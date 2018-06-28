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    Главная / Торги / № 0001/18/4.3/0039205/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка контрольно-измерительных приборов и комплектующих систем телемеханики для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    № 0001/18/4.3/0039205/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка контрольно-измерительных приборов и комплектующих систем телемеханики для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.06.2018 12:0028.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806584511Дата и время окончания срока приема заявок № 0001/18/4.3/0039205/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка контрольно-измерительных приборов и комплектующих систем телемеханики для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806584511

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0039205/ТГЮгорск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    № 0001/18/4.3/0039205/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка контрольно-измерительных приборов и комплектующих систем телемеханики для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2018 17:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    39205 Документация для публикации.rar

    Изменения в извещении

    39205 Изменения в документацию (01).doc

    39205 Для Участника (21.06.18).rar

    Изменения в извещении

    39205_продление_21.06.2018.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-99

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    Zakupki@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудин Константин Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    № 0001/18/4.3/0039205/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка контрольно-измерительных приборов и комплектующих систем телемеханики для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2018 12:00 GMT +328.06.2018 12:0028.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806584511Дата и время окончания срока приема заявок № 0001/18/4.3/0039205/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка контрольно-измерительных приборов и комплектующих систем телемеханики для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    29.06.2018 12:0029.06.2018 12:0029.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806584511Дата и время вскрытия заявок № 0001/18/4.3/0039205/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка контрольно-измерительных приборов и комплектующих систем телемеханики для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    04.07.2018 19:0004.07.2018 19:0004.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806584511Подведение итогов не позднее № 0001/18/4.3/0039205/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка контрольно-измерительных приборов и комплектующих систем телемеханики для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.07.201804.07.2018 19:0004.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806584511Подведение итогов не позднее № 0001/18/4.3/0039205/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка контрольно-измерительных приборов и комплектующих систем телемеханики для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    № 0001/18/4.3/0039205/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка контрольно-измерительных приборов и комплектующих систем телемеханики для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    137 047 605,05

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

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    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Классификатор ОКПД2

    26.51.70.190

    Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие

    26.51.85.120

    Комплектующие (запасные части) приборов, устройств и машин контрольно-измерительных, не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69

    Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Измеритель давления двухпредельный АДР-0,25.2 Диапазоны: 0...+/-125 Па; 0... +/-250 Па, 4-20 мА (Погрешность 1%) ТУ 4212-005-1233442 7-2003"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Измеритель-регулятор универсальный 8-ми канальный ОВЕН ТРМ 138-Р ТУ 4217-015-46526536-2008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-67-2260-A63-C1-B41-L-I, высокое давление, барьер- источник искробезопасного питания 5420B2-V2 Опросный лист № 2-2476-2018 АТЛМ.407730.003ТУ-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-3-3 1ExdllBT3 с 8 клеммами МВК6/Е с 3 вводами 25А 400В IP65 ТУ 4318-037-00158818-99"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "Термопреобразователь ТСМ 319М.04-50М-B-3-5/20-800-П-О-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ"

    Кол-во: 72

    "Позиция 6"

    "Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-3-2 1ExdllBT3 с 6 клеммами МВК6/Е с 3 вводами 25А 400В IP65 ТУ 4318-037-00158818-99"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Регулятор давления газа РДСК-50М-1 фланцевый диаметр вход/выход 32/50мм входное давление 1,2МПа выходное давление 0,01-0,016МПа"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Барьер искробезопасности СИЭЛ-1949-24-IIC-D пассивный из комплекта виброаппаратуры СИЭЛ-1600-ЦБН-А ТПКЦ.421725.001 ТУ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Вибропреобразователь МВ-44-2Г/1,0/10,0 с коэффициентом преобразования 2 пКл/с2/м (19,6 пКл/g) ЖЯИУ.433642.002 ТУ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 10"

    "Термопреобразователь ТСМ 319М.04-50М-B-3-5/20-1600-П-О-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ"

    Кол-во: 64

    "Позиция 11"

    "Система загазованности СГАЭС-ТГ/110 на 10 каналов в составе:Пороговое устройство УПЭС-40/110- 1 шт.; - газоанализатор оптический СГО ЭС(метан) с индикацией - 10шт."

    Кол-во: 22

    "Позиция 12"

    "Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-4-2 1ExdllBT3 с 40 клеммами МВК6/Е с 6 вводами 25А 400В IP65 ТУ 4318-039-00158818-99"

    Кол-во: 25

    "Позиция 13"

    "Датчик интеллектуальный избыточного давления штуцерный Метран-150TG3(0-4МПа) 2G 2 1 A M5 2F 2 B1 K12 с максимальным пределом измерен ий 6000кПа настроенный на диапазон 0-4000кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% с присоединительной резьбой "

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-67-1350-M27-C1-B02-L-I Опросный лист №1-2444-2018 АТЛМ.407730.003ТУ-2008"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Контроллер приточной вентиляции Овен ТРМ133-У.01 ТУ 4211-013-46526536-2004"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Регистратор видеографический Ш932.9А-29.016-Р16-АЦП16И-АЦП16И-РВ32У-РВ32У КПЛШ.466429.036-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Газоанализатор СГОЭС оптический, газ метан, диапазон концентраций 0-100% НКПР, вых сигн 4-20 мА, температура (-60 +40) гр С, сенсор инфракрасный, взрывозащита 1ExdIIСТ4, степень защиты IP66, питание 12-32 В. ЖСКФ.413311.002 ТУ"

    Кол-во: 32

    "Позиция 18"

    "Система газоаналитическая СГАЭС-ТГМ/110 в составе: газоанализатор стационарный СГОЭС (метан) - 7 шт; газоанализатор стационарный ССС -903 без блока индикации с преобразователем электрохимическим ПГЭ (СО) - 1 шт; базовый блок устройства порогового УПЭ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Вибропреобразователь пъезоэлектрический МВ-43-5Б/0,35 для виброаппаратуры ЖЯИУ.433642.001 ТУ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Клапан управления КУМ 80/12...20 для регулятора РДМ-С-50/150-80/12...20. Диапазон регулирования выходного давления 12...20 кгс/см2. ТУ 3742-017-12317765-97"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-67-0340-A38-C1-B03-L-I, высокое давление, барьер-источник искробезопасного питания 5420В2-V2, по ОЛ№ 2-2433-2018 АТЛМ.407730.003ТУ-2008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Панель оператора программируемая (панельный контроллер) СПК107 ТУ 4252-002-46526536-2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Манометр точных измерений МПТИ-У3-160кгс/см2-0,4-IP53-РШ-М20х1,5-ном-демпфер-корректор ТУ 4212-044-00225590-2003"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Преобразователь термоэлектрический ТХА 002.15-ХА(K)-2-2-И-800/160-М33х2-900-К РГАЖ 0.282.002.01 ТУ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 25"

