№ 0001/18/4.3/0039205/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка контрольно-измерительных приборов и комплектующих систем телемеханики для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

№ 0001/18/4.3/0039205/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка контрольно-измерительных приборов и комплектующих систем телемеханики для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Измеритель давления двухпредельный АДР-0,25.2 Диапазоны: 0...+/-125 Па; 0... +/-250 Па, 4-20 мА (Погрешность 1%) ТУ 4212-005-1233442 7-2003" Кол-во: 6

"Позиция 2" "Измеритель-регулятор универсальный 8-ми канальный ОВЕН ТРМ 138-Р ТУ 4217-015-46526536-2008" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-67-2260-A63-C1-B41-L-I, высокое давление, барьер- источник искробезопасного питания 5420B2-V2 Опросный лист № 2-2476-2018 АТЛМ.407730.003ТУ-2008" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-3-3 1ExdllBT3 с 8 клеммами МВК6/Е с 3 вводами 25А 400В IP65 ТУ 4318-037-00158818-99" Кол-во: 15

"Позиция 5" "Термопреобразователь ТСМ 319М.04-50М-B-3-5/20-800-П-О-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ" Кол-во: 72

"Позиция 6" "Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-3-2 1ExdllBT3 с 6 клеммами МВК6/Е с 3 вводами 25А 400В IP65 ТУ 4318-037-00158818-99" Кол-во: 8

"Позиция 7" "Регулятор давления газа РДСК-50М-1 фланцевый диаметр вход/выход 32/50мм входное давление 1,2МПа выходное давление 0,01-0,016МПа" Кол-во: 5

"Позиция 8" "Барьер искробезопасности СИЭЛ-1949-24-IIC-D пассивный из комплекта виброаппаратуры СИЭЛ-1600-ЦБН-А ТПКЦ.421725.001 ТУ" Кол-во: 10

"Позиция 9" "Вибропреобразователь МВ-44-2Г/1,0/10,0 с коэффициентом преобразования 2 пКл/с2/м (19,6 пКл/g) ЖЯИУ.433642.002 ТУ" Кол-во: 9

"Позиция 10" "Термопреобразователь ТСМ 319М.04-50М-B-3-5/20-1600-П-О-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ" Кол-во: 64

"Позиция 11" "Система загазованности СГАЭС-ТГ/110 на 10 каналов в составе:Пороговое устройство УПЭС-40/110- 1 шт.; - газоанализатор оптический СГО ЭС(метан) с индикацией - 10шт." Кол-во: 22

"Позиция 12" "Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-4-2 1ExdllBT3 с 40 клеммами МВК6/Е с 6 вводами 25А 400В IP65 ТУ 4318-039-00158818-99" Кол-во: 25

"Позиция 13" "Датчик интеллектуальный избыточного давления штуцерный Метран-150TG3(0-4МПа) 2G 2 1 A M5 2F 2 B1 K12 с максимальным пределом измерен ий 6000кПа настроенный на диапазон 0-4000кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% с присоединительной резьбой " Кол-во: 2

"Позиция 14" "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-67-1350-M27-C1-B02-L-I Опросный лист №1-2444-2018 АТЛМ.407730.003ТУ-2008" Кол-во: 6

"Позиция 15" "Контроллер приточной вентиляции Овен ТРМ133-У.01 ТУ 4211-013-46526536-2004" Кол-во: 6

"Позиция 16" "Регистратор видеографический Ш932.9А-29.016-Р16-АЦП16И-АЦП16И-РВ32У-РВ32У КПЛШ.466429.036-01" Кол-во: 2

"Позиция 17" "Газоанализатор СГОЭС оптический, газ метан, диапазон концентраций 0-100% НКПР, вых сигн 4-20 мА, температура (-60 +40) гр С, сенсор инфракрасный, взрывозащита 1ExdIIСТ4, степень защиты IP66, питание 12-32 В. ЖСКФ.413311.002 ТУ" Кол-во: 32

"Позиция 18" "Система газоаналитическая СГАЭС-ТГМ/110 в составе: газоанализатор стационарный СГОЭС (метан) - 7 шт; газоанализатор стационарный ССС -903 без блока индикации с преобразователем электрохимическим ПГЭ (СО) - 1 шт; базовый блок устройства порогового УПЭ" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Вибропреобразователь пъезоэлектрический МВ-43-5Б/0,35 для виброаппаратуры ЖЯИУ.433642.001 ТУ" Кол-во: 4

"Позиция 20" "Клапан управления КУМ 80/12...20 для регулятора РДМ-С-50/150-80/12...20. Диапазон регулирования выходного давления 12...20 кгс/см2. ТУ 3742-017-12317765-97" Кол-во: 3

"Позиция 21" "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-67-0340-A38-C1-B03-L-I, высокое давление, барьер-источник искробезопасного питания 5420В2-V2, по ОЛ№ 2-2433-2018 АТЛМ.407730.003ТУ-2008" Кол-во: 2

"Позиция 22" "Панель оператора программируемая (панельный контроллер) СПК107 ТУ 4252-002-46526536-2007" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Манометр точных измерений МПТИ-У3-160кгс/см2-0,4-IP53-РШ-М20х1,5-ном-демпфер-корректор ТУ 4212-044-00225590-2003" Кол-во: 4

"Позиция 24" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 002.15-ХА(K)-2-2-И-800/160-М33х2-900-К РГАЖ 0.282.002.01 ТУ" Кол-во: 30

"Позиция 25" "Манометр точных измерений МПТИ-У2-160кгс/см2-0,6-IP53-РШ-М20х1,5-ном-ЦСМ-демпфер-корректор ТУ 4212-044-00225590-2003" Кол-во: 54

"Позиция 26" "Ультразвуковой сигнализатор уровня UTS-67-0300-M27-C1-P13-L-I, высокое давление, задержка 3 сек.Опросный лист № 2-2453-2018. АТЛМ.40 7730.003ТУ-2008" Кол-во: 9

"Позиция 27" "Комплект виброконтроля СИЭЛ-1600-НЦ16-А1 измерительной техники для нагнетателя ТПКЦ.427671.006 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Датчик разности давления Метран-150CD3(0...160 кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 EM S5 B1 K14 / 0104 M T 5 2 F 1 1 D5 2 L4. 3 - Максимальный верх ний предел измерения 250 кПа;2 -Материал деталей, контактирующих с рабочей средой - Нерж.сталь 316; 2-Материал раздел" Кол-во: 8

