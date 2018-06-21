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    Главная / Торги / № 0001/18/4.3/0038747/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка кабельной продукции и комплектующих для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    № 0001/18/4.3/0038747/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка кабельной продукции и комплектующих для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.07.2018 12:0011.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806584499Дата и время окончания срока приема заявок № 0001/18/4.3/0038747/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка кабельной продукции и комплектующих для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806584499

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0038747/ТГЮгорск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    № 0001/18/4.3/0038747/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка кабельной продукции и комплектующих для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2018 17:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    38747 Для Участника (21.06.18).rar

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    38747 Уведомление о комиссии 2.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-99

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    Zakupki@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудин Константин Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием

    Закупки и тендеры Услуги по неспециализированной оптовой торговле

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    № 0001/18/4.3/0038747/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка кабельной продукции и комплектующих для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.07.2018 12:00 GMT +311.07.2018 12:0011.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806584499Дата и время окончания срока приема заявок № 0001/18/4.3/0038747/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка кабельной продукции и комплектующих для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    12.07.2018 12:0012.07.2018 12:0012.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806584499Дата и время вскрытия заявок № 0001/18/4.3/0038747/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка кабельной продукции и комплектующих для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    01.08.2018 19:0001.08.2018 19:0001.08.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806584499Подведение итогов не позднее № 0001/18/4.3/0038747/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка кабельной продукции и комплектующих для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.08.201801.08.2018 19:0001.08.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806584499Подведение итогов не позднее № 0001/18/4.3/0038747/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка кабельной продукции и комплектующих для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    № 0001/18/4.3/0038747/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка кабельной продукции и комплектующих для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    57 893 897,05

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

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    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Классификатор ОКПД2

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    27.32.13.159

    Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69

    Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

    46.90

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель-канал 150х50 ТУ 1631.005"

    Кол-во: 7

    "Позиция 2"

    "Кабель ВВГнг(A)-LS 4х10-1"

    Кол-во: 0.035

    "Позиция 3"

    "Трубка Т/У 6/3"

    Кол-во: 0.525

    "Позиция 4"

    "ТРУБКА ГОФРИРОВАННАЯ С/ПР 20 ММ"

    Кол-во: 700

    "Позиция 5"

    "Трубка гофрированная со стальной протяжкой 40мм из самозатухающего ПВХ пластика ГОСТ 17675-87"

    Кол-во: 2400

    "Позиция 6"

    "Гофротруба двустенная 120950"

    Кол-во: 935

    "Позиция 7"

    "Ввод кабельный MG 15 металлич.усил."

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Кабель-канал пластиковый 20х12 Legrand"

    Кол-во: 200

    "Позиция 9"

    "Бирка маркировочная У 136"

    Кол-во: 17104

    "Позиция 10"

    "Муфта 1КВТП-4Ж(70-120) ТУ 16.505.725-90"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Рукав гибкий металлический негерметичный круглый типа Р3 из стальной оцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением, наружный диа метр 10мм, бухта 100м Р3-Ц-Х-10 ТУ 4833-008-00239971-2001"

    Кол-во: 300

    "Позиция 12"

    "Наконечник КАБ.Д.4ММ нелуж.МЕДЬ ОСТ17255-63"

    Кол-во: 200

    "Позиция 13"

    "Наконечник КАБ.Д.16ММ нелуж.МЕДЬ ОСТ17255-63"

    Кол-во: 214

    "Позиция 14"

    "Наконечник КАБ.25ММ ЛУЖ.МЕДЬ ОСТ17255-63"

    Кол-во: 1616

    "Позиция 15"

    "Металлорукав Р3-Ц-Х-50-УХЛ1 ТУ 4833-019-29124208-00"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Короб с направляющими на основе в комплекте с крышкой L=2м, IP40 TA-EN 25х30 УХЛ2 ТУ 3464-009-47022248-2003"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Лента сигнальная Электро ЛСЭ-250 Осторожно Кабель красная 100м 250мм 300мкм ТУ 2245-002-80699681-2009"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Муфта КОНЦ.НАР.1ПКНТ-10-70/120(Б) ГОСТ13781-86"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Гильза кабельная ГА-70-11 ТУ16.505.123-60"

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Муфта ПСТК(4-14)Х1,5-2,5 ГОСТ13781-86"

    Кол-во: 35

    "Позиция 21"

    "Наконечник КАБ.Д.10ММ нелуж.МЕДЬ ОСТ17255-63"

    Кол-во: 210

    "Позиция 22"

    "Гильза кабельная ГА-50-9 ТУ16.505.123-60"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Муфта СОЕД.3ПСТ(Б)-10-35/50(Б) ГОСТ13781-86"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Ввод кабельный MG 20 металлич.усил."

    Кол-во: 24

    "Позиция 25"

    "Наконечник медный ТМЛ-35-12-10"

    Кол-во: 21

    "Позиция 26"

    "Наконечник КАБ.Д.6ММ нелуж.МЕДЬ ОСТ17255-63"

    Кол-во: 90

    "Позиция 27"

    "Реле РКН-3-15-08 АС230В"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Провод ТРП 2х0,5"

    Кол-во: 5.6

    "Позиция 29"

    "Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки. Цвет изоляции: зелено-желтый. ПуГВ 1х35 УХЛ2 ТУ 16-705.501-2010"

    Кол-во: 100

    "Позиция 30"

    "Металлорукав РЗЦХ-18ММ ОСТ50.370-83"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 31"

    "Наконечник КАБ.10ММ ЛУЖ.МЕДЬ ОСТ17255-63"

    Кол-во: 1291

    "Позиция 32"