    "Манометр точных измерений МПТИ-У2-160кгс/см2-0,6-IP53-РШ-М20х1,5-ном-ЦСМ-демпфер-корректор ТУ 4212-044-00225590-2003"

    Кол-во: 54

    "Позиция 26"

    "Ультразвуковой сигнализатор уровня UTS-67-0300-M27-C1-P13-L-I, высокое давление, задержка 3 сек.Опросный лист № 2-2453-2018. АТЛМ.40 7730.003ТУ-2008"

    Кол-во: 9

    "Позиция 27"

    "Комплект виброконтроля СИЭЛ-1600-НЦ16-А1 измерительной техники для нагнетателя ТПКЦ.427671.006 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Датчик разности давления Метран-150CD3(0...160 кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 EM S5 B1 K14 / 0104 M T 5 2 F 1 1 D5 2 L4. 3 - Максимальный верх ний предел измерения 250 кПа;2 -Материал деталей, контактирующих с рабочей средой - Нерж.сталь 316; 2-Материал раздел"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "Манометр технический МП4-У-У2-16МПа-1-IP53-ФРШ-М20х1,5-ЦСМ-Пас-демпфер ТУ 25-02.180335-84"

    Кол-во: 48

    "Позиция 30"

    "Комплект запасных частей для узла управления ЭПУУ-5 АСА4.070.082 клапан- 2шт;кольцо-12шт;манжета-3шт; ключ-3шт.диод-1шт. ТУ АСА4.070 .082"

    Кол-во: 402

    "Позиция 31"

    "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-67-0910-H50-C1-P13-L-I, высокое давление, барьер-источник искробезопасного питания 5420 В2-V2 Опросный лист №1-2450-2018 АТЛМ.407730.003ТУ-2008"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Преобразователь измерительный температуры и влажности ИПТВ-206-М3-03-3-250-PLT-164-3-ТУ 4227-005-13282997-03"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Модуль питания МП3-24-24, номинальное входное напряжение 24В, допустимый диапазон входного напряжения от18 до 36В Максимальный ток н агрузки 0,1А; Номинальное выходное напряжение 24В. СБЛН.435151.003-01 СБЛН.435151.003 ТУ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Датчик разности давления МЕТРАН 150СD5(0-1,6МПа) 2-2-1-1-L3B М5ЕМ К12 фланцевого исполнения, 5 код диапазона измерения (0..10МПа); 0 -1,6МПа фактически настроенный диапазон, 2 код материала разделительной мембраны и деталей, контактирующих с измеряем"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Датчик вихретоковый СИЭЛ-166Д-10Д-5Р-165/180-В ТПКЦ.427671.001 ТУ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Преобразователь термоэлектрический ТХА 002.65К3-ХА(K)-2-И-3-8-О-d2/d3-Кл1-К РГАЖ 0.282.002.01 ТУ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 37"

    "Датчик интеллектуальный разности давлений фланцевый Метран-150CD4(0-630кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 D5 2 B1 K12 с максимальным пределом изме рений 1600кПа настроенный на диапазон 0-630кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным давлением 25МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Регистратор видеографический Ш932.9АИ-29.013/1-Р16-АЦП16И-АЦП8И-РВК32"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Датчик избыточного давления Метран-150TG3(0-6,0)МПа 2G 2 1 B М5 EM 2Е 2 B1 K12 ТУ 3400-006-72453807-07"

    Кол-во: 6

    "Позиция 40"

    "Датчик интеллектуальный избыточного давления штуцерный Метран150TG4(0-10000 кПа) 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 B1 K12 с максимальным пределом измерений 25000кПа настроенный на диапазон 0-10000кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% давлением перегрузк"

    Кол-во: 94

    "Позиция 41"

    "Ультразвуковой сигнализатор уровня UTS-67-0175-M27-C1-P13-L-I, высокое давление, задержка 2 сек., барьер-источник искробезопасного п итания 5420 B2-V2.Опросный лист № 1-1-2453-2018. АТЛМ.407730.003ТУ-2008 -2015"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Сигнализатор перепада давления Садко-44 ТЖИУ.406422.004 уставка 0,05 МПа, Pmax=10 МПа, ТЖИУ.406422.001ТУ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 43"

    "Термометр сопротивления ТСМ 320М.08 исполнение-общепромышленное (Оп), НСХ-50М, класс-В, схема соединения-трехпроводная (3), ЧЭ 1 шт. , арматура:диаметр погружаемой части арматуры/длина 8/30 мм, материал-сталь 12Х18Н10Т, маслостойкий соединительный ка"

    Кол-во: 46

    "Позиция 44"

    "Датчик избыточного давления Метран-150TG4(0-4)МПа-2G-2-1-A-M5-EM-2F-2-B1-K12 ТУ 4212-022-51453097-2006"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Регулятор давления газа РДУ-100/80 (Са 2.573.024-04) Ду 80 Ру 10,0 МПа С устройством задающим ЗУ-3 и диапазоном настройки Рвыход-0,1 -1,6 Мпа с КОФ и крепежем"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Термометр сопротивления ТСМ 320М.06, исполнение-общепромышленное (Оп), НСХ-53М, класс-В, схема соединения-трехпроводная (3), ЧЭ 1 шт ., арматура:диаметр погружаемой части арматуры/длина 8/30 мм, материал-сталь 12Х18Н10Т, маслостойкий соединительный к"

    Кол-во: 16

    "Позиция 47"

    "Модуль регулирования для преобразования цифровых кодов команд управления ЭР-03"

    Кол-во: 7

    "Позиция 48"

    "Термопреобразователь ТСМ 320М.06-50М-B-3-8/30-1500-П-О-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 49"

