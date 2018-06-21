№ 0001/18/4.3/0038747/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка кабельной продукции и комплектующих для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

№ 0001/18/4.3/0038747/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка кабельной продукции и комплектующих для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кабель-канал 150х50 ТУ 1631.005" Кол-во: 7

"Позиция 2" "Кабель ВВГнг(A)-LS 4х10-1" Кол-во: 0.035

"Позиция 3" "Трубка Т/У 6/3" Кол-во: 0.525

"Позиция 4" "ТРУБКА ГОФРИРОВАННАЯ С/ПР 20 ММ" Кол-во: 700

"Позиция 5" "Трубка гофрированная со стальной протяжкой 40мм из самозатухающего ПВХ пластика ГОСТ 17675-87" Кол-во: 2400

"Позиция 6" "Гофротруба двустенная 120950" Кол-во: 935

"Позиция 7" "Ввод кабельный MG 15 металлич.усил." Кол-во: 10

"Позиция 8" "Кабель-канал пластиковый 20х12 Legrand" Кол-во: 200

"Позиция 9" "Бирка маркировочная У 136" Кол-во: 17104

"Позиция 10" "Муфта 1КВТП-4Ж(70-120) ТУ 16.505.725-90" Кол-во: 3

"Позиция 11" "Рукав гибкий металлический негерметичный круглый типа Р3 из стальной оцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением, наружный диа метр 10мм, бухта 100м Р3-Ц-Х-10 ТУ 4833-008-00239971-2001" Кол-во: 300

"Позиция 12" "Наконечник КАБ.Д.4ММ нелуж.МЕДЬ ОСТ17255-63" Кол-во: 200

"Позиция 13" "Наконечник КАБ.Д.16ММ нелуж.МЕДЬ ОСТ17255-63" Кол-во: 214

"Позиция 14" "Наконечник КАБ.25ММ ЛУЖ.МЕДЬ ОСТ17255-63" Кол-во: 1616

"Позиция 15" "Металлорукав Р3-Ц-Х-50-УХЛ1 ТУ 4833-019-29124208-00" Кол-во: 100

"Позиция 16" "Короб с направляющими на основе в комплекте с крышкой L=2м, IP40 TA-EN 25х30 УХЛ2 ТУ 3464-009-47022248-2003" Кол-во: 3

"Позиция 17" "Лента сигнальная Электро ЛСЭ-250 Осторожно Кабель красная 100м 250мм 300мкм ТУ 2245-002-80699681-2009" Кол-во: 3

"Позиция 18" "Муфта КОНЦ.НАР.1ПКНТ-10-70/120(Б) ГОСТ13781-86" Кол-во: 6

"Позиция 19" "Гильза кабельная ГА-70-11 ТУ16.505.123-60" Кол-во: 100

"Позиция 20" "Муфта ПСТК(4-14)Х1,5-2,5 ГОСТ13781-86" Кол-во: 35

"Позиция 21" "Наконечник КАБ.Д.10ММ нелуж.МЕДЬ ОСТ17255-63" Кол-во: 210

"Позиция 22" "Гильза кабельная ГА-50-9 ТУ16.505.123-60" Кол-во: 100

"Позиция 23" "Муфта СОЕД.3ПСТ(Б)-10-35/50(Б) ГОСТ13781-86" Кол-во: 10

"Позиция 24" "Ввод кабельный MG 20 металлич.усил." Кол-во: 24

"Позиция 25" "Наконечник медный ТМЛ-35-12-10" Кол-во: 21

"Позиция 26" "Наконечник КАБ.Д.6ММ нелуж.МЕДЬ ОСТ17255-63" Кол-во: 90

"Позиция 27" "Реле РКН-3-15-08 АС230В" Кол-во: 3

"Позиция 28" "Провод ТРП 2х0,5" Кол-во: 5.6

"Позиция 29" "Провод одножильный с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, без оболочки. Цвет изоляции: зелено-желтый. ПуГВ 1х35 УХЛ2 ТУ 16-705.501-2010" Кол-во: 100

"Позиция 30" "Металлорукав РЗЦХ-18ММ ОСТ50.370-83" Кол-во: 0.7

"Позиция 31" "Наконечник КАБ.10ММ ЛУЖ.МЕДЬ ОСТ17255-63" Кол-во: 1291

"Позиция 32" "Кабель Profiroll 1120 1,12 кВт для теплого пола в комплекте: Нагревательная секция Profiroll 1,12 кВт; Монтажная лента; Монтажная тр убка; Заглушка для монтажной трубки" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Кабель РК 75-3-34 ГОСТ 16442-80" Кол-во: 0.6

"Позиция 34" "Кабель КПСГЭнг(А) FRLS 1х2х1,0" Кол-во: 3.72

"Позиция 35" "Трубка гофрированная со стальной протяжкой 32мм из самозатухающего ПВХ пластика ГОСТ 17675-87" Кол-во: 5400

"Позиция 36" "Муфта концевая внутренней установки с термоусаживаемой перчаткой 4кВтп-1- (70-120) для четырехжильных кабелей 1кВ сечение 70-120мм2 ТУ 3599-002-01394461-2004" Кол-во: 22

"Позиция 37" "Реле токовое РТЛ-3170 102-170А ГОСТ 14255-69" Кол-во: 3

"Позиция 38" "Кабель Profiroll 1280 1,28 кВт для теплого пола в комплекте: Нагревательная секция Profiroll 1,28 кВт; Монтажная лента; Монтажная тр убка; Заглушка для монтажной трубк)" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Стяжки кабельные КСС 8х200 100шт нейлоновые" Кол-во: 3218