    "Кабель Profiroll 1120 1,12 кВт для теплого пола в комплекте: Нагревательная секция Profiroll 1,12 кВт; Монтажная лента; Монтажная тр убка; Заглушка для монтажной трубки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Кабель РК 75-3-34 ГОСТ 16442-80"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 34"

    "Кабель КПСГЭнг(А) FRLS 1х2х1,0"

    Кол-во: 3.72

    "Позиция 35"

    "Трубка гофрированная со стальной протяжкой 32мм из самозатухающего ПВХ пластика ГОСТ 17675-87"

    Кол-во: 5400

    "Позиция 36"

    "Муфта концевая внутренней установки с термоусаживаемой перчаткой 4кВтп-1- (70-120) для четырехжильных кабелей 1кВ сечение 70-120мм2 ТУ 3599-002-01394461-2004"

    Кол-во: 22

    "Позиция 37"

    "Реле токовое РТЛ-3170 102-170А ГОСТ 14255-69"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Кабель Profiroll 1280 1,28 кВт для теплого пола в комплекте: Нагревательная секция Profiroll 1,28 кВт; Монтажная лента; Монтажная тр убка; Заглушка для монтажной трубк)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Стяжки кабельные КСС 8х200 100шт нейлоновые"

    Кол-во: 3218

    "Позиция 40"

    "P12 гибкий, черный, 9х760, 26457"

    Кол-во: 70

    "Позиция 41"

    "Трубка ТТЭ-С2/1 ТУ 16-503.250-84"

    Кол-во: 18

    "Позиция 42"

    "Кабель монтажный с медными жилами, ПВХ-пластикат изоляция и оболочка, экранированный МКЭШв 4х2х1-0,5 ТУ 16.К13-027-2001"

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 43"

    "Кабель КПСГЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Трубка термоусаживаемая ТУТнг 16/8 ТУ 2247-011-79523310-2006 ТУ 2247-011-79523310-2006"

    Кол-во: 239

    "Позиция 45"

    "Наконечник ЛУЖ.35ММ ЛУЖ.МЕДЬ ОСТ17255-63"

    Кол-во: 289

    "Позиция 46"

    "Кабель КСПЭВ 4Х0,5 ГОСТ7399-80"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 47"

    "Кабель ВВГнг(A) 4х35-0,66"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 48"

    "Кабель ВБШвнг(А)-LS 3х2,5-0,66кВ ГОСТ Р 53769-2010 ТУ16-705.499-2010"

    Кол-во: 0.07

    "Позиция 49"

    "Наконечник КАБ.ТА-120 ОСТ17255-63"

    Кол-во: 100

    "Позиция 50"

    "Трубка термоусаживающаяся ТУТ 60/30"

    Кол-во: 128

    "Позиция 51"

    "Кабель канал 25х16"

    Кол-во: 1526

    "Позиция 52"

    "Реле времени РСВ16-3. Однокомандное с выдержэкой на включение. Комплектация по опросному листу. ГОСТ 22557-84, ТУ 3425-014-00216823- 94."

    Кол-во: 30

    "Позиция 53"

    "Реле РО-415"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Кабель силовой с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, без защитного покрова ВВГ 5х4-1"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 55"

    "Трубка Т/У 20/8"

    Кол-во: 0.28

    "Позиция 56"

    "Трубка гофрированная со стальной протяжкой 16мм из самозатухающего ПВХ пластика ГОСТ 17675-87"

    Кол-во: 4200

    "Позиция 57"

    "Реле времени РВО-15 ACDC24В/AC230В УХЛ4, код EAN-13, артикул 4640016932887, ТУ 3425-007-31928807-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "Реле ЕЛ-11Е напряжение 380В частота 50Гц"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Бирка У 134 У 3,5 кабельная маркировочная, код ОКП 34 4963 5601 ТУ 36-1440-82"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 60"

    "Наконечник КАБ.Д.95ММ нелуж.МЕДЬ ОСТ17255-63"

    Кол-во: 7

    "Позиция 61"

    "Реле РП-23 УХЛ4 220В"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Провод ПуГВ 1х95 ГОСТ 6223-79"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 63"

    "Провод ПуГВ 1х70 ГОСТ 6223-79"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 64"

    "Провод ПуГВ 1х1,5 ГОСТ 6223-79"

    Кол-во: 0.654

    "Позиция 65"

    "Муфта концевая внутренней установки с термоусаживаемой перчаткой 3кВтп-10- (70-120) для трехжильных кабелей с пластмассовой и бумажн ой изоляцией 10кВ сечение 70-120мм2 ТУ 3449-026-01403993-97"

    Кол-во: 6

    "Позиция 66"

    "Наконечник КАБ.Д.25ММ нелуж.МЕДЬ ОСТ17255-63"

    Кол-во: 135

    "Позиция 67"

    "Кабель ВВГ 4х25-0,66"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 68"

    "Кабель ВБШв 5х6-0,66"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 69"

    "Кабель АВВГ 1х35-1"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 70"

    "Трубка Т/У 4/2"

    Кол-во: 1.02

    "Позиция 71"

    "Трубка ПХВ-5ММ"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 72"

    "Трубка ПХВ-4ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Трубка гофрированная со стальной протяжкой 50мм из самозатухающего ПВХ пластика ГОСТ 17675-87"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 74"

    "Провод авиационный монтажный гибкий с медной луженой жилой, с комбинированной пленочной и ПВХ изоляцией МГШВ-1-В 1х1,5-0,38"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 75"

    "Реле РТ-40/2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Короб-канал пластиковый 60х20 Legrand"

    Кол-во: 150

    "Позиция 77"

    "Муфта СОЕД.4ПСТ-1-25/50(Б) ГОСТ13781-86"

    Кол-во: 5

    "Позиция 78"

    "Муфта ПСТК19-37)Х1,5-2,5 ГОСТ13781-86"

    Кол-во: 40

    "Позиция 79"