    "Сигнализатор прохождения очистного устройства МДПС-3,без крепления к телу трубы (вертикальное исполнение), в составе: -Датчик сигнал изатора исполнения ИПЦЭ418128.002-02 - 1 шт; с кабелем КВВГ 4х1,5 длиной 3 м в защитном металлорукаве; -Блок питания "

    Кол-во: 7

    "Позиция 50"

    "Указатель конечного положения УКП-01 для дискретной электрической сигнализации крайних положений запорного органа кранов взрывозащищ енный 1ExdllBT3 с переключающими контактами 30Вт диапазон угла поворота запорного органа крана 80-100град IP54 ТУ 431"

    Кол-во: 13

    "Позиция 51"

    "Генератор-преобразователь СИЭЛ-1662-10-8-SB ТПКЦ.427671.001 ТУ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 52"

    "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50+50)-0,5-2-2-5000-1420-П-К1/Г6-К-К ВБАЛ 2.821.011 ТУ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 53"

    "Преобразователь термоэлектрический ТХА 002.15-ХА(K)-2-2-И-400/160-М33х2-900-К РГАЖ 0.282.002.01 ТУ"

    Кол-во: 14

    "Позиция 54"

    "Датчик интеллектуальный разности давлений фланцевый Метран150CD4(0-630 кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 EM D5 2 B1 K12 с максимальным пределом и змерений 1600кПа настроенный на диапазон 0-630кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным давлением 25"

    Кол-во: 12

    "Позиция 55"

    "Модуль процессорный модернизированный ДМ-01М ТУ 4318-018-00123702-96"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Каркас монтажный ISA-8 MicroPC 12 слотов FASTWEL ICC19201"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Датчик давления Метран-55-ДИ-515-МП-t10-050-1МПа-42-С/Е125002М20К ГОСТ 12997 ТУ4212-022-51453097-2006"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Блок клапанный трехвентильный БКН3-11 материал корпуса нержавеющая сталь 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Выключатель конечный ВКЭ-02-01 ТУ4318-002-00123702-93"

    Кол-во: 18

    "Позиция 60"

    "Датчик малогабаритный избыточного давления Метран-55-Вн-ДИ-515-t10-015-1,6МПА-42-C2/ М20-Кр исполнения Вн с верхним пределом измерен ия 1,6МПа основной приведенной погрешностью +/-0,15% выходным сигналом 4-20мА ниппелем с накидной гайкой М20х1,5 крон"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Блок питания Метран-604-036-50-01К четырехканальный с гальванически развязанными каналами напряжением питания 220(+22/-33)В частотой 50Гц выходным напряжением 36В постоянного тока максимальным током нагрузки 50мА на канал класса стабилизации входного"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Датчик избыточного давления микропроцессорный Метран-55-Вн-ДИ-518-МП-t10-015-0,4МПа-05-С/М20 модели 518 с максимальным пределом изме рений 0,4МПа основной приведенной погрешностью +/-0,15% перенастраиваемый в диапазоне 10:1 с выходным сигналом 0-5мА "

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Блок контроллера телеметрии установки катодной защиты системы коррозионного мониторинга магистральных газопроводов БКТ-УКЗ-4-9. ТУ 3 439-022-47685761-2016"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Датчик интеллектуальный разности давлений фланцевый Метран-150CD5(0-4000кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 EM D5 2 B1 K12 с максимальным пределом измерений 10000кПа настроенный на диапазон 0-4000кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным давлением"

    Кол-во: 3

    "Позиция 65"

    "Блок концевых переключателей БКП с комплектом монтажных частей (ЯТАУ.305651.002), ДАКЖ.642241.004ТУ"

    Кол-во: 27

    "Позиция 66"

    "Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-2-2И, маркировка взрывозащиты IЕxdIIBT5, ТУ 3464-034-00153695-2005"

    Кол-во: 6

    "Позиция 67"

    "Датчик токовихревой из состава преобразователя линейных перемещений СИЭЛ-166Д-10-0,7Р/3,8РС2-45/60-В"

    Кол-во: 11

    "Позиция 68"

    "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-67-0500-A87-C1-P13-L-I, высокое давление, барьер-источник искробезопасного питания 5420В2-V2 по ОЛ №1-2447-2018 АТЛМ.407730.003ТУ-2008"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "Термопреобразователь ТСМ 012.06-Оп-100М-B-3-1-120-10-Н-М20х1,5-1-М-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ"

    Кол-во: 97

    "Позиция 70"

    "Сигнализатор перепада давления Садко 44 ТЖИУ.406422.004.01 взрывозащищенный 1ExdllB4, исп.2, диапазон установок 0,04-0,15 МПа, макс. раб. давление 12 МПа, вых. сигнал сухой контакт ТЖИУ.406422.001ТУ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Ультразвуковой сигнализатор уровня UTS-67-0175-M27-C1-P13-L-I высокое давление, задержка 2 сек.Опросный лист № 1-2453-2018. АТЛМ.407 730.003ТУ-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Датчик интеллектуальный избыточного давления фланцевый Метран150CG2(0-2,5 кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 EM D5 2 B1 K12 с максимальным предело м измерений 63кПа настроенный на диапазон 0-2,5кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным давлением 2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 73"

    "Датчик малогабаритный избыточного давления Метран-55-Вн-ДИ-515-t10-015-1,0МПА-42-C2/ М20-Кр исполнения Вн с верхним пределом измерен ия 1,0МПа основной приведенной погрешностью +/-0,15% выходным сигналом 4-20мА ниппелем с накидной гайкой М20х1,5 крон"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "Сигнализатор уровня ультразвуковой TLA-H53-1-2950-2350-C1-B41, высокое давление Опросный лист № 1-2434-2018 АТЛМ.407730.003ТУ-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Датчик Метран-150TG4(0-10 МПа) 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 B1 K02 PA ТУ 4212-022-51453097-2006"

    Кол-во: 36

    "Позиция 76"

    "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-67-0350-A13-C1-P13-L-I, высокое давление, барьер- источник искробезопасного питания 5420В2-V2 Опросный лист № 1-2439-2018 АТЛМ.407730.003ТУ-2008"

    Кол-во: 12

    "Позиция 77"

