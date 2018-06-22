Поставка комплектов для работы на высоте для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2018 году

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка комплектов для работы на высоте для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2018 году

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Строп капроновый двойной с амортизатором ABS212 с карабинами Az025 (зев 83 мм). Страховочный строп выполнен из полиамидного шнура, оборудован индикатором изнашивания и разрывным ленточным амортизатором. Узлы стропа и амортизатор защищены прозрачной т" Кол-во: 3

"Позиция 2" "Пояс для работы в подпоре Sb1 Stb100. Широкий эргономичный кушак с ребрами жесткости для комфортной работы. Две боковые точки крепления на поясе для работы в подпоре (при позиционировании) имеют выгнутую форму для удобного присоединения карабинов. Тр" Кол-во: 91

"Позиция 3" "Строп капроновый LAS001. Предназначен для фиксации рабочего положения на высоте. Нерегулируемый, применяется со всеми типами предохранительных поясов. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой с возможностью визуального контроля. Коуши с" Кол-во: 4

"Позиция 4" "Строп капроновый с амортизатором ABS002 (ABS002R). Оборудован карабинами типа AZ002 и AZ022. Материал - полиамид. Длина - 2 м. Шнур оснащен индикатором изнашивания - специальные нити в плетении красного цвета. Разрывная нагрузка на строп: не менее 2" Кол-во: 67

"Позиция 5" "Строп капроновый регулируемый ST2000 (LRS101R). Оборудован карабинами типа AZ002 и AZ011. Материал - полиамид. Длина - 2 м. Регулятор длины стропа. Шнур оснащен индикатором изнашивания - специальные нити в плетении красного цвета. Узлы стропа защищен" Кол-во: 8

"Позиция 6" "Карабин легкосплавный овальный, винтовой SZA012. Материал алюминий. Тип замка винтовой, муфта. Раскрытие 20 мм. Габаритные размеры 111х64 мм. Вес 80 г. Safe-Tec. СС ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 362-2008" Кол-во: 6

"Позиция 7" "Линия анкерная гибкая SLP112. Диаметр стропа 12 мм. Максимальная длина 12 м. Вес 1,2 кг. Тип стропа шнур ПА ГОСТ Р ЕН 795-2012" Кол-во: 3

"Позиция 8" "Линия анкерная гибкая SLP120. Диаметр стропа 12 мм. Максимальная длина 20 м. Вес 2,4 кг. Тип стропа шнур ПА ГОСТ Р ЕН 795-2012" Кол-во: 2

"Позиция 9" "Привязь страховочная ST5 STR103. Температура эксплуатации: от -50С до +50С. Размер: UNISIZE. Разрывная нагрузка: не менее 15 кН. В комплект поставки входят инструкции по эксплуатации и периодической проверке." Кол-во: 70

"Позиция 10" "Привязь страховочная ST4 STR004. Температура эксплуатации: от -50C до +50C. Размер: UNISIZE. Разрывная нагрузка: не менее 15 кН. В комплект поставки входят инструкции по эксплуатации и периодической проверке." Кол-во: 2

"Позиция 11" "Захват на анкерной линии STOPLINE Safe-Teс. Длина шнура 20 метров, диаметр 12 мм. Захват с амортизатором. 1 карабин. Может применяться для работы на горизонтальных и наклонных плоскостях." Кол-во: 5

"Позиция 12" "Лебедка для трипода RST020 Safe-Teс. Лебедка служит для опускания и поднимания груза. Выполнена из гальванизированной стали, легко устанавливается на трипод. Оборудована автоматическим тормозным механизмом." Кол-во: 3

"Позиция 13" "Петля спасательная грузоподъемная LFT001 Safe-Tec предназначена для страховки и эвакуации. Используется в комплекте с привязью ST4 и триподом. В комплекте 3 карабина с муфтами." Кол-во: 3

"Позиция 14" "Карабин стальной монтажный зев 50мм sza022, safe-tec" Кол-во: 2

"Позиция 15" "Петля крепежная SZA420. Материал Сталь в пластиковой оплетке. Длина 1,0 м. СС ТР ТС 019/2011" Кол-во: 4