    "Кабель радиочастотный коаксиальный КВК-П-2 2х0,50 видеонаблюдения ТУ 16.К62-003-2004"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 80"

    "Трубка термоусаживаемая с клеевым подслоем ТТК 50/17 ТУ 2247-011-79523310-2006"

    Кол-во: 43

    "Позиция 81"

    "Трубка Т/У 10/5"

    Кол-во: 0.577

    "Позиция 82"

    "Металлорукав РЗ-ЦХ-12 ОСТ 50.370-83"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 83"

    "Трубка термоусаживающая ТТЭ-С4/2, диаметр до у садки 4, после усадки 2 ТУ 16-503.250-84"

    Кол-во: 184

    "Позиция 84"

    "Муфта соединительная с термоусаживаемой перчаткой 4Стп-1- (25-50) для четырехжильных кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией 1к В сечение 25-50мм2 ТУ 3599-024-01403993-98"

    Кол-во: 13

    "Позиция 85"

    "Муфта 3стп 1(70-120)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 86"

    "Кабель-канал 60х40мм"

    Кол-во: 112

    "Позиция 87"

    "Наконечник кабельный SV 2-4L ОСТ9581-80"

    Кол-во: 70

    "Позиция 88"

    "Наконечник кабельный RV 1.25-4S ОСТ9581-80"

    Кол-во: 170

    "Позиция 89"

    "Провод ПуГВ 1х35 ГОСТ Р 53768-2010"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 90"

    "Провод ПуГВ 1х1,0 белый ГОСТ 31947-2012"

    Кол-во: 0.45

    "Позиция 91"

    "Провод МГШВ 1Х1,0 ТУ16.505.437-82"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 92"

    "Наконечник МЕД.ЛУЖ.6 ОСТ17255-63"

    Кол-во: 84

    "Позиция 93"

    "Наконечник МЕД.ЛУЖ.2,5 ОСТ17255-63"

    Кол-во: 35

    "Позиция 94"

    "Кабель-канал профиль 15х10 с крышкой длина 2м ПВХ белый (RAL 9003) РУВИНИЛ РКК-15х10"

    Кол-во: 368

    "Позиция 95"

    "Наконечник КАБ.4ММ ЛУЖ.МЕДЬ ОСТ17255-63"

    Кол-во: 716

    "Позиция 96"

    "Муфта СОЕД.3ПСТ(Б)-10-70/120(Б) ГОСТ13781-86"

    Кол-во: 26

    "Позиция 97"

    "Муфта концевая термоусаживающая напряжение 1 кв 4КВТП-1 25-50 ГОСТ 13781.0-86"

    Кол-во: 35

    "Позиция 98"

    "Муфта концевая наружной установки с термоусаживаемой перчаткой 3КНтп-10- (25-50) для трехжильных кабелей 10кВ сечение 25-50мм2 ТУ 35 99-003-01394461-2004"

    Кол-во: 12

    "Позиция 99"

    "Кабель соединительный HDMI Defender PROFESSIONAL HDMI M-M Артикул 87435 - HDMI-33PRO, 10м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 100"

    "Кабель 10D-FB PE RADIOLAB"

    Кол-во: 1.05

    "Позиция 101"

    "Металлорукав РЗЦХ-22 ТУ 22-5570-83 ТУ 22-5570-83"

    Кол-во: 400

    "Позиция 102"

    "Металлорукав РЗЦХ-20ММ ОСТ50.370-83"

    Кол-во: 1.25

    "Позиция 103"

    "Муфта концевая внутренней установки с термоусаживаемой перчаткой 3кВтп-10- (25-50) для трехжильных кабелей 10кВ сечение 25-50мм2 ТУ 3599-002-01394461-2004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Наконечник КАБ.16ММ ЛУЖ.МЕДЬ ОСТ17255-63"

    Кол-во: 1276

    "Позиция 105"

    "Рукава гибкие металлические негерметичного типа Р3 из стальной оцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением РЗ-Ц-Х-10 ТУ 22-557 0-83"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 106"

    "Провод авиационный монтажный гибкий с медной луженой жилой, с комбинированной пленочной и ПВХ изоляцией МГШВ-1-В 1х0,75-0,38"

    Кол-во: 0.615

    "Позиция 107"

    "Провод авиационный монтажный гибкий с медной луженой жилой, с комбинированной пленочной и ПВХ изоляцией МГШВ-1-В 1х1,5-0,38"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 108"

    "Кабель квббшв 37Х1,5 ГОСТ1508-78"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Кабель контрольный с медной жилой, общего применения с ПВХ изоляцией жил в броне из двух стальных лент в ПВХ шланге КВБбШв 37х1-0,66"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Кабель ААБл 3х95-10"

    Кол-во: 0.328

    "Позиция 111"

    "Кабель контрольный с медной жилой, общего применения с ПВХ изоляцией жил в броне из двух стальных лент в ПВХ шланге КВБбШв 4х1,5-0,6 6"

    Кол-во: 5.665

    "Позиция 112"

    "Кабель ВВГнг(A) 4х25-0,66"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 113"

    "Кабель контрольный с медной жилой, общего применения с ПВХ изоляцией жил в броне из двух стальных лент в ПВХ шланге КВБбШв 7х1-0,66"

    Кол-во: 5.39

    "Позиция 114"

    "Провод ПТЛ-200 1 ТУ 16.505.280-79"

    Кол-во: 0.9

    "Позиция 115"

    "Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66"

    Кол-во: 15.7

    "Позиция 116"

    "Кабель ВВГнг(A)-LS 3х2,5-0,66"

    Кол-во: 22

    "Позиция 117"

    "Кабель ВВГнг(A)-LS 3х6-0,66"

    Кол-во: 0.13

    "Позиция 118"