    "Блок контроля герметичности Dungs VPM-VS-V1.0 230V"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Датчик давления-разрежения Метран-55-ВН-ДИВ-535-МП-t10-015-(0,06-0,3)МПа-42-С/М20-Кр ТУ 4212-009-12580824-2002"

    Кол-во: 10

    "Позиция 79"

    "Термопреобразователь ТСМУ 014.52-Exd-4/20-(-50+150)-0,5-2-120-10-Н-М20х1,5-1-К-К РГАЖ 0.282.001.01 ТУ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "Узел управления ЭПУУ-15 электропневматический, для дистанционного и местного (ручного) управления операциями по открытию и закрытию шаровых кранов диаметром Ду 150-1400мм, давление рабочей среды 0,6-16,0МПа, климатическое исполнение УХЛ1, диаметр ус"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Манометр технический МП4-У-У2-10МПа-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-демпфер-ном-ЦСМ-П.П.Пас ТУ 25-02.180335-84"

    Кол-во: 122

    "Позиция 82"

    "Модуль источника питания PS151-01: 5В/6А, 12В/1,6А, 3,3В/3А, изоляция вход/выход 1500В, система управления, функция ИБП, выполнен в формате MicroPC предназначенных для эксплуатации предназначенных для эксплуатации: в необслуживаемых системах в трудн"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Термопреобразователь ТСМУ 014.51-Exd-4/20-(-50+100)-0,5-2-160-10-Н-М20х1,5-1-К-К РГАЖ 0.282.001.01 ТУ"

    Кол-во: 11

    "Позиция 84"

    "Выключатель конечный с размыкающими контактами ВКЭ-02В взрывозащищенный (1ExdIIBT3), ТУ 4318-002-00123702-93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Датчик давления Метран-150TG4(0... 10МПа) 2G 2 1 А M5 2F 2 B1 K12"

    Кол-во: 13

    "Позиция 86"

    "Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-1-1И, маркировка взрывозащиты IЕxdIIBT5, ТУ 3464-034-00153695-2005"

    Кол-во: 16

    "Позиция 87"

    "Сигнализатор прохождения очистного устройства МДПС-3 с клеммным соединителем КС-1 для монтажа в грунт в составе: датчик сигнализатор а (ДС), блок питания и регистрации БПР-2, набор для герметизации, комплект монтажных частей (КМЧ) для фиксации на тел"

    Кол-во: 9

    "Позиция 88"

    "Термопреобразователь ТСМУ 011.18-Exd-4/20-(-50+100)-0,5-2-2-5000-1020-П-К1/Г6-К-К ВБАЛ 2.821.011 ТУ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 89"

    "Манометр цифровой прецизионный ДМ5002М-А-У2-6-2,5МПа-0,15-42-СДИ-RS232-24В-IP54-РШ-М20х1,5-ЦСМ-свидетельство ТУ 4212-039-00225590-20 03"

    Кол-во: 4

    "Позиция 90"

    "Модуль универсальный измерительный 4х групповой (2х2) с гальванической развязкой ИЭ-05-07 ЗИ5.108.054 07. ТУ 4318-018-00123702-96"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Датчик избыточного давления Метран-150TG2(0-1,0)МПа 2G 2 1 B М5 EM 2Е 2 B1 K12 ТУ 3400-006-72453807-07"

    Кол-во: 3

    "Позиция 92"

    "Манометр цифровой прецизионный ДМ5002М-А-У2-12-40МПа-0,15-42-СДИ-RS232-24В-IP54-РШ-М20х1,5-ЦСМ-свидетельство ТУ 4212-039-00225590-20 03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Преобразователь газовый электрохимический ПГЭ-903-СО (оксид углерода), выходной сигнал 4-20 мА. ЖСКФ.413425.003ТУ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 94"

    "Датчик давления Метран-55 ВН-ДИ-515-МП-t10-1,6МПа-05-С-М"

    Кол-во: 10

    "Позиция 95"

    "Модуль управления линейным краном, 6 проводная схема подключения, 110В, 2 соленоида СЭ-01 ТУ 4318-018-00123702-96"

    Кол-во: 26

    "Позиция 96"

    "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-67-2160-A63-C1-B41-L-I, высокое давление, барьер- источник искробезопасного питания 5420B2-V2 Опросный лист № 1-2476-2018; АТЛМ.407730.003ТУ-2008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Шкаф электрообогреваемый ШОЭ-05 с приборами"

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "Датчик виброскорости МВ-44-2Ж/1.0/2.0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 99"

    "Датчик токовихревой СИЭЛ-166Д-10-2,2/4,8РС-85/100-В ТПКЦ.427671.001 ТУ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 100"

    "Регистратор цифровой Ш9329ДИ(29.103)-32 изм. Канала искробезопасные, 32 рел.вых постояннотоковой коммутации ТУ 4227-005-12296299-200 8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-1-4И, маркировка взрывозащиты IЕxdIIBT5, ТУ 3464-034-00153695-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Модуль универсальный измерительный 4х с групповой (2х2) гальванической развязкой ИЭ-05-01 Аппаратно-программные средства комплекса л инейной телемеханики Магистраль-2 ТУ 4318-018-00123702-96"

    Кол-во: 6

    "Позиция 103"

    "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-EP-0450-A13-R1-D2S-L-D, высокое давление Опросный лист № 2-2432-2018; АТЛМ.407730.003ТУ-2008"

    Кол-во: 8

    "Позиция 104"

    "Модуль элемента регулирования ЭР-02 информационно-измерительного комплекса Магистраль-2 ТУ 4318-018-00123702-96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Гильза защитная РГАЖ 4.819.005-К-200-33/15-М33х2/М20х1,5-Н-32МПа РГАЖ 4.819.000 ТУ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 106"

    "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001-06-ХА(K)-2-И-1,5-430-10-К1/2-К-К РГАЖ 0.282.002.01 ТУ"

    Кол-во: 81

    "Позиция 107"

    "Датчик абсолютного давления Метран-150TA1(0-160)кПа 2G 2 1 А М5 EM B4 K12 ТУ 3400-006-72453807-07"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-67-2280-A24-C1-B04-L-I Опросный лист № 3-2446-2018. АТЛМ.407730.003ТУ-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-2-4И, маркировка взрывозащиты IЕxdIIBT5, ТУ 3464-034-00153695-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Вставка диэлектрическая ВД-2 ТУ 95-99 Ж83-Р806ТУ"