"Позиция 40" "P12 гибкий, черный, 9х760, 26457" Кол-во: 70

"Позиция 41" "Трубка ТТЭ-С2/1 ТУ 16-503.250-84" Кол-во: 18

"Позиция 42" "Кабель монтажный с медными жилами, ПВХ-пластикат изоляция и оболочка, экранированный МКЭШв 4х2х1-0,5 ТУ 16.К13-027-2001" Кол-во: 0.04

"Позиция 43" "Кабель КПСГЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Трубка термоусаживаемая ТУТнг 16/8 ТУ 2247-011-79523310-2006 ТУ 2247-011-79523310-2006" Кол-во: 239

"Позиция 45" "Наконечник ЛУЖ.35ММ ЛУЖ.МЕДЬ ОСТ17255-63" Кол-во: 289

"Позиция 46" "Кабель КСПЭВ 4Х0,5 ГОСТ7399-80" Кол-во: 0.3

"Позиция 47" "Кабель ВВГнг(A) 4х35-0,66" Кол-во: 0.02

"Позиция 48" "Кабель ВБШвнг(А)-LS 3х2,5-0,66кВ ГОСТ Р 53769-2010 ТУ16-705.499-2010" Кол-во: 0.07

"Позиция 49" "Наконечник КАБ.ТА-120 ОСТ17255-63" Кол-во: 100

"Позиция 50" "Трубка термоусаживающаяся ТУТ 60/30" Кол-во: 128

"Позиция 51" "Кабель канал 25х16" Кол-во: 1526

"Позиция 52" "Реле времени РСВ16-3. Однокомандное с выдержэкой на включение. Комплектация по опросному листу. ГОСТ 22557-84, ТУ 3425-014-00216823- 94." Кол-во: 30

"Позиция 53" "Реле РО-415" Кол-во: 3

"Позиция 54" "Кабель силовой с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, без защитного покрова ВВГ 5х4-1" Кол-во: 0.05

"Позиция 55" "Трубка Т/У 20/8" Кол-во: 0.28

"Позиция 56" "Трубка гофрированная со стальной протяжкой 16мм из самозатухающего ПВХ пластика ГОСТ 17675-87" Кол-во: 4200

"Позиция 57" "Реле времени РВО-15 ACDC24В/AC230В УХЛ4, код EAN-13, артикул 4640016932887, ТУ 3425-007-31928807-2014" Кол-во: 4

"Позиция 58" "Реле ЕЛ-11Е напряжение 380В частота 50Гц" Кол-во: 4

"Позиция 59" "Бирка У 134 У 3,5 кабельная маркировочная, код ОКП 34 4963 5601 ТУ 36-1440-82" Кол-во: 10000

"Позиция 60" "Наконечник КАБ.Д.95ММ нелуж.МЕДЬ ОСТ17255-63" Кол-во: 7

"Позиция 61" "Реле РП-23 УХЛ4 220В" Кол-во: 10

"Позиция 62" "Провод ПуГВ 1х95 ГОСТ 6223-79" Кол-во: 0.1

"Позиция 63" "Провод ПуГВ 1х70 ГОСТ 6223-79" Кол-во: 0.05

"Позиция 64" "Провод ПуГВ 1х1,5 ГОСТ 6223-79" Кол-во: 0.654

"Позиция 65" "Муфта концевая внутренней установки с термоусаживаемой перчаткой 3кВтп-10- (70-120) для трехжильных кабелей с пластмассовой и бумажн ой изоляцией 10кВ сечение 70-120мм2 ТУ 3449-026-01403993-97" Кол-во: 6

"Позиция 66" "Наконечник КАБ.Д.25ММ нелуж.МЕДЬ ОСТ17255-63" Кол-во: 135

"Позиция 67" "Кабель ВВГ 4х25-0,66" Кол-во: 0.03

"Позиция 68" "Кабель ВБШв 5х6-0,66" Кол-во: 0.03

"Позиция 69" "Кабель АВВГ 1х35-1" Кол-во: 0.1

"Позиция 70" "Трубка Т/У 4/2" Кол-во: 1.02

"Позиция 71" "Трубка ПХВ-5ММ" Кол-во: 0.6

"Позиция 72" "Трубка ПХВ-4ММ" Кол-во: 1

"Позиция 73" "Трубка гофрированная со стальной протяжкой 50мм из самозатухающего ПВХ пластика ГОСТ 17675-87" Кол-во: 1100

"Позиция 74" "Провод авиационный монтажный гибкий с медной луженой жилой, с комбинированной пленочной и ПВХ изоляцией МГШВ-1-В 1х1,5-0,38" Кол-во: 0.25

"Позиция 75" "Реле РТ-40/2" Кол-во: 2

"Позиция 76" "Короб-канал пластиковый 60х20 Legrand" Кол-во: 150

"Позиция 77" "Муфта СОЕД.4ПСТ-1-25/50(Б) ГОСТ13781-86" Кол-во: 5

"Позиция 78" "Муфта ПСТК19-37)Х1,5-2,5 ГОСТ13781-86" Кол-во: 40

"Позиция 79" "Кабель радиочастотный коаксиальный КВК-П-2 2х0,50 видеонаблюдения ТУ 16.К62-003-2004" Кол-во: 1500

"Позиция 80" "Трубка термоусаживаемая с клеевым подслоем ТТК 50/17 ТУ 2247-011-79523310-2006" Кол-во: 43

"Позиция 81" "Трубка Т/У 10/5" Кол-во: 0.577

"Позиция 82" "Металлорукав РЗ-ЦХ-12 ОСТ 50.370-83" Кол-во: 0.1

"Позиция 83" "Трубка термоусаживающая ТТЭ-С4/2, диаметр до у садки 4, после усадки 2 ТУ 16-503.250-84" Кол-во: 184