    "Кабель АВВГ 1х50-1"

    Кол-во: 2.25

    "Позиция 119"

    "Кабель ВВГ 2х25-1"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 120"

    "Провод авиационный монтажный гибкий с медной луженой жилой, с комбинированной пленочной и ПВХ изоляцией МГШВ-1-В 1х0,5-0,38"

    Кол-во: 0.45

    "Позиция 121"

    "Кабель ВВГнг(A)-LS 5х10-0,66"

    Кол-во: 0.548

    "Позиция 122"

    "Кабель КГ-ХЛ 3х2,5-660"

    Кол-во: 5.74

    "Позиция 123"

    "Кабель КГ-ХЛ 4х2,5-660"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 124"

    "Кабель ВВГнг(A)-LS 4х16-0,66"

    Кол-во: 0.43

    "Позиция 125"

    "Провод ПТЛ-250 0,75 ТУ 16.505.280-79"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 126"

    "Кабель телефонный с медной жилой, с полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке ТППэ п 50х2х0,5-315 ГОСТ Р 51311-99"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 127"

    "Кабель тцппт 4Х2Х0,52-200"

    Кол-во: 6.6

    "Позиция 128"

    "Провод одножильный с медной жилой с изоляцией из ПВХ без оболочки, гибкий сечением 4 мм ПУГВ 1х4 желто-зеленый; ТУ 16-705.502-2011; ГОСТ 31947-2012"

    Кол-во: 4.746

    "Позиция 129"

    "Провод самонесущий изолированный с уплотненными алюминиевыми жилами, изолированными светостабилизированным сшитым полиэтиленом, скру ченными вокруг несущего уплотненного неизолированного сталеалюминевого троса СИП-2 4х25+1х35 ТУ 16-705.500-2006"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 130"

    "Провод ПуГВ 1х1,5 ГОСТ 6223-79"

    Кол-во: 2.755

    "Позиция 131"

    "Провод ПТЛ-200 0,75 ТУ 16.505.280-79"

    Кол-во: 1.1

    "Позиция 132"

    "Кабель КГ-ХЛ 5х2,5-660"

    Кол-во: 0.16

    "Позиция 133"

    "Кабель телефонный с медной жилой, с полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке ТППэ п 20х2х0,5-0,225"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 134"

    "Кабель КСПП 1х4х1,2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "Кабель РК 50-4-11 ГОСТ 11326.3-79"

    Кол-во: 0.39

    "Позиция 136"

    "Кабель РК 75-4-11 ГОСТ 11326.8-79"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 137"

    "Кабель ВБШв 4х70-1"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 138"

    "Кабель контрольный с медной жилой, общего применения с ПВХ изоляцией жил в броне из двух стальных лент в ПВХ шланге КВБбШв 10х1-0,66"

    Кол-во: 1.8

    "Позиция 139"

    "Провод АС 50/8 ГОСТ 839-80"

    Кол-во: 4.418

    "Позиция 140"

    "Кабель контрольный с медной жилой, общего применения с ПВХ изоляцией жил в броне из двух стальных лент в ПВХ шланге КВБбШв 19х1-0,66"

    Кол-во: 2.8

    "Позиция 141"

    "Провод АС 70/11 ГОСТ 839-80"

    Кол-во: 1.45

    "Позиция 142"

    "Кабель ВВГ 1х35-0,66"

    Кол-во: 1.56

    "Позиция 143"

    "Провод ШВВП 2Х0,75 ГОСТ 7399-80"

    Кол-во: 9.47

    "Позиция 144"

    "Кабель ВВГ 4х4-1"

    Кол-во: 1.955

    "Позиция 145"

    "Кабель связи с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ-пластиката КПСВВ 1х2х0,5 ТУ 16.К99-002-2003"

    Кол-во: 2.7

    "Позиция 146"

    "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 2х2,5-1"

    Кол-во: 2.4

    "Позиция 147"

    "Кабель телефонный с медной жилой, с полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, с з ащитным покровом типа Б ТППэпБ 30х2х0,5-0,2"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 148"

    "Кабель ТСВ 51Х2Х0,5"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 149"

    "Кабель ParLan U/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF 4х2х0,57, для структурированных систем связи, для передачи сигналов с частотой до 250МГц (катег ория 6) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 145В временного тока, для внутренней прокладки, "

    Кол-во: 8.54

    "Позиция 150"

    "Кабель ВВГ 2х4-0,66"

    Кол-во: 0.98

    "Позиция 151"

    "Кабель ВВГ 2х6-0,66"

    Кол-во: 0.57

    "Позиция 152"

    "Кабель контрольный с медной жилой, общего применения с ПВХ изоляцией жил в броне из двух стальных лент в ПВХ шланге КВБбШв 7х1,5-0,6 6"

    Кол-во: 2.32

    "Позиция 153"

    "Провод ПКСВ 2Х0.5 ТУ16.505.451-73"

    Кол-во: 12.75

    "Позиция 154"

    "Кабель ПВС 3Х2,5 ГОСТ16442-81"

    Кол-во: 1.74

    "Позиция 155"

    "Кабель КГ 4х10-660"

    Кол-во: 0.49

    "Позиция 156"

    "Кабель МКЭШвнг(А)-LS 2х2х1.0 ТУ 3581-030-59680332-2013"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 157"

    "Кабель АВВГ 4х16-1"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 158"

    "Кабель ВБШв 1х16-0,66"

    Кол-во: 1.735

    "Позиция 159"

    "Кабель ВБШв 1х35-0,66"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Провод самонесущий изолированный с уплотненными алюминиевыми жилами, изолированными светостабилизированным термопластичным полиэтиле ном СИП-4-УХЛ 2х16-0,6"

    Кол-во: 1.3

    "Позиция 161"

    "Кабель ВВГ 4х16+1х10-1"

    Кол-во: 1.4

    "Позиция 162"

    "Кабель ГЕРДА-КВКнг(А) 2х2х1,0 ТУ 16.К13-033-2005"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 163"

    "Кабель КГ-ХЛ 3х10+1х6-660"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 164"

    "Кабель КСПЭВ 4Х0,5 ГОСТ7399-80"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 165"

    "Кабель АВВГ 1х50-0,66"

    Кол-во: 7.32

    "Позиция 166"

    "Кабель ВВГ-П 3х1,5-0,66"

    Кол-во: 4.091

    "Позиция 167"

    "Кабель ВБШв 2х6-0,66"

    Кол-во: 0.745

    "Позиция 168"

    "Кабель МКЭШ 2Х0,75 ГОСТ1508-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, в холодостойком исполнении КГ-Х Л 2х2,5-0,66"

    Кол-во: 3.7

    "Позиция 170"

    "Кабель ВВГ 1х25-1"

    Кол-во: 0.45

    "Позиция 171"

    "Кабель ВВГнг(A) 4х50-1"

    Кол-во: 0.11

    "Позиция 172"

    "Кабель ВВГнг(A) 5х4-0,66"

    Кол-во: 0.24

    "Позиция 173"

    "Кабель контрольный с медной жилой, общего применения с ПВХ изоляцией жил в броне из двух стальных лент в ПВХ шланге КВБбШв 14х1-0,66"

    Кол-во: 2

    "Позиция 174"

    "Кабель КТФЭ 3Х1 ГОСТ1508-80"

    Кол-во: 0.119

    "Позиция 175"

    "Кабель контрольный с медной жилой, общего применения с ПВХ изоляцией жил в броне из двух стальных лент в ПВХ шланге КВБбШв 27х1-0,66 ГОСТ 1508-78"

    Кол-во: 4.81

    "Позиция 176"

    "Кабель КТФЭ 5Х1 ТУ16.505.434-73"

    Кол-во: 0.57

    "Позиция 177"

    "Кабель контрольный с медными жилами, теплостойкий с фторопластовой изоляцией, экранированный КТФЭ 7х1-0,38"

    Кол-во: 0.28

    "Позиция 178"

    "Провод самонесущий изолированный на напряжение 20кВ, СИП-3 1х50-20 ТУ 16-705.500-2006"

    Кол-во: 10.9

    "Позиция 179"

    "Кабель монтажный ГЕРДА-КВКнг(А)-LS 6х(2х0,75)Э ТУ 3581-019-76960731-2010"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 180"

    "Кабель КОГ1-ХЛ 1х35-220"

    Кол-во: 2.005

    "Позиция 181"

    "Кабель АВВГ 4х10-0,66"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 182"

    "Кабель связи с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ-пластиката КПСВВ 2х2х0,5"

    Кол-во: 2.6

    "Позиция 183"

    "Кабель ВВГ 3х25-1"

    Кол-во: 0.115

    "Позиция 184"

    "Кабель ВВГ 3х50+1х25-1"

    Кол-во: 0.16

    "Позиция 185"

    "Кабель МКЭШ 3Х0,75 ТУ16.505.434-73"

    Кол-во: 2.9

    "Позиция 186"

    "Кабель контрольный с медной жилой, общего применения с ПВХ изоляцией жил в броне из двух стальных лент в ПВХ шланге КВБбШв 5х1-0,66"

    Кол-во: 5.1

    "Позиция 187"

    "Кабель ВБШв 4х6-1"

    Кол-во: 0.301

    "Позиция 188"

    "Кабель КГ-ХЛ 4х6-660"

    Кол-во: 0.73

    "Позиция 189"

    "Кабель ТППЭП 10Х2Х0,5 ГОСТ 15125-76Е"

    Кол-во: 2.8

    "Позиция 190"

    "Кабель ВВГнг(A)-LS 2х6-0,66"

    Кол-во: 2.25

    "Позиция 191"

    "Кабель КГ 4х16-660"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 192"

    "Кабель ВВГ 3х70+1х35-1"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 193"

    "Кабель связи с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ-пластиката КПСВВ 1х2х1 ТУ 16.К99-002-2003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "Кабель оптический ОКЛнг(А)-HF-0,22-16П ТУ К04.037-98"

    Кол-во: 3.675

    "Позиция 195"

    "Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5-0,66"

    Кол-во: 6.713

    "Позиция 196"

    "Кабель КГ-ХЛ 4х4-660"

    Кол-во: 1.1

    "Позиция 197"

    "Кабель КТФЭ 12Х1 ТУ16.505.434-73"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 198"

    "Кабель МКЭШ 14Х0,75 ГОСТ 1508-80"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 199"

    "Кабель контрольный с медной жилой, общего применения с ПВХ изоляцией жил в броне из двух стальных лент в ПВХ шланге КВБбШв 14х1,5-0, 66 ГОСТ 1508-78"

    Кол-во: 11.22

    "Позиция 200"

    "Кабель МКЭШ 10Х0,75 ГОСТ 18404.2-73"

    Кол-во: 1.015

    "Позиция 201"

    "Кабель, витая пара в двойном экране, категория 5е, 4 пары, одножильный, экран-фольга, для внешней прокладки ParLan SF/UTP Cat5e PE 4 х2х0,52 ГОСТ 53315-2009"

    Кол-во: 8.4

    "Позиция 202"

    "Кабель симметричный парной скрутки с медными жилами для систем цифровой связи для внутренней прокладки ParLan U/UTP cat 5e 2х2х0,52"

    Кол-во: 8.7

    "Позиция 203"

    "Кабель симметричный парной скрутки с медными жилами для систем цифровой связи для внутренней прокладки ParLan U/UTP cat 5e 4х2х0,52"

    Кол-во: 31.72

    "Позиция 204"

    "Провод СФКЭ-ХА 2х1,5"

    Кол-во: 0.36

    "Позиция 205"

    "Кабель ВВГ 1х6-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "Кабель ВВГнг(A)-FRLS 4х1,5-1"

    Кол-во: 3.95

    "Позиция 207"

    "Кабель ВВГнг(A)-LS 4х35-1"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 208"

    "Кабель ВБШв 4х16-0,66"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 209"

    "Кабель ВВГнг(A) 4х4-0,66"

    Кол-во: 1.05

    "Позиция 210"

    "Кабель ВВГнг(A)-LS 5х4-1"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 211"

    "Кабель КВБбШнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78"

    Кол-во: 7.57

    "Позиция 212"

    "Кабель контрольный с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, без защитного покрова КВВГ 4х2,5-0,66 ГОСТ 1508-78"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 213"

    "Провод кэсфэ 7Х1,5 ГОСТ16442-80"

    Кол-во: 0.393

    "Позиция 214"

    "Провод ПВЗПО 15-250-0,75-4,5"

    Кол-во: 0.14

    "Позиция 215"

    "Кабель КГ-ХЛ 4х1,5-660"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 216"

    "Кабель КГ-ХЛ 2х1,5-660"

    Кол-во: 2.97

    "Позиция 217"

    "Кабель РК 75-4-361 ТУ 16.К62-002-2004"

    Кол-во: 7.25

    "Позиция 218"

    "Кабель ВВГнг(A)-LS 4х6-1"

    Кол-во: 2.1

    "Позиция 219"

    "Кабель контрольный с медной жилой, общего применения с ПВХ изоляцией жил в броне из двух стальных лент в ПВХ шланге КВБбШв 19х1,5-0, 66"

    Кол-во: 4.65

    "Позиция 220"

    "Кабель КВБбШнг 5х1,5 ТУ 16.К01-37-2003"

    Кол-во: 8.1

    "Позиция 221"

    "Провод П 274 М"

    Кол-во: 2

    "Позиция 222"

    "Кабель универсальный для промышленных сетей передачи данных (в броне) ГЕРДА-КВКнг(А) 14х2х1,0 ТУ 3581-019-76960731-2010"

    Кол-во: 0.12

    "Позиция 223"

    "Кабель ВБШв 4х2,5-0,66"

    Кол-во: 0.74

    "Позиция 224"

    "Кабель ВВГ-П 3х2,5-0,66"

    Кол-во: 5.508

    "Позиция 225"

    "Кабель ВВГнг(A) 4х10-0,66"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 226"

    "Кабель РК 75-4-16 ГОСТ 11326.23-79"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 227"

    "Кабель связи с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ-пластиката КПСВВ 2х2х0,75 ТУ 16.К99-002-2003"

    Кол-во: 2.4

    "Позиция 228"

    "Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16-1"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 229"

    "Провод ПуГВ 1х25 ГОСТ 6223-79"

    Кол-во: 0.48

    "Позиция 230"

    "Провод ПуГВ 1х1,0 черный ГОСТ 31947-2012"

    Кол-во: 0.45

    "Позиция 231"

    "Провод АС 35/6,2"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 232"

    "Провод ПВС 3х0,75 ГОСТ 7399-97"

    Кол-во: 0.756

    "Позиция 233"

    "Кабель КОГ1-ХЛ 1х50-220"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 234"

    "Кабель ВБШв 4х35-1"

    Кол-во: 0.46

    "Позиция 235"

    "Провод самонесущий изолированный для магистралей воздушных линий СИП-2 3х50+1х54,6 ГОСТ 52373-2005"

    Кол-во: 0.525

    "Позиция 236"

    "Кабель ВВГнг(A)-FRLS 5х2,5-1"

    Кол-во: 1.6

    "Позиция 237"

    "Кабель РК 75-7-319ф-С ТУ 16.К99-006-2001"

    Кол-во: 2.945

    "Позиция 238"

    "Провод ВПП 10 ТУ16,705,077-79"

    Кол-во: 1

    "Позиция 239"

    "Кабель КОГ1-ХЛ 1х16-220"

    Кол-во: 1.19

    "Позиция 240"

    "Провод ПТЛ-200 1,5 ТУ 16.505.280-79"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 241"

    "Кабель Cavel 27/115 FC CEI-UNEL 36762"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 242"

    "Кабель телефонный с медной жилой, с полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке ТППэ п 30х2х0,5-0,225"

    Кол-во: 3

    "Позиция 243"

    "Провод ПуГВ З-Ж 1х10 ТУ16-705.501-2010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 244"

    "Лента саморегулирующая электрическая нагревательная 25НТР2-ВР 220В, 2ЕхеIIТ6"

    Кол-во: 1.335

    "Позиция 245"

    "Кабель ВВГ-П 3х4-1"

    Кол-во: 1.15

    "Позиция 246"

    "Муфта концевая наружной установки с термоусаживаемой перчаткой 4КНтп-1- (70-120) для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией 1кВ сечение 70-120мм2 ТУ 3599-001-31912781-2005"

    Кол-во: 3

    "Позиция 247"

    "Бирка маркировочная У 153"

    Кол-во: 2112

    "Позиция 248"

    "Наконечник МЕДН.95-12-15 ОСТ17255-63"

    Кол-во: 35

    "Позиция 249"

    "Проводник заземляющий для заземления приборов и аппаратуры на щитах и шунтирования гибких вводов П-750 УХЛ3 длина 750мм ТУ 36-1276-8 5"

    Кол-во: 160

    "Позиция 250"

    "Кабель ВВГ 3х35+1х16-1"

    Кол-во: 0.59

    "Позиция 251"

    "Провод ПуГВ 1х6 зелено-желтый"

    Кол-во: 5.811

    "Позиция 252"

    "Кабель КОГ1-ХЛ 1х25-220"

    Кол-во: 2.53

    "Позиция 253"

    "Провод КТФЭ 3Х1,5 ТУ16.705.122.-80"

    Кол-во: 0.31

    "Позиция 254"

    "Кабель ОКГ 0,22-16п"

    Кол-во: 1.6

    "Позиция 255"

    "ФотоРеле ФР-2"

    Кол-во: 39

    "Позиция 256"

    "Трубка термоусаживаемая ТУТкнг 51/17 (КВТ) 1000 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 257"

    "Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая для электроизоляции и защиты проводов и контактов ТУТ 40/20 диаметр до усадки 39 после усадки 21 черная ТУ 2247-002-07622740-2004"

    Кол-во: 30

    "Позиция 258"

    "Кабель ВВГнг(A)-LS 5х6-1"

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 259"

    "Кабель-канал 40х25 ТУ 1631.005"

    Кол-во: 70

    "Позиция 260"

    "Трубка гофрированная со стальной протяжкой 25мм из самозатухающего ПВХ пластика ГОСТ 17675-87"

    Кол-во: 6200

    "Позиция 261"

    "Кабель-канал 40х20"

    Кол-во: 439

    "Позиция 262"

    "Кабель-канал 20х12,5мм"

    Кол-во: 437

    "Позиция 263"

    "Кабель-канал профиль 16х16 с крышкой длина 2м ПВХ белый DeGross"

    Кол-во: 1113

    "Позиция 264"

    "Кабель-канал 12х12 ТУ 1631.005"

    Кол-во: 571

    "Позиция 265"

    "Кабель связи с медной жилой, изоляция из ПВХ-пластиката, оболочка ПВХ-пластикат КСПВ 4х0,5"

    Кол-во: 9.84

    "Позиция 266"

    "Кабель ВБШв 2х2,5-0,66"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 267"

    "Металлорукав РЗЦХ-8ММ ОСТ50.370-83"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 268"

    "Металлорукав РЗЦХ-6 ТУ 22-5570-83"

    Кол-во: 150

    "Позиция 269"

    "Кабель связи с медной жилой, изоляция из ПВХ-пластиката, оболочка ПВХ-пластикат КСПВ 2х0,5"

    Кол-во: 4.65

    "Позиция 270"

    "Рукав металлический герметичный из стальной оцинкованной ленты с защитной оболочкой из ПВХ марки ГЕРДА-МГ диаметром условного проход а 20мм степени защиты IP67 температурой эксплуатации -50+80С черный в бухте 50м ТУ 4833-011-76960731-2008"

    Кол-во: 140

    "Позиция 271"

    "Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 симметричный парной скрутки, пожаробезопасный, с низким дымо-и-газовыделением ТУ 16.К99-002-2003"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 272"

    "Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая для электроизоляции и защиты проводов и контактов ТУТ 80/30 диаметр до усадки 79 после усадки 31 красная ТУ 95.1613-87"

    Кол-во: 10

    "Позиция 273"

    "Реле тока РТ40/10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 274"

    "Наконечник КАБ.ТА-25 ОСТ17255-63"

    Кол-во: 50

    "Позиция 275"

    "Наконечник медный ТМЛ-2,5-4-2,6"

    Кол-во: 21

    "Позиция 276"

    "РЕЛЕ РВО-П3-2-14 0-10СЕК"

    Кол-во: 7

    "Позиция 277"

    "Провод авиационный монтажный гибкий с медной луженой жилой, с комбинированной пленочной и ПВХ изоляцией МГШВ-1-В 1х0,75-0,38"

    Кол-во: 0.615

    "Позиция 278"

    "Наконечник ТМЛ 16-6-6 ОСТ 9581-80"

    Кол-во: 14

    "Позиция 279"

    "Провод авиационный монтажный гибкий с медной луженой жилой, с комбинированной пленочной и ПВХ изоляцией МГШВ-1-В 1х0,5-0,38"

    Кол-во: 0.45

    "Позиция 280"

    "Реле РВ-235 220В"

    Кол-во: 8

    "Позиция 281"

    "Реле времени ВЛ-56 220В Uном=220В Выдержка времени 1-100сек.переменного тока"

    Кол-во: 4

    "Позиция 282"

    "Наконечник медный луженый под опрессовку ТМЛ 6-5-4 ГОСТ 7386-80"

    Кол-во: 70

    "Позиция 283"

    "Металлорукав РЗЦХ-32ММ ОСТ50.370-83"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 284"

    "Трубка ТТК (3:1)-50/17 КВТ ТУ 2247-021-97284872-2006"

    Кол-во: 11

    "Позиция 285"

    "Муфта соединительная с термоусаживаемой перчаткой 3Стп-10-70/120 для трехжильных кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией 10кВ с ечение 70-120мм2 ТУ ТФ.197.41-97"

    Кол-во: 19

    "Позиция 286"

    "Наконечник ТМЛ 25-8-8 ТУ 3424-001-59861269-2004"

    Кол-во: 14

    "Позиция 287"

    "Муфта соединительная с термоусаживаемой перчаткой 3Стп-10- (25-50) для трехжильных кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией 10кВ сечение 25-50мм2 ТУ 3559-024-01403993-98"

    Кол-во: 6

    "Позиция 288"

    "Металлорукав РЗЦХ-15 ТУ 22-5570-83"

    Кол-во: 800

    "Позиция 289"

    "Провод МГШВ 1Х0,35 ТУ16.505.437-82"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 290"

    "Металлорукав РЗЦХ-38ММ ОСТ50.370-83"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 291"

    "Металлорукав РЗЦХ-25ММ ОСТ50.370-83"

