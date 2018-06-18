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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению радиационного дозиметрического контроля рентгеновского и прилегающих кабинетов для нужд санатория-профилактория ООО "Газпром трансгаз Югорск" 18/2.1/0041860/ТГЮгорск

    Оказание услуг по проведению радиационного дозиметрического контроля рентгеновского и прилегающих кабинетов для нужд санатория-профилактория ООО "Газпром трансгаз Югорск" 18/2.1/0041860/ТГЮгорск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.06.2018 21:5918.06.2018 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806588923Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению радиационного дозиметрического контроля рентгеновского и прилегающих кабинетов для нужд санатория-профилактория ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Тюменская область, ХМАо-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806588923

    Уникальный номер закупки

    18/2.1/0041860/ТГЮгорск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению радиационного дозиметрического контроля рентгеновского и прилегающих кабинетов для нужд санатория-профилактория ООО "Газпром трансгаз Югорск" 18/2.1/0041860/ТГЮгорск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.06.2018 14:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 41860.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-26-06

    Факс

    +7 34675 2-20-43

    Адрес электронной почты

    announce@ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородин Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    628260, Тюменская область, ХМАо-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ

    Закупки и тендеры Услуги в области медицины прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению радиационного дозиметрического контроля рентгеновского и прилегающих кабинетов для нужд санатория-профилактория ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.06.2018 21:59 GMT +318.06.2018 21:5918.06.2018 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806588923Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению радиационного дозиметрического контроля рентгеновского и прилегающих кабинетов для нужд санатория-профилактория ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Тюменская область, ХМАо-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15

    Дата и время вскрытия заявок

    19.06.2018 08:0019.06.2018 08:0019.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806588923Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению радиационного дозиметрического контроля рентгеновского и прилегающих кабинетов для нужд санатория-профилактория ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Тюменская область, ХМАо-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15

    Подведение итогов не позднее

    26.06.2018 08:3026.06.2018 08:3026.06.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806588923Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению радиационного дозиметрического контроля рентгеновского и прилегающих кабинетов для нужд санатория-профилактория ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Тюменская область, ХМАо-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.06.201826.06.2018 08:3026.06.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806588923Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению радиационного дозиметрического контроля рентгеновского и прилегающих кабинетов для нужд санатория-профилактория ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Тюменская область, ХМАо-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению радиационного дозиметрического контроля рентгеновского и прилегающих кабинетов для нужд санатория-профилактория ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Начальная цена

    552 853,19

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Классификатор ОКПД2

    86.90.15.000

    Услуги медицинских лабораторий

    Классификатор ОКВЭД2

    86.90.1

    Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по проведению дозиметрических измерений ионизирующего излучения рабочих мест персонала, индивидуальных средств защиты стомато логического кабинета"

    Кол-во: 1

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