"Позиция 84" "Муфта соединительная с термоусаживаемой перчаткой 4Стп-1- (25-50) для четырехжильных кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией 1к В сечение 25-50мм2 ТУ 3599-024-01403993-98" Кол-во: 13

"Позиция 85" "Муфта 3стп 1(70-120)" Кол-во: 10

"Позиция 86" "Кабель-канал 60х40мм" Кол-во: 112

"Позиция 87" "Наконечник кабельный SV 2-4L ОСТ9581-80" Кол-во: 70

"Позиция 88" "Наконечник кабельный RV 1.25-4S ОСТ9581-80" Кол-во: 170

"Позиция 89" "Провод ПуГВ 1х35 ГОСТ Р 53768-2010" Кол-во: 0.05

"Позиция 90" "Провод ПуГВ 1х1,0 белый ГОСТ 31947-2012" Кол-во: 0.45

"Позиция 91" "Провод МГШВ 1Х1,0 ТУ16.505.437-82" Кол-во: 0.2

"Позиция 92" "Наконечник МЕД.ЛУЖ.6 ОСТ17255-63" Кол-во: 84

"Позиция 93" "Наконечник МЕД.ЛУЖ.2,5 ОСТ17255-63" Кол-во: 35

"Позиция 94" "Кабель-канал профиль 15х10 с крышкой длина 2м ПВХ белый (RAL 9003) РУВИНИЛ РКК-15х10" Кол-во: 368

"Позиция 95" "Наконечник КАБ.4ММ ЛУЖ.МЕДЬ ОСТ17255-63" Кол-во: 716

"Позиция 96" "Муфта СОЕД.3ПСТ(Б)-10-70/120(Б) ГОСТ13781-86" Кол-во: 26

"Позиция 97" "Муфта концевая термоусаживающая напряжение 1 кв 4КВТП-1 25-50 ГОСТ 13781.0-86" Кол-во: 35

"Позиция 98" "Муфта концевая наружной установки с термоусаживаемой перчаткой 3КНтп-10- (25-50) для трехжильных кабелей 10кВ сечение 25-50мм2 ТУ 35 99-003-01394461-2004" Кол-во: 12

"Позиция 99" "Кабель соединительный HDMI Defender PROFESSIONAL HDMI M-M Артикул 87435 - HDMI-33PRO, 10м" Кол-во: 5

"Позиция 100" "Кабель 10D-FB PE RADIOLAB" Кол-во: 1.05

"Позиция 101" "Металлорукав РЗЦХ-22 ТУ 22-5570-83 ТУ 22-5570-83" Кол-во: 400

"Позиция 102" "Металлорукав РЗЦХ-20ММ ОСТ50.370-83" Кол-во: 1.25

"Позиция 103" "Муфта концевая внутренней установки с термоусаживаемой перчаткой 3кВтп-10- (25-50) для трехжильных кабелей 10кВ сечение 25-50мм2 ТУ 3599-002-01394461-2004" Кол-во: 1

"Позиция 104" "Наконечник КАБ.16ММ ЛУЖ.МЕДЬ ОСТ17255-63" Кол-во: 1276

"Позиция 105" "Рукава гибкие металлические негерметичного типа Р3 из стальной оцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением РЗ-Ц-Х-10 ТУ 22-557 0-83" Кол-во: 1100

"Позиция 106" "Провод авиационный монтажный гибкий с медной луженой жилой, с комбинированной пленочной и ПВХ изоляцией МГШВ-1-В 1х0,75-0,38" Кол-во: 0.615

"Позиция 107" "Провод авиационный монтажный гибкий с медной луженой жилой, с комбинированной пленочной и ПВХ изоляцией МГШВ-1-В 1х1,5-0,38" Кол-во: 0.25

"Позиция 108" "Кабель квббшв 37Х1,5 ГОСТ1508-78" Кол-во: 1

"Позиция 109" "Кабель контрольный с медной жилой, общего применения с ПВХ изоляцией жил в броне из двух стальных лент в ПВХ шланге КВБбШв 37х1-0,66" Кол-во: 1

"Позиция 110" "Кабель ААБл 3х95-10" Кол-во: 0.328

"Позиция 111" "Кабель контрольный с медной жилой, общего применения с ПВХ изоляцией жил в броне из двух стальных лент в ПВХ шланге КВБбШв 4х1,5-0,6 6" Кол-во: 5.665

"Позиция 112" "Кабель ВВГнг(A) 4х25-0,66" Кол-во: 0.1

"Позиция 113" "Кабель контрольный с медной жилой, общего применения с ПВХ изоляцией жил в броне из двух стальных лент в ПВХ шланге КВБбШв 7х1-0,66" Кол-во: 5.39

"Позиция 114" "Провод ПТЛ-200 1 ТУ 16.505.280-79" Кол-во: 0.9

"Позиция 115" "Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66" Кол-во: 15.7

"Позиция 116" "Кабель ВВГнг(A)-LS 3х2,5-0,66" Кол-во: 22

"Позиция 117" "Кабель ВВГнг(A)-LS 3х6-0,66" Кол-во: 0.13

"Позиция 118" "Кабель АВВГ 1х50-1" Кол-во: 2.25

"Позиция 119" "Кабель ВВГ 2х25-1" Кол-во: 0.6

"Позиция 120" "Провод авиационный монтажный гибкий с медной луженой жилой, с комбинированной пленочной и ПВХ изоляцией МГШВ-1-В 1х0,5-0,38" Кол-во: 0.45