"Позиция 29" "Манометр технический МП4-У-У2-16МПа-1-IP53-ФРШ-М20х1,5-ЦСМ-Пас-демпфер ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 48

"Позиция 30" "Комплект запасных частей для узла управления ЭПУУ-5 АСА4.070.082 клапан- 2шт;кольцо-12шт;манжета-3шт; ключ-3шт.диод-1шт. ТУ АСА4.070 .082" Кол-во: 402

"Позиция 31" "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-67-0910-H50-C1-P13-L-I, высокое давление, барьер-источник искробезопасного питания 5420 В2-V2 Опросный лист №1-2450-2018 АТЛМ.407730.003ТУ-2008" Кол-во: 6

"Позиция 32" "Преобразователь измерительный температуры и влажности ИПТВ-206-М3-03-3-250-PLT-164-3-ТУ 4227-005-13282997-03" Кол-во: 4

"Позиция 33" "Модуль питания МП3-24-24, номинальное входное напряжение 24В, допустимый диапазон входного напряжения от18 до 36В Максимальный ток н агрузки 0,1А; Номинальное выходное напряжение 24В. СБЛН.435151.003-01 СБЛН.435151.003 ТУ" Кол-во: 5

"Позиция 34" "Датчик разности давления МЕТРАН 150СD5(0-1,6МПа) 2-2-1-1-L3B М5ЕМ К12 фланцевого исполнения, 5 код диапазона измерения (0..10МПа); 0 -1,6МПа фактически настроенный диапазон, 2 код материала разделительной мембраны и деталей, контактирующих с измеряем" Кол-во: 3

"Позиция 35" "Датчик вихретоковый СИЭЛ-166Д-10Д-5Р-165/180-В ТПКЦ.427671.001 ТУ" Кол-во: 4

"Позиция 36" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 002.65К3-ХА(K)-2-И-3-8-О-d2/d3-Кл1-К РГАЖ 0.282.002.01 ТУ" Кол-во: 16

"Позиция 37" "Датчик интеллектуальный разности давлений фланцевый Метран-150CD4(0-630кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 D5 2 B1 K12 с максимальным пределом изме рений 1600кПа настроенный на диапазон 0-630кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным давлением 25МПа" Кол-во: 2

"Позиция 38" "Регистратор видеографический Ш932.9АИ-29.013/1-Р16-АЦП16И-АЦП8И-РВК32" Кол-во: 5

"Позиция 39" "Датчик избыточного давления Метран-150TG3(0-6,0)МПа 2G 2 1 B М5 EM 2Е 2 B1 K12 ТУ 3400-006-72453807-07" Кол-во: 6

"Позиция 40" "Датчик интеллектуальный избыточного давления штуцерный Метран150TG4(0-10000 кПа) 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 B1 K12 с максимальным пределом измерений 25000кПа настроенный на диапазон 0-10000кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% давлением перегрузк" Кол-во: 94

"Позиция 41" "Ультразвуковой сигнализатор уровня UTS-67-0175-M27-C1-P13-L-I, высокое давление, задержка 2 сек., барьер-источник искробезопасного п итания 5420 B2-V2.Опросный лист № 1-1-2453-2018. АТЛМ.407730.003ТУ-2008 -2015" Кол-во: 5

"Позиция 42" "Сигнализатор перепада давления Садко-44 ТЖИУ.406422.004 уставка 0,05 МПа, Pmax=10 МПа, ТЖИУ.406422.001ТУ" Кол-во: 12

"Позиция 43" "Термометр сопротивления ТСМ 320М.08 исполнение-общепромышленное (Оп), НСХ-50М, класс-В, схема соединения-трехпроводная (3), ЧЭ 1 шт. , арматура:диаметр погружаемой части арматуры/длина 8/30 мм, материал-сталь 12Х18Н10Т, маслостойкий соединительный ка" Кол-во: 46

"Позиция 44" "Датчик избыточного давления Метран-150TG4(0-4)МПа-2G-2-1-A-M5-EM-2F-2-B1-K12 ТУ 4212-022-51453097-2006" Кол-во: 3

"Позиция 45" "Регулятор давления газа РДУ-100/80 (Са 2.573.024-04) Ду 80 Ру 10,0 МПа С устройством задающим ЗУ-3 и диапазоном настройки Рвыход-0,1 -1,6 Мпа с КОФ и крепежем" Кол-во: 4

"Позиция 46" "Термометр сопротивления ТСМ 320М.06, исполнение-общепромышленное (Оп), НСХ-53М, класс-В, схема соединения-трехпроводная (3), ЧЭ 1 шт ., арматура:диаметр погружаемой части арматуры/длина 8/30 мм, материал-сталь 12Х18Н10Т, маслостойкий соединительный к" Кол-во: 16

"Позиция 47" "Модуль регулирования для преобразования цифровых кодов команд управления ЭР-03" Кол-во: 7

"Позиция 48" "Термопреобразователь ТСМ 320М.06-50М-B-3-8/30-1500-П-О-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ" Кол-во: 60

"Позиция 49" "Сигнализатор прохождения очистного устройства МДПС-3,без крепления к телу трубы (вертикальное исполнение), в составе: -Датчик сигнал изатора исполнения ИПЦЭ418128.002-02 - 1 шт; с кабелем КВВГ 4х1,5 длиной 3 м в защитном металлорукаве; -Блок питания " Кол-во: 7

"Позиция 50" "Указатель конечного положения УКП-01 для дискретной электрической сигнализации крайних положений запорного органа кранов взрывозащищ енный 1ExdllBT3 с переключающими контактами 30Вт диапазон угла поворота запорного органа крана 80-100град IP54 ТУ 431" Кол-во: 13

"Позиция 51" "Генератор-преобразователь СИЭЛ-1662-10-8-SB ТПКЦ.427671.001 ТУ" Кол-во: 6

"Позиция 52" "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50+50)-0,5-2-2-5000-1420-П-К1/Г6-К-К ВБАЛ 2.821.011 ТУ" Кол-во: 20

