ВТР АПИ 4.463.002 для регулирования газовой среды-30+50град давление 150кПа ТУ АПИ 4.463.002" Кол-во: 2

"Позиция 179" "Источник питания резервированный СКАТ-1200Д, рекомендуемая емкость АКБ 7Ач; вход 187-242В 50Гц; выход 11,4-12,6В, номинальный ток 1А; металлический корпус, габариты(ШхВхГ) 208х193х82мм; от -10 до +40 С; ФИАШ.436234.023 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 180" "Источник питания резервированный РИП-12 исп.02 РИП-12-2/7М1 АЦДР.436534.001-02" Кол-во: 1

"Позиция 181" "Индикатор-течеискатель ИТ-М Микро ИБЯЛ.413216.053" Кол-во: 1

"Позиция 182" "Индикатор расхода газа 5.183.004, автономное устройство для измерения (индикации) потока химически неагрессивного газа, количество каналов 1, рабочий диапазон 5-350мл/мин, максимальное давление на входе 1,25МПа, напряжение питания 12В" Кол-во: 2

"Позиция 183" "Блок управления шаговым двигателем БУШ-ДГ-05 для управления дозатором газа 816.ДВБ.000, тип двигателя 2ДШР116-2,5-1,8УХЛ4, напряжение основного питания 220В, аварийного 24В, сигналы управления от САУ 4- 20мА. ТУ 4217-7000-52279796-2005" Кол-во: 1

"Позиция 184" "Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/24 АЦДР.425412.016" Кол-во: 2

"Позиция 185" "Блок управления краном BCV-1 ГУКН.423747.003, для ручного и дистанционного управления шаровым краном с электропневматическим узлом управления, оснащенным встроенными или выносными концевыми выключателями, напряжение питания 22-26В" Кол-во: 5

"Позиция 186" "Блок питания с выходной мощностью 60Вт Овен БП60Б-Д4-12 для преобразования переменного(постоянного) напряжения в постоянное стабилизированное;Б-выходное напряжение:переменного тока 90-264В, постоянного тока 110-370В" Кол-во: 4

"Позиция 187" "Блок питания Овен БП14Б-Д4.4-24 для преобразования переменного/ постоянного напряжения в постоянное стабилизированное, БП14-выходная мощность-14Вт,Б-входное напряжение:переменного тока-90-264В,постоянного тока-110-370В" Кол-во: 14

"Позиция 188" "Блок управления краном БУК-1-110-100-Г 9У5. 139. 003. 00. 000-18 для дистанционного и ручного управления открытием и закрытием шаровых кранов Ду 150-1400мм, длина металлорукава-стандартная, маркировка по взрывозащите 2ЕхdmIIAT3" Кол-во: 1

"Позиция 189" "Блок питания и сигнализации БПС-21М-2Ц ИБЯЛ.411111.042-33 выходное напряжение 24В ИБЯЛ.411111.042 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 190" "Блок стабилизации напряжения и автоматического управления БСНАУ выходное напряжение 27,2В номинальная выходная мощность 150Вт для обеспечения автоматического ручного и дистанционного управления работой термоэлектрического генератора ГТГ-150" Кол-во: 1

"Позиция 191" "Блок приемо-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П исп. 01 АЦДР.425533.001" Кол-во: 1

"Позиция 192" "Блок питания-коммутации БПК-220В-4Р-ГС для питания уровнемеров ПМП- 118,ПМП-138,коммутации исполнительных механизмов и сирены,напряжение 12в,имеет 4 контакта реле" Кол-во: 1

"Позиция 193" "Блок концевых переключателей ИГНД.468262.004 ТУ" Кол-во: 5

"Позиция 194" "Блок управления, розжига и сигнализации БУРС-1В Са2.390.025" Кол-во: 2

"Позиция 195" "Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ АЦДР.425412.003" Кол-во: 1

"Позиция 196" "Блок питания постоянного тока Радон-БП25, вход ~220В, выход 24+/-1В, ток нагрузки 1А, щитовое исполнение, ТУ 1292-006-31636677-99" Кол-во: 3

"Позиция 197" "Блок приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4 АЦДР.425513.008" Кол-во: 1

"Позиция 198" "Бинокль БПЦ 15х50 "Байгыш" ТУ 4471-167-07507347-00" Кол-во: 1

"Позиция 199" "Баня песчаная МИМП-БП. Напряжение питания от сети переменного тока, В 22010% Потребляемая мощность, Вт, не более 1500. Максимальная температура нагрева, С, не менее 300." Кол-во: 1

"Позиция 200" "Аспиратор сильфонный АМ-0059 РЮАЖ.413543.010 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 201" "Ареометр для электролита АЭ-1 1100-1300 единицей измерения - кГ/м3, ценой деления шкалы - 10,0 кГ/м3. ГОСТ 18481-81" Кол-во: 3

"Позиция 202" "Ареометр общего назначения АОН-1 820-880 единицей измерения - кГ/м3, ценой деления шкалы - 1,0 кГ/м3 ГОСТ 18481-81" Кол-во: 3

"Позиция 203" "Аппарат для количественного определения содержания воды в различных продуктах методом отгонки с приемником-ловушкой 10мл АКОВ-10 из термически стойкого стекла ТУ 25-2024.010-88" Кол-во: 1

"Позиция 204" "Иономер-кондуктометр-кислородомер Анион-7050 предназначен для измерения концентрации и биохимического потребления кислорода,активности ионов, (рХ),молярной,массовой концентраций ионов,ЭДС электродных систем, окислительно-восстановительного потенциала" Кол-во: 1