"Позиция 121" "Кабель ВВГнг(A)-LS 5х10-0,66" Кол-во: 0.548

"Позиция 122" "Кабель КГ-ХЛ 3х2,5-660" Кол-во: 5.74

"Позиция 123" "Кабель КГ-ХЛ 4х2,5-660" Кол-во: 2.5

"Позиция 124" "Кабель ВВГнг(A)-LS 4х16-0,66" Кол-во: 0.43

"Позиция 125" "Провод ПТЛ-250 0,75 ТУ 16.505.280-79" Кол-во: 0.7

"Позиция 126" "Кабель телефонный с медной жилой, с полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке ТППэ п 50х2х0,5-315 ГОСТ Р 51311-99" Кол-во: 0.4

"Позиция 127" "Кабель тцппт 4Х2Х0,52-200" Кол-во: 6.6

"Позиция 128" "Провод одножильный с медной жилой с изоляцией из ПВХ без оболочки, гибкий сечением 4 мм ПУГВ 1х4 желто-зеленый; ТУ 16-705.502-2011; ГОСТ 31947-2012" Кол-во: 4.746

"Позиция 129" "Провод самонесущий изолированный с уплотненными алюминиевыми жилами, изолированными светостабилизированным сшитым полиэтиленом, скру ченными вокруг несущего уплотненного неизолированного сталеалюминевого троса СИП-2 4х25+1х35 ТУ 16-705.500-2006" Кол-во: 0.3

"Позиция 130" "Провод ПуГВ 1х1,5 ГОСТ 6223-79" Кол-во: 2.755

"Позиция 131" "Провод ПТЛ-200 0,75 ТУ 16.505.280-79" Кол-во: 1.1

"Позиция 132" "Кабель КГ-ХЛ 5х2,5-660" Кол-во: 0.16

"Позиция 133" "Кабель телефонный с медной жилой, с полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке ТППэ п 20х2х0,5-0,225" Кол-во: 2.5

"Позиция 134" "Кабель КСПП 1х4х1,2" Кол-во: 2

"Позиция 135" "Кабель РК 50-4-11 ГОСТ 11326.3-79" Кол-во: 0.39

"Позиция 136" "Кабель РК 75-4-11 ГОСТ 11326.8-79" Кол-во: 0.4

"Позиция 137" "Кабель ВБШв 4х70-1" Кол-во: 0.2

"Позиция 138" "Кабель контрольный с медной жилой, общего применения с ПВХ изоляцией жил в броне из двух стальных лент в ПВХ шланге КВБбШв 10х1-0,66" Кол-во: 1.8

"Позиция 139" "Провод АС 50/8 ГОСТ 839-80" Кол-во: 4.418

"Позиция 140" "Кабель контрольный с медной жилой, общего применения с ПВХ изоляцией жил в броне из двух стальных лент в ПВХ шланге КВБбШв 19х1-0,66" Кол-во: 2.8

"Позиция 141" "Провод АС 70/11 ГОСТ 839-80" Кол-во: 1.45

"Позиция 142" "Кабель ВВГ 1х35-0,66" Кол-во: 1.56

"Позиция 143" "Провод ШВВП 2Х0,75 ГОСТ 7399-80" Кол-во: 9.47

"Позиция 144" "Кабель ВВГ 4х4-1" Кол-во: 1.955

"Позиция 145" "Кабель связи с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ-пластиката КПСВВ 1х2х0,5 ТУ 16.К99-002-2003" Кол-во: 2.7

"Позиция 146" "Кабель ВВГнг(А)-ХЛ 2х2,5-1" Кол-во: 2.4

"Позиция 147" "Кабель телефонный с медной жилой, с полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, с з ащитным покровом типа Б ТППэпБ 30х2х0,5-0,2" Кол-во: 0.1

"Позиция 148" "Кабель ТСВ 51Х2Х0,5" Кол-во: 0.5

"Позиция 149" "Кабель ParLan U/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF 4х2х0,57, для структурированных систем связи, для передачи сигналов с частотой до 250МГц (катег ория 6) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 145В временного тока, для внутренней прокладки, " Кол-во: 8.54

"Позиция 150" "Кабель ВВГ 2х4-0,66" Кол-во: 0.98

"Позиция 151" "Кабель ВВГ 2х6-0,66" Кол-во: 0.57

"Позиция 152" "Кабель контрольный с медной жилой, общего применения с ПВХ изоляцией жил в броне из двух стальных лент в ПВХ шланге КВБбШв 7х1,5-0,6 6" Кол-во: 2.32

"Позиция 153" "Провод ПКСВ 2Х0.5 ТУ16.505.451-73" Кол-во: 12.75

"Позиция 154" "Кабель ПВС 3Х2,5 ГОСТ16442-81" Кол-во: 1.74

"Позиция 155" "Кабель КГ 4х10-660" Кол-во: 0.49

"Позиция 156" "Кабель МКЭШвнг(А)-LS 2х2х1.0 ТУ 3581-030-59680332-2013" Кол-во: 0.3

"Позиция 157" "Кабель АВВГ 4х16-1" Кол-во: 0.2

"Позиция 158" "Кабель ВБШв 1х16-0,66" Кол-во: 1.735

"Позиция 159" "Кабель ВБШв 1х35-0,66" Кол-во: 1

"Позиция 160" "Провод самонесущий изолированный с уплотненными алюминиевыми жилами, изолированными светостабилизированным термопластичным полиэтиле ном СИП-4-УХЛ 2х16-0,6" Кол-во: 1.3

