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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806586187
Уникальный номер закупки
18/4.3/0040050/ДИркутск
Наименование закупки
Поставка товара (постельные принадлежности и тканевые материалы)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 09:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14
Почтовый адрес
664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14
Контактный телефон
+7 3952 25-59-59
Факс
+7 3952 24-36-73
Адрес электронной почты
popovichmn@irkutsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попович Михаил Николаевич
Место рассмотрения предложений
По месту нахождения Организатора
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товара (постельные принадлежности и тканевые материалы)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 10:00 GMT +329.06.2018 10:0029.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806586187Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (постельные принадлежности и тканевые материалы)По месту нахождения Организатора
Дата и время вскрытия заявок
29.06.2018 10:0529.06.2018 10:0529.06.2018 10:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806586187Дата и время вскрытия заявок Поставка товара (постельные принадлежности и тканевые материалы)По месту нахождения Организатора
Подведение итогов не позднее
13.07.2018 15:0013.07.2018 15:0013.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806586187Подведение итогов не позднее Поставка товара (постельные принадлежности и тканевые материалы)По месту нахождения Организатора
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара (постельные принадлежности и тканевые материалы)
Начальная цена
429 253,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча Иркутск
Все закупки и тендеры Газпром добыча Иркутск
Адрес местонахождения
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14
664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14
46.41.13.000
46.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 360
Кол-во: 10
Кол-во: 500
Кол-во: 10
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 75
Кол-во: 120
Кол-во: 10
Кол-во: 220
Кол-во: 125
Кол-во: 150
Кол-во: 550
Кол-во: 108
Кол-во: 120
Кол-во: 30
Кол-во: 5
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