№ 0001/18/4.3/0028281/ГЭнерго/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка электрооборудования, электромонтажных и электроустановочных изделий, ламп и принадлежностей к светотехнике для нужд ООО «Газпром энерго» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

№ 0001/18/4.3/0028281/ГЭнерго/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка электрооборудования, электромонтажных и электроустановочных изделий, ламп и принадлежностей к светотехнике для нужд ООО «Газпром энерго» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Зажим поддерживающий ПГН-5-3 ТУ 3439-001-52819896-2010." Кол-во: 6

"Позиция 2" "Зажим ремонтный РАС-120-4A ТУ 34-27-10678-84" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Зажим ремонтный РАС-205-4 ТУ 34-24-10678-84" Кол-во: 2

"Позиция 4" "Зажим ремонтный РАС-330-5 ТУ 34-24-10678-84" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Зажим ремонтный РАС-95-4A ТУ 34-27-10678-84" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Зажим соединительный САС-240-1 ТУ 34-27-11049-86" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Зажим соединительный САС-240-2 ТУ 34-27-11049-86" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Зажим соединительный СВС-70-3 ТУ 3449-001-52819896-2010." Кол-во: 6

"Позиция 9" "Зажим соединительный овальный СОАС-150-3 ТУ 3449-001-52819896-2010." Кол-во: 3

"Позиция 10" "Зажим соединительный овальный СОАС-185-3 ТУ 3449-001-52819896-2010." Кол-во: 3

"Позиция 11" "Зажим соединительный плашечный ПС-2-1 ТУ 3449-013-40064547-01" Кол-во: 12

"Позиция 12" "Заземление ЗПП-110-03 переносное, 110кВ S=50мм2 ТУ 21191464.011-2000" Кол-во: 10

"Позиция 13" "Заземление для РУ до 15кВ ЗПП-15 5м 25мм2 1 штанга ГОСТ Р51853-2001" Кол-во: 12

"Позиция 14" "Заземление переносное ЗПЛ-220М-3 70мм кв. ГОСТ 12.4.011" Кол-во: 2

"Позиция 15" "Заземление переносное ЗПЛ-35-3 25мм кв. ГОСТ 12.4.011" Кол-во: 6

"Позиция 16" "Заземление переносное ЗПЛ-10-3 35мм кв. ГОСТ 12.4.011" Кол-во: 2

"Позиция 17" "Заземление переносное ЗПЛ-110М-3 70мм кв. ГОСТ 12.4.011" Кол-во: 4

"Позиция 18" "Заземления переносные для электроустановок для РУ ПЗРУ-1Д напр. До 1кВ провод 16кв. Мм длина 2,8м, 3штанги 290мм с зажимом. ГОСТ 20494-2001 ГОСТ Р 51853-2001" Кол-во: 15

"Позиция 19" "Звено промежуточное ПТР-12-1 ТУ 3449-001-52819896-2010" Кол-во: 6

"Позиция 20" "Звено промежуточное ПТР-16-1 ТУ 3449-001-52819896-2010" Кол-во: 6

"Позиция 21" "Звено промежуточное ПРР-7-1 регулируемое ТУ 3449-001-52819896-2010" Кол-во: 6

"Позиция 22" "Звено промежуточное ПТР-7-1 талреп ТУ 3449-001-52819896-2010" Кол-во: 6

"Позиция 23" "Звено промежуточное двойное 2ПР-12-1 ТУ 3449-001-52819896-2010" Кол-во: 12

"Позиция 24" "Звено промежуточное двойное 2ПР-7-1 ТУ 3449-001-52819896-2010" Кол-во: 12

"Позиция 25" "Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-2 ТУ 3449-001-52819896-2010" Кол-во: 12

"Позиция 26" "Зажим плашечный трёхболтовой ПА-3-2 ТУ 3449-013-40064547-01" Кол-во: 30

"Позиция 27" "Выключатель (рубильник) ВР32-31А30220-00 УХЛ3 ГОСТ Р 50030.3-99" Кол-во: 24

"Позиция 28" "Выключатель 1 кл О/У "Пралеска" белый 250В, 6А ГОСТ Р 51324.1-99" Кол-во: 10

"Позиция 29" "Выключатель 1 кл О/У "Пралеска" белый 250В, 6А ГОСТ Р 51324.1-99" Кол-во: 40

"Позиция 30" "Выключатель 1 кл проходной (переключатель) Этюд белый накладной, (Schneider Electric), арт. BA10-004B ГОСТ 12434-83" Кол-во: 10

"Позиция 31" "Выключатель 1 кл проходной (переключатель) Рондо белый IP44 накладной (Schneider Electric), арт. VA66-123B-BI ГОСТ 12434-83" Кол-во: 16

"Позиция 32" "Выключатель 2 кл О/У "Пралеска" белый 250В,6А ГОСТ Р 51324.1-99" Кол-во: 10

"Позиция 33" "Выключатель автоматический ВА 47-29 IEK 1п C/ 25А ГОСТ Р 50345-99" Кол-во: 30

"Позиция 34" "Выключатель автоматический ВА 47-29 IEK 1п C/ 16А ГОСТ Р 50345-99" Кол-во: 30

"Позиция 35" "Выключатель автоматический ВА 47-29 IEK 1п C/ 32А ГОСТ Р 50345-99" Кол-во: 10

"Позиция 36" "Выключатель автоматический ВА 47-29 С 16/3, номинальный ток расцепителя 16 А ТУ 2000 АГИЕ.641235.003" Кол-во: 5

"Позиция 37" "Выключатель автоматический ВА 47-29 С 25/3, номинальный ток расцепителя 25 А ТУ 2000 АГИЕ.641235.003" Кол-во: 5

"Позиция 38" "Выключатель автоматический ВА 47-29 С 32/3, номинальный ток расцепителя 32 А ТУ 2000 АГИЕ.641235.003" Кол-во: 5

"Позиция 39" "Выключатель автоматический ВА 47-29 С 50/3, номинальный ток расцепителя 50 А ТУ 2000 АГИЕ.641235.003" Кол-во: 5

"Позиция 40" "Выключатель автоматический ВА 5135 М3 400А 340010 РЭ4000А ГОСТ 30011.2-95" Кол-во: 4

"Позиция 41" "Выключатель автоматический ВА 5731 63А 340010 ТУ 3422-001-18987877-2013" Кол-во: 2

"Позиция 42" "Выключатель автоматический ВА 5739 630А 340010 ГОСТ 15150-69" Кол-во: 4

"Позиция 43" "Датчик движения ИК встраиваемый 500w 140 гр. 12м IP20 белый (SEN1A бел.) ГОСТ Р 51324.2.1" Кол-во: 10

"Позиция 44" "Зажим ПА-2-2 (70 мм2) ГОСТ 4261-82" Кол-во: 30

"Позиция 45" "Зажим аппаратный прессуемый А2А-95-3Т ТУ 3449-001-52819896-2010." Кол-во: 20

"Позиция 46" "Зажим аппаратный прессуемый А2А-70-3Т ТУ 3449-001-52819896-2010." Кол-во: 20

"Позиция 47" "Зажим аппаратный прессуемый А2А-120-3Т ТУ 3449-001-52819896-2010." Кол-во: 12

"Позиция 48" "Зажим натяжной болтовой НБ-3-6Б ТУ 3449-001-52819896-2010." Кол-во: 12

"Позиция 49" "Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А ТУ 3449-004-40064547-01" Кол-во: 12

"Позиция 50" "Зажим натяжной клиновой коушный НКК-2-1 ТУ 3449-001-52819896-2010." Кол-во: 1

"Позиция 51" "Зажим натяжной клиновой коушный НКК-1-1Б ТУ 3449-001-52819896-2010." Кол-во: 5

"Позиция 52" "Зажим натяжной монтажный ЗПМ 8-19 ГОСТ 25573-82" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Зажим натяжной прессуемый НАС-330-1 ТУ 3449-001-52819896-2010." Кол-во: 1

"Позиция 54" "Зажим плашечный ПА-5-1 ТУ 34.13.10273-88" Кол-во: 12

"Позиция 55" "Зажим плашечный ПА-4-1 ТУ 3449-115-00111120" Кол-во: 18

"Позиция 56" "Звено промежуточное прямое ПР-12-6А ТУ 3449-001-52819896-2010" Кол-во: 12

"Позиция 57" "Лампа накаливания местного освещения МО-12-60Вт Е27" Кол-во: 100

"Позиция 58" "Лента термостойкая самослипающаяся резиновая ЛЭТСАР ССМ КФ-0,5, красная, интервал температур -50…+250С, толщина ленты - не более 0,1мм, плотность 1,22г/куб. см" Кол-во: 28

"Позиция 59" "Лента тафтяная ЛЭ-25-38 х/б ГОСТ 5937-81" Кол-во: 1000

"Позиция 60" "Ограничитель перенапряжений ОПН-П-6/7.2/10/550 УХЛ1 (9750986) ТУ производителя" Кол-во: 3

"Позиция 61" "Ограничитель перенапряжений ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ1 (9750983) ТУ производителя" Кол-во: 6

"Позиция 62" "Ограничитель перенапряжений ОПН-П-0.4/0.4/5/300 УХЛ1 (967311) ТУ производителя" Кол-во: 12

"Позиция 63" "Переключатель ВР32-35А71240-00 УХЛ3" Кол-во: 8

"Позиция 64" "Предохранитель ПКТ 102-10-40-12,5У3 ТУ производителя" Кол-во: 9

"Позиция 65" "Предохранитель ПКТ 101-6-31,5-20У3 ТУ производителя" Кол-во: 6

"Позиция 66" "Предохранитель ПКТ 103-10-80-20У3 ТУ производителя" Кол-во: 6

"Позиция 67" "Предохранитель ПКТ 102-10-50-12,5 У3" Кол-во: 6

"Позиция 68" "Пускатель электромагнитный ПМ12-125210 У2 В, 380В, 1252 (ПМ12-125210)" Кол-во: 1

"Позиция 69" "Пускатель электромагнитный ПМ12-100200 УХЛ4 220В 1002" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Пускатель электромагнитный ПМ12-100200 УХЛ4 380В 1002" Кол-во: 1

"Позиция 71" "Пускатель электромагнитный ПМ12-040200 УХЛ4 220В (1з) РТТ-121 34.0А (ПМ12-040200)" Кол-во: 3

"Позиция 72" "Пускатель электромагнитный ПМ12-063201 УХЛ4 В/ 220В/ РТТ-231/ 63.0А Вариант А (ПМ12-063201)" Кол-во: 3

"Позиция 73" "Разрядник вентильный РВО-10 У1 ТУ завода изготовителя" Кол-во: 9

"Позиция 74" "разъеденитель РЛНД-1-1/630 с приводом ПРНЗ-10" Кол-во: 2

"Позиция 75" "Разъединитель РЕ 19-41-1000А-31120" Кол-во: 2

"Позиция 76" "Розетка 2-м ОП Рондо с защ. крышкой защ. шторки с заземл. IP44 бел. SchE RA16-227B-BI (РА16-227Б-би)" Кол-во: 30

"Позиция 77" "Розетка 1-м ОП Рондо защ. шторки без заземл. IP44 бел. SchE RA10-125B-BI (РА10-125Б-би)" Кол-во: 10

"Позиция 78" "Розетка 1-м ОП Рондо защ. шторки без заземл. IP44 бел. SchE RA10-125B-BI (РА10-125Б-би)" Кол-во: 30

"Позиция 79" "Рубильник РПС с правым смещенным приводом РПС-1 (100А) ТУ 3424-002-01395420-01" Кол-во: 2

"Позиция 80" "Рубильник РПС с правым смещенным приводом РПС-4 (400А) ТУ 3424-002-01395420-01" Кол-во: 2

"Позиция 81" "Светильник ЛСУ-1 60вт 10м переносной с решеткой (НРБ)" Кол-во: 6

"Позиция 82" "Лампа дуговая ДНаТ SON-T 150W Е E40 ТУ завода изготовителя" Кол-во: 10

"Позиция 83" "Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1 ТУ 3449-001-52819896-2010" Кол-во: 12

"Позиция 84" "Изолента профессиональная ПВХ 19мм х 20м желтая, 305-033 ГОСТ 16214-86" Кол-во: 160

"Позиция 85" "Изолента профессиональная ПВХ 19мм х 20м желто-зеленая, 305-036 ГОСТ 16214-86" Кол-во: 160

"Позиция 86" "Изолента профессиональная ПВХ 19мм х 20м зеленая, 305-034 ГОСТ 16214-86" Кол-во: 165

"Позиция 87" "Изолента профессиональная ПВХ 19мм х 20м красная, 305-032 ГОСТ 16214-86" Кол-во: 165

"Позиция 88" "Изолента профессиональная ПХВ 19мм х 20м черная, 305-030 ГОСТ 16214-86" Кол-во: 605

"Позиция 89" "изолятор ПС-120Б подвесной стеклянный ГОСТ 27661-88" Кол-во: 70

"Позиция 90" "изолятор ШФ-20УО штырьевой ГОСТ Р 52082-03" Кол-во: 50

"Позиция 91" "Колпачок капроновый для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К7 длина 43мм ширина 35,9мм c диаметром верхней части штырей 22мм ТУ 3493-01-45649212-2000" Кол-во: 100

"Позиция 92" "Контактор КМИ малогабаритный 40А катушка управления 230В АС 1НО+1НЗ (КМИ-34012) ГОСТ Р50030.4.1-2002." Кол-во: 4

"Позиция 93" "Контактор КМИ малогабаритный 65А катушка управления 230В АС 1НО+1НЗ (КМИ-46512) ГОСТ Р50030.4.1-2002." Кол-во: 4

"Позиция 94" "Контактор КМИ малогабаритный 95А катушка управления 230В АС 1НО+1НЗ (КМИ-49512) ГОСТ Р50030.4.1-2002." Кол-во: 4

"Позиция 95" "Контактор электромагнитный КТИ-5115 115А 230В/АС3 ГОСТ Р 50030.4.1-2002" Кол-во: 3

"Позиция 96" "Контактор КТ-6023Б-160А-220AC-У3 Артикул 110474 ГОСТ 11206-77" Кол-во: 2

"Позиция 97" "Контактор ПМ12-100150-100А-380AC-УХЛ4-В Артикул 217226 ГОСТ Р 50030.4.1." Кол-во: 4

"Позиция 98" "Контактор ПМ12-160100-160А-380AC-УХЛ4-В Артикул 217235 ГОСТ Р 50030.4.1." Кол-во: 2

"Позиция 99" "Контактор КТ 7023 160А, катушка управления 380В ГОСТ 11206-77" Кол-во: 5

"Позиция 100" "Лампа дуговая натриевая высокого давления трубчатая ДНАТ 150ВТ-1М Е40" Кол-во: 200

"Позиция 101" "Лампа разрядная ДНаТ-70-4 E27 70Вт ГОСТ Р 53073-2008" Кол-во: 100

"Позиция 102" "Лампа ДРЛ-125 E27 дуговая ртутная высокого давления" Кол-во: 20

"Позиция 103" "Лампа ДРЛ-250 E40 дуговая ртутная высокого давления" Кол-во: 50

"Позиция 104" "Лампа МО36-60 накаливания местного освещения 36В 60Вт E27 ТУ 16-87 ИКВА.675316.002 ТУ" Кол-во: 100

"Позиция 105" "Лампа LED-А60-econom 11Вт 220В Е27 4000К 900Лм" Кол-во: 300

"Позиция 106" "Лампа LED 7W A60 E27 4100K" Кол-во: 300

"Позиция 107" "Лампа дуговая ДНаТ SON-T 150W Е E40 ТУ завода изготовителя" Кол-во: 10

"Позиция 108" "Светильник РКУ-28-250-003 IP53,уличный на опору, для ртутных ламп 250Вт, цоколь E40, компенсированный, ГОСТ 15597-82" Кол-во: 6

"Позиция 109" "Накладка НКР-3, ЧЭАЗ, СТО 70238424.27.100.078-2009" Кол-во: 12

"Позиция 110" "Аккумулятор Грузовой 12V190АЧ, ГОСТ Р 53165-2008" Кол-во: 2

"Позиция 111" "Тумблер двухполюсной ручного управления с обычной ручкой П2Т-1, ГОСТ 27383-87" Кол-во: 100

"Позиция 112" "Трансформатор тока ТОЛ-10-I-2 100/5 0.5/10Р (ТОЛ-10-I-2-0,5/10Р-100/5), ГОСТ 7746-2015" Кол-во: 2

"Позиция 113" "Предохранитель ПН 01-10 У3, предназначен для защиты трансформаторов напряжения на номинальное напряжение 3 кВ, 6 кВ, 10 кВ., ГОСТ 17242-86" Кол-во: 30

