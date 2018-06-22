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    Главная / Торги / Поставка комплектов для работы на высоте для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2018 году (0037/18/4.3/0039869/ТГСаратов/ЗП/ГОС/Э/08.06.2018) ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

    Поставка комплектов для работы на высоте для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2018 году (0037/18/4.3/0039869/ТГСаратов/ЗП/ГОС/Э/08.06.2018) ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.06.2018 09:0022.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806586302Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектов для работы на высоте для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2018 годуРоссийская Федерация, 410052, г. Саратов, пр.50 лет Октября, 118-А, каб. 906. (Отдел подготовки и проведения конкурентных закупок)Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806586302

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0039869/ТГСаратов

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплектов для работы на высоте для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2018 году (0037/18/4.3/0039869/ТГСаратов/ЗП/ГОС/Э/08.06.2018) ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.06.2018 09:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    18_4.3_0039869_ЗД Участникам.zip

    Итоговый протокол_39869_ЕИС.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Саратов»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Саратов»

    Юридический адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Почтовый адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-61-28

    Факс

    +7 8452 30-69-34

    Адрес электронной почты

    Tender@utg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудряшов Андрей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 410052, г. Саратов, пр.50 лет Октября, 118-А, каб. 906. (Отдел подготовки и проведения конкурентных закупок)

    Закупки и тендеры Саратовская Область

    Закупки и тендеры Тряпье, отходы шпагата, бечевки, веревки или канатов и изделия из текстильных материалов, бывшие в употреблении

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектов для работы на высоте для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.06.2018 09:00 GMT +322.06.2018 09:0022.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806586302Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектов для работы на высоте для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2018 годуРоссийская Федерация, 410052, г. Саратов, пр.50 лет Октября, 118-А, каб. 906. (Отдел подготовки и проведения конкурентных закупок)

    Дата и время вскрытия заявок

    22.06.2018 09:0022.06.2018 09:0022.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806586302Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектов для работы на высоте для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2018 годуРоссийская Федерация, 410052, г. Саратов, пр.50 лет Октября, 118-А, каб. 906. (Отдел подготовки и проведения конкурентных закупок)

    Подведение итогов не позднее

    13.07.2018 23:0013.07.2018 23:0013.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806586302Подведение итогов не позднее Поставка комплектов для работы на высоте для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2018 годуРоссийская Федерация, 410052, г. Саратов, пр.50 лет Октября, 118-А, каб. 906. (Отдел подготовки и проведения конкурентных закупок)

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    13.07.201813.07.2018 23:0013.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806586302Подведение итогов не позднее Поставка комплектов для работы на высоте для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2018 годуРоссийская Федерация, 410052, г. Саратов, пр.50 лет Октября, 118-А, каб. 906. (Отдел подготовки и проведения конкурентных закупок)

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектов для работы на высоте для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2018 году

    Начальная цена

    806 281,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Саратов»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Саратов»

    Адрес местонахождения

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Классификатор ОКПД2

    25.93.11

    Проволока скрученная, канаты, шнуры плетеные, стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции

    Классификатор ОКВЭД2

    13.94.2

    Производство изделий из веревки и сетного полотна: рыболовных сетей, предохранительных сеток на судах, защитных средств, используемых при погрузочно-разгрузочных работах, стропов, веревок или тросов с металлическими кольцами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строп капроновый двойной с амортизатором ABS212 с карабинами Az025 (зев 83 мм). Страховочный строп выполнен из полиамидного шнура, оборудован индикатором изнашивания и разрывным ленточным амортизатором. Узлы стропа и амортизатор защищены прозрачной т"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Пояс для работы в подпоре Sb1 Stb100. Широкий эргономичный кушак с ребрами жесткости для комфортной работы. Две боковые точки крепления на поясе для работы в подпоре (при позиционировании) имеют выгнутую форму для удобного присоединения карабинов. Тр"

    Кол-во: 91

    "Позиция 3"

    "Строп капроновый LAS001. Предназначен для фиксации рабочего положения на высоте. Нерегулируемый, применяется со всеми типами предохранительных поясов. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой с возможностью визуального контроля. Коуши с"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Строп капроновый с амортизатором ABS002 (ABS002R). Оборудован карабинами типа AZ002 и AZ022. Материал - полиамид. Длина - 2 м. Шнур оснащен индикатором изнашивания - специальные нити в плетении красного цвета. Разрывная нагрузка на строп: не менее 2"

    Кол-во: 67

    "Позиция 5"

    "Строп капроновый регулируемый ST2000 (LRS101R). Оборудован карабинами типа AZ002 и AZ011. Материал - полиамид. Длина - 2 м. Регулятор длины стропа. Шнур оснащен индикатором изнашивания - специальные нити в плетении красного цвета. Узлы стропа защищен"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "Карабин легкосплавный овальный, винтовой SZA012. Материал алюминий. Тип замка винтовой, муфта. Раскрытие 20 мм. Габаритные размеры 111х64 мм. Вес 80 г. Safe-Tec. СС ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р ЕН 362-2008"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Линия анкерная гибкая SLP112. Диаметр стропа 12 мм. Максимальная длина 12 м. Вес 1,2 кг. Тип стропа шнур ПА ГОСТ Р ЕН 795-2012"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Линия анкерная гибкая SLP120. Диаметр стропа 12 мм. Максимальная длина 20 м. Вес 2,4 кг. Тип стропа шнур ПА ГОСТ Р ЕН 795-2012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Привязь страховочная ST5 STR103. Температура эксплуатации: от -50С до +50С. Размер: UNISIZE. Разрывная нагрузка: не менее 15 кН. В комплект поставки входят инструкции по эксплуатации и периодической проверке."

    Кол-во: 70

    "Позиция 10"

    "Привязь страховочная ST4 STR004. Температура эксплуатации: от -50C до +50C. Размер: UNISIZE. Разрывная нагрузка: не менее 15 кН. В комплект поставки входят инструкции по эксплуатации и периодической проверке."

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Захват на анкерной линии STOPLINE Safe-Teс. Длина шнура 20 метров, диаметр 12 мм. Захват с амортизатором. 1 карабин. Может применяться для работы на горизонтальных и наклонных плоскостях."

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Лебедка для трипода RST020 Safe-Teс. Лебедка служит для опускания и поднимания груза. Выполнена из гальванизированной стали, легко устанавливается на трипод. Оборудована автоматическим тормозным механизмом."

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Петля спасательная грузоподъемная LFT001 Safe-Tec предназначена для страховки и эвакуации. Используется в комплекте с привязью ST4 и триподом. В комплекте 3 карабина с муфтами."

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Карабин стальной монтажный зев 50мм sza022, safe-tec"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Петля крепежная SZA420. Материал Сталь в пластиковой оплетке. Длина 1,0 м. СС ТР ТС 019/2011"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Карабин SZT011. Материал Сталь. Тип замка автомат, байонетная муфта. Раскрытие 18 мм. Габаритные размеры 108х60. Вес 180 г. Safe-Tec. СС ТР ТС 019/2011"

    Кол-во: 3

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