"Позиция 161" "Кабель ВВГ 4х16+1х10-1" Кол-во: 1.4

"Позиция 162" "Кабель ГЕРДА-КВКнг(А) 2х2х1,0 ТУ 16.К13-033-2005" Кол-во: 0.3

"Позиция 163" "Кабель КГ-ХЛ 3х10+1х6-660" Кол-во: 0.1

"Позиция 164" "Кабель КСПЭВ 4Х0,5 ГОСТ7399-80" Кол-во: 0.3

"Позиция 165" "Кабель АВВГ 1х50-0,66" Кол-во: 7.32

"Позиция 166" "Кабель ВВГ-П 3х1,5-0,66" Кол-во: 4.091

"Позиция 167" "Кабель ВБШв 2х6-0,66" Кол-во: 0.745

"Позиция 168" "Кабель МКЭШ 2Х0,75 ГОСТ1508-80" Кол-во: 1

"Позиция 169" "Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, в холодостойком исполнении КГ-Х Л 2х2,5-0,66" Кол-во: 3.7

"Позиция 170" "Кабель ВВГ 1х25-1" Кол-во: 0.45

"Позиция 171" "Кабель ВВГнг(A) 4х50-1" Кол-во: 0.11

"Позиция 172" "Кабель ВВГнг(A) 5х4-0,66" Кол-во: 0.24

"Позиция 173" "Кабель контрольный с медной жилой, общего применения с ПВХ изоляцией жил в броне из двух стальных лент в ПВХ шланге КВБбШв 14х1-0,66" Кол-во: 2

"Позиция 174" "Кабель КТФЭ 3Х1 ГОСТ1508-80" Кол-во: 0.119

"Позиция 175" "Кабель контрольный с медной жилой, общего применения с ПВХ изоляцией жил в броне из двух стальных лент в ПВХ шланге КВБбШв 27х1-0,66 ГОСТ 1508-78" Кол-во: 4.81

"Позиция 176" "Кабель КТФЭ 5Х1 ТУ16.505.434-73" Кол-во: 0.57

"Позиция 177" "Кабель контрольный с медными жилами, теплостойкий с фторопластовой изоляцией, экранированный КТФЭ 7х1-0,38" Кол-во: 0.28

"Позиция 178" "Провод самонесущий изолированный на напряжение 20кВ, СИП-3 1х50-20 ТУ 16-705.500-2006" Кол-во: 10.9

"Позиция 179" "Кабель монтажный ГЕРДА-КВКнг(А)-LS 6х(2х0,75)Э ТУ 3581-019-76960731-2010" Кол-во: 0.5

"Позиция 180" "Кабель КОГ1-ХЛ 1х35-220" Кол-во: 2.005

"Позиция 181" "Кабель АВВГ 4х10-0,66" Кол-во: 0.7

"Позиция 182" "Кабель связи с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ-пластиката КПСВВ 2х2х0,5" Кол-во: 2.6

"Позиция 183" "Кабель ВВГ 3х25-1" Кол-во: 0.115

"Позиция 184" "Кабель ВВГ 3х50+1х25-1" Кол-во: 0.16

"Позиция 185" "Кабель МКЭШ 3Х0,75 ТУ16.505.434-73" Кол-во: 2.9

"Позиция 186" "Кабель контрольный с медной жилой, общего применения с ПВХ изоляцией жил в броне из двух стальных лент в ПВХ шланге КВБбШв 5х1-0,66" Кол-во: 5.1

"Позиция 187" "Кабель ВБШв 4х6-1" Кол-во: 0.301

"Позиция 188" "Кабель КГ-ХЛ 4х6-660" Кол-во: 0.73

"Позиция 189" "Кабель ТППЭП 10Х2Х0,5 ГОСТ 15125-76Е" Кол-во: 2.8

"Позиция 190" "Кабель ВВГнг(A)-LS 2х6-0,66" Кол-во: 2.25

"Позиция 191" "Кабель КГ 4х16-660" Кол-во: 0.4

"Позиция 192" "Кабель ВВГ 3х70+1х35-1" Кол-во: 0.15

"Позиция 193" "Кабель связи с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ-пластиката КПСВВ 1х2х1 ТУ 16.К99-002-2003" Кол-во: 1

"Позиция 194" "Кабель оптический ОКЛнг(А)-HF-0,22-16П ТУ К04.037-98" Кол-во: 3.675

"Позиция 195" "Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5-0,66" Кол-во: 6.713

"Позиция 196" "Кабель КГ-ХЛ 4х4-660" Кол-во: 1.1

"Позиция 197" "Кабель КТФЭ 12Х1 ТУ16.505.434-73" Кол-во: 0.3

"Позиция 198" "Кабель МКЭШ 14Х0,75 ГОСТ 1508-80" Кол-во: 0.1

"Позиция 199" "Кабель контрольный с медной жилой, общего применения с ПВХ изоляцией жил в броне из двух стальных лент в ПВХ шланге КВБбШв 14х1,5-0, 66 ГОСТ 1508-78" Кол-во: 11.22

"Позиция 200" "Кабель МКЭШ 10Х0,75 ГОСТ 18404.2-73" Кол-во: 1.015

"Позиция 201" "Кабель, витая пара в двойном экране, категория 5е, 4 пары, одножильный, экран-фольга, для внешней прокладки ParLan SF/UTP Cat5e PE 4 х2х0,52 ГОСТ 53315-2009" Кол-во: 8.4

"Позиция 202" "Кабель симметричный парной скрутки с медными жилами для систем цифровой связи для внутренней прокладки ParLan U/UTP cat 5e 2х2х0,52" Кол-во: 8.7

"Позиция 203" "Кабель симметричный парной скрутки с медными жилами для систем цифровой связи для внутренней прокладки ParLan U/UTP cat 5e 4х2х0,52" Кол-во: 31.72

