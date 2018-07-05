Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка запасных частей для двигателей для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка запасных частей для двигателей для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.07.2018 06:0005.07.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806587426Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для двигателей для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73.Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806587426

    Уникальный номер закупки

    18/2.2/0019307/ТомскГП

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для двигателей для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.06.2018 11:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    №18_2.2_0019307_ТомскГП_ДЗП.rtf

    №18_2.2_0019307_ТомскГП_Извещение.rtf

    №18_2.2_0019307_ТомскГП_ТЗ.doc

    №18_2.2_0019307_ТомскГП_ПД.docx

    №18_2.2_0019307_ТомскГП_Методика.docx

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-21-35

    Факс

    +7 3822 61-20-60

    Адрес электронной почты

    shmidtla@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шмидт Леонхард Александрович

    Место рассмотрения предложений

    634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73.

    Закупки и тендеры Томская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими машинами, оборудованием и инструментами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для двигателей для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2018 06:00 GMT +305.07.2018 06:0005.07.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806587426Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для двигателей для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73.

    Дата и время вскрытия заявок

    05.07.2018 06:0005.07.2018 06:0005.07.2018 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806587426Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для двигателей для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73.

    Подведение итогов не позднее

    11.07.2018 14:0011.07.2018 14:0011.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806587426Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для двигателей для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.07.201811.07.2018 14:0011.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806587426Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для двигателей для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для двигателей для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    436 235,41

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Классификатор ОКПД2

    46.69.12.000

    Услуги по оптовой торговле эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    46.6

    Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сальник коленвала"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Толкатель штанг клапанов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Маслосъемный колпачок"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Кольца стандартные"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Замок зажигания запуска"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Генератор зарядки АКБ в сборе (Статор и ротор)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Прокладка клапанной крышки"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Насос топливный высокого давления (ТНВД)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Прокладка цилиндра"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Кольцо медное"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Насос топливный ручной подкачи"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 15

    "Позиция 13"

    "Втулка задняя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Прокладка под форсунку"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Масляный фильтр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Топливный фильтр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Форсунка в сборе"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Шатун в сборе с шатунным вкладышем, пальцем и поршнем, набором колец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Шестерня привода маслянного насоса -Регулятор скорости"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Топливный насос высокого давления ТНВД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Блок зарядки АКБ, регулятор напряжения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Стартер BOSCH (Бош)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Манжета (сальник) коленчатого вала задняя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Штанга толкателя клапана"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Датчик давления масла"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Втулка передняя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Набор прокладок для ремонта двигателя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Прокладка топливоподкачивающего насоса"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Поршень +0,50 мм, поршневые кольца +0,50 мм, палец, стопорные кольца)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Крышка главного подшипника"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Электростартер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Шайба под форсунку"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Набор прокладок"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Впускной клапан"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Ручной стартер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Выпускной клапан"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Прокладка между воздушным фильтром и карбюратором"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Карбюратор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Прокладка пробки заливной горловины"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Кольцо уплотнительное штанги толкателя"

    Кол-во: 6

    "Позиция 42"

    "Кольца поршневые стандартные"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "Корпус воздушного фильтра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Пробка заливной горловины"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Кольцо медное"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Фиксатор клапана с сух."

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "Вкладыши шатунные стд."

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить