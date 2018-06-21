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Номер извещения
31806584499
Уникальный номер закупки
18/4.3/0038747/ТГЮгорск
Наименование закупки
№ 0001/18/4.3/0038747/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка кабельной продукции и комплектующих для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 17:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-99
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудин Константин Юрьевич
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
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№ 0001/18/4.3/0038747/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка кабельной продукции и комплектующих для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.07.2018 12:00 GMT +311.07.2018 12:0011.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806584499Дата и время окончания срока приема заявок № 0001/18/4.3/0038747/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка кабельной продукции и комплектующих для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
12.07.2018 12:0012.07.2018 12:0012.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806584499Дата и время вскрытия заявок № 0001/18/4.3/0038747/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка кабельной продукции и комплектующих для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
01.08.2018 19:0001.08.2018 19:0001.08.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806584499Подведение итогов не позднее № 0001/18/4.3/0038747/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка кабельной продукции и комплектующих для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.08.201801.08.2018 19:0001.08.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806584499Подведение итогов не позднее № 0001/18/4.3/0038747/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка кабельной продукции и комплектующих для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
№ 0001/18/4.3/0038747/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка кабельной продукции и комплектующих для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
57 893 897,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
32.99.59.000
27.32.13.159
46.69
46.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.505
Кол-во: 0.331
Кол-во: 1.26
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Кол-во: 0.1
Кол-во: 1
Кол-во: 100
Кол-во: 138
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