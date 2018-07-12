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Номер извещения
31806588303
Уникальный номер закупки
18/4.1/0041459/ГПК
Наименование закупки
0001/18/4.1/0041459/ГПК/ЗП/ГОС/Э/08.06.2018 Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 13:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-87
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
E.Sitnikova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ситникова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки
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Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.07.2018 12:00 GMT +312.07.2018 12:0012.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806588303Дата и время окончания срока приема заявок Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Дата и время вскрытия заявок
13.07.2018 12:0013.07.2018 12:0013.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806588303Дата и время вскрытия заявок Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Подведение итогов не позднее
18.07.2018 19:0018.07.2018 19:0018.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806588303Подведение итогов не позднее Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.07.201818.07.2018 19:0018.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806588303Подведение итогов не позднее Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
13 384 183,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
28.22.18.390
28.22.11.110
25.29.12.190
28.41.24.190
28.29.12.119
28.29.22.140
31.09.11.120
49.20.19.190
25.29
28.22
28.29
28.41
31.09
49.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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