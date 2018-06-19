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Номер извещения
ГП806029
Уникальный номер закупки
18/4.3/0037708/ГЦР
Наименование закупки
Поставка насоса масляного шестеренного ГПА для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (0056/18/4.3/0037708/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горина Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Поставка насоса масляного шестеренного ГПА для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2018 09:00 GMT +319.06.2018 09:0019.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806029Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насоса масляного шестеренного ГПА для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2018 09:1019.06.2018 09:1019.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806029Дата и время вскрытия заявок Поставка насоса масляного шестеренного ГПА для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806029Подведение итогов не позднее Поставка насоса масляного шестеренного ГПА для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насоса масляного шестеренного ГПА для нужд ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Начальная цена
213 302,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО Газпром центрремонт
Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
28.11.33.000
28.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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