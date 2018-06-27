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    Главная / Торги / Поставка насосно-компрессорного, общезаводского и теплосантехнического оборудования для нужд ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» (0056/18/1.1/0014913/ДШельф/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018) Закупка только у СМСП.

    Поставка насосно-компрессорного, общезаводского и теплосантехнического оборудования для нужд ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» (0056/18/1.1/0014913/ДШельф/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018) Закупка только у СМСП.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.06.2018 09:0027.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806584890Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосно-компрессорного, общезаводского и теплосантехнического оборудования для нужд ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»г. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806584890

    Уникальный номер закупки

    18/1.1/0014913/ДШельф

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка насосно-компрессорного, общезаводского и теплосантехнического оборудования для нужд ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» (0056/18/1.1/0014913/ДШельф/ЗП/ГОС/Э/07.06.2018) Закупка только у СМСП.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2018 18:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП 14913.zip

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильева Наталья Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка насосно-компрессорного, общезаводского и теплосантехнического оборудования для нужд ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.06.2018 09:00 GMT +327.06.2018 09:0027.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806584890Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосно-компрессорного, общезаводского и теплосантехнического оборудования для нужд ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»г. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    27.06.2018 09:1027.06.2018 09:1027.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806584890Дата и время вскрытия заявок Поставка насосно-компрессорного, общезаводского и теплосантехнического оборудования для нужд ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»г. Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806584890Подведение итогов не позднее Поставка насосно-компрессорного, общезаводского и теплосантехнического оборудования для нужд ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»г. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.07.201804.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806584890Подведение итогов не позднее Поставка насосно-компрессорного, общезаводского и теплосантехнического оборудования для нужд ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»г. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосно-компрессорного, общезаводского и теплосантехнического оборудования для нужд ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»

    Начальная цена

    4 943 658,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Классификатор ОКПД2

    46.1

    Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    46.1

    Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло компрессорное BOGE Syprem 8000 K для поршневых компрессоров, в канистрах по 10 л, с документами в соответствии с требованиями ТР ТС 030-2012"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Масло компрессорное BOGE Syprem 8000 S для винтовых компрессоров, в канистрах по 20 л, с документами в соответствии с требованиями ТР ТС 030-2012"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Ячейка анализатора генератора Тип C/Y с паспортом и техническими характеристиками"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Фильтрующий элемент EFST 110ZN с сертификатом качества производителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Комплект фильтрующих элементов 575078862P с сертификатом качества производителя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Комплект фильтрующих элементов 575051060P с сертификатом качества производителя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Сильфон компенсатора гидропульсаций сильфонного КГС0,6/27; ном.№ 9900000001128 ТУ3615-062-00217633-2007"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Устройство фильтрующее (элемент фильтрующий) ФСЖ25-80-3.3.01.00.000-03 (для фильтра сетчатого жидкостного ФСЖ15-80-3.7) ТУ3689-020-00217633-98"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Манжета S1-T-ПУ Ф18ХФ25Х5 18х25х5 мм T-ПУ полиуретан для работы в среде низких температур;"

    Кол-во: 40

    "Позиция 10"

    "Манжета S8-T-ПУ Ф18ХФ25Х5 18х25х5 мм T-ПУ полиуретан для работы в среде низких температур;"

    Кол-во: 40

    "Позиция 11"