    Кол-во: 87

    "Позиция 111"

    "Датчик интеллектуальный избыточного давления штуцерный Метран-150TG3(0-1,6МПа) 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 B1 K12 с максимальным пределом из мерений 6000кПа настроенный на диапазон 0-1600кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% с присоединительной рез"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Указатель конечного положения УКП-04"

    Кол-во: 17

    "Позиция 113"

    "Датчик интеллектуальный разности давлений фланцевый Метран150CD3(0-250 кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 EM D5 2 B1 K12 с максимальным пределом и змерений 250кПа настроенный на диапазон 0-250кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным давлением 25М"

    Кол-во: 13

    "Позиция 114"

    "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-EP-0900-M27-R1-D31-L-D с комплектом установочным Приварыш цилиндрический для плоских поверхно стей UTS-MK-WC-M27(ст.09Г2С, h=50;d=58). Опросный лист № 2-2455-2018; АТЛМ.407730.003ТУ-2008"

    Кол-во: 6

    "Позиция 115"

    "Датчик интеллектуальный избыточного давления штуцерный Метран-150TG4(0-4МПа) 2G 2 1 A M5 2F 2 B1 K12 с максимальным пределом измерен ий 25000кПа настроенный на диапазон 0-4000кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% с присоединительной резьбой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Вибропреобразователь МВ-44-2Б/1,0/9,0 для аппаратуры контроля вибрации ИВ-Д-ПФ преобразует механические колебания в электрический си гнал,пропорциональный виброускорению контролируемого объекта. ЖЯИУ.433642.002 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Регулятор давления газа РДМ 50/150-К04 с ЗУ и ЗИПом, КОФ ТУ 3742-017-12317765-97"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Датчик перепада давления Метран-150CD-4(0-400кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-EM-D5-2-B1-K12. ТУ 4212-022-51453097-2006"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Блок питания для датчиков давления и температуры Метран-604-024-50-DIN четырехканальный с гальванически развязанными каналами напряж ением питания 220(+22/-33)В частотой 50Гц выходным напряжением 24В постоянного тока максимальным током нагрузки 50мА "

    Кол-во: 10

    "Позиция 120"

    "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50+50)-0,5-2-2-5000-114-П-К1/Г6-К-К ВБАЛ 2.821.011 ТУ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 121"

    "Система загазованности СГАЭС-ТГ/112 на 12 каналов в составе:Пороговое устройство УПЭС-40/112- 1 шт.; - газоанализатор оптический СГО ЭС(метан) с индикацией - 12шт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 122"

    "Система загазованности СГАЭС-ТГ/116 на 16 каналов в составе:Пороговое устройство УПЭС-40/112- 1 шт.; - газоанализатор оптический СГО ЭС(метан) с индикацией - 16шт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 123"

    "Источник питания импульсный виброустойчивый ИПИВ-20-ОПТИ/1АС/24В корпусное исполнение IP20 для установки на DIN рейку ТУ 4025-001-27 092131-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Вибропреобразователь МВ-44-2Б/0,2/0,35 с коэффициентом преобразования 2 пКл/с2/м (19,6 пКл/g) с кабельной сборкой длиной нагревостой кой/теплостойкой части 0,2/0,35м ЖЯИУ.433642.002 ТУ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 125"

    "Датчик интеллектуальный избыточного давления штуцерный Метран-150TG4(0-10МПа) 2G 2 1 A M5 2F 2 B1 K12 с максимальным пределом измере ний 25000кПа настроенный на диапазон 0-10000кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% с присоединительной резьб"

    Кол-во: 74

    "Позиция 126"

    "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-67-0200-A87-C1-B03-L-I опросный лист №1-2433-2018 АТЛМ.407730.003ТУ-2008"

    Кол-во: 6

    "Позиция 127"

    "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-67-0115-01G-C1-P13-L-I, высокое давление, барьер-источник искробезопасного питания 5420B2-V2 Опросный лист № 1-2432-2018; АТЛМ.407730.003ТУ-2008"

    Кол-во: 4

    "Позиция 128"

    "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-67-0700-M27-C1-P13-L-I, барьер-источник искробезопасного питания 5420B2-V2 Опросный лист № 1- 2441-2018 АТЛМ.407730.003ТУ-2008"

    Кол-во: 3

    "Позиция 129"

    "Датчик малогабаритный избыточного давления Метран-55-Вн-ДИ-516-t10-015-2,5МПА-05-C2/ М20-Кр исполнения Вн с верхним пределом измерен ия 2,5МПа основной приведенной погрешностью +/-0,15% выходным сигналом 0-5мА ниппелем с накидной гайкой М20х1,5 кронш"

    Кол-во: 5

    "Позиция 130"

    "Модуль формирования сигнала МА.14-060МЭ АВЛБ.687291.098"

    Кол-во: 5

    "Позиция 131"

    "Датчик малогабаритный микропроцессорный избыточного давления Метран-55-Вн-ДИ-515-МП-t10-015-10МПА-42-C2/ М20-Кр исполнения Вн с верх ним пределом измерения 10МПа основной приведенной погрешностью +/-0,15% выходным сигналом 4-20мА ниппелем с накидной "

    Кол-во: 24

    "Позиция 132"

    "Преобразователь термоэлектрический ТХА 002.15-ХА(K)-2-2-И-320/160-М33х2-900-К РГАЖ 0.282.002.01 ТУ"

    Кол-во: 57

    "Позиция 133"

    "Вставка диэлектрическая гибкая ВДГ-2 Ду10мм длина 240мм до 10МПа до 20кВ уплотнение шаровое резьба М22х1,5 исполнение УХЛ1 ТУ 4318-2 6-00153695-2002"

    Кол-во: 92

    "Позиция 134"

    "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-67-0910-M27-C1-B04-L-I, барьер- источник искробезопасного питания 5420B2-V2 Опросный лист №1- 2442-2018; АТЛМ.407730.003 ТУ-2008"

    Кол-во: 3

    "Позиция 135"

