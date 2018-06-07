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    Главная / Торги / № 0001/18/4.3/0028281/ГЭнерго/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка электрооборудования, электромонтажных и электроустановочных изделий, ламп и принадлежностей к светотехнике для нужд ООО «Газпром энерго» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    № 0001/18/4.3/0028281/ГЭнерго/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка электрооборудования, электромонтажных и электроустановочных изделий, ламп и принадлежностей к светотехнике для нужд ООО «Газпром энерго» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.07.2018 10:0010.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806584486Дата и время окончания срока приема заявок № 0001/18/4.3/0028281/ГЭнерго/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка электрооборудования, электромонтажных и электроустановочных изделий, ламп и принадлежностей к светотехнике для нужд ООО «Газпром энерго» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806584486

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0028281/ГЭнерго

    Номер закупки

    Наименование закупки

    № 0001/18/4.3/0028281/ГЭнерго/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка электрооборудования, электромонтажных и электроустановочных изделий, ламп и принадлежностей к светотехнике для нужд ООО «Газпром энерго» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2018 17:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    28281 Документация для публикации.rar

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    28281 Продление 03.07.18.docx

    Изменения в извещении

    28281 Уведомление о комиссии.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-99

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    Zakupki@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудин Константин Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Закупки и тендеры Услуги по специализированной оптовой торговле прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    № 0001/18/4.3/0028281/ГЭнерго/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка электрооборудования, электромонтажных и электроустановочных изделий, ламп и принадлежностей к светотехнике для нужд ООО «Газпром энерго» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.07.2018 10:00 GMT +310.07.2018 10:0010.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806584486Дата и время окончания срока приема заявок № 0001/18/4.3/0028281/ГЭнерго/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка электрооборудования, электромонтажных и электроустановочных изделий, ламп и принадлежностей к светотехнике для нужд ООО «Газпром энерго» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    10.07.2018 12:0010.07.2018 12:0010.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806584486Дата и время вскрытия заявок № 0001/18/4.3/0028281/ГЭнерго/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка электрооборудования, электромонтажных и электроустановочных изделий, ламп и принадлежностей к светотехнике для нужд ООО «Газпром энерго» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    18.07.2018 19:0018.07.2018 19:0018.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806584486Подведение итогов не позднее № 0001/18/4.3/0028281/ГЭнерго/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка электрооборудования, электромонтажных и электроустановочных изделий, ламп и принадлежностей к светотехнике для нужд ООО «Газпром энерго» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.07.201818.07.2018 19:0018.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806584486Подведение итогов не позднее № 0001/18/4.3/0028281/ГЭнерго/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка электрооборудования, электромонтажных и электроустановочных изделий, ламп и принадлежностей к светотехнике для нужд ООО «Газпром энерго» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    № 0001/18/4.3/0028281/ГЭнерго/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка электрооборудования, электромонтажных и электроустановочных изделий, ламп и принадлежностей к светотехнике для нужд ООО «Газпром энерго» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    79 219 709,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Классификатор ОКПД2

    26.5

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов

    27.9

    Оборудование электрическое прочее

    27.32

    Провода и кабели электронные и электрические прочие

    26.30

    Оборудование коммуникационное

    27.5

    Приборы бытовые

    27.33

    Изделия электроустановочные

    25.9

    Изделия металлические готовые прочие

    22.29

    Изделия пластмассовые прочие

    23.43

    Изоляторы электрические и арматура изолирующая из керамики

    17.22

    Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности

    27.40

    Оборудование электрическое осветительное

    27.20

    Батареи и аккумуляторы

    22.19

    Изделия из резины прочие

    27.12

    Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Классификатор ОКВЭД2

    46

    Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    46.7

    Торговля оптовая специализированная прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зажим поддерживающий ПГН-5-3 ТУ 3439-001-52819896-2010."

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Зажим ремонтный РАС-120-4A ТУ 34-27-10678-84"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Зажим ремонтный РАС-205-4 ТУ 34-24-10678-84"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Зажим ремонтный РАС-330-5 ТУ 34-24-10678-84"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Зажим ремонтный РАС-95-4A ТУ 34-27-10678-84"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Зажим соединительный САС-240-1 ТУ 34-27-11049-86"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Зажим соединительный САС-240-2 ТУ 34-27-11049-86"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Зажим соединительный СВС-70-3 ТУ 3449-001-52819896-2010."

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Зажим соединительный овальный СОАС-150-3 ТУ 3449-001-52819896-2010."

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Зажим соединительный овальный СОАС-185-3 ТУ 3449-001-52819896-2010."

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Зажим соединительный плашечный ПС-2-1 ТУ 3449-013-40064547-01"

    Кол-во: 12

    "Позиция 12"

    "Заземление ЗПП-110-03 переносное, 110кВ S=50мм2 ТУ 21191464.011-2000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Заземление для РУ до 15кВ ЗПП-15 5м 25мм2 1 штанга ГОСТ Р51853-2001"

    Кол-во: 12

    "Позиция 14"

    "Заземление переносное ЗПЛ-220М-3 70мм кв. ГОСТ 12.4.011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Заземление переносное ЗПЛ-35-3 25мм кв. ГОСТ 12.4.011"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Заземление переносное ЗПЛ-10-3 35мм кв. ГОСТ 12.4.011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Заземление переносное ЗПЛ-110М-3 70мм кв. ГОСТ 12.4.011"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Заземления переносные для электроустановок для РУ ПЗРУ-1Д напр. До 1кВ провод 16кв. Мм длина 2,8м, 3штанги 290мм с зажимом. ГОСТ 20494-2001 ГОСТ Р 51853-2001"

    Кол-во: 15

    "Позиция 19"

    "Звено промежуточное ПТР-12-1 ТУ 3449-001-52819896-2010"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Звено промежуточное ПТР-16-1 ТУ 3449-001-52819896-2010"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Звено промежуточное ПРР-7-1 регулируемое ТУ 3449-001-52819896-2010"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Звено промежуточное ПТР-7-1 талреп ТУ 3449-001-52819896-2010"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Звено промежуточное двойное 2ПР-12-1 ТУ 3449-001-52819896-2010"

    Кол-во: 12

    "Позиция 24"

    "Звено промежуточное двойное 2ПР-7-1 ТУ 3449-001-52819896-2010"

    Кол-во: 12

    "Позиция 25"

    "Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-2 ТУ 3449-001-52819896-2010"

    Кол-во: 12

    "Позиция 26"

    "Зажим плашечный трёхболтовой ПА-3-2 ТУ 3449-013-40064547-01"

    Кол-во: 30

    "Позиция 27"

    "Выключатель (рубильник) ВР32-31А30220-00 УХЛ3 ГОСТ Р 50030.3-99"

    Кол-во: 24

    "Позиция 28"

    "Выключатель 1 кл О/У "Пралеска" белый 250В, 6А ГОСТ Р 51324.1-99"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Выключатель 1 кл О/У "Пралеска" белый 250В, 6А ГОСТ Р 51324.1-99"

    Кол-во: 40

    "Позиция 30"

    "Выключатель 1 кл проходной (переключатель) Этюд белый накладной, (Schneider Electric), арт. BA10-004B ГОСТ 12434-83"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Выключатель 1 кл проходной (переключатель) Рондо белый IP44 накладной (Schneider Electric), арт. VA66-123B-BI ГОСТ 12434-83"

    Кол-во: 16

    "Позиция 32"

    "Выключатель 2 кл О/У "Пралеска" белый 250В,6А ГОСТ Р 51324.1-99"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 IEK 1п C/ 25А ГОСТ Р 50345-99"

    Кол-во: 30

    "Позиция 34"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 IEK 1п C/ 16А ГОСТ Р 50345-99"

    Кол-во: 30

    "Позиция 35"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 IEK 1п C/ 32А ГОСТ Р 50345-99"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 С 16/3, номинальный ток расцепителя 16 А ТУ 2000 АГИЕ.641235.003"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 С 25/3, номинальный ток расцепителя 25 А ТУ 2000 АГИЕ.641235.003"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 С 32/3, номинальный ток расцепителя 32 А ТУ 2000 АГИЕ.641235.003"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 С 50/3, номинальный ток расцепителя 50 А ТУ 2000 АГИЕ.641235.003"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Выключатель автоматический ВА 5135 М3 400А 340010 РЭ4000А ГОСТ 30011.2-95"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Выключатель автоматический ВА 5731 63А 340010 ТУ 3422-001-18987877-2013"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Выключатель автоматический ВА 5739 630А 340010 ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Датчик движения ИК встраиваемый 500w 140 гр. 12м IP20 белый (SEN1A бел.) ГОСТ Р 51324.2.1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Зажим ПА-2-2 (70 мм2) ГОСТ 4261-82"

    Кол-во: 30

    "Позиция 45"

    "Зажим аппаратный прессуемый А2А-95-3Т ТУ 3449-001-52819896-2010."

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "Зажим аппаратный прессуемый А2А-70-3Т ТУ 3449-001-52819896-2010."

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "Зажим аппаратный прессуемый А2А-120-3Т ТУ 3449-001-52819896-2010."

    Кол-во: 12

    "Позиция 48"

    "Зажим натяжной болтовой НБ-3-6Б ТУ 3449-001-52819896-2010."

    Кол-во: 12

    "Позиция 49"

    "Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А ТУ 3449-004-40064547-01"

    Кол-во: 12

    "Позиция 50"

    "Зажим натяжной клиновой коушный НКК-2-1 ТУ 3449-001-52819896-2010."

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Зажим натяжной клиновой коушный НКК-1-1Б ТУ 3449-001-52819896-2010."

    Кол-во: 5

    "Позиция 52"

    "Зажим натяжной монтажный ЗПМ 8-19 ГОСТ 25573-82"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Зажим натяжной прессуемый НАС-330-1 ТУ 3449-001-52819896-2010."

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Зажим плашечный ПА-5-1 ТУ 34.13.10273-88"

    Кол-во: 12

    "Позиция 55"

    "Зажим плашечный ПА-4-1 ТУ 3449-115-00111120"

    Кол-во: 18

    "Позиция 56"

    "Звено промежуточное прямое ПР-12-6А ТУ 3449-001-52819896-2010"

    Кол-во: 12

    "Позиция 57"

    "Лампа накаливания местного освещения МО-12-60Вт Е27"

    Кол-во: 100

    "Позиция 58"

    "Лента термостойкая самослипающаяся резиновая ЛЭТСАР ССМ КФ-0,5, красная, интервал температур -50…+250С, толщина ленты - не более 0,1мм, плотность 1,22г/куб. см"

    Кол-во: 28

    "Позиция 59"

    "Лента тафтяная ЛЭ-25-38 х/б ГОСТ 5937-81"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 60"

    "Ограничитель перенапряжений ОПН-П-6/7.2/10/550 УХЛ1 (9750986) ТУ производителя"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "Ограничитель перенапряжений ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ1 (9750983) ТУ производителя"

    Кол-во: 6

    "Позиция 62"

    "Ограничитель перенапряжений ОПН-П-0.4/0.4/5/300 УХЛ1 (967311) ТУ производителя"

    Кол-во: 12

    "Позиция 63"

    "Переключатель ВР32-35А71240-00 УХЛ3"

    Кол-во: 8

    "Позиция 64"

    "Предохранитель ПКТ 102-10-40-12,5У3 ТУ производителя"

    Кол-во: 9

    "Позиция 65"

    "Предохранитель ПКТ 101-6-31,5-20У3 ТУ производителя"

    Кол-во: 6

    "Позиция 66"

    "Предохранитель ПКТ 103-10-80-20У3 ТУ производителя"

    Кол-во: 6

    "Позиция 67"

    "Предохранитель ПКТ 102-10-50-12,5 У3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 68"

    "Пускатель электромагнитный ПМ12-125210 У2 В, 380В, 1252 (ПМ12-125210)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Пускатель электромагнитный ПМ12-100200 УХЛ4 220В 1002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Пускатель электромагнитный ПМ12-100200 УХЛ4 380В 1002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Пускатель электромагнитный ПМ12-040200 УХЛ4 220В (1з) РТТ-121 34.0А (ПМ12-040200)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 72"

    "Пускатель электромагнитный ПМ12-063201 УХЛ4 В/ 220В/ РТТ-231/ 63.0А Вариант А (ПМ12-063201)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 73"

    "Разрядник вентильный РВО-10 У1 ТУ завода изготовителя"

    Кол-во: 9

    "Позиция 74"

    "разъеденитель РЛНД-1-1/630 с приводом ПРНЗ-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Разъединитель РЕ 19-41-1000А-31120"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Розетка 2-м ОП Рондо с защ. крышкой защ. шторки с заземл. IP44 бел. SchE RA16-227B-BI (РА16-227Б-би)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 77"

    "Розетка 1-м ОП Рондо защ. шторки без заземл. IP44 бел. SchE RA10-125B-BI (РА10-125Б-би)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "Розетка 1-м ОП Рондо защ. шторки без заземл. IP44 бел. SchE RA10-125B-BI (РА10-125Б-би)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 79"

    "Рубильник РПС с правым смещенным приводом РПС-1 (100А) ТУ 3424-002-01395420-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Рубильник РПС с правым смещенным приводом РПС-4 (400А) ТУ 3424-002-01395420-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Светильник ЛСУ-1 60вт 10м переносной с решеткой (НРБ)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 82"

    "Лампа дуговая ДНаТ SON-T 150W Е E40 ТУ завода изготовителя"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1 ТУ 3449-001-52819896-2010"

    Кол-во: 12

    "Позиция 84"

    "Изолента профессиональная ПВХ 19мм х 20м желтая, 305-033 ГОСТ 16214-86"

    Кол-во: 160

    "Позиция 85"

    "Изолента профессиональная ПВХ 19мм х 20м желто-зеленая, 305-036 ГОСТ 16214-86"

    Кол-во: 160

    "Позиция 86"

    "Изолента профессиональная ПВХ 19мм х 20м зеленая, 305-034 ГОСТ 16214-86"

    Кол-во: 165

    "Позиция 87"

    "Изолента профессиональная ПВХ 19мм х 20м красная, 305-032 ГОСТ 16214-86"

    Кол-во: 165

    "Позиция 88"

    "Изолента профессиональная ПХВ 19мм х 20м черная, 305-030 ГОСТ 16214-86"

    Кол-во: 605

    "Позиция 89"

    "изолятор ПС-120Б подвесной стеклянный ГОСТ 27661-88"

    Кол-во: 70

    "Позиция 90"

    "изолятор ШФ-20УО штырьевой ГОСТ Р 52082-03"

    Кол-во: 50

    "Позиция 91"

    "Колпачок капроновый для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К7 длина 43мм ширина 35,9мм c диаметром верхней части штырей 22мм ТУ 3493-01-45649212-2000"

    Кол-во: 100

    "Позиция 92"

    "Контактор КМИ малогабаритный 40А катушка управления 230В АС 1НО+1НЗ (КМИ-34012) ГОСТ Р50030.4.1-2002."

    Кол-во: 4

    "Позиция 93"

    "Контактор КМИ малогабаритный 65А катушка управления 230В АС 1НО+1НЗ (КМИ-46512) ГОСТ Р50030.4.1-2002."

    Кол-во: 4

    "Позиция 94"

    "Контактор КМИ малогабаритный 95А катушка управления 230В АС 1НО+1НЗ (КМИ-49512) ГОСТ Р50030.4.1-2002."

    Кол-во: 4

    "Позиция 95"

    "Контактор электромагнитный КТИ-5115 115А 230В/АС3 ГОСТ Р 50030.4.1-2002"

    Кол-во: 3

    "Позиция 96"

    "Контактор КТ-6023Б-160А-220AC-У3 Артикул 110474 ГОСТ 11206-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Контактор ПМ12-100150-100А-380AC-УХЛ4-В Артикул 217226 ГОСТ Р 50030.4.1."

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "Контактор ПМ12-160100-160А-380AC-УХЛ4-В Артикул 217235 ГОСТ Р 50030.4.1."

