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Номер извещения
31806588030
Уникальный номер закупки
18/5.4/0001111/ДШельф
Наименование закупки
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы управления ПДК для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 1111
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 12:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы управления ПДК для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 12:00 GMT +320.06.2018 12:0020.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806588030Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и текущий ремонт системы управления ПДК для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 11:2021.06.2018 11:2021.06.2018 11:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806588030Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и текущий ремонт системы управления ПДК для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 20:0027.06.2018 20:0027.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806588030Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и текущий ремонт системы управления ПДК для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.06.201827.06.2018 20:0027.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806588030Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и текущий ремонт системы управления ПДК для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы управления ПДК для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
Начальная цена
59 836 752,81
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
33.14.1
33.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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