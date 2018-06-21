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Номер извещения
ГП806032
Уникальный номер закупки
012/ГПП/18-BU/08.06.2018/ЗЦЭП
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки на период проведения комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод Бованенково-Ухта. III нитка»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 09:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Контактный телефон
+7 8452 74-39-52
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
AnikinIB@vnipigaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аникин Илья Борисович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение комплекса работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки на период проведения комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод Бованенково-Ухта. III нитка»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806032Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки на период проведения комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод Бованенково-Ухта. III нитка»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные (лесные) участки на период проведения комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод Бованенково-Ухта. III нитка»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром проектирование»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
71
71.12.46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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