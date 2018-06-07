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    Главная / Торги / Поставка контрольно- измерительного оборудования, приборов и комплектующих к ним для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" (0056/18/4.3/0038895/ТГМосква/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018)

    Поставка контрольно- измерительного оборудования, приборов и комплектующих к ним для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" (0056/18/4.3/0038895/ТГМосква/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.07.2018 09:0026.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806584016Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контрольно- измерительного оборудования, приборов и комплектующих к ним для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"г. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806584016

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0038895/ТГМосква

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка контрольно- измерительного оборудования, приборов и комплектующих к ним для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" (0056/18/4.3/0038895/ТГМосква/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2018 16:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП 38895.zip

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Участникам от 19.07..doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-06

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павлова Екатерина Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка контрольно- измерительного оборудования, приборов и комплектующих к ним для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.07.2018 09:00 GMT +326.07.2018 09:0026.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806584016Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контрольно- измерительного оборудования, приборов и комплектующих к ним для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"г. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    26.07.2018 09:1026.07.2018 09:1026.07.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806584016Дата и время вскрытия заявок Поставка контрольно- измерительного оборудования, приборов и комплектующих к ним для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"г. Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    08.08.2018 15:0008.08.2018 15:0008.08.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806584016Подведение итогов не позднее Поставка контрольно- измерительного оборудования, приборов и комплектующих к ним для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"г. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.08.201808.08.2018 15:0008.08.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806584016Подведение итогов не позднее Поставка контрольно- измерительного оборудования, приборов и комплектующих к ним для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"г. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка контрольно- измерительного оборудования, приборов и комплектующих к ним для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Начальная цена

    24 918 785,68

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Классификатор ОКПД2

    26.51.52.190

    Приборы для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    46

    Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КЛЕЩИ APPA 30R"

    Кол-во: 27

    "Позиция 2"

    "КЛЕЩИ APPA 30R"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "КЛЕЩИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ К-1000 ТУ 34-3807-69"

    Кол-во: 19

    "Позиция 4"

    "КЛЕЩИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ К-10000 ТУ 34-1632-75"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "КЛЕЩИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ К-10000 ТУ 34-1632-75"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТ. М-266С (до 1000В)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "КОМПЛЕКС СГ-ТК-Д-6 С КОРРЕКТОРОМ ТС-220 И КОМПЛЕКТОМ ФИТИНГОВ К ВК G-6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КСУ МАК-07-21, ЖТИЯ.421457.007-21 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "КОМПЛЕКТ ЗИП К ЭПУУ-4 АСА 2.556.010 ЗИ"

    Кол-во: 23

    "Позиция 10"

    "КОМПЛЕКТ ЗИП К ЭПУУ-4 АСА 2.556.010 ЗИ"

    Кол-во: 11

    "Позиция 11"

    "КОМПЛЕКТ ОТБОРА ПРОБ КПО-1М"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "КОМПЛЕКТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ДЛЯ SUPERTU"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "КОМПЛЕКТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ДЛЯ SUPERTU"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "ИНДИКАТОР ДЕФЕКТОВ ОБМОТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН ИДО-06"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "БАРОМЕТР БАММ-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "БАРОМЕТР-АНЕРОИД КОНТРОЛЬНЫЙ М-67"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "БАРЬЕР ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ БИБ-02-24 ТУ КПДС.426475.008"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "БАРЬЕР ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ БИБ-02-24 ТУ КПДС.426475.008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "БЕСКОНТАКТНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ "ИВА-Н""

    Кол-во: 82

    "Позиция 20"

    "БИНОКЛЬ БПЦ 15Х50 БАЙГЫШ ТУ 4471-167-07507347-00"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "БИНОКЛЬ БПЦ 15Х50 БАЙГЫШ ТУ 4471-167-07507347-00"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "БЛОК ЗАЩИТЫ ЛИНИИ БЗЛ АЦДР.426475.001"

    Кол-во: 12

    "Позиция 23"

    "БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ СИСТЕМНЫЙ К SUPERTU-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "БЛОК КОНТРОЛЬНО-ПУСКОВОЙ С2000-КПБ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 25"

    "БЛОК ПИТАНИЯ МПОП К СТМ-10-0004 С ДАТ. АПИ5 165 004/03"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "БЛОК ПИТАНИЯ 220В/24В/10А БП24/10А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "БЛОК ПИТАНИЯ QUINT-PS-100-240AC/24DC/10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "БЛОК ПИТАНИЯ QUINT-PS-100-240AC/24DC/20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Блок питания БП-66 СНАГ 436 237.001."

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "ГАЗОАНАЛИЗАТОР СГОЭС ЖСКФ.413311.002 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МЕТРАН-150CD1 (0-1,6КПА) 2-2-1-1-L3-A-M5-D5-2-B1-К02"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МЕТРАН-150CD4(0-1,6 МПА) 2 2 1 1 L3 А М5 ЕМ D5 2 К12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МЕТРАН-150TG2(0...1МПА) 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 K12"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МЕТРАН-150TG4(0:10МПА) 2G 2 1 A M5 EM 2 F4 В1 K12"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МЕТРАН-150TG4(0-10МПА) 2G 2 1 A M5 EM 2F 2 K12"

    Кол-во: 12

    "Позиция 36"

    "ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МЕТРАН-150ТG1(0-160КПА) 2G-2-1-A-М5-ЕМ-2F-4-B1-К02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МЕТРАН-150ТG4(0...10МПА) 2В 2 1 А М5 ЕМ В1 К12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МИДА-ДИ-13П-ЕХ-УХЛ3.1-0,2/1МПА-01-М20-УМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТЖИУ 406 1ЕХ-09-1-3-1-2 (0-16КГ/СМ2)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТЖИУ 406 1ЕХ-13-1-3-1-2 (0-100КГ/СМ2)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 41"

    "ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТЖИУ 406 1ЕХ-13-1-3-1-2 (0-100КГ/СМ2)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "ДАТЧИК ИЗБ.ДАВЛЕНИЯ ТЖИУ406-1ЕХ-13-3-5-3-2 (100 КГС/СМ2,-30+50С, 4-20МА)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ КОРУНД-ДИ-001М"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ТЖИУ 406-1ЕХ-19-3-3-2-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ТЖИУ 406-1ЕХ-22-3-3-3-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "ДАТЧИК ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ТЖИУ 406-1ЕХ-23-3-3-2-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "ДАТЧИК К СТМ ИБЯЛ 305658.001"

