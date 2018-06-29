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    Главная / Торги / Поставка медикаментов для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Поставка медикаментов для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.06.2018 09:3029.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806586607Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медикаментов для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806586607

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0039858/ТГКраснодар

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка медикаментов для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.06.2018 09:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0070 18 4.3 0039858 ТГКраснодар ЗП ГОС Э 08.06.2018.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 861 213-15-22

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    tender@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Титова Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Вещества химические неорганические основные прочие

    Закупки и тендеры Средства парфюмерные и косметические

    Закупки и тендеры Масла эфирные

    Закупки и тендеры Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Субстанции фармацевтические

    Закупки и тендеры Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка медикаментов для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 09:30 GMT +329.06.2018 09:3029.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806586607Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медикаментов для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Дата и время вскрытия заявок

    29.06.2018 10:0029.06.2018 10:0029.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806586607Дата и время вскрытия заявок Поставка медикаментов для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2018 14:0027.07.2018 14:0027.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806586607Подведение итогов не позднее Поставка медикаментов для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.07.201827.07.2018 14:0027.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806586607Подведение итогов не позднее Поставка медикаментов для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медикаментов для нужд ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Начальная цена

    1 545 538,61

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Классификатор ОКПД2

    21.20

    Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

    21.10

    Субстанции фармацевтические

    20.5

    Продукты химические прочие

    20.42.1

    Средства парфюмерные и косметические

    20.53.1

    Масла эфирные

    20.1

    Вещества химические основные, удобрения химические и азотные, пластмассы и синтетический каучук в первичных формах

    Классификатор ОКВЭД2

    20.13

    Производство прочих основных неорганических химических веществ

    20.42

    Производство парфюмерных и косметических средств

    20.53

    Производство эфирных масел

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    21.10

    Производство фармацевтических субстанций

    21.20

    Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дипроспан сусп.. Д./ин 2мг.+5мг. №5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Диоксидин 1% 10мл амп"

    Кол-во: 7

    "Позиция 3"

    "Димексид 100 мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Димедрол 1% 1мл №10 амп.р-р д/ин"

    Кол-во: 56

    "Позиция 5"

    "Диклофенак 100 мг №10 сусп.рект"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Диклофенак р-р 25 мг/мл 3мл №5 д/ин"

    Кол-во: 180

    "Позиция 7"

    "Дибазол 1% 1 мл №10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Дексаметазон 1 мл №25 амп."

    Кол-во: 24

    "Позиция 9"

    "глюкофаж 1000мг, №30 таб."

    Кол-во: 12

    "Позиция 10"

    "Глюкоза 5% 200 мл д/ин..."

    Кол-во: 80

    "Позиция 11"

    "Глюкоза 40% 10 мл № 10 д/ин"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Глицин 100мг №50 таб."

    Кол-во: 105

    "Позиция 13"

    "Гипотиазид 25 мг №20 табл."

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Гидрокортизоновая мазь глазная 0,05% 3 гр."

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Гидрокортизоновая мазь 1% -10 гр"

    Кол-во: 30

    "Позиция 16"

    "Гептрал 400 мг №5и Адемиотионинлиофилиза для приготовления раствора для в/в и в/м"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Гепарин 5000 ЕД/мл 5мл №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 18"

    "Гексорал 0,2% 40 мл аэр."

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Гастал №30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Галазолин 0,1% 10мл №1 фл.капли назальн."

    Кол-во: 50

    "Позиция 21"

    "Вода для инъекций 5мл №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Вода для инъекций 2 мл амп. №10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Верапамил р-р д/ин 0,25 % 2 мл амп. №10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Валидол табл. табл.№10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 25"

    "Називин Спрей 0,05% 10 мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Фурагин 50 мг 30 табл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Флуцинар 50,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "фильтрум- сти 400мг, №50 таб."

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Физиотенз 0,4 мг.№ 28 таб."

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Фестал драже №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Фенистил гель 50,0 туба"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Фарингосепт №20 табл."