"Позиция 53" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 002.15-ХА(K)-2-2-И-400/160-М33х2-900-К РГАЖ 0.282.002.01 ТУ" Кол-во: 14

"Позиция 54" "Датчик интеллектуальный разности давлений фланцевый Метран150CD4(0-630 кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 EM D5 2 B1 K12 с максимальным пределом и змерений 1600кПа настроенный на диапазон 0-630кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным давлением 25" Кол-во: 12

"Позиция 55" "Модуль процессорный модернизированный ДМ-01М ТУ 4318-018-00123702-96" Кол-во: 3

"Позиция 56" "Каркас монтажный ISA-8 MicroPC 12 слотов FASTWEL ICC19201" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Датчик давления Метран-55-ДИ-515-МП-t10-050-1МПа-42-С/Е125002М20К ГОСТ 12997 ТУ4212-022-51453097-2006" Кол-во: 2

"Позиция 58" "Блок клапанный трехвентильный БКН3-11 материал корпуса нержавеющая сталь 12Х18Н10Т" Кол-во: 2

"Позиция 59" "Выключатель конечный ВКЭ-02-01 ТУ4318-002-00123702-93" Кол-во: 18

"Позиция 60" "Датчик малогабаритный избыточного давления Метран-55-Вн-ДИ-515-t10-015-1,6МПА-42-C2/ М20-Кр исполнения Вн с верхним пределом измерен ия 1,6МПа основной приведенной погрешностью +/-0,15% выходным сигналом 4-20мА ниппелем с накидной гайкой М20х1,5 крон" Кол-во: 10

"Позиция 61" "Блок питания Метран-604-036-50-01К четырехканальный с гальванически развязанными каналами напряжением питания 220(+22/-33)В частотой 50Гц выходным напряжением 36В постоянного тока максимальным током нагрузки 50мА на канал класса стабилизации входного" Кол-во: 2

"Позиция 62" "Датчик избыточного давления микропроцессорный Метран-55-Вн-ДИ-518-МП-t10-015-0,4МПа-05-С/М20 модели 518 с максимальным пределом изме рений 0,4МПа основной приведенной погрешностью +/-0,15% перенастраиваемый в диапазоне 10:1 с выходным сигналом 0-5мА " Кол-во: 4

"Позиция 63" "Блок контроллера телеметрии установки катодной защиты системы коррозионного мониторинга магистральных газопроводов БКТ-УКЗ-4-9. ТУ 3 439-022-47685761-2016" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Датчик интеллектуальный разности давлений фланцевый Метран-150CD5(0-4000кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 EM D5 2 B1 K12 с максимальным пределом измерений 10000кПа настроенный на диапазон 0-4000кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным давлением" Кол-во: 3

"Позиция 65" "Блок концевых переключателей БКП с комплектом монтажных частей (ЯТАУ.305651.002), ДАКЖ.642241.004ТУ" Кол-во: 27

"Позиция 66" "Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-2-2И, маркировка взрывозащиты IЕxdIIBT5, ТУ 3464-034-00153695-2005" Кол-во: 6

"Позиция 67" "Датчик токовихревой из состава преобразователя линейных перемещений СИЭЛ-166Д-10-0,7Р/3,8РС2-45/60-В" Кол-во: 11

"Позиция 68" "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-67-0500-A87-C1-P13-L-I, высокое давление, барьер-источник искробезопасного питания 5420В2-V2 по ОЛ №1-2447-2018 АТЛМ.407730.003ТУ-2008" Кол-во: 4

"Позиция 69" "Термопреобразователь ТСМ 012.06-Оп-100М-B-3-1-120-10-Н-М20х1,5-1-М-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ" Кол-во: 97

"Позиция 70" "Сигнализатор перепада давления Садко 44 ТЖИУ.406422.004.01 взрывозащищенный 1ExdllB4, исп.2, диапазон установок 0,04-0,15 МПа, макс. раб. давление 12 МПа, вых. сигнал сухой контакт ТЖИУ.406422.001ТУ" Кол-во: 10

"Позиция 71" "Ультразвуковой сигнализатор уровня UTS-67-0175-M27-C1-P13-L-I высокое давление, задержка 2 сек.Опросный лист № 1-2453-2018. АТЛМ.407 730.003ТУ-2008" Кол-во: 1

"Позиция 72" "Датчик интеллектуальный избыточного давления фланцевый Метран150CG2(0-2,5 кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 EM D5 2 B1 K12 с максимальным предело м измерений 63кПа настроенный на диапазон 0-2,5кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным давлением 2" Кол-во: 5

"Позиция 73" "Датчик малогабаритный избыточного давления Метран-55-Вн-ДИ-515-t10-015-1,0МПА-42-C2/ М20-Кр исполнения Вн с верхним пределом измерен ия 1,0МПа основной приведенной погрешностью +/-0,15% выходным сигналом 4-20мА ниппелем с накидной гайкой М20х1,5 крон" Кол-во: 5

"Позиция 74" "Сигнализатор уровня ультразвуковой TLA-H53-1-2950-2350-C1-B41, высокое давление Опросный лист № 1-2434-2018 АТЛМ.407730.003ТУ-2008" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Датчик Метран-150TG4(0-10 МПа) 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 B1 K02 PA ТУ 4212-022-51453097-2006" Кол-во: 36

"Позиция 76" "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-67-0350-A13-C1-P13-L-I, высокое давление, барьер- источник искробезопасного питания 5420В2-V2 Опросный лист № 1-2439-2018 АТЛМ.407730.003ТУ-2008" Кол-во: 12

"Позиция 77" "Блок контроля герметичности Dungs VPM-VS-V1.0 230V" Кол-во: 3

"Позиция 78" "Датчик давления-разрежения Метран-55-ВН-ДИВ-535-МП-t10-015-(0,06-0,3)МПа-42-С/М20-Кр ТУ 4212-009-12580824-2002" Кол-во: 10

"Позиция 79" "Термопреобразователь ТСМУ 014.52-Exd-4/20-(-50+150)-0,5-2-120-10-Н-М20х1,5-1-К-К РГАЖ 0.282.001.01 ТУ" Кол-во: 10

