Поставка насосно-компрессорного, общезаводского и теплосантехнического оборудования для нужд ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка насосно-компрессорного, общезаводского и теплосантехнического оборудования для нужд ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Масло компрессорное BOGE Syprem 8000 K для поршневых компрессоров, в канистрах по 10 л, с документами в соответствии с требованиями ТР ТС 030-2012" Кол-во: 10

"Позиция 2" "Масло компрессорное BOGE Syprem 8000 S для винтовых компрессоров, в канистрах по 20 л, с документами в соответствии с требованиями ТР ТС 030-2012" Кол-во: 20

"Позиция 3" "Ячейка анализатора генератора Тип C/Y с паспортом и техническими характеристиками" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Фильтрующий элемент EFST 110ZN с сертификатом качества производителя" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Комплект фильтрующих элементов 575078862P с сертификатом качества производителя" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Комплект фильтрующих элементов 575051060P с сертификатом качества производителя" Кол-во: 4

"Позиция 7" "Сильфон компенсатора гидропульсаций сильфонного КГС0,6/27; ном.№ 9900000001128 ТУ3615-062-00217633-2007" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Устройство фильтрующее (элемент фильтрующий) ФСЖ25-80-3.3.01.00.000-03 (для фильтра сетчатого жидкостного ФСЖ15-80-3.7) ТУ3689-020-00217633-98" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Манжета S1-T-ПУ Ф18ХФ25Х5 18х25х5 мм T-ПУ полиуретан для работы в среде низких температур;" Кол-во: 40

"Позиция 10" "Манжета S8-T-ПУ Ф18ХФ25Х5 18х25х5 мм T-ПУ полиуретан для работы в среде низких температур;" Кол-во: 40

"Позиция 11" "Кольцо резиновое уплотнительное 030-036-36 ГОСТ 9833-73 Давление до 32 МПа, материал: резиновая смесь В-14" Кол-во: 10

"Позиция 12" "Кольцо резиновое уплотнительное 038-046-46 ГОСТ 9833-73 Давление до 32 МПа, материал: резиновая смесь В-14" Кол-во: 10

"Позиция 13" "Кольцо резиновое уплотнительное 068-072-25-2-4 ГОСТ 18829-70 Давление до 32 МПа, материал: резиновая смесь В-14" Кол-во: 5

"Позиция 14" "Кольцо резиновое уплотнительное 008-012-25-2-2 ГОСТ 18829-70 Давление до 32 МПа, материал: резиновая смесь В-14" Кол-во: 10

"Позиция 15" "Плунжер в комплекте с направляющей гидроблока Для насоса НД6МЭ100/270 (ТУ 3632-007-00217633-97) ТУ 3632-007-00217633-97" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Клапан предохранительный гидроблока в сборе арт. 007.14.05-02 Клапан предохранительный в сборе гидроблока насоса НД6МЭ100/270 (ТУ 3632-007-00217633-97) ТУ 3632-007-00217633-97" Кол-во: 2

"Позиция 17" "Шарик Шарик 12,7 Ю40 ТУ 37.006.080-83 (ТУ ВНИПП.080-00) ТУ 37.006.080-83 (ТУ ВНИПП.080-00)" Кол-во: 6

"Позиция 18" "Шарик Шарик 12,7 ± 0,1 Ю2 ТУ37.006.103-79 ТУ37.006.103-79" Кол-во: 6

"Позиция 19" "Прокладка арт. 901.22.18-01 Прокладка камеры подпиточного клапана гидроблока насоса НД6МЭ100/270 3632-007-00217633-97 арт. 901.22.18-01" Кол-во: 2

"Позиция 20" "Подшипник 80306 ГОСТ 7242-81 (7)" Кол-во: 2

"Позиция 21" "Подшипник 6У-537908С17 ГОСТ 520-2002" Кол-во: 2

"Позиция 22" "Подшипник 122 ГОСТ 8338-75" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Подшипник 1000922 ГОСТ 8338-75" Кол-во: 2

"Позиция 24" "Подшипник 8126 ГОСТ 7872-89" Кол-во: 2

"Позиция 25" "Подшипник 6У-537909КС17 ГОСТ 520-2002" Кол-во: 2

"Позиция 26" "Подшипник радиальный шариковый двухрядный 616073 (156704 ГОСТ 520-2002) радиально-упорный d=20мм, D=50мм, В=С=20,6мм" Кол-во: 2