    Кол-во: 15

    "Позиция 33"

    "Уролесан 25,0 капли"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Унитиол р-р 5% 5мл амп10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 35"

    "Ультракаин D-С форте р-р для ин. Картриджи №100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Ультракаин DE р-р для ин. Картриджи №100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Уголь активированный № 10 таб"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 38"

    "Убистезин форте 4% д/ин Картрижди №50"

    Кол-во: 30

    "Позиция 39"

    "Троксевазин гель 40,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Трисоль 200,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Трентал 20мг -5мл, №5 амп."

    Кол-во: 20

    "Позиция 42"

    "Тиамина гидрохлорид 5%"

    Кол-во: 15

    "Позиция 43"

    "Тетрациклиновая гл.мазь 1% 10,0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "Тест полоски ВанТАЧ селект Симпл №50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Тест ИХА-Марихуана -фактор"

    Кол-во: 300

    "Позиция 46"

    "Тест ИХА -Морфин -фактор"

    Кол-во: 300

    "Позиция 47"

    "Темпалгин №20"

    Кол-во: 30

    "Позиция 48"

    "Тафен назальный спрей 50мкг/доза 200доз"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Тавегил р-р д/ин 0,1% 2 мл №5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 50"

    "Супрастин табл. 25 мг №20"

    Кол-во: 25

    "Позиция 51"

    "Супрастин 2% 1мл №5 амп.р-р д/ин"

    Кол-во: 65

    "Позиция 52"

    "Фурадонин 50 мг №20 таб."

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "Сыворотка против яда гадюки обыкн. 150АЕ амп №5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Эуфиллин р-р д/ин 2,4% амп 10 мл №10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 55"

    "Эуфиллин-Н 150 мг табл."

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Эуфиллин р-р д/ин 2,4% амп 10 мл №10"

    Кол-во: 70

    "Позиция 57"

    "Энтерофурил капс. 100 мг №30"

    Кол-во: 7

    "Позиция 58"

    "Эналаприл 5 мг №20 таб."

    Кол-во: 50

    "Позиция 59"

    "Эналаприл 10 мг №20 таб."

    Кол-во: 50

    "Позиция 60"

    "Эбрантил 25 мг -5мл, № 5 амп."

    Кол-во: 5

    "Позиция 61"

    "Шалфей №20 табл. Для рассасывания"

    Кол-во: 15

    "Позиция 62"

    "Цитрамон таб.№10"

    Кол-во: 350

    "Позиция 63"

    "Ципрофлоксацин таблетки 500 мг №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Ципролет глазные капли 3 мг/5 мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 65"

    "Циндол суспензия 125 гр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Цианкобаламин 500 мкг 1 мл №10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 67"

    "Цефтриаксон 1,0 порошок д/приг.р-ра для в/м и в/в введения 1000 мг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Цефекон Д свечи 250 мг №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Цетрин 10 мг № 20"

    Кол-во: 25

    "Позиция 70"

    "Церукал раствор 2 мл. №10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 71"

    "Церукал №50 табл"

    Кол-во: 30

    "Позиция 72"

    "церебролизин 5мл №5 амп."

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "Хлорофиллипт спиртовый р-р 1% 100 мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "Хлоргексидин р-р 0,05% 100 мл"

    Кол-во: 130

    "Позиция 75"

    "Фуросемид р-р д/ин 2 мл №10"

    Кол-во: 35

    "Позиция 76"

    "Фуросемид 40 мг №50"

    Кол-во: 15

    "Позиция 77"

    "Фурациллин 0,02 №10 таб."

    Кол-во: 40

    "Позиция 78"

    "Фуразолидон 0,05 №10 таб."

    Кол-во: 15

    "Позиция 79"

    "Сульфацил натрия 20% гл капли 1,5 мл №2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 80"

    "Панкреатин 25 ед №50"

    Кол-во: 25

    "Позиция 81"

    "Панангин 10мл №5 амп.р-р д/ин."

    Кол-во: 45

    "Позиция 82"

    "Пакет гипотермический "Снежок""

    Кол-во: 50

    "Позиция 83"

    "Отинум 20% 10 мл ушные капли"

    Кол-во: 15

    "Позиция 84"

    "Омепразол № 30 капс."