"Позиция 114" "Лампа линейная люминесцентная ЛД-36 G13 дневная (FL36W/765), ГОСТ 6825-91" Кол-во: 100

"Позиция 115" "Трансформатор напряжения ЗНОЛПМи-10 УХЛ2 10000/V3 100/V3 100/3, 3*ЗНОЛПМи-10 У2, ГОСТ 15150-69" Кол-во: 6

"Позиция 116" "Автомат IEK 1п C/ 10А ВА 47-29, ГОСТ Р 50031-2012" Кол-во: 2

"Позиция 117" "Лампа газоразрядная OSRAM HQL, 400W Е40, ГОСТ 24127-80" Кол-во: 30

"Позиция 118" "Предохранитель Siba 187000, 0,63АДоп. наименование: GZHV F AC 10kV 8x150 мм, ГОСТ Р 50339.0-92" Кол-во: 30

"Позиция 119" "Зажим ПА-1-1, ГОСТ 4261-82" Кол-во: 20

"Позиция 120" "Коробка распаячная артикул №GE41235, ГОСТ Р 50043.6-2000" Кол-во: 5

"Позиция 121" "Шина SQ0801-0017, ГОСТ 10434-82" Кол-во: 2

"Позиция 122" "Шина SQ0801-0012, ГОСТ 10434-82" Кол-во: 5

"Позиция 123" "Лампа люминесцентная T8 L36W/765 G13, 1200 мм , ГОСТ 6825-91" Кол-во: 60

"Позиция 124" "Лампа накаливания 95Вт 220В Е27 прозрачная, ГОСТ 2239-79" Кол-во: 50

"Позиция 125" "Лампа светодиодная LED-A60-standard 11Вт 160-260В Е27 4000К 900Лм, ГОСТ Р 54815-2011" Кол-во: 40

"Позиция 126" "Лампа ДРЛ-250 E40 дуговая ртутная высокого давления, ГОСТ Р 53074-2008" Кол-во: 10

"Позиция 127" "Лампа ДНаТ-400 E40 230-240В, ГОСТ 8045-82" Кол-во: 4

"Позиция 128" "Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт TL-D 36W/54-765 1SL/25, ГОСТ 6825-91" Кол-во: 50

"Позиция 129" "Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18вт TL-D 18W/54-765 1SL/25, ГОСТ 6825-91" Кол-во: 100

"Позиция 130" "Светильник светодиодный ДПО 01-35-001, ГОСТ Р 56231-2014" Кол-во: 40

"Позиция 131" "Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 25А характеристика С 4,5 кА TDM, ТУ завода изготовителя, ГОСТ Р 50031-2012" Кол-во: 6

"Позиция 132" "Розетка для реле РП21М и РП21МН 001, с одним переключающим контактом тип 3А (универсальная), ГОСТ 11152-82" Кол-во: 5

"Позиция 133" "Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 16А характеристика С 4,5 кА TDM, ТУ завода изготовителя, ГОСТ Р 50031-2012" Кол-во: 6

"Позиция 134" "Стартер ST 151 4-22Вт 110-127В (012803), ГОСТ 8799-90" Кол-во: 120

"Позиция 135" "Изолятор ОСК 10-35-Б-4УХЛ1, Р 52082-2003, ГОСТ Р 52082" Кол-во: 11

"Позиция 136" "Изолятор ИО-3-600 У, Т1, форфоровый, ТУ 3493-019-53467867-2004" Кол-во: 5

"Позиция 137" "Лампа СКЛ 14А-Л-2-220 Р140, ГОСТ 14254-96" Кол-во: 65

"Позиция 138" "Автоматический выключатель ВА47-29, 1Р 3А 4,5кА х-ка С, ГОСТ Р 50345 99,ГОСТ Р 50031-2012" Кол-во: 10

"Позиция 139" "Автоматический выключатель ВА47-29, 2Р 6А 4,5кА х-ка С, ГОСТ Р 50345 99, ТУ 2000 АГИЕ.641235.003" Кол-во: 5

"Позиция 140" "Автоматический выключатель ВА47-29, 2Р 10А 4,5кА х-ка С, ГОСТ Р 50345 99, ТУ 2000 АГИЕ.641235.003" Кол-во: 5

"Позиция 141" "Лампа люминесцентная T8 L18W/765 G13, 590 мм, ГОСТ 6825-91" Кол-во: 100

"Позиция 142" "Промышленный светильник УНИВЕРСАЛ-30, вид монтажа - накладное крепление, световой поток-3700Лм, мощность 30Вт., ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99" Кол-во: 15

"Позиция 143" "Прокладка 8БП.372.281 для МВ типа ВМПЭ-10, ТУ завода изготовителя? ГОСТ 15180-86" Кол-во: 180

"Позиция 144" "Прокладка 8БП.372.018 для МВ типа ВМПЭ-10, ТУ завода изготовителя, ГОСТ 15180-86" Кол-во: 60

"Позиция 145" "Предохранитель Siba 187000, 0,63АДоп. наименование: GZHV F AC 10kV 8x150 мм, ГОСТ Р 50339.0-92" Кол-во: 30

"Позиция 146" "Кнопка щитовая MP1-20R, (красная), ГОСТ 5.2055-73" Кол-во: 20

"Позиция 147" "Кнопка щитовая MP1-20G, (зеленая), ГОСТ 5.2055-73" Кол-во: 20

"Позиция 148" "Терморегулятор SK-3110, 220В,10(4)А, ГОСТ 32029-2012" Кол-во: 5

"Позиция 149" "Накладка НКР-3, 10А,380В. СТО 70238424.27.100.078-2009" Кол-во: 10

"Позиция 150" "Блок испытательный БИ-6, 6А, 220В, ГОСТ 15150-69" Кол-во: 5

"Позиция 151" "Лампа светодиодная SN-6938 (аналог ЛБ-40), ГОСТ Р 54815-2011" Кол-во: 70

"Позиция 152" "Светильник ЛПО46 2х36-701, люминесцентный потолочный опал, ГОСТ 15597-82" Кол-во: 50

"Позиция 153" "Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ, 11А-ЖМ-2-220, ГОСТ 14254-96" Кол-во: 15

"Позиция 154" "Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ, 11А-ЛМ-2-220, ГОСТ 14254-96" Кол-во: 15

"Позиция 155" "Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ, 11А-КМ-2-220, ГОСТ 14254-96" Кол-во: 15

"Позиция 156" "Электромагнитный замок Артикул: 900001, ГОСТ Р 52582-2006" Кол-во: 1

"Позиция 157" "Лампа светодиодная Varton E27, 220V 12W, ГОСТ Р 54815-2011" Кол-во: 25

"Позиция 158" "Электродвигатель общепромышленный трехфазный АИР 80В6, 1.1 квт 1000 об/мин, 380В, монтажное исполнение IM 1081, ГОСТ 31606-2012" Кол-во: 1

"Позиция 159" "Электродвигатель взрывозащищенный 4ВР 80А6, 0.75 квт 1000 об/мин 380В, монтажное исполнение IM 1081, ГОСТ Р 54466-2011" Кол-во: 1

"Позиция 160" "Электродвигатель ВА АИММ 160-М6, Мощность, кВт : 15 Частота вращения, об/мин : 1000, ГОСТ 28330-89" Кол-во: 1

"Позиция 161" "Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 20вт ЛБ-20-2 G13 белая (FL20W/635), ГОСТ 6825-74" Кол-во: 25

"Позиция 162" "Лампа люминесцентная ЛБ-18, ГОСТ 6825-74" Кол-во: 100

"Позиция 163" "Лампа люминесцентная ЛБ-36, ГОСТ 6825-74" Кол-во: 50

"Позиция 164" "Лампа ртутная ДРЛ 125, ГОСТ Р 53073-2008" Кол-во: 42

"Позиция 165" "Лампа люминесцентная L58W/765 G13 Osram, 6400K, ГОСТ 6825-74" Кол-во: 100

"Позиция 166" "Лампа энергосберегающая NCLP-SF-15-840-E27, ГОСТ 15049-81" Кол-во: 20

"Позиция 167" "Блок ЭПРА FL2х36W 180х40х30 mm (без патронов, проводов и клипс), ГОСТ 16809-78" Кол-во: 10

"Позиция 168" "Устройство зажигающее ИЗУ-Л2М-1000-220-В-УХЛ2 IP54, ГОСТ Р МЭК 926-98" Кол-во: 15

"Позиция 169" "Светильник светодиодный DKU 01-90-45 90 Вт, 9180 лм, 4500 К, IP66, светодиоды CREE XP-G2, ГОСТ Р 56231-2014" Кол-во: 1

"Позиция 170" "Светильник взрывозащищенный светодиодный Arsenal АТ-ДСП-33-3000-EX, 30Вт взрывозащ. 1Ex 3300лм LED 4700К 120град. IP67 (резб. 3/4), ГОСТ 15597-82" Кол-во: 4

"Позиция 171" "Автоматический выключатель ВА51-35М1-340010-63А-750-690AC-УХЛ3-КЭАЗ, ГОСТ Р 51327.1-99" Кол-во: 3

"Позиция 172" "Автомат ВА5541 344770-20УХЛ3 1000А, выдвижной с электроприводом, ГОСТ Р 51327.1-99" Кол-во: 1

"Позиция 173" "Пускатель магнитный ПМА 4100 220 В 63 А IP00 2з+2р без реле, ГОСТ 2491-82" Кол-во: 6

"Позиция 174" "Пускатель магнитный ПМ12-160200 УХЛ4 Iн=160А, Uн=380В, Uкат,=220В, ГОСТ 2491-82" Кол-во: 3

"Позиция 175" "Лампа ЛЛ 40вт ЛБ-40-2 G13 белая D=32мм, ГОСТ 6825-74" Кол-во: 25

"Позиция 176" "Счетчик электрической энергии с поверкой СЭТ-4ТМ.03М, 3*(57,7-115)/(100-200) В, 5(10) А, ГОСТ Р 52320-2005" Кол-во: 3

"Позиция 177" "Автоматический преобразователь интерфейсов ОВЕН АС3-М-220 RS-232/RS-485 ТУ 4218 002 46526536 2006." Кол-во: 1

"Позиция 178" "Аккумулятор GP6-4,5 6V 4.5А.ч Ventura для фонаря пожарного ФОС -3-5/6 ТУ завода изготовителя" Кол-во: 12

"Позиция 179" "Аккумулятор GP 100AAA HC-CR2 1,2V 1000mAh NiMH ТУ завода изготовителя" Кол-во: 12

"Позиция 180" "Вилка электрическая 16А 250В , штепсельная, с/з ГОСТ Р 51323.1-99" Кол-во: 50

"Позиция 181" "Вставка плавкая НПН2-60-63А-У3 ТУ 3424-050-05758109-2009" Кол-во: 12

"Позиция 182" "Выключатель (рубильник) ВР32-35А71240-00 УХЛ3 левый ГОСТ Р 50030.3-99" Кол-во: 5

"Позиция 183" "Выключатель (рубильник) ВР32-35А30220-00 УХЛ3 левый ГОСТ Р 50030.3-99" Кол-во: 9

"Позиция 184" "Разъединитель высоковольтный РВФЗ-1п-10/1000-У2, ГОСТ Р 52726-2007" Кол-во: 4

"Позиция 185" "Выключатель одноклавишный СВЕТОЗАР АВРОРА SV-54332-W, ГОСТ Р 51324.1-2012" Кол-во: 10

"Позиция 186" "Розетка СВЕТОЗАР АВРОРА с заземлением, одинарная с крышкой, IP44, 16А/~250В, SV-54312-W, ГОСТ Р МЭК 906-3-96" Кол-во: 10

"Позиция 187" "Электроконвектор тэновый ЭВУС-1,5 универсальный, ГОСТ 20849-94" Кол-во: 4

"Позиция 188" "Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/12/10/1 УХЛ1, ГОСТ Р 53735.5-2009" Кол-во: 24

"Позиция 189" "Удлинитель сетевой PILOT-PRO, с фильтром, 6 розеток, 1.8м, ГОСТ Р 51539-99" Кол-во: 3

"Позиция 190" "Удлинитель силовой ЭЛЕКТРОКОНТАКТ 10208 "Лидер", КГ 3х1,5 30м., ГОСТ 31223-2012" Кол-во: 1

"Позиция 191" "Лампа бактерицидная ДБ-75М(ДБМ 75) G13d 75Вт 220В 4000ч, ГОСТ IEC 61549-2012" Кол-во: 42

"Позиция 192" "Лампа ДБ-300 ,бактерицидная ртутная низкого давления, ГОСТ IEC 61549-2012" Кол-во: 20

"Позиция 193" "Электронные балласты ЭПРА-Л 220-1х300-2201-16, (320 Вт), ГОСТ Р 51330.14-99" Кол-во: 3

"Позиция 194" "Калорифер КП-Ск 4-8, ТУ 6530-004-02962743-95" Кол-во: 2

"Позиция 195" "Высоковольтный конденсатор К75-40А-5000В-40мкФ, ГОСТ IEC 61921-2013" Кол-во: 2

"Позиция 196" "Высоковольтный выпрямитель для ГВИ 2000, ГОСТ 18142.1-85" Кол-во: 1

"Позиция 197" "Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ-1-1, ГОСТ 1983-2015" Кол-во: 5

"Позиция 198" "Замок электромагнитной блокировки ЗБ-1М УХЛ1, ГОСТ Р 52582-2006" Кол-во: 5

"Позиция 199" "Светильник светодиодный DSP 02-50, ГОСТ Р 56231-2014" Кол-во: 16

"Позиция 200" "Промышленный светодиодный светильник DSP 01-150, ГОСТ Р 56231-2014" Кол-во: 2

"Позиция 201" "Уличный светильник светодиодный универсальный 50W-6500LM, ГОСТ Р 56231-2014" Кол-во: 4

"Позиция 202" "Светильник аварийного освещения SKAT LT-2330LED Светильник аварийного освещения, ГОСТ IEC 60598-2-22-2012" Кол-во: 20

"Позиция 203" "Настенно-потолочный светильник Led Stick Т5 30 см 36led 6W 6500К-797 (с выключателем), ГОСТ 8607-82" Кол-во: 41

"Позиция 204" "Колпачок для скрутки проводов СИЗ-2, 4,5мм2 (100шт.), ГОСТ 19324-80" Кол-во: 100

"Позиция 205" "Колпачок для скрутки проводов СИЗ-3, 5,5мм2 (100 шт.), ГОСТ 19324-80" Кол-во: 100

"Позиция 206" "Колпачок для скрутки проводов СИЗ-5, 20мм2 (100шт.), ГОСТ 19324-80" Кол-во: 100

"Позиция 207" "Коробка распаячная 70х70х40 для о/п, ГОСТ Р 50043.6-2000" Кол-во: 41

"Позиция 208" "Дифференциальный автомат IEK 2п 32А/30мА C АВДТ 32" Кол-во: 5

"Позиция 209" "Лампа МО 36-60 цоколь Е27 накаливания местного освещения ГОСТ 2239-78" Кол-во: 30

"Позиция 210" "Наконечник вилочный НВИ 2.5-4 с изолированным фланцем" Кол-во: 2

"Позиция 211" "Выключатель Makel Mimoza 12003," Кол-во: 10

"Позиция 212" "Выключатель автоматический ВА 47-63" Кол-во: 20

"Позиция 213" "Выключатель автоматический ВА 47-29" Кол-во: 10

"Позиция 214" "Выключатель дифференциальный АВДТ-32" Кол-во: 5

"Позиция 215" "Выключатель дифференциальный АВДТ-32" Кол-во: 5

"Позиция 216" "Кнопка зеленая SВ-7" Кол-во: 10

"Позиция 217" "Трансформатор тока Т-0,66 150/5 кл.т.0,5 S 5ВА, ГОСТ 7746-2001" Кол-во: 492

"Позиция 218" "Трансформатор тока Т-0,66 300/5 кл.т.0,5 S 5ВА, ГОСТ 7746-2001" Кол-во: 543

"Позиция 219" "Трансформатор тока Т-0,66 400/5 кл.т.0,5 S 5ВА, ГОСТ 7746-2001" Кол-во: 354

"Позиция 220" "Трансформатор тока Т-0,66 1000/5 кл.т.0,5 S 5ВА, ГОСТ 7746-2001" Кол-во: 24

"Позиция 221" "Испытательная клеммная коробка ТВ-6.672.112 (ЛИМГ301591.009), ГОСТ 19132-86 Р" Кол-во: 763

"Позиция 222" "Щит/шкаф Корпус металлический ЩМП-18.6.4-0 74 У2 IP54 ИЭК, ГОСТ 32127-2013" Кол-во: 5

"Позиция 223" "Щит/шкаф Щит с монтажной панелью ЩМП 09 IP31 800x600x250 RUCELF 00002283 (BP), ГОСТ 14254-2015" Кол-во: 10

