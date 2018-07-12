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    Главная / Торги / 0001/18/4.1/0041459/ГПК/ЗП/ГОС/Э/08.06.2018 Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    0001/18/4.1/0041459/ГПК/ЗП/ГОС/Э/08.06.2018 Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.07.2018 12:0012.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806588303Дата и время окончания срока приема заявок Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806588303

    Уникальный номер закупки

    18/4.1/0041459/ГПК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    0001/18/4.1/0041459/ГПК/ЗП/ГОС/Э/08.06.2018 Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.06.2018 13:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    41459 для участника.rar

    Изменения в извещении

    41459_продление_22.06.2018.docx

    Изменения в извещении

    41459_продление_25.06.2018.docx

    Изменения в извещении

    41459_продление_03.07.2018.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-87

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    E.Sitnikova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ситникова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие

    Закупки и тендеры Оборудование подъемно-транспортное

    Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Оборудование металлообрабатывающее

    Закупки и тендеры Мебель прочая

    Закупки и тендеры Услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.07.2018 12:00 GMT +312.07.2018 12:0012.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806588303Дата и время окончания срока приема заявок Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Дата и время вскрытия заявок

    13.07.2018 12:0013.07.2018 12:0013.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806588303Дата и время вскрытия заявок Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Подведение итогов не позднее

    18.07.2018 19:0018.07.2018 19:0018.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806588303Подведение итогов не позднее Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.07.201818.07.2018 19:0018.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806588303Подведение итогов не позднее Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    13 384 183,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    28.22.18.390

    Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки

    28.22.11.110

    Тали

    25.29.12.190

    Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов прочие, не включенные в другие группировки

    28.41.24.190

    Станки для прочих видов обработки металлов резанием

    28.29.12.119

    Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки

    28.29.22.140

    Машины пескоструйные

    31.09.11.120

    Стеллажи, стойки, вешалки металлические

    49.20.19.190

    Услуги железнодорожного транспорта по перевозке прочих грузов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.29

    Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей

    28.22

    Производство подъемно-транспортного оборудования

    28.29

    Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    28.41

    Производство металлообрабатывающего оборудования

    31.09

    Производство прочей мебели

    49.20

    Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стеллаж фронтальный для хранения грузов на европоддонах.В комплект входят:связи для межстеллажного соединения длиной 200 мм.Распределенная нагрузка на поддон,кг-800.Количество уровней с учетом пола-4.Количество секций-4.Масса секции,кг-177.Габариты с"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Камера струйной очистки КСО-150-Н СФ Р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Стенд очистки жидкостей на нефтяной основе (дизельное топливо, масла, СОЖ, рабочие жидкости для гидросистем машин и оборудования и др.) во взрывозащищенном исполнении СОГ 913К1ВЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Стенд для испытания на прочность абразивных кругов. Наружный диаметр круга, мм-200...800. Мощность кВт-11,00. Габариты, мм-2500х1230х1800 СИП-800К1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Станок трубонарезной модель 1РТ783. Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки, мм - 840; обрабатываемой над станиной- 800;обрабатываемой над суппортом- 490. Наибольшая масса устанавливаемой заготовки, кг -1000. Наибольшая длина обрабатываемых конц"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Станок точильно-шлифовальный ЛТШ-3. Диаметр круга,мм-400. Мощность,кВт-3.00. Габариты,мм-660х600х1370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Станок ленточнопильный СРЗ-200-01 П отрезной маятникового типа. Размеры разрезаемой заготовки, мм - Ф300. Угол реза: 90х45. Привод ленточной пилы, кВт - 1,5. Габариты станка, мм - 1750х700х1500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Рольганг подающий. Мощность,кВт- 1,50.Габариты,мм-4590х2180х770 РПП1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Пресс вулканизационный. Размеры нагревательных плит - 400х400мм. Максимальное усилие пресса - 42тс. Нагрев плит - 250C. Максимальное расстояние между плитами - 250мм. Мощность - 10,2кВт. Габариты - 620х1070х1620мм."

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Таль ручная ТРШБп-Ех-1,0 шестеренная передвижная взрывобезопасная. Грузоподъёмность тали, т-1,0 т. Высота подъема, м- 6,0. Для перемещения груза по подвесному пути двутаврового профиля при различных работах в режиме не выше группы 1М по ГОСТ 25835."

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Колодец сливной на три линии в комплекте: сливная муфта, фильтр-огнепреградитель, кран шаровой, фильтр сливной, Опросный лист 15073-Р-09-ТХ.ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Таль ручная шестеренчатая ТРШАМ-0,5-У1.1 интегрирована с кошкой типа А (без привода механизма передвижения). Грузоподъемность -0,5т, монорельсовый путь -двутавровая балка №18М по ГОСТ 19425, климатическое исполнение -У 1.1 по ГОСТ15150, температура э"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Подъемник ПМГ-1-10. Грузоподъемность, кг-300. Высота подъема, м -1,5. Площадь платформы, м2 -2,56. Напряжение, В-220. Мощность, кВт-1,50. Габариты, мм-1800х1600х5400 ПМГ-1-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Транспортные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Станок универсальный вертикально-сверлильный 2Л135. Максимальный диаметр сверления в стали, мм - 50. Мощность электродвигателя привода главного движения, кВт-2,2. Габариты, мм-1000х680х2405."

    Кол-во: 1

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