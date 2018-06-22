Поставка пасты уплотнительной для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2018 году

Поставка пасты уплотнительной для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2018 году

410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Паста уплотнительная марки 131-435 КГУ тип 1 (тяжелая) для предупреждения и устранения утечек природного газа, нефти и нефтепродуктов, пара и технической воды через уплотнительные узлы арматуры, антикоррозионной защиты и смазки сопрягаемых деталей с " Кол-во: 620

"Позиция 2" "Паста уплотнительная марки 131-435 КГУ тип 2 (средняя) для предупреждения и устранения утечек природного газа через уплотнительные узлы шаровых и пробковых кранов, антикоррозионной защиты и смазки сопрягаемых деталей с рабочей температурой -60+100С Т" Кол-во: 480

"Позиция 3" "Паста уплотнительная марки 131-435 КГУ тип 4 (супергерметизатор) для предупреждения и устранения утечек природного газа через уплотнительные узлы шаровых и пробковых кранов, антикоррозионной защиты и смазки сопрягаемых деталей (особенно металл по мет" Кол-во: 160

"Позиция 4" "Паста уплотнительная марки 131-435 КГУ тип 0 (очиститель каналов) для очистки и обеспечения проходимости подводящих каналов, обратных клапанов и присоединительных фитингов арматуры, восстановления герметичности с рабочей температурой -40+80С в ведре " Кол-во: 40