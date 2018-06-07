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Номер извещения
31806584486
Уникальный номер закупки
18/4.3/0028281/ГЭнерго
Наименование закупки
№ 0001/18/4.3/0028281/ГЭнерго/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка электрооборудования, электромонтажных и электроустановочных изделий, ламп и принадлежностей к светотехнике для нужд ООО «Газпром энерго» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 17:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-99
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудин Константин Юрьевич
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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№ 0001/18/4.3/0028281/ГЭнерго/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка электрооборудования, электромонтажных и электроустановочных изделий, ламп и принадлежностей к светотехнике для нужд ООО «Газпром энерго» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.07.2018 10:00 GMT +310.07.2018 10:0010.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806584486Дата и время окончания срока приема заявок № 0001/18/4.3/0028281/ГЭнерго/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка электрооборудования, электромонтажных и электроустановочных изделий, ламп и принадлежностей к светотехнике для нужд ООО «Газпром энерго» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
10.07.2018 12:0010.07.2018 12:0010.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806584486Дата и время вскрытия заявок № 0001/18/4.3/0028281/ГЭнерго/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка электрооборудования, электромонтажных и электроустановочных изделий, ламп и принадлежностей к светотехнике для нужд ООО «Газпром энерго» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
18.07.2018 19:0018.07.2018 19:0018.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806584486Подведение итогов не позднее № 0001/18/4.3/0028281/ГЭнерго/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка электрооборудования, электромонтажных и электроустановочных изделий, ламп и принадлежностей к светотехнике для нужд ООО «Газпром энерго» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.07.201818.07.2018 19:0018.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806584486Подведение итогов не позднее № 0001/18/4.3/0028281/ГЭнерго/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка электрооборудования, электромонтажных и электроустановочных изделий, ламп и принадлежностей к светотехнике для нужд ООО «Газпром энерго» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
№ 0001/18/4.3/0028281/ГЭнерго/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018 Поставка электрооборудования, электромонтажных и электроустановочных изделий, ламп и принадлежностей к светотехнике для нужд ООО «Газпром энерго» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
79 219 709,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром энерго»
Все закупки и тендеры «Газпром энерго»
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
26.5
27.9
27.32
26.30
27.5
27.33
25.9
22.29
23.43
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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