"Позиция 224" "Щит/шкаф Щит с монтажной панелью ЩМП 08 IP 54 650x500x220 RUCELF 00002239, ГОСТ 14254-2015," Кол-во: 162

"Позиция 225" "Обогреватель TDM со встроенным вентилятором и термостатом ОШВт-800 240В 0,8 кВт (800 Вт), ГОСТ Р 52161.2.40-2008" Кол-во: 5

"Позиция 226" "Обогреватель TDM ELECTRIC со встроенным вентилятором для установки на DIN-рейку 230В 400Вт (400 Вт), ГОСТ Р 52161.2.40-2008" Кол-во: 40

"Позиция 227" "Выключатель (рубильник) ВР32-31А31240-00УХЛ3 ГОСТ Р 50030.3-99" Кол-во: 3

"Позиция 228" "Блок розеток 220 для 19" шкафов, силовые розетки в шкаф 19 PDU-8P Блок розеток 220В 19" 1U 8 розеток 16А, 2К+З, с выключателем, гнездо под шнур IEC-320 (разъем C14), ТУ 1919-001-39177045-2016" Кол-во: 2

"Позиция 229" "Разъединитель РЛНД-1-10II/400-УХЛ1 с приводом (4980400001)" Кол-во: 4

"Позиция 230" "Кабель-канал ТМС" Кол-во: 20

"Позиция 231" "Кабель-канал TA-EN" Кол-во: 20

"Позиция 232" "Кабель-канал TA-EN" Кол-во: 10

"Позиция 233" "Разветвитель интерфейса ПР-3 DIN RS-422/485 (ЦИС)" Кол-во: 24

"Позиция 234" "Трансформатор тока ТЛО-10_М1AC-5P20 0.5FS10-10/20-100/5_У3_б_15кА" Кол-во: 2

"Позиция 235" "Трансформатор тока ТЛО-10_М1AC-5P20 0.5FS10-10/20-75/5_У3_б_15кА" Кол-во: 6

"Позиция 236" "Трансформатор тока Т-0,66 50/5, с шиной, класс точности 0,5 5ВА" Кол-во: 3

"Позиция 237" "Автомат SQ0206-0132 1 А" Кол-во: 13

"Позиция 238" "Розетка на DIN-pейку SQ0209-0002 без заземления 1 модуль 16А" Кол-во: 13

"Позиция 239" "DIN-рейка YDN10-0030 оцинкованная, 30см" Кол-во: 7

"Позиция 240" "Элемент ТЭН Трубчатый электронагревательный, 60А 13/0,63 О 127" Кол-во: 12

"Позиция 241" "Дроссель 3х/4х18/220-240 QTP8 электронный, для 3/4-х люминесцентных ламп мощностью 18Вт, Т8 арт. С6386," Кол-во: 50

"Позиция 242" "Покрышка (изолятор) ПВМО-110 для выключателя ВМТ-110" Кол-во: 6

"Позиция 243" "Лампа Т8 светодиодная 22Вт 150см 6500К 2000лм" Кол-во: 40

"Позиция 244" "Ограничитель перенапряжений ОНШп-35-20 УХЛ1" Кол-во: 9

"Позиция 245" "Хомутный держатель CFC d-20мм" Кол-во: 500

"Позиция 246" "штанга оперативная универсальная ШОУ-1 рабочее напряжение 1кВ, общая длина штанги 460мм ТУ 3414-001-39967830-2000" Кол-во: 10

"Позиция 247" "штанга оперативная универсальная ШОУ-15" Кол-во: 4

"Позиция 248" "Штанга изолирующая ШЗП-110" Кол-во: 8

"Позиция 249" "Штанга изолирующая ШЗП-220" Кол-во: 2

"Позиция 250" "Электрокартон ЭВ 2,0мм лист 1000*2000мм, вес 4,2 кг, ТУ 5443-020-00278882-2009" Кол-во: 33.6

"Позиция 251" "Разрядник РВО-10 У1" Кол-во: 39

"Позиция 252" "Изолятор штырьевой ШФ-20Г без колпачка" Кол-во: 789

"Позиция 253" "Колпачок К-10" Кол-во: 789

"Позиция 254" "Выкатной элемент для ячейки К-49 с выключателем ВВ/ТЕL-10 с модулем управления и блоком адаптации, ТУ 3414-017-84861888-2010" Кол-во: 5

"Позиция 255" "Коробка У-409-3 Л Полиамид (У) (43Б16А4093), ТУ 36-1859-75" Кол-во: 15

"Позиция 256" "Коробка клемная КЗНС-16 У2 IP65, ТУ 3464-009-99856433-2011" Кол-во: 2

"Позиция 257" "Ограничитель перенапряжения ОПН-РТ/ТЕЛ-6/7,6-УХЛ2, ТУ 3414-002-57002326-2003 и ГОСТ Р 52725-2007" Кол-во: 12

"Позиция 258" "скоба СК-12-1А ТУ 3449-001-52819896-2010" Кол-во: 30

"Позиция 259" "скоба СК-16-1А ТУ 3449-001-52819896-2010" Кол-во: 30

"Позиция 260" "Скоба СК-7-1А ТУ 3449-001-52819896-2010" Кол-во: 30

"Позиция 261" "Соединитель болтовой с рядным расположением болтов СБ(КВТ) 4СБ-150/240 Тип: СБ по ТУ 3449-009-97284872-2006" Кол-во: 30

"Позиция 262" "Соединитель болтовой с рядным расположением болтов СБ(КВТ) 4СБ-25/50 Тип: СБ по ТУ 3449-009-97284872-2006" Кол-во: 30

"Позиция 263" "Соединитель болтовой с рядным расположением болтов СБ(КВТ) 4СБ-70/120 Тип: СБ по ТУ 3449-009-97284872-2006" Кол-во: 30

"Позиция 264" "Соединитель овальный СОАС-120-3 ТУ 3449-009-4006454" Кол-во: 6

"Позиция 265" "Соединитель овальный СОАС-70-3 ТУ 3449-009-4006454" Кол-во: 12

"Позиция 266" "Соединитель овальный СОАС-95-3 ТУ 3449-009-4006454" Кол-во: 12

"Позиция 267" "Стяжка кабельная КСС 450x8 белый Fortisflex (100шт), артикул kss-450x8-b" Кол-во: 5

"Позиция 268" "Стяжка кабельная КСС 300x5 белый Fortisflex (100шт.), артикул kss-300x5-b" Кол-во: 9

"Позиция 269" "Стяжка кабельная КСС 250x5 белый Fortisflex (100шт.), артикул kss-250x5-b" Кол-во: 11

"Позиция 270" "Стяжка кабельная КСС 250x4 белый Fortisflex (100шт.), артикул kss-250x4-b" Кол-во: 11

"Позиция 271" "Стяжка кабельная КСС 150x4 белый Fortisflex (100шт.), артикул kss-150x4-b" Кол-во: 11

"Позиция 272" "Трансформатор ТПЛ 10М-0,5S/10Р 100/5" Кол-во: 6

"Позиция 273" "Трансформатор ТПЛ 10М-0,5S/10Р 150/5" Кол-во: 4

"Позиция 274" "Трансформатор ТПЛ 10М-0,5S/10Р 200/5" Кол-во: 9

"Позиция 275" "Трансформатор ТПЛ 10М-0,5S/10Р 50/5" Кол-во: 5

"Позиция 276" "Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой ТУ 2248-002-18461115-2010" Кол-во: 300

"Позиция 277" "Удлинитель электрический с сетевым фильтром 6х5м с заземл. 10А CCA 3х0.75 600SH-5-W бел. BURO 992275" Кол-во: 2

"Позиция 278" "Удлинитель электрический 4 розетки, шнур 3м, с заземлением, с выключателем 16А" Кол-во: 2

"Позиция 279" "Удлинитель электрический 4 розетки, шнур 5м, с заземлением, с выключателем 16А" Кол-во: 5

"Позиция 280" "узел крепления КГП-12-1 ТУ 3449-001- 52814896-2010" Кол-во: 24

"Позиция 281" "узел крепления КГП-16-1 ТУ 3449-001- 52814896-2010" Кол-во: 24

"Позиция 282" "Узел крепления КГП-7-2Б ТУ 3449-001- 52814896-2010" Кол-во: 24

"Позиция 283" "Указатель ПИН90-2М ТУ 25-0432.030-84" Кол-во: 32

"Позиция 284" "Указатель высокого напряжения УВНК-10Б-УНТЕХ (ранее УВНК-10Б) ТУ завода изготовителя" Кол-во: 4

"Позиция 285" "Указатель высокого напряжения УВН 90М-35-110СЗИП диапазон напряжения от 35 до110кВ" Кол-во: 10

"Позиция 286" "Указатель напряжения УНН КОМБИ ТУ 4224-014-49618964-2008" Кол-во: 6

"Позиция 287" "Шкаф линейный (4) Комплектация шкафов согласно однолинейной схемы заказчика "ЩСУ Котельная 72МВт" габаритные размеры ШхГхВ, мм 800х800х2200 ТУ 3430-004-35956516-2005" Кол-во: 1

"Позиция 288" "Шкаф линейный (2) Комплектация шкафов согласно однолинейной схемы заказчика "ЩСУ Котельная 72МВт" габаритные размеры ШхГхВ, мм 800х800х2200 ТУ 3430-004-35956516-2005" Кол-во: 1

"Позиция 289" "Шкаф вводно-линейный (2) Комплектация шкафов согласно однолинейной схемы заказчика "ЩСУ Котельная 72МВт" габаритные размеры ШхГхВ, мм 800х800х2200 ТУ 3430-004-35956516-2005" Кол-во: 1

"Позиция 290" "Шкаф вводно-линейный (1) Комплектация шкафов согласно однолинейной схемы заказчика "ЩСУ Котельная 72МВт" габаритные размеры ШхГхВ, мм 800х800х2200 ТУ 3430-004-35956516-2005" Кол-во: 1

"Позиция 291" "GSM-модем TELEOFIS GSM-модем TELEOFIS RX108-R2 (в комплекте с блоком питания и антенной) , ТУ 4035-003-85737050-2014" Кол-во: 16

"Позиция 292" "Цифровой терморегулятор на din рейку ТК-3 ТУ 29.1-34960336-002 2011" Кол-во: 45

"Позиция 293" "Кабель для интерфейса RS-485 КИПЭВ 10х2х0.6, ТУ 16.к99-008-2001" Кол-во: 500

"Позиция 294" "Разветвитель интерфейса ПР-3 RS-422/485, ГОСТ 30849.1-2002" Кол-во: 147

"Позиция 295" "Антенна GSM Антей 906 (13.5 dBi, SMA), ГОСТ Р 53325-2009" Кол-во: 734

"Позиция 296" "Счётчик электрической энергии трёхфазный Меркурий 234 ARTM-03 PB.G, ГОСТ 31818.11-2012" Кол-во: 734

"Позиция 297" "Зажим поддерживающий ПГ-25/6-12 ТУ 3439-001-52819896-2010." Кол-во: 6

"Позиция 298" "Зажим поддерживающий ПГ-30/12-20 ТУ 3439-001-52819896-2010." Кол-во: 6

"Позиция 299" "Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 100А 25кА, 100А" Кол-во: 1

"Позиция 300" "Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 63А 25кА, 63А" Кол-во: 1

"Позиция 301" "Выключатель автоматический ВА47-29 С50/3, номинальный ток расцепителя 50 А" Кол-во: 6

"Позиция 302" "Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5кА, MVA20-3-040-B" Кол-во: 3

"Позиция 303" "Выключатель автоматический ВА47-29 С32/3, номинальный ток расцепителя 32 А" Кол-во: 2

"Позиция 304" "Выключатель автоматический ВА47-29 С25/3, номинальный ток расцепителя 25 А" Кол-во: 7

"Позиция 305" "Выключатель автоматический ВА47-29 С16/3, номинальный ток расцепителя 16 А" Кол-во: 7

"Позиция 306" "Выключатель автоматический ВА 47-29 1P 16А 4,5кА" Кол-во: 20

"Позиция 307" "Выключатель ВА 47-29 1P 10А 4,5кА" Кол-во: 10

"Позиция 308" "Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 6А характеристика С 4,5 кА TDM" Кол-во: 10

"Позиция 309" "Выключатель ВА 47-29 1P 2А 4,5кА" Кол-во: 10

"Позиция 310" "Выключатель ВА57-35-340010-250А-2500-690AC-УХЛ3" Кол-во: 1

"Позиция 311" "Выключатель ВА57-35-340010-160А-2000-690AC-УХЛ3" Кол-во: 1

"Позиция 312" "Выключатель ВА57-35-340010-100А-1000-690AC-УХЛ3" Кол-во: 1

"Позиция 313" "Изоляторы ШС-10д штырьевой" Кол-во: 10

"Позиция 314" "Зажим винтовой ЗВИ-5 1,5-4мм2 12пар ИЭК, UZV3-005-04" Кол-во: 10

"Позиция 315" "Коробка распаячная КМ41233 для открытой проводки 100х100х50 мм IP44 (RAL7035, 6 гермовводов)" Кол-во: 10

"Позиция 316" "Коробка распределительная 100х100х50мм IP55 КМ41234" Кол-во: 10

"Позиция 317" "Коробка распределительная 150х110х70мм IP55 КМ41242" Кол-во: 5

"Позиция 318" "Лампа AD22DS(LED) светосигнальная матрица d22мм зеленый 230В ИЭК, арт BLS10-ADDS-230-K06" Кол-во: 20

"Позиция 319" "Лампа AD22DS(LED) светосигнальная матрица d22мм красный 230В ИЭК, арт BLS10-ADDS-230-K04" Кол-во: 20

"Позиция 320" "Розетка штепсельная одноместная скрытой установки с заземляющими контактами на номинальный ток 16А напряжение 250В степени защиты IP20 белая с белой вставкой Makel серии Mimoza 12028" Кол-во: 10

"Позиция 321" "Модульная розетка на DIN рейку IEK РАр10-3-ОП" Кол-во: 10

"Позиция 322" "Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 160А 35кА" Кол-во: 1

"Позиция 323" "Реле двухпозиционноеРП-12 УХЛ4" Кол-во: 6

"Позиция 324" "Реле указательноеРЭУ-11-11-5-40-У3 0,016А" Кол-во: 16

"Позиция 325" "Лампа коммутаторная светодиодная, цвет - красный СКЛ 11Б-К-2-220, ~/±220 В," Кол-во: 6

"Позиция 326" "Лампа коммутаторная светодиодная, цвет - белый СКЛ 11Б-Б-2-220, ~/±220 В," Кол-во: 6

"Позиция 327" "Лампа коммутаторная светодиодная, цвет - зеленый СКЛ 11Б-Л-2-220, ~/±220 В," Кол-во: 6

"Позиция 328" "Переключатель кулачковый"Apator" 4G10-203-U-RO14" Кол-во: 6

"Позиция 329" "Переключатель кулачковый"Apator" 4G10-55-U-RO14" Кол-во: 3

"Позиция 330" "Кабельная стяжка4.5*200, цвет белый" Кол-во: 600

"Позиция 331" "Провод ПВ-3 1,5мм²" Кол-во: 540

"Позиция 332" "Провод ПВ- 3 2,5мм²" Кол-во: 120

"Позиция 333" "Металлорукав Р3-ЦХ-20-50-УХЛ3-КЭАЗ, уплотение хлопчатобумажное" Кол-во: 45

"Позиция 334" "Металлорукав Р3-ЦХ-25-50-УХЛ3-КЭАЗ, уплотение хлопчатобумажное" Кол-во: 50

"Позиция 335" "Металлорукав Р3-ЦХ-32-25-УХЛ3-КЭАЗ, уплотение хлопчатобумажное" Кол-во: 50

"Позиция 336" "Вилка штепсельная с заземляющим контактом с прямым вводом, белая, номинальное напряжение - 250В, номинальный ток - 25А, артикул 10001," Кол-во: 59

"Позиция 337" "Вилка силовая переносная ССИ-025 3+N+PE 380В 32А IP44" Кол-во: 5

"Позиция 338" "Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 250А, 35кВ, 380 В, 50Гц, Iн=250А, Ip=250A" Кол-во: 1

"Позиция 339" "Выключатель автоматический АЕ 2053 100А" Кол-во: 3

"Позиция 340" "Выключатель ABB SH203L С 3p 32А" Кол-во: 3

"Позиция 341" "Выключатель ABB SH203L С 3p 25А" Кол-во: 3

"Позиция 342" "Выключатель автоматический однополюсный 25А С ВА47-63 4.5кА PROxima" Кол-во: 19

"Позиция 343" "Выключатель автоматический ВА 47-63 1P С 16A, IP20 mcb4763116С" Кол-во: 30

"Позиция 344" "Выключатель автоматический однополюсной на ВА 101-1Р-25А-С на номинальный ток 25А" Кол-во: 40