    Кол-во: 30

    "Позиция 85"

    "октолипен 300 мг -10мл №10 амп"

    Кол-во: 20

    "Позиция 86"

    "Нурофен сусп. Для детей 100 мг/5мл,150 мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 87"

    "Но-шпа р-р д/ин 20мг/мл 2 мл амп.№25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Но-шпа 40мг №20 таб."

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "Ноотропил 200мг-5мл №12 амп"

    Кол-во: 20

    "Позиция 90"

    "Новокаинамид р-р д/ин 10% 5 мл амп.№10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Новокаин р-р д/ин. 2% 2мл. Амп. №10"

    Кол-во: 25

    "Позиция 92"

    "Новокаин р-р д/ин. 0,5% 5мл. Амп. №10"

    Кол-во: 45

    "Позиция 93"

    "Нифедипин 10мг№50"

    Кол-во: 21

    "Позиция 94"

    "Ниттифор крем 115 гр."

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Нитроминт 180доз/0,4мг 10г №1 бал.аэроз."

    Кол-во: 15

    "Позиция 96"

    "Нитрокор 0,0005 40 табл."

    Кол-во: 25

    "Позиция 97"

    "Нитроглицерин таб. 0,5мг №40"

    Кол-во: 30

    "Позиция 98"

    "Нитроглицерин спрей подъязычный 200 0,4мг/доз спрей"

    Кол-во: 15

    "Позиция 99"

    "Никофлекс мазь 50,0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Никотиновая к-та 1% №10 амп."

    Кол-во: 50

    "Позиция 101"

    "Нафтизин 0,1% 15 мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 102"

    "Натрия хлорид раствор для инфузий 200мл 0.9%"

    Кол-во: 530

    "Позиция 103"

    "Натрия хлорид 0,9% 10мл №10 амп.р-р д/инф."

    Кол-во: 200

    "Позиция 104"

    "Натрия тиосульфат амп 30% 10 мл №10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 105"

    "Найз 100 мг таб.№20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Пантенол спрей.140,0мг"

    Кол-во: 15

    "Позиция 107"

    "Стрепсилс таб для рассас без сахара №24"

    Кол-во: 10

    "Позиция 108"

    "Спазмалгон №20 тб"

    Кол-во: 15

    "Позиция 109"

    "Смесь для ингаляций 40г"

    Кол-во: 100

    "Позиция 110"

    "Смекта 3г №30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 111"

    "Слабилен капли 15 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Сбор успокоительный "Фитоседан"20 шт в уп."

    Кол-во: 30

    "Позиция 113"

    "Сальбутамол 0,1 мг аэрозоль"

    Кол-во: 25

    "Позиция 114"

    "Саламол эко легк.дых. аэр 100 мкг 200доз"

    Кол-во: 5

    "Позиция 115"

    "Ротокан 50г"

    Кол-во: 30

    "Позиция 116"

    "Регидрон пор. 18,9 №20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 117"

    "Реамберин 1,5% 400,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 118"

    "Реамберин 1,5% 200,0"

    Кол-во: 30

    "Позиция 119"

    "Пустырника настойка 25 мл"

    Кол-во: 35

    "Позиция 120"

    "Пульмикорт суспензия для ингаляций 0,25 мг/мл 20шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Пропанорм 150 мг№50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "Преднизолон р-р д/ин 25 мг/1 мл амп. №3"

    Кол-во: 150

    "Позиция 123"

    "Полисорб МП 3г №10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 124"

    "Полидекса спрей д/носа+фенилефрин 0,05% 10 мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Пиридоксина гидрохлорид 1,0№10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 126"

    "Пирацетам 20% 5 мл № 10 амп.р-р д/ин"

    Кол-во: 25

    "Позиция 127"

    "Перекись водорода р-р 3% 100 мл"

    Кол-во: 430

    "Позиция 128"

    "Пентоксифиллин р-р амп.5,0№10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 129"

    "Пенталгин таб.№12(без кодеина)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 130"