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Контактор КТ 7023 160А, катушка управления 380В ГОСТ 11206-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 100"

    "Лампа дуговая натриевая высокого давления трубчатая ДНАТ 150ВТ-1М Е40"

    Кол-во: 200

    "Позиция 101"

    "Лампа разрядная ДНаТ-70-4 E27 70Вт ГОСТ Р 53073-2008"

    Кол-во: 100

    "Позиция 102"

    "Лампа ДРЛ-125 E27 дуговая ртутная высокого давления"

    Кол-во: 20

    "Позиция 103"

    "Лампа ДРЛ-250 E40 дуговая ртутная высокого давления"

    Кол-во: 50

    "Позиция 104"

    "Лампа МО36-60 накаливания местного освещения 36В 60Вт E27 ТУ 16-87 ИКВА.675316.002 ТУ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 105"

    "Лампа LED-А60-econom 11Вт 220В Е27 4000К 900Лм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 106"

    "Лампа LED 7W A60 E27 4100K"

    Кол-во: 300

    "Позиция 107"

    "Лампа дуговая ДНаТ SON-T 150W Е E40 ТУ завода изготовителя"

    Кол-во: 10

    "Позиция 108"

    "Светильник РКУ-28-250-003 IP53,уличный на опору, для ртутных ламп 250Вт, цоколь E40, компенсированный, ГОСТ 15597-82"

    Кол-во: 6

    "Позиция 109"

    "Накладка НКР-3, ЧЭАЗ, СТО 70238424.27.100.078-2009"

    Кол-во: 12

    "Позиция 110"

    "Аккумулятор Грузовой 12V190АЧ, ГОСТ Р 53165-2008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Тумблер двухполюсной ручного управления с обычной ручкой П2Т-1, ГОСТ 27383-87"

    Кол-во: 100

    "Позиция 112"

    "Трансформатор тока ТОЛ-10-I-2 100/5 0.5/10Р (ТОЛ-10-I-2-0,5/10Р-100/5), ГОСТ 7746-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Предохранитель ПН 01-10 У3, предназначен для защиты трансформаторов напряжения на номинальное напряжение 3 кВ, 6 кВ, 10 кВ., ГОСТ 17242-86"

    Кол-во: 30

    "Позиция 114"

    "Лампа линейная люминесцентная ЛД-36 G13 дневная (FL36W/765), ГОСТ 6825-91"

    Кол-во: 100

    "Позиция 115"

    "Трансформатор напряжения ЗНОЛПМи-10 УХЛ2 10000/V3 100/V3 100/3, 3*ЗНОЛПМи-10 У2, ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 6

    "Позиция 116"

    "Автомат IEK 1п C/ 10А ВА 47-29, ГОСТ Р 50031-2012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Лампа газоразрядная OSRAM HQL, 400W Е40, ГОСТ 24127-80"

    Кол-во: 30

    "Позиция 118"

    "Предохранитель Siba 187000, 0,63АДоп. наименование: GZHV F AC 10kV 8x150 мм, ГОСТ Р 50339.0-92"

    Кол-во: 30

    "Позиция 119"

    "Зажим ПА-1-1, ГОСТ 4261-82"

    Кол-во: 20

    "Позиция 120"

    "Коробка распаячная артикул №GE41235, ГОСТ Р 50043.6-2000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 121"

    "Шина SQ0801-0017, ГОСТ 10434-82"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "Шина SQ0801-0012, ГОСТ 10434-82"

    Кол-во: 5

    "Позиция 123"

    "Лампа люминесцентная T8 L36W/765 G13, 1200 мм , ГОСТ 6825-91"

    Кол-во: 60

    "Позиция 124"

    "Лампа накаливания 95Вт 220В Е27 прозрачная, ГОСТ 2239-79"

    Кол-во: 50

    "Позиция 125"

    "Лампа светодиодная LED-A60-standard 11Вт 160-260В Е27 4000К 900Лм, ГОСТ Р 54815-2011"

    Кол-во: 40

    "Позиция 126"

    "Лампа ДРЛ-250 E40 дуговая ртутная высокого давления, ГОСТ Р 53074-2008"

    Кол-во: 10

    "Позиция 127"

    "Лампа ДНаТ-400 E40 230-240В, ГОСТ 8045-82"

    Кол-во: 4

    "Позиция 128"

    "Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт TL-D 36W/54-765 1SL/25, ГОСТ 6825-91"

    Кол-во: 50

    "Позиция 129"

    "Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18вт TL-D 18W/54-765 1SL/25, ГОСТ 6825-91"

    Кол-во: 100

    "Позиция 130"

    "Светильник светодиодный ДПО 01-35-001, ГОСТ Р 56231-2014"

    Кол-во: 40

    "Позиция 131"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 25А характеристика С 4,5 кА TDM, ТУ завода изготовителя, ГОСТ Р 50031-2012"

    Кол-во: 6

    "Позиция 132"

    "Розетка для реле РП21М и РП21МН 001, с одним переключающим контактом тип 3А (универсальная), ГОСТ 11152-82"

    Кол-во: 5

    "Позиция 133"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 16А характеристика С 4,5 кА TDM, ТУ завода изготовителя, ГОСТ Р 50031-2012"

    Кол-во: 6

    "Позиция 134"

    "Стартер ST 151 4-22Вт 110-127В (012803), ГОСТ 8799-90"

    Кол-во: 120

    "Позиция 135"

    "Изолятор ОСК 10-35-Б-4УХЛ1, Р 52082-2003, ГОСТ Р 52082"

    Кол-во: 11

    "Позиция 136"

    "Изолятор ИО-3-600 У, Т1, форфоровый, ТУ 3493-019-53467867-2004"

    Кол-во: 5

    "Позиция 137"

    "Лампа СКЛ 14А-Л-2-220 Р140, ГОСТ 14254-96"

    Кол-во: 65

    "Позиция 138"

    "Автоматический выключатель ВА47-29, 1Р 3А 4,5кА х-ка С, ГОСТ Р 50345 99,ГОСТ Р 50031-2012"

    Кол-во: 10

    "Позиция 139"

    "Автоматический выключатель ВА47-29, 2Р 6А 4,5кА х-ка С, ГОСТ Р 50345 99, ТУ 2000 АГИЕ.641235.003"

    Кол-во: 5

    "Позиция 140"

    "Автоматический выключатель ВА47-29, 2Р 10А 4,5кА х-ка С, ГОСТ Р 50345 99, ТУ 2000 АГИЕ.641235.003"

    Кол-во: 5

    "Позиция 141"

    "Лампа люминесцентная T8 L18W/765 G13, 590 мм, ГОСТ 6825-91"

    Кол-во: 100

    "Позиция 142"

    "Промышленный светильник УНИВЕРСАЛ-30, вид монтажа - накладное крепление, световой поток-3700Лм, мощность 30Вт., ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99"

    Кол-во: 15

    "Позиция 143"

    "Прокладка 8БП.372.281 для МВ типа ВМПЭ-10, ТУ завода изготовителя? ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 180

    "Позиция 144"

    "Прокладка 8БП.372.018 для МВ типа ВМПЭ-10, ТУ завода изготовителя, ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 60

    "Позиция 145"

    "Предохранитель Siba 187000, 0,63АДоп. наименование: GZHV F AC 10kV 8x150 мм, ГОСТ Р 50339.0-92"

    Кол-во: 30

    "Позиция 146"

    "Кнопка щитовая MP1-20R, (красная), ГОСТ 5.2055-73"

    Кол-во: 20

    "Позиция 147"

    "Кнопка щитовая MP1-20G, (зеленая), ГОСТ 5.2055-73"

    Кол-во: 20

    "Позиция 148"

    "Терморегулятор SK-3110, 220В,10(4)А, ГОСТ 32029-2012"

    Кол-во: 5

    "Позиция 149"

    "Накладка НКР-3, 10А,380В. СТО 70238424.27.100.078-2009"

    Кол-во: 10

    "Позиция 150"

    "Блок испытательный БИ-6, 6А, 220В, ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 5

    "Позиция 151"

    "Лампа светодиодная SN-6938 (аналог ЛБ-40), ГОСТ Р 54815-2011"

    Кол-во: 70

    "Позиция 152"

    "Светильник ЛПО46 2х36-701, люминесцентный потолочный опал, ГОСТ 15597-82"

    Кол-во: 50

    "Позиция 153"

    "Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ, 11А-ЖМ-2-220, ГОСТ 14254-96"

    Кол-во: 15

    "Позиция 154"

    "Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ, 11А-ЛМ-2-220, ГОСТ 14254-96"

    Кол-во: 15

    "Позиция 155"

    "Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ, 11А-КМ-2-220, ГОСТ 14254-96"

    Кол-во: 15

    "Позиция 156"

    "Электромагнитный замок Артикул: 900001, ГОСТ Р 52582-2006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Лампа светодиодная Varton E27, 220V 12W, ГОСТ Р 54815-2011"

    Кол-во: 25

    "Позиция 158"

    "Электродвигатель общепромышленный трехфазный АИР 80В6, 1.1 квт 1000 об/мин, 380В, монтажное исполнение IM 1081, ГОСТ 31606-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Электродвигатель взрывозащищенный 4ВР 80А6, 0.75 квт 1000 об/мин 380В, монтажное исполнение IM 1081, ГОСТ Р 54466-2011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Электродвигатель ВА АИММ 160-М6, Мощность, кВт : 15 Частота вращения, об/мин : 1000, ГОСТ 28330-89"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 20вт ЛБ-20-2 G13 белая (FL20W/635), ГОСТ 6825-74"

    Кол-во: 25

    "Позиция 162"

    "Лампа люминесцентная ЛБ-18, ГОСТ 6825-74"

    Кол-во: 100

    "Позиция 163"

    "Лампа люминесцентная ЛБ-36, ГОСТ 6825-74"

    Кол-во: 50

    "Позиция 164"

    "Лампа ртутная ДРЛ 125, ГОСТ Р 53073-2008"

    Кол-во: 42

    "Позиция 165"

    "Лампа люминесцентная L58W/765 G13 Osram, 6400K, ГОСТ 6825-74"

    Кол-во: 100

    "Позиция 166"

    "Лампа энергосберегающая NCLP-SF-15-840-E27, ГОСТ 15049-81"

    Кол-во: 20

    "Позиция 167"

    "Блок ЭПРА FL2х36W 180х40х30 mm (без патронов, проводов и клипс), ГОСТ 16809-78"

    Кол-во: 10

    "Позиция 168"

    "Устройство зажигающее ИЗУ-Л2М-1000-220-В-УХЛ2 IP54, ГОСТ Р МЭК 926-98"

    Кол-во: 15

    "Позиция 169"

    "Светильник светодиодный DKU 01-90-45 90 Вт, 9180 лм, 4500 К, IP66, светодиоды CREE XP-G2, ГОСТ Р 56231-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Светильник взрывозащищенный светодиодный Arsenal АТ-ДСП-33-3000-EX, 30Вт взрывозащ. 1Ex 3300лм LED 4700К 120град. IP67 (резб. 3/4), ГОСТ 15597-82"

    Кол-во: 4

    "Позиция 171"

    "Автоматический выключатель ВА51-35М1-340010-63А-750-690AC-УХЛ3-КЭАЗ, ГОСТ Р 51327.1-99"

    Кол-во: 3

    "Позиция 172"

    "Автомат ВА5541 344770-20УХЛ3 1000А, выдвижной с электроприводом, ГОСТ Р 51327.1-99"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Пускатель магнитный ПМА 4100 220 В 63 А IP00 2з+2р без реле, ГОСТ 2491-82"

    Кол-во: 6

    "Позиция 174"

    "Пускатель магнитный ПМ12-160200 УХЛ4 Iн=160А, Uн=380В, Uкат,=220В, ГОСТ 2491-82"

    Кол-во: 3

    "Позиция 175"

    "Лампа ЛЛ 40вт ЛБ-40-2 G13 белая D=32мм, ГОСТ 6825-74"

    Кол-во: 25

    "Позиция 176"

    "Счетчик электрической энергии с поверкой СЭТ-4ТМ.03М, 3*(57,7-115)/(100-200) В, 5(10) А, ГОСТ Р 52320-2005"

    Кол-во: 3

    "Позиция 177"

    "Автоматический преобразователь интерфейсов ОВЕН АС3-М-220 RS-232/RS-485 ТУ 4218 002 46526536 2006."

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "Аккумулятор GP6-4,5 6V 4.5А.ч Ventura для фонаря пожарного ФОС -3-5/6 ТУ завода изготовителя"

    Кол-во: 12

    "Позиция 179"

    "Аккумулятор GP 100AAA HC-CR2 1,2V 1000mAh NiMH ТУ завода изготовителя"

    Кол-во: 12

    "Позиция 180"

    "Вилка электрическая 16А 250В , штепсельная, с/з ГОСТ Р 51323.1-99"

    Кол-во: 50

    "Позиция 181"

    "Вставка плавкая НПН2-60-63А-У3 ТУ 3424-050-05758109-2009"

    Кол-во: 12

    "Позиция 182"

    "Выключатель (рубильник) ВР32-35А71240-00 УХЛ3 левый ГОСТ Р 50030.3-99"

    Кол-во: 5

    "Позиция 183"

    "Выключатель (рубильник) ВР32-35А30220-00 УХЛ3 левый ГОСТ Р 50030.3-99"

    Кол-во: 9

    "Позиция 184"

    "Разъединитель высоковольтный РВФЗ-1п-10/1000-У2, ГОСТ Р 52726-2007"

    Кол-во: 4

    "Позиция 185"

    "Выключатель одноклавишный СВЕТОЗАР АВРОРА SV-54332-W, ГОСТ Р 51324.1-2012"

    Кол-во: 10

    "Позиция 186"

    "Розетка СВЕТОЗАР АВРОРА с заземлением, одинарная с крышкой, IP44, 16А/~250В, SV-54312-W, ГОСТ Р МЭК 906-3-96"

    Кол-во: 10

    "Позиция 187"

    "Электроконвектор тэновый ЭВУС-1,5 универсальный, ГОСТ 20849-94"

    Кол-во: 4

    "Позиция 188"

    "Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/12/10/1 УХЛ1, ГОСТ Р 53735.5-2009"

    Кол-во: 24

    "Позиция 189"

    "Удлинитель сетевой PILOT-PRO, с фильтром, 6 розеток, 1.8м, ГОСТ Р 51539-99"

    Кол-во: 3

    "Позиция 190"

    "Удлинитель силовой ЭЛЕКТРОКОНТАКТ 10208 "Лидер", КГ 3х1,5 30м., ГОСТ 31223-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "Лампа бактерицидная ДБ-75М(ДБМ 75) G13d 75Вт 220В 4000ч, ГОСТ IEC 61549-2012"

    Кол-во: 42

    "Позиция 192"

    "Лампа ДБ-300 ,бактерицидная ртутная низкого давления, ГОСТ IEC 61549-2012"

    Кол-во: 20

    "Позиция 193"

    "Электронные балласты ЭПРА-Л 220-1х300-2201-16, (320 Вт), ГОСТ Р 51330.14-99"

    Кол-во: 3

    "Позиция 194"

    "Калорифер КП-Ск 4-8, ТУ 6530-004-02962743-95"

    Кол-во: 2

    "Позиция 195"

    "Высоковольтный конденсатор К75-40А-5000В-40мкФ, ГОСТ IEC 61921-2013"

    Кол-во: 2

    "Позиция 196"

    "Высоковольтный выпрямитель для ГВИ 2000, ГОСТ 18142.1-85"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛМ-1-1, ГОСТ 1983-2015"

    Кол-во: 5

    "Позиция 198"

    "Замок электромагнитной блокировки ЗБ-1М УХЛ1, ГОСТ Р 52582-2006"

    Кол-во: 5

    "Позиция 199"

    "Светильник светодиодный DSP 02-50, ГОСТ Р 56231-2014"

    Кол-во: 16

    "Позиция 200"

    "Промышленный светодиодный светильник DSP 01-150, ГОСТ Р 56231-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 201"

    "Уличный светильник светодиодный универсальный 50W-6500LM, ГОСТ Р 56231-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 202"

    "Светильник аварийного освещения SKAT LT-2330LED Светильник аварийного освещения, ГОСТ IEC 60598-2-22-2012"

    Кол-во: 20

    "Позиция 203"

    "Настенно-потолочный светильник Led Stick Т5 30 см 36led 6W 6500К-797 (с выключателем), ГОСТ 8607-82"

    Кол-во: 41

    "Позиция 204"

    "Колпачок для скрутки проводов СИЗ-2, 4,5мм2 (100шт.), ГОСТ 19324-80"

    Кол-во: 100

    "Позиция 205"

    "Колпачок для скрутки проводов СИЗ-3, 5,5мм2 (100 шт.), ГОСТ 19324-80"

    Кол-во: 100

    "Позиция 206"

    "Колпачок для скрутки проводов СИЗ-5, 20мм2 (100шт.), ГОСТ 19324-80"

    Кол-во: 100

    "Позиция 207"

    "Коробка распаячная 70х70х40 для о/п, ГОСТ Р 50043.6-2000"

    Кол-во: 41

    "Позиция 208"

    "Дифференциальный автомат IEK 2п 32А/30мА C АВДТ 32"

    Кол-во: 5

    "Позиция 209"

    "Лампа МО 36-60 цоколь Е27 накаливания местного освещения ГОСТ 2239-78"

    Кол-во: 30

    "Позиция 210"

    "Наконечник вилочный НВИ 2.5-4 с изолированным фланцем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 211"

    "Выключатель Makel Mimoza 12003,"

    Кол-во: 10

    "Позиция 212"

    "Выключатель автоматический ВА 47-63"

    Кол-во: 20

    "Позиция 213"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29"

    Кол-во: 10

    "Позиция 214"

    "Выключатель дифференциальный АВДТ-32"

    Кол-во: 5

    "Позиция 215"

    "Выключатель дифференциальный АВДТ-32"

    Кол-во: 5

    "Позиция 216"

    "Кнопка зеленая SВ-7"

    Кол-во: 10

    "Позиция 217"

    "Трансформатор тока Т-0,66 150/5 кл.т.0,5 S 5ВА, ГОСТ 7746-2001"

    Кол-во: 492

    "Позиция 218"

    "Трансформатор тока Т-0,66 300/5 кл.т.0,5 S 5ВА, ГОСТ 7746-2001"

    Кол-во: 543

    "Позиция 219"

    "Трансформатор тока Т-0,66 400/5 кл.т.0,5 S 5ВА, ГОСТ 7746-2001"

    Кол-во: 354

    "Позиция 220"

    "Трансформатор тока Т-0,66 1000/5 кл.т.0,5 S 5ВА, ГОСТ 7746-2001"

    Кол-во: 24

    "Позиция 221"

    "Испытательная клеммная коробка ТВ-6.672.112 (ЛИМГ301591.009), ГОСТ 19132-86 Р"

    Кол-во: 763

    "Позиция 222"

    "Щит/шкаф Корпус металлический ЩМП-18.6.4-0 74 У2 IP54 ИЭК, ГОСТ 32127-2013"

    Кол-во: 5

    "Позиция 223"

    "Щит/шкаф Щит с монтажной панелью ЩМП 09 IP31 800x600x250 RUCELF 00002283 (BP), ГОСТ 14254-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 224"

    "Щит/шкаф Щит с монтажной панелью ЩМП 08 IP 54 650x500x220 RUCELF 00002239, ГОСТ 14254-2015,"

    Кол-во: 162

    "Позиция 225"

    "Обогреватель TDM со встроенным вентилятором и термостатом ОШВт-800 240В 0,8 кВт (800 Вт), ГОСТ Р 52161.2.40-2008"

    Кол-во: 5

    "Позиция 226"

    "Обогреватель TDM ELECTRIC со встроенным вентилятором для установки на DIN-рейку 230В 400Вт (400 Вт), ГОСТ Р 52161.2.40-2008"

    Кол-во: 40

    "Позиция 227"

    "Выключатель (рубильник) ВР32-31А31240-00УХЛ3 ГОСТ Р 50030.3-99"

    Кол-во: 3

    "Позиция 228"

    "Блок розеток 220 для 19" шкафов, силовые розетки в шкаф 19 PDU-8P Блок розеток 220В 19" 1U 8 розеток 16А, 2К+З, с выключателем, гнездо под шнур IEC-320 (разъем C14), ТУ 1919-001-39177045-2016"

    Кол-во: 2

    "Позиция 229"

    "Разъединитель РЛНД-1-10II/400-УХЛ1 с приводом (4980400001)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 230"

    "Кабель-канал ТМС"

    Кол-во: 20

    "Позиция 231"

    "Кабель-канал TA-EN"

    Кол-во: 20

    "Позиция 232"

    "Кабель-канал TA-EN"

    Кол-во: 10

    "Позиция 233"

    "Разветвитель интерфейса ПР-3 DIN RS-422/485 (ЦИС)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 234"

    "Трансформатор тока ТЛО-10_М1AC-5P20 0.5FS10-10/20-100/5_У3_б_15кА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 235"

    "Трансформатор тока ТЛО-10_М1AC-5P20 0.5FS10-10/20-75/5_У3_б_15кА"

    Кол-во: 6

    "Позиция 236"

    "Трансформатор тока Т-0,66 50/5, с шиной, класс точности 0,5 5ВА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 237"

    "Автомат SQ0206-0132 1 А"

    Кол-во: 13

    "Позиция 238"

    "Розетка на DIN-pейку SQ0209-0002 без заземления 1 модуль 16А"

    Кол-во: 13

    "Позиция 239"

    "DIN-рейка YDN10-0030 оцинкованная, 30см"

    Кол-во: 7

    "Позиция 240"

    "Элемент ТЭН Трубчатый электронагревательный, 60А 13/0,63 О 127"

    Кол-во: 12

    "Позиция 241"

    "Дроссель 3х/4х18/220-240 QTP8 электронный, для 3/4-х люминесцентных ламп мощностью 18Вт, Т8 арт. С6386,"

    Кол-во: 50

    "Позиция 242"

    "Покрышка (изолятор) ПВМО-110 для выключателя ВМТ-110"

    Кол-во: 6

    "Позиция 243"

    "Лампа Т8 светодиодная 22Вт 150см 6500К 2000лм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 244"

    "Ограничитель перенапряжений ОНШп-35-20 УХЛ1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 245"

    "Хомутный держатель CFC d-20мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 246"

    "штанга оперативная универсальная ШОУ-1 рабочее напряжение 1кВ, общая длина штанги 460мм ТУ 3414-001-39967830-2000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 247"

    "штанга оперативная универсальная ШОУ-15"

    Кол-во: 4

    "Позиция 248"

    "Штанга изолирующая ШЗП-110"

    Кол-во: 8

    "Позиция 249"

    "Штанга изолирующая ШЗП-220"

    Кол-во: 2

    "Позиция 250"

    "Электрокартон ЭВ 2,0мм лист 1000*2000мм, вес 4,2 кг, ТУ 5443-020-00278882-2009"

    Кол-во: 33.6

    "Позиция 251"

    "Разрядник РВО-10 У1"

    Кол-во: 39

    "Позиция 252"

    "Изолятор штырьевой ШФ-20Г без колпачка"

    Кол-во: 789

    "Позиция 253"

    "Колпачок К-10"

    Кол-во: 789

    "Позиция 254"

    "Выкатной элемент для ячейки К-49 с выключателем ВВ/ТЕL-10 с модулем управления и блоком адаптации, ТУ 3414-017-84861888-2010"

    Кол-во: 5

    "Позиция 255"

    "Коробка У-409-3 Л Полиамид (У) (43Б16А4093), ТУ 36-1859-75"

    Кол-во: 15

    "Позиция 256"

    "Коробка клемная КЗНС-16 У2 IP65, ТУ 3464-009-99856433-2011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 257"

    "Ограничитель перенапряжения ОПН-РТ/ТЕЛ-6/7,6-УХЛ2, ТУ 3414-002-57002326-2003 и ГОСТ Р 52725-2007"

    Кол-во: 12

    "Позиция 258"

    "скоба СК-12-1А ТУ 3449-001-52819896-2010"

    Кол-во: 30

    "Позиция 259"

    "скоба СК-16-1А ТУ 3449-001-52819896-2010"

    Кол-во: 30

    "Позиция 260"

    "Скоба СК-7-1А ТУ 3449-001-52819896-2010"

    Кол-во: 30

    "Позиция 261"

    "Соединитель болтовой с рядным расположением болтов СБ(КВТ) 4СБ-150/240 Тип: СБ по ТУ 3449-009-97284872-2006"

    Кол-во: 30

    "Позиция 262"

    "Соединитель болтовой с рядным расположением болтов СБ(КВТ) 4СБ-25/50 Тип: СБ по ТУ 3449-009-97284872-2006"

    Кол-во: 30

    "Позиция 263"

    "Соединитель болтовой с рядным расположением болтов СБ(КВТ) 4СБ-70/120 Тип: СБ по ТУ 3449-009-97284872-2006"

    Кол-во: 30

    "Позиция 264"

    "Соединитель овальный СОАС-120-3 ТУ 3449-009-4006454"

    Кол-во: 6

    "Позиция 265"

    "Соединитель овальный СОАС-70-3 ТУ 3449-009-4006454"

    Кол-во: 12

    "Позиция 266"

    "Соединитель овальный СОАС-95-3 ТУ 3449-009-4006454"

    Кол-во: 12

    "Позиция 267"

    "Стяжка кабельная КСС 450x8 белый Fortisflex (100шт), артикул kss-450x8-b"

    Кол-во: 5

    "Позиция 268"

    "Стяжка кабельная КСС 300x5 белый Fortisflex (100шт.), артикул kss-300x5-b"

    Кол-во: 9

    "Позиция 269"

    "Стяжка кабельная КСС 250x5 белый Fortisflex (100шт.), артикул kss-250x5-b"

    Кол-во: 11

    "Позиция 270"

    "Стяжка кабельная КСС 250x4 белый Fortisflex (100шт.), артикул kss-250x4-b"

    Кол-во: 11

    "Позиция 271"

    "Стяжка кабельная КСС 150x4 белый Fortisflex (100шт.), артикул kss-150x4-b"

    Кол-во: 11

    "Позиция 272"

    "Трансформатор ТПЛ 10М-0,5S/10Р 100/5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 273"

    "Трансформатор ТПЛ 10М-0,5S/10Р 150/5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 274"

    "Трансформатор ТПЛ 10М-0,5S/10Р 200/5"

    Кол-во: 9

    "Позиция 275"

    "Трансформатор ТПЛ 10М-0,5S/10Р 50/5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 276"

    "Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой ТУ 2248-002-18461115-2010"

    Кол-во: 300

    "Позиция 277"

    "Удлинитель электрический с сетевым фильтром 6х5м с заземл. 10А CCA 3х0.75 600SH-5-W бел. BURO 992275"

    Кол-во: 2

    "Позиция 278"

    "Удлинитель электрический 4 розетки, шнур 3м, с заземлением, с выключателем 16А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 279"

    "Удлинитель электрический 4 розетки, шнур 5м, с заземлением, с выключателем 16А"

    Кол-во: 5

    "Позиция 280"

    "узел крепления КГП-12-1 ТУ 3449-001- 52814896-2010"

    Кол-во: 24

    "Позиция 281"

    "узел крепления КГП-16-1 ТУ 3449-001- 52814896-2010"

    Кол-во: 24

    "Позиция 282"

    "Узел крепления КГП-7-2Б ТУ 3449-001- 52814896-2010"

    Кол-во: 24

    "Позиция 283"

    "Указатель ПИН90-2М ТУ 25-0432.030-84"

    Кол-во: 32

    "Позиция 284"

    "Указатель высокого напряжения УВНК-10Б-УНТЕХ (ранее УВНК-10Б) ТУ завода изготовителя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 285"

    "Указатель высокого напряжения УВН 90М-35-110СЗИП диапазон напряжения от 35 до110кВ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 286"

    "Указатель напряжения УНН КОМБИ ТУ 4224-014-49618964-2008"

    Кол-во: 6

    "Позиция 287"

    "Шкаф линейный (4) Комплектация шкафов согласно однолинейной схемы заказчика "ЩСУ Котельная 72МВт" габаритные размеры ШхГхВ, мм 800х800х2200 ТУ 3430-004-35956516-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 288"

    "Шкаф линейный (2) Комплектация шкафов согласно однолинейной схемы заказчика "ЩСУ Котельная 72МВт" габаритные размеры ШхГхВ, мм 800х800х2200 ТУ 3430-004-35956516-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 289"

    "Шкаф вводно-линейный (2) Комплектация шкафов согласно однолинейной схемы заказчика "ЩСУ Котельная 72МВт" габаритные размеры ШхГхВ, мм 800х800х2200 ТУ 3430-004-35956516-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 290"

    "Шкаф вводно-линейный (1) Комплектация шкафов согласно однолинейной схемы заказчика "ЩСУ Котельная 72МВт" габаритные размеры ШхГхВ, мм 800х800х2200 ТУ 3430-004-35956516-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 291"

    "GSM-модем TELEOFIS GSM-модем TELEOFIS RX108-R2 (в комплекте с блоком питания и антенной) , ТУ 4035-003-85737050-2014"

    Кол-во: 16

    "Позиция 292"

    "Цифровой терморегулятор на din рейку ТК-3 ТУ 29.1-34960336-002 2011"

    Кол-во: 45

    "Позиция 293"

    "Кабель для интерфейса RS-485 КИПЭВ 10х2х0.6, ТУ 16.к99-008-2001"

    Кол-во: 500

    "Позиция 294"

    "Разветвитель интерфейса ПР-3 RS-422/485, ГОСТ 30849.1-2002"

    Кол-во: 147

    "Позиция 295"

    "Антенна GSM Антей 906 (13.5 dBi, SMA), ГОСТ Р 53325-2009"

    Кол-во: 734

    "Позиция 296"

    "Счётчик электрической энергии трёхфазный Меркурий 234 ARTM-03 PB.G, ГОСТ 31818.11-2012"

    Кол-во: 734

    "Позиция 297"

    "Зажим поддерживающий ПГ-25/6-12 ТУ 3439-001-52819896-2010."

    Кол-во: 6

    "Позиция 298"

    "Зажим поддерживающий ПГ-30/12-20 ТУ 3439-001-52819896-2010."

    Кол-во: 6

    "Позиция 299"

    "Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 100А 25кА, 100А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 300"

    "Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 63А 25кА, 63А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 301"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 С50/3, номинальный ток расцепителя 50 А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 302"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5кА, MVA20-3-040-B"

    Кол-во: 3

    "Позиция 303"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 С32/3, номинальный ток расцепителя 32 А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 304"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 С25/3, номинальный ток расцепителя 25 А"

    Кол-во: 7

    "Позиция 305"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 С16/3, номинальный ток расцепителя 16 А"

    Кол-во: 7

    "Позиция 306"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 1P 16А 4,5кА"

    Кол-во: 20

    "Позиция 307"

    "Выключатель ВА 47-29 1P 10А 4,5кА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 308"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 6А характеристика С 4,5 кА TDM"

    Кол-во: 10

    "Позиция 309"

    "Выключатель ВА 47-29 1P 2А 4,5кА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 310"

    "Выключатель ВА57-35-340010-250А-2500-690AC-УХЛ3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 311"

    "Выключатель ВА57-35-340010-160А-2000-690AC-УХЛ3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 312"

    "Выключатель ВА57-35-340010-100А-1000-690AC-УХЛ3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 313"

    "Изоляторы ШС-10д штырьевой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 314"

    "Зажим винтовой ЗВИ-5 1,5-4мм2 12пар ИЭК, UZV3-005-04"

    Кол-во: 10

    "Позиция 315"

    "Коробка распаячная КМ41233 для открытой проводки 100х100х50 мм IP44 (RAL7035, 6 гермовводов)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 316"

    "Коробка распределительная 100х100х50мм IP55 КМ41234"

    Кол-во: 10

    "Позиция 317"

    "Коробка распределительная 150х110х70мм IP55 КМ41242"

    Кол-во: 5

    "Позиция 318"

    "Лампа AD22DS(LED) светосигнальная матрица d22мм зеленый 230В ИЭК, арт BLS10-ADDS-230-K06"

    Кол-во: 20

    "Позиция 319"

    "Лампа AD22DS(LED) светосигнальная матрица d22мм красный 230В ИЭК, арт BLS10-ADDS-230-K04"

    Кол-во: 20

    "Позиция 320"

    "Розетка штепсельная одноместная скрытой установки с заземляющими контактами на номинальный ток 16А напряжение 250В степени защиты IP20 белая с белой вставкой Makel серии Mimoza 12028"

    Кол-во: 10

    "Позиция 321"

    "Модульная розетка на DIN рейку IEK РАр10-3-ОП"

    Кол-во: 10

    "Позиция 322"

    "Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 160А 35кА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 323"

    "Реле двухпозиционноеРП-12 УХЛ4"

    Кол-во: 6

    "Позиция 324"

    "Реле указательноеРЭУ-11-11-5-40-У3 0,016А"

    Кол-во: 16

    "Позиция 325"

    "Лампа коммутаторная светодиодная, цвет - красный СКЛ 11Б-К-2-220, ~/±220 В,"

    Кол-во: 6

    "Позиция 326"

    "Лампа коммутаторная светодиодная, цвет - белый СКЛ 11Б-Б-2-220, ~/±220 В,"

    Кол-во: 6

    "Позиция 327"

    "Лампа коммутаторная светодиодная, цвет - зеленый СКЛ 11Б-Л-2-220, ~/±220 В,"

    Кол-во: 6

    "Позиция 328"

    "Переключатель кулачковый"Apator" 4G10-203-U-RO14"

    Кол-во: 6

    "Позиция 329"

    "Переключатель кулачковый"Apator" 4G10-55-U-RO14"

    Кол-во: 3

    "Позиция 330"

    "Кабельная стяжка4.5*200, цвет белый"

    Кол-во: 600

    "Позиция 331"

    "Провод ПВ-3 1,5мм²"

    Кол-во: 540

    "Позиция 332"

    "Провод ПВ- 3 2,5мм²"

    Кол-во: 120

    "Позиция 333"

