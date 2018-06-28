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Номер извещения
ГП806033
Уникальный номер закупки
18/2.1/0042873/ВостокГП
Наименование закупки
Право заключения договора на оказание услуг по сопровождению Электронного справочника "Система ГАРАНТ" для нужд ОАО "Востокгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-21-35
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
shmidtla@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шмидт Леонхард Александрович
Место рассмотрения предложений
634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Право заключения договора на оказание услуг по сопровождению Электронного справочника "Система ГАРАНТ" для нужд ОАО "Востокгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2018 06:00 GMT +328.06.2018 06:0028.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806033Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на оказание услуг по сопровождению Электронного справочника "Система ГАРАНТ" для нужд ОАО "Востокгазпром"634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73.
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2018 06:0028.06.2018 06:0028.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806033Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на оказание услуг по сопровождению Электронного справочника "Система ГАРАНТ" для нужд ОАО "Востокгазпром"634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73.
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 14:0004.07.2018 14:0004.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806033Подведение итогов не позднее Право заключения договора на оказание услуг по сопровождению Электронного справочника "Система ГАРАНТ" для нужд ОАО "Востокгазпром"634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.07.201804.07.2018 14:0004.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806033Подведение итогов не позднее Право заключения договора на оказание услуг по сопровождению Электронного справочника "Система ГАРАНТ" для нужд ОАО "Востокгазпром"634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на оказание услуг по сопровождению Электронного справочника "Система ГАРАНТ" для нужд ОАО "Востокгазпром"
Начальная цена
327 776,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Востокгазпром
Все закупки и тендеры Востокгазпром
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
63.99.10.190
63.99.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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