    Кол-во: 135

    "Позиция 48"

    "ДАТЧИК К СТМ-10 ИБЯЛ.305658.001-01"

    Кол-во: 67

    "Позиция 49"

    "ДАТЧИК К СТМ-30 ИБЯЛ.305649.030"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МЕТРАН 150CG5(0:10МПА)-2-2-1-1-L4-A-M5-EM-D5-4-B4-Q4-K12-PA-J5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "ГАЗОАНАЛИЗАТОР УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ ИНФРАКРАСНЫЙ PIR9400A2A1AR (КАТ.№006300-902)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 52"

    "ГАЗОАНАЛИЗАТОР ФП 11.2 К"

    Кол-во: 6

    "Позиция 53"

    "ГАЗОАНАЛИЗАТОР ФП 11.2 К"

    Кол-во: 6

    "Позиция 54"

    "ГАЗОАНАЛИЗАТОР ФП33"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "ГАЗОАНАЛИЗАТОР ФП33"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "ГЕРКОН ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ МКС 27103 ГР.Б ОДО.360.035.ТУ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 57"

    "ГИГРОМЕТР ПСИХОМЕТРИЧ. ВИТ-1 (ДИАПАЗ.ИЗМ.-СУХОЙ 0...25С), (ВЛАЖН.5..25С)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "ГИГРОМЕТР ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИТ-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "ГИГРОМЕТР ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИТ-2"

    Кол-во: 25

    "Позиция 60"

    "ГИЛЬЗА ЗАЩИТНАЯ РГАЖ 4.819.000-С-100-16-М27Х2/М20Х1,5-Н-10МПА РГАЖ 4.819.000 ТУ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "ГИЛЬЗА ЗАЩИТНАЯ РГАЖ 4.819.000-С-160-М27Х2/М20Х1,5-Н-25"

    Кол-во: 7

    "Позиция 62"

    "ГИЛЬЗА ЗАЩИТНАЯ РГАЖ4.819.002-Ц-100-16-М20Х1,5/М20Х1,5-Н-25"

    Кол-во: 17

    "Позиция 63"

    "ГИЛЬЗА ЗАЩИТНАЯ РГАЖ4.819.002-Ц-120-16-М20Х1,5/М20Х1,5-Н-25"

    Кол-во: 15

    "Позиция 64"

    "ДАЛЬНОМЕР BOSCH GLM50 PROFESSIONAL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "ДАЛЬНОМЕР BOSCH GLM50 PROFESSIONAL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ BOSCH GLM 250 VF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ BOSCH GLM 250 VF"

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "ДАТЧИК АИР-20EXD/М2-Н-ДИ-180-4-12N-A3-T4070-В2-010МПА-42-КБ17-КР2-Т7Ф-Y(E22)-ГП"

    Кол-во: 11

    "Позиция 69"

    "ДАТЧИК АИР-20EXD/М2-Н-ДИ-180-4-12N-A3-T4070-В2-010МПА-42-КБ17-КР2-Т7Ф-Y(E22)-ГП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ М2LR-T0 (GE PANAMETRICS)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "ДАТЧИК ГАЗОВЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ЭГОС-И-СН4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "ДАТЧИК ГАЗОВЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ЭГОС-И-СН4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ АДР-0,25.2, 0,250КПА ТУ 4212-006-12334427-2003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ АМ-2000-TG-9-S-A-M3-C02-D-ГП КАБ.ВВОД 20Е1FX/Z (10МПА)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 75"

    "МУЛЬТИМЕТР АКТАКОМ АМ-1060"

    Кол-во: 3

    "Позиция 76"

    "ТЕРМОМЕТР ТБ-1-(-50+50)-1,5-100-10-М20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "ТЕРМОМЕТР ТБ-2Р-(0+150)-1-80-10-М20Х1,5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "ТЕРМОМЕТР ТГП-100ЭК-М1- (0+400)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "ТЕРМОМЕТР ТЛ-4 №2 0...+55 ГРАД.С ЦЕНА ДЕЛ. 0.1 ГРАД"

    Кол-во: 6

    "Позиция 80"

    "ТЕРМОПАРА RTO065280"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "ТЕРМОПАРА ТХА-001-ХА(К)-2-И-1,5-430-10-К.1/2"-К-К ВЫХЛОПА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "ТЕРМОПРЕОБР. СОПР. ТСМУ 014.50-ЕХD-4/20-(-50/50)-0,25-2-80-10-Н-М20Х1,5-1-К-П"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "ТЕРМОПРЕОБРАЗ. ТСМУ 014.12К-ОП-4/20-(-50/150)-0,5-2-80-10/8-Н-М20х1,5-1-500-К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "ТЕРМОПРЕОБРАЗ. ТСМУ 014.12К-ОП-4/20-(-50/150)-0,5-2-80-10/8-Н-М20х1,5-1-500-К"

    Кол-во: 4

    "Позиция 85"

    "ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПР.ТСМУ 011.18-4/20-(-50/100)-0,5-2-2-5000-1420-П-К-К"

    Кол-во: 3

    "Позиция 86"

    "ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМУ 014.12П-ОП-4/20-(-50/150)-0,5-2-23/65-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСП 9417-00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТХА001.05-ХА(К)-2-И-1070/18-3-К"

    Кол-во: 7

    "Позиция 89"

    "ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТХА001.05-ХА(К)-2-И-1500/38-3-К"

    Кол-во: 5

    "Позиция 90"

    "ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТХА001.10-ХА(К)-2-И-79-К1/2"-К"

    Кол-во: 10

    "Позиция 91"

    "ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТХА001-ХА(К)-2-И-1,5-430-10-К1/2"-К-К"

    Кол-во: 36

    "Позиция 92"

    "ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ 012.00-ОП-100М-А-4-1-120-10-Н-М20Х1,5-1-ПА(SF)-П"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ 012.00-ОП-100М-А-4-1-160-10-Н-М20Х1,5-1-ПА(SF)-П"