"Позиция 345" "Выключатель Mimoza 22001 одноклавишный скрытой проводки, белый с белой вставкой , номинальное напряжение - 250В, номинальный ток - 10А," Кол-во: 10

"Позиция 346" "Выключатель Siva Ustu 45101 одноклавишный, открытой проводки, белый, номинальное напряжение - 250В, номинальный ток - 10А" Кол-во: 3

"Позиция 347" "Выключатель наружней установки 1клавишный открытой проводки А16-131" Кол-во: 33

"Позиция 348" "Выключатель белый 45103" Кол-во: 3

"Позиция 349" "Выключатель автоматический однополюсный 16А С ВА-101" Кол-во: 30

"Позиция 350" "Выключатель ВС20-1-0-ОБ ОКТАВА одноклавишный открытой установки белый 10А, IP20" Кол-во: 10

"Позиция 351" "Выключатель Форс ВС20-1-0-ФСр одноклавишный открытой установки IP54, 10А" Кол-во: 10

"Позиция 352" "KVM переключатель D-Link DKVM-4U" Кол-во: 1

"Позиция 353" "Hynix DDR3 1333 DIMM, 4Gb" Кол-во: 10

"Позиция 354" "Жесткий диск Toshiba HDWD105EZSTA(500Gb/SATA 6Gb/s/7200 rpm)" Кол-во: 10

"Позиция 355" "Жесткий диск Stratus (062-02806-000) HD DSAS 300GB, 2.5”,15K (Seagate ST9300653SS, Seagate ST300MP0005)" Кол-во: 5

"Позиция 356" "Оперативная память 8Gb DDR-3 1600MHz Crucial SO-DIMM ECC, (CT102472BF160B)" Кол-во: 1

"Позиция 357" "Оперативная память Kingston (KVR13R9D8/8) DDR-3 ECC REG 1333MHz CL9, 8Gb" Кол-во: 1

"Позиция 358" "Счетчик учета электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М.08, 0,2S/0,5 3х120/400В 5(100)А" Кол-во: 2

"Позиция 359" "Счетчик учета электроэнергии Меркурий 234 ARTM-03 PB.G, 0,2 3x230/400В 5(10)А" Кол-во: 2

"Позиция 360" "Счетчик учета электроэнергии A1802RL-P4GB-DW-4" Кол-во: 2

"Позиция 361" "Амперметр перем.тока с поверкой текущего года Э42702-100/5А-1,5-50-1000Гц" Кол-во: 20

"Позиция 362" "Амперметр перем.тока с поверкой текущего года Э42702-200/5А-1,5-50Гц подключение через через трансф-р тока" Кол-во: 15

"Позиция 363" "Амперметр перем.тока с поверкой текущего года Э42702-300/5А-1,5-50Гц подключение непосредственно" Кол-во: 20

"Позиция 364" "Амперметр перем.тока с поверкой текущего года Э42702-400/5А-1,5-50Гц подключение через через трансф-р тока" Кол-во: 15

"Позиция 365" "Амперметр перем.тока с поверкой текущего года Э42702-50/5А-1,5-50Гц подключение через через трансф-р тока" Кол-во: 15

"Позиция 366" "Амперметр перем.тока с поверкой текущего года Э42702-600/5А-1,5-50Гц подключение через через трансф-р тока" Кол-во: 10

"Позиция 367" "Вольтметр выпрямительный перем. тока щитовой с поверкой текущего года Ц42702-12,5кВ - 1,5-50-1000Гц подключение через через трансф-р, размер 120х120х50мм" Кол-во: 15

"Позиция 368" "Вольтметр выпрямительный перем. тока щитовой с поверкой текущего года Ц42702-125кВ - 1,5-50-1000Гц подключение через через трансф-р, размер 120х120х50мм" Кол-во: 10

"Позиция 369" "Вольтметр выпрямительный перем. тока щитовой с поверкой текущего года Ц42702-40кВ - 1,5-50-1000Гц подключение через через трансф-р, размер 120х120х50мм" Кол-во: 5

"Позиция 370" "Вольтметр с поверкой текущего года Ц42702-500В - 1,5 подключение непосредственно" Кол-во: 25

"Позиция 371" "измеритель расстояния ультразвуковой ДАЛЬ с поверкой текущего года" Кол-во: 2

"Позиция 372" "мегаометр Е6-24, с поверкой текущего года 10 Гом, 2500В" Кол-во: 1

"Позиция 373" "мегаометр Е6-24/1, 10 Гом, 2500В с поверкой текущего года" Кол-во: 1

"Позиция 374" "Аккумулятор BC 7-12, BB Battery для ИБП APC 420" Кол-во: 10

"Позиция 375" "GPS приемник Garmin GPS 16x HVS для УССВ" Кол-во: 9

"Позиция 376" "GSM модем TELEOFIS RX108-R4 RS485" Кол-во: 65

"Позиция 377" "GSM модем TELEOFIS RX100-R4 USB" Кол-во: 14

"Позиция 378" "GSM модем TELEOFIS PS12-500s" Кол-во: 106

"Позиция 379" "GSM антена Antey 905 5dB SMA" Кол-во: 79

"Позиция 380" "GSM коммуникатор GSM С-1.02" Кол-во: 4

"Позиция 381" "Коммутатор Cisco WS-C2960+24TC-L , 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с)" Кол-во: 5

"Позиция 382" "Одноканальный блок питания ОВЕН БП60Б-Д4-24С, 90-264 В VAC/24В VDC, 47...63 Гц, Imax 2,5A, 60Вт" Кол-во: 1

"Позиция 383" "Маршрутизатор с межсетевым экраном Zyxel P793H V2, SHDSL" Кол-во: 5

"Позиция 384" "Аккумуляторная батарея для ИБП BB Battery BP5-12, 12V, 5Ah ИБП 2200VA RM (1*8=8 АКБ, RBC43)" Кол-во: 8

"Позиция 385" "Аккумуляторная батарея для ИБП BB Battery HR9-12, 12V, 9Ah ИБП 1500VA RM (1*4=4 АКБ, RBC24)" Кол-во: 40

"Позиция 386" "Конвертер интерфейсов G.703 Cronyx PCM64/M-ETV" Кол-во: 2

"Позиция 387" "Адаптер питания AC-DC-48, 220VAC-48VDC" Кол-во: 2

"Позиция 388" "Аккумуляторная батарея CSB GP-672 (6V, 7.2Ah) для UPS, 6 В, 7 Ач, 151х34х94 мм" Кол-во: 4

"Позиция 389" "Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272, 12V 7Ah F2 28W" Кол-во: 96

"Позиция 390" "Модем USB 4G+ (LTE) модем M150-2 (черный), до 150 Мбит/сек, Мегафон" Кол-во: 1

"Позиция 391" "Жесткий диск HP Dual port FATA 1TB, Model 454414-001" Кол-во: 2

"Позиция 392" "Модем Tainet T336Cx, Dial Up / ТЧ" Кол-во: 4

"Позиция 393" "Модем Teleofis RX608-R2 GSM" Кол-во: 1

"Позиция 394" "лок питания Corsair VS 550W, Версия ATX 12V" Кол-во: 4

"Позиция 395" "Модем 3G IRZ RUH3 (комплект роутер, антенна, блок питания)" Кол-во: 5

"Позиция 396" "Блок питания SKAT-24-2.0-DIN, 24В, 2 А." Кол-во: 1

"Позиция 397" "Модем GSM Teleofis RX101-R2, в комплекте с антеной" Кол-во: 9

"Позиция 398" "Патчкорд прямой UTP GCR-LNC606-3.0m (3 м.)" Кол-во: 5

"Позиция 399" "Блок питания Faraday 36W/12-24V/DIN" Кол-во: 1

"Позиция 400" "Одноканальный блок питания ОВЕН БП30Б-Д3-24С, 90-264 В VAC/24В VDC, 47-63 Гц, Imax 1,25A, 30Вт" Кол-во: 4

"Позиция 401" "Антена D-Link ANT24-1201" Кол-во: 4

"Позиция 402" "Источник бесперебойного питания ИБП IRBIS Personal plus 800VA, ISBR800E" Кол-во: 6

"Позиция 403" "Оптический патч-корд SC/UPC SM Длина 1м" Кол-во: 5

"Позиция 404" "Оптический патч-корд SC/UPC SM Длина 5м" Кол-во: 5

"Позиция 405" "Счетчик электрической энергии трехфазный Меркурий 230.ART-02 PQRSIDN Приложение к свидетельству об утверждении типа средства измерений № 28279" Кол-во: 3

"Позиция 406" "Счетчик электрической энергии трехфазный Меркурий 230.ART-03 PQRSIDN Приложение к свидетельству об утверждении типа средства измерений № 28279" Кол-во: 3

"Позиция 407" "Коммуникатор 3G C-1.03 Габаритные размеры 140,5х162х47,6" Кол-во: 2

"Позиция 408" "Терминал с ЖКИ Т-1.01М (для счетчиков СЭБ-1ТМ.03)" Кол-во: 4

"Позиция 409" "GSM антенна Antey 906 13,5dB SMA Дипазон: 900/1800 МГц Сопротивление: 50 Ом Усиление: 13.5dB Длина кабеля: 3 м Магнитная база: 75мм Разъем: SMA" Кол-во: 2

"Позиция 410" "Аккумуляторная батарея 12В, 18А*ч Размеры 180х165х75" Кол-во: 6

"Позиция 411" "Счетчик с поверкой учета электроэнергии Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN 3х57,7/100В, 5(7,5)А, кл.т. 0,5s/1,0, многотарифный, тип учитываемой энергии актив/реактив, оптопорт, RS-485" Кол-во: 2

"Позиция 412" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64" Кол-во: 10

"Позиция 413" "Счетчик электрической энергии трехфазный ПСЧ-4ТМ.05МК.25.01 Приложение к свидетельству об утверждении типа средства измерений № 62838" Кол-во: 2

"Позиция 414" "Счетчик электрической энергии трехфазный ПСЧ-4ТМ.05МК.17.01 Приложение к свидетельству об утверждении типа средства измерений № 62838" Кол-во: 2

"Позиция 415" "Счетчик электрической энергии однофазный СЭБ-1ТМ.03.46 Приложение к свидетельству об утверждении типа средства измерений № 61851" Кол-во: 10

"Позиция 416" "Счетчик электрической энергии трехфазный ПСЧ-4ТМ.05МН.46 Приложение к свидетельству об утверждении типа средства измерений № 55336" Кол-во: 10

"Позиция 417" "Счетчик электрической энергии трехфазный Меркурий 230.ART-02 PQRSIDN Приложение к свидетельству об утверждении типа средства измерений № 28279" Кол-во: 1

"Позиция 418" "Счетчик электрической энергии трехфазный Меркурий 230.ART-03 PQRSIDN Приложение к свидетельству об утверждении типа средства измерений № 28279" Кол-во: 1

"Позиция 419" "Телефон ip D-Link DPH-150S/F4" Кол-во: 10

"Позиция 420" "Термометр манометрический показывающий сигнализирующий ТКП-160Сг-М3-УХЛ2 длинна капиляра 4 м, ТУ 25-02091870-81" Кол-во: 3

"Позиция 421" "Термометр манометрический показывающий сигнализирующий ТКП-160Сг-М3-УХЛ2 длинна капиляра 6 м, ТУ 25-02091870-81" Кол-во: 3

"Позиция 422" "указатель проверки совпадения фаз УПСФ-10 (исполнение 1)" Кол-во: 2

"Позиция 423" "Радиостанция Icom IC-F16 VHF Рабочий диапазон частот 136-174 МГц Память на 16 каналов" Кол-во: 1

"Позиция 424" "Счетчик с поверкой учета электроэнергии Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN 3х57,7/100В, 5(7,5)А, кл.т. 0,5s/1,0, многотарифный, тип учитываемой энергии актив/реактив, оптопорт, RS-485" Кол-во: 3

"Позиция 425" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64 ТУ производителя" Кол-во: 20

"Позиция 426" "Извещатель пожарный ручной электроконтактный ИПР 513-10 ТУ производителя" Кол-во: 8

"Позиция 427" "Извещатель пожарный тепловой ИП 101-29 А3R1 ТУ производителя" Кол-во: 18

"Позиция 428" "Цифровой микроомметр ИКС-5 с поверкой ТУ производителя" Кол-во: 3

"Позиция 429" "Прибор универсальный измерительный Р4833 Габаритные размеры: 250х390х190 мм" Кол-во: 3

"Позиция 430" "Инверторная сплит-система Electrolux EACS/I-12HM/N3_15Y MONACO Super DC Inverter" Кол-во: 5

"Позиция 431" "Фотоаппарат SONY Cyber-shot DSC-W830, черный" Кол-во: 4

"Позиция 432" "Аккумулятор для фотоаппарата Sony Cyber-shot DSC-W830" Кол-во: 4

"Позиция 433" "Футляр RIVA 7022 PU темно-синий Размер: 111 х 77 х 36 мм" Кол-во: 4

"Позиция 434" "Карта памяти Sony MSHX16B ТУ производителя" Кол-во: 4

"Позиция 435" "Внешний аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank (20000 mAh), silver" Кол-во: 7

"Позиция 436" "Внешний аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 10000, silver ТУ производителя" Кол-во: 8

"Позиция 437" "Аккумулятор КАРКАМ 4K ТУ производителя" Кол-во: 10

"Позиция 438" "Аудиоколонки Genius SP-U120 ТУ производителя" Кол-во: 10

"Позиция 439" "Фотоаппарат SONY Alpha A5000 Kit 16-50 mm Black" Кол-во: 1

"Позиция 440" "Аккумулятор для фотоаппарата Sony NP-FW50 для серий Sony NEX-3, NEX-5, SLT-A33, SLT-A55,A6000,A5000,A7" Кол-во: 1

"Позиция 441" "Сумка для фотоаппарата Sony LCS-U5 (черный)" Кол-во: 1

"Позиция 442" "Видеокамера Panasonic HC-V770 черный" Кол-во: 1

"Позиция 443" "Аккумулятор для видеокамеры Panasonic VW-VBT190 VW-VBY100 (4040mAh)" Кол-во: 1

"Позиция 444" "УССВ (Устройство синхронизации системного времени) УССВ-2, HVS" Кол-во: 3

"Позиция 445" "Манометр ТМ-521 0,6 Mpa, диаметр 100, к.т 1, G½, МПИ-2 года, радиальный" Кол-во: 18

"Позиция 446" "Манометр ДМ 2005 0-10 кг/см2" Кол-во: 8

"Позиция 447" "Модуль аналогового вывода МВ 110 8А" Кол-во: 1

"Позиция 448" "Модуль аналогового вывода МУ 110 6У" Кол-во: 1

"Позиция 449" "Накладной датчик температуры Артикул №7183288 0..+130°С" Кол-во: 3

"Позиция 450" "Накладной датчик температуры Артикул №7450630" Кол-во: 2

"Позиция 451" "Напоромер мембранный показывающий НМП-52-М1 с верхним пределом измерений 4кПа класса точности 1,5 климатического исполнения У3 ТУ 25-7305.016-90" Кол-во: 15

"Позиция 452" "Напоромер НМП-52-М2 (0 - 6 кПа)" Кол-во: 2

"Позиция 453" "Одноканальный блок питания БП30Б-Д3-24" Кол-во: 7

"Позиция 454" "Одноканальный сигнализатор ФСП 1.1 Напряжение – ~220В; Частота – от 48 до 62Гц; Потребляемая мощность – не более 5ВА" Кол-во: 2

"Позиция 455" "Пирометр инфракрасный С-20.4 Диапазон измерения температуры, °С -18 ….+1650; Показатель визирования 1:50 с поверкой текущего года ТУ 250394," Кол-во: 1

"Позиция 456" "Преобразователь давления WIKA S-10 4-20 мА; 10 бар; подключение L-разьем; штуцер G1\2" Кол-во: 14

"Позиция 457" "Преобразователь давления WIKA S-10 4-20 мА; 10 бар; подключение L-разьем; штуцер G1\4" Кол-во: 14

"Позиция 458" "Преобразователь давления WIKA S-10 4-20 мА; 10 бар; подключение L-разьем; штуцер М20х1.5" Кол-во: 14

"Позиция 459" "Прибор контроля уровня САУ-М6" Кол-во: 4

"Позиция 460" "Приставка выдержки времени ПВИ-11 (0,1-30с) 1Н.3+1Н.О" Кол-во: 1

"Позиция 461" "Программируемый логический котнроллер ПЛК100-24.К.М" Кол-во: 1

"Позиция 462" "Программируемый логический котнроллер ПЛК110-60" Кол-во: 1

"Позиция 463" "Радиостанция Icom IC-F16 VHF Рабочий диапазон частот 136-174 МГц Память на 16 каналов" Кол-во: 2