    "Генератор-преобразователь СИЭЛ-1663-10-4,5-160-В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "Узел управления электропнематический ЭПУУ-15-1 +-110 В, диапазон рабочих температур минус 60 C +55 C ТУ 4210-036-00153695-2006"

    Кол-во: 6

    "Позиция 137"

    "Термометр сопротивления ТСМ 320М.06, исполнение-общепромышленное (Оп), НСХ-100М, класс-В, схема соединения-трехпроводная (3), ЧЭ 1 ш т., арматура:диаметр погружаемой части арматуры/длина 8/30 мм, материал-сталь 12Х18Н10Т, маслостойкий соединительный "

    Кол-во: 75

    "Позиция 138"

    "Источник питания ИПИВ-10/ОПТИ/1АС/24В ТУ 4025-001-27092131-2015"

    Кол-во: 4

    "Позиция 139"

    "Термопреобразователь ТСМ 319М.04-50М-B-3-5/20-500-П-О-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ"

    Кол-во: 57

    "Позиция 140"

    "Датчик токовихревой СИЭЛ166Д-10Д-5Р-235/250-В ТПКЦ.427671.001ТУ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 141"

    "Датчик избыточного давления Метран-55-ДИ-516-МП-t10-015-10МПа-05-С2-М20 ТУ 4212-009-12580824-2002"

    Кол-во: 6

    "Позиция 142"

    "Датчик уровня жидкости ДУЖЭ-200М-1222"

    Кол-во: 2

    "Позиция 143"

    "Термопреобразователь ТСМ 320М.06-50М-B-3-8/30-1000-П-О-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ"

    Кол-во: 49

    "Позиция 144"

    "Датчик малогабаритный избыточного давления Метран-55-Вн-ДИ-518-t10-015-0,1МПА-05-C2/ М20-Кр исполнения Вн с верхним пределом измерен ия 0,1МПа основной приведенной погрешностью +/-0,15% выходным сигналом 0-5мА ниппелем с накидной гайкой М20х1,5 кронш"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Манометр технический МП4-У-У2-160кгс/см2-1-IP53-РШ-М20х1,5-ЦСМ-демпфер-Пл ТУ 25-02.180335-84"

    Кол-во: 200

    "Позиция 146"

    "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-67-0150-A13-C1-P13-L-I; высокое давление, барьер-источником искробезопасного питания 5420 B2- V2.Опросный лист № 2-2454-2018 АТЛМ.407730.003ТУ-2008"

    Кол-во: 12

    "Позиция 147"

    "Термопреобразователь ТСМ 012.54-Exd-100М-B-3-1-120-10/8-Н-М20х1,5-1-К-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ"

    Кол-во: 56

    "Позиция 148"

    "Датчик разности давлений Метран-150CD30-160кПа 2 2 1 1 L3 A M5 EM D5 4 K12 PA"

    Кол-во: 21

    "Позиция 149"

    "Контроллер ОВЕН ПЛК154-220.A-M программируемый логический ТУ 4252-002-46526536-2007"

    Кол-во: 2

    "Позиция 150"

    "Датчик разности давления Метран-150CD5(0-4МПа)2-2-1-1-L3-B-M5-EM фланцевого исполнения, диапазон измерения (0..10МПа), настрока (0-4 МПа), 2 – код материала деталей, контактирующих с измеряемой средой – нержавеющая сталь 316, 2 – материал разделитель"

    Кол-во: 3

    "Позиция 151"

    "Датчик вихретоковый (преобразователь линейных перемещений) СИЭЛ-166Д-10-0, 7Р/3, 8РС-45/70-В, установочная резьба М10х1-код 10, с дл иной кабеля 4,5м (длина до проходной втулки 0, 7 м) с защитным металлорукавом на обеих частях кабельной сборки-код Р,"

    Кол-во: 6

    "Позиция 152"

    "Блок зажимов наборных унифицированный УБНЗ-30, 30 клемм, ток 15А, 5 вводов под кабель 22мм, 2 ввода под кабель 32мм, ТУ 51-930-80"

    Кол-во: 27

    "Позиция 153"

    "Манометр точных измерений МПТИ-У3-100кгс/см2-0,4-IP53-РШ-М20х1,5-ном-ЦСМ-демпфер-корректор ТУ 4212-044-00225590-2003"

    Кол-во: 8

    "Позиция 154"

    "Указатель конечного положения УКП-03-01 ТУ 4210-041-00153695-2006"

    Кол-во: 44

    "Позиция 155"

    "Вибропреобразователь МВ-46Г/8,0 (ЖЯИУ.433642.007-09) с коэффициентом преобразования 1 пКлс2/м (9,81пКл/g) диапазон частот 1-5000Гц д лина кабеля 8м ЖЯИУ.433642.007 ТУ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Устройство для преобразования частоты вращения вала газотурбинной установки в электрические импульсы температурой окружающей среды - 50+180С УмЭ-42-01 ЗИ3.259.010ТУ"

    Кол-во: 26

    "Позиция 157"

    "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-67-0300-M27-C1-P13-L-I, высокое давление, задержка 3 сек; барьер-источник искробезопасного пи тания 5420B2-V2 Опросный лист №1-2449-2018; АТЛМ.407730.003 ТУ-2008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 158"

    "Регулятор давления газа РДУ-100/50 ТУ 25-02.1138-76"

    Кол-во: 2

    "Позиция 159"

    "Датчик избыточного давления Метран-150TG3(0-0,6)MPa-2G-2-1-A-M5-EM-2F-2-B1-K12-IP66-(0+80)C ТУ 4212-022-51453097-2006"

    Кол-во: 8

    "Позиция 160"

    "Датчик интеллектуальный избыточного давления фланцевый Метран150CG3(-100+250 кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 EM D5 2 B1 K12 с максимальным пред елом измерений 250кПа настроенный на диапазон -100 +250кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным дав"

    Кол-во: 5

    "Позиция 161"

    "Узел управления электропневматический ЭПУУ-6-1, 110В, без фильтра, монтаж на приводе крана, КМЧ АСА4.075.033, ТУ 51-03-60-88"

    Кол-во: 18

    "Позиция 162"

    "Контроллер для систем вентиляции и кондиционирования ОВЕН ТРМ133М-РРРРРР.02 ТУ 4217-030-46526536-2011"