    "Металлорукав Р3-ЦХ-20-50-УХЛ3-КЭАЗ, уплотение хлопчатобумажное"

    Кол-во: 45

    "Позиция 334"

    "Металлорукав Р3-ЦХ-25-50-УХЛ3-КЭАЗ, уплотение хлопчатобумажное"

    Кол-во: 50

    "Позиция 335"

    "Металлорукав Р3-ЦХ-32-25-УХЛ3-КЭАЗ, уплотение хлопчатобумажное"

    Кол-во: 50

    "Позиция 336"

    "Вилка штепсельная с заземляющим контактом с прямым вводом, белая, номинальное напряжение - 250В, номинальный ток - 25А, артикул 10001,"

    Кол-во: 59

    "Позиция 337"

    "Вилка силовая переносная ССИ-025 3+N+PE 380В 32А IP44"

    Кол-во: 5

    "Позиция 338"

    "Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 250А, 35кВ, 380 В, 50Гц, Iн=250А, Ip=250A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 339"

    "Выключатель автоматический АЕ 2053 100А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 340"

    "Выключатель ABB SH203L С 3p 32А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 341"

    "Выключатель ABB SH203L С 3p 25А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 342"

    "Выключатель автоматический однополюсный 25А С ВА47-63 4.5кА PROxima"

    Кол-во: 19

    "Позиция 343"

    "Выключатель автоматический ВА 47-63 1P С 16A, IP20 mcb4763116С"

    Кол-во: 30

    "Позиция 344"

    "Выключатель автоматический однополюсной на ВА 101-1Р-25А-С на номинальный ток 25А"

    Кол-во: 40

    "Позиция 345"

    "Выключатель Mimoza 22001 одноклавишный скрытой проводки, белый с белой вставкой , номинальное напряжение - 250В, номинальный ток - 10А,"

    Кол-во: 10

    "Позиция 346"

    "Выключатель Siva Ustu 45101 одноклавишный, открытой проводки, белый, номинальное напряжение - 250В, номинальный ток - 10А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 347"

    "Выключатель наружней установки 1клавишный открытой проводки А16-131"

    Кол-во: 33

    "Позиция 348"

    "Выключатель белый 45103"

    Кол-во: 3

    "Позиция 349"

    "Выключатель автоматический однополюсный 16А С ВА-101"

    Кол-во: 30

    "Позиция 350"

    "Выключатель ВС20-1-0-ОБ ОКТАВА одноклавишный открытой установки белый 10А, IP20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 351"

    "Выключатель Форс ВС20-1-0-ФСр одноклавишный открытой установки IP54, 10А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 352"

    "KVM переключатель D-Link DKVM-4U"

    Кол-во: 1

    "Позиция 353"

    "Hynix DDR3 1333 DIMM, 4Gb"

    Кол-во: 10

    "Позиция 354"

    "Жесткий диск Toshiba HDWD105EZSTA(500Gb/SATA 6Gb/s/7200 rpm)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 355"

    "Жесткий диск Stratus (062-02806-000) HD DSAS 300GB, 2.5”,15K (Seagate ST9300653SS, Seagate ST300MP0005)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 356"

    "Оперативная память 8Gb DDR-3 1600MHz Crucial SO-DIMM ECC, (CT102472BF160B)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 357"

    "Оперативная память Kingston (KVR13R9D8/8) DDR-3 ECC REG 1333MHz CL9, 8Gb"

    Кол-во: 1

    "Позиция 358"

    "Счетчик учета электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М.08, 0,2S/0,5 3х120/400В 5(100)А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 359"

    "Счетчик учета электроэнергии Меркурий 234 ARTM-03 PB.G, 0,2 3x230/400В 5(10)А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 360"

    "Счетчик учета электроэнергии A1802RL-P4GB-DW-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 361"

    "Амперметр перем.тока с поверкой текущего года Э42702-100/5А-1,5-50-1000Гц"

    Кол-во: 20

    "Позиция 362"

    "Амперметр перем.тока с поверкой текущего года Э42702-200/5А-1,5-50Гц подключение через через трансф-р тока"

    Кол-во: 15

    "Позиция 363"

    "Амперметр перем.тока с поверкой текущего года Э42702-300/5А-1,5-50Гц подключение непосредственно"

    Кол-во: 20

    "Позиция 364"

    "Амперметр перем.тока с поверкой текущего года Э42702-400/5А-1,5-50Гц подключение через через трансф-р тока"

    Кол-во: 15

    "Позиция 365"

    "Амперметр перем.тока с поверкой текущего года Э42702-50/5А-1,5-50Гц подключение через через трансф-р тока"

    Кол-во: 15

    "Позиция 366"

    "Амперметр перем.тока с поверкой текущего года Э42702-600/5А-1,5-50Гц подключение через через трансф-р тока"

    Кол-во: 10

    "Позиция 367"

    "Вольтметр выпрямительный перем. тока щитовой с поверкой текущего года Ц42702-12,5кВ - 1,5-50-1000Гц подключение через через трансф-р, размер 120х120х50мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 368"

    "Вольтметр выпрямительный перем. тока щитовой с поверкой текущего года Ц42702-125кВ - 1,5-50-1000Гц подключение через через трансф-р, размер 120х120х50мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 369"

    "Вольтметр выпрямительный перем. тока щитовой с поверкой текущего года Ц42702-40кВ - 1,5-50-1000Гц подключение через через трансф-р, размер 120х120х50мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 370"

    "Вольтметр с поверкой текущего года Ц42702-500В - 1,5 подключение непосредственно"

    Кол-во: 25

    "Позиция 371"

    "измеритель расстояния ультразвуковой ДАЛЬ с поверкой текущего года"

    Кол-во: 2

    "Позиция 372"

    "мегаометр Е6-24, с поверкой текущего года 10 Гом, 2500В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 373"

    "мегаометр Е6-24/1, 10 Гом, 2500В с поверкой текущего года"

    Кол-во: 1

    "Позиция 374"

    "Аккумулятор BC 7-12, BB Battery для ИБП APC 420"

    Кол-во: 10

    "Позиция 375"

    "GPS приемник Garmin GPS 16x HVS для УССВ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 376"

    "GSM модем TELEOFIS RX108-R4 RS485"

    Кол-во: 65

    "Позиция 377"

    "GSM модем TELEOFIS RX100-R4 USB"

    Кол-во: 14

    "Позиция 378"

    "GSM модем TELEOFIS PS12-500s"

    Кол-во: 106

    "Позиция 379"

    "GSM антена Antey 905 5dB SMA"

    Кол-во: 79

    "Позиция 380"

    "GSM коммуникатор GSM С-1.02"

    Кол-во: 4

    "Позиция 381"

    "Коммутатор Cisco WS-C2960+24TC-L , 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 382"

    "Одноканальный блок питания ОВЕН БП60Б-Д4-24С, 90-264 В VAC/24В VDC, 47...63 Гц, Imax 2,5A, 60Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 383"

    "Маршрутизатор с межсетевым экраном Zyxel P793H V2, SHDSL"

    Кол-во: 5

    "Позиция 384"

    "Аккумуляторная батарея для ИБП BB Battery BP5-12, 12V, 5Ah ИБП 2200VA RM (1*8=8 АКБ, RBC43)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 385"

    "Аккумуляторная батарея для ИБП BB Battery HR9-12, 12V, 9Ah ИБП 1500VA RM (1*4=4 АКБ, RBC24)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 386"

    "Конвертер интерфейсов G.703 Cronyx PCM64/M-ETV"

    Кол-во: 2

    "Позиция 387"

    "Адаптер питания AC-DC-48, 220VAC-48VDC"

    Кол-во: 2

    "Позиция 388"

    "Аккумуляторная батарея CSB GP-672 (6V, 7.2Ah) для UPS, 6 В, 7 Ач, 151х34х94 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 389"

    "Аккумуляторная батарея для ИБП CSB GP1272, 12V 7Ah F2 28W"

    Кол-во: 96

    "Позиция 390"

    "Модем USB 4G+ (LTE) модем M150-2 (черный), до 150 Мбит/сек, Мегафон"

    Кол-во: 1

    "Позиция 391"

    "Жесткий диск HP Dual port FATA 1TB, Model 454414-001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 392"

    "Модем Tainet T336Cx, Dial Up / ТЧ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 393"

    "Модем Teleofis RX608-R2 GSM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 394"

    "лок питания Corsair VS 550W, Версия ATX 12V"

    Кол-во: 4

    "Позиция 395"

    "Модем 3G IRZ RUH3 (комплект роутер, антенна, блок питания)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 396"

    "Блок питания SKAT-24-2.0-DIN, 24В, 2 А."

    Кол-во: 1

    "Позиция 397"

    "Модем GSM Teleofis RX101-R2, в комплекте с антеной"

    Кол-во: 9

    "Позиция 398"

    "Патчкорд прямой UTP GCR-LNC606-3.0m (3 м.)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 399"

    "Блок питания Faraday 36W/12-24V/DIN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 400"

    "Одноканальный блок питания ОВЕН БП30Б-Д3-24С, 90-264 В VAC/24В VDC, 47-63 Гц, Imax 1,25A, 30Вт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 401"

    "Антена D-Link ANT24-1201"

    Кол-во: 4

    "Позиция 402"

    "Источник бесперебойного питания ИБП IRBIS Personal plus 800VA, ISBR800E"

    Кол-во: 6

    "Позиция 403"

    "Оптический патч-корд SC/UPC SM Длина 1м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 404"

    "Оптический патч-корд SC/UPC SM Длина 5м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 405"

    "Счетчик электрической энергии трехфазный Меркурий 230.ART-02 PQRSIDN Приложение к свидетельству об утверждении типа средства измерений № 28279"

    Кол-во: 3

    "Позиция 406"

    "Счетчик электрической энергии трехфазный Меркурий 230.ART-03 PQRSIDN Приложение к свидетельству об утверждении типа средства измерений № 28279"

    Кол-во: 3

    "Позиция 407"

    "Коммуникатор 3G C-1.03 Габаритные размеры 140,5х162х47,6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 408"

    "Терминал с ЖКИ Т-1.01М (для счетчиков СЭБ-1ТМ.03)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 409"

    "GSM антенна Antey 906 13,5dB SMA Дипазон: 900/1800 МГц Сопротивление: 50 Ом Усиление: 13.5dB Длина кабеля: 3 м Магнитная база: 75мм Разъем: SMA"

    Кол-во: 2

    "Позиция 410"

    "Аккумуляторная батарея 12В, 18А*ч Размеры 180х165х75"

    Кол-во: 6

    "Позиция 411"

    "Счетчик с поверкой учета электроэнергии Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN 3х57,7/100В, 5(7,5)А, кл.т. 0,5s/1,0, многотарифный, тип учитываемой энергии актив/реактив, оптопорт, RS-485"

    Кол-во: 2

    "Позиция 412"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64"

    Кол-во: 10

    "Позиция 413"

    "Счетчик электрической энергии трехфазный ПСЧ-4ТМ.05МК.25.01 Приложение к свидетельству об утверждении типа средства измерений № 62838"

    Кол-во: 2

    "Позиция 414"

    "Счетчик электрической энергии трехфазный ПСЧ-4ТМ.05МК.17.01 Приложение к свидетельству об утверждении типа средства измерений № 62838"

    Кол-во: 2

    "Позиция 415"

    "Счетчик электрической энергии однофазный СЭБ-1ТМ.03.46 Приложение к свидетельству об утверждении типа средства измерений № 61851"

    Кол-во: 10

    "Позиция 416"

    "Счетчик электрической энергии трехфазный ПСЧ-4ТМ.05МН.46 Приложение к свидетельству об утверждении типа средства измерений № 55336"

    Кол-во: 10

    "Позиция 417"

    "Счетчик электрической энергии трехфазный Меркурий 230.ART-02 PQRSIDN Приложение к свидетельству об утверждении типа средства измерений № 28279"

    Кол-во: 1

    "Позиция 418"

    "Счетчик электрической энергии трехфазный Меркурий 230.ART-03 PQRSIDN Приложение к свидетельству об утверждении типа средства измерений № 28279"

    Кол-во: 1

    "Позиция 419"

    "Телефон ip D-Link DPH-150S/F4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 420"

    "Термометр манометрический показывающий сигнализирующий ТКП-160Сг-М3-УХЛ2 длинна капиляра 4 м, ТУ 25-02091870-81"

    Кол-во: 3

    "Позиция 421"

    "Термометр манометрический показывающий сигнализирующий ТКП-160Сг-М3-УХЛ2 длинна капиляра 6 м, ТУ 25-02091870-81"

    Кол-во: 3

    "Позиция 422"

    "указатель проверки совпадения фаз УПСФ-10 (исполнение 1)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 423"

    "Радиостанция Icom IC-F16 VHF Рабочий диапазон частот 136-174 МГц Память на 16 каналов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 424"

    "Счетчик с поверкой учета электроэнергии Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN 3х57,7/100В, 5(7,5)А, кл.т. 0,5s/1,0, многотарифный, тип учитываемой энергии актив/реактив, оптопорт, RS-485"

    Кол-во: 3

    "Позиция 425"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64 ТУ производителя"

    Кол-во: 20

    "Позиция 426"

    "Извещатель пожарный ручной электроконтактный ИПР 513-10 ТУ производителя"

    Кол-во: 8

    "Позиция 427"

    "Извещатель пожарный тепловой ИП 101-29 А3R1 ТУ производителя"

    Кол-во: 18

    "Позиция 428"

    "Цифровой микроомметр ИКС-5 с поверкой ТУ производителя"

    Кол-во: 3

    "Позиция 429"

    "Прибор универсальный измерительный Р4833 Габаритные размеры: 250х390х190 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 430"

    "Инверторная сплит-система Electrolux EACS/I-12HM/N3_15Y MONACO Super DC Inverter"

    Кол-во: 5

    "Позиция 431"

    "Фотоаппарат SONY Cyber-shot DSC-W830, черный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 432"

    "Аккумулятор для фотоаппарата Sony Cyber-shot DSC-W830"

    Кол-во: 4

    "Позиция 433"

    "Футляр RIVA 7022 PU темно-синий Размер: 111 х 77 х 36 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 434"

    "Карта памяти Sony MSHX16B ТУ производителя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 435"

    "Внешний аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank (20000 mAh), silver"

    Кол-во: 7

    "Позиция 436"

    "Внешний аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 10000, silver ТУ производителя"

    Кол-во: 8

    "Позиция 437"

    "Аккумулятор КАРКАМ 4K ТУ производителя"

    Кол-во: 10

    "Позиция 438"

    "Аудиоколонки Genius SP-U120 ТУ производителя"

    Кол-во: 10

    "Позиция 439"

    "Фотоаппарат SONY Alpha A5000 Kit 16-50 mm Black"

    Кол-во: 1

    "Позиция 440"

    "Аккумулятор для фотоаппарата Sony NP-FW50 для серий Sony NEX-3, NEX-5, SLT-A33, SLT-A55,A6000,A5000,A7"

    Кол-во: 1

    "Позиция 441"

    "Сумка для фотоаппарата Sony LCS-U5 (черный)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 442"

    "Видеокамера Panasonic HC-V770 черный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 443"

    "Аккумулятор для видеокамеры Panasonic VW-VBT190 VW-VBY100 (4040mAh)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 444"

    "УССВ (Устройство синхронизации системного времени) УССВ-2, HVS"

    Кол-во: 3

    "Позиция 445"

    "Манометр ТМ-521 0,6 Mpa, диаметр 100, к.т 1, G½, МПИ-2 года, радиальный"

    Кол-во: 18

    "Позиция 446"

    "Манометр ДМ 2005 0-10 кг/см2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 447"

    "Модуль аналогового вывода МВ 110 8А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 448"

    "Модуль аналогового вывода МУ 110 6У"

    Кол-во: 1

    "Позиция 449"

    "Накладной датчик температуры Артикул №7183288 0..+130°С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 450"

    "Накладной датчик температуры Артикул №7450630"

    Кол-во: 2

    "Позиция 451"

    "Напоромер мембранный показывающий НМП-52-М1 с верхним пределом измерений 4кПа класса точности 1,5 климатического исполнения У3 ТУ 25-7305.016-90"

    Кол-во: 15

    "Позиция 452"

    "Напоромер НМП-52-М2 (0 - 6 кПа)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 453"

    "Одноканальный блок питания БП30Б-Д3-24"

    Кол-во: 7

    "Позиция 454"

    "Одноканальный сигнализатор ФСП 1.1 Напряжение – ~220В; Частота – от 48 до 62Гц; Потребляемая мощность – не более 5ВА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 455"

    "Пирометр инфракрасный С-20.4 Диапазон измерения температуры, °С -18 ….+1650; Показатель визирования 1:50 с поверкой текущего года ТУ 250394,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 456"