"Позиция 464" "Манометр ТМ-521 0,1 Mpa, диаметр 100, к.т 1,5, G½, МПИ-2 года, радиальный" Кол-во: 38

"Позиция 465" "Привод для газового клапана SKP15.000E2" Кол-во: 2

"Позиция 466" "Привод для газового клапана SKP25.003E2" Кол-во: 2

"Позиция 467" "ВСХН-50" Кол-во: 1

"Позиция 468" "ВСХН-80" Кол-во: 1

"Позиция 469" "Адаптер Адаптер переходник USB 2.0 на RS232 с кабелем 9181" Кол-во: 1

"Позиция 470" "Адресный тепловой извещатель ИП101-6М1А СВТ55.51.000" Кол-во: 2

"Позиция 471" "Блок контроля герметичности LDU 11.323A27" Кол-во: 2

"Позиция 472" "Датчик пламени QRA2" Кол-во: 1

"Позиция 473" "Датчик пламени QRI2A2.B180B" Кол-во: 1

"Позиция 474" "Датчик реле-давления РД-2-Х-10R 1-10бар" Кол-во: 2

"Позиция 475" "Датчик температуры дымовых газов FG 5991368" Кол-во: 1

"Позиция 476" "Датчик температуры подачи котла FK 7747007982" Кол-во: 1

"Позиция 477" "Датчик уровня кондуктометрический ДС.ПВТ длина стержня 1,95 м" Кол-во: 5

"Позиция 478" "Датчик-реле давления GW 50 A6" Кол-во: 6

"Позиция 479" "Датчик-реле давления GW 500 A6" Кол-во: 6

"Позиция 480" "Датчик-реле давления ДЕМ-102" Кол-во: 2

"Позиция 481" "Датчик-реле контроля пламени СЛ-90-1-220Е-ВХ" Кол-во: 2

"Позиция 482" "Извещатель пожарный дымовой ДИП -45 (ИП 212 45)" Кол-во: 15

"Позиция 483" "Измеритель-регулятор 2х канальный ТРМ202-Щ2-РР" Кол-во: 2

"Позиция 484" "Измеритель-регулятор двухканальный ТРМ202 с RS-485" Кол-во: 1

"Позиция 485" "Коммутатор неуправляемый TL-SG1048 оснащен 48 портами 10/100/1000 Мбит/с" Кол-во: 2

"Позиция 486" "Комплект датчика температуры FV/FZ 5991376" Кол-во: 1

"Позиция 487" "Коннектор RJ-45 Кат.5" Кол-во: 100

"Позиция 488" "Коннектор телефонный RJ12 6P6C" Кол-во: 100

"Позиция 489" "Курвиметр дорожный Wheel 100 А00113 длина окружности колеса - 1м, дальность измерения -10000м" Кол-во: 3

"Позиция 490" "Манометр ТМ-520, ? 100 Кл.т.-1,5 пред. изм. 0/10 кгс/см? G1/2 радиальный" Кол-во: 50

"Позиция 491" "Манометр ТМ-520, ? 100 Кл.т.-1,5 пред. изм. 0/16 кгс/см? G1/2 радиальный" Кол-во: 10

"Позиция 492" "Манометр ТМ-510 1 Mpa, диаметр 100, к.т 1,5, G½, ТМ 10. МПИ-2 года, радиальный" Кол-во: 24

"Позиция 493" "Манометр ТМ-521 1 Mpa, диаметр 100, к.т 1, G½, МПИ-2 года, радиальный" Кол-во: 63

"Позиция 494" "Источник вторичного питания ЗАО ВЗЛЕТ ADN-1524" Кол-во: 10

"Позиция 495" "Термопреобразователь ВЗЛЕТ ТПС Согласованная пара датчиков ТПС 500П (Pt500)с гильзами L 50Со штуцером, прямой" Кол-во: 10

"Позиция 496" "Термопреобразователь ВЗЛЕТ ТПС Согласованная пара датчиков ТПС 500П (Pt500) с гильзами, L98Со штуцером, прямой" Кол-во: 10

"Позиция 497" "Термопреобразователи сопротивления ДТС 045-50М.В3.100 50М L=100мм, d=10мм, М20х1,5 (-50…+180С)" Кол-во: 20

"Позиция 498" "Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4 Напряжение 230В." Кол-во: 2

"Позиция 499" "Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором С2000-М Напряжение В 9 - 28" Кол-во: 1

"Позиция 500" "Извещатель пожарный ИП-212-3СУ Напряжение В 9 - 28" Кол-во: 20

"Позиция 501" "Извещатель пожарный ИПР-3СУ Напряжение В 9 - 28" Кол-во: 10

"Позиция 502" "Оповещатель звуковой ТОН-1С-12" Кол-во: 10

"Позиция 503" "Счетчик хол.воды турбинный фланцевый с имп. выходом чуг. BСXНд Ду32 BСXНд Ду32" Кол-во: 5

"Позиция 504" "Счетчик гор.воды турбинный фланцевый с имп. выходом (д/отопления) чуг.BСТН Ду100 BСТН Ду100" Кол-во: 2

"Позиция 505" "Счетчик ВСХ-15 в комплекте ВСХ-15" Кол-во: 3

"Позиция 506" "Счетчик ВСХН-50 ВСХН-50" Кол-во: 3

"Позиция 507" "Счетчик ВСХН-80 ВСХН-80" Кол-во: 2

"Позиция 508" "Счетчик ВСХН-100 ВСХН-100" Кол-во: 2

"Позиция 509" "Счетчик холодной воды ВСХНд Ду25с импульсным выходом" Кол-во: 12

"Позиция 510" "Измеритель-регулятор двухканальный ОВЕН 2ТРМ1 Н.У.РР Настенный, 130х105х65 мм, IP44 " Кол-во: 20

"Позиция 511" "Напоромер Напоромер НМП-52-М2 40 кПа класс точности 2,5, щитовое исполнение" Кол-во: 1

"Позиция 512" "Напоромер Напоромер НМП-52-М2 2,5 кПа класс точности 2,5, щитовое исполнение" Кол-во: 1

"Позиция 513" "Расходомер ДУ-25 с импульсным выходом ВСТ-25 ДУ-25 с импульсным выходом ВСТ-25 в комплекте с присоединителями" Кол-во: 1

"Позиция 514" "Цифровой мультиметр TESTO 760- 1, Класс защиты IP 64 " Кол-во: 2

"Позиция 515" "Кнопка красная SВ-7" Кол-во: 10

"Позиция 516" "Кнопка APBB-22N" Кол-во: 10

"Позиция 517" "Кнопка управления модульная КМУ11" Кол-во: 5

"Позиция 518" "Контактор модульный КМ20-20" Кол-во: 2

"Позиция 519" "Контактор модульный КМ25-40" Кол-во: 2

"Позиция 520" "Контактор модульный КМ40-40" Кол-во: 2

"Позиция 521" "Контактор модульный КМ63-40" Кол-во: 2

"Позиция 522" "Корпус щитовой Серия 404S" Кол-во: 5

"Позиция 523" "Лампа желтая AD-22DS LED" Кол-во: 20

"Позиция 524" "Лампа Б 220-230-40-6" Кол-во: 250

"Позиция 525" "Лампа LB-93" Кол-во: 20

"Позиция 526" "Разъем модульный РРМ77/3 (PTF11A)" Кол-во: 20

"Позиция 527" "Розетка о/п Namliyer Plus 37064099" Кол-во: 40

"Позиция 528" "Пускатель ПМЛ-3160ДМО2Б" Кол-во: 3

"Позиция 529" "Соединитель болтовой СБ-10/25" Кол-во: 10

"Позиция 530" "Станция управления и защиты Лоцман+ -20" Кол-во: 1

"Позиция 531" "Щит ЩМП-5-0 74" Кол-во: 1

"Позиция 532" "Выключатель ВСп20-1-0-ГПБ, IP54 открытой проводки одноклавишный проходной , арт.EVMP12-K01-10-54-EC, белого цвета, серия Гермес PLUS" Кол-во: 4

"Позиция 533" "Розетка силовая стационарная для открытой проводки ССИ-125 3+N+PE 380В 32А IP44 ИЭК" Кол-во: 2

"Позиция 534" "Розетка РС22-3-ОБ ОКТАВА открытой установки, двухместная, с заземлением, IP20, 10А, белая" Кол-во: 5

"Позиция 535" "Розетка РСб20-3-ФСр ФОРС открытой установки с заземлением с крышкой IP54, 16А" Кол-во: 5

"Позиция 536" "Пускатель ПМ12К-016151 400В" Кол-во: 4

"Позиция 537" "Светильник РКУ-28-250-003 IP53,уличный на опору, для ртутных ламп 250Вт, цоколь E40, компенсированный" Кол-во: 10

"Позиция 538" "Соединитель болтовой с рядным расположением болтов СБ(КВТ) 4СБ-25/50" Кол-во: 10

"Позиция 539" "Соединитель болтовой с рядным расположением болтов СБ(КВТ) 4СБ-70/120" Кол-во: 10

"Позиция 540" "Соединитель болтовой с рядным расположением болтов СБ(КВТ) 4СБ-150/240" Кол-во: 10

"Позиция 541" "Фонарь ЭКОТОН-1" Кол-во: 2

"Позиция 542" "Щит КМПн 2/2" Кол-во: 3

"Позиция 543" "Щит ЩРН-П-4" Кол-во: 3

"Позиция 544" "Щит ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31" Кол-во: 3

"Позиция 545" "Щит ЩМП-3-0 74 У2 IP54 навесной металлический с замком 650х500х220мм" Кол-во: 1

"Позиция 546" "Металлорукав Р3-ЦХ-15-100-УХЛ3-КЭАЗ, уплотение хлопчатобумажное" Кол-во: 50

"Позиция 547" "Металлорукав Р3-ЦХ-25-50-УХЛ3-КЭАЗ, уплотение хлопчатобумажное" Кол-во: 50

"Позиция 548" "Труба гибкая гофрированная 10925 легкая самозатухающий полипропилен, диаметр 25 мм упаковка 50 м" Кол-во: 150

"Позиция 549" "Модульная розетка на DIN рейку IEK РАр10-3-ОП" Кол-во: 10

"Позиция 550" "Розетка брызгозащищенная РСб22-3-ГПБд двухместная для открытой установки с з/к с крышкой IP54 серия "ГЕРМЕС PLUS" (цвет крышки: дымчатый) ERMP22-K03-16-54-EC ИЭК" Кол-во: 3

"Позиция 551" "Розетка РСб20-3-ФСр ФОРС открытой установки с заземлением с крышкой IP54, 16А" Кол-во: 10

"Позиция 552" "Розетка РС20-3-ОБ одноместная c з/к 16А открытой установки ОКТАВА (белый)" Кол-во: 10

"Позиция 553" "Розетка силовая стационарная для открытой проводки ССИ-125 3+N+PE 380В 32А IP44 ИЭК" Кол-во: 5

"Позиция 554" "Трансформаторная подстанция КТП-ВМ 100" Кол-во: 3

"Позиция 555" "Счётчик электроэнергии ПСЧ 4 ТМ 05 МК 200-400 5(7)А" Кол-во: 3

"Позиция 556" "Коммуникатор С-1.02.01" Кол-во: 4

"Позиция 557" "Выключатель ВВУ ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-20/10" Кол-во: 3

"Позиция 558" "Разъединители РДЗ-2-35М1000 У1 (630 А) (с ручным приводом ПР-0,5 2 УХЛ)" Кол-во: 2

"Позиция 559" "Автоматический выключатель ВА ВА-55-41-344710-1000А" Кол-во: 1

"Позиция 560" "Шкаф со схемой автоматики контроля утечки элегаза Шкаф контроля СИПЛ ( габ. размеры шкафа 2,1 * 0,6 м, лампы индикаторные 12 шт., кнопка вкл./выкл. - 1 шт., кабельный канал 80х60 - 3 шт., кабельный канал 60х60 - 3 шт., клеммные колодки - 3 шт. соглас" Кол-во: 1

"Позиция 561" "Элегазовый трансформатор тока 110кВ (по опросному листу)" Кол-во: 3

"Позиция 562" "Изолятор ИОС-110-400" Кол-во: 3

"Позиция 563" "Трансформатор ТОЛ-35-III-400" Кол-во: 2

"Позиция 564" "DIN рейка 250x35, ГОСТ Р МЭК 60715-2003" Кол-во: 529

"Позиция 565" "Трансформатор тока Т-0,66 50/5 кл.т.0,5 S 5ВА, ГОСТ 7746-2001" Кол-во: 102

"Позиция 566" "Трансформатор тока Т-0,66 100/5 кл.т.0,5 S 5ВА, ГОСТ 7746-2001" Кол-во: 144

"Позиция 567" "Цифровой мультиметр testo 760-3, Класс защиты IP 64 " Кол-во: 2

"Позиция 568" "Блок питания HP 503296-B21, DL360, DL380 G6 G7, 460W PS" Кол-во: 2

"Позиция 569" "Жесткий диск HP 507127-B21" Кол-во: 2

"Позиция 570" "УСПД RTU-327-E1-B04-M04" Кол-во: 5

"Позиция 571" "Модем Zyxel P792H v2" Кол-во: 12

"Позиция 572" "Сервер Moxa Nport IA 5250, 2 Port RS-232/422/485 advanced, Power Adapter" Кол-во: 5

"Позиция 573" "Сервер Moxa Nport 5430, 4 Port RS-422/485 device server, isolation 2KV" Кол-во: 4

"Позиция 574" "Сервер Moxa Nport 5630" Кол-во: 4

"Позиция 575" "Фотодатчик пламени низкочастотный ФДЧ ФДЧ ТУ 25-02.050215-82" Кол-во: 2

"Позиция 576" "Термопреобразователь сопротивления ДТС 035-50М.В3.200 4-20 мА; -50+150°С; НСХ 50М; L=200; 3-х проводной" Кол-во: 1

"Позиция 577" "Термопреобразователь сопротивления ДТС 035-50М.В3.320 4-20 мА; -50+150°С; НСХ 50М; L=320; 3-х проводной" Кол-во: 1

"Позиция 578" "Термопреобразователь сопротивления ДТС 035-50М.В3.60 4-20 мА; -50+150°С; НСХ 50М; L=60; 3-х проводной" Кол-во: 1

"Позиция 579" "Термопреобразователь сопротивления ДТС 125Л-100П.В2.60 4-20 мА; -50+150°С; НСХ 100П; L=60" Кол-во: 1

"Позиция 580" "Тестер LAN < SC8108 > для RJ - 45 LCD" Кол-во: 1

"Позиция 581" "Тестовый набор LAN-TPK-50 состоит из тонального генератора и индуктивного щупа" Кол-во: 2

"Позиция 582" "Устройство демпферное УД-40-В для снижения пульсаций среды в измерительной полости преобразователя давления и защиты его от гидро- и пневмоударов." Кол-во: 8

"Позиция 583" "Устройство переходное УП-1 для подключения манометра и датчиков давленияРезьба М20х1.5 на G1\2" Кол-во: 10

"Позиция 584" "Устройство терморегулирующее ТУДЭ-2М1 0..100°С; l=200; М20х1.5" Кол-во: 12

"Позиция 585" "Фотоэлемент для датчика пламени AGR4 502 1131 0" Кол-во: 3

"Позиция 586" "Блок питания БП04Б-Д2-24" Кол-во: 6

"Позиция 587" "Газоанализатор взрывоопасных паров, переносной Сигнал-4 КМкислород+метан" Кол-во: 5

"Позиция 588" "Розетка с таймером (недельная) 3500 ВАТТ/16 АМПЕР 230V Electrostandart TMH-E-5 ES Россия" Кол-во: 25

"Позиция 589" "Сервисный комплект KNX/LPBПО ACS700, сервисное интерфейса OCI700, USB кабеля" Кол-во: 1

"Позиция 590" "Термометр биметаллический с гильзой БТ-51.21146 мм, предел измер. 0-120" Кол-во: 100

"Позиция 591" "Модем GSM/GPRS GPRS терминал TELEOFIS WRX768-R4U85..265В, выход 7,5 В для питания внешних устройств" Кол-во: 5

"Позиция 592" "Манометр ТМ-610 Р.00диаметр корпуса: 150, М20×1,5 , радиальный. Предел: 1 (кгс/см²)" Кол-во: 30

"Позиция 593" "Манометр электроконтактный ТМ-610.05Диаметр корпуса: 150, М20×1,5, Диапазон измерений: 1 кгс/см²" Кол-во: 30

"Позиция 594" "Пульт переноса данных ЛУЧ-МКв паре с оптосчитывающей головкой или кабелем рс-232 " Кол-во: 2

"Позиция 595" "Манометр 0 - 1,0 МПа, кл.т. 1,5 МП3-У-0-1,0 МПа, кл.т. 1,5" Кол-во: 23

