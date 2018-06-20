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Номер извещения
31806589984
Уникальный номер закупки
18/1.1/0040603/ГЦР
Наименование закупки
Организация и проведение работ по очистке от взрывоопасных предметов территории строительства объектов КС «Балашов», КС «Калач», КС «Петровск», в составе стройки «Реконструкция газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток» (код 056-2003247) (0056/18/1.1/0040603/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/08.06.2018) Закупка только у СМСП.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 15:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горина Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Организация и проведение работ по очистке от взрывоопасных предметов территории строительства объектов КС «Балашов», КС «Калач», КС «Петровск», в составе стройки «Реконструкция газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток» (код 056-2003247)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 09:00 GMT +320.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806589984Дата и время окончания срока приема заявок Организация и проведение работ по очистке от взрывоопасных предметов территории строительства объектов КС «Балашов», КС «Калач», КС «Петровск», в составе стройки «Реконструкция газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток» (код 056-2003247)г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 09:1020.06.2018 09:1020.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806589984Дата и время вскрытия заявок Организация и проведение работ по очистке от взрывоопасных предметов территории строительства объектов КС «Балашов», КС «Калач», КС «Петровск», в составе стройки «Реконструкция газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток» (код 056-2003247)г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806589984Подведение итогов не позднее Организация и проведение работ по очистке от взрывоопасных предметов территории строительства объектов КС «Балашов», КС «Калач», КС «Петровск», в составе стройки «Реконструкция газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток» (код 056-2003247)г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.06.201827.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806589984Подведение итогов не позднее Организация и проведение работ по очистке от взрывоопасных предметов территории строительства объектов КС «Балашов», КС «Калач», КС «Петровск», в составе стройки «Реконструкция газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток» (код 056-2003247)г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Организация и проведение работ по очистке от взрывоопасных предметов территории строительства объектов КС «Балашов», КС «Калач», КС «Петровск», в составе стройки «Реконструкция газопровода «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск-Писаревка» к началу поставок газа по газопроводу «Южный поток» (код 056-2003247)
Начальная цена
1 646 582,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО Газпром центрремонт
Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
71.12.34.110
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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