"Позиция 204" "Провод СФКЭ-ХА 2х1,5" Кол-во: 0.36

"Позиция 205" "Кабель ВВГ 1х6-1" Кол-во: 1

"Позиция 206" "Кабель ВВГнг(A)-FRLS 4х1,5-1" Кол-во: 3.95

"Позиция 207" "Кабель ВВГнг(A)-LS 4х35-1" Кол-во: 0.1

"Позиция 208" "Кабель ВБШв 4х16-0,66" Кол-во: 0.3

"Позиция 209" "Кабель ВВГнг(A) 4х4-0,66" Кол-во: 1.05

"Позиция 210" "Кабель ВВГнг(A)-LS 5х4-1" Кол-во: 0.1

"Позиция 211" "Кабель КВБбШнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78" Кол-во: 7.57

"Позиция 212" "Кабель контрольный с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, без защитного покрова КВВГ 4х2,5-0,66 ГОСТ 1508-78" Кол-во: 0.8

"Позиция 213" "Провод кэсфэ 7Х1,5 ГОСТ16442-80" Кол-во: 0.393

"Позиция 214" "Провод ПВЗПО 15-250-0,75-4,5" Кол-во: 0.14

"Позиция 215" "Кабель КГ-ХЛ 4х1,5-660" Кол-во: 0.6

"Позиция 216" "Кабель КГ-ХЛ 2х1,5-660" Кол-во: 2.97

"Позиция 217" "Кабель РК 75-4-361 ТУ 16.К62-002-2004" Кол-во: 7.25

"Позиция 218" "Кабель ВВГнг(A)-LS 4х6-1" Кол-во: 2.1

"Позиция 219" "Кабель контрольный с медной жилой, общего применения с ПВХ изоляцией жил в броне из двух стальных лент в ПВХ шланге КВБбШв 19х1,5-0, 66" Кол-во: 4.65

"Позиция 220" "Кабель КВБбШнг 5х1,5 ТУ 16.К01-37-2003" Кол-во: 8.1

"Позиция 221" "Провод П 274 М" Кол-во: 2

"Позиция 222" "Кабель универсальный для промышленных сетей передачи данных (в броне) ГЕРДА-КВКнг(А) 14х2х1,0 ТУ 3581-019-76960731-2010" Кол-во: 0.12

"Позиция 223" "Кабель ВБШв 4х2,5-0,66" Кол-во: 0.74

"Позиция 224" "Кабель ВВГ-П 3х2,5-0,66" Кол-во: 5.508

"Позиция 225" "Кабель ВВГнг(A) 4х10-0,66" Кол-во: 1.2

"Позиция 226" "Кабель РК 75-4-16 ГОСТ 11326.23-79" Кол-во: 1.2

"Позиция 227" "Кабель связи с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ-пластиката КПСВВ 2х2х0,75 ТУ 16.К99-002-2003" Кол-во: 2.4

"Позиция 228" "Кабель ВВГнг(А)-LS 5х16-1" Кол-во: 0.1

"Позиция 229" "Провод ПуГВ 1х25 ГОСТ 6223-79" Кол-во: 0.48

"Позиция 230" "Провод ПуГВ 1х1,0 черный ГОСТ 31947-2012" Кол-во: 0.45

"Позиция 231" "Провод АС 35/6,2" Кол-во: 0.7

"Позиция 232" "Провод ПВС 3х0,75 ГОСТ 7399-97" Кол-во: 0.756

"Позиция 233" "Кабель КОГ1-ХЛ 1х50-220" Кол-во: 0.2

"Позиция 234" "Кабель ВБШв 4х35-1" Кол-во: 0.46

"Позиция 235" "Провод самонесущий изолированный для магистралей воздушных линий СИП-2 3х50+1х54,6 ГОСТ 52373-2005" Кол-во: 0.525

"Позиция 236" "Кабель ВВГнг(A)-FRLS 5х2,5-1" Кол-во: 1.6

"Позиция 237" "Кабель РК 75-7-319ф-С ТУ 16.К99-006-2001" Кол-во: 2.945

"Позиция 238" "Провод ВПП 10 ТУ16,705,077-79" Кол-во: 1

"Позиция 239" "Кабель КОГ1-ХЛ 1х16-220" Кол-во: 1.19

"Позиция 240" "Провод ПТЛ-200 1,5 ТУ 16.505.280-79" Кол-во: 0.5

"Позиция 241" "Кабель Cavel 27/115 FC CEI-UNEL 36762" Кол-во: 0.5

"Позиция 242" "Кабель телефонный с медной жилой, с полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке ТППэ п 30х2х0,5-0,225" Кол-во: 3

"Позиция 243" "Провод ПуГВ З-Ж 1х10 ТУ16-705.501-2010" Кол-во: 1

"Позиция 244" "Лента саморегулирующая электрическая нагревательная 25НТР2-ВР 220В, 2ЕхеIIТ6" Кол-во: 1.335

"Позиция 245" "Кабель ВВГ-П 3х4-1" Кол-во: 1.15

"Позиция 246" "Муфта концевая наружной установки с термоусаживаемой перчаткой 4КНтп-1- (70-120) для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией 1кВ сечение 70-120мм2 ТУ 3599-001-31912781-2005" Кол-во: 3

"Позиция 247" "Бирка маркировочная У 153" Кол-во: 2112

"Позиция 248" "Наконечник МЕДН.95-12-15 ОСТ17255-63" Кол-во: 35

"Позиция 249" "Проводник заземляющий для заземления приборов и аппаратуры на щитах и шунтирования гибких вводов П-750 УХЛ3 длина 750мм ТУ 36-1276-8 5" Кол-во: 160

