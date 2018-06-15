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Номер извещения
31806579333
Уникальный номер закупки
18/2.1/0041837/ДШельф
Наименование закупки
На право заключения договора оказания образовательных услуг по повышению квалификации по программе профессионального обучения (повышения квалификации) «Рабочие люльки, находящиеся на подъемнике (вышке)» и по программе профессионального обучения (переподготовки) «Стропальщик» 2 разряда для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" № 0046/18/2.1/0041837/ДШельф/ЗП/ГОС/Э/06.06.2018
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 01:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Контактный телефон
+7 4242 49-71-60
Факс
+7 4242 49-72-74
Адрес электронной почты
a_vylekzhanin@shelf-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вылекжанин Андрей Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
РФ, 693000, город Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание образовательных услуг по повышению квалификации по программе профессионального обучения (повышения квалификации) «Рабочие люльки, находящиеся на подъемнике (вышке)» и по программе профессионального обучения (переподготовки) «Стропальщик» 2 разряда для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2018 06:00 GMT +315.06.2018 06:0015.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806579333Дата и время окончания срока приема заявок Оказание образовательных услуг по повышению квалификации по программе профессионального обучения (повышения квалификации) «Рабочие люльки, находящиеся на подъемнике (вышке)» и по программе профессионального обучения (переподготовки) «Стропальщик» 2 разряда для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"РФ, 693000, город Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2018 07:0015.06.2018 07:0015.06.2018 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806579333Дата и время вскрытия заявок Оказание образовательных услуг по повышению квалификации по программе профессионального обучения (повышения квалификации) «Рабочие люльки, находящиеся на подъемнике (вышке)» и по программе профессионального обучения (переподготовки) «Стропальщик» 2 разряда для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"РФ, 693000, город Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4
Подведение итогов не позднее
28.06.2018 10:0028.06.2018 10:0028.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806579333Подведение итогов не позднее Оказание образовательных услуг по повышению квалификации по программе профессионального обучения (повышения квалификации) «Рабочие люльки, находящиеся на подъемнике (вышке)» и по программе профессионального обучения (переподготовки) «Стропальщик» 2 разряда для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"РФ, 693000, город Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.06.201828.06.2018 10:0028.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806579333Подведение итогов не позднее Оказание образовательных услуг по повышению квалификации по программе профессионального обучения (повышения квалификации) «Рабочие люльки, находящиеся на подъемнике (вышке)» и по программе профессионального обучения (переподготовки) «Стропальщик» 2 разряда для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"РФ, 693000, город Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание образовательных услуг по повышению квалификации по программе профессионального обучения (повышения квалификации) «Рабочие люльки, находящиеся на подъемнике (вышке)» и по программе профессионального обучения (переподготовки) «Стропальщик» 2 разряда для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Начальная цена
248 470,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
85
85.42.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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