    Кол-во: 13

    "Позиция 163"

    "Измеритель-регулятор микропроцессорный двухканальный ОВЕН 2ТРМ1-Щ2.У.РР с универсальным входом двумя выходами электромагнитное реле 8А 250В 50Гц щитового монтажа размерами 96х48х100мм степени защиты IP54 напряжением питания 90-245В частотой 47-63Гц "

    Кол-во: 17

    "Позиция 164"

    "Датчик интеллектуальный избыточного давления штуцерный Метран150TG4(0-10000 кПа) 2G 2 1 B M5 EM 2F 2 B1 K12 с максимальным пределом измерений 25000кПа настроенный на диапазон 0-10000кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% давлением перегрузк"

    Кол-во: 11

    "Позиция 165"

    "Датчик интеллектуальный избыточного давления штуцерный Метран150TG3(0-1 МПа) 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 B1 K12 с максимальным пределом изме рений 6 МПа настроенный на диапазон 0- 1 МПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% давлением перегрузки 10МПа с"

    Кол-во: 8

    "Позиция 166"

    "Датчик разности давлений Метран-150CD2 (0-63 кПа) 2 2 1 1 L3 В M5 EM D5 4 В4 К12 LT, выходной сигнал 0-5мА, погрешность 0,075, клима тическое исполнение (-40+80) C, степень защиты IP66, вид взрывозащиты 0ExiaIICT5X"

    Кол-во: 2

    "Позиция 167"

    "Датчик интеллектуальный разности давлений фланцевый Метран-150CD4(0-250кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 D5 2 B1 K12 с максимальным пределом изме рений 1600кПа настроенный на диапазон 0-250кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным давлением 25МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 168"

    "Термопреобразователь ТСМ 319М.04-53М-B-3-5/20-1600-П-О-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ"

    Кол-во: 48

    "Позиция 169"

    "Датчик интеллектуальный избыточного давления штуцерный Метран-150TG5(0-16МПа) 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 B1 K12 с максимальным пределом изм ерений 60000кПа настроенный на диапазон 0-16000кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% с присоединительной ре"

    Кол-во: 2

    "Позиция 170"

    "Блок концевых переключателей БКП ДАКЖ 642241.004ТУ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 171"

    "Узел управления электропневматический ЭПУУ-8-1-110В без фильтра, монтаж на приводе крана, КМЧ-АСА4.075.050 ТУ 4318-010-00123702-95"

    Кол-во: 5

    "Позиция 172"

    "Узел управления электропневматический ЭПУУ-5-1-110В без фильтра, монтаж на кронштейне крана, КМЧ в составе узла ТУ 51-03-32-86"

    Кол-во: 92

    "Позиция 173"

    "Узел управления электропневматический ЭПУУ-4-1, 110В, без фильтра, монтаж на кронштейне крана, КМЧ ТУ 51-204-84"

    Кол-во: 50

    "Позиция 174"

    "Термопреобразователь ТСМУ 014.60-Exd-4/20-(-50+50)-0,25-2-320-10/8-Н-М20х1,5-1-К-К РГАЖ 0.282.001.01 ТУ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 175"

    "Термопреобразователь ТСМ 012.55-Exd-100М-B-3-2-120-10/8-Н-М20х1,5-1-К-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ"

    Кол-во: 56

    "Позиция 176"

    "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-67-0645-F30-C1-B04-L-I Опросный лист № 4-2446-2018 АТЛМ.407730.003ТУ-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "Контроллер ОВЕН ПЛК73-ККККРРУУ-M программируемый логический ТУ 4252-001-46526536-2006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "Источник питания импульсный виброустойчивый ИПИВ-10-ОПТИ/1АС/24В корпусное исполнение IP20 для установки на DIN рейку ГОСТ Р 54364-2 011"

    Кол-во: 24

    "Позиция 179"

    "Датчик дифференциального давления с клапанным блоком Метран-150CD4(0-1,6МПа) 2 2 1 1 L3 В М5 EM S5 B1 K12 / 0104 М Т 3 2 F 1 1 VC D5 2 L4 ТУ 3400-006-72453807-07"

    Кол-во: 3

    "Позиция 180"

    "Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-2И ТУ 51-01-81"

    Кол-во: 40

    "Позиция 181"

    "Магазин сопротивлений Р4831.Диапазон показаний 0,021-111111,1 Ом."

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "Модуль процессорный ДМ-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "Датчик токовихревой из состава преобразователя линейных перемещений СИЭЛ-166Д-10-0,5Р/4РС2-45/60-В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 184"

    "Коробка клемная КСВ-1И"

    Кол-во: 28

    "Позиция 185"

    "Термоманометр ТМТБ-4-1-Р-2-(0+150)-1,6МПа-G1/2-2,5 ТУ 4212-001-4719015564-2008"

    Кол-во: 5

    "Позиция 186"

    "Доставка товара"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Ремкомплект системы автоматического управления для подогревателя газа ПТПГ-30 ЖТИЯ.421944.001-07-01, в составе: Электроискровой восп ламенитель ЖТИЯ.065095-001-01 - 1 шт; датчик пламени ДКПО-01- 1шт.; трансформатор ОС33-730- 1 шт.; газовая линейка ЖТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Барьер искрозащиты 5420В2-V2 опросный лист 4161-КРП-А.ОЛ5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "Датчик избыточного давления Метран-150 с верхним пределом измерения 6МПа взрывозащита 1ExdllCT5 со встроенным клапанным блоком с кро нштейном для крепления на панели и на трубе погрешность 0,2% с кабельным вводом с резьбой М20х1,5 для бронированного "

    Кол-во: 3

    "Позиция 190"

    "Плата высокопроизводительная последовательного интерфейса с 4 портами 5554 Octagon System"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "Датчик интеллектуальный избыточного давления штуцерный Метран150TG2(0-400 кПа) 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 B1 K12 с максимальным пределом из мерений 1000кПа настроенный на диапазон 0-400кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% давлением перегрузки 10М"

    Кол-во: 4

    "Позиция 192"

    "Комплект запасных частей для узла управления ЭПУУ-4 АСА4.070.076"

    Кол-во: 814

    "Позиция 193"

    "Датчик избыточного давления Метран-150TG4(0-10)МПа 2G 2 1 B M5 EM 2E 2 B1 K12 ТУ 4212-022-51453097-2006"

