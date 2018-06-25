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    Главная / Торги / 0001/18/4.4/0041539/ДИркутск/ЗП/ГОС/Э/06.06.2018 Выбор на этапе проектно-изыскательских работ поставщика блочно-модульного здания насосной метанола для объекта "Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения" для нужд ООО "Газпром добыча Иркутск"

    0001/18/4.4/0041539/ДИркутск/ЗП/ГОС/Э/06.06.2018 Выбор на этапе проектно-изыскательских работ поставщика блочно-модульного здания насосной метанола для объекта "Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения" для нужд ООО "Газпром добыча Иркутск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.06.2018 12:0025.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806579037Дата и время окончания срока приема заявок Выбор изготовителя блочно-модульного здания насосной метанола при проведении ПИР для объекта "Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения"г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806579037

    Уникальный номер закупки

    18/4.4/0041539/ДИркутск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    0001/18/4.4/0041539/ДИркутск/ЗП/ГОС/Э/06.06.2018 Выбор на этапе проектно-изыскательских работ поставщика блочно-модульного здания насосной метанола для объекта "Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения" для нужд ООО "Газпром добыча Иркутск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.06.2018 18:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    41539_Для Участника.rar

    Изменения в извещении

    41539 Изм. сроков _15.06.2018.doc

    Изменения в извещении

    41539 Изм. сроков _22.06.2018.doc

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    0041539 Уведомление о комиссии 01.doc

    Изменения в извещении

    0041539 Уведомление о комиссии 03.doc

    Форма 99-Извещение об отказе от.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-05

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    K.Ivanov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Константин Германович

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выбор изготовителя блочно-модульного здания насосной метанола при проведении ПИР для объекта "Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.06.2018 12:00 GMT +325.06.2018 12:0025.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806579037Дата и время окончания срока приема заявок Выбор изготовителя блочно-модульного здания насосной метанола при проведении ПИР для объекта "Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения"г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А

    Дата и время вскрытия заявок

    25.06.2018 14:0025.06.2018 14:0025.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806579037Дата и время вскрытия заявок Выбор изготовителя блочно-модульного здания насосной метанола при проведении ПИР для объекта "Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения"г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А

    Подведение итогов не позднее

    18.07.2018 20:0018.07.2018 20:0018.07.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806579037Подведение итогов не позднее Выбор изготовителя блочно-модульного здания насосной метанола при проведении ПИР для объекта "Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения"г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    18.07.201818.07.2018 20:0018.07.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806579037Подведение итогов не позднее Выбор изготовителя блочно-модульного здания насосной метанола при проведении ПИР для объекта "Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения"г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выбор изготовителя блочно-модульного здания насосной метанола при проведении ПИР для объекта "Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения"

    Начальная цена

    240 812 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Иркутск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Иркутск

    Адрес местонахождения

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    Классификатор ОКПД2

    41.20.20.340

    Сооружения мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности

    Классификатор ОКВЭД2

    41.20

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Передача исходных данных"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Шеф-монтажные работы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Блочно-модульное здание насосной метанола"

    Кол-во: 1

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