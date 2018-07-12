Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Стеллаж фронтальный для хранения грузов на европоддонах.В комплект входят:связи для межстеллажного соединения длиной 200 мм.Распределенная нагрузка на поддон,кг-800.Количество уровней с учетом пола-4.Количество секций-4.Масса секции,кг-177.Габариты с" Кол-во: 6

"Позиция 2" "Камера струйной очистки КСО-150-Н СФ Р" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Стенд очистки жидкостей на нефтяной основе (дизельное топливо, масла, СОЖ, рабочие жидкости для гидросистем машин и оборудования и др.) во взрывозащищенном исполнении СОГ 913К1ВЗ" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Стенд для испытания на прочность абразивных кругов. Наружный диаметр круга, мм-200...800. Мощность кВт-11,00. Габариты, мм-2500х1230х1800 СИП-800К1" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Станок трубонарезной модель 1РТ783. Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки, мм - 840; обрабатываемой над станиной- 800;обрабатываемой над суппортом- 490. Наибольшая масса устанавливаемой заготовки, кг -1000. Наибольшая длина обрабатываемых конц" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Станок точильно-шлифовальный ЛТШ-3. Диаметр круга,мм-400. Мощность,кВт-3.00. Габариты,мм-660х600х1370" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Станок ленточнопильный СРЗ-200-01 П отрезной маятникового типа. Размеры разрезаемой заготовки, мм - Ф300. Угол реза: 90х45. Привод ленточной пилы, кВт - 1,5. Габариты станка, мм - 1750х700х1500" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Рольганг подающий. Мощность,кВт- 1,50.Габариты,мм-4590х2180х770 РПП1" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Пресс вулканизационный. Размеры нагревательных плит - 400х400мм. Максимальное усилие пресса - 42тс. Нагрев плит - 250C. Максимальное расстояние между плитами - 250мм. Мощность - 10,2кВт. Габариты - 620х1070х1620мм." Кол-во: 1

"Позиция 10" "Таль ручная ТРШБп-Ех-1,0 шестеренная передвижная взрывобезопасная. Грузоподъёмность тали, т-1,0 т. Высота подъема, м- 6,0. Для перемещения груза по подвесному пути двутаврового профиля при различных работах в режиме не выше группы 1М по ГОСТ 25835." Кол-во: 1

"Позиция 11" "Колодец сливной на три линии в комплекте: сливная муфта, фильтр-огнепреградитель, кран шаровой, фильтр сливной, Опросный лист 15073-Р-09-ТХ.ОЛ" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Таль ручная шестеренчатая ТРШАМ-0,5-У1.1 интегрирована с кошкой типа А (без привода механизма передвижения). Грузоподъемность -0,5т, монорельсовый путь -двутавровая балка №18М по ГОСТ 19425, климатическое исполнение -У 1.1 по ГОСТ15150, температура э" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Подъемник ПМГ-1-10. Грузоподъемность, кг-300. Высота подъема, м -1,5. Площадь платформы, м2 -2,56. Напряжение, В-220. Мощность, кВт-1,50. Габариты, мм-1800х1600х5400 ПМГ-1-10" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Транспортные расходы" Кол-во: 1