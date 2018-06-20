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    Главная / Торги / Поставка медицинской мебели для здравниц Филиала МСЧ

    Поставка медицинской мебели для здравниц Филиала МСЧ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 09:3020.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806586623Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинской мебели для здравниц Филиала МСЧ350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806586623

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0040064/ТГКраснодар

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка медицинской мебели для здравниц Филиала МСЧ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.06.2018 09:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0070 18 4.3 0040064 ТГКраснодар ЗП ГОС Э 08.06.2018.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 861 213-15-22

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    tender@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Титова Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Закупки и тендеры Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях

    Закупки и тендеры Инструменты и оборудование медицинские

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка медицинской мебели для здравниц Филиала МСЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 09:30 GMT +320.06.2018 09:3020.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806586623Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинской мебели для здравниц Филиала МСЧ350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 10:0020.06.2018 10:0020.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806586623Дата и время вскрытия заявок Поставка медицинской мебели для здравниц Филиала МСЧ350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Подведение итогов не позднее

    25.07.2018 14:0025.07.2018 14:0025.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806586623Подведение итогов не позднее Поставка медицинской мебели для здравниц Филиала МСЧ350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.07.201825.07.2018 14:0025.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806586623Подведение итогов не позднее Поставка медицинской мебели для здравниц Филиала МСЧ350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинской мебели для здравниц Филиала МСЧ

    Начальная цена

    256 763,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Классификатор ОКПД2

    32.50.30.110

    Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части

    26.60.13.160

    Аппараты магнитотерапии

    26.51.51.140

    Гигрометры

    26.60.12.140

    Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    26.60

    Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях

    32.50

    Производство медицинских инструментов и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ширма медицинская секционная с полимерными полотнами ШМПС-01-Айболит (2-х секц, ПВХ) (каркас белый, на колесах)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Кушетка физиотерапевтическая КМФ "Малютка-НН (к/з бежевый № 276-И). Каркас - массив хвойных пород деревьев"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Носилки мягкие медицинские в сумке НМ-02 (с фиксирующими ремнями)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Комплект валиков и подушки"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Шкаф медицинский двухсекционный МКП 014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Шкаф медицинский односекционный ШОМ 2/2-03-"Айболит""

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Шкаф медицинский двухсекционный двухдверный Ш 2.03-"Айболит""

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Тумба медицинская прикроватная ТМП-02.1-"Айболит" (на колесах)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Тумба медицинская прикроватная ТМП-02.4-"Айболит" (на колесах)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Стол инструментальный предметный двухполочный СИП-2/М"Айболит""

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Стол для массажа рук, 660х460х850 ( может использоваться как столик для забора крови)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Стол медицинский для врача с встроенной тумбой под системный блок СКВ-3-"Айболит""

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Кровать медицинская 840х1900, угол наклона подголовника 0-64"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Матрац М-2/к-Айболит (чехол из полиэфирного волокна)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Кушетка медицинская смотровая КМС "Малютка-НН (к/з бежевый № 276-И)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Кушетка медицинская смотровая КМС "Малютка-НН (к/з бежевый № 276-И)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Стол медицинский для врача с подкатной тумбой -"Айболит"СКВ-1.1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Ширма медицинская секционная с полимерными полотнами ШМПС-01-Айболит (3-х секц, ПВХ) (каркас белый, на колесах)"

    Кол-во: 5

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