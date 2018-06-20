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Номер извещения
ГП806034
Уникальный номер закупки
18/2.2/0017952/Газмаш
Наименование закупки
Поставка трубки из резиновой смеси для нужд Балакиревского филиала АО «Газпром бытовые системы»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
Почтовый адрес
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Контактный телефон
+7 812 458-77-46
Факс
+7 812 458-77-32
Адрес электронной почты
zakupki@gazprom-bs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильева Карина Олеговна
Место рассмотрения предложений
197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н
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Поставка трубки из резиновой смеси для нужд Балакиревского филиала АО "Газпром бытвоые системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 11:00 GMT +320.06.2018 11:0020.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806034Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубки из резиновой смеси для нужд Балакиревского филиала АО "Газпром бытвоые системы"197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 12:0020.06.2018 12:0020.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806034Дата и время вскрытия заявок Поставка трубки из резиновой смеси для нужд Балакиревского филиала АО "Газпром бытвоые системы"197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н
Подведение итогов не позднее
26.07.2018 18:0026.07.2018 18:0026.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806034Подведение итогов не позднее Поставка трубки из резиновой смеси для нужд Балакиревского филиала АО "Газпром бытвоые системы"197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.07.201826.07.2018 18:0026.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806034Подведение итогов не позднее Поставка трубки из резиновой смеси для нужд Балакиревского филиала АО "Газпром бытвоые системы"197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, д. 54, корпус 1, литера А, помещение 1-Н
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубки из резиновой смеси для нужд Балакиревского филиала АО "Газпром бытвоые системы"
Начальная цена
1 624 954,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром бытовые системы
Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
22.19.20.110
22.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 13000
Кол-во: 6000
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