"Позиция 596" "Манометр 0 - 0,6 МПа, кл.т. 1,5 МП4-У-0-0,6 МПа, кл.т. 1,5" Кол-во: 10

"Позиция 597" "Антенна GSM Антей 906 (13.5 dBi, SMA)" Кол-во: 5

"Позиция 598" "Преобразователь интерфейса Сервер MOXANPort 5150" Кол-во: 3

"Позиция 599" "Станция паяльная LUKEY-702 цифроваяПитание: 220 В, Потребляемая мощность, Вт: 750, Тип насоса: турбина," Кол-во: 1

"Позиция 600" "Аппарат телефонный teXet TX-212 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 15

"Позиция 601" "Измеритель-регулятор технологический ИРТ5940/M2-B-t2550-IV-24-ВД010В-360П-ГП-ТУ 4220-040-13282997-06 ТУ 4220-040-13282997-06" Кол-во: 4

"Позиция 602" "Исполнительный механизм SKP15.001E2 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 2

"Позиция 603" "Комплект ЗИП к установке "ГУСК" ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 604" "Комплект ЗИП к установке "ПУСК" ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 605" "Комплект клапанов для ручного насоса "ГУСК" ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 606" "Комплект клапанов для ручного насоса "ПУСК" ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 607" "Комплект ремонтный датчика рН ABB код 7670088 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 608" "Контроллер 9020 MSA AUER с трансформатором 220/25 ВА артикул №10029326, с поверкой ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 609" "Лазерный дальномер МЕГЕОН 06060 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 610" "Лямбда-зонд LS2 в комплекте с соединительным кабелем ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 4

"Позиция 611" "Мановакууметр технический МВП3-УУХЛ1-(-0,1…0,5)МПа-1,5-IP53-Ном. с поверкой ТУ25-02.180335-84" Кол-во: 10

"Позиция 612" "Мановакууметр технический МВП3-УУХЛ1-(-100…150)кПа-1,5-IP53-Ном. с поверкой ТУ25-02.180335-84" Кол-во: 10

"Позиция 613" "Мановакууметр технический МВП3-УУХЛ1-(-100…300)кПа-1,5-IP53-Ном. с поверкой ТУ25-02.180335-84" Кол-во: 10

"Позиция 614" "Мановакууметр технический МВП3-УУХЛ1-(-100…60)кПа-1,5-IP53-Ном. с поверкой ТУ25-02.180335-84" Кол-во: 10

"Позиция 615" "Мановакуумметр электроконтактный ЭКМВ-1У (-1÷+1,5) кгс/см2 ТУ 25-02-31-75" Кол-во: 2

"Позиция 616" "Манометр образцовый с условной шкалой МО11202-1,6кгс/см2 ТУ 25-05-1664-74" Кол-во: 2

"Позиция 617" "Манометр образцовый с условной шкалой МО11202-10кгс/см2 ТУ 25-05-1664-74" Кол-во: 2

"Позиция 618" "Манометр прецизионный цифровой ДМ5002М-А-УХЛ3.1-10-100кгс/см2-0,06-СДИ-RS232-24В-Свидет. Эталон ТУ 4212-039-00255590-2003" Кол-во: 1

"Позиция 619" "Манометр прецизионный цифровой ДМ5002М-А-УХЛ3.1-6-25кгс/см2-0,06-СДИ-RS232-24В-Свидет. Эталон ТУ 4212-039-00255590-2003" Кол-во: 1

"Позиция 620" "Манометр технический показывающий МП3-УУХЛ1-(0-25)Мпа ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 3

"Позиция 621" "Манометр технический показывающий МП3-УУХЛ1-(0-40)МПа ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 3

"Позиция 622" "Манометр образцовый МО11201-(0-1)кгс/см2 ТУ25-05-1664-74" Кол-во: 1

"Позиция 623" "Манометр образцовый МО11202-(0-16)кгс/см2 ТУ25-05-1664-74" Кол-во: 1

"Позиция 624" "Манометр прецизионный цифровой ДМ5002М-А-УХЛ3.1-13-600кгс/см2-0,06-СДИ-RS-232-24В-Эталон ТУ4212-039-00225590-2003" Кол-во: 1

"Позиция 625" "Манометр технический МП2-УУ2-0,6МПа-2,5-Кис-IP40-Ном. с поверкой ТУ25-02.180335-84" Кол-во: 10

"Позиция 626" "Манометр технический МП2-УУ2-25МПа-2,5-Кис-IP40-Ном. с поверкой ТУ25-02.180335-84" Кол-во: 10

"Позиция 627" "Манометр электроконтактный ДМ2005Сг-У3-2,5 мПа-1,5-Ф-Д-Ном-V-ЦСМ с фланцем с поверкой ТУ 4212-040-00225590-2001" Кол-во: 4

"Позиция 628" "Манометр электроконтактный ДМ2010Сг-У2-400кПа-1,5-МП-IP53-Ном. с поверкой ТУ4212-040-00225590-2001" Кол-во: 5

"Позиция 629" "Дифманометр-уровнемер ДСП160-М1-1-(-315_+315мм)-0,063 кг/см2- 63кг/см3 ТУ 25-7310.0063-2009" Кол-во: 3

"Позиция 630" "Адаптер AE-P20U для программирования микросхем в корпусе PLCC к программатору ChipProg-48 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 631" "Адаптер AE-P32-28 для программирования микросхем в корпусе PLCC к программатору ChipProg-48 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 632" "Адаптер AE-P44-4096 для программирования микросхем в корпусе PLCC к программатору ChipProg-48 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 633" "Адаптер AE-SC8/16UM для программирования микросхем в корпусе SOIC к программатору ChipProg-48 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 634" "Адаптер AE-SC8/16UN для программирования микросхем в корпусе SOIC к программатору ChipProg-48 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 635" "Адаптер AE-SP8U для программирования микросхем в корпусе SSOP к программатору ChipProg-48 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 636" "Адаптер AE-TS48U для программирования микросхем в корпусе TSOP к программатору ChipProg-48 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 637" "Адаптер специлизированный AE-IB-F5 для микросхем iButton фирмы Maxim/Dallas к программатору ChipProg-48 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 638" "Анализатор pH-метр рН-011М ГОСТ Р 52931-2008" Кол-во: 1

"Позиция 639" "Элемент питания литиевый 2400мАч ER14505 AA, (LSC2400-AA-3.6V) ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 3

"Позиция 640" "Батарея аккумуляторная Delta DT6015, 6В 1.5Ач 97х25х51 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 4

"Позиция 641" "Батарея аккумуляторная FLUKE BP190 NI-MH 3800 A/h 7,2v ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 642" "Батарея аккумуляторная Lenovo L11S6Y01 для ноутбука Lenovo IdeaPad G480/G485/G580/G585 4800mAh ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 643" "Батарея аккумуляторная Panasonic CF-VZSU46U/CF-VZSU71U для ноутбука Panasonic ToughBook CF-30/CF-31/CF-53 8550mAh ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 644" "Батарея аккумуляторная RB8412-IS (Для многофункционального калибратора MC5-R-IS Beamex №20076036) ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 645" "Батарея аккумуляторная АКИП PL156085 5000mAh 7.4v ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 646" "Датчик pH метра E&H Orbisint Memosens CPS11D-7BA21 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 647" "Датчик кондуктометра E&H Condumax CLS15D-B1A1 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 648" "Датчик мутности E&H Turbimax CUS51D-11F2/0 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 649" "Датчик pH-метра ABB байпасного типа, с кабелем 30м, без покружной штанги, без проточной ячейки, код AP10.2/.1.30.0.00.0.1/STD ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 650" "Датчик температуры JUMO 902044/99-402-1003-1-9-200-104-26/000,034;02-17 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 651" "Датчик давления с поверкой Метран 150 TG 2 2G 2 1 A M5 2F 2 B4 SC ML ТУ 4212-022-51453097-2006" Кол-во: 8

"Позиция 652" "Датчик кислорода к АНКАТ-7631М ИБЯЛ.305649.040-05 (ИБЯЛ.418425.010-08) ИБЯЛ.305649.040-05 (ИБЯЛ.418425.010-08)" Кол-во: 4

"Позиция 653" "Датчик кислорода к АНКАТ-7664Микро ИБЯЛ.305649.040-15 (ИБЯЛ.418425.010-18) ИБЯЛ.305649.040-15 (ИБЯЛ.418425.010-18)" Кол-во: 8

"Позиция 654" "Датчик температуры ТС-1088 B V3/1 pt100 (-50…500) 160 8 C АГ10 С N3 ГП ТУ 4211-012-13282997-2014" Кол-во: 18

"Позиция 655" "Датчик температуры ТС-1088 B V3/1 pt100 (-50…500) 200 8 C АГ10 С N3 ГП ТУ 4211-012-13282997-2015" Кол-во: 6

"Позиция 656" "Датчик температуры ТС-1088 B V3/1 pt100 (-50…500) 500 8 C АГ10 С N3 ГП ТУ 4211-012-13282997-2016" Кол-во: 4

"Позиция 657" "Датчик-реле уровня РОС-301-УХЛ-1-2,0/2,0/2,0 ТУ 4218-007-60202690-2009" Кол-во: 2

"Позиция 658" "Дифманометр-перепадомер ДСП160-М1-1-1,6 кг/см2- 63кг/см2 ТУ 25-7310.0063-2009" Кол-во: 1

"Позиция 659" "Расходомер ультрозвуковой с поверкой ВЗЛЕТ МР УРСВ-530ц (согласно карте заказа) ТУ 4213-012-44327050-2004 (В12.00-00.00 ТУ)" Кол-во: 1

"Позиция 660" "Расходомер ультрозвуковой с поверкой ВЗЛЕТ МР УРСВ-542ц (согласно карте заказа) ТУ 4213-012-44327050-2004 (В12.00-00.00 ТУ)" Кол-во: 1

"Позиция 661" "Регистратор многоканальный технологический РМТ59 B t0050 IV A4 D1 R2 15 360П ГП ТУ 4226-063-13282997-05" Кол-во: 4

"Позиция 662" "Регистратор многоканальный технологический РМТ 69L-t1050-24B-R-360П-ГП-ТУ 4226-063-13282997-05 с поверкой ТУ 4226-063-13282997-05" Кол-во: 3

"Позиция 663" "Регулятор уровня жидких и сыпучих сред ОВЕН САУ-7МЕ-Щ1 ТУ 4217-017-46526536-2009" Кол-во: 1

"Позиция 664" "Реле REL-MR- 24DC/21 - 2961105 Phoenix contact ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 665" "Датчик-реле потока лепестковый ДР-П-32-25 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 3

"Позиция 666" "Реле-регулятор ОВЕН ТРМ501 ТУ 4200-001-46526536-02" Кол-во: 8

"Позиция 667" "Сенсор кислорода ABB 9435300 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 668" "Сервомотор se@vis FSM 006A 64; 64 Sec; 90 Grad; 6 Nm ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 669" "Сервомотор se@vis FSM 025A 66; 66 Sec; 90 Grad; 25 Nm ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 670" "Сервомотор se@vis FSM 040A 66; 66 Sec; 90 Grad; 40 Nm ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 671" "Термометр технический с органической жидкостью СП-2П исп.4/0-200?С/2/220/60 с поверкой ТУ 25-11.663-76" Кол-во: 3

"Позиция 672" "Термометр технический с поверкой СП-2П-2(0...+100)-1-220/60 ТУ 25-11.663-76" Кол-во: 30

"Позиция 673" "Термометр технический с поверкой СП-2П-3(0...+150)-2-220/60 ТУ 25-11.663-76" Кол-во: 10

"Позиция 674" "Указатель рабочего давления Росма ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 100

"Позиция 675" "Уровнемер ультразвуковой с поверкой ВЗЛЕТ УР-221 (согласно карте заказа) В17.00-00.00 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 676" "Устройство управления и защиты электропривода задвижки без применения концевых выключателей ОВЕН ПКП1Т-Щ1 ТУ 4389-001-46526536-05" Кол-во: 4

"Позиция 677" "Устройство кофигурирующе ABB DHH 805 A HART-коммуникатор код DHH805.A-HF ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 678" "Ячейка электрохимическая Cl2 для АНКАТ-7631М ИБЯЛ305649.035-37 (ИБЯЛ418425.035-52) ИБЯЛ305649.035-37 (ИБЯЛ418425.035-52)" Кол-во: 2

"Позиция 679" "Ячейка электрохимическая H2S (40мг/м3) ИБЯЛ.305649.038-07 (ИБЯЛ.418425.100-11) к АНКАТ-7664Микро ИБЯЛ.305649.038-07 (ИБЯЛ.418425.100-11)" Кол-во: 8

"Позиция 680" "Ячейка электрохимическая СО (200 мг/м3) ИБЯЛ.305649.038-06 (ИБЯЛ.418425.100-10) к АНКАТ-7664Микро ИБЯЛ.305649.038-06 (ИБЯЛ.418425.100-10)" Кол-во: 8

"Позиция 681" "Расходомер ультрозвуковой с поверкой ВЗЛЕТ МР УРСВ-520ц (согласно карте заказа) ТУ 4213-012-44327050-2004 (В12.00-00.00 ТУ)" Кол-во: 2

"Позиция 682" "Манометр электроконтактный взрывозащищенный ДМ2005Сг1Ех-У3-1 МПа-1,5-V- IP40 с поверкой ТУ 4212-040-00225590-2001" Кол-во: 2

"Позиция 683" "Манометр электроконтактный взрывозащищенный ДМ2005Сг1Ех-У3-400 кПа-1,5-V- IP40 с поверкой ТУ 4212-040-00225590-2001" Кол-во: 4

"Позиция 684" "Мегаомметр с поверкой М1102/1 ГОСТ 8038-60" Кол-во: 1

"Позиция 685" "Механизм электрический однооборотный МЭО-250/25-0,25-Р-99К-У2 ЯЛБИ.421321.035 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 686" "Модуль давления внешний ЕХТ100 (0-10МПа) для калибратора многофункционального МС5-R (s/n 25514149). Первичная поверка модуля давления ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 687" "Модуль давления внешний ЕХТ60-IS (0-6МПа) для калибратора многофункционального МС5-R-IS (s/n 20076036). Первичная поверка модуля давления ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 688" "Модуль аналогового ввода SIEMENS 4AI I 2 wire заказной № 6ES7 134-4GD00-0AB0 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 689" "Набор инструментов ВИК-1 (базовый) РД 03-606-03" Кол-во: 1

"Позиция 690" "Напоромер КМ-22 Р (0…25КПа) М20х1.5 1,5 с поверкой ТУ 4212-002-4719015564-2008" Кол-во: 20

"Позиция 691" "Нивелир автоматический с поверкой 4Н-3КЛ в кейсе, в комплекте со штативом для установки геодезических приборов (в чехле) и нивелирной рейкой длиной 5 метров ТУ 4433-081-07539541-2004" Кол-во: 1

"Позиция 692" "Плата клеммная с 6-ю точками ввода/вывода Emerson Process FSFB-103/FB103D4 для прибора Floboss 103 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 693" "Плата питания 24В с аккумуляторами FSFB-103/FB103C1 для контролера Floboss 103 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 694" "Плата процессора FB103 FSFASSVC-1/W38179X0022 для прибора Floboss 103 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 695" "Плата часов реального времени с батарейкой для прибора Floboss 103. (FSFASSVC-1/W28147X0022) ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 5

"Позиция 696" "Пломба свинцовая 10 мм ГОСТ 18677-73" Кол-во: 15.5

"Позиция 697" "Программатор USB универсальный ChipProg-48 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 698" "Прокладка медная для установки манометра Росма G1/2 Тип 1 ТУ 4218-001-4719015564-2015" Кол-во: 150

"Позиция 699" "Прокладка медная для установки манометра Росма G1/2 Тип 2 ТУ 4218-001-4719015564-2015" Кол-во: 150

"Позиция 700" "Разделитель РМ-5319-Т3(-30+60)-25-05.2343-78 (М20х1,5-М20х1,5) ТУ 25-05.2343-78" Кол-во: 20

"Позиция 701" "Разделитель РМ-5321-Т3(-30+60)-25-05.2343-78 (М20х1,5-М20х1,5) ТУ 25-05.2343-78" Кол-во: 10

"Позиция 702" "Расходомер LZM-15G, 1-7LPM ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 703" "Расходомер ультразвуковой US800 (согласно опросному листу) US800.421364.001 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 704" "Расходомер ультрозвуковой с поверкой ВЗЛЕТ МР УРСВ-510ц (согласно карте заказа) ТУ 4213-012-44327050-2004 (В12.00-00.00 ТУ)" Кол-во: 3

"Позиция 705" "Адаптер AE-ISP-U1 для внутрисхемного программирования (ISP) к программатору ChipProg-48 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 706" "Камера уличная IPEYE-B1-SUPR-2.8-12-01 ТУ 4372-002-23097545-2013" Кол-во: 2