    Кол-во: 12

    "Позиция 94"

    "ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ 012.00-ОП-100М-А-4-1-320-10-Н-М20Х1,5-1-ПА(SF)-П"

    Кол-во: 3

    "Позиция 95"

    "ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМУ 011-16-EXD-4/20-(-50/50)-0.5-2-2-3000-1020-П-К-К"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМУ 011-16-EXD-4/20-(-50/50)-0.5-2-2-3000-1020-П-К-К"

    Кол-во: 5

    "Позиция 97"

    "ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМУ 014.51-EXD-4/20-(-50/100)-0,25-2-120-10-Н-М20Х1,5-1-К-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМУ 014.51-EXD-4/20-(-50/100)-0,5-2-100-10-Н-М20Х1,5-1-К-К"

    Кол-во: 3

    "Позиция 99"

    "ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСП 012.02-ОП(F3)-100П-А-4-1-320-10-Н-М20Х1,5-1-ПА(SF)-П"

    Кол-во: 5

    "Позиция 100"

    "СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСХН-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСХН-50 В КОМПЛЕКТЕ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСХН-50 В КОМПЛЕКТЕ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "СЧЕТЧИК ЭЛ. МЕРКУРИЙ 230 ART-03 PQRSIDN"

    Кол-во: 10

    "Позиция 104"

    "СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЕРКУРИЙ 201,5"

    Кол-во: 89

    "Позиция 105"

    "ТЕОДОЛИТ 2ТЗ ОП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "ТЕРМОАНЕМОМЕТР ТТМ-2-01 С ПОВЕРКОЙ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 107"

    "ТЕРМОГИГРОМЕТР ИВА-6Н"

    Кол-во: 13

    "Позиция 108"

    "ТЕРМОГИГРОМЕТР ИВА-6Н-Д"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "ТЕРМОМЕТР БИМЕТАЛ. ПОКАЗ. ТБ-2Р (-50+50) -1,5-80-10-М20"

    Кол-во: 11

    "Позиция 110"

    "ТЕРМОМЕТР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ТБ-2Р (0....+400)-1,5-80-6-М20Х1,5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 111"

    "ТЕРМОМЕТР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ТБ-2Р (-50....+150)-1,5-80-6-М20Х1,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "ТЕРМОМЕТР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ТБ-2Р (-50....100)-1,5-125-6-М20Х1,5"

    Кол-во: 16

    "Позиция 113"

    "ТЕРМОМЕТР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТБ-1 (0...+120)-1,5-80-10-М20"

    Кол-во: 8

    "Позиция 114"

    "ТЕРМОМЕТР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТБ-2Р (0...+120№)-1,5-80-10-М20"

    Кол-во: 8

    "Позиция 115"

    "ТЕРМОМЕТР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТБ-2Р (0...120)-1,5-160-10-М20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "ТЕРМОМЕТР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТБ-2Р(0-+100)-1,5-80-10-М20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 117"

    "ТЕРМОМЕТР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТБ-2Р-(0+200)-1-160-10-М20х1,5 ТУ 311-00225621.160-96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "ТЕРМОМЕТР РТУТ. ТТП (0+100)С/103"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "ТЕРМОМЕТР РТУТ. ТТП(0+100)С/163"

    Кол-во: 4

    "Позиция 120"

    "ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ 320М.02-50М-С-3-8/30-8000/ПР-О-КСП-К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМУ014.54-EXD-4/20-(0+100)-0,5-2-630-10-Н-М20Х1,5-К-К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСП 012.02-ОП(F3)-100П-А-4-1-100-10-Н-М20Х1,5-1-ПА(SF)-П"

    Кол-во: 5

    "Позиция 123"

    "ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСП 012.02-ОП(F3)-100П-А-4-1-120-10-Н-М20Х1,5-1-ПА(SF)-П"

    Кол-во: 3

    "Позиция 124"

    "ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМУ 014.51-EXD-4/20-(-50/100)-0,5-2-100-10-Н-М20Х1,5-1-К-К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ УДКС 4615"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОЕ ГАЗОВОЕ УДКС 4615C-01"

    Кол-во: 11

    "Позиция 127"

    "УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОЕ ГАЗОВОЕ УДКС 4615C-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ 01.6-70-СТ20-МУ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 129"

    "УСТРОЙСТВО ТУДЭ-4М1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 130"

    "ФАЗОУКАЗАТЕЛЬ УПФ-2500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "ФОТОДАТЧИК СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ФДС-01-Г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "ФОТОДАТЧИК СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ФДС-01-Г"

    Кол-во: 7

    "Позиция 133"

    "ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ГАЗОВЫЙ КЛАПАН ВН1Н-1 ТУ 23.7.190-91"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК МЕРКУРИЙ 230 ART1-03 220/380 В (5-7,5А) КЛ.0,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "ЭТАЛОН ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ FE № 1 (КАНАВОЧНЫЙ)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 136"

    "ЭТАЛОН ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ FE № 2 (КАНАВОЧНЫЙ)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 137"

    "СИГНАЛИЗАТОР ГОРЮЧИХ ГАЗОВ СГГ-20 МИКРО-М ИБЯЛ.413531.012-01"

    Кол-во: 8

    "Позиция 138"

    "СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ САДКО 107 ТЖИУ.406423.004-02 (0,09-0,5МПА)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 139"

    "СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ МЕРКУРИЙ 230 АМ- 03 3*230/400В(5-7,5А)КЛАСС 0,55"

    Кол-во: 5

    "Позиция 140"

    "СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ МЕРКУРИЙ 231 АМ- 01 3*230/400В/5(60)А/КЛАСС 1,0"

    Кол-во: 45

    "Позиция 141"

    "ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ 012.00-ОП-50М-В-3-2-200-10-Н-М20Х1,5-1-П-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "ТЯГОНАПОРОМЕР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩ. ТНМП-52-М2-(-1,25-0+1,25 )КПА-1,5-У3-IP53"

    Кол-во: 4

    "Позиция 143"

    "ТЯГОНАПОРОМЕР ТНПМ-52-М2 (+- 0,3КПА) У3 КЛ.Т. 2,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "ЭТАЛОН ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ FE № 12 (КАНАВОЧНЫЙ)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 145"