"Позиция 80" "Узел управления ЭПУУ-15 электропневматический, для дистанционного и местного (ручного) управления операциями по открытию и закрытию шаровых кранов диаметром Ду 150-1400мм, давление рабочей среды 0,6-16,0МПа, климатическое исполнение УХЛ1, диаметр ус" Кол-во: 4

"Позиция 81" "Манометр технический МП4-У-У2-10МПа-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-демпфер-ном-ЦСМ-П.П.Пас ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 122

"Позиция 82" "Модуль источника питания PS151-01: 5В/6А, 12В/1,6А, 3,3В/3А, изоляция вход/выход 1500В, система управления, функция ИБП, выполнен в формате MicroPC предназначенных для эксплуатации предназначенных для эксплуатации: в необслуживаемых системах в трудн" Кол-во: 2

"Позиция 83" "Термопреобразователь ТСМУ 014.51-Exd-4/20-(-50+100)-0,5-2-160-10-Н-М20х1,5-1-К-К РГАЖ 0.282.001.01 ТУ" Кол-во: 11

"Позиция 84" "Выключатель конечный с размыкающими контактами ВКЭ-02В взрывозащищенный (1ExdIIBT3), ТУ 4318-002-00123702-93" Кол-во: 2

"Позиция 85" "Датчик давления Метран-150TG4(0... 10МПа) 2G 2 1 А M5 2F 2 B1 K12" Кол-во: 13

"Позиция 86" "Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-1-1И, маркировка взрывозащиты IЕxdIIBT5, ТУ 3464-034-00153695-2005" Кол-во: 16

"Позиция 87" "Сигнализатор прохождения очистного устройства МДПС-3 с клеммным соединителем КС-1 для монтажа в грунт в составе: датчик сигнализатор а (ДС), блок питания и регистрации БПР-2, набор для герметизации, комплект монтажных частей (КМЧ) для фиксации на тел" Кол-во: 9

"Позиция 88" "Термопреобразователь ТСМУ 011.18-Exd-4/20-(-50+100)-0,5-2-2-5000-1020-П-К1/Г6-К-К ВБАЛ 2.821.011 ТУ" Кол-во: 5

"Позиция 89" "Манометр цифровой прецизионный ДМ5002М-А-У2-6-2,5МПа-0,15-42-СДИ-RS232-24В-IP54-РШ-М20х1,5-ЦСМ-свидетельство ТУ 4212-039-00225590-20 03" Кол-во: 4

"Позиция 90" "Модуль универсальный измерительный 4х групповой (2х2) с гальванической развязкой ИЭ-05-07 ЗИ5.108.054 07. ТУ 4318-018-00123702-96" Кол-во: 1

"Позиция 91" "Датчик избыточного давления Метран-150TG2(0-1,0)МПа 2G 2 1 B М5 EM 2Е 2 B1 K12 ТУ 3400-006-72453807-07" Кол-во: 3

"Позиция 92" "Манометр цифровой прецизионный ДМ5002М-А-У2-12-40МПа-0,15-42-СДИ-RS232-24В-IP54-РШ-М20х1,5-ЦСМ-свидетельство ТУ 4212-039-00225590-20 03" Кол-во: 1

"Позиция 93" "Преобразователь газовый электрохимический ПГЭ-903-СО (оксид углерода), выходной сигнал 4-20 мА. ЖСКФ.413425.003ТУ" Кол-во: 3

"Позиция 94" "Датчик давления Метран-55 ВН-ДИ-515-МП-t10-1,6МПа-05-С-М" Кол-во: 10

"Позиция 95" "Модуль управления линейным краном, 6 проводная схема подключения, 110В, 2 соленоида СЭ-01 ТУ 4318-018-00123702-96" Кол-во: 26

"Позиция 96" "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-67-2160-A63-C1-B41-L-I, высокое давление, барьер- источник искробезопасного питания 5420B2-V2 Опросный лист № 1-2476-2018; АТЛМ.407730.003ТУ-2008" Кол-во: 2

"Позиция 97" "Шкаф электрообогреваемый ШОЭ-05 с приборами" Кол-во: 4

"Позиция 98" "Датчик виброскорости МВ-44-2Ж/1.0/2.0" Кол-во: 4

"Позиция 99" "Датчик токовихревой СИЭЛ-166Д-10-2,2/4,8РС-85/100-В ТПКЦ.427671.001 ТУ" Кол-во: 16

"Позиция 100" "Регистратор цифровой Ш9329ДИ(29.103)-32 изм. Канала искробезопасные, 32 рел.вых постояннотоковой коммутации ТУ 4227-005-12296299-200 8" Кол-во: 1

"Позиция 101" "Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-1-4И, маркировка взрывозащиты IЕxdIIBT5, ТУ 3464-034-00153695-2005" Кол-во: 1

"Позиция 102" "Модуль универсальный измерительный 4х с групповой (2х2) гальванической развязкой ИЭ-05-01 Аппаратно-программные средства комплекса л инейной телемеханики Магистраль-2 ТУ 4318-018-00123702-96" Кол-во: 6

"Позиция 103" "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-EP-0450-A13-R1-D2S-L-D, высокое давление Опросный лист № 2-2432-2018; АТЛМ.407730.003ТУ-2008" Кол-во: 8

"Позиция 104" "Модуль элемента регулирования ЭР-02 информационно-измерительного комплекса Магистраль-2 ТУ 4318-018-00123702-96" Кол-во: 2

"Позиция 105" "Гильза защитная РГАЖ 4.819.005-К-200-33/15-М33х2/М20х1,5-Н-32МПа РГАЖ 4.819.000 ТУ" Кол-во: 12

"Позиция 106" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001-06-ХА(K)-2-И-1,5-430-10-К1/2-К-К РГАЖ 0.282.002.01 ТУ" Кол-во: 81

"Позиция 107" "Датчик абсолютного давления Метран-150TA1(0-160)кПа 2G 2 1 А М5 EM B4 K12 ТУ 3400-006-72453807-07" Кол-во: 1

"Позиция 108" "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-67-2280-A24-C1-B04-L-I Опросный лист № 3-2446-2018. АТЛМ.407730.003ТУ-2008" Кол-во: 1

"Позиция 109" "Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-2-4И, маркировка взрывозащиты IЕxdIIBT5, ТУ 3464-034-00153695-2005" Кол-во: 2