"Позиция 707" "Коммутатор SNR-S2985G-8T-POE ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 708" "Коммутатор MOXA EDS-408A-SS-SC ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 709" "Конденсатор электролитический алюминиевый ECAP (К50-35), 100мкФ, 400В, 105°C, 18x40, B43851K9107M000 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 5

"Позиция 710" "Конденсатор электролитический алюминиевый ECAP (К50-35), 2200мкФ, 35В, 105°C ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 10

"Позиция 711" "Конденсатор электролитический алюминиевый ECAP (К50-35), 47мкФ, 400В, 105°C, TK 16X25, TKR470M2GK25 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 5

"Позиция 712" "Конденсатор электролитический алюминиевый миниатюрный ECAP (К50-35 мини), 10мкФ, 50В, 5х7мм ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 10

"Позиция 713" "Мост диодный D3SBA60, 4А, 600В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 5

"Позиция 714" "Мост диодный KBPC1008 (BR108, BR1008), 10А, 800В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 5

"Позиция 715" "Мост диодный KBU810 (KBU8M), 8А, 1000В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 5

"Позиция 716" "Мост диодный VS-26MB120A, 25А, 1200В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 3

"Позиция 717" "Оплетка для удаления припоя ERSA WICK-NC 2.2 ширина 2,2мм ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 718" "Паста паяльная для трафаретной печати Multicore CR36 30г ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 719" "Патчкорд оптический SNR-PC-FC/APC-SC/UPC-3m (3 метра) ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 4

"Позиция 720" "Провод телефонный КТПЭВ 2х2х0,12 ТУ 16-505.689-75" Кол-во: 100

"Позиция 721" "Камера купольная IPEYE-D1-SUPR-2.8-12-01 ТУ 4372-002-23097545-2013" Кол-во: 2

"Позиция 722" "Аппарат телефонный проводной IP SNR-VP-51 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 2

"Позиция 723" "Аппарат телефонный цифровой ERICSSON-LG LDP-9008D ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 724" "Аппарат телефонный цифровой ERICSSON-LG LIP-8002E ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 4

"Позиция 725" "Аппарат телефонный цифровой системный iPECS LDP-9224D ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 2

"Позиция 726" "Блок питания ROBITON TinyCharger/MicroUSB ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 2

"Позиция 727" "Блок питания БП-5А ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 728" "Блок питания (адаптер) ROBITON IB 12-350S 5.5 x 2.1/12 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 2

"Позиция 729" "Варистор B72214-S271-K101 (S14K275), 275В, 71Дж ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 10

"Позиция 730" "Варистор B72220-S271-K101 (S20K275), 275В, 151Дж ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 5

"Позиция 731" "Варистор JVR-05N471K (S05K300), 470В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 10

"Позиция 732" "Варистор JVR-14N431K (S14K275), 430В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 10

"Позиция 733" "Вилка RJ-45 кат.5E ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 100

"Позиция 734" "Диод GS2M, 2А, 1000В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 735" "Диод GS3M, 3А, 1000В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 736" "Диод M4, 1А, 400В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 30

"Позиция 737" "Диод выпрямительный 1N4007, 1А, 1000В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 30

"Позиция 738" "Диод выпрямительный 1N5408, 3А, 1000В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 739" "Диод выпрямительный 6A10 (P600M, P6A10G), 6А, 1000В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 740" "Диод защитный двунаправленный P4KE15CA, 400Вт, 15В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 10

"Позиция 741" "Диод лавинный сверхбыстрый BYG22D-E3/TR, 2А, 200В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 30

"Позиция 742" "Диод Шоттки VS-12CWQ03FNTRPBF, 12А, 30В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 5

"Позиция 743" "Диод Шоттки двойной VS-16CTQ080PBF-N3, 16А, 80В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 3

"Позиция 744" "Диод Шоттки двойной VS-30CPQ100PBF (VS-30CPQ100-N3), 30А, 100В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 2

"Позиция 745" "Источник видимого излучения VFL-250 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 746" "Реле 5-1393239-5 (RT214024), 24VDC 1 переключение 12A/250VAC ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 10

"Позиция 747" "Реле 9-1393239-8 (RT314024), 24VDC 1 переключение 16A/250VAC ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 10

"Позиция 748" "Реле NRP-12-C-24D-H, 1 переключение 24VDC/10A, 250VAC ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 10

"Позиция 749" "Реле TRX(TRQ2)-24VDC-L-R, 2 переключения 24V/1A, 250VAC бистабильное ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 10

"Позиция 750" "Сервер асинхронный MOXA Nport 6450 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 751" "Сервер асинхронный MOXA Nport 6650-16 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 752" "Клемма строительно-монтажная КБМ-2273-232 (2,5мм2) с пастой TDM SQ0517-0111 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 100

"Позиция 753" "Стабилитрон 1N4728A, 3.3В, 5%, 1Вт ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 10

"Позиция 754" "Стабилитрон 1N4733A, 5.1В, 5%, 1Вт ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 10

"Позиция 755" "Стабилитрон 1N4736A, 6.8В, 5%, 1Вт ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 10

"Позиция 756" "Стабилитрон 1N4742A, 12В, 5%, 1Вт ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 10

"Позиция 757" "Стабилитрон 1N4744A, 15В, 5%, 1Вт ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 10

"Позиция 758" "Стабилитрон 1N4747A, 20В, 5%, 1Вт ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 10

"Позиция 759" "Стабилитрон 1N4749A, 24В, 5%, 1Вт ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 10

"Позиция 760" "Стабилитрон 1N4751A, 30В, 5%, 1Вт ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 10

"Позиция 761" "Стабилитрон 1N4753A, 36В, 5%, 1Вт ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 5

"Позиция 762" "Термистор B57237-S479-M, 5А, 4.7Ом, NTC ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 5

"Позиция 763" "Термистор B57364-S109-M, 16А, 1Ом, NTC ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 2

"Позиция 764" "Транзистор AUIRF1010Z, Auto Q101 Nкан 55В 94А ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 5

"Позиция 765" "Транзистор FDPF12N60NZ, N-канал 600В 12А (=FQPF12N60C) ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 5

"Позиция 766" "Транзистор IRF530NSPBF, N-канал 100В 17А ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 5

"Позиция 767" "Транзистор IRF7406PBF, P-канал 30В 5.8А ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 5

"Позиция 768" "Транзистор IRF7413ZPBF, N-канал 30В 13А [SO-8] (IRF7413ZTRPBF) ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 10

"Позиция 769" "Транзистор RFP50N06, N-канал 60В 50А ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 5

"Позиция 770" "Транзистор ST13007(A,B), NPN 400В 8А 80Вт, (=MJE13007) ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 10

"Позиция 771" "Флюс гель безотмывочный EFD 6-412-A Flux Plus 10 гр. ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 772" "Шлюз голосовой SNR-VG-6080 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 2

"Позиция 773" "Шнур оптический SC/UPC-ST/UPC duplex 9/125 одномодовый дуплексный длиной 2м ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 10

"Позиция 774" "Шнур 4р4с 0149_PU - 4 метра ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 50

"Позиция 775" "Реле 507-2CH-F-C, 24VDC, 2 переключения 24В/12A, 240V ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 10

"Позиция 776" "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 1.2Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 777" "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 1.5Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 778" "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 15Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 779" "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 2.7Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 780" "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 2Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 781" "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 5.1Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 782" "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 51Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 783" "Манометр ТМ-621 1 Mpa, диаметр 150, к.т 1,5, G½, МПИ-2 года, радиальный" Кол-во: 24

"Позиция 784" "Манометр ТМ-521 0,4 Mpa, диаметр 100, к.т 1, G½, МПИ-2 года, радиальный" Кол-во: 18

"Позиция 785" "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 51Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 786" "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 56Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 787" "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 6.8Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 788" "Реле 4-1393240-8 (RT334024), 24VDC 1 замкнутый 16A/250VAC ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 10

"Позиция 789" "Реле 2-1393236-4 (V23092A1024A301), 24VDC 1 переключение 6A/250VAC ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 10

"Позиция 790" "Резонатор кварцевый 32768 Гц имп. цил.3x8мм DT-38T ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 791" "Резистор проволочный KNP-200, 2Вт, 47Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 792" "Резистор проволочный KNP-200, 2Вт, 0.47Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 793" "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 62Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 794" "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 68Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 795" "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 75Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 796" "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 82Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 797" "Резистор проволочный KNP-200, 2Вт, 0.22Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 798" "Резистор проволочный KNP-200, 2Вт, 0.1Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 799" "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 91Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 800" "Преобразователь интерфейсов Моха NPort 5650-16 16 port RS-232/422/485 device server, RJ-45 8pin, ТР ТС 004/2011" Кол-во: 2

"Позиция 801" "Лампа СКЛ 14А-К-2-220 Р140, ГОСТ 14254-96" Кол-во: 65

"Позиция 802" "Переключатель ALCLR-22" Кол-во: 10

"Позиция 803" "Конденсатор электролитический алюминиевый миниатюрный ECAP (К50-35 мини), 3.3мкФ, 50В, 4х7мм ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 10

"Позиция 804" "Конденсатор электролитический алюминиевый миниатюрный ECAP (К50-35 мини), 47мкФ, 50В, 8х7мм ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 10

"Позиция 805" "Конденсатор электролитический алюминиевый миниатюрный ECAP (К50-35), 33мкФ, 50В, 105°C ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 10

"Позиция 806" "Конденсатор электролитический Epcos B43586 470 мкФ 450В под винт ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 4

"Позиция 807" "Коробка распределительная оптическая SNR-FTTH-FDB-08E ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 4

"Позиция 808" "Кросс оптический ШКОС-Л -1U/2 -16 -SC ~16 -SC/SM ~16 -SC/UPC ТУ 5296-032-27564371-2010" Кол-во: 3

"Позиция 809" "Мост диодный 2KBP10M-E4/51, 2А, 1000В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 5

"Позиция 810" "Автономная аэрозольная установка пожаротушения Стражник-002" Кол-во: 10

"Позиция 811" "SFP-модуль Cisco GLC-SX-MMD 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM Габариты (В х Ш х Г), мм.: 8,5 x 13,4 x 56,5 Вес, г.: 75" Кол-во: 4

"Позиция 812" "Счетчик активной и реактивной электрической энергии СЭТ-4ТМ.03М.08 с поверкой текущего года класс точн. 0,2S/0,5, напряжением 3х(120-230)/(200-400) В, ном. ток 5(7,5) АТУ ИЛГШ.411152.124-08 для 4-х проводной сети" Кол-во: 10

"Позиция 813" "Кабель для интерфейса RS-485 КИПИЭВ 10х2х0.6 Россия" Кол-во: 200

"Позиция 814" "Манометр образцовый МО11202-(0-6)кгс/см2 ТУ25-05-1664-74" Кол-во: 2

"Позиция 815" "Датчик ULTIMA XE 100%LEL, Gases1 артикул №10044480, с поверкой ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 816" "Коммутатор SNR-S1907-1S Правила № 158 от 07.12.2006, рег. № 8655 от 21.12.2006" Кол-во: 2

"Позиция 817" "Модем сотовый MOXA OnCell G3150 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 818" "Оптический патч-корд SC/UPC SM Длина 3м" Кол-во: 5

"Позиция 819" "Счетчик меркурий 230 ART-03 РQRSIDN, (5-7.5А), ГОСТ 31819.21-2012" Кол-во: 5

"Позиция 820" "Зажим винтовой ЗВИ-30" Кол-во: 10

"Позиция 821" "Зажим ремонтный РАС-150-4 ТУ 34-24-10678-84" Кол-во: 2

"Позиция 822" "Звено промежуточное ПРТ-7-1 трехлапчатое ТУ 3449-001-52819896-2010" Кол-во: 6

"Позиция 823" "Изолятор ПС-70Е ГОСТ 27661-88" Кол-во: 300

"Позиция 824" "Лампа ДНаТ 400 (Е40/40) дуговая натриевая высокого давления, ГОСТ Р 53073-2008" Кол-во: 20

"Позиция 825" "Вилка кабельная IEK 25 3P+PE+N, ГОСТ Р 51323.1-99" Кол-во: 2

"Позиция 826" "Манометр электроконтактный ТМ-610.06Диаметр корпуса: 150, М20×1,5, Диапазон измерений: 60 кгс/см²" Кол-во: 5

"Позиция 827" "Универсальный ПИД-регулятор ТРМ148-Р щитовой, универсальныйНапряжение питания 90...245 , Потребляемая мощность не более 12 ВА, Количество входов для подключения датчиков 8" Кол-во: 5

"Позиция 828" "Развитвитель интерфейса ПР-3(AL) RS-422/485" Кол-во: 20

"Позиция 829" "Мост диодный DB105, 1А, 600В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 5

"Позиция 830" "Щит ЩМП-7-0 74" Кол-во: 1

"Позиция 831" "Трансформатор силовой ТМ 100/10(6)/0,4" Кол-во: 3

"Позиция 832" "Ограничитель перенапряжения РТ/TEL-10/10,5" Кол-во: 9

"Позиция 833" "Разъединитель РЛНД РЛНД СЭЩ 1-10-II-400-УХЛ 1" Кол-во: 2

"Позиция 834" "Трансформатор тока Т-0,66 200/5 кл.т.0,5 S 5ВА, ГОСТ 7746-2001" Кол-во: 630

"Позиция 835" "штанга оперативная универсальная ШОУ-10" Кол-во: 8

"Позиция 836" "Штанга изолирующая ШЗП-35" Кол-во: 8

"Позиция 837" "Электрокартон ЭВ 1,5мм лист 1000*2000мм, вес 3,4 кг, ТУ 5443-020-00278882-2009" Кол-во: 30.6

"Позиция 838" "Шина алюминевая 6х60, ГОСТ 15176-89" Кол-во: 12

"Позиция 839" "Выкатной элемент ячейки К-59 (630А) с выключателем BB/TEL-10-20/1000 (комплект на 3 фазы)" Кол-во: 3

"Позиция 840" "Выкатной элемент ячейки К-59 (1000А) с выключателем BB/TEL-10-20/1000 (комплект на 3 фазы)" Кол-во: 3

"Позиция 841" "Выключатель автоматическийIн=6,3 А, Отс.=3,5Iн.р. двухполюсные, АП50Б 2МТ 2П.У3." Кол-во: 6

"Позиция 842" "Реле токаРТ-40/10 УХЛ4" Кол-во: 8

"Позиция 843" "ушко двухлапчатое У-2-7-16 ТУ 3449-001-52819896-2010" Кол-во: 30

"Позиция 844" "Выключатель автоматический ВА47-29 С63/3, номинальный ток расцепителя 63 А" Кол-во: 4

"Позиция 845" "Преобразователь интерфейсов MOXA Nport 5650-16" Кол-во: 8

"Позиция 846" "Блок питания БП30Б-Д3-12" Кол-во: 1

"Позиция 847" "Прокладка медная 33М1 ГОСТ 23358-87" Кол-во: 10

"Позиция 848" "Лампа люминесцентная T8 L36W/765 G13, 1200 мм, ГОСТ 6825-91" Кол-во: 60

"Позиция 849" "Светодиодный уличный светильник ДиУС-120 М, вид монтажа- консольное, световой поток-17400Лм, мощность 150Вт., ГОСТ Р511318.14.2-2006" Кол-во: 5

"Позиция 850" "Трубка маслоуказателя 8БП.724.124-01, к масляному выключателю ВМП(П)-10 630-3150А, ТУ 5932-014-00288679-01" Кол-во: 30

"Позиция 851" "Трансформатор напряжения 3хЗНОЛП-10, ГОСТ 15150-69" Кол-во: 18

"Позиция 852" "Привод пружинный ППО-10УЗ, ГОСТ 687-78, ГОСТ 15180-86" Кол-во: 3

"Позиция 853" "Прокладка ВМПЭ-10, 8БП.371.018 нижней крышки? ГОСТ 15180-86" Кол-во: 120

"Позиция 854" "Преобразователь интерфейса ПИ-2, RS-422/RS-485" Кол-во: 1

"Позиция 855" "МЕХАНИЗМ ДМ2005Сг (бр.) 14033019033" Кол-во: 10

"Позиция 856" "МЕХАНИЗМ ДМ2005-Сг-1Ех 14033019002" Кол-во: 10

"Позиция 857" "МЕХАНИЗМ МП3(4)-У 16062043031" Кол-во: 10

"Позиция 858" "МЕХАНИЗМ МПЗ(4)-УУ2 16062043032" Кол-во: 10

"Позиция 859" "МЕХАНИЗМ МПЗ(4)-УУ2 16062043022" Кол-во: 10

"Позиция 860" "Разъем RJ-45 8P8C для сети кат.5e ТУ завода изготовителя" Кол-во: 100