    "УСТ-ВО КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОВЕН УКТ 38-Щ4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМУ 014.51-EXD-4/20-(-50+100)-0,25-2-200-10-Н-М20Х1,5-1-К-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 147"

    "ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМУ 014.51-EXD-4/20-(-50+100)-0,25-2-400-10-Н-М20Х1,5-1-К-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 148"

    "ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМУ 014.54-EXD-4/20-(0/100)-0.5-2-160-10-H-М20*1,5-1-К-К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 149"

    "ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТХА 002-05.17-ХА(К)-2-2-И-800/0-М36Х3-900-К"

    Кол-во: 6

    "Позиция 150"

    "ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ ФП-12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "ТОЛЩИНОМЕР БУЛАТ-5, ДИАП.ЗМЕР. 0,6-200 ММ, ДИСКРЕТН.ИЗМ. 0,1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Толщиномер магнитный МТ-2007"

    Кол-во: 2

    "Позиция 153"

    "ТОЛЩИНОМЕР УЛЬТРАЗВУКОВОЙ УТ-93П"

    Кол-во: 2

    "Позиция 154"

    "ТСМ-012.00-ОП-100М-В-3-1-320-10-Н-М20Х1,5-1-П-К"

    Кол-во: 10

    "Позиция 155"

    "ТЯГОНАПОРОМЕР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ТНМП-52-М2-(-0,8..0..+0,8)КПА-1,5-У3-IP53"

    Кол-во: 8

    "Позиция 156"

    "ТЯГОНАПОРОМЕР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ТНМП-52-М2-(-3...0...+3 )КПА-1,5-У3-IP53."

    Кол-во: 4

    "Позиция 157"

    "ТЯГОНАПОРОМЕР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ТНМП-52-М2-(-3...0...+3 )КПА-1,5-У3-IP53."

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "ТЯГОНАПОРОМЕР ТНПМ-52-М2 (+- 0,08КПА) У3 КЛ.Т. 2,5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 159"

    "ТЯГОНАПОРОМЕР ТНПМ-52-М2 (+- 0,08КПА) У3 КЛ.Т. 2,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "УЗЕЛ УПРАВЛ ЭПУУ-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "УЗЕЛ УПРАВЛ.ЭПУУ-15 ТУ 4210-036-00153695-2006"

    Кол-во: 2

    "Позиция 162"

    "УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ЭПУУ-15-1; U=110В; КОМПЛ.МОНТАЖ.ЧАСТЕЙ БКРА4.075.029"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ УН-500И (100-500В)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 164"

    "УКАЗАТЕЛЬ КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ УКП-03, 30ВТ, 1ExdllBT3, БКРА3.603.005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ С РАМКОЙ №6 МОДЕЛЬ Т-45-2 ДУ10 РУ25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 166"

    "УСТ-ВО ДИСТАНЦ.СИГНАЛИЗАЦИИ УСГ-4-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСХН-40, ДУ40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТХА 002.17-ХА(К)-2-2-Н-320/160-М33Х2-900-К"

    Кол-во: 3

    "Позиция 169"

    "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТХА 002.40-ХА(К)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 170"

    "ПРИБОР WILO-SK-712/D-2-5,5 (12А)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "ПРИБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ МК4700 КЛ ТОЧН 0.05"

    Кол-во: 3

    "Позиция 172"

    "ПРИБОР Р-4833"

    Кол-во: 4

    "Позиция 173"

    "ПРИБОР УБНЗ-30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "ПРИБОР УБНЗ-30"

    Кол-во: 4

    "Позиция 175"

    "ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОПОВЕЩЕНИЕ И ЭВАКУАЦИИ ТРОМБОН ПУ-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "ПРИЖИМ МАГНИТНЫЙ ПМ-1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 177"

    "ПРОЦЕССОР IC200CPUE05 GE FANUC, ПАМЯТЬ 128КБ, 2 ПОРТА RS-232 и RS-485"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "ПРОЦЕССОР КОММУНИКАЦ.SIMATIC S7-300 CP 341 6ES7 341-1CH02-0AE0, связьRS422/RS485"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "РЕГИСТРАТОР МНОГОКАНАЛЬНЫЙ РМТ 59-В-T0050-III-A6-D3-R2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПОСТ. ТОКА РИП-12 12В-8А-17 (ИСП.05)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 181"

    "РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПОСТ. ТОКА РИП-12 12В-8А-17 (ИСП.05)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 182"

    "РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПОСТ. ТОКА РИП-24 24В-3А-7 ИСП.01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПОСТ. ТОКА РИП-24 24В-3А-7 ИСП.01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 184"

    "РЕЙКА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ TS5-5E"

    Кол-во: 2

    "Позиция 185"

    "РН-МЕТР-МИЛЛИВОЛЬТМЕТР ПОРТАТИВНЫЙ РН-410 (РАСШИР.КОМПЛЕКТАЦИЯ) АКВИЛОН"

    Кол-во: 3

    "Позиция 186"

    "РН-МЕТР-МИЛЛИВОЛЬТМЕТР ПОРТАТИВНЫЙ РН-410 (РАСШИР.КОМПЛЕКТАЦИЯ) АКВИЛОН"

    Кол-во: 3

    "Позиция 187"

    "Ротаметр РМ-А-0,063Г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "СБОРКА ГЕРКОНОВАЯ К ВКЭ-02"

    Кол-во: 70

    "Позиция 189"

    "СБОРКА ГЕРКОНОВАЯ К ВКЭ-02"

    Кол-во: 21

    "Позиция 190"

    "СЕКУНДОМЕР ИНТЕГРАЛ ЧС-01"

    Кол-во: 50

    "Позиция 191"

    "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (ТЕРМОПАРА) ПЛАТИНОРОДИЕВЫЙ-ПЛАТИНОВЫЙ ППО-1-"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "МУЛЬТИМЕТР ЦИФРОВОЙ 734-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "НАБОР ИНСТРУМЕНТА С МУЛЬТИМЕТРОМ TK-10B(SY-829)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 194"

    "НАБОР ИНСТРУМЕНТА С МУЛЬТИМЕТРОМ TK-10B(SY-829)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 195"

    "НАПОРОМЕР НМП-52-М2 (+16КПА) У3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 196"

