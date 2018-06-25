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Номер извещения
31806590045
Уникальный номер закупки
18/2.1/0027731/ГТранс
Наименование закупки
Оказание услуг по подготовке под погрузку, устранению коммерческих неисправностей (котловое оборудование, загрузочный люк, сливной прибор), промывке-пропарке вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов в пределах Куйбышевской ж.д. для Салаватского участка Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" (ст. Аллагуват Куйбышевской ж.д.) для нужд ООО "Газпромтранс" (654976)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 16:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Оказание услуг по подготовке под погрузку, устранению коммерческих неисправностей (котловое оборудование, загрузочный люк, сливной прибор), промывке-пропарке вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов в пределах Куйбышевской ж.д. для Салаватского участка Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" (ст. Аллагуват Куйбышевской ж.д.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 12:00 GMT +325.06.2018 12:0025.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806590045Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по подготовке под погрузку, устранению коммерческих неисправностей (котловое оборудование, загрузочный люк, сливной прибор), промывке-пропарке вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов в пределах Куйбышевской ж.д. для Салаватского участка Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" (ст. Аллагуват Куйбышевской ж.д.)г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
26.06.2018 11:0026.06.2018 11:0026.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806590045Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по подготовке под погрузку, устранению коммерческих неисправностей (котловое оборудование, загрузочный люк, сливной прибор), промывке-пропарке вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов в пределах Куйбышевской ж.д. для Салаватского участка Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" (ст. Аллагуват Куйбышевской ж.д.)г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 14:0004.07.2018 14:0004.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806590045Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подготовке под погрузку, устранению коммерческих неисправностей (котловое оборудование, загрузочный люк, сливной прибор), промывке-пропарке вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов в пределах Куйбышевской ж.д. для Салаватского участка Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" (ст. Аллагуват Куйбышевской ж.д.)г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.07.201804.07.2018 14:0004.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806590045Подведение итогов не позднее Оказание услуг по подготовке под погрузку, устранению коммерческих неисправностей (котловое оборудование, загрузочный люк, сливной прибор), промывке-пропарке вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов в пределах Куйбышевской ж.д. для Салаватского участка Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" (ст. Аллагуват Куйбышевской ж.д.)г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по подготовке под погрузку, устранению коммерческих неисправностей (котловое оборудование, загрузочный люк, сливной прибор), промывке-пропарке вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов в пределах Куйбышевской ж.д. для Салаватского участка Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" (ст. Аллагуват Куйбышевской ж.д.)
Начальная цена
292 919 064,23
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
33.17.11.000
33.17
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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