"Позиция 110" "Вставка диэлектрическая ВД-2 ТУ 95-99 Ж83-Р806ТУ" Кол-во: 87

"Позиция 111" "Датчик интеллектуальный избыточного давления штуцерный Метран-150TG3(0-1,6МПа) 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 B1 K12 с максимальным пределом из мерений 6000кПа настроенный на диапазон 0-1600кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% с присоединительной рез" Кол-во: 2

"Позиция 112" "Указатель конечного положения УКП-04" Кол-во: 17

"Позиция 113" "Датчик интеллектуальный разности давлений фланцевый Метран150CD3(0-250 кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 EM D5 2 B1 K12 с максимальным пределом и змерений 250кПа настроенный на диапазон 0-250кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным давлением 25М" Кол-во: 13

"Позиция 114" "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-EP-0900-M27-R1-D31-L-D с комплектом установочным Приварыш цилиндрический для плоских поверхно стей UTS-MK-WC-M27(ст.09Г2С, h=50;d=58). Опросный лист № 2-2455-2018; АТЛМ.407730.003ТУ-2008" Кол-во: 6

"Позиция 115" "Датчик интеллектуальный избыточного давления штуцерный Метран-150TG4(0-4МПа) 2G 2 1 A M5 2F 2 B1 K12 с максимальным пределом измерен ий 25000кПа настроенный на диапазон 0-4000кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% с присоединительной резьбой" Кол-во: 1

"Позиция 116" "Вибропреобразователь МВ-44-2Б/1,0/9,0 для аппаратуры контроля вибрации ИВ-Д-ПФ преобразует механические колебания в электрический си гнал,пропорциональный виброускорению контролируемого объекта. ЖЯИУ.433642.002 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 117" "Регулятор давления газа РДМ 50/150-К04 с ЗУ и ЗИПом, КОФ ТУ 3742-017-12317765-97" Кол-во: 2

"Позиция 118" "Датчик перепада давления Метран-150CD-4(0-400кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-EM-D5-2-B1-K12. ТУ 4212-022-51453097-2006" Кол-во: 2

"Позиция 119" "Блок питания для датчиков давления и температуры Метран-604-024-50-DIN четырехканальный с гальванически развязанными каналами напряж ением питания 220(+22/-33)В частотой 50Гц выходным напряжением 24В постоянного тока максимальным током нагрузки 50мА " Кол-во: 10

"Позиция 120" "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50+50)-0,5-2-2-5000-114-П-К1/Г6-К-К ВБАЛ 2.821.011 ТУ" Кол-во: 12

"Позиция 121" "Система загазованности СГАЭС-ТГ/112 на 12 каналов в составе:Пороговое устройство УПЭС-40/112- 1 шт.; - газоанализатор оптический СГО ЭС(метан) с индикацией - 12шт" Кол-во: 4

"Позиция 122" "Система загазованности СГАЭС-ТГ/116 на 16 каналов в составе:Пороговое устройство УПЭС-40/112- 1 шт.; - газоанализатор оптический СГО ЭС(метан) с индикацией - 16шт" Кол-во: 3

"Позиция 123" "Источник питания импульсный виброустойчивый ИПИВ-20-ОПТИ/1АС/24В корпусное исполнение IP20 для установки на DIN рейку ТУ 4025-001-27 092131-2015" Кол-во: 2

"Позиция 124" "Вибропреобразователь МВ-44-2Б/0,2/0,35 с коэффициентом преобразования 2 пКл/с2/м (19,6 пКл/g) с кабельной сборкой длиной нагревостой кой/теплостойкой части 0,2/0,35м ЖЯИУ.433642.002 ТУ" Кол-во: 3

"Позиция 125" "Датчик интеллектуальный избыточного давления штуцерный Метран-150TG4(0-10МПа) 2G 2 1 A M5 2F 2 B1 K12 с максимальным пределом измере ний 25000кПа настроенный на диапазон 0-10000кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% с присоединительной резьб" Кол-во: 74

"Позиция 126" "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-67-0200-A87-C1-B03-L-I опросный лист №1-2433-2018 АТЛМ.407730.003ТУ-2008" Кол-во: 6

"Позиция 127" "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-67-0115-01G-C1-P13-L-I, высокое давление, барьер-источник искробезопасного питания 5420B2-V2 Опросный лист № 1-2432-2018; АТЛМ.407730.003ТУ-2008" Кол-во: 4

"Позиция 128" "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-67-0700-M27-C1-P13-L-I, барьер-источник искробезопасного питания 5420B2-V2 Опросный лист № 1- 2441-2018 АТЛМ.407730.003ТУ-2008" Кол-во: 3

"Позиция 129" "Датчик малогабаритный избыточного давления Метран-55-Вн-ДИ-516-t10-015-2,5МПА-05-C2/ М20-Кр исполнения Вн с верхним пределом измерен ия 2,5МПа основной приведенной погрешностью +/-0,15% выходным сигналом 0-5мА ниппелем с накидной гайкой М20х1,5 кронш" Кол-во: 5

"Позиция 130" "Модуль формирования сигнала МА.14-060МЭ АВЛБ.687291.098" Кол-во: 5

"Позиция 131" "Датчик малогабаритный микропроцессорный избыточного давления Метран-55-Вн-ДИ-515-МП-t10-015-10МПА-42-C2/ М20-Кр исполнения Вн с верх ним пределом измерения 10МПа основной приведенной погрешностью +/-0,15% выходным сигналом 4-20мА ниппелем с накидной " Кол-во: 24

"Позиция 132" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 002.15-ХА(K)-2-2-И-320/160-М33х2-900-К РГАЖ 0.282.002.01 ТУ" Кол-во: 57

"Позиция 133" "Вставка диэлектрическая гибкая ВДГ-2 Ду10мм длина 240мм до 10МПа до 20кВ уплотнение шаровое резьба М22х1,5 исполнение УХЛ1 ТУ 4318-2 6-00153695-2002" Кол-во: 92

"Позиция 134" "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-67-0910-M27-C1-B04-L-I, барьер- источник искробезопасного питания 5420B2-V2 Опросный лист №1- 2442-2018; АТЛМ.407730.003 ТУ-2008" Кол-во: 3

