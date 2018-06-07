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Номер извещения
31806584016
Уникальный номер закупки
18/4.3/0038895/ТГМосква
Наименование закупки
Поставка контрольно- измерительного оборудования, приборов и комплектующих к ним для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" (0056/18/4.3/0038895/ТГМосква/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 16:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлова Екатерина Константиновна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка контрольно- измерительного оборудования, приборов и комплектующих к ним для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.07.2018 09:00 GMT +326.07.2018 09:0026.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806584016Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контрольно- измерительного оборудования, приборов и комплектующих к ним для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
26.07.2018 09:1026.07.2018 09:1026.07.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806584016Дата и время вскрытия заявок Поставка контрольно- измерительного оборудования, приборов и комплектующих к ним для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
08.08.2018 15:0008.08.2018 15:0008.08.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806584016Подведение итогов не позднее Поставка контрольно- измерительного оборудования, приборов и комплектующих к ним для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.08.201808.08.2018 15:0008.08.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806584016Подведение итогов не позднее Поставка контрольно- измерительного оборудования, приборов и комплектующих к ним для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка контрольно- измерительного оборудования, приборов и комплектующих к ним для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"
Начальная цена
24 918 785,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
26.51.52.190
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Документация лота
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