    "НАПОРОМЕР НМП-52-М2 (+4КПА) У3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 197"

    "НАПОРОМЕР НМП-52-М2, 0:40 КПА"

    Кол-во: 30

    "Позиция 198"

    "НАПОРОМЕР НМП-52-М2, 0:40 КПА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 199"

    "НАПОРОМЕР НМП-52-М2-4КПАХ1,5-Т3 ТУ 25-7305.014-90"

    Кол-во: 3

    "Позиция 200"

    "НАПОРОМЕР НМП-52-М2-6КПАХ1,5-Т3 ТУ 25-7305.014-90"

    Кол-во: 6

    "Позиция 201"

    "НИВЕЛИР SOKKIA B40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "НОРМИРУЮЩИЙ ИЗМ. ПРЕОБРАЗ. ДЛЯ ТСМУ 011 (-50Е+ 50№С, 4Ц20 МА) РГАЖ 5.103.020"

    Кол-во: 25

    "Позиция 203"

    "НОРМИРУЮЩИЙ ИЗМ. ПРЕОБРАЗ. ДЛЯ ТСМУ 011 (-50Е+ 50№С, 4Ц20 МА) РГАЖ 5.103.020"

    Кол-во: 3

    "Позиция 204"

    "ОММЕТР М-419"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА WEINTEK MT8150X"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "ПЛАТА ВЫХОДНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ ПВУ-24 А-15.108.10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 207"

    "ПЛАТА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ СТИГ5.105.024 ДЛЯ ТСМ-012; ТСМ-296 (К СУПЕРФЛОУ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 208"

    "ПЛАТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МИП-01 К СТМ-10, АПИ5 149 010"

    Кол-во: 5

    "Позиция 209"

    "ПОВТОРИТЕЛЬ RS-485 С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С2000-ПИ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 210"

    "ПОСТ СИГНАЛИЗАЦИИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ПСВ-С-92-У1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 211"

    "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ С2000-ПИ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 212"

    "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПН-524Р А-15.109.30-03"

    Кол-во: 16

    "Позиция 213"

    "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ D790-SL (5 МГЦ) PANAMETRICS NDT"

    Кол-во: 6

    "Позиция 214"

    "СЕКУНДОМЕР МЕХАНИЧЕСКИЙ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 215"

    "СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ СОП Н=6,0-7,5 ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 216"

    "СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ СОП Н=8,0-11,5 ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 217"

    "СУББЛОК КРАНОВЫЙ БК-441"

    Кол-во: 1

    "Позиция 218"

    "СУББЛОК МП-2412 ГОСТ Р МЭК 870-1-1-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "СУББЛОК РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ АРУ-21"

    Кол-во: 8

    "Позиция 220"

    "СУББЛОК УПРАВЛЕНИЯ СБУ-529"

    Кол-во: 7

    "Позиция 221"

    "СУББЛОК УПРАВЛЕНИЯ СБУ-529"

    Кол-во: 2

    "Позиция 222"

    "СЧЕТЧИК ВРЕМЕНИ НАРАБОТКИ СВН-2-01(12В)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 223"

    "СЧЕТЧИК ВРЕМЕНИ НАРАБОТКИ СВН-2-02"

    Кол-во: 16

    "Позиция 224"

    "СЧЕТЧИК ВРЕМЕНИ НАРАБОТКИ СВН-2-02"

    Кол-во: 10

    "Позиция 225"

    "СЧЁТЧИК ГАЗА СГБ-4 G-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 226"

    "СЧЕТЧИК ГАЗА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АГАТ G25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 227"

    "СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСГН-50 (ДУ50ММ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 228"

    "СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСТН-150 ДУ150 ТУ 4213-201-18151455-2002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 229"

    "СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСТН-65 ДУ65 ИМПУЛЬСНЫЙ С ПРОКЛАДКАМИ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 230"

    "СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСТН-65 ДУ65 ИМПУЛЬСНЫЙ С ПРОКЛАДКАМИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 231"

    "СЧЕТЧИК ЖИДКОСТИ ППО-40/0,6-СУ С ОВАЛЬН.ШЕСТЕРНЯМИ, УНИФИЦ.ФЛАНЦЕВ. ДУ-40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 232"

    "СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ СИ8-Щ1-Р ОВЕН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 233"

    "СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСГ-25 (РУ 1,6МПА,)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 234"

    "СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСГ-25 (РУ 1,6МПА,)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 235"

    "СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСХ-25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 236"

    "СЧЕТЧИК ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЙ IН=5-50А МЕРКУРИЙ 201,2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 237"

    "СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСХ-15-02"

    Кол-во: 4

    "Позиция 238"

    "СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСХН-100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 239"

    "СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ СОП Н=26,0-40,0 ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 240"

    "СЕКУНДОМЕР СОСПР-2Б-2 ДВУХКНОПОЧНЫЙ, КЛ. ТОЧН. 2; АБС. ПОГРЕШ. ИЗМЕРЕНИЯ 0,2С"

    Кол-во: 16

    "Позиция 241"

    "СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛ. САДКО 107 ТЖИУ 406423.005. (МАКС.ДАВЛ.10МПА)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 242"

    "СИГНАЛИЗАТОР НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ "КРИСТАЛЛ-М" СНИ 6-10 У2"

    Кол-во: 37

    "Позиция 243"

    "СИГНАЛИЗАТОР НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ "КРИСТАЛЛ-М" СНИ 6-10 У2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 244"

    "СИГНАЛИЗАТОР УГЛЕРОДА СОУ-1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 245"

    "СИГНАЛИЗАТОР УГЛЕРОДА СОУ-1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 246"

    "СИГНАЛИЗАТОР ОКСИДА УГЛЕРОДА И ГОРЮЧ.ГАЗОВ СТГ-1-2 ИБЯЛ.413411.056-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 247"

    "СИГНАЛИЗАТОР ПЕРЕП.ДАВЛ. САДКО-44 ТЖИУ 406422.004.01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 248"

    "СИГНАЛИЗАТОР САДКО-44 ТЖИУ406422.004. (ДИАП.0,04...0,15МПА)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 249"

    "СИГНАЛИЗАТОР СТГ1-1ИБЯЛ.413411.056 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 250"

