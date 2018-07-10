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Номер извещения
ГП806030
Уникальный номер закупки
18/2.2/0018096/Газмаш
Наименование закупки
№ 0001/18/2.2/0018096/Газмаш/ЗП//Э/07.06.2018 Поставка цветного металлопроката алюминиевого для нужд АО «Газпром бытовые системы»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-99
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудин Константин Юрьевич
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
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№ 0001/18/2.2/0018096/Газмаш/ЗП//Э/07.06.2018 Поставка цветного металлопроката алюминиевого для нужд АО «Газпром бытовые системы»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.07.2018 10:00 GMT +310.07.2018 10:0010.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806030Дата и время окончания срока приема заявок № 0001/18/2.2/0018096/Газмаш/ЗП//Э/07.06.2018 Поставка цветного металлопроката алюминиевого для нужд АО «Газпром бытовые системы»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
10.07.2018 12:0010.07.2018 12:0010.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806030Дата и время вскрытия заявок № 0001/18/2.2/0018096/Газмаш/ЗП//Э/07.06.2018 Поставка цветного металлопроката алюминиевого для нужд АО «Газпром бытовые системы»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
11.07.2018 19:0011.07.2018 19:0011.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806030Подведение итогов не позднее № 0001/18/2.2/0018096/Газмаш/ЗП//Э/07.06.2018 Поставка цветного металлопроката алюминиевого для нужд АО «Газпром бытовые системы»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.07.201811.07.2018 19:0011.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806030Подведение итогов не позднее № 0001/18/2.2/0018096/Газмаш/ЗП//Э/07.06.2018 Поставка цветного металлопроката алюминиевого для нужд АО «Газпром бытовые системы»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
№ 0001/18/2.2/0018096/Газмаш/ЗП//Э/07.06.2018 Поставка цветного металлопроката алюминиевого для нужд АО «Газпром бытовые системы»
Начальная цена
94 549 659,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром бытовые системы
Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
24.42.26.110
24.42.11.130
24.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3000
Кол-во: 15000
Кол-во: 280000
Кол-во: 18000
Кол-во: 72000
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