"Позиция 135" "Генератор-преобразователь СИЭЛ-1663-10-4,5-160-В" Кол-во: 2

"Позиция 136" "Узел управления электропнематический ЭПУУ-15-1 +-110 В, диапазон рабочих температур минус 60 C +55 C ТУ 4210-036-00153695-2006" Кол-во: 6

"Позиция 137" "Термометр сопротивления ТСМ 320М.06, исполнение-общепромышленное (Оп), НСХ-100М, класс-В, схема соединения-трехпроводная (3), ЧЭ 1 ш т., арматура:диаметр погружаемой части арматуры/длина 8/30 мм, материал-сталь 12Х18Н10Т, маслостойкий соединительный " Кол-во: 75

"Позиция 138" "Источник питания ИПИВ-10/ОПТИ/1АС/24В ТУ 4025-001-27092131-2015" Кол-во: 4

"Позиция 139" "Термопреобразователь ТСМ 319М.04-50М-B-3-5/20-500-П-О-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ" Кол-во: 57

"Позиция 140" "Датчик токовихревой СИЭЛ166Д-10Д-5Р-235/250-В ТПКЦ.427671.001ТУ" Кол-во: 9

"Позиция 141" "Датчик избыточного давления Метран-55-ДИ-516-МП-t10-015-10МПа-05-С2-М20 ТУ 4212-009-12580824-2002" Кол-во: 6

"Позиция 142" "Датчик уровня жидкости ДУЖЭ-200М-1222" Кол-во: 2

"Позиция 143" "Термопреобразователь ТСМ 320М.06-50М-B-3-8/30-1000-П-О-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ" Кол-во: 49

"Позиция 144" "Датчик малогабаритный избыточного давления Метран-55-Вн-ДИ-518-t10-015-0,1МПА-05-C2/ М20-Кр исполнения Вн с верхним пределом измерен ия 0,1МПа основной приведенной погрешностью +/-0,15% выходным сигналом 0-5мА ниппелем с накидной гайкой М20х1,5 кронш" Кол-во: 1

"Позиция 145" "Манометр технический МП4-У-У2-160кгс/см2-1-IP53-РШ-М20х1,5-ЦСМ-демпфер-Пл ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 200

"Позиция 146" "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-67-0150-A13-C1-P13-L-I; высокое давление, барьер-источником искробезопасного питания 5420 B2- V2.Опросный лист № 2-2454-2018 АТЛМ.407730.003ТУ-2008" Кол-во: 12

"Позиция 147" "Термопреобразователь ТСМ 012.54-Exd-100М-B-3-1-120-10/8-Н-М20х1,5-1-К-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ" Кол-во: 56

"Позиция 148" "Датчик разности давлений Метран-150CD30-160кПа 2 2 1 1 L3 A M5 EM D5 4 K12 PA" Кол-во: 21

"Позиция 149" "Контроллер ОВЕН ПЛК154-220.A-M программируемый логический ТУ 4252-002-46526536-2007" Кол-во: 2

"Позиция 150" "Датчик разности давления Метран-150CD5(0-4МПа)2-2-1-1-L3-B-M5-EM фланцевого исполнения, диапазон измерения (0..10МПа), настрока (0-4 МПа), 2 – код материала деталей, контактирующих с измеряемой средой – нержавеющая сталь 316, 2 – материал разделитель" Кол-во: 3

"Позиция 151" "Датчик вихретоковый (преобразователь линейных перемещений) СИЭЛ-166Д-10-0, 7Р/3, 8РС-45/70-В, установочная резьба М10х1-код 10, с дл иной кабеля 4,5м (длина до проходной втулки 0, 7 м) с защитным металлорукавом на обеих частях кабельной сборки-код Р," Кол-во: 6

"Позиция 152" "Блок зажимов наборных унифицированный УБНЗ-30, 30 клемм, ток 15А, 5 вводов под кабель 22мм, 2 ввода под кабель 32мм, ТУ 51-930-80" Кол-во: 27

"Позиция 153" "Манометр точных измерений МПТИ-У3-100кгс/см2-0,4-IP53-РШ-М20х1,5-ном-ЦСМ-демпфер-корректор ТУ 4212-044-00225590-2003" Кол-во: 8

"Позиция 154" "Указатель конечного положения УКП-03-01 ТУ 4210-041-00153695-2006" Кол-во: 44

"Позиция 155" "Вибропреобразователь МВ-46Г/8,0 (ЖЯИУ.433642.007-09) с коэффициентом преобразования 1 пКлс2/м (9,81пКл/g) диапазон частот 1-5000Гц д лина кабеля 8м ЖЯИУ.433642.007 ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 156" "Устройство для преобразования частоты вращения вала газотурбинной установки в электрические импульсы температурой окружающей среды - 50+180С УмЭ-42-01 ЗИ3.259.010ТУ" Кол-во: 26

"Позиция 157" "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-67-0300-M27-C1-P13-L-I, высокое давление, задержка 3 сек; барьер-источник искробезопасного пи тания 5420B2-V2 Опросный лист №1-2449-2018; АТЛМ.407730.003 ТУ-2008" Кол-во: 2

"Позиция 158" "Регулятор давления газа РДУ-100/50 ТУ 25-02.1138-76" Кол-во: 2

"Позиция 159" "Датчик избыточного давления Метран-150TG3(0-0,6)MPa-2G-2-1-A-M5-EM-2F-2-B1-K12-IP66-(0+80)C ТУ 4212-022-51453097-2006" Кол-во: 8

"Позиция 160" "Датчик интеллектуальный избыточного давления фланцевый Метран150CG3(-100+250 кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 EM D5 2 B1 K12 с максимальным пред елом измерений 250кПа настроенный на диапазон -100 +250кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным дав" Кол-во: 5

"Позиция 161" "Узел управления электропневматический ЭПУУ-6-1, 110В, без фильтра, монтаж на приводе крана, КМЧ АСА4.075.033, ТУ 51-03-60-88" Кол-во: 18

"Позиция 162" "Контроллер для систем вентиляции и кондиционирования ОВЕН ТРМ133М-РРРРРР.02 ТУ 4217-030-46526536-2011" Кол-во: 13