"Позиция 250" "Кабель ВВГ 3х35+1х16-1" Кол-во: 0.59

"Позиция 251" "Провод ПуГВ 1х6 зелено-желтый" Кол-во: 5.811

"Позиция 252" "Кабель КОГ1-ХЛ 1х25-220" Кол-во: 2.53

"Позиция 253" "Провод КТФЭ 3Х1,5 ТУ16.705.122.-80" Кол-во: 0.31

"Позиция 254" "Кабель ОКГ 0,22-16п" Кол-во: 1.6

"Позиция 255" "ФотоРеле ФР-2" Кол-во: 39

"Позиция 256" "Трубка термоусаживаемая ТУТкнг 51/17 (КВТ) 1000 мм" Кол-во: 5

"Позиция 257" "Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая для электроизоляции и защиты проводов и контактов ТУТ 40/20 диаметр до усадки 39 после усадки 21 черная ТУ 2247-002-07622740-2004" Кол-во: 30

"Позиция 258" "Кабель ВВГнг(A)-LS 5х6-1" Кол-во: 0.06

"Позиция 259" "Кабель-канал 40х25 ТУ 1631.005" Кол-во: 70

"Позиция 260" "Трубка гофрированная со стальной протяжкой 25мм из самозатухающего ПВХ пластика ГОСТ 17675-87" Кол-во: 6200

"Позиция 261" "Кабель-канал 40х20" Кол-во: 439

"Позиция 262" "Кабель-канал 20х12,5мм" Кол-во: 437

"Позиция 263" "Кабель-канал профиль 16х16 с крышкой длина 2м ПВХ белый DeGross" Кол-во: 1113

"Позиция 264" "Кабель-канал 12х12 ТУ 1631.005" Кол-во: 571

"Позиция 265" "Кабель связи с медной жилой, изоляция из ПВХ-пластиката, оболочка ПВХ-пластикат КСПВ 4х0,5" Кол-во: 9.84

"Позиция 266" "Кабель ВБШв 2х2,5-0,66" Кол-во: 0.1

"Позиция 267" "Металлорукав РЗЦХ-8ММ ОСТ50.370-83" Кол-во: 0.1

"Позиция 268" "Металлорукав РЗЦХ-6 ТУ 22-5570-83" Кол-во: 150

"Позиция 269" "Кабель связи с медной жилой, изоляция из ПВХ-пластиката, оболочка ПВХ-пластикат КСПВ 2х0,5" Кол-во: 4.65

"Позиция 270" "Рукав металлический герметичный из стальной оцинкованной ленты с защитной оболочкой из ПВХ марки ГЕРДА-МГ диаметром условного проход а 20мм степени защиты IP67 температурой эксплуатации -50+80С черный в бухте 50м ТУ 4833-011-76960731-2008" Кол-во: 140

"Позиция 271" "Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 симметричный парной скрутки, пожаробезопасный, с низким дымо-и-газовыделением ТУ 16.К99-002-2003" Кол-во: 0.2

"Позиция 272" "Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая для электроизоляции и защиты проводов и контактов ТУТ 80/30 диаметр до усадки 79 после усадки 31 красная ТУ 95.1613-87" Кол-во: 10

"Позиция 273" "Реле тока РТ40/10" Кол-во: 5

"Позиция 274" "Наконечник КАБ.ТА-25 ОСТ17255-63" Кол-во: 50

"Позиция 275" "Наконечник медный ТМЛ-2,5-4-2,6" Кол-во: 21

"Позиция 276" "РЕЛЕ РВО-П3-2-14 0-10СЕК" Кол-во: 7

"Позиция 277" "Провод авиационный монтажный гибкий с медной луженой жилой, с комбинированной пленочной и ПВХ изоляцией МГШВ-1-В 1х0,75-0,38" Кол-во: 0.615

"Позиция 278" "Наконечник ТМЛ 16-6-6 ОСТ 9581-80" Кол-во: 14

"Позиция 279" "Провод авиационный монтажный гибкий с медной луженой жилой, с комбинированной пленочной и ПВХ изоляцией МГШВ-1-В 1х0,5-0,38" Кол-во: 0.45

"Позиция 280" "Реле РВ-235 220В" Кол-во: 8

"Позиция 281" "Реле времени ВЛ-56 220В Uном=220В Выдержка времени 1-100сек.переменного тока" Кол-во: 4

"Позиция 282" "Наконечник медный луженый под опрессовку ТМЛ 6-5-4 ГОСТ 7386-80" Кол-во: 70

"Позиция 283" "Металлорукав РЗЦХ-32ММ ОСТ50.370-83" Кол-во: 0.3

"Позиция 284" "Трубка ТТК (3:1)-50/17 КВТ ТУ 2247-021-97284872-2006" Кол-во: 11

"Позиция 285" "Муфта соединительная с термоусаживаемой перчаткой 3Стп-10-70/120 для трехжильных кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией 10кВ с ечение 70-120мм2 ТУ ТФ.197.41-97" Кол-во: 19

"Позиция 286" "Наконечник ТМЛ 25-8-8 ТУ 3424-001-59861269-2004" Кол-во: 14

"Позиция 287" "Муфта соединительная с термоусаживаемой перчаткой 3Стп-10- (25-50) для трехжильных кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией 10кВ сечение 25-50мм2 ТУ 3559-024-01403993-98" Кол-во: 6

"Позиция 288" "Металлорукав РЗЦХ-15 ТУ 22-5570-83" Кол-во: 800

"Позиция 289" "Провод МГШВ 1Х0,35 ТУ16.505.437-82" Кол-во: 0.1

"Позиция 290" "Металлорукав РЗЦХ-38ММ ОСТ50.370-83" Кол-во: 0.15

"Позиция 291" "Металлорукав РЗЦХ-25ММ ОСТ50.370-83" Кол-во: 1.1

"Позиция 292" "Кабель-канал GASCAB-2 2-х желобной из резины с крышкой из полиуретана для защиты проводов, кабелей длина 1000мм ширина 250мм высота 45мм ширина паза в подддоне 30мм" Кол-во: 2

