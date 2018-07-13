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    Главная / Торги / Поставка метрологического оборудования для нужд ООО "Газпром энерго"

    Поставка метрологического оборудования для нужд ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.07.2018 12:0013.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806580358Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метрологического оборудования для нужд Надымского филиала119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806580358

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0031979/ГЭнерго

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка метрологического оборудования для нужд ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2018 09:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    0031979.rar

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Юридический адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    tender@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полетаев Павел Павлович

    Место рассмотрения предложений

    119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по специализированной оптовой торговле прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка метрологического оборудования для нужд Надымского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.07.2018 12:00 GMT +313.07.2018 12:0013.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806580358Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метрологического оборудования для нужд Надымского филиала119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Дата и время вскрытия заявок

    13.07.2018 14:0013.07.2018 14:0013.07.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806580358Дата и время вскрытия заявок Поставка метрологического оборудования для нужд Надымского филиала119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Подведение итогов не позднее

    19.07.2018 18:0019.07.2018 18:0019.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806580358Подведение итогов не позднее Поставка метрологического оборудования для нужд Надымского филиала119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.07.201819.07.2018 18:0019.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806580358Подведение итогов не позднее Поставка метрологического оборудования для нужд Надымского филиала119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка метрологического оборудования для нужд Надымского филиала

    Начальная цена

    8 964 071,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Классификатор ОКПД2

    26.5

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов

    31.01

    Мебель для офисов и предприятий торговли

    Классификатор ОКВЭД2

    46.7

    Торговля оптовая специализированная прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Установка гидравлическая сравнительной калибровки ГУСК в комплекте с коллектором КЛ-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Компрессор лабораторный малошумный К-25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Калибратор температуры КТ-150К/М2И/В/СБС/К1/ГП в комплекте с: - нестандартный блок сравнения НБС без каналов - 10 шт.; - кабель КИ №1 ТС-1500 - 3 шт.; - кабель КИ №2 ТС-1500 - 3 шт.; - кабель КИ №3 ХА-1500 - 3 шт.; - кабель КИ №3 ХК-1500 - 3 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Калибратор температуры КТ-650/М2/В/СТБ/СБС/ГП в комплекте с термостатом жидкостным Элемер-Т-150/А/КС/ШС/П5=1,5/ГП - 1 шт. и нестандартным блоком сравнения НБС без каналов - 10 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Комплект поверочный Элемер-ИКСУ-2012 в составе: калибратор-измеритель ИКСУ-2012/КМ/К 1 шт.; пр-ль ПДЭ-020/ДИ/100/В/ПО/К1 1 шт.; пр-ль ПДЭ-020/ДИ/110/А/К1 1 шт.; пр-ль ПДЭ-020/ДИ/120/А0/К1 1 шт.; пр-ль ПДЭ-020/ДИ/130/А0/К1 1 шт.; пр-ль ПДЭ-020/ДИ/150/"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Телеинспекционная система MC 50 Set Turbo"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Стол метролога/поверителя с антистатической столешницейАРМ-4555-ESD"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Установка поверочная переносная УПП8531М/3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Регистратор многоканальный технологический РМТ59"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Стол метролога/поверителя с антистатической столешницей АРМ-4520-ESD 120x80х131 см. Цвет алюминиевого каркаса - коричневый (RAL-8017), цвет ДСП - белый. Столешница размером 120х80 см из антистатического меламинированного ДСП толщиной 25 мм. Две полки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Устройство для питания измерительных цепей постоянного и переменного токов "УИ300.1", в комплекте с переключателем полярности ПП300.1 и первичной поверкой."

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Термостат жидкостный «ТЕРМОТЕСТ-100», Комплект поставки: - теплоноситель "ПМС-10"; - ТЕРКОН Преобразователь сигналов ТС и ТП прецизионный; - ЛТ-300-Н Термометр лабораторный электронный; - ТЕРКОН-К Коммутатор сигналов; - ТЕРМОТЕСТ-Д1-16/20 Держ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Гидравлическая установка для сравнительной калибровки ГУСК, Диапазон создания тестового давления: 0...100 МПа. Комплект поставки: - устройство для создания давления, - комплект переходников, комплект уплотнений, комплект ЗИП Дополнительные параме"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Рефлектометр портативный цифровой РЕЙС-105м1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Многофункциональная ремонтная паяльная станция АКТАКОМ ASE-4313"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Источник питания аналоговый ПРОФКИП Б5-78/5М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Стереомикроскоп Микромед МС-2-ZOOM вар.1TD-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Пресс переносной гидравлический 2113М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Измеритель давления цифровой "ИДЦ-2" 0-160кПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Источник переменного тока и напряжения трехфазный программируемый Энергоформа 3.3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Телескопический подъемник GROST FSDM 10.1000, арт.116150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Комплекс поверочный имитационный ВЗЛЕТ КПИ исполнения КПИВ-033"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Комплекс поверочный имитационный ВЗЛЕТ КПИ исполнения КПИВ-011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Кондиционер настенный Kentatsu KSGM70HFAN1/KSRM70HFAN1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Кондиционер настенный Kentatsu KSGM53HFAN1/KSRM53HFAN1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Толщиномер ультразвуковой УТ-111"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Ультразвуковой расходомер UFP-20, комплект преобразователей № 4 ДУ 20-200, комплект преобразователей № 6 ДУ 300-12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Переносной 4-х компонентный взрывозащищенный с зарядным устройством.АНКАТ-7664 Микро ИБЯЛ.413411.053"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Калибратор температуры сухоблочный КС 600-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Генератор сигналов низкочастотный ПРОФКИП Г3-112/1М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Осциллограф типа АКИП-4125/2 А"

    Кол-во: 1

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