"Позиция 27" "Набор регулировочных колец Набор регулировочных колец на приводной механизм в составе насоса НД6МЭ100/270 (ТУ 3632-007-00217633-97) ТУ производителя" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Колесо червячное на приводной механизм Червячное колесо на приводной механизм в составе насоса НД6МЭ100/270 (ТУ 3632-007-00217633-97) ТУ производителя" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Вал коленчатый на приводной механизм Коленчатый вал на приводной механизм в составе насоса НД6МЭ100/270 (ТУ 3632-007-00217633-97) ТУ производителя" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Эксцентрик на приводной механизм Эксцентрик на приводной механизм в составе насоса НД6МЭ100/270 (ТУ 3632-007-00217633-97) ТУ производителя" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Опора коленчатого вала Опора коленчатого вала ЭЗТ.2822.02.00.001 ТУ производителя" Кол-во: 2

"Позиция 32" "Ступица ЭЗТ.2822.01.00.001 Для насоса НД6МЭ100/270 (ТУ 3632-007-00217633-97) ТУ производителя" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Шатун на приводной механизм Для насоса НД6МЭ100/270 (ТУ 3632-007-00217633-97) ТУ производителя" Кол-во: 1

"Позиция 34" "Винт регулирующего механизма на приводной механизм Для насоса НД6МЭ100/270 (ТУ 3632-007-00217633-97) ТУ производителя" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Вкладыш шатунный ЗМЗ-406. На приводной механизм в составе насоса НД6МЭ100/270 (ТУ 3632-007-00217633-97) ТУ производителя" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Клапан нагнетательный НД6М100/320.01.11.000-02 ТУ производителя" Кол-во: 2

"Позиция 37" "Палец на приводной механизм Палец на приводной механизм в составе насоса НД6МЭ100/270 (ТУ 3632-007-00217633-97) ТУ 3632-007-00217633-97" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Манжетное уплотнение трансформаторов (катушек зажигания) 1352651" Кол-во: 8

"Позиция 39" "Направляющая втулка (система охлаждения наддувочного воздуха), 4Р-1511" Кол-во: 2

"Позиция 40" "Седло (система охлаждения наддувочного воздуха), 4Р-1525" Кол-во: 2

"Позиция 41" "Уплотнительное кольцо (система охлаждения наддувочного воздуха), 6V-1454" Кол-во: 2

"Позиция 42" "Уплотнительное кольцо (система охлаждения наддувочного воздуха), 8Т-1703" Кол-во: 2

"Позиция 43" "Термостат (система охлаждения наддувочного воздуха), 4Р-1506" Кол-во: 2

"Позиция 44" "Прокладка термостата (рубашки охлаждения), 2N-0931" Кол-во: 2

"Позиция 45" "Прокладка термостата (рубашки охлаждения), 7Е-6017" Кол-во: 2

"Позиция 46" "Прокладка термостата (рубашки охлаждения), 153-1810" Кол-во: 2

"Позиция 47" "СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ, CATERPILLAR, 1948518 (обновл. №4797702)" Кол-во: 8

"Позиция 48" "Гайка крейцкопфа 2-ой ступени p. n. В-0786" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Крейцкопф 2-ой ступени p. n. D-5306" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Элемент фильтрующий (коагулятор на линии технологического газа)" Кол-во: 6

"Позиция 51" "Элемент фильтрующий топливного фильтра PCHG 36 (линия подачи топливного газа)" Кол-во: 4

"Позиция 52" "КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, 7/32" В ПОПЕРЕЧН. СЕЧЕНИИ, НД 4,895", ВАЙТОН, ARIEL CORP., A2124" Кол-во: 16

"Позиция 53" "ПРОКЛАДКА, ДЛЯ КОМПРЕССОРА, УГЛ. СТАЛЬ, ARIEL CORP., A2126" Кол-во: 16

"Позиция 54" "МЕМБРАНА, РАЗРЫВНАЯ, В СБОРЕ, ДАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА 3250 фн/д2, ЦВЕТ ТЕМНО-КРАСНЫЙ, № ДЕТАЛИ: A-0124, ARIEL CORP., A0080" Кол-во: 2

"Позиция 55" "УПЛОТНЕНИЕ, МЕХАНИЧЕСКОЕ, ARIEL CORP., A3911" Кол-во: 2

"Позиция 56" "КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ, 7/32" В ПОПЕРЕЧНОМ СЕЧЕНИИ, 3,27" НД, ВАЙТОН, ARIEL CORP., A0038" Кол-во: 16

"Позиция 57" "Набор запасных колец (переднее и заднее) для фитингов DK-LOK под трубку с наружным диаметром 8 мм." Кол-во: 20

"Позиция 58" "Набор запасных колец (переднее и заднее) для обжимных фитингов DK-Lok под трубку с наружным диаметром 6 мм." Кол-во: 20

"Позиция 59" "Набор обжимных колец DK-LOK под трубку 12 мм (переднее + заднее кольцо)," Кол-во: 20