    "Кольцо резиновое уплотнительное 030-036-36 ГОСТ 9833-73 Давление до 32 МПа, материал: резиновая смесь В-14"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Кольцо резиновое уплотнительное 038-046-46 ГОСТ 9833-73 Давление до 32 МПа, материал: резиновая смесь В-14"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Кольцо резиновое уплотнительное 068-072-25-2-4 ГОСТ 18829-70 Давление до 32 МПа, материал: резиновая смесь В-14"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Кольцо резиновое уплотнительное 008-012-25-2-2 ГОСТ 18829-70 Давление до 32 МПа, материал: резиновая смесь В-14"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Плунжер в комплекте с направляющей гидроблока Для насоса НД6МЭ100/270 (ТУ 3632-007-00217633-97) ТУ 3632-007-00217633-97"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Клапан предохранительный гидроблока в сборе арт. 007.14.05-02 Клапан предохранительный в сборе гидроблока насоса НД6МЭ100/270 (ТУ 3632-007-00217633-97) ТУ 3632-007-00217633-97"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Шарик Шарик 12,7 Ю40 ТУ 37.006.080-83 (ТУ ВНИПП.080-00) ТУ 37.006.080-83 (ТУ ВНИПП.080-00)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "Шарик Шарик 12,7 ± 0,1 Ю2 ТУ37.006.103-79 ТУ37.006.103-79"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Прокладка арт. 901.22.18-01 Прокладка камеры подпиточного клапана гидроблока насоса НД6МЭ100/270 3632-007-00217633-97 арт. 901.22.18-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Подшипник 80306 ГОСТ 7242-81 (7)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Подшипник 6У-537908С17 ГОСТ 520-2002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Подшипник 122 ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Подшипник 1000922 ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Подшипник 8126 ГОСТ 7872-89"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Подшипник 6У-537909КС17 ГОСТ 520-2002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Подшипник радиальный шариковый двухрядный 616073 (156704 ГОСТ 520-2002) радиально-упорный d=20мм, D=50мм, В=С=20,6мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Набор регулировочных колец Набор регулировочных колец на приводной механизм в составе насоса НД6МЭ100/270 (ТУ 3632-007-00217633-97) ТУ производителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Колесо червячное на приводной механизм Червячное колесо на приводной механизм в составе насоса НД6МЭ100/270 (ТУ 3632-007-00217633-97) ТУ производителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Вал коленчатый на приводной механизм Коленчатый вал на приводной механизм в составе насоса НД6МЭ100/270 (ТУ 3632-007-00217633-97) ТУ производителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Эксцентрик на приводной механизм Эксцентрик на приводной механизм в составе насоса НД6МЭ100/270 (ТУ 3632-007-00217633-97) ТУ производителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Опора коленчатого вала Опора коленчатого вала ЭЗТ.2822.02.00.001 ТУ производителя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Ступица ЭЗТ.2822.01.00.001 Для насоса НД6МЭ100/270 (ТУ 3632-007-00217633-97) ТУ производителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Шатун на приводной механизм Для насоса НД6МЭ100/270 (ТУ 3632-007-00217633-97) ТУ производителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Винт регулирующего механизма на приводной механизм Для насоса НД6МЭ100/270 (ТУ 3632-007-00217633-97) ТУ производителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Вкладыш шатунный ЗМЗ-406. На приводной механизм в составе насоса НД6МЭ100/270 (ТУ 3632-007-00217633-97) ТУ производителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Клапан нагнетательный НД6М100/320.01.11.000-02 ТУ производителя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Палец на приводной механизм Палец на приводной механизм в составе насоса НД6МЭ100/270 (ТУ 3632-007-00217633-97) ТУ 3632-007-00217633-97"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Манжетное уплотнение трансформаторов (катушек зажигания) 1352651"

    Кол-во: 8

    "Позиция 39"

    "Направляющая втулка (система охлаждения наддувочного воздуха), 4Р-1511"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Седло (система охлаждения наддувочного воздуха), 4Р-1525"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Уплотнительное кольцо (система охлаждения наддувочного воздуха), 6V-1454"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Уплотнительное кольцо (система охлаждения наддувочного воздуха), 8Т-1703"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Термостат (система охлаждения наддувочного воздуха), 4Р-1506"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Прокладка термостата (рубашки охлаждения), 2N-0931"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Прокладка термостата (рубашки охлаждения), 7Е-6017"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Прокладка термостата (рубашки охлаждения), 153-1810"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ, CATERPILLAR, 1948518 (обновл. №4797702)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 48"

    "Гайка крейцкопфа 2-ой ступени p. n. В-0786"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Крейцкопф 2-ой ступени p. n. D-5306"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Элемент фильтрующий (коагулятор на линии технологического газа)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 51"

    "Элемент фильтрующий топливного фильтра PCHG 36 (линия подачи топливного газа)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, 7/32" В ПОПЕРЕЧН. СЕЧЕНИИ, НД 4,895", ВАЙТОН, ARIEL CORP., A2124"

    Кол-во: 16

    "Позиция 53"

    "ПРОКЛАДКА, ДЛЯ КОМПРЕССОРА, УГЛ. СТАЛЬ, ARIEL CORP., A2126"

    Кол-во: 16

    "Позиция 54"

    "МЕМБРАНА, РАЗРЫВНАЯ, В СБОРЕ, ДАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА 3250 фн/д2, ЦВЕТ ТЕМНО-КРАСНЫЙ, № ДЕТАЛИ: A-0124, ARIEL CORP., A0080"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "УПЛОТНЕНИЕ, МЕХАНИЧЕСКОЕ, ARIEL CORP., A3911"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, 7/32" В ПОПЕРЕЧНОМ СЕЧЕНИИ, 3,27" НД, ВАЙТОН, ARIEL CORP., A0038"

    Кол-во: 16

    "Позиция 57"

    "Набор запасных колец (переднее и заднее) для фитингов DK-LOK под трубку с наружным диаметром 8 мм."

    Кол-во: 20

    "Позиция 58"

    "Набор запасных колец (переднее и заднее) для обжимных фитингов DK-Lok под трубку с наружным диаметром 6 мм."

