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Номер извещения
31806589919
Уникальный номер закупки
18/4.3/0039253/ТГСургут
Наименование закупки
Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» (0056/18/4.3/0039253/ТГСургут/ЗП/ГОС/Э/08.06.2018) Закупка только у СМСП.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 15:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильева Наталья Игоревна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.07.2018 09:00 GMT +304.07.2018 09:0004.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806589919Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
04.07.2018 09:1004.07.2018 09:1004.07.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806589919Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
11.07.2018 15:0011.07.2018 15:0011.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806589919Подведение итогов не позднее Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Начальная цена
13 178 287,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
26.51.33.190
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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