    "Пектусин табл.№10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 131"

    "Парацетамол 0,5 №10"

    Кол-во: 220

    "Позиция 132"

    "Папаверина г/хл раствор для инъекций 2% 2мл амп №10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 133"

    "Аскорбиновая кислота амп 5% 2мл№10"

    Кол-во: 75

    "Позиция 134"

    "Корвалол 25 мл фл"

    Кол-во: 130

    "Позиция 135"

    "Конкор 5 мг№50 таблетки"

    Кол-во: 11

    "Позиция 136"

    "Престанс 5*5 Mg"

    Кол-во: 15

    "Позиция 137"

    "Кларитин 10 мг №7"

    Кол-во: 30

    "Позиция 138"

    "Кеторолак д/ин 30 мг/мл амп.2 мл №10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 139"

    "Кеторол тбл. 10мг №20"

    Кол-во: 40

    "Позиция 140"

    "Кетопрофен 2 мл №10 амп."

    Кол-во: 40

    "Позиция 141"

    "Кетонал 100 мг таб. №20"

    Кол-во: 40

    "Позиция 142"

    "Кетонал амп. мг2мл №10"

    Кол-во: 105

    "Позиция 143"

    "Кеналог 40 мг/мл, №5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 144"

    "Ангиовит"

    Кол-во: 6

    "Позиция 145"

    "Каптоприл50 мг №20"

    Кол-во: 85

    "Позиция 146"

    "Капотен №56 табл. 25мг"

    Кол-во: 30

    "Позиция 147"

    "Каметон аэр.30,0"

    Кол-во: 25

    "Позиция 148"

    "Кальция глюконат 10 мл амп.№10"

    Кол-во: 35

    "Позиция 149"

    "Калия хлорид 4% 10 мл амп. №10"

    Кол-во: 25

    "Позиция 150"

    "Йодомарин таб 200 мкг №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 151"

    "Йодинол р-р для наружного применения 100 мл"

    Кол-во: 8

    "Позиция 152"

    "Йод 5% 10мл №1 флакон р-р спиртовой"

    Кол-во: 50

    "Позиция 153"

    "Индовазин гель 45.0"

    Кол-во: 5

    "Позиция 154"

    "Ингалипт 30 мл аэрозоль"

    Кол-во: 35

    "Позиция 155"

    "Изокет спрей подъяз.1,25мг/300 доз15 мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Зеленина капли 25 мл флакон"

    Кол-во: 5

    "Позиция 157"

    "Дротаверин таб. 40 мг №20"

    Кол-во: 100

    "Позиция 158"

    "Дротаверин (амп.) 2 мл № 10"

    Кол-во: 60

    "Позиция 159"

    "Допамин 200 мг/5 мл амп.№ 5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 160"

    "Кордарон 150 мг. -3 мл №6 амп."

    Кол-во: 4

    "Позиция 161"

    "Набор эфирных масел от стресса 4 фл./ уп."

    Кол-во: 5

    "Позиция 162"

    "Мовалис р-р д/ин 15 мл амп№3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Мильгамма р-р д/ин 2 мл амп.№10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 164"

    "Милдронат р-р д/ин 5 мл амп.№10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 165"

    "Мидокалм р-р д/ин 10% 1 мл амп.№5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 166"

    "Метопролол сукцинат 50мг 30 табл в уп"

    Кол-во: 10

    "Позиция 167"

    "Метоклопрамид амп.2мл №10 5мг"

    Кол-во: 26

    "Позиция 168"

    "Мелоксикам 15 мг №20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 169"

    "Мексидол 50 мг/мл 2 млр-р для в/в№10"

    Кол-во: 32

    "Позиция 170"

    "Масло вазелиновое 100 мл"

    Кол-во: 200

    "Позиция 171"

    "Магния сульфат р-р д/ин 25% 10 мл №10"

    Кол-во: 80

    "Позиция 172"

    "Лоратадин №10"

    Кол-во: 13

    "Позиция 173"

    "Лоперамид 2 мг 20 капс."