"Позиция 861" "Счетчик активной и реактивной электрической энергии СЭТ-4ТМ.03М.01 с поверкой текущего года класс точн. 0,2S/0,5 напряжением 3х57,7/100 В, ном. ток 5(7,5) АТУ ИЛГШ.411152.124 для 3-х проводной сети" Кол-во: 5

"Позиция 862" "Кабель витая пара ЭКС-ГВПВ-5е 4х2х0,51(бухта 305 м.)" Кол-во: 1

"Позиция 863" "Жесткий диск HP 72.8-GB 10.000 RPM ULTRA320 SCSI, UNIVERSAL HARD DRIVE (1”)" Кол-во: 1

"Позиция 864" "Ключ электромагнитной блокировки КЭ3-1, ГОСТ Р 52582-2006" Кол-во: 3

"Позиция 865" "Ключ электромагнитной блокировки КЭ3-1М, ГОСТ Р 52582-2006" Кол-во: 3

"Позиция 866" "Замок электромагнитной блокировки ЗБ-1 УХЛ2, ГОСТ Р 52582-2006" Кол-во: 2

"Позиция 867" "Замок электромагнитной блокировки ЗБ-1М УХЛ1, ГОСТ Р 52582-2006" Кол-во: 2

"Позиция 868" "Щит ЩМП-6-0 74" Кол-во: 1

"Позиция 869" "Предохранитель ПТ-1.2-10-31,5-31,5-УЗ (113179)" Кол-во: 6

"Позиция 870" "Предохранитель ПТ1,3-10-80-20 У3" Кол-во: 6

"Позиция 871" "Щиток Luxray ЩРН-П-8" Кол-во: 3

"Позиция 872" "Щит ЩРН-П-12" Кол-во: 3

"Позиция 873" "Щит ЩРН-П-18" Кол-во: 3

"Позиция 874" "Щит ЩРн-12з-0 74 У2 P54 навесной металлический с замком 240х330х120мм" Кол-во: 4

"Позиция 875" "Щит ЩМП-1-0 74 У2 IP54 навесной металлический с замком 395х310х220мм" Кол-во: 1

"Позиция 876" "Щит ЩМП-2-0 74 У2 IP54 навесной металлический с замком 500х400х220мм" Кол-во: 1

"Позиция 877" "Комплект ремонтный № 2 к ВМТ-110-25/1250" Кол-во: 2

"Позиция 878" "Предохранитель ПКТ-101-10-8-12,5 У3" Кол-во: 15

"Позиция 879" "Изолятор опорный ОСК-10-20-Г-2 УХЛ1" Кол-во: 12

"Позиция 880" "Стабилизатор напряжения РЕСАНТА АСН-3000/1-Ц Мощность 3000 Вт" Кол-во: 1

"Позиция 881" "Лампа линейная люминесцентная ЛЛ TL-D 36W/54-765 1SL/25 36вт" Кол-во: 100

"Позиция 882" "Лампа линейная люминесцентная ЛЛ TL-D 18W/54-765 1SL/25 18вт" Кол-во: 130

"Позиция 883" "Стартер S10 4-65W 220-240V," Кол-во: 150

"Позиция 884" "Стартер S2 4-22W 220-240V" Кол-во: 25

"Позиция 885" "Лампа ЛБ 80 Вт G13 ТУ 16-2003 ИФМР.675510.005" Кол-во: 50

"Позиция 886" "Светильник ЛСП 44-2х36-002 IP65, корпус ПК, расс. ПК" Кол-во: 16

"Позиция 887" "Газоразрядная ртутная лампа ДРЛ 400 Вт E40" Кол-во: 20

"Позиция 888" "Лампа светодиодная LEDBulb 7.5-60W 3000K E27 А55" Кол-во: 180

"Позиция 889" "Указатель напряжения индивидуальный СНИК-М6-10" Кол-во: 14

"Позиция 890" "Водоводяной подогреватель ПВВ 219-2000 №11 (латунь) 113, 4 квт" Кол-во: 3

"Позиция 891" "ушко двухлапчатое У-2-12-16 ТУ 3449-001-52819896-2010" Кол-во: 30

"Позиция 892" "Ушко однолапчатое У1к-7-16 ТУ завода изготовителя" Кол-во: 30

"Позиция 893" "ушко однолапчатое У-1-12-16" Кол-во: 30

"Позиция 894" "Фонарь ФОС 3-5/6 с зарядным устройством" Кол-во: 12

"Позиция 895" "Фонарь светодиодный ФР-ВС «Экотон-3», с ЗУ взрывозащищенный, с зарядным устройством" Кол-во: 4

"Позиция 896" "Фонарь светодиодный ФПС-4/6, с ЗУ с зарядным устройством" Кол-во: 14

"Позиция 897" "Напоромер мембранный показывающий НМП-52, предел измерения 0-16 кПа, кл точн-1,5, климат исп-У3, степень защиты-IP53. НМП-52-16кПа-1,5-У3-IP53. ТУ 4212-174-00225621-03" Кол-во: 5

"Позиция 898" "Резистор С5-36В 3кОМ, 100Вт" Кол-во: 4

"Позиция 899" "Рефлектометр Сова с функцией моста" Кол-во: 1

"Позиция 900" "Сервопривод воздушной заслонки SQM 48.497A9" Кол-во: 2

"Позиция 901" "Сервопривод газовой заслонки SQM 48.697A9" Кол-во: 2

"Позиция 902" "Сигнализатор оксида углерода и горючих газов СТГ-1-2 (СН4+СО) СТГ-1-2 с поверкой текущего года ИБЯЛ.413411.056-01 ; (СН4+СО)" Кол-во: 2

"Позиция 903" "Термопреобразователь сопротивления ДТС 015-100П.В3.160 4-20 мА; -50+150°С; НСХ 50М; L=160; 3-х проводной" Кол-во: 2

"Позиция 904" "Термопреобразователь сопротивления ДТС 035-50М.В3.120 4-20 мА; -50+150°С; НСХ 50М; L=120; 3-х проводной" Кол-во: 3

"Позиция 905" "Термопреобразователь сопротивления ДТС 035-50М.В3.150 4-20 мА; -50+150°С; НСХ 50М; L=160; 3-х проводной" Кол-во: 8

"Позиция 906" "Шкаф линейный (3) Комплектация шкафов согласно однолинейной схемы заказчика "ЩСУ Котельная 72МВт" габаритные размеры ШхГхВ, мм 800х800х2200 ТУ 3430-004-35956516-2005" Кол-во: 1

"Позиция 907" "Шкаф секционного автомата с АВР Комплектация шкафов согласно однолинейной схемы заказчика "ЩСУ Котельная 72МВт" габаритные размеры ШхГхВ, мм 800х800х2200 ТУ 3430-004-35956516-2005" Кол-во: 1

"Позиция 908" "Разрядник РВО 6кВ" Кол-во: 6

"Позиция 909" "Серьга СР-7-16 ТУ 3449-001-52819896-2010" Кол-во: 30

"Позиция 910" "Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-12-1 ТУ 3449-001-52819896-2010" Кол-во: 12

"Позиция 911" "Изолента профессиональная ПВХ 19мм х 20м белая, 305-035 ГОСТ 16214-86" Кол-во: 250

"Позиция 912" "Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 100А 25кА, 100А, ТУ 2000 АГИЕ.641235.003, ГОСТ Р 50031-2012" Кол-во: 2

"Позиция 913" "Предохранитель ПКН 001-10 212х55, ТУ 3414-016-05755766-2007 ГОСТ 2213-79" Кол-во: 12

"Позиция 914" "Лампа накаливания Б 230-75, 75Вт, Е27, ГОСТ 2239-79" Кол-во: 110

"Позиция 915" "Источник бесперебойного питания Back Office 600 600W" Кол-во: 5

"Позиция 916" "Сервомотор se@vis FSM 100A 60; 60 Sec; 90 Grad; 100 Nm ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 917" "Счетчик холодной воды ВСХ-20, класс В ТУ 4213-200-18151455-2001" Кол-во: 2

"Позиция 918" "Счетчик холодной воды ВСХН-25, класс В ТУ 4213-200-18151455-2001" Кол-во: 2

"Позиция 919" "Счетчик холодной воды ВСХН-32, класс В ТУ 4213-200-18151455-2001" Кол-во: 1

"Позиция 920" "Термометр биметалический с поверкой БТ41.2.1.(0-120С)G1/2 54 1,5 ТУ 4211-001-4719015564-2008" Кол-во: 10

"Позиция 921" "Термометр биметалический с поверкой БТ41.2.1.(0-160С)G1/2 46 1,5 ТУ 4211-001-4719015564-2008" Кол-во: 21

"Позиция 922" "Термометр биметалический с поверкой РОСМА БТ41.2.1.(0-120С)G1/2 100 1,5 ТУ 4211-001-4719015564-2008" Кол-во: 10

"Позиция 923" "Термометр МЕТЕР ТБ-100-5-0 ,200С-160-1,5-1 ТУ 4211-001-39470897-2004" Кол-во: 2

"Позиция 924" "Модуль аналогового ввода оптоизолированный SIEMENS AI 8x13 BIT заказной № 6ES7331-1KF02-0AB0 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 4

"Позиция 925" "Модуль дискретного ввода SIEMENS 8DI DC 24V заказной № 6ES7 131-4BF00-0AA0 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 926" "Модуль дискретного вывода SIEMENS 8DO DC 24V/0,5A заказной №6ES7132-4BF00-0AA0 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 927" "Модуль питания SIEMENS PM-E ST DC 24V ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 3

"Позиция 928" "Модуль давления внешний с поверкой APM CPF (0-10МПа) для калибратора АРС500 (s/n 9494183) ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 1

"Позиция 929" "Мультиметр-калибратор с калибровкой процессов Актаком АМ-7079 ТУ 4215-024-39232169-2006" Кол-во: 1

"Позиция 930" "Конденсатор электролитический алюминиевый ECAP (К50-35), 33мкФ, 400В, 105°C, TK 13X20, TKR330M2GJ20 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 5

"Позиция 931" "Конденсатор электролитический алюминиевый ECAP (К50-35), 470мкФ, 35В, 105°C, TK 10X16, TKR471M1VG16 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 932" "Реле времениРСВ-13-18-5-УХЛ4" Кол-во: 4

"Позиция 933" "Выключатель автоматический ВА 47-29 1P 40А 4,5кА" Кол-во: 7

"Позиция 934" "Выключатель автоматический ВА 47-29 1P 32А 4,5кА" Кол-во: 7

"Позиция 935" "Выключатель автоматический ВА 47-29 1P 25А 4,5кА" Кол-во: 12

"Позиция 936" "Лампа светодиодная Премиум А60, 12Вт, 220В, 4500К Е27 класс А, 1170лм, Артикул: KLED12wA60230vE2727" Кол-во: 20

"Позиция 937" "Розетка штепсельная одноместная открытой установки с заземляющими контактами на номинальный ток 16А напряжение 250В степени защиты IP20 белая серии Siva Ustu 45108" Кол-во: 18

"Позиция 938" "Антенна Triada 2635 SOTA 4G 3G GSM всеволновая широкополосная направленная антенна SMA Кабель 10м Габаритные размеры, мм 1130х355х136 Вес 1350 г." Кол-во: 5

"Позиция 939" "Автономная аэрозольная установка пожаротушения Стражник-002 ТУ производителя" Кол-во: 18

"Позиция 940" "Счетчик электрической энергии трехфазный ПСЧ-4ТМ.05МК.25.01 Приложение к свидетельству об утверждении типа средства измерений № 62838" Кол-во: 3

"Позиция 941" "Счетчик электрической энергии трехфазный ПСЧ-4ТМ.05МК.17.01 Приложение к свидетельству об утверждении типа средства измерений № 62838" Кол-во: 3

"Позиция 942" "Счетчик электрической энергии трехфазный ПСЧ-4ТМ.05МН.46 Приложение к свидетельству об утверждении типа средства измерений № 55336" Кол-во: 3

"Позиция 943" "Счетчик электрической энергии однофазный СЭБ-1ТМ.03.46 Приложение к свидетельству об утверждении типа средства измерений № 61851" Кол-во: 5

"Позиция 944" "Фотоаппарат SONY Cyber-shot DSC-W830, черный" Кол-во: 1

"Позиция 945" "Аккумулятор для фотоаппарата Sony Cyber-shot DSC-W830" Кол-во: 1

"Позиция 946" "Футляр RIVA 7022 PU темно-синий Размер: 111 х 77 х 36 мм" Кол-во: 1

"Позиция 947" "Карта памяти Sony MSHX16B" Кол-во: 2

"Позиция 948" "Аппарат телефонный ERICSSON-LG LDP-9030D ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 6

"Позиция 949" "Аппарат телефонный GDC-450H к АТС CS-1000 микросотовой связи DECT ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 4

"Позиция 950" "Сумка для видеокамеры LowePro Adventura SH110 II (черный) Внешние размеры: Ш19xГ11xВ11,6 см" Кол-во: 1

"Позиция 951" "Телефонный аппарат Panasonic KX-TS2350RU black Размер телефона (В*Ш*Г) 70*150*200 мм Вес базы 480 г Размер трубки (В*Ш*Г) 45*47*190 мм Вес трубки 100 г," Кол-во: 5

"Позиция 952" "Сотовый телефон Nokia 130 Dual SIM (черный)" Кол-во: 5

"Позиция 953" "Аккумулятор Nokia BL-5C 1020 mAh, оригинальный" Кол-во: 10

"Позиция 954" "Диод защитный 1.5KE12(A), 1500Вт, 12В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 10

"Позиция 955" "Диод защитный 1.5KE18A/1N6277, 1500Вт, 18В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 5

"Позиция 956" "Диод защитный 1.5KE24/1N6280, 1500Вт, 24В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 5

"Позиция 957" "Диод защитный 1.5KE30A, 1500Вт, 30В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 5

"Позиция 958" "Диод защитный 1.5KE7.5/1N6268, 1500Вт, 7.5В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 5

"Позиция 959" "Транзистор КП505А, N-канал, 50В, 0.5Вт АДБК.432140.691 ТУ" Кол-во: 10

"Позиция 960" "Регулятор напряжения LM317BTG 3-х выводной с установкой выходного напряжения 1.2В…37В, 1.5А ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 5

"Позиция 961" "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 2.2Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 962" "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 3.3Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 963" "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 4.3Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 964" "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 4.7Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 965" "Резистор проволочный KNP-200, 2Вт, 18Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 966" "Резистор проволочный KNP-200, 2Вт, 10Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 967" "Резистор проволочный KNP-200, 2Вт, 100Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 968" "Лента тафтяная ЛЭ-20-29 х/б ГОСТ 5937-81" Кол-во: 1100

"Позиция 969" "Предохранитель ПКТ 101-10-31,5-12,5-У1 Номинальный ток, А: 31,5 Напряжение в кВ: 10" Кол-во: 6

"Позиция 970" "Стартер 230 ST111 4-80 Вт, ГОСТ 8799-90" Кол-во: 60

"Позиция 971" "Розетка кабельная IEK 125 3P+PE+N, ГОСТ Р МЭК 906-3-96" Кол-во: 2

"Позиция 972" "Приставка контактнаяПКИ-22 ИЭК (2н.о.+2н.з.)" Кол-во: 6

"Позиция 973" "Реле токаРТ-40/50 УХЛ4" Кол-во: 6

"Позиция 974" "Конденсатор электролитический алюминиевый ECAP (К50-35), 1000мкФ, 35В, 105°C, TK 13X20, TKR102M1VJ20 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 20

"Позиция 975" "Конденсатор электролитический алюминиевый ECAP (К50-35), 22мкФ, 400В, 105°C, TK 13X26, TKR220M2GJ26 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем" Кол-во: 10

"Позиция 976" "Манометр 0 - 1,6 МПа, кл.т. 1,5 МП4-У-0- 1,6 МПа, кл.т. 1,5" Кол-во: 20

"Позиция 977" "Манометр технический МП2-УУ2-2,5МПа-2,5-Кис-IP40-Ном. с поверкой ТУ25-02.180335-84" Кол-во: 10

"Позиция 978" "Медиаконвертор SNR-CVT-1000SFP-POE ТУ 65741-004-72367769-2010" Кол-во: 2

"Позиция 979" "Блок питания уличный Элис БП-3У ТУ 4372-002-63438766-2014" Кол-во: 4

"Позиция 980" "Шкаф линейный (1) Комплектация шкафов согласно однолинейной схемы заказчика "ЩСУ Котельная 72МВт" габаритные размеры ШхГхВ, мм 800х800х2200 ТУ 3430-004-35956516-2005" Кол-во: 1

"Позиция 981" "Счётчик электрической энергии трёхфазный Меркурий 234 ART2-00P (без GSM-модуля), ГОСТ 31818.11-2012" Кол-во: 29