"Позиция 163" "Измеритель-регулятор микропроцессорный двухканальный ОВЕН 2ТРМ1-Щ2.У.РР с универсальным входом двумя выходами электромагнитное реле 8А 250В 50Гц щитового монтажа размерами 96х48х100мм степени защиты IP54 напряжением питания 90-245В частотой 47-63Гц " Кол-во: 17

"Позиция 164" "Датчик интеллектуальный избыточного давления штуцерный Метран150TG4(0-10000 кПа) 2G 2 1 B M5 EM 2F 2 B1 K12 с максимальным пределом измерений 25000кПа настроенный на диапазон 0-10000кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% давлением перегрузк" Кол-во: 11

"Позиция 165" "Датчик интеллектуальный избыточного давления штуцерный Метран150TG3(0-1 МПа) 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 B1 K12 с максимальным пределом изме рений 6 МПа настроенный на диапазон 0- 1 МПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% давлением перегрузки 10МПа с" Кол-во: 8

"Позиция 166" "Датчик разности давлений Метран-150CD2 (0-63 кПа) 2 2 1 1 L3 В M5 EM D5 4 В4 К12 LT, выходной сигнал 0-5мА, погрешность 0,075, клима тическое исполнение (-40+80) C, степень защиты IP66, вид взрывозащиты 0ExiaIICT5X" Кол-во: 2

"Позиция 167" "Датчик интеллектуальный разности давлений фланцевый Метран-150CD4(0-250кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 D5 2 B1 K12 с максимальным пределом изме рений 1600кПа настроенный на диапазон 0-250кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным давлением 25МПа" Кол-во: 2

"Позиция 168" "Термопреобразователь ТСМ 319М.04-53М-B-3-5/20-1600-П-О-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ" Кол-во: 48

"Позиция 169" "Датчик интеллектуальный избыточного давления штуцерный Метран-150TG5(0-16МПа) 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 B1 K12 с максимальным пределом изм ерений 60000кПа настроенный на диапазон 0-16000кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% с присоединительной ре" Кол-во: 2

"Позиция 170" "Блок концевых переключателей БКП ДАКЖ 642241.004ТУ" Кол-во: 7

"Позиция 171" "Узел управления электропневматический ЭПУУ-8-1-110В без фильтра, монтаж на приводе крана, КМЧ-АСА4.075.050 ТУ 4318-010-00123702-95" Кол-во: 5

"Позиция 172" "Узел управления электропневматический ЭПУУ-5-1-110В без фильтра, монтаж на кронштейне крана, КМЧ в составе узла ТУ 51-03-32-86" Кол-во: 92

"Позиция 173" "Узел управления электропневматический ЭПУУ-4-1, 110В, без фильтра, монтаж на кронштейне крана, КМЧ ТУ 51-204-84" Кол-во: 50

"Позиция 174" "Термопреобразователь ТСМУ 014.60-Exd-4/20-(-50+50)-0,25-2-320-10/8-Н-М20х1,5-1-К-К РГАЖ 0.282.001.01 ТУ" Кол-во: 15

"Позиция 175" "Термопреобразователь ТСМ 012.55-Exd-100М-B-3-2-120-10/8-Н-М20х1,5-1-К-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ" Кол-во: 56

"Позиция 176" "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-67-0645-F30-C1-B04-L-I Опросный лист № 4-2446-2018 АТЛМ.407730.003ТУ-2008" Кол-во: 1

"Позиция 177" "Контроллер ОВЕН ПЛК73-ККККРРУУ-M программируемый логический ТУ 4252-001-46526536-2006" Кол-во: 1

"Позиция 178" "Источник питания импульсный виброустойчивый ИПИВ-10-ОПТИ/1АС/24В корпусное исполнение IP20 для установки на DIN рейку ГОСТ Р 54364-2 011" Кол-во: 24

"Позиция 179" "Датчик дифференциального давления с клапанным блоком Метран-150CD4(0-1,6МПа) 2 2 1 1 L3 В М5 EM S5 B1 K12 / 0104 М Т 3 2 F 1 1 VC D5 2 L4 ТУ 3400-006-72453807-07" Кол-во: 3

"Позиция 180" "Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-2И ТУ 51-01-81" Кол-во: 40

"Позиция 181" "Магазин сопротивлений Р4831.Диапазон показаний 0,021-111111,1 Ом." Кол-во: 1

"Позиция 182" "Модуль процессорный ДМ-01" Кол-во: 1

"Позиция 183" "Датчик токовихревой из состава преобразователя линейных перемещений СИЭЛ-166Д-10-0,5Р/4РС2-45/60-В" Кол-во: 2

"Позиция 184" "Коробка клемная КСВ-1И" Кол-во: 28

"Позиция 185" "Термоманометр ТМТБ-4-1-Р-2-(0+150)-1,6МПа-G1/2-2,5 ТУ 4212-001-4719015564-2008" Кол-во: 5

"Позиция 186" "Доставка товара" Кол-во: 1

"Позиция 187" "Ремкомплект системы автоматического управления для подогревателя газа ПТПГ-30 ЖТИЯ.421944.001-07-01, в составе: Электроискровой восп ламенитель ЖТИЯ.065095-001-01 - 1 шт; датчик пламени ДКПО-01- 1шт.; трансформатор ОС33-730- 1 шт.; газовая линейка ЖТ" Кол-во: 1

"Позиция 188" "Барьер искрозащиты 5420В2-V2 опросный лист 4161-КРП-А.ОЛ5" Кол-во: 1

"Позиция 189" "Датчик избыточного давления Метран-150 с верхним пределом измерения 6МПа взрывозащита 1ExdllCT5 со встроенным клапанным блоком с кро нштейном для крепления на панели и на трубе погрешность 0,2% с кабельным вводом с резьбой М20х1,5 для бронированного " Кол-во: 3

"Позиция 190" "Плата высокопроизводительная последовательного интерфейса с 4 портами 5554 Octagon System" Кол-во: 1

"Позиция 191" "Датчик интеллектуальный избыточного давления штуцерный Метран150TG2(0-400 кПа) 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 B1 K12 с максимальным пределом из мерений 1000кПа настроенный на диапазон 0-400кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% давлением перегрузки 10М" Кол-во: 4