"Позиция 60" "Набор запасных колец (переднее и заднее).10мм" Кол-во: 20

"Позиция 61" "Обжимной фитинг DK-Lok." Кол-во: 10

"Позиция 62" "Обжимной фитинг DK-Lok." Кол-во: 20

"Позиция 63" "Обжимной фитинг." Кол-во: 10

"Позиция 64" "Обжимной фитинг DK-Lok" Кол-во: 10

"Позиция 65" "Обжимной фитинг DK-Lok." Кол-во: 5

"Позиция 66" "Обжимной фитинг DK-Lok." Кол-во: 15

"Позиция 67" "Колпак. DK-Lok." Кол-во: 15

"Позиция 68" "Шаровый кран D-Pro, серии V83. Конфигурация: двухходовый." Кол-во: 5

"Позиция 69" "Двухвентильный манифольд Dk-lok. V56." Кол-во: 5

"Позиция 70" "Пятивентильный манифольд D-Pro, серии V56 для прямого монтажа оборудования." Кол-во: 3

"Позиция 71" "Пробковый клапан D-Pro, серии V96 с невращающимся штоком." Кол-во: 5

"Позиция 72" "Кран шаровый серии V82." Кол-во: 6

"Позиция 73" "Кран шаровый D-Pro, серии V82." Кол-во: 6

"Позиция 74" "Кран шаровый серии V82." Кол-во: 5

"Позиция 75" "Шаровый кран D-Pro, серии V82." Кол-во: 5

"Позиция 76" "Проходной тройник DK-Lok с обжимными соединениями под трубку с наружным диаметром 8мм." Кол-во: 10

"Позиция 77" "Заглушка DK-Lok" Кол-во: 15

"Позиция 78" "Заглушка для фитинга Dk-Lok 6 мм ." Кол-во: 15

"Позиция 79" "Заглушка DK-Lok 12 мм" Кол-во: 15

"Позиция 80" "Заглушка DK-Lok 10мм" Кол-во: 15

"Позиция 81" "Электропривод для ОЗК ALLFA FR 230-8-3" Кол-во: 5

"Позиция 82" "Электропривод для воздушных клапанов ALLFA A230-20-0,2 ~230V, 20Нм," Кол-во: 1

"Позиция 83" "Электропривод воздушной заслонки ОЗК ГЕРМИК ALLFA FS 230-4-4" Кол-во: 5

"Позиция 84" "Электропривод воздушного клапана ALLFA AS 24-4-4 Крутящий момент 4 Нм, Время поворота пружины 20с" Кол-во: 10

"Позиция 85" "Электропривод ALLFA AS 230 7-7" Кол-во: 5

"Позиция 86" "Фильтр-редуктор пневмопривода РУСТ РДФ-300" Кол-во: 2

"Позиция 87" "Седло из PCTFE для редуктора привода Niwatec Редуктор привода: P/N 44-5265-243-811_x000D_ S/N 161079-1-006 регулятор давления Tescom Europe P/N: 44-1363-9082-813" Кол-во: 15

"Позиция 88" "Седло из PCTFE для редуктора привода Niwatec Для пневмогидропривода Niwatec NWS-030-DG-DA-HP-TT (Артикул: 1012-Т030-0012-HP 01)" Кол-во: 15

"Позиция 89" "Концевой выключатель пневмопривода РУСТ КВД-610d" Кол-во: 2

"Позиция 90" "Клапан электромагнитный взрывозащищенный ТУ 3742-001-24039780-2001 КЭО 80/06/020/135 с электромагнитом _x000D_ ЭВ 06/DC/024/2. Условный проход 80мм, Рабочее давление 0,6МПа, Напряжение питания 24VDC" Кол-во: 1

"Позиция 91" "Клапан отсечной прямого действия СЕНС-ПР DN80 PN25-ДП-СВ-исп.С Условный проход 80мм, Напряжение питания 220В, датчик положения, исполнение фланцев С." Кол-во: 1

"Позиция 92" "Клапан нажимной Клапан КН внут.М20х1,5 внеш.G1/2" Кол-во: 5

"Позиция 93" "Клапан игольчатый трехходовой РОСМА, спецификация S004.16.200 Ст.08Х17Н2, резьба G1/2(внутр.)-G1/2(наруж.), материал золотника-ст.20Х17Н2" Кол-во: 20

"Позиция 94" "Клапан всасывающий НД6М100/320.01.12.000-02 ТУ производителя" Кол-во: 2

"Позиция 95" "Шток 2-ой ступени компрессора p. n. С-0603" Кол-во: 1

"Позиция 96" "ЗИП к регулятору давления (пилот) РД 802-01 Зип к РД 802-01(мембрана, седло, уплотнительные кольца и т.д.)" Кол-во: 3

"Позиция 97" "ЗИП к регулятору давления РД 410 УХЛ (1) Зип к РД 410 DN 50 PN 100 (уплотнительный узел, подшипник скольжения и т.д.) на УПТИГ" Кол-во: 1

"Позиция 98" "Колпак DK-Lok 10 мм НД," Кол-во: 10