"Позиция 293" "Муфта кабельная 10КВТп 3х35-50 термоусаживаемая" Кол-во: 5

"Позиция 294" "Муфта соединительная с термоусаживаемой перчаткой 4СТп-1- (35-50) для четырехжильных кабелей 1кВ сечение 35-50мм2 ТУ 3449-005-598612 69-2004" Кол-во: 3

"Позиция 295" "Муфта соединенительная термоусаживаемая 4СТп-1 (70-120) для четырех жильных кабелей на напряжение до 1кВ, сечение кабеля 35-50мм2 ГО СТ 13781.0-86" Кол-во: 31

"Позиция 296" "Муфта концевая наружной установки с термоусаживаемой перчаткой 3КНтп-10- (70-120) для трехжильных кабелей 10кВ сечение 70-120мм2 ТУ 3599-003-01394461-2004" Кол-во: 48

"Позиция 297" "Трубка термоусаживаемая ТУТнг 50/25 ТУ 2247-011-79523310-2006 ТУ 2247-011-79523310-2006" Кол-во: 63

"Позиция 298" "Труба гибкая двустенная гофрированная для электропроводки, внешняя стенка - ПНД (полиэтилен низкого давления), внутренняя стенка - П ВД (полиэтилен высокого давления), внешний ф=110мм, внутренний ф=94мм, артикул 121911100 (100 метров в бухте)" Кол-во: 200

"Позиция 299" "Кабель огнестойкий для систем охранной и пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 ТУ 16.К99-036-2007" Кол-во: 0.2

"Позиция 300" "Трубка термоусаживаемая ТТК (3:1) 39/13 ТУ 2247-021-97284872-2007" Кол-во: 43

"Позиция 301" "Лента монтажная перфорированная ЛМ-5 УХЛ2" Кол-во: 700

"Позиция 302" "Короб-канал пластиковый 50х50 Legrand" Кол-во: 150

"Позиция 303" "Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая для электроизоляции и защиты проводов и контактов ТУТ 30/15 диаметр до усадки 29,5 после усад ки 15,5 черная ТУ 2247-002-07622740-2004" Кол-во: 32

"Позиция 304" "Наконечник КАБ.ТА-150 ОСТ17255-63" Кол-во: 90

"Позиция 305" "Провод ПуГВ 1х50 ГОСТ 6223-79" Кол-во: 0.1

"Позиция 306" "Провод НВ-1 0.35 ТУ16.505.437-82" Кол-во: 1.25

"Позиция 307" "Кабель Profiroll 600 0,6 кВт для теплого пола в комплекте: Нагревательная секция Profiroll 0,6 кВт; Монтажная лента; Монтажная трубка; Заглушка для монтажной трубки" Кол-во: 1

"Позиция 308" "Наконечник кабельный SV 1.25-4M ОСТ9581-80" Кол-во: 100

"Позиция 309" "Трубка термоусаживаемая с клеевым подслоем ТТК 8/2 ТУ 2247-011-79523310-2006" Кол-во: 158

"Позиция 310" "Наконечник КАБ.ТА-16 ОСТ17255-63" Кол-во: 50

"Позиция 311" "Провод ПуГВ 1х16" Кол-во: 0.05

"Позиция 312" "Трубка термоусаживаемая полиэтиленовая для электроизоляции и защиты проводов и контактов ТУТ 80/40 диаметр до усадки 79 после усадки 41 черная ТУ 95.1613-87" Кол-во: 20

"Позиция 313" "Реле РКС1-ОМ5-01" Кол-во: 1

"Позиция 314" "Трубка ПХВ-2ММ" Кол-во: 0.3

"Позиция 315" "Трубка ПХВ-3ММ" Кол-во: 0.2

"Позиция 316" "Наконечник МЕДН.50-10-11 ОСТ17255-63" Кол-во: 227

"Позиция 317" "МУФТА 3 СТП-10 70Х120" Кол-во: 4

"Позиция 318" "Кабель МКЭШ 5Х0,75 ТУ16,505,434-73" Кол-во: 4.52

"Позиция 319" "Кабель монтажный с медными жилами, ПВХ-пластикат изоляция и оболочка, экранированный МКЭШ 7х0,75-0,5" Кол-во: 0.25

"Позиция 320" "Кабель связи с медными жилами, изоляция и оболочка из ПВХ-пластиката КПСВВ 1х2х0,75" Кол-во: 0.7

"Позиция 321" "Кабель РК 50-11-11 ГОСТ 11326.7-79" Кол-во: 0.5

"Позиция 322" "Кабель КГ-ХЛ 3х1,5-660" Кол-во: 2.68

"Позиция 323" "Трубка ПХВ-6ММ" Кол-во: 0.1

"Позиция 324" "Трубка ПХВ-10ММ" Кол-во: 0.5

"Позиция 325" "Кабель ВВГ 5х2,5-0,66" Кол-во: 0.505

"Позиция 326" "Кабель ГЕРДА-КВКнг(А) 4х2х1,0 ТУ 16 К.13-033-2005" Кол-во: 0.331

"Позиция 327" "Провод ПуГВ 1х1,0" Кол-во: 1.26

"Позиция 328" "Кабель оптоволоконный ОГЦ-12А-7 ГОСТ13497-77" Кол-во: 3.92

"Позиция 329" "Кабель РК 50-2-22 ГОСТ 11326.74-79" Кол-во: 0.1

"Позиция 330" "Провод НВ-1 0.2 ТУ16.505.437-82" Кол-во: 1

"Позиция 331" "Наконечник кабельный SV 3.5-6 ОСТ9581-80" Кол-во: 100