    "СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ СОП Н=20,0-25,5 ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 251"

    "СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ СОП Н=15,0-19,5 ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 252"

    "СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ СОП Н=12,0-14,5 ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 253"

    "СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ САКЗ-МК-2, СЗ-1-2Г, С3-2-2В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 254"

    "СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ПОПЛАВКОВЫЙ NIVOFLOAT NLN-110-1 С ДЛИНОЙ КАБЕЛЯ 10 МЕТРОВ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 255"

    "СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ЖИДКОСТИ БКК1-220"

    Кол-во: 3

    "Позиция 256"

    "СИГНАЛИЗАТОР СТГ1-1ИБЯЛ.413411.056 ТУ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 257"

    "СИГНАЛИЗАТОР СТМ 10-0002 ДЦ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 258"

    "СИГНАЛИЗАТОР СТМ 10-0003РДЦ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 259"

    "СИГНАЛИЗАТОР СТМ-30-01 ДОВЗРЫВООПАСНЫХ КОНЦННТРАЦИЙ В ВОЗДУХЕ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 260"

    "СИГНАЛИЗАТОР СТМ-30-01 ДОВЗРЫВООПАСНЫХ КОНЦННТРАЦИЙ В ВОЗДУХЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 261"

    "СИГНАЛИЗАТОР СТМ-10-0002ДЦ УХЛ1 АПИ2 840"

    Кол-во: 1

    "Позиция 262"

    "ТСМ-012.00-ОП-100М-В-3-1-320-10-Н-М20Х1,5-1-П-К"

    Кол-во: 2

    "Позиция 263"

    "УРОВНЕМЕР УСК-ТЭ-100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 264"

    "РЕЛЕ РПС-20 РС4.521.752"

    Кол-во: 5

    "Позиция 265"

    "НУТРОМЕТР МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ НМ-600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 266"

    "МОДЕМ МЭ-03 ЗИ5.108.048"

    Кол-во: 1

    "Позиция 267"

    "ВОЛЬТМЕТР Э-544"

    Кол-во: 1

    "Позиция 268"

    "УСТРОЙСТВО БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ УБП-07 ЗИ2.390.381."

    Кол-во: 1

    "Позиция 269"

    "ШТАТИВ SOKKIA PFW1B-E"

    Кол-во: 2

    "Позиция 270"

    "КОМПЛЕКС ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ "ГАММА-01""

    Кол-во: 1

    "Позиция 271"

    "ДАТЧИК РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ МЕТРАН-150CD1(0-2,5)КПА-2-2-1-1-L3-А-М5-EМ-D5-2-B1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 272"

    "ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ TST01-0,3-П (-55 ДО +60)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 273"

    "ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ К СУПЕРФЛОУ LПОГР 80 ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 274"

    "ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТСПУМЕТРАН-276-08EXD-60-0,5-Н10-(0*200)С-4-20МА-БК-Т5-У1.1-ГП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 275"

    "ДАТЧИК-ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДАК-CO2-026 ИБЯЛ.418414.071-26"

    Кол-во: 2

    "Позиция 276"

    "ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301-1 УХЛ4-1ВЕРТ-0,6М-3,6М-3,4М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 277"

    "ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301-1 УХЛ4-1ВЕРТ-0,6М-3,6М-3,4М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 278"

    "ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ РДВ-2М-13-04 (0,1-0,8МПА)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 279"

    "ДИД ТЖИУ 406-1ЕХ-08-1-3-3-2 10КГС/СМ2 -57+50С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 280"

    "ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ МЗ-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 281"

    "ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ МЗМ-1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 282"

    "ИЗМЕРИТЕЛЬ РЕГУЛЯТОР АГАВА АДН-10.2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 283"

    "ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕН ЗАЗЕМ ИС-10 С ЭЛЕКТРОИЗМ КЛЕЩАМИ КТИ-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 284"

    "ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИС-20/1 С КЛЕЩАМИ КТИ 40ММ РАПМ.411212.002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 285"

    "ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ М416 ПРОФКИП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 286"

    "ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ С ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ Ф4103-1М"

    Кол-во: 3

    "Позиция 287"

    "ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ С ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ Ф4103-1М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 288"

    "ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОКА ЦИФР. Щ41160"

    Кол-во: 2

    "Позиция 289"

    "ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР 2ТРМ1-Н.У.РИ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 290"

    "ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР 2ТРМ1-Н.У.РР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 291"

    "ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР 2ТРМ1-Щ2.У.РР"

    Кол-во: 17

    "Позиция 292"

    "ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР 2ТРМ1-Щ2.У.РР"

    Кол-во: 8

    "Позиция 293"

    "ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР ОВЕН ТРМ-138-И.Щ4 ВОСМИКАНАЛЬНЫЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 294"

    "КОНДУКТОМЕТР АЖК-3104"

    Кол-во: 1

    "Позиция 295"

    "МОДУЛЬ ВВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ IC693MDL655 GE FANUC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 296"

    "МОДУЛЬ ВВОДА ДИСКРЕТНЫХ СИГНАЛОВ SIEMENS SIMATIC SM 321 КОД 6ES7 3211BL000AA0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 297"

    "МОДУЛЬ ВВОДА/ВЫВОДА 5600СС А-15.628.95"

    Кол-во: 9

    "Позиция 298"

    "МОДУЛЬ ВЫВОДА ДИСКРЕТ.СИГН. SIEMENS SIMATIC6ES7 3221BL000AA0 SM 322 1х32 DO =24В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 299"

    "МОДУЛЬ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДОВ SupeRTU-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 300"

    "МОДУЛЬ ДИСКРЕТНЫХ ВЫХОДОВ IC693MDL753 GE FANUC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 301"

    "МОДУЛЬ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА SupeRTU-4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 302"

    "МОДУЛЬ КОММУНИКАЦ. SIMATIC S7-300 CP 341-RS232 (6ES7 341-1АН01-0AE0)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 303"

    "МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ СКЗ"

    Кол-во: 11

    "Позиция 304"

    "МОДУЛЬ МИП-01 ИБЯЛ413.216.034"

    Кол-во: 10

    "Позиция 305"

    "МОДУЛЬ МИП-03 ИБЯЛ413.216.035"