    Кол-во: 1.1

    "Позиция 292"

    "Кабель-канал GASCAB-2 2-х желобной из резины с крышкой из полиуретана для защиты проводов, кабелей длина 1000мм ширина 250мм высота 45мм ширина паза в подддоне 30мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 293"

    "Муфта кабельная 10КВТп 3х35-50 термоусаживаемая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 294"

    "Муфта соединительная с термоусаживаемой перчаткой 4СТп-1- (35-50) для четырехжильных кабелей 1кВ сечение 35-50мм2 ТУ 3449-005-598612 69-2004"

    Кол-во: 3

    "Позиция 295"

    "Муфта соединенительная термоусаживаемая 4СТп-1 (70-120) для четырех жильных кабелей на напряжение до 1кВ, сечение кабеля 35-50мм2 ГО СТ 13781.0-86"

    Кол-во: 31

    "Позиция 296"

    "Муфта концевая наружной установки с термоусаживаемой перчаткой 3КНтп-10- (70-120) для трехжильных кабелей 10кВ сечение 70-120мм2 ТУ 3599-003-01394461-2004"

    Кол-во: 48

    "Позиция 297"

    "Трубка термоусаживаемая ТУТнг 50/25 ТУ 2247-011-79523310-2006 ТУ 2247-011-79523310-2006"

    Кол-во: 63

    "Позиция 298"

    "Труба гибкая двустенная гофрированная для электропроводки, внешняя стенка - ПНД (полиэтилен низкого давления), внутренняя стенка - П ВД (полиэтилен высокого давления), внешний ф=110мм, внутренний ф=94мм, артикул 121911100 (100 метров в бухте)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 299"

    "Кабель огнестойкий для систем охранной и пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ТУ 16.К99-036-2007"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 300"

    "Трубка термоусаживаемая ТТК (3:1) 39/13 ТУ 2247-021-97284872-2007"

    Кол-во: 43

    "Позиция 301"

    "Лента монтажная перфорированная ЛМ-5 УХЛ2"

    Кол-во: 700

    "Позиция 302"

    "Короб-канал пластиковый 50х50 Legrand"

    Кол-во: 150

    "Позиция 303"

    "Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая для электроизоляции и защиты проводов и контактов ТУТ 30/15 диаметр до усадки 29,5 после усад ки 15,5 черная ТУ 2247-002-07622740-2004"

    Кол-во: 32

    "Позиция 304"

    "Наконечник КАБ.ТА-150 ОСТ17255-63"

    Кол-во: 90

    "Позиция 305"

    "Провод ПуГВ 1х50 ГОСТ 6223-79"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 306"

    "Провод НВ-1 0.35 ТУ16.505.437-82"

    Кол-во: 1.25

    "Позиция 307"

    "Кабель Profiroll 600 0,6 кВт для теплого пола в комплекте: Нагревательная секция Profiroll 0,6 кВт; Монтажная лента; Монтажная трубка; Заглушка для монтажной трубки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 308"

    "Наконечник кабельный SV 1.25-4M ОСТ9581-80"

    Кол-во: 100

    "Позиция 309"

    "Трубка термоусаживаемая с клеевым подслоем ТТК 8/2 ТУ 2247-011-79523310-2006"

    Кол-во: 158

    "Позиция 310"

    "Наконечник КАБ.ТА-16 ОСТ17255-63"

    Кол-во: 50

    "Позиция 311"

    "Провод ПуГВ 1х16"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 312"

    "Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая для электроизоляции и защиты проводов и контактов ТУТ 80/40 диаметр до усадки 79 после усадки 41 черная ТУ 95.1613-87"

    Кол-во: 20

    "Позиция 313"

    "Реле РКС1-ОМ5-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 314"

    "Трубка ПХВ-2ММ"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 315"

    "Трубка ПХВ-3ММ"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 316"

    "Наконечник МЕДН.50-10-11 ОСТ17255-63"

    Кол-во: 227

    "Позиция 317"

    "МУФТА 3 СТП-10 70Х120"

    Кол-во: 4

    "Позиция 318"

    "Кабель МКЭШ 5Х0,75 ТУ16,505,434-73"

    Кол-во: 4.52

    "Позиция 319"

    "Кабель монтажный с медными жилами, ПВХ-пластикат изоляция и оболочка, экранированный МКЭШ 7х0,75-0,5"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 320"

    "Кабель связи с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ-пластиката КПСВВ 1х2х0,75"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 321"

    "Кабель РК 50-11-11 ГОСТ 11326.7-79"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 322"

    "Кабель КГ-ХЛ 3х1,5-660"

    Кол-во: 2.68

    "Позиция 323"

    "Трубка ПХВ-6ММ"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 324"

    "Трубка ПХВ-10ММ"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 325"

    "Кабель ВВГ 5х2,5-0,66"

    Кол-во: 0.505

    "Позиция 326"

    "Кабель ГЕРДА-КВКнг(А) 4х2х1,0 ТУ 16 К.13-033-2005"

    Кол-во: 0.331

    "Позиция 327"

    "Провод ПуГВ 1х1,0"

    Кол-во: 1.26

    "Позиция 328"

    "Кабель оптоволоконный ОГЦ-12А-7 ГОСТ13497-77"

    Кол-во: 3.92

    "Позиция 329"

    "Кабель РК 50-2-22 ГОСТ 11326.74-79"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 330"

    "Провод НВ-1 0.2 ТУ16.505.437-82"

    Кол-во: 1

    "Позиция 331"

    "Наконечник кабельный SV 3.5-6 ОСТ9581-80"

    Кол-во: 100

    "Позиция 332"

    "Трубка термоусаживающая ТТЭ-С6/3 ТУ 16-503.250-84"

    Кол-во: 138

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    Заказчик
    Прием заявок
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