    Кол-во: 20

    "Позиция 59"

    "Набор обжимных колец DK-LOK под трубку 12 мм (переднее + заднее кольцо),"

    Кол-во: 20

    "Позиция 60"

    "Набор запасных колец (переднее и заднее).10мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 61"

    "Обжимной фитинг DK-Lok."

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Обжимной фитинг DK-Lok."

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Обжимной фитинг."

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Обжимной фитинг DK-Lok"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Обжимной фитинг DK-Lok."

    Кол-во: 5

    "Позиция 66"

    "Обжимной фитинг DK-Lok."

    Кол-во: 15

    "Позиция 67"

    "Колпак. DK-Lok."

    Кол-во: 15

    "Позиция 68"

    "Шаровый кран D-Pro, серии V83. Конфигурация: двухходовый."

    Кол-во: 5

    "Позиция 69"

    "Двухвентильный манифольд Dk-lok. V56."

    Кол-во: 5

    "Позиция 70"

    "Пятивентильный манифольд D-Pro, серии V56 для прямого монтажа оборудования."

    Кол-во: 3

    "Позиция 71"

    "Пробковый клапан D-Pro, серии V96 с невращающимся штоком."

    Кол-во: 5

    "Позиция 72"

    "Кран шаровый серии V82."

    Кол-во: 6

    "Позиция 73"

    "Кран шаровый D-Pro, серии V82."

    Кол-во: 6

    "Позиция 74"

    "Кран шаровый серии V82."

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "Шаровый кран D-Pro, серии V82."

    Кол-во: 5

    "Позиция 76"

    "Проходной тройник DK-Lok с обжимными соединениями под трубку с наружным диаметром 8мм."

    Кол-во: 10

    "Позиция 77"

    "Заглушка DK-Lok"

    Кол-во: 15

    "Позиция 78"

    "Заглушка для фитинга Dk-Lok 6 мм ."

    Кол-во: 15

    "Позиция 79"

    "Заглушка DK-Lok 12 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 80"

    "Заглушка DK-Lok 10мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 81"

    "Электропривод для ОЗК ALLFA FR 230-8-3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 82"

    "Электропривод для воздушных клапанов ALLFA A230-20-0,2 ~230V, 20Нм,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Электропривод воздушной заслонки ОЗК ГЕРМИК ALLFA FS 230-4-4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "Электропривод воздушного клапана ALLFA AS 24-4-4 Крутящий момент 4 Нм, Время поворота пружины 20с"

    Кол-во: 10

    "Позиция 85"

    "Электропривод ALLFA AS 230 7-7"

    Кол-во: 5

    "Позиция 86"

    "Фильтр-редуктор пневмопривода РУСТ РДФ-300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Седло из PCTFE для редуктора привода Niwatec Редуктор привода: P/N 44-5265-243-811_x000D_ S/N 161079-1-006 регулятор давления Tescom Europe P/N: 44-1363-9082-813"

    Кол-во: 15

    "Позиция 88"

    "Седло из PCTFE для редуктора привода Niwatec Для пневмогидропривода Niwatec NWS-030-DG-DA-HP-TT (Артикул: 1012-Т030-0012-HP 01)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 89"

    "Концевой выключатель пневмопривода РУСТ КВД-610d"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Клапан электромагнитный взрывозащищенный ТУ 3742-001-24039780-2001 КЭО 80/06/020/135 с электромагнитом _x000D_ ЭВ 06/DC/024/2. Условный проход 80мм, Рабочее давление 0,6МПа, Напряжение питания 24VDC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Клапан отсечной прямого действия СЕНС-ПР DN80 PN25-ДП-СВ-исп.С Условный проход 80мм, Напряжение питания 220В, датчик положения, исполнение фланцев С."

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Клапан нажимной Клапан КН внут.М20х1,5 внеш.G1/2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "Клапан игольчатый трехходовой РОСМА, спецификация S004.16.200 Ст.08Х17Н2, резьба G1/2(внутр.)-G1/2(наруж.), материал золотника-ст.20Х17Н2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 94"

    "Клапан всасывающий НД6М100/320.01.12.000-02 ТУ производителя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Шток 2-ой ступени компрессора p. n. С-0603"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "ЗИП к регулятору давления (пилот) РД 802-01 Зип к РД 802-01(мембрана, седло, уплотнительные кольца и т.д.)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 97"

    "ЗИП к регулятору давления РД 410 УХЛ (1) Зип к РД 410 DN 50 PN 100 (уплотнительный узел, подшипник скольжения и т.д.) на УПТИГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Колпак DK-Lok 10 мм НД,"

    Кол-во: 10

    "Позиция 99"

    "ПРОКЛАДКА, УГЛ. СТАЛЬ, ARIEL CORP., A0603"

    Кол-во: 16

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