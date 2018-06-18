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Номер извещения
31806578920
Уникальный номер закупки
18/1.1/0040758/ГИнвест
Наименование закупки
Выполнение землеустроительных работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные участки под объект «Газопровод-отвод и ГРС к городам Кириллов-Белозерск-Липин Бор-Вытегра Вологодской области» в составе стройки «Газопровод-отвод и ГРС к городам Кириллов-Белозерск-Липин Бор-Вытегра Вологодской области» 40758 (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 17:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение землеустроительных работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные участки под объект «Газопровод-отвод и ГРС к городам Кириллов-Белозерск-Липин Бор-Вытегра Вологодской области» в составе стройки «Газопровод-отвод и ГРС к городам Кириллов-Белозерск-Липин Бор-Вытегра Вологодской области»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 12:00 GMT +318.06.2018 12:0018.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806578920Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение землеустроительных работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные участки под объект «Газопровод-отвод и ГРС к городам Кириллов-Белозерск-Липин Бор-Вытегра Вологодской области» в составе стройки «Газопровод-отвод и ГРС к городам Кириллов-Белозерск-Липин Бор-Вытегра Вологодской области»г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2018 12:1019.06.2018 12:1019.06.2018 12:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806578920Дата и время вскрытия заявок Выполнение землеустроительных работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные участки под объект «Газопровод-отвод и ГРС к городам Кириллов-Белозерск-Липин Бор-Вытегра Вологодской области» в составе стройки «Газопровод-отвод и ГРС к городам Кириллов-Белозерск-Липин Бор-Вытегра Вологодской области»г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 14:0027.06.2018 14:0027.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806578920Подведение итогов не позднее Выполнение землеустроительных работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные участки под объект «Газопровод-отвод и ГРС к городам Кириллов-Белозерск-Липин Бор-Вытегра Вологодской области» в составе стройки «Газопровод-отвод и ГРС к городам Кириллов-Белозерск-Липин Бор-Вытегра Вологодской области»г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.06.201827.06.2018 14:0027.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806578920Подведение итогов не позднее Выполнение землеустроительных работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные участки под объект «Газопровод-отвод и ГРС к городам Кириллов-Белозерск-Липин Бор-Вытегра Вологодской области» в составе стройки «Газопровод-отвод и ГРС к городам Кириллов-Белозерск-Липин Бор-Вытегра Вологодской области»г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение землеустроительных работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные участки под объект «Газопровод-отвод и ГРС к городам Кириллов-Белозерск-Липин Бор-Вытегра Вологодской области» в составе стройки «Газопровод-отвод и ГРС к городам Кириллов-Белозерск-Липин Бор-Вытегра Вологодской области»
Начальная цена
35 139 690,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
71.12.34.110
71.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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