    "Преобразователь давления WIKA S-10 4-20 мА; 10 бар; подключение L-разьем; штуцер G1\2"

    Кол-во: 14

    "Позиция 457"

    "Преобразователь давления WIKA S-10 4-20 мА; 10 бар; подключение L-разьем; штуцер G1\4"

    Кол-во: 14

    "Позиция 458"

    "Преобразователь давления WIKA S-10 4-20 мА; 10 бар; подключение L-разьем; штуцер М20х1.5"

    Кол-во: 14

    "Позиция 459"

    "Прибор контроля уровня САУ-М6"

    Кол-во: 4

    "Позиция 460"

    "Приставка выдержки времени ПВИ-11 (0,1-30с) 1Н.3+1Н.О"

    Кол-во: 1

    "Позиция 461"

    "Программируемый логический котнроллер ПЛК100-24.К.М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 462"

    "Программируемый логический котнроллер ПЛК110-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 463"

    "Радиостанция Icom IC-F16 VHF Рабочий диапазон частот 136-174 МГц Память на 16 каналов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 464"

    "Манометр ТМ-521 0,1 Mpa, диаметр 100, к.т 1,5, G½, МПИ-2 года, радиальный"

    Кол-во: 38

    "Позиция 465"

    "Привод для газового клапана SKP15.000E2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 466"

    "Привод для газового клапана SKP25.003E2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 467"

    "ВСХН-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 468"

    "ВСХН-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 469"

    "Адаптер Адаптер переходник USB 2.0 на RS232 с кабелем 9181"

    Кол-во: 1

    "Позиция 470"

    "Адресный тепловой извещатель ИП101-6М1А СВТ55.51.000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 471"

    "Блок контроля герметичности LDU 11.323A27"

    Кол-во: 2

    "Позиция 472"

    "Датчик пламени QRA2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 473"

    "Датчик пламени QRI2A2.B180B"

    Кол-во: 1

    "Позиция 474"

    "Датчик реле-давления РД-2-Х-10R 1-10бар"

    Кол-во: 2

    "Позиция 475"

    "Датчик температуры дымовых газов FG 5991368"

    Кол-во: 1

    "Позиция 476"

    "Датчик температуры подачи котла FK 7747007982"

    Кол-во: 1

    "Позиция 477"

    "Датчик уровня кондуктометрический ДС.ПВТ длина стержня 1,95 м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 478"

    "Датчик-реле давления GW 50 A6"

    Кол-во: 6

    "Позиция 479"

    "Датчик-реле давления GW 500 A6"

    Кол-во: 6

    "Позиция 480"

    "Датчик-реле давления ДЕМ-102"

    Кол-во: 2

    "Позиция 481"

    "Датчик-реле контроля пламени СЛ-90-1-220Е-ВХ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 482"

    "Извещатель пожарный дымовой ДИП -45 (ИП 212 45)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 483"

    "Измеритель-регулятор 2х канальный ТРМ202-Щ2-РР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 484"

    "Измеритель-регулятор двухканальный ТРМ202 с RS-485"

    Кол-во: 1

    "Позиция 485"

    "Коммутатор неуправляемый TL-SG1048 оснащен 48 портами 10/100/1000 Мбит/с"

    Кол-во: 2

    "Позиция 486"

    "Комплект датчика температуры FV/FZ 5991376"

    Кол-во: 1

    "Позиция 487"

    "Коннектор RJ-45 Кат.5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 488"

    "Коннектор телефонный RJ12 6P6C"

    Кол-во: 100

    "Позиция 489"

    "Курвиметр дорожный Wheel 100 А00113 длина окружности колеса - 1м, дальность измерения -10000м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 490"

    "Манометр ТМ-520, ? 100 Кл.т.-1,5 пред. изм. 0/10 кгс/см? G1/2 радиальный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 491"

    "Манометр ТМ-520, ? 100 Кл.т.-1,5 пред. изм. 0/16 кгс/см? G1/2 радиальный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 492"

    "Манометр ТМ-510 1 Mpa, диаметр 100, к.т 1,5, G½, ТМ 10. МПИ-2 года, радиальный"

    Кол-во: 24

    "Позиция 493"

    "Манометр ТМ-521 1 Mpa, диаметр 100, к.т 1, G½, МПИ-2 года, радиальный"

    Кол-во: 63

    "Позиция 494"

    "Источник вторичного питания ЗАО ВЗЛЕТ ADN-1524"

    Кол-во: 10

    "Позиция 495"

    "Термопреобразователь ВЗЛЕТ ТПС Согласованная пара датчиков ТПС 500П (Pt500)с гильзами L 50Со штуцером, прямой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 496"

    "Термопреобразователь ВЗЛЕТ ТПС Согласованная пара датчиков ТПС 500П (Pt500) с гильзами, L98Со штуцером, прямой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 497"

    "Термопреобразователи сопротивления ДТС 045-50М.В3.100 50М L=100мм, d=10мм, М20х1,5 (-50…+180С)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 498"

    "Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4 Напряжение 230В."

    Кол-во: 2

    "Позиция 499"

    "Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором С2000-М Напряжение В 9 - 28"

    Кол-во: 1

    "Позиция 500"

    "Извещатель пожарный ИП-212-3СУ Напряжение В 9 - 28"

    Кол-во: 20

    "Позиция 501"

    "Извещатель пожарный ИПР-3СУ Напряжение В 9 - 28"

    Кол-во: 10

    "Позиция 502"

    "Оповещатель звуковой ТОН-1С-12"

    Кол-во: 10

    "Позиция 503"

    "Счетчик хол.воды турбинный фланцевый с имп. выходом чуг. BСXНд Ду32 BСXНд Ду32"

    Кол-во: 5

    "Позиция 504"

    "Счетчик гор.воды турбинный фланцевый с имп. выходом (д/отопления) чуг.BСТН Ду100 BСТН Ду100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 505"

    "Счетчик ВСХ-15 в комплекте ВСХ-15"

    Кол-во: 3

    "Позиция 506"

    "Счетчик ВСХН-50 ВСХН-50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 507"

    "Счетчик ВСХН-80 ВСХН-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 508"

    "Счетчик ВСХН-100 ВСХН-100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 509"

    "Счетчик холодной воды ВСХНд Ду25с импульсным выходом"

    Кол-во: 12

    "Позиция 510"

    "Измеритель-регулятор двухканальный ОВЕН 2ТРМ1 Н.У.РР Настенный, 130х105х65 мм, IP44 "

    Кол-во: 20

    "Позиция 511"

    "Напоромер Напоромер НМП-52-М2 40 кПа класс точности 2,5, щитовое исполнение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 512"

    "Напоромер Напоромер НМП-52-М2 2,5 кПа класс точности 2,5, щитовое исполнение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 513"

    "Расходомер ДУ-25 с импульсным выходом ВСТ-25 ДУ-25 с импульсным выходом ВСТ-25 в комплекте с присоединителями"

    Кол-во: 1

    "Позиция 514"

    "Цифровой мультиметр TESTO 760- 1, Класс защиты IP 64 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 515"

    "Кнопка красная SВ-7"

    Кол-во: 10

    "Позиция 516"

    "Кнопка APBB-22N"

    Кол-во: 10

    "Позиция 517"

    "Кнопка управления модульная КМУ11"

    Кол-во: 5

    "Позиция 518"

    "Контактор модульный КМ20-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 519"

    "Контактор модульный КМ25-40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 520"

    "Контактор модульный КМ40-40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 521"

    "Контактор модульный КМ63-40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 522"

    "Корпус щитовой Серия 404S"

    Кол-во: 5

    "Позиция 523"

    "Лампа желтая AD-22DS LED"

    Кол-во: 20

    "Позиция 524"

    "Лампа Б 220-230-40-6"

    Кол-во: 250

    "Позиция 525"

    "Лампа LB-93"

    Кол-во: 20

    "Позиция 526"

    "Разъем модульный РРМ77/3 (PTF11A)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 527"

    "Розетка о/п Namliyer Plus 37064099"

    Кол-во: 40

    "Позиция 528"

    "Пускатель ПМЛ-3160ДМО2Б"

    Кол-во: 3

    "Позиция 529"

    "Соединитель болтовой СБ-10/25"

    Кол-во: 10

    "Позиция 530"

    "Станция управления и защиты Лоцман+ -20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 531"

    "Щит ЩМП-5-0 74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 532"

    "Выключатель ВСп20-1-0-ГПБ, IP54 открытой проводки одноклавишный проходной , арт.EVMP12-K01-10-54-EC, белого цвета, серия Гермес PLUS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 533"

    "Розетка силовая стационарная для открытой проводки ССИ-125 3+N+PE 380В 32А IP44 ИЭК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 534"

    "Розетка РС22-3-ОБ ОКТАВА открытой установки, двухместная, с заземлением, IP20, 10А, белая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 535"

    "Розетка РСб20-3-ФСр ФОРС открытой установки с заземлением с крышкой IP54, 16А"

    Кол-во: 5

    "Позиция 536"

    "Пускатель ПМ12К-016151 400В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 537"

    "Светильник РКУ-28-250-003 IP53,уличный на опору, для ртутных ламп 250Вт, цоколь E40, компенсированный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 538"

    "Соединитель болтовой с рядным расположением болтов СБ(КВТ) 4СБ-25/50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 539"

    "Соединитель болтовой с рядным расположением болтов СБ(КВТ) 4СБ-70/120"

    Кол-во: 10

    "Позиция 540"

    "Соединитель болтовой с рядным расположением болтов СБ(КВТ) 4СБ-150/240"

    Кол-во: 10

    "Позиция 541"

    "Фонарь ЭКОТОН-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 542"

    "Щит КМПн 2/2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 543"

    "Щит ЩРН-П-4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 544"

    "Щит ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31"

    Кол-во: 3

    "Позиция 545"

    "Щит ЩМП-3-0 74 У2 IP54 навесной металлический с замком 650х500х220мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 546"

    "Металлорукав Р3-ЦХ-15-100-УХЛ3-КЭАЗ, уплотение хлопчатобумажное"

    Кол-во: 50

    "Позиция 547"

    "Металлорукав Р3-ЦХ-25-50-УХЛ3-КЭАЗ, уплотение хлопчатобумажное"

    Кол-во: 50

    "Позиция 548"

    "Труба гибкая гофрированная 10925 легкая самозатухающий полипропилен, диаметр 25 мм упаковка 50 м"

    Кол-во: 150

    "Позиция 549"

    "Модульная розетка на DIN рейку IEK РАр10-3-ОП"

    Кол-во: 10

    "Позиция 550"

    "Розетка брызгозащищенная РСб22-3-ГПБд двухместная для открытой установки с з/к с крышкой IP54 серия "ГЕРМЕС PLUS" (цвет крышки: дымчатый) ERMP22-K03-16-54-EC ИЭК"

    Кол-во: 3

    "Позиция 551"

    "Розетка РСб20-3-ФСр ФОРС открытой установки с заземлением с крышкой IP54, 16А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 552"

    "Розетка РС20-3-ОБ одноместная c з/к 16А открытой установки ОКТАВА (белый)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 553"

    "Розетка силовая стационарная для открытой проводки ССИ-125 3+N+PE 380В 32А IP44 ИЭК"

    Кол-во: 5

    "Позиция 554"

    "Трансформаторная подстанция КТП-ВМ 100"

    Кол-во: 3

    "Позиция 555"

    "Счётчик электроэнергии ПСЧ 4 ТМ 05 МК 200-400 5(7)А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 556"

    "Коммуникатор С-1.02.01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 557"

    "Выключатель ВВУ ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10-20/10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 558"

    "Разъединители РДЗ-2-35М1000 У1 (630 А) (с ручным приводом ПР-0,5 2 УХЛ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 559"

    "Автоматический выключатель ВА ВА-55-41-344710-1000А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 560"

    "Шкаф со схемой автоматики контроля утечки элегаза Шкаф контроля СИПЛ ( габ. размеры шкафа 2,1 * 0,6 м, лампы индикаторные 12 шт., кнопка вкл./выкл. - 1 шт., кабельный канал 80х60 - 3 шт., кабельный канал 60х60 - 3 шт., клеммные колодки - 3 шт. соглас"

    Кол-во: 1

    "Позиция 561"

    "Элегазовый трансформатор тока 110кВ (по опросному листу)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 562"

    "Изолятор ИОС-110-400"

    Кол-во: 3

    "Позиция 563"

    "Трансформатор ТОЛ-35-III-400"

    Кол-во: 2

    "Позиция 564"

    "DIN рейка 250x35, ГОСТ Р МЭК 60715-2003"

    Кол-во: 529

    "Позиция 565"

    "Трансформатор тока Т-0,66 50/5 кл.т.0,5 S 5ВА, ГОСТ 7746-2001"

    Кол-во: 102

    "Позиция 566"

    "Трансформатор тока Т-0,66 100/5 кл.т.0,5 S 5ВА, ГОСТ 7746-2001"

    Кол-во: 144

    "Позиция 567"

    "Цифровой мультиметр testo 760-3, Класс защиты IP 64 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 568"

    "Блок питания HP 503296-B21, DL360, DL380 G6 G7, 460W PS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 569"

    "Жесткий диск HP 507127-B21"

    Кол-во: 2

    "Позиция 570"

    "УСПД RTU-327-E1-B04-M04"

    Кол-во: 5

    "Позиция 571"

    "Модем Zyxel P792H v2"

    Кол-во: 12

    "Позиция 572"

    "Сервер Moxa Nport IA 5250, 2 Port RS-232/422/485 advanced, Power Adapter"

    Кол-во: 5

    "Позиция 573"

    "Сервер Moxa Nport 5430, 4 Port RS-422/485 device server, isolation 2KV"

    Кол-во: 4

    "Позиция 574"

    "Сервер Moxa Nport 5630"

    Кол-во: 4

    "Позиция 575"

    "Фотодатчик пламени низкочастотный ФДЧ ФДЧ ТУ 25-02.050215-82"

    Кол-во: 2

    "Позиция 576"

    "Термопреобразователь сопротивления ДТС 035-50М.В3.200 4-20 мА; -50+150°С; НСХ 50М; L=200; 3-х проводной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 577"

    "Термопреобразователь сопротивления ДТС 035-50М.В3.320 4-20 мА; -50+150°С; НСХ 50М; L=320; 3-х проводной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 578"

    "Термопреобразователь сопротивления ДТС 035-50М.В3.60 4-20 мА; -50+150°С; НСХ 50М; L=60; 3-х проводной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 579"

    "Термопреобразователь сопротивления ДТС 125Л-100П.В2.60 4-20 мА; -50+150°С; НСХ 100П; L=60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 580"

    "Тестер LAN < SC8108 > для RJ - 45 LCD"

    Кол-во: 1

    "Позиция 581"

    "Тестовый набор LAN-TPK-50 состоит из тонального генератора и индуктивного щупа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 582"

    "Устройство демпферное УД-40-В для снижения пульсаций среды в измерительной полости преобразователя давления и защиты его от гидро- и пневмоударов."

