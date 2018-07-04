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Номер извещения
31806581016
Уникальный номер закупки
18/2.1/0007942/ГЭкcпорт
Наименование закупки
Вывоз твердо-бытовых отходов (ТБО) с территории офиса ООО "Газпром экспорт", расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского,д.2а, Литера А
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 10:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Почтовый адрес
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Контактный телефон
+7 812 646-15-58
Факс
+7 812 646-14-15
Адрес электронной почты
ju.vinivitinova@gazpromexport.com
Ф.И.О. контактного лица
Винивитинова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, пл. Островского,д.2а, Литера А
Ключевые слова:
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Вывоз твердо-бытовых отходов (ТБО) с территории офиса ООО "Газпром экспорт", расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского,д.2а, Литера А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.07.2018 11:00 GMT +304.07.2018 11:0004.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806581016Дата и время окончания срока приема заявок Вывоз твердо-бытовых отходов (ТБО) с территории офиса ООО "Газпром экспорт", расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского,д.2а, Литера А г. Санкт-Петербург, пл. Островского,д.2а, Литера А
Дата и время вскрытия заявок
04.07.2018 12:0004.07.2018 12:0004.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806581016Дата и время вскрытия заявок Вывоз твердо-бытовых отходов (ТБО) с территории офиса ООО "Газпром экспорт", расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского,д.2а, Литера А г. Санкт-Петербург, пл. Островского,д.2а, Литера А
Подведение итогов не позднее
18.07.2018 15:0018.07.2018 15:0018.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806581016Подведение итогов не позднее Вывоз твердо-бытовых отходов (ТБО) с территории офиса ООО "Газпром экспорт", расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского,д.2а, Литера А г. Санкт-Петербург, пл. Островского,д.2а, Литера А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.07.201818.07.2018 15:0018.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806581016Подведение итогов не позднее Вывоз твердо-бытовых отходов (ТБО) с территории офиса ООО "Газпром экспорт", расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского,д.2а, Литера А г. Санкт-Петербург, пл. Островского,д.2а, Литера А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вывоз твердо-бытовых отходов (ТБО) с территории офиса ООО "Газпром экспорт", расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Островского,д.2а, Литера А
Начальная цена
574 003,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром экспорт
Все закупки и тендеры Газпром экспорт
Адрес местонахождения
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
82.99.19.000
38.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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