    Кол-во: 1

    "Позиция 306"

    "МОДУЛЬ СВЯЗИ А-15.629.02 5558 СС ДЛЯ МСКУ-СС 4510 ТУ 4217-071-50843011-2002"

    Кол-во: 3

    "Позиция 307"

    "МОДУЛЬ СИГНАЛЬН.SIMATIC S7 IM365 RECEIVE КОД ЗАКАЗА 6ES7 365-0BA01-0AA0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 308"

    "МОДУЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИЭ-05-01Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 309"

    "МОДУЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИЭ-05-07"

    Кол-во: 2

    "Позиция 310"

    "МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АВТОНОМНЫМ ЭЛЕКТРО-ПИТАНИЕМ МАЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЙ СЭ-22-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 311"

    "МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КРАНОМ 110В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 312"

    "МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КРАНОМ 24В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 313"

    "МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ УБП С ВЫХОДНЫМИ ТС СЭ-02М ТУ 4318-018-00123702-96"

    Кол-во: 3

    "Позиция 314"

    "МОДУЛЬ ЧАСТОТНЫЙ 8 КАНАЛЬНЫЙ - VME360 КОНТРОЛЛЕРА PACSYSTEM RX7I"

    Кол-во: 1

    "Позиция 315"

    "МУЛЬТИМЕТР MY- 64"

    Кол-во: 21

    "Позиция 316"

    "МУЛЬТИМЕТР MY- 64"

    Кол-во: 6

    "Позиция 317"

    "МУЛЬТИМЕТР АКТАКОМ АМ-1038"

    Кол-во: 1

    "Позиция 318"

    "МУЛЬТИМЕТР АКТАКОМ АМ-1038"

    Кол-во: 9

    "Позиция 319"

    "МОДУЛЬ ВВОДА АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ IC693ALG223 GE FANUC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 320"

    "КОНДУКТОМЕТР АЖК-3104"

    Кол-во: 2

    "Позиция 321"

    "КОНТРОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД КЭ-02 НА ПТПГ-30"

    Кол-во: 3

    "Позиция 322"

    "КОРЗИНА ОДНОРЯДНАЯ КО-221"

    Кол-во: 1

    "Позиция 323"

    "КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ (КЛЕММНАЯ) КСВ-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 324"

    "КОРРЕКТОР ОБЪЕМА ГАЗА ЕК-270 (ДАТЧИК АБС.ДАВЛЕНИЯ 0,2-1,0 МПА) С КМЧ ДЛЯ СГ-ЭК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 325"

    "ЛЮКСМЕТР ТКА-ЛЮКС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 326"

    "МЕГАОММЕТР ЭС0210/1-Г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 327"

    "МЕГООММЕТР ЭСО 202/2Г"

    Кол-во: 3

    "Позиция 328"

    "МЕГООММЕТР ЭСО 202/2Г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 329"

    "МЕТЕОКОМПЛЕКТ МК-3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 330"

    "МЕТЕОКОМПЛЕКТ МК-3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 331"

    "МЕТЕОКОМПЛЕКТ МК-3 (А,М)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 332"

    "МИКРООММЕТР Ф4104-М1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 333"

    "МИЛЛИАМПЕРМЕТР Э535, КЛ.ТОЧН.0.5, КОНЕЧН. ЗНАЧЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ ШКАЛЫ 5-10-20MА"

    Кол-во: 7

    "Позиция 334"

    "МИЛЛИВОЛЬТМЕТР РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 335"

    "МОДЕМ ММ-1 (БЕЗ КОРПУСА)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 336"

    "МОДУЛЬ АНАЛОГОВЫЙ ВХОДНОЙ ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЙ IC670ALG620 (GE FANUC)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 337"

    "МОДУЛЬ ВВОДА АНАЛ.СИГНАЛ.SIEMENS SIMATIC 6ES7 331-7KF02-0AB0 SM 331 1х8 AI, 9/11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 338"

    "ДАТЧИК РАЗН.ДАВЛЕНИЙ ТЖИУ406Д-1ЕХ-16-2-1-2-2 (630КПА, -50+70С, 4-20МА)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 339"

    "БЛОК ПИТАНИЯ ОВЕН БП07Б-Д3.2-24 (ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ,24В)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 340"

    "БЛОК ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА БП 96/24-1/80-DIN"

    Кол-во: 4

    "Позиция 341"

    "БЛОК ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОРРЕКТОРА БПЭК - 02М"

    Кол-во: 3

    "Позиция 342"

    "БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ "С2000-СП1""

    Кол-во: 1

    "Позиция 343"

    "БЛОК СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ С 2000-СП1 (ИСП.1)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 344"

    "БЛОК УПРАВЛЕНИЯ БУК-4Х.1 ВОДОГРЕЙНЫМ КОТЛОМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 345"

    "БЛОК УПРАВЛЕНИЯ БУК-5ПГ.1 ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПТПГ-30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 346"

    "БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ГОРЕНИЕМ HONEYWELL VK 4564 BF 1006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 347"

    "БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КРАНОМ 24В БК-25М ЗИ2.390.384"

    Кол-во: 3

    "Позиция 348"

    "ВИБРОМЕТР BALTECH VP-3410, ДИАПАЗОН 10-1000 ГЦ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 349"

    "ВИБРОМЕТР BALTECH VP-3410, ДИАПАЗОН 10-1000 ГЦ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 350"

    "ВИСКОЗИМЕТР ВЗ-246 НА РЕГ.ШТАТИВЕ С 3-МЯ СМЕННЫМИ СОПЛАМИ (ДИАМ. 2, 4, 6 ММ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 351"

    "ВОЛЬТМЕТР Ц42702, 0 - 750 В ЧЕРЕЗ ТРАНФОРМАТР НАПРЯЖЕНИЯ 10000/100В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 352"

    "ВОЛЬТМЕТР Э543, КЛ.ТОЧН.0.5, КОНЕЧН. ЗНАЧ. ДИАПОЗ.ИЗМ. 1,5; 3; 7,5; 15 В"

    Кол-во: 3

    "Позиция 353"

    "ВОЛЬТМЕТР Э545, КЛ.ТОЧН.0.5, КОНЕЧН. ЗНАЧ. ДИАПОЗ.ИЗМ. 150; 300; 450; 600 В"