    Кол-во: 8

    "Позиция 583"

    "Устройство переходное УП-1 для подключения манометра и датчиков давленияРезьба М20х1.5 на G1\2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 584"

    "Устройство терморегулирующее ТУДЭ-2М1 0..100°С; l=200; М20х1.5"

    Кол-во: 12

    "Позиция 585"

    "Фотоэлемент для датчика пламени AGR4 502 1131 0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 586"

    "Блок питания БП04Б-Д2-24"

    Кол-во: 6

    "Позиция 587"

    "Газоанализатор взрывоопасных паров, переносной Сигнал-4 КМкислород+метан"

    Кол-во: 5

    "Позиция 588"

    "Розетка с таймером (недельная) 3500 ВАТТ/16 АМПЕР 230V Electrostandart TMH-E-5 ES Россия"

    Кол-во: 25

    "Позиция 589"

    "Сервисный комплект KNX/LPBПО ACS700, сервисное интерфейса OCI700, USB кабеля"

    Кол-во: 1

    "Позиция 590"

    "Термометр биметаллический с гильзой БТ-51.21146 мм, предел измер. 0-120"

    Кол-во: 100

    "Позиция 591"

    "Модем GSM/GPRS GPRS терминал TELEOFIS WRX768-R4U85..265В, выход 7,5 В для питания внешних устройств"

    Кол-во: 5

    "Позиция 592"

    "Манометр ТМ-610 Р.00диаметр корпуса: 150, М20×1,5 , радиальный. Предел: 1 (кгс/см²)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 593"

    "Манометр электроконтактный ТМ-610.05Диаметр корпуса: 150, М20×1,5, Диапазон измерений: 1 кгс/см²"

    Кол-во: 30

    "Позиция 594"

    "Пульт переноса данных ЛУЧ-МКв паре с оптосчитывающей головкой или кабелем рс-232 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 595"

    "Манометр 0 - 1,0 МПа, кл.т. 1,5 МП3-У-0-1,0 МПа, кл.т. 1,5"

    Кол-во: 23

    "Позиция 596"

    "Манометр 0 - 0,6 МПа, кл.т. 1,5 МП4-У-0-0,6 МПа, кл.т. 1,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 597"

    "Антенна GSM Антей 906 (13.5 dBi, SMA)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 598"

    "Преобразователь интерфейса Сервер MOXANPort 5150"

    Кол-во: 3

    "Позиция 599"

    "Станция паяльная LUKEY-702 цифроваяПитание: 220 В, Потребляемая мощность, Вт: 750, Тип насоса: турбина,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 600"

    "Аппарат телефонный teXet TX-212 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 15

    "Позиция 601"

    "Измеритель-регулятор технологический ИРТ5940/M2-B-t2550-IV-24-ВД010В-360П-ГП-ТУ 4220-040-13282997-06 ТУ 4220-040-13282997-06"

    Кол-во: 4

    "Позиция 602"

    "Исполнительный механизм SKP15.001E2 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 603"

    "Комплект ЗИП к установке "ГУСК" ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 604"

    "Комплект ЗИП к установке "ПУСК" ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 605"

    "Комплект клапанов для ручного насоса "ГУСК" ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 606"

    "Комплект клапанов для ручного насоса "ПУСК" ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 607"

    "Комплект ремонтный датчика рН ABB код 7670088 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 608"

    "Контроллер 9020 MSA AUER с трансформатором 220/25 ВА артикул №10029326, с поверкой ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 609"

    "Лазерный дальномер МЕГЕОН 06060 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 610"

    "Лямбда-зонд LS2 в комплекте с соединительным кабелем ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 4

    "Позиция 611"

    "Мановакууметр технический МВП3-УУХЛ1-(-0,1…0,5)МПа-1,5-IP53-Ном. с поверкой ТУ25-02.180335-84"

    Кол-во: 10

    "Позиция 612"

    "Мановакууметр технический МВП3-УУХЛ1-(-100…150)кПа-1,5-IP53-Ном. с поверкой ТУ25-02.180335-84"

    Кол-во: 10

    "Позиция 613"

    "Мановакууметр технический МВП3-УУХЛ1-(-100…300)кПа-1,5-IP53-Ном. с поверкой ТУ25-02.180335-84"

    Кол-во: 10

    "Позиция 614"

    "Мановакууметр технический МВП3-УУХЛ1-(-100…60)кПа-1,5-IP53-Ном. с поверкой ТУ25-02.180335-84"

    Кол-во: 10

    "Позиция 615"

    "Мановакуумметр электроконтактный ЭКМВ-1У (-1÷+1,5) кгс/см2 ТУ 25-02-31-75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 616"

    "Манометр образцовый с условной шкалой МО11202-1,6кгс/см2 ТУ 25-05-1664-74"

    Кол-во: 2

    "Позиция 617"

    "Манометр образцовый с условной шкалой МО11202-10кгс/см2 ТУ 25-05-1664-74"

    Кол-во: 2

    "Позиция 618"

    "Манометр прецизионный цифровой ДМ5002М-А-УХЛ3.1-10-100кгс/см2-0,06-СДИ-RS232-24В-Свидет. Эталон ТУ 4212-039-00255590-2003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 619"

    "Манометр прецизионный цифровой ДМ5002М-А-УХЛ3.1-6-25кгс/см2-0,06-СДИ-RS232-24В-Свидет. Эталон ТУ 4212-039-00255590-2003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 620"

    "Манометр технический показывающий МП3-УУХЛ1-(0-25)Мпа ТУ 25-02.180335-84"

    Кол-во: 3

    "Позиция 621"

    "Манометр технический показывающий МП3-УУХЛ1-(0-40)МПа ТУ 25-02.180335-84"

    Кол-во: 3

    "Позиция 622"

    "Манометр образцовый МО11201-(0-1)кгс/см2 ТУ25-05-1664-74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 623"

    "Манометр образцовый МО11202-(0-16)кгс/см2 ТУ25-05-1664-74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 624"

    "Манометр прецизионный цифровой ДМ5002М-А-УХЛ3.1-13-600кгс/см2-0,06-СДИ-RS-232-24В-Эталон ТУ4212-039-00225590-2003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 625"

    "Манометр технический МП2-УУ2-0,6МПа-2,5-Кис-IP40-Ном. с поверкой ТУ25-02.180335-84"

    Кол-во: 10

    "Позиция 626"

    "Манометр технический МП2-УУ2-25МПа-2,5-Кис-IP40-Ном. с поверкой ТУ25-02.180335-84"

    Кол-во: 10

    "Позиция 627"

    "Манометр электроконтактный ДМ2005Сг-У3-2,5 мПа-1,5-Ф-Д-Ном-V-ЦСМ с фланцем с поверкой ТУ 4212-040-00225590-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 628"

    "Манометр электроконтактный ДМ2010Сг-У2-400кПа-1,5-МП-IP53-Ном. с поверкой ТУ4212-040-00225590-2001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 629"

    "Дифманометр-уровнемер ДСП160-М1-1-(-315_+315мм)-0,063 кг/см2- 63кг/см3 ТУ 25-7310.0063-2009"

    Кол-во: 3

    "Позиция 630"

    "Адаптер AE-P20U для программирования микросхем в корпусе PLCC к программатору ChipProg-48 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 631"

    "Адаптер AE-P32-28 для программирования микросхем в корпусе PLCC к программатору ChipProg-48 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 632"

    "Адаптер AE-P44-4096 для программирования микросхем в корпусе PLCC к программатору ChipProg-48 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 633"

    "Адаптер AE-SC8/16UM для программирования микросхем в корпусе SOIC к программатору ChipProg-48 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 634"

    "Адаптер AE-SC8/16UN для программирования микросхем в корпусе SOIC к программатору ChipProg-48 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 635"

    "Адаптер AE-SP8U для программирования микросхем в корпусе SSOP к программатору ChipProg-48 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 636"

    "Адаптер AE-TS48U для программирования микросхем в корпусе TSOP к программатору ChipProg-48 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 637"

    "Адаптер специлизированный AE-IB-F5 для микросхем iButton фирмы Maxim/Dallas к программатору ChipProg-48 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 638"

    "Анализатор pH-метр рН-011М ГОСТ Р 52931-2008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 639"

    "Элемент питания литиевый 2400мАч ER14505 AA, (LSC2400-AA-3.6V) ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 3

    "Позиция 640"

    "Батарея аккумуляторная Delta DT6015, 6В 1.5Ач 97х25х51 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 4

    "Позиция 641"

    "Батарея аккумуляторная FLUKE BP190 NI-MH 3800 A/h 7,2v ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 642"

    "Батарея аккумуляторная Lenovo L11S6Y01 для ноутбука Lenovo IdeaPad G480/G485/G580/G585 4800mAh ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 643"

    "Батарея аккумуляторная Panasonic CF-VZSU46U/CF-VZSU71U для ноутбука Panasonic ToughBook CF-30/CF-31/CF-53 8550mAh ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 644"

    "Батарея аккумуляторная RB8412-IS (Для многофункционального калибратора MC5-R-IS Beamex №20076036) ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 645"

    "Батарея аккумуляторная АКИП PL156085 5000mAh 7.4v ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 646"

    "Датчик pH метра E&H Orbisint Memosens CPS11D-7BA21 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 647"

    "Датчик кондуктометра E&H Condumax CLS15D-B1A1 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 648"

    "Датчик мутности E&H Turbimax CUS51D-11F2/0 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 649"

    "Датчик pH-метра ABB байпасного типа, с кабелем 30м, без покружной штанги, без проточной ячейки, код AP10.2/.1.30.0.00.0.1/STD ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 650"

    "Датчик температуры JUMO 902044/99-402-1003-1-9-200-104-26/000,034;02-17 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 651"

    "Датчик давления с поверкой Метран 150 TG 2 2G 2 1 A M5 2F 2 B4 SC ML ТУ 4212-022-51453097-2006"

    Кол-во: 8

    "Позиция 652"

    "Датчик кислорода к АНКАТ-7631М ИБЯЛ.305649.040-05 (ИБЯЛ.418425.010-08) ИБЯЛ.305649.040-05 (ИБЯЛ.418425.010-08)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 653"

    "Датчик кислорода к АНКАТ-7664Микро ИБЯЛ.305649.040-15 (ИБЯЛ.418425.010-18) ИБЯЛ.305649.040-15 (ИБЯЛ.418425.010-18)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 654"

    "Датчик температуры ТС-1088 B V3/1 pt100 (-50…500) 160 8 C АГ10 С N3 ГП ТУ 4211-012-13282997-2014"

    Кол-во: 18

    "Позиция 655"

    "Датчик температуры ТС-1088 B V3/1 pt100 (-50…500) 200 8 C АГ10 С N3 ГП ТУ 4211-012-13282997-2015"

    Кол-во: 6

    "Позиция 656"

    "Датчик температуры ТС-1088 B V3/1 pt100 (-50…500) 500 8 C АГ10 С N3 ГП ТУ 4211-012-13282997-2016"

    Кол-во: 4

    "Позиция 657"

    "Датчик-реле уровня РОС-301-УХЛ-1-2,0/2,0/2,0 ТУ 4218-007-60202690-2009"

    Кол-во: 2

    "Позиция 658"

    "Дифманометр-перепадомер ДСП160-М1-1-1,6 кг/см2- 63кг/см2 ТУ 25-7310.0063-2009"

    Кол-во: 1

    "Позиция 659"

    "Расходомер ультрозвуковой с поверкой ВЗЛЕТ МР УРСВ-530ц (согласно карте заказа) ТУ 4213-012-44327050-2004 (В12.00-00.00 ТУ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 660"

    "Расходомер ультрозвуковой с поверкой ВЗЛЕТ МР УРСВ-542ц (согласно карте заказа) ТУ 4213-012-44327050-2004 (В12.00-00.00 ТУ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 661"

    "Регистратор многоканальный технологический РМТ59 B t0050 IV A4 D1 R2 15 360П ГП ТУ 4226-063-13282997-05"

    Кол-во: 4

    "Позиция 662"

    "Регистратор многоканальный технологический РМТ 69L-t1050-24B-R-360П-ГП-ТУ 4226-063-13282997-05 с поверкой ТУ 4226-063-13282997-05"

    Кол-во: 3

    "Позиция 663"

    "Регулятор уровня жидких и сыпучих сред     ОВЕН САУ-7МЕ-Щ1 ТУ 4217-017-46526536-2009"

    Кол-во: 1

    "Позиция 664"

    "Реле REL-MR- 24DC/21 - 2961105 Phoenix contact ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 665"

    "Датчик-реле потока лепестковый ДР-П-32-25 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 3

    "Позиция 666"

    "Реле-регулятор ОВЕН ТРМ501 ТУ 4200-001-46526536-02"

    Кол-во: 8

    "Позиция 667"

    "Сенсор кислорода ABB 9435300 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 668"

    "Сервомотор se@vis FSM 006A 64; 64 Sec; 90 Grad; 6 Nm ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 669"

    "Сервомотор se@vis FSM 025A 66; 66 Sec; 90 Grad; 25 Nm ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 670"

    "Сервомотор se@vis FSM 040A 66; 66 Sec; 90 Grad; 40 Nm ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 671"

    "Термометр технический с органической жидкостью СП-2П исп.4/0-200?С/2/220/60 с поверкой ТУ 25-11.663-76"

    Кол-во: 3

    "Позиция 672"

    "Термометр технический с поверкой СП-2П-2(0...+100)-1-220/60 ТУ 25-11.663-76"

    Кол-во: 30

    "Позиция 673"

    "Термометр технический с поверкой СП-2П-3(0...+150)-2-220/60 ТУ 25-11.663-76"

    Кол-во: 10

    "Позиция 674"

    "Указатель рабочего давления Росма ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 100

    "Позиция 675"

    "Уровнемер ультразвуковой с поверкой ВЗЛЕТ УР-221 (согласно карте заказа) В17.00-00.00 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 676"

    "Устройство управления и защиты электропривода задвижки без применения концевых выключателей ОВЕН ПКП1Т-Щ1 ТУ 4389-001-46526536-05"

    Кол-во: 4

    "Позиция 677"

    "Устройство кофигурирующе ABB DHH 805 A HART-коммуникатор код DHH805.A-HF ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 678"

    "Ячейка электрохимическая Cl2 для АНКАТ-7631М ИБЯЛ305649.035-37 (ИБЯЛ418425.035-52) ИБЯЛ305649.035-37 (ИБЯЛ418425.035-52)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 679"

    "Ячейка электрохимическая H2S (40мг/м3) ИБЯЛ.305649.038-07 (ИБЯЛ.418425.100-11) к АНКАТ-7664Микро ИБЯЛ.305649.038-07 (ИБЯЛ.418425.100-11)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 680"

    "Ячейка электрохимическая СО (200 мг/м3) ИБЯЛ.305649.038-06 (ИБЯЛ.418425.100-10) к АНКАТ-7664Микро ИБЯЛ.305649.038-06 (ИБЯЛ.418425.100-10)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 681"

    "Расходомер ультрозвуковой с поверкой ВЗЛЕТ МР УРСВ-520ц (согласно карте заказа) ТУ 4213-012-44327050-2004 (В12.00-00.00 ТУ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 682"

    "Манометр электроконтактный взрывозащищенный ДМ2005Сг1Ех-У3-1 МПа-1,5-V- IP40 с поверкой ТУ 4212-040-00225590-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 683"

    "Манометр электроконтактный взрывозащищенный ДМ2005Сг1Ех-У3-400 кПа-1,5-V- IP40 с поверкой ТУ 4212-040-00225590-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 684"

    "Мегаомметр с поверкой М1102/1 ГОСТ 8038-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 685"

    "Механизм электрический однооборотный МЭО-250/25-0,25-Р-99К-У2 ЯЛБИ.421321.035 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 686"

    "Модуль давления внешний ЕХТ100 (0-10МПа) для калибратора многофункционального МС5-R (s/n 25514149). Первичная поверка модуля давления ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 687"

    "Модуль давления внешний ЕХТ60-IS (0-6МПа) для калибратора многофункционального МС5-R-IS (s/n 20076036). Первичная поверка модуля давления ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 688"

    "Модуль аналогового ввода SIEMENS 4AI I 2 wire заказной № 6ES7 134-4GD00-0AB0 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 689"

    "Набор инструментов ВИК-1 (базовый) РД 03-606-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 690"

    "Напоромер КМ-22 Р (0…25КПа) М20х1.5 1,5 с поверкой ТУ 4212-002-4719015564-2008"

    Кол-во: 20

    "Позиция 691"

    "Нивелир автоматический с поверкой 4Н-3КЛ в кейсе, в комплекте со штативом для установки геодезических приборов (в чехле) и нивелирной рейкой длиной 5 метров ТУ 4433-081-07539541-2004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 692"

    "Плата клеммная с 6-ю точками ввода/вывода Emerson Process FSFB-103/FB103D4 для прибора Floboss 103 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 693"

    "Плата питания 24В с аккумуляторами FSFB-103/FB103C1 для контролера Floboss 103 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 694"

    "Плата процессора FB103 FSFASSVC-1/W38179X0022 для прибора Floboss 103 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 695"

    "Плата часов реального времени с батарейкой для прибора Floboss 103. (FSFASSVC-1/W28147X0022) ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 5

    "Позиция 696"

    "Пломба свинцовая 10 мм ГОСТ 18677-73"

    Кол-во: 15.5

    "Позиция 697"

    "Программатор USB универсальный ChipProg-48 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 698"

    "Прокладка медная для установки манометра Росма G1/2 Тип 1 ТУ 4218-001-4719015564-2015"

    Кол-во: 150

    "Позиция 699"

    "Прокладка медная для установки манометра Росма G1/2 Тип 2 ТУ 4218-001-4719015564-2015"

    Кол-во: 150

    "Позиция 700"

    "Разделитель РМ-5319-Т3(-30+60)-25-05.2343-78 (М20х1,5-М20х1,5) ТУ 25-05.2343-78"

    Кол-во: 20

    "Позиция 701"

    "Разделитель РМ-5321-Т3(-30+60)-25-05.2343-78 (М20х1,5-М20х1,5) ТУ 25-05.2343-78"

    Кол-во: 10

    "Позиция 702"

    "Расходомер LZM-15G, 1-7LPM ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 703"

    "Расходомер ультразвуковой US800 (согласно опросному листу) US800.421364.001 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 704"

    "Расходомер ультрозвуковой с поверкой ВЗЛЕТ МР УРСВ-510ц (согласно карте заказа) ТУ 4213-012-44327050-2004 (В12.00-00.00 ТУ)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 705"

