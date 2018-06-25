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Номер извещения
31806590027
Уникальный номер закупки
18/5.4/0020506/ДШельф
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению профналадки и испытания электротехнического оборудования для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ К ИСПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРА СУБПОДРЯДЧИКОВ (СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ) ИЗ ЧИСЛА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (20506)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 16:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению профналадки и испытания электротехнического оборудования нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 12:00 GMT +325.06.2018 12:0025.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806590027Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению профналадки и испытания электротехнического оборудования нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
26.06.2018 11:1026.06.2018 11:1026.06.2018 11:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806590027Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению профналадки и испытания электротехнического оборудования нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 14:0004.07.2018 14:0004.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806590027Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению профналадки и испытания электротехнического оборудования нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению профналадки и испытания электротехнического оборудования нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Начальная цена
23 308 162,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
33.12.19.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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