www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806589931
Уникальный номер закупки
18/СЗ/0000000304
Наименование закупки
Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» по объекту «Перемычка между МГ Починки – Грязовец и МГ СРТО – Торжок» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская для нужд ООО «Газпром инвест» (0056/18/СЗ/0000000304/ЗП/ГОС/Э/08.06.2018) Закупка с требованием о привлечении субподрядчиков из числа СМСП.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 15:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Николаев Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» по объекту «Перемычка между МГ Починки – Грязовец и МГ СРТО – Торжок» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская для нужд ООО «Газпром инвест»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 09:00 GMT +320.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806589931Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» по объекту «Перемычка между МГ Починки – Грязовец и МГ СРТО – Торжок» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская для нужд ООО «Газпром инвест»г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 09:1020.06.2018 09:1020.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806589931Дата и время вскрытия заявок Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» по объекту «Перемычка между МГ Починки – Грязовец и МГ СРТО – Торжок» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская для нужд ООО «Газпром инвест»г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806589931Подведение итогов не позднее Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» по объекту «Перемычка между МГ Починки – Грязовец и МГ СРТО – Торжок» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская для нужд ООО «Газпром инвест»г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.06.201827.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806589931Подведение итогов не позднее Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» по объекту «Перемычка между МГ Починки – Грязовец и МГ СРТО – Торжок» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская для нужд ООО «Газпром инвест»г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» по объекту «Перемычка между МГ Починки – Грязовец и МГ СРТО – Торжок» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская для нужд ООО «Газпром инвест»
Начальная цена
1 905 028,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
71.20.13.000
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.