    "Адаптер AE-ISP-U1 для внутрисхемного программирования (ISP) к программатору ChipProg-48 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 706"

    "Камера уличная IPEYE-B1-SUPR-2.8-12-01 ТУ 4372-002-23097545-2013"

    Кол-во: 2

    "Позиция 707"

    "Коммутатор SNR-S2985G-8T-POE ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 708"

    "Коммутатор MOXA EDS-408A-SS-SC ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 709"

    "Конденсатор электролитический алюминиевый ECAP (К50-35), 100мкФ, 400В, 105°C, 18x40, B43851K9107M000 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 5

    "Позиция 710"

    "Конденсатор электролитический алюминиевый ECAP (К50-35), 2200мкФ, 35В, 105°C ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 711"

    "Конденсатор электролитический алюминиевый ECAP (К50-35), 47мкФ, 400В, 105°C, TK 16X25, TKR470M2GK25 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 5

    "Позиция 712"

    "Конденсатор электролитический алюминиевый миниатюрный ECAP (К50-35 мини), 10мкФ, 50В, 5х7мм ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 713"

    "Мост диодный D3SBA60, 4А, 600В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 5

    "Позиция 714"

    "Мост диодный KBPC1008 (BR108, BR1008), 10А, 800В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 5

    "Позиция 715"

    "Мост диодный KBU810 (KBU8M), 8А, 1000В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 5

    "Позиция 716"

    "Мост диодный VS-26MB120A, 25А, 1200В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 3

    "Позиция 717"

    "Оплетка для удаления припоя ERSA WICK-NC 2.2 ширина 2,2мм ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 718"

    "Паста паяльная для трафаретной печати Multicore CR36 30г ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 719"

    "Патчкорд оптический SNR-PC-FC/APC-SC/UPC-3m (3 метра) ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 4

    "Позиция 720"

    "Провод телефонный КТПЭВ 2х2х0,12 ТУ 16-505.689-75"

    Кол-во: 100

    "Позиция 721"

    "Камера купольная IPEYE-D1-SUPR-2.8-12-01 ТУ 4372-002-23097545-2013"

    Кол-во: 2

    "Позиция 722"

    "Аппарат телефонный проводной IP SNR-VP-51 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 723"

    "Аппарат телефонный цифровой ERICSSON-LG LDP-9008D ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 724"

    "Аппарат телефонный цифровой ERICSSON-LG LIP-8002E ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 4

    "Позиция 725"

    "Аппарат телефонный цифровой системный iPECS LDP-9224D ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 726"

    "Блок питания ROBITON TinyCharger/MicroUSB ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 727"

    "Блок питания БП-5А ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 728"

    "Блок питания (адаптер) ROBITON IB 12-350S 5.5 x 2.1/12 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 729"

    "Варистор B72214-S271-K101 (S14K275), 275В, 71Дж ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 730"

    "Варистор B72220-S271-K101 (S20K275), 275В, 151Дж ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 5

    "Позиция 731"

    "Варистор JVR-05N471K (S05K300), 470В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 732"

    "Варистор JVR-14N431K (S14K275), 430В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 733"

    "Вилка RJ-45 кат.5E ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 100

    "Позиция 734"

    "Диод GS2M, 2А, 1000В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 735"

    "Диод GS3M, 3А, 1000В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 736"

    "Диод M4, 1А, 400В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 30

    "Позиция 737"

    "Диод выпрямительный 1N4007, 1А, 1000В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 30

    "Позиция 738"

    "Диод выпрямительный 1N5408, 3А, 1000В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 739"

    "Диод выпрямительный 6A10 (P600M, P6A10G), 6А, 1000В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 740"

    "Диод защитный двунаправленный P4KE15CA, 400Вт, 15В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 741"

    "Диод лавинный сверхбыстрый BYG22D-E3/TR, 2А, 200В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 30

    "Позиция 742"

    "Диод Шоттки VS-12CWQ03FNTRPBF, 12А, 30В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 5

    "Позиция 743"

    "Диод Шоттки двойной VS-16CTQ080PBF-N3, 16А, 80В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 3

    "Позиция 744"

    "Диод Шоттки двойной VS-30CPQ100PBF (VS-30CPQ100-N3), 30А, 100В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 745"

    "Источник видимого излучения VFL-250 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 746"

    "Реле 5-1393239-5 (RT214024), 24VDC 1 переключение 12A/250VAC ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 747"

    "Реле 9-1393239-8 (RT314024), 24VDC 1 переключение 16A/250VAC ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 748"

    "Реле NRP-12-C-24D-H, 1 переключение 24VDC/10A, 250VAC ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 749"

    "Реле TRX(TRQ2)-24VDC-L-R, 2 переключения 24V/1A, 250VAC бистабильное ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 750"

    "Сервер асинхронный MOXA Nport 6450 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 751"

    "Сервер асинхронный MOXA Nport 6650-16 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 752"

    "Клемма строительно-монтажная КБМ-2273-232 (2,5мм2) с пастой TDM SQ0517-0111 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 100

    "Позиция 753"

    "Стабилитрон 1N4728A, 3.3В, 5%, 1Вт ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 754"

    "Стабилитрон 1N4733A, 5.1В, 5%, 1Вт ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 755"

    "Стабилитрон 1N4736A, 6.8В, 5%, 1Вт ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 756"

    "Стабилитрон 1N4742A, 12В, 5%, 1Вт ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 757"

    "Стабилитрон 1N4744A, 15В, 5%, 1Вт ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 758"

    "Стабилитрон 1N4747A, 20В, 5%, 1Вт ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 759"

    "Стабилитрон 1N4749A, 24В, 5%, 1Вт ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 760"

    "Стабилитрон 1N4751A, 30В, 5%, 1Вт ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 761"

    "Стабилитрон 1N4753A, 36В, 5%, 1Вт ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 5

    "Позиция 762"

    "Термистор B57237-S479-M, 5А, 4.7Ом, NTC ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 5

    "Позиция 763"

    "Термистор B57364-S109-M, 16А, 1Ом, NTC ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 764"

    "Транзистор AUIRF1010Z, Auto Q101 Nкан 55В 94А ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 5

    "Позиция 765"

    "Транзистор FDPF12N60NZ, N-канал 600В 12А (=FQPF12N60C) ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 5

    "Позиция 766"

    "Транзистор IRF530NSPBF, N-канал 100В 17А ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 5

    "Позиция 767"

    "Транзистор IRF7406PBF, P-канал 30В 5.8А ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 5

    "Позиция 768"

    "Транзистор IRF7413ZPBF, N-канал 30В 13А [SO-8] (IRF7413ZTRPBF) ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 769"

    "Транзистор RFP50N06, N-канал 60В 50А ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 5

    "Позиция 770"

    "Транзистор ST13007(A,B), NPN 400В 8А 80Вт, (=MJE13007) ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 771"

    "Флюс гель безотмывочный EFD 6-412-A Flux Plus 10 гр. ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 772"

    "Шлюз голосовой SNR-VG-6080 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 773"

    "Шнур оптический SC/UPC-ST/UPC duplex 9/125 одномодовый дуплексный длиной 2м ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 774"

    "Шнур 4р4с 0149_PU - 4 метра ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 50

    "Позиция 775"

    "Реле 507-2CH-F-C, 24VDC, 2 переключения 24В/12A, 240V ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 776"

    "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 1.2Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 777"

    "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 1.5Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 778"

    "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 15Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 779"

    "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 2.7Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 780"

    "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 2Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 781"

    "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 5.1Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 782"

    "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 51Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 783"

    "Манометр ТМ-621 1 Mpa, диаметр 150, к.т 1,5, G½, МПИ-2 года, радиальный"

    Кол-во: 24

    "Позиция 784"

    "Манометр ТМ-521 0,4 Mpa, диаметр 100, к.т 1, G½, МПИ-2 года, радиальный"

    Кол-во: 18

    "Позиция 785"

    "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 51Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 786"

    "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 56Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 787"

    "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 6.8Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 788"

    "Реле 4-1393240-8 (RT334024), 24VDC 1 замкнутый 16A/250VAC ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 789"

    "Реле 2-1393236-4 (V23092A1024A301), 24VDC 1 переключение 6A/250VAC ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 790"

    "Резонатор кварцевый 32768 Гц имп. цил.3x8мм DT-38T ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 791"

    "Резистор проволочный KNP-200, 2Вт, 47Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 792"

    "Резистор проволочный KNP-200, 2Вт, 0.47Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 793"

    "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 62Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 794"

    "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 68Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 795"

    "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 75Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 796"

    "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 82Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 797"

    "Резистор проволочный KNP-200, 2Вт, 0.22Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 798"

    "Резистор проволочный KNP-200, 2Вт, 0.1Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 799"

    "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 91Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 800"

    "Преобразователь интерфейсов Моха NPort 5650-16 16 port RS-232/422/485 device server, RJ-45 8pin, ТР ТС 004/2011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 801"

    "Лампа СКЛ 14А-К-2-220 Р140, ГОСТ 14254-96"

    Кол-во: 65

    "Позиция 802"

    "Переключатель ALCLR-22"

    Кол-во: 10

    "Позиция 803"

    "Конденсатор электролитический алюминиевый миниатюрный ECAP (К50-35 мини), 3.3мкФ, 50В, 4х7мм ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 804"

    "Конденсатор электролитический алюминиевый миниатюрный ECAP (К50-35 мини), 47мкФ, 50В, 8х7мм ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 805"

    "Конденсатор электролитический алюминиевый миниатюрный ECAP (К50-35), 33мкФ, 50В, 105°C ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 806"

    "Конденсатор электролитический Epcos B43586 470 мкФ 450В под винт ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 4

    "Позиция 807"

    "Коробка распределительная оптическая SNR-FTTH-FDB-08E ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 4

    "Позиция 808"

    "Кросс оптический ШКОС-Л -1U/2 -16 -SC ~16 -SC/SM ~16 -SC/UPC ТУ 5296-032-27564371-2010"

    Кол-во: 3

    "Позиция 809"

    "Мост диодный 2KBP10M-E4/51, 2А, 1000В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 5

    "Позиция 810"

    "Автономная аэрозольная установка пожаротушения Стражник-002"

    Кол-во: 10

    "Позиция 811"

    "SFP-модуль Cisco GLC-SX-MMD 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM Габариты (В х Ш х Г), мм.: 8,5 x 13,4 x 56,5 Вес, г.: 75"

    Кол-во: 4

    "Позиция 812"

    "Счетчик активной и реактивной электрической энергии СЭТ-4ТМ.03М.08 с поверкой текущего года класс точн. 0,2S/0,5, напряжением 3х(120-230)/(200-400) В, ном. ток 5(7,5) АТУ ИЛГШ.411152.124-08 для 4-х проводной сети"

    Кол-во: 10

    "Позиция 813"

    "Кабель для интерфейса RS-485 КИПИЭВ 10х2х0.6 Россия"

    Кол-во: 200

    "Позиция 814"

    "Манометр образцовый МО11202-(0-6)кгс/см2 ТУ25-05-1664-74"

    Кол-во: 2

    "Позиция 815"

    "Датчик ULTIMA XE 100%LEL, Gases1 артикул №10044480, с поверкой ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 816"

    "Коммутатор SNR-S1907-1S Правила № 158 от 07.12.2006, рег. № 8655 от 21.12.2006"

    Кол-во: 2

    "Позиция 817"

    "Модем сотовый MOXA OnCell G3150 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 818"

    "Оптический патч-корд SC/UPC SM Длина 3м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 819"

    "Счетчик меркурий 230 ART-03 РQRSIDN, (5-7.5А), ГОСТ 31819.21-2012"

    Кол-во: 5

    "Позиция 820"

    "Зажим винтовой ЗВИ-30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 821"

    "Зажим ремонтный РАС-150-4 ТУ 34-24-10678-84"

    Кол-во: 2

    "Позиция 822"

    "Звено промежуточное ПРТ-7-1 трехлапчатое ТУ 3449-001-52819896-2010"

    Кол-во: 6

    "Позиция 823"

    "Изолятор ПС-70Е ГОСТ 27661-88"

    Кол-во: 300

    "Позиция 824"

    "Лампа ДНаТ 400 (Е40/40) дуговая натриевая высокого давления, ГОСТ Р 53073-2008"

    Кол-во: 20

    "Позиция 825"

    "Вилка кабельная IEK 25 3P+PE+N, ГОСТ Р 51323.1-99"

    Кол-во: 2

    "Позиция 826"

    "Манометр электроконтактный ТМ-610.06Диаметр корпуса: 150, М20×1,5, Диапазон измерений: 60 кгс/см²"

    Кол-во: 5

    "Позиция 827"

    "Универсальный ПИД-регулятор ТРМ148-Р щитовой, универсальныйНапряжение питания 90...245 , Потребляемая мощность не более 12 ВА, Количество входов для подключения датчиков 8"

    Кол-во: 5

    "Позиция 828"

    "Развитвитель интерфейса ПР-3(AL) RS-422/485"

    Кол-во: 20

    "Позиция 829"

    "Мост диодный DB105, 1А, 600В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 5

    "Позиция 830"

    "Щит ЩМП-7-0 74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 831"

    "Трансформатор силовой ТМ 100/10(6)/0,4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 832"

    "Ограничитель перенапряжения РТ/TEL-10/10,5"

    Кол-во: 9

    "Позиция 833"

    "Разъединитель РЛНД РЛНД СЭЩ 1-10-II-400-УХЛ 1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 834"

    "Трансформатор тока Т-0,66 200/5 кл.т.0,5 S 5ВА, ГОСТ 7746-2001"

    Кол-во: 630

    "Позиция 835"

    "штанга оперативная универсальная ШОУ-10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 836"

    "Штанга изолирующая ШЗП-35"

    Кол-во: 8

    "Позиция 837"

    "Электрокартон ЭВ 1,5мм лист 1000*2000мм, вес 3,4 кг, ТУ 5443-020-00278882-2009"

    Кол-во: 30.6

    "Позиция 838"

    "Шина алюминевая 6х60, ГОСТ 15176-89"

    Кол-во: 12

    "Позиция 839"

    "Выкатной элемент ячейки К-59 (630А) с выключателем BB/TEL-10-20/1000 (комплект на 3 фазы)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 840"

    "Выкатной элемент ячейки К-59 (1000А) с выключателем BB/TEL-10-20/1000 (комплект на 3 фазы)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 841"

    "Выключатель автоматическийIн=6,3 А, Отс.=3,5Iн.р. двухполюсные, АП50Б 2МТ 2П.У3."