"Позиция 205" "Анализатор Эксперт-001-4.0.1.Анализируемые компоненты:хлориды, pH, БПК 0-20мг/дм3." Кол-во: 2

"Позиция 206" "Амперметр переменного тока Э8030-М1, предел измерения-(0-50) А, кл точн-2,5, через трансф-р-5 А, частота F=50 Гц. Э8030-М1-50/5А-2,5-50Гц. ТУ РБ 05796073.151-99ОКП 42" Кол-во: 2

"Позиция 207" "Аквадистиллятор электрический ДЭ-4, производительность 4 л/час, напряжение сети 220 В, потребляемая мощность 3 кВт, ДЭ-4. ТУ 9452-129-12517820-2002" Кол-во: 2

"Позиция 208" "Аквадистиллятор электрический одноступенчатый ДЭ-10 производительность 10л/час ГОСТ 28165-89" Кол-во: 1

"Позиция 209" "Адгезиметр СМ-1 механический прибор для определения адгезии, когезии и смешанного вида разрушений изоляционного покрытия трубопроводов на битумной основе. ТУ 4271-028-12719185-2011" Кол-во: 1

"Позиция 210" "Адгезиметр цифровой АМЦ2-20" Кол-во: 2

"Позиция 211" "Датчик токовихревой ВПД-10-14-1,0-39/50-611-В, где 10мм-диаметр резьбовой части корпуса датчика; 14-в комплекте две гайки S=14мм; 1,0-общая длина кабельной сборки датчика в м (без металлорукава)" Кол-во: 1

"Позиция 212" "Датчик токовихревой ВПД-10-14-1,0-24/35-611-В, где 10мм-диаметр резьбовой части корпуса датчика; 14-в комплекте две гайки S=14мм; 1,0-общая длина кабельной сборки датчика в м (без металлорукава)" Кол-во: 2

"Позиция 213" "Датчик токовихревой ВПД-10-0,8/4,2РС-25/42-Н-В для измерения размаха относительноговиброперемещения,10мм-диаметр резьбовой части корпуса датчика;0,8-длина части кабеля датчик внутри агрегата;4,2м- длина части кабеля датчик снаружи агрегата" Кол-во: 4

"Позиция 214" "Датчик пламени оптический ДКПО-01 ЖТИЯ.421411.001 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 215" "Датчик контроля пламени ФД-02 6Яа.129.549 ТО" Кол-во: 1

"Позиция 216" "Гигрометр-психрометр ВИТ-2 диапазон измерения относительной влажности 20-90%, диапазон измерения температуры +15+40 C ТУ 25-11. 1645-84" Кол-во: 3

"Позиция 217" "Газосигнализатор индивидуальный серии ИГС-98 на 2 газа Бином-2В Количество контролируемых газов -2 Контр. газы: парыуглеводород овСН(0-100%об.), кислород О2(0-30%об.)" Кол-во: 2

"Позиция 218" "Газоанализатор ССС-903МЕ с преобразователем газовым универсальным электрохимическим ПГЭ-903У оксид углерода. Исп. корпуса: нержавеющая сталь. ЖСКФ.413425.003 ТУ ТУ ЖСКФ.413425.003" Кол-во: 6

"Позиция 219" "Газоанализатор горючих газов ТГА модели PIRECL11M, 1-выходной сигнал 4- 20мА с интерфейсами HART и RS-485; 0-100% НКПР; 1-стандартный всепогодный экран с гидрофобным фильтром; М-код производителя Москва." Кол-во: 1

"Позиция 220" "Газоанализатор стационарный взрывозащищенный ССС-903М с преобразователем ПГЭ-903У определяемый компонент-оксид углерода (СО), материал корпуса нержавеющая сталь марки 316, маркировка взрывозащиты 1Exd(ib)IICT6X, степень защиты IP66" Кол-во: 1

"Позиция 221" "Газоанализатор ФП11.1 для измерения объемной доли метана в воздухе, портативный, переносной, взрывозащищенного исполнения с цифровой индикацией, световой и звуковой сигнализацией и диффузионной подачей анализируемой среды ТУ РБ 100162047.021-2000" Кол-во: 3

"Позиция 222" "Ротаметр РМА-0,063 ГУЗ для измерения расхода плавноменяющихся однородных потоков газов с дисперсными включениями инородных частиц, с максимальным расходом 0,63м3/ч ТУ 25-02.070213-82" Кол-во: 2

"Позиция 223" "Измеритель-регулятор цифровой Радон РИЦ-1,2-Т-50/150-8-Щ54/20-0-1 входной сигнал ТСМ 50. ТУ 3210-039-31636677-1998" Кол-во: 1

"Позиция 224" "Измеритель-регулятор ИРТ 5320Н 50М -50..+200, тип входного сигнала 50М, 4-20мА, диапазон -50+200С, тип уставок -базовое исполнение 12, ГП-госповерка ТУ 4210-002-13282997-01" Кол-во: 1

"Позиция 225" "Вакуумметр Метер ДМ02-063-1-М12х1,5-(-1+0)кгс/см2-1,5-IP40 ТУ 4212-001-15151288-2007" Кол-во: 1

"Позиция 226" "Датчик ОВЕН ПД100-ДИ10.0-115-0,5-EXD ТУ 4212-002-46526536-2009" Кол-во: 1

"Позиция 227" "Датчик расхода газа ДРГ.М-160, Ду80" Кол-во: 1

"Позиция 228" "Регистратор видеографический Элметро-ВиЭР-104К-8ЧВ-4АП-8ДВ-8ДВ-8ДВ-8Р-ИНТ-ГП ТУ 4227-016- 99278829-2008" Кол-во: 2