"Позиция 192" "Комплект запасных частей для узла управления ЭПУУ-4 АСА4.070.076" Кол-во: 814

"Позиция 193" "Датчик избыточного давления Метран-150TG4(0-10)МПа 2G 2 1 B M5 EM 2E 2 B1 K12 ТУ 4212-022-51453097-2006" Кол-во: 3

"Позиция 194" "Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-1-2И, маркировка взрывозащиты IЕxdIIBT5, ТУ 3464-034-00153695-2005" Кол-во: 7

"Позиция 195" "Термопреобразователь ТСМ 012.54-Exd-100М-B-4-1-120-10/8-Н-М20х1,5-1-К-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ" Кол-во: 27

"Позиция 196" "Манометр технический МП4-У-У2-100кгс/см2-1-IP53-РШ-М20х1,5-ЦСМ-Пл ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 200

"Позиция 197" "Датчик интеллектуальный разности давлений фланцевый Метран-150CD3(0-63кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 D5 2 B1 K12 с максимальным пределом измер ений 250кПа настроенный на диапазон 0-63кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным давлением 25МПа де" Кол-во: 13

"Позиция 198" "Датчик малогабаритный избыточного давления Метран-55-Вн-ДИ-515-t10-015-4,0МПА-42-C2/ М20-Кр исполнения Вн с верхним пределом измерен ия 4,0МПа основной приведенной погрешностью +/-0,15% выходным сигналом 4-20мА ниппелем с накидной гайкой М20х1,5 крон" Кол-во: 10

"Позиция 199" "Датчик избыточного давления Метран-150TG2(0...0,6 МПа) 2G 2 1 А М5 2F 2 В1 К01" Кол-во: 6

"Позиция 200" "Датчик интеллектуальный разности давлений фланцевый Метран-150CD3(0-100кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 IM D5 2 B1 K12 с максимальным пределом и змерений 250кПа настроенный на диапазон 0-100кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным давлением 25М" Кол-во: 8

"Позиция 201" "Термопреобразователь ТСМУ 011.18-Exd-4/20-(-50+100)-0,5-2-2-5000-1420-П-К1/Г6-К-К ВБАЛ 2.821.011 ТУ" Кол-во: 4

"Позиция 202" "Манометр точных измерений МПТИ-У2-10МПа-0,6-IP53-РШ-М20х1,5-ном-демпфер-корректор-ЦСМ-П.П.Пас ТУ 4212-044-00225590-2003" Кол-во: 26

"Позиция 203" "Вставка диэлектрическая гибкая ВДГ-1 Ду7мм длина 240мм до 10МПа до 20кВ уплотнение плоско-параллельное с медной шайбой резьба М20х1, 5 УХЛ1 ТУ 4318-26-00153695-2002" Кол-во: 100

"Позиция 204" "Термопара РГАЖ5. 182. 002-13 на основе термопарного кабеля в стекловолокне и экране с НСХ ХА(К), класс 2, кол-во ЧЭ-1 шт., длина 160 0 мм, верхний предел +700 C с метрологической приемкой калибровка (К) РГАЖ5. 182. 002-13 РЭ" Кол-во: 62

"Позиция 205" "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-EP-1500-M27-R1-D31-L-D, комплект установочный Приварыш цилиндрический для плоских поверхносте й UTS-MK-WC-M27(ст.09Г2С, h=50;d=58) Опросный лист № 1-2455-2018; АТЛМ.407730.003ТУ-2008" Кол-во: 2

"Позиция 206" "Датчик интеллектуальный разности давлений фланцевый Метран150CD4(0-630 кПа) 2 2 1 1 L3 B M5 EM D5 2 B1 K12 с максимальным пределом и змерений 1600кПа настроенный на диапазон 0-630кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным давлением 25" Кол-во: 1

"Позиция 207" "Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-4-1 1ExdllBT3 с 30 клеммами МВК6/Е с 4 вводами 25А 400В IP65 ТУ 4318-039-00158818-99" Кол-во: 17

"Позиция 208" "Система газоаналитическая СГАЭС-ТГМ/108 в составе: газоанализатор стационарный СГОЭС(метан) - 5 шт; газоанализатор стационарный ССС- 903 без блока индикации с преобразователем электрохимическим ПГЭ(СО) - 1 шт; базовый блок устройства порогового УПЭС-" Кол-во: 1

"Позиция 209" "Сигнализатор избыточного давления взрывозащищенный: Садко 107-ТЖИУ.406423.004-Руст0,09МПа-УХЛ1.1(-50+70)-1,5 ТЖИУ.406423.001 ТУ" Кол-во: 10

"Позиция 210" "Модуль процессора CPC108, LX800, 500МГц, 256Мб ОЗУ, Flash диск 64Мб, Compact Flash, SVGA, сеть Ethernet, два CAN, два RS-485/422, дв а RS232, USB, звук, TFT, LVDS CPC10801" Кол-во: 4

"Позиция 211" "Датчик интеллектуальный разности давлений фланцевый Метран150CD1(0-1,6 кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 EM D5 2 B1 K12 с максимальным пределом и змерений 6,3кПа настроенный на диапазон 0-1,6кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным давлением 10М" Кол-во: 3

"Позиция 212" "Модуль ввода дискрет.информ.(8СК) ДЭ-01" Кол-во: 1

"Позиция 213" "Датчик малогабаритный избыточного давления Метран-55-Ех-ДИ-516-t10-015-10МПА-05-C2/ М20-Кр исполнения Ех с верхним пределом измерени я 10МПа основной приведенной погрешностью +/-0,15% выходным сигналом 0-5мА ниппелем с накидной гайкой М20х1,5 кронште" Кол-во: 7

"Позиция 214" "Датчик интеллектуальный избыточного давления штуцерный Метран150TG3(0-2,5 МПа) 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 B1 K12 с максимальным пределом из мерений 25 МПа настроенный на диапазон 0- 2,5 МПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% давлением перегрузки 40" Кол-во: 2

"Позиция 215" "Вибропреобразователь МВ-44-2Б/1,0/14 для аппаратуры контроля вибрации ИВ-Д-ПФ преобразует механические колебания в электрический сиг нал,пропорциональный виброускорению контролируемого объекта ЖЯИУ.433642.002 ТУ" Кол-во: 5