    Кол-во: 6

    "Позиция 842"

    "Реле токаРТ-40/10 УХЛ4"

    Кол-во: 8

    "Позиция 843"

    "ушко двухлапчатое У-2-7-16 ТУ 3449-001-52819896-2010"

    Кол-во: 30

    "Позиция 844"

    "Выключатель автоматический ВА47-29 С63/3, номинальный ток расцепителя 63 А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 845"

    "Преобразователь интерфейсов MOXA Nport 5650-16"

    Кол-во: 8

    "Позиция 846"

    "Блок питания БП30Б-Д3-12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 847"

    "Прокладка медная 33М1 ГОСТ 23358-87"

    Кол-во: 10

    "Позиция 848"

    "Лампа люминесцентная T8 L36W/765 G13, 1200 мм, ГОСТ 6825-91"

    Кол-во: 60

    "Позиция 849"

    "Светодиодный уличный светильник ДиУС-120 М, вид монтажа- консольное, световой поток-17400Лм, мощность 150Вт., ГОСТ Р511318.14.2-2006"

    Кол-во: 5

    "Позиция 850"

    "Трубка маслоуказателя 8БП.724.124-01, к масляному выключателю ВМП(П)-10 630-3150А, ТУ 5932-014-00288679-01"

    Кол-во: 30

    "Позиция 851"

    "Трансформатор напряжения 3хЗНОЛП-10, ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 18

    "Позиция 852"

    "Привод пружинный ППО-10УЗ, ГОСТ 687-78, ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 3

    "Позиция 853"

    "Прокладка ВМПЭ-10, 8БП.371.018 нижней крышки? ГОСТ 15180-86"

    Кол-во: 120

    "Позиция 854"

    "Преобразователь интерфейса ПИ-2, RS-422/RS-485"

    Кол-во: 1

    "Позиция 855"

    "МЕХАНИЗМ ДМ2005Сг (бр.) 14033019033"

    Кол-во: 10

    "Позиция 856"

    "МЕХАНИЗМ ДМ2005-Сг-1Ех 14033019002"

    Кол-во: 10

    "Позиция 857"

    "МЕХАНИЗМ МП3(4)-У 16062043031"

    Кол-во: 10

    "Позиция 858"

    "МЕХАНИЗМ МПЗ(4)-УУ2 16062043032"

    Кол-во: 10

    "Позиция 859"

    "МЕХАНИЗМ МПЗ(4)-УУ2 16062043022"

    Кол-во: 10

    "Позиция 860"

    "Разъем RJ-45 8P8C для сети кат.5e ТУ завода изготовителя"

    Кол-во: 100

    "Позиция 861"

    "Счетчик активной и реактивной электрической энергии СЭТ-4ТМ.03М.01 с поверкой текущего года класс точн. 0,2S/0,5 напряжением 3х57,7/100 В, ном. ток 5(7,5) АТУ ИЛГШ.411152.124 для 3-х проводной сети"

    Кол-во: 5

    "Позиция 862"

    "Кабель витая пара ЭКС-ГВПВ-5е 4х2х0,51(бухта 305 м.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 863"

    "Жесткий диск HP 72.8-GB 10.000 RPM ULTRA320 SCSI, UNIVERSAL HARD DRIVE (1”)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 864"

    "Ключ электромагнитной блокировки КЭ3-1, ГОСТ Р 52582-2006"

    Кол-во: 3

    "Позиция 865"

    "Ключ электромагнитной блокировки КЭ3-1М, ГОСТ Р 52582-2006"

    Кол-во: 3

    "Позиция 866"

    "Замок электромагнитной блокировки ЗБ-1 УХЛ2, ГОСТ Р 52582-2006"

    Кол-во: 2

    "Позиция 867"

    "Замок электромагнитной блокировки ЗБ-1М УХЛ1, ГОСТ Р 52582-2006"

    Кол-во: 2

    "Позиция 868"

    "Щит ЩМП-6-0 74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 869"

    "Предохранитель ПТ-1.2-10-31,5-31,5-УЗ (113179)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 870"

    "Предохранитель ПТ1,3-10-80-20 У3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 871"

    "Щиток Luxray ЩРН-П-8"

    Кол-во: 3

    "Позиция 872"

    "Щит ЩРН-П-12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 873"

    "Щит ЩРН-П-18"

    Кол-во: 3

    "Позиция 874"

    "Щит ЩРн-12з-0 74 У2 P54 навесной металлический с замком 240х330х120мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 875"

    "Щит ЩМП-1-0 74 У2 IP54 навесной металлический с замком 395х310х220мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 876"

    "Щит ЩМП-2-0 74 У2 IP54 навесной металлический с замком 500х400х220мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 877"

    "Комплект ремонтный № 2 к ВМТ-110-25/1250"

    Кол-во: 2

    "Позиция 878"

    "Предохранитель ПКТ-101-10-8-12,5 У3"

    Кол-во: 15

    "Позиция 879"

    "Изолятор опорный ОСК-10-20-Г-2 УХЛ1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 880"

    "Стабилизатор напряжения РЕСАНТА АСН-3000/1-Ц Мощность 3000 Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 881"

    "Лампа линейная люминесцентная ЛЛ TL-D 36W/54-765 1SL/25 36вт"

    Кол-во: 100

    "Позиция 882"

    "Лампа линейная люминесцентная ЛЛ TL-D 18W/54-765 1SL/25 18вт"

    Кол-во: 130

    "Позиция 883"

    "Стартер S10 4-65W 220-240V,"

    Кол-во: 150

    "Позиция 884"

    "Стартер S2 4-22W 220-240V"

    Кол-во: 25

    "Позиция 885"

    "Лампа ЛБ 80 Вт G13 ТУ 16-2003 ИФМР.675510.005"

    Кол-во: 50

    "Позиция 886"

    "Светильник ЛСП 44-2х36-002 IP65, корпус ПК, расс. ПК"

    Кол-во: 16

    "Позиция 887"

    "Газоразрядная ртутная лампа ДРЛ 400 Вт E40"

    Кол-во: 20

    "Позиция 888"

    "Лампа светодиодная LEDBulb 7.5-60W 3000K E27 А55"

    Кол-во: 180

    "Позиция 889"

    "Указатель напряжения индивидуальный СНИК-М6-10"

    Кол-во: 14

    "Позиция 890"

    "Водоводяной подогреватель ПВВ 219-2000 №11 (латунь) 113, 4 квт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 891"

    "ушко двухлапчатое У-2-12-16 ТУ 3449-001-52819896-2010"

    Кол-во: 30

    "Позиция 892"

    "Ушко однолапчатое У1к-7-16 ТУ завода изготовителя"

    Кол-во: 30

    "Позиция 893"

    "ушко однолапчатое У-1-12-16"

    Кол-во: 30

    "Позиция 894"

    "Фонарь ФОС 3-5/6 с зарядным устройством"

    Кол-во: 12

    "Позиция 895"

    "Фонарь светодиодный ФР-ВС «Экотон-3», с ЗУ взрывозащищенный, с зарядным устройством"

    Кол-во: 4

    "Позиция 896"

    "Фонарь светодиодный ФПС-4/6, с ЗУ с зарядным устройством"

    Кол-во: 14

    "Позиция 897"

    "Напоромер мембранный показывающий НМП-52, предел измерения 0-16 кПа, кл точн-1,5, климат исп-У3, степень защиты-IP53. НМП-52-16кПа-1,5-У3-IP53. ТУ 4212-174-00225621-03"

    Кол-во: 5

    "Позиция 898"

    "Резистор С5-36В 3кОМ, 100Вт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 899"

    "Рефлектометр Сова с функцией моста"

    Кол-во: 1

    "Позиция 900"

    "Сервопривод воздушной заслонки SQM 48.497A9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 901"

    "Сервопривод газовой заслонки SQM 48.697A9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 902"

    "Сигнализатор оксида углерода и горючих газов СТГ-1-2 (СН4+СО) СТГ-1-2 с поверкой текущего года ИБЯЛ.413411.056-01 ; (СН4+СО)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 903"

    "Термопреобразователь сопротивления ДТС 015-100П.В3.160 4-20 мА; -50+150°С; НСХ 50М; L=160; 3-х проводной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 904"

    "Термопреобразователь сопротивления ДТС 035-50М.В3.120 4-20 мА; -50+150°С; НСХ 50М; L=120; 3-х проводной"

    Кол-во: 3

    "Позиция 905"

    "Термопреобразователь сопротивления ДТС 035-50М.В3.150 4-20 мА; -50+150°С; НСХ 50М; L=160; 3-х проводной"

    Кол-во: 8

    "Позиция 906"

    "Шкаф линейный (3) Комплектация шкафов согласно однолинейной схемы заказчика "ЩСУ Котельная 72МВт" габаритные размеры ШхГхВ, мм 800х800х2200 ТУ 3430-004-35956516-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 907"

    "Шкаф секционного автомата с АВР Комплектация шкафов согласно однолинейной схемы заказчика "ЩСУ Котельная 72МВт" габаритные размеры ШхГхВ, мм 800х800х2200 ТУ 3430-004-35956516-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 908"

    "Разрядник РВО 6кВ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 909"

    "Серьга СР-7-16 ТУ 3449-001-52819896-2010"

    Кол-во: 30

    "Позиция 910"

    "Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-12-1 ТУ 3449-001-52819896-2010"

    Кол-во: 12

    "Позиция 911"

    "Изолента профессиональная ПВХ 19мм х 20м белая, 305-035 ГОСТ 16214-86"

    Кол-во: 250

    "Позиция 912"

    "Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 100А 25кА, 100А, ТУ 2000 АГИЕ.641235.003, ГОСТ Р 50031-2012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 913"

    "Предохранитель ПКН 001-10 212х55, ТУ 3414-016-05755766-2007 ГОСТ 2213-79"

    Кол-во: 12

    "Позиция 914"

    "Лампа накаливания Б 230-75, 75Вт, Е27, ГОСТ 2239-79"

    Кол-во: 110

    "Позиция 915"

    "Источник бесперебойного питания Back Office 600 600W"

    Кол-во: 5

    "Позиция 916"

    "Сервомотор se@vis FSM 100A 60; 60 Sec; 90 Grad; 100 Nm ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 917"

    "Счетчик холодной воды ВСХ-20, класс В ТУ 4213-200-18151455-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 918"

    "Счетчик холодной воды ВСХН-25, класс В ТУ 4213-200-18151455-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 919"

    "Счетчик холодной воды ВСХН-32, класс В ТУ 4213-200-18151455-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 920"

    "Термометр биметалический с поверкой БТ41.2.1.(0-120С)G1/2 54 1,5 ТУ 4211-001-4719015564-2008"

    Кол-во: 10

    "Позиция 921"

    "Термометр биметалический с поверкой БТ41.2.1.(0-160С)G1/2 46 1,5 ТУ 4211-001-4719015564-2008"

    Кол-во: 21

    "Позиция 922"

    "Термометр биметалический с поверкой РОСМА БТ41.2.1.(0-120С)G1/2 100 1,5 ТУ 4211-001-4719015564-2008"

    Кол-во: 10

    "Позиция 923"

    "Термометр МЕТЕР ТБ-100-5-0 ,200С-160-1,5-1 ТУ 4211-001-39470897-2004"

    Кол-во: 2

    "Позиция 924"

    "Модуль аналогового ввода оптоизолированный SIEMENS AI 8x13 BIT заказной № 6ES7331-1KF02-0AB0 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 4

    "Позиция 925"

    "Модуль дискретного ввода SIEMENS 8DI DC 24V заказной № 6ES7 131-4BF00-0AA0 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 926"

    "Модуль дискретного вывода SIEMENS 8DO DC 24V/0,5A заказной №6ES7132-4BF00-0AA0 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 927"

    "Модуль питания SIEMENS PM-E ST DC 24V ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 3

    "Позиция 928"

    "Модуль давления внешний с поверкой APM CPF (0-10МПа) для калибратора АРС500 (s/n 9494183) ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 929"

    "Мультиметр-калибратор с калибровкой процессов Актаком АМ-7079 ТУ 4215-024-39232169-2006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 930"

    "Конденсатор электролитический алюминиевый ECAP (К50-35), 33мкФ, 400В, 105°C, TK 13X20, TKR330M2GJ20 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 5

    "Позиция 931"

    "Конденсатор электролитический алюминиевый ECAP (К50-35), 470мкФ, 35В, 105°C, TK 10X16, TKR471M1VG16 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 932"

    "Реле времениРСВ-13-18-5-УХЛ4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 933"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 1P 40А 4,5кА"

    Кол-во: 7

    "Позиция 934"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 1P 32А 4,5кА"

    Кол-во: 7

    "Позиция 935"

    "Выключатель автоматический ВА 47-29 1P 25А 4,5кА"

    Кол-во: 12

    "Позиция 936"

    "Лампа светодиодная Премиум А60, 12Вт, 220В, 4500К Е27 класс А, 1170лм, Артикул: KLED12wA60230vE2727"

    Кол-во: 20

    "Позиция 937"

    "Розетка штепсельная одноместная открытой установки с заземляющими контактами на номинальный ток 16А напряжение 250В степени защиты IP20 белая серии Siva Ustu 45108"

    Кол-во: 18

    "Позиция 938"

    "Антенна Triada 2635 SOTA 4G 3G GSM всеволновая широкополосная направленная антенна SMA Кабель 10м Габаритные размеры, мм 1130х355х136 Вес 1350 г."

    Кол-во: 5

    "Позиция 939"

    "Автономная аэрозольная установка пожаротушения Стражник-002 ТУ производителя"

    Кол-во: 18

    "Позиция 940"

    "Счетчик электрической энергии трехфазный ПСЧ-4ТМ.05МК.25.01 Приложение к свидетельству об утверждении типа средства измерений № 62838"

    Кол-во: 3

    "Позиция 941"

    "Счетчик электрической энергии трехфазный ПСЧ-4ТМ.05МК.17.01 Приложение к свидетельству об утверждении типа средства измерений № 62838"

    Кол-во: 3

    "Позиция 942"

    "Счетчик электрической энергии трехфазный ПСЧ-4ТМ.05МН.46 Приложение к свидетельству об утверждении типа средства измерений № 55336"

    Кол-во: 3

    "Позиция 943"

    "Счетчик электрической энергии однофазный СЭБ-1ТМ.03.46 Приложение к свидетельству об утверждении типа средства измерений № 61851"

    Кол-во: 5

    "Позиция 944"

    "Фотоаппарат SONY Cyber-shot DSC-W830, черный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 945"

    "Аккумулятор для фотоаппарата Sony Cyber-shot DSC-W830"

    Кол-во: 1

    "Позиция 946"

    "Футляр RIVA 7022 PU темно-синий Размер: 111 х 77 х 36 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 947"

    "Карта памяти Sony MSHX16B"

    Кол-во: 2

    "Позиция 948"

    "Аппарат телефонный ERICSSON-LG LDP-9030D ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 6

    "Позиция 949"

    "Аппарат телефонный GDC-450H к АТС CS-1000 микросотовой связи DECT ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 4

    "Позиция 950"

    "Сумка для видеокамеры LowePro Adventura SH110 II (черный) Внешние размеры: Ш19xГ11xВ11,6 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 951"

    "Телефонный аппарат Panasonic KX-TS2350RU black Размер телефона (В*Ш*Г) 70*150*200 мм Вес базы 480 г Размер трубки (В*Ш*Г) 45*47*190 мм Вес трубки 100 г,"

    Кол-во: 5

    "Позиция 952"

    "Сотовый телефон Nokia 130 Dual SIM (черный)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 953"

    "Аккумулятор Nokia BL-5C 1020 mAh, оригинальный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 954"

    "Диод защитный 1.5KE12(A), 1500Вт, 12В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 955"

    "Диод защитный 1.5KE18A/1N6277, 1500Вт, 18В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 5

    "Позиция 956"

    "Диод защитный 1.5KE24/1N6280, 1500Вт, 24В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 5

    "Позиция 957"

    "Диод защитный 1.5KE30A, 1500Вт, 30В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 5

    "Позиция 958"

    "Диод защитный 1.5KE7.5/1N6268, 1500Вт, 7.5В ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 5

    "Позиция 959"

    "Транзистор КП505А, N-канал, 50В, 0.5Вт АДБК.432140.691 ТУ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 960"

    "Регулятор напряжения LM317BTG 3-х выводной с установкой выходного напряжения 1.2В…37В, 1.5А ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 5

    "Позиция 961"

    "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 2.2Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 962"

    "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 3.3Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 963"

    "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 4.3Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 964"

    "Резистор металлооксидный MO-200, 2Вт, 4.7Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 965"

    "Резистор проволочный KNP-200, 2Вт, 18Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 966"

    "Резистор проволочный KNP-200, 2Вт, 10Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 967"

    "Резистор проволочный KNP-200, 2Вт, 100Ом, 5% ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 968"

    "Лента тафтяная ЛЭ-20-29 х/б ГОСТ 5937-81"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 969"

    "Предохранитель ПКТ 101-10-31,5-12,5-У1 Номинальный ток, А: 31,5 Напряжение в кВ: 10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 970"

    "Стартер 230 ST111 4-80 Вт, ГОСТ 8799-90"

    Кол-во: 60

    "Позиция 971"

    "Розетка кабельная IEK 125 3P+PE+N, ГОСТ Р МЭК 906-3-96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 972"

    "Приставка контактнаяПКИ-22 ИЭК (2н.о.+2н.з.)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 973"

    "Реле токаРТ-40/50 УХЛ4"

    Кол-во: 6

    "Позиция 974"

    "Конденсатор электролитический алюминиевый ECAP (К50-35), 1000мкФ, 35В, 105°C, TK 13X20, TKR102M1VJ20 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 975"

    "Конденсатор электролитический алюминиевый ECAP (К50-35), 22мкФ, 400В, 105°C, TK 13X26, TKR220M2GJ26 ТУ, ГОСТ не предусмотрены производителем"

    Кол-во: 10

    "Позиция 976"

    "Манометр 0 - 1,6 МПа, кл.т. 1,5 МП4-У-0- 1,6 МПа, кл.т. 1,5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 977"

    "Манометр технический МП2-УУ2-2,5МПа-2,5-Кис-IP40-Ном. с поверкой ТУ25-02.180335-84"

    Кол-во: 10

    "Позиция 978"

    "Медиаконвертор SNR-CVT-1000SFP-POE ТУ 65741-004-72367769-2010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 979"

    "Блок питания уличный Элис БП-3У ТУ 4372-002-63438766-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 980"

    "Шкаф линейный (1) Комплектация шкафов согласно однолинейной схемы заказчика "ЩСУ Котельная 72МВт" габаритные размеры ШхГхВ, мм 800х800х2200 ТУ 3430-004-35956516-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 981"

    "Счётчик электрической энергии трёхфазный Меркурий 234 ART2-00P (без GSM-модуля), ГОСТ 31818.11-2012"

    Кол-во: 29

    "Позиция 982"

    "Лампа 12В 40Вт МО12-40 E27"

    Кол-во: 200

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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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