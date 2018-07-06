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Номер извещения
31806580788
Уникальный номер закупки
18/4.3/0041593/ГТелеком
Наименование закупки
Поставка комплектующих и расходных материалов для компьютерной и оргтехники для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Ростове-на-Дону (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 10:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Старокалужское шоссе, 62, стр.2
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, 77, Москва, Старокалужское ш., д. 62
Контактный телефон
+7 495 428-40-40
Факс
+7 495 428-40-40
Адрес электронной почты
tender@gazpromtelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванников Денис Викторович
Место рассмотрения предложений
г.Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектующих и расходных материалов для компьютерной и оргтехники для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Ростове-на-Дону (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.07.2018 12:00 GMT +306.07.2018 12:0006.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806580788Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих и расходных материалов для компьютерной и оргтехники для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Ростове-на-Дону (для субъектов малого и среднего предпринимательства)г.Москва
Дата и время вскрытия заявок
06.07.2018 14:1506.07.2018 14:1506.07.2018 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806580788Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектующих и расходных материалов для компьютерной и оргтехники для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Ростове-на-Дону (для субъектов малого и среднего предпринимательства)г.Москва
Подведение итогов не позднее
20.07.2018 20:0020.07.2018 20:0020.07.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806580788Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих и расходных материалов для компьютерной и оргтехники для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Ростове-на-Дону (для субъектов малого и среднего предпринимательства)г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.07.201820.07.2018 20:0020.07.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806580788Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих и расходных материалов для компьютерной и оргтехники для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Ростове-на-Дону (для субъектов малого и среднего предпринимательства)г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих и расходных материалов для компьютерной и оргтехники для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Ростове-на-Дону (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
155 580,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром телеком"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"
Адрес местонахождения
117630, Российская Федерация, Москва, Старокалужское шоссе, 62, стр.2
117630, Российская Федерация, 77, Москва, Старокалужское ш., д. 62
46.18.19.190
46
Документация лота
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Кол-во: 4
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