    Кол-во: 13

    "Позиция 174"

    "Линкомицин г-д 30% 1 мл № 10. 300 мг/мл 10 амп по 1, мл10."

    Кол-во: 50

    "Позиция 175"

    "Лидокаин спрей для местного применения дозированный 10% аэр. 38 гр"

    Кол-во: 5

    "Позиция 176"

    "Лидокаин амп. 2% 2мл № 10 растовр для иньекций 20 мг/мл"

    Кол-во: 60

    "Позиция 177"

    "Левомицетин -диа гл.капли 0,25% 10 мл"

    Кол-во: 45

    "Позиция 178"

    "Левомиколь 40,0 мазь"

    Кол-во: 5

    "Позиция 179"

    "Ланцета УАН ТАЧ ультра Софт №100 стер."

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "Лазолван для ингаляций 100мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 181"

    "Лазикс р-р д/ин10 мг/мл 2 мл №10"

    Кол-во: 25

    "Позиция 182"

    "Крестор 10 мг.№28 таб"

    Кол-во: 13

    "Позиция 183"

    "Крем детский "Алиса" 40,0 крем"

    Кол-во: 50

    "Позиция 184"

    "Коринфар таб. пролонг.20 мг №50"

    Кол-во: 25

    "Позиция 185"

    "Кордиамин для приема внутрь 25% 30 мл ампулы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 186"

    "Кордиамин амп. 25% 1 мл №10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 187"

    "Домперидон 10 мг (мотилак) 30 табл."

    Кол-во: 3

    "Позиция 188"

    "Вазелин 30,0 туба"

    Кол-во: 6

    "Позиция 189"

    "Быструм гель 2,5% 30,0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 190"

    "Бриллиантовый зеленый 1% 10мл №1 фл.р-р"

    Кол-во: 65

    "Позиция 191"

    "Бисопролол 5 мг таб №30"

    Кол-во: 15

    "Позиция 192"

    "Беродуал -Н 10мл 200доз аэроз."

    Кол-во: 20

    "Позиция 193"

    "Баралгетас р-р д/ин 5мл амп.№5"

    Кол-во: 40

    "Позиция 194"

    "Ацикловир мазь 5%-5,0 гр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "Ацетилсалициловая кислота(таб)№10"

    Кол-во: 65

    "Позиция 196"

    "Андипал №10 табл."

    Кол-во: 61

    "Позиция 197"

    "Анаприлин 0,04 №50 тб"

    Кол-во: 14

    "Позиция 198"

    "Анаприлин 0,01 №50 тб"

    Кол-во: 28

    "Позиция 199"

    "Анальгин 500 мг №10 табл."

    Кол-во: 115

    "Позиция 200"

    "Анальгин 50%2 мл №10 амп."

    Кол-во: 110

    "Позиция 201"

    "Амоксициллин 0,5 №16 капс."

    Кол-во: 40

    "Позиция 202"

    "Аммиак 50мл"

    Кол-во: 60

    "Позиция 203"

    "Аминокапроновая кислота 5%-100 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 204"

    "Алмагель 200"

    Кол-во: 5

    "Позиция 205"

    "Аллопуринол 300мг №30"

    Кол-во: 6

    "Позиция 206"

    "Актрапид НМ Рааствор для иньекций 10 мл 100МЕ/мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 207"

    "Актовегин Рааствор для иньекций 40мг/мл. №5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 208"

    "Акку-Чек Mobile 50 тест в 1 кассете-кассета только для глюкометра акку-чек Mobile"

    Кол-во: 6

    "Позиция 209"

    "Азитромицин250 мг №3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 210"

    "Азитромицин 500 мг №3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 211"

    "Адреналин г/х 0,1% амп. 1мл №5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 212"

    "Валерианы настойка 15 мл в фл"

    Кол-во: 60

    "Позиция 213"

    "Долобене гель 50,0 гр гель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 214"

    "Дисоль р-р д/инф 400 мл фл"

    Кол-во: 40

    "Позиция 215"

    "Амлодипин 5мг. таб. №20"

    Кол-во: 2

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