    Кол-во: 3

    "Позиция 354"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЭ-02В ЗИЗ.602И082 (РАЗМЫКАЮЩИЙ) С КОМПЛЕКТОМ МОНТАЖНЫМ ЗИ4.075.066"

    Кол-во: 9

    "Позиция 355"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЭ-02В ЗИЗ.602И082 (РАЗМЫКАЮЩИЙ) С КОМПЛЕКТОМ МОНТАЖНЫМ ЗИ4.075.066"

    Кол-во: 5

    "Позиция 356"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЕЧНЫЙ ГЕРКОНОВЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ВКЭ-02-01С МОНТАЖНЫМ К-ТОМ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 357"

    "ГАЗОАНАЛИЗАТОР МАГ-6П-В"

    Кол-во: 3

    "Позиция 358"

    "ГАЗОАНАЛИЗАТОР МЕТАНА ПЕРЕНОСНОЙ АМТ-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 359"

    "ГАЗОАНАЛИЗАТОР ПЕРЕНОСНОЙ ОКА-92Т (О2) ТУ 4215-009-46919435-99"

    Кол-во: 8

    "Позиция 360"

    "БЛОК ПИТАНИЯ БП-С2/12 с 2-мя аккумул."

    Кол-во: 3

    "Позиция 361"

    "АВТОМАТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕРМОМАНОМЕТРИЧЕСКАЯ (МЕХАНИЧЕСКАЯ) САБК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 362"

    "АВТОМАТИКА РОЗЖИГА HONEYWELL S4560B1055 (ДЛЯ ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА PROTERM 100LKO12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 363"

    "АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПГА-200 МАК-2001-12.11."

    Кол-во: 1

    "Позиция 364"

    "АДГЕЗИМЕТР СМ-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 365"

    "АДГЕЗИМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ АМЦ-2-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 366"

    "АДГЕЗИМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ АМЦ-2-50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 367"

    "АМПЕРМЕТР Э42702 200/5А КЛАСС ТОЧНОСТИ 1,5 ШКАЛА 0 - 100 А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 368"

    "АМПЕРМЕТР Э537, КЛ.ТОЧН.0.5, КОНЕЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ ШКАЛЫ 0.5-1А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 369"

    "ИНДИКАТОР ИЗО С ДОП.ОБОРУДОВАНИЕМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 370"

    "ИНДИКАТОР ЧАСОВОГО ТИПА ИЧ-10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 371"

    "ИНДИКАТОР-ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ ИТ-М МИКРО ИБЯЛ.413216.053"

    Кол-во: 3

    "Позиция 372"

    "ИОНОМЕР-КОНДУКТОМЕТР АНИОН-4150"

    Кол-во: 4

    "Позиция 373"

    "ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫЙ АКТАКОМ АТН-2235"

    Кол-во: 3

    "Позиция 374"

    "КАБЕЛЬ-АДАПТЕР КА/О-USB ОПТИЧЕСКИЙ АДАПТЕР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОРРЕКТОРА ЕК260"

    Кол-во: 3

    "Позиция 375"

    "КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК CGSS1C6C2R1R КАТ. №006824-903"

    Кол-во: 4

    "Позиция 376"

    "БЛОК ПИТАНИЯ Б5-71 0,1-30 В 0,1-10 А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 377"

    "ДАТЧИК К СТМ ИБЯЛ 305658.001"

    Кол-во: 50

    "Позиция 378"

    "ДАТЧИК МЕТРАН 150TG4(0...16 МПА) 2G 2 1 В М5 EMS5 В1 К12 ТУ 4212-022-514500097"

    Кол-во: 1

    "Позиция 379"

    "ДАТЧИК ПЕРЕПАДА МЕТРАН 150 CD3(0:0,1 МПА)-2-2-1-1-L4-A-M5-EM-Q4-K12-PA-J5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 380"

    "ДАТЧИК ПЕРЕПАДА МЕТРАН 150 CD4(0:0,63 МПА)-2-2-1-1-L4-A-M5-EM-S5-Q4-С1-K12-PA-J5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 381"

    "ДАТЧИК ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КРАУ5.129.009-03 (К РАСХОДОМЕРУ ГИПЕРФЛОУ-УС)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 382"

    "ТЕРМОПРЕОБРАЗ.СОПР. ТСМУ-011.16-EXD-4/20-(-50+50)-0,5-2-2-3000-1020-П-К1/Г5-К-К"

    Кол-во: 3

    "Позиция 383"

    "УСТРОЙСТВО МОНИТОРИНГА UNIPING SERVER"

    Кол-во: 10

    "Позиция 384"

    "ШТАТИВ SOKKIA PFW1B-E"

    Кол-во: 1

    "Позиция 385"

    "КОМПЛЕКТ КЛЕММНИКОВ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 386"

    "КОМПЛЕКТ КТПТР-01-1-100П-100/8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 387"

    "ГАЗОАНАЛИЗАТОР МАГ-6П-В"

    Кол-во: 3

    "Позиция 388"

    "ТЕСТЕР Ц43101"

    Кол-во: 1

    "Позиция 389"

    "МУЛЬТИМЕТР АКТАКОМ АМ-1060"

    Кол-во: 12

    "Позиция 390"

    "СЕКУНДОМЕР СОП ПР-2А-2-010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 391"

    "СЕКУНДОМЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 392"

    "ДЕФЕКТОСКОП ЭД2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 393"

    "КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТ. М-266С (до 1000В)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 394"

    "БЛОК РОЗЖИГА И КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ БРКП-1М 220B"

    Кол-во: 1

    "Позиция 395"

    "МАГАЗИН СОПР. Р 4834"

    Кол-во: 5

    "Позиция 396"

    "МАГАЗИН СОПРОТИВЛЕНИЙ Р 4831-М1 ГОСТ 23737-79"

    Кол-во: 1

    "Позиция 397"

    "МАГАЗИН СОПРОТИВЛЕНИЙ Р33"

    Кол-во: 1

    "Позиция 398"

    "МЕГАОММЕТР М4101/3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 399"

    "МЕГАОММЕТР ЦИФРОВОЙ Е6-32"

    Кол-во: 1

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