    Кол-во: 3

    "Позиция 194"

    "Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-1-2И, маркировка взрывозащиты IЕxdIIBT5, ТУ 3464-034-00153695-2005"

    Кол-во: 7

    "Позиция 195"

    "Термопреобразователь ТСМ 012.54-Exd-100М-B-4-1-120-10/8-Н-М20х1,5-1-К-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ"

    Кол-во: 27

    "Позиция 196"

    "Манометр технический МП4-У-У2-100кгс/см2-1-IP53-РШ-М20х1,5-ЦСМ-Пл ТУ 25-02.180335-84"

    Кол-во: 200

    "Позиция 197"

    "Датчик интеллектуальный разности давлений фланцевый Метран-150CD3(0-63кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 D5 2 B1 K12 с максимальным пределом измер ений 250кПа настроенный на диапазон 0-63кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным давлением 25МПа де"

    Кол-во: 13

    "Позиция 198"

    "Датчик малогабаритный избыточного давления Метран-55-Вн-ДИ-515-t10-015-4,0МПА-42-C2/ М20-Кр исполнения Вн с верхним пределом измерен ия 4,0МПа основной приведенной погрешностью +/-0,15% выходным сигналом 4-20мА ниппелем с накидной гайкой М20х1,5 крон"

    Кол-во: 10

    "Позиция 199"

    "Датчик избыточного давления Метран-150TG2(0...0,6 МПа) 2G 2 1 А М5 2F 2 В1 К01"

    Кол-во: 6

    "Позиция 200"

    "Датчик интеллектуальный разности давлений фланцевый Метран-150CD3(0-100кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 IM D5 2 B1 K12 с максимальным пределом и змерений 250кПа настроенный на диапазон 0-100кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным давлением 25М"

    Кол-во: 8

    "Позиция 201"

    "Термопреобразователь ТСМУ 011.18-Exd-4/20-(-50+100)-0,5-2-2-5000-1420-П-К1/Г6-К-К ВБАЛ 2.821.011 ТУ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 202"

    "Манометр точных измерений МПТИ-У2-10МПа-0,6-IP53-РШ-М20х1,5-ном-демпфер-корректор-ЦСМ-П.П.Пас ТУ 4212-044-00225590-2003"

    Кол-во: 26

    "Позиция 203"

    "Вставка диэлектрическая гибкая ВДГ-1 Ду7мм длина 240мм до 10МПа до 20кВ уплотнение плоско-параллельное с медной шайбой резьба М20х1, 5 УХЛ1 ТУ 4318-26-00153695-2002"

    Кол-во: 100

    "Позиция 204"

    "Термопара РГАЖ5. 182. 002-13 на основе термопарного кабеля в стекловолокне и экране с НСХ ХА(К), класс 2, кол-во ЧЭ-1 шт., длина 160 0 мм, верхний предел +700 C с метрологической приемкой калибровка (К) РГАЖ5. 182. 002-13 РЭ"

    Кол-во: 62

    "Позиция 205"

    "Сигнализатор уровня ультразвуковой UTS-EP-1500-M27-R1-D31-L-D, комплект установочный Приварыш цилиндрический для плоских поверхносте й UTS-MK-WC-M27(ст.09Г2С, h=50;d=58) Опросный лист № 1-2455-2018; АТЛМ.407730.003ТУ-2008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 206"

    "Датчик интеллектуальный разности давлений фланцевый Метран150CD4(0-630 кПа) 2 2 1 1 L3 B M5 EM D5 2 B1 K12 с максимальным пределом и змерений 1600кПа настроенный на диапазон 0-630кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным давлением 25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 207"

    "Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-4-1 1ExdllBT3 с 30 клеммами МВК6/Е с 4 вводами 25А 400В IP65 ТУ 4318-039-00158818-99"

    Кол-во: 17

    "Позиция 208"

    "Система газоаналитическая СГАЭС-ТГМ/108 в составе: газоанализатор стационарный СГОЭС(метан) - 5 шт; газоанализатор стационарный ССС- 903 без блока индикации с преобразователем электрохимическим ПГЭ(СО) - 1 шт; базовый блок устройства порогового УПЭС-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 209"

    "Сигнализатор избыточного давления взрывозащищенный: Садко 107-ТЖИУ.406423.004-Руст0,09МПа-УХЛ1.1(-50+70)-1,5 ТЖИУ.406423.001 ТУ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 210"

    "Модуль процессора CPC108, LX800, 500МГц, 256Мб ОЗУ, Flash диск 64Мб, Compact Flash, SVGA, сеть Ethernet, два CAN, два RS-485/422, дв а RS232, USB, звук, TFT, LVDS CPC10801"

    Кол-во: 4

    "Позиция 211"

    "Датчик интеллектуальный разности давлений фланцевый Метран150CD1(0-1,6 кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 EM D5 2 B1 K12 с максимальным пределом и змерений 6,3кПа настроенный на диапазон 0-1,6кПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% избыточным давлением 10М"

    Кол-во: 3

    "Позиция 212"

    "Модуль ввода дискрет.информ.(8СК) ДЭ-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 213"

    "Датчик малогабаритный избыточного давления Метран-55-Ех-ДИ-516-t10-015-10МПА-05-C2/ М20-Кр исполнения Ех с верхним пределом измерени я 10МПа основной приведенной погрешностью +/-0,15% выходным сигналом 0-5мА ниппелем с накидной гайкой М20х1,5 кронште"

    Кол-во: 7

    "Позиция 214"

    "Датчик интеллектуальный избыточного давления штуцерный Метран150TG3(0-2,5 МПа) 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 B1 K12 с максимальным пределом из мерений 25 МПа настроенный на диапазон 0- 2,5 МПа основной приведенной погрешностью +/-0,075% давлением перегрузки 40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 215"

    "Вибропреобразователь МВ-44-2Б/1,0/14 для аппаратуры контроля вибрации ИВ-Д-ПФ преобразует механические колебания в электрический сиг нал,пропорциональный виброускорению контролируемого объекта ЖЯИУ.433642.002 ТУ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 216"

    "Блок питания БА.07-031МЭ АВЛБ.436647.002"

    Кол-во: 8

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