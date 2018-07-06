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Номер извещения
31806589073
Уникальный номер закупки
18/4.3/0039857/ТГСаратов
Наименование закупки
Поставка композиционной гидравлической жидкости для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2018 году (0037/18/4.3/0039857/ТГСаратов/ЗП/ГОС/Э/08.06.2018) ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 14:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
Почтовый адрес
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
Контактный телефон
+7 8452 30-61-28
Факс
+7 8452 30-69-34
Адрес электронной почты
tenter@utg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудряшов Андрей Викторович
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 410052, г. Саратов, пр.50 лет Октября, 118-А, каб. 906. (Отдел подготовки и проведения конкурентных закупок)
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Поставка композиционной гидравлической жидкости для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.07.2018 10:00 GMT +306.07.2018 10:0006.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806589073Дата и время окончания срока приема заявок Поставка композиционной гидравлической жидкости для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2018 годуРоссийская Федерация, 410052, г. Саратов, пр.50 лет Октября, 118-А, каб. 906. (Отдел подготовки и проведения конкурентных закупок)
Дата и время вскрытия заявок
06.07.2018 10:1006.07.2018 10:1006.07.2018 10:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806589073Дата и время вскрытия заявок Поставка композиционной гидравлической жидкости для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2018 годуРоссийская Федерация, 410052, г. Саратов, пр.50 лет Октября, 118-А, каб. 906. (Отдел подготовки и проведения конкурентных закупок)
Подведение итогов не позднее
03.08.2018 23:0003.08.2018 23:0003.08.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806589073Подведение итогов не позднее Поставка композиционной гидравлической жидкости для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2018 годуРоссийская Федерация, 410052, г. Саратов, пр.50 лет Октября, 118-А, каб. 906. (Отдел подготовки и проведения конкурентных закупок)
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.08.201803.08.2018 23:0003.08.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806589073Подведение итогов не позднее Поставка композиционной гидравлической жидкости для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2018 годуРоссийская Федерация, 410052, г. Саратов, пр.50 лет Октября, 118-А, каб. 906. (Отдел подготовки и проведения конкурентных закупок)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка композиционной гидравлической жидкости для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2018 году
Начальная цена
1 548 750,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Саратов»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Саратов»
Адрес местонахождения
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
20.16.57.120
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3.5
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