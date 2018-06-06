№ 0001/18/4.3/0039393/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/06.06.2018 Поставка контрольно-измерительных приборов и комплектующих для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

№ 0001/18/4.3/0039393/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/06.06.2018 Поставка контрольно-измерительных приборов и комплектующих для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Манометр виброустойчивый М-3ВУ-У2-1МПа-1,5-IP54-РШ-М20х1,5-Ном ТУ 25-7310.041-2014" Кол-во: 5

"Позиция 2" "Манометр виброустойчивый М-3ВУ-У2-2,5МПа-1,5-IP54-РШ-М20х1,5-Ном-Пл ТУ 25-7310.041-2014" Кол-во: 4

"Позиция 3" "Манометр виброустойчивый М-3ВУ-У2-600кПа-1,5-IP54-РШ-М20х1,5-Ном ТУ 25-7310.041-2014" Кол-во: 8

"Позиция 4" "Манометр виброустойчивый М-3ВУ-У2-6МПа-1,5-IP54-РШ-М20х1,5-Ном-Пл ТУ 25-7310.041-2014" Кол-во: 5

"Позиция 5" "Манометр виброустойчивый ТМ-520-Р-1-0-16МПа-М20х1,5-1-IP65 ТУ 4212-001-4719015564-2008" Кол-во: 49

"Позиция 6" "Манометр виброустойчивый ТМ-520-Р-1-0-1МПа-М20х1,5-1-IP65 ТУ 4212-001-4719015564-2008" Кол-во: 27

"Позиция 7" "Манометр образцовый цифровой МО-05-ДИ-60МПа-0,25-Х2-IP65-РШ-М20х1,5 ТУ 4212-017-79005006-2012" Кол-во: 5

"Позиция 8" "Манометр образцовый цифровой МО-05-ДИВ-(-0,1+0,25)МПа-0,25-Х2-IP65-РШ-М20х1,5 ТУ 4212-017-79005006-2012" Кол-во: 5

"Позиция 9" "Манометр образцовый цифровой МО-05-ДИВ-(-0,1+2,5)МПа-0,25-Х2-IP65-РШ-М20х1,5 ТУ 4212-017-79005006-2012" Кол-во: 7

"Позиция 10" "Манометр технический Wika612.20.100-6kPa-1,6-IP54-LM-G1/2B-внешняя-дополнительная шкала в mbar ГОСТ 2405-88" Кол-во: 17

"Позиция 11" "Манометр технический коррозионностойкий КМ-22-Р-60кПа-М20х1,5-1,5-IP40 ТУ 4212-002-4719015564-2008" Кол-во: 4

"Позиция 12" "Манометр технический Метер ДМ02-100-1-М20х1,5-0,6МПа-1,5-IP40 ТУ 4212-001-15151288-2007" Кол-во: 20

"Позиция 13" "Манометр технический МП3-У-У2-1,6МПа-1,5-IP40-РШ-М20х1,5-Пл ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 25

"Позиция 14" "Манометр технический МП3-У-У2-10МПа-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-Пл ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 29

"Позиция 15" "Манометр технический МП3-У-У2-16МПа-1,5-IP40-РШ-М20х1,5-Пл ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 24

"Позиция 16" "Манометр технический МП3-У-У2-1МПа-1,5-IP40-РШ-М20х1,5-Пл ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 120

"Позиция 17" "Манометр технический МП3-У-У2-250кПа-1,5-IP40-РШ-М20х1,5-Пл ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 5

"Позиция 18" "Манометр технический МП3-У-У2-400кПа-1,5-IP40-РШ-М20х1,5-Пл ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 14

"Позиция 19" "Манометр технический МП3-У-У2-40МПа-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-демпфер ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 20

"Позиция 20" "Манометр технический МП3-У-У2-600кПа-1,5-IP40-РШ-М20х1,5-демпфер-Пл ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 45

"Позиция 21" "Измеритель температуры регулирующий ИТР 2521-01-3-2-0 ГОСТ 6651-94, ГОСТ Р 50431-92" Кол-во: 2

"Позиция 22" "Измеритель-регулятор двухканальный ОВЕН ТРМ202-Щ1.ИИ с двумя универсальными входами основной приведенной погрешностью +/-0,5% для ТС(0,25% для остальных сигналов) временем опроса входа 1с с двумя выходами цифроаналоговый преобразователь 4-20мА с инте" Кол-во: 4

"Позиция 23" "Измеритель-регулятор ОВЕН ТРМ138В-Р универсальный восьмиканальный, 8 универсальных входов, 8 выходных реле, интерфейс RS-485, тип корпуса щитовой Щ4, габаритные размеры корпуса 96х96х145мм, напряжение питания 90-245В, условия эксплуатации +1...+50 C," Кол-во: 6

"Позиция 24" "Индикатор расхода - ротаметр РМ-А-0,063 ГУЗ ТУ 25-02,0702213-82. Для калибровки газоанализатора" Кол-во: 9

"Позиция 25" "Интерферометр шахтный ШИ-11 ТУ 3-3-205-82" Кол-во: 7

"Позиция 26" "Источник вторичного электропитания Скат-2412 резервированный 187-250В 24В 50Гц 2,7А ФИАШ.436234.164 РЭ ТУ 4372-003-51604047-99" Кол-во: 5

"Позиция 27" "Источник излучения тестовый ИТЭС-М ЖСКФ.676216.001-01 тип ИПЭС-ИК/УФ" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Источник питания Актаком АТН-1031 аналоговый лабораторный 30В 5А 220В 124х160х326мм СИ 26738-04" Кол-во: 2

"Позиция 29" "Источник питания постоянного тока Б5-3010. Выходное напряжение 30 В. Выходной ток 10 А. Напряжение питания 220 В, 50 Гц. Время непрерывной работы 8 часов. Габаритные размеры 255х160х380мм. Вес 12 кг ГОСТ Р 54364-2011" Кол-во: 4

"Позиция 30" "Клапан электромагнитный нормально закрытый двухпозиционный ВН1Н-4 Ду25 Ру4 алюминиевый корпус муфтовый напряжение питания 220В 50Гц климатическое исполнение У3.1 (-30+40С) ТУ РБ 05708554.021-96" Кол-во: 2

"Позиция 31" "Комплект для визуального и измерительного контроля из 16 предметов ВИК-1" Кол-во: 4

"Позиция 32" "Комплект коннекторов КПП-08 для подключения СПГ761, СПГ762, СПГ763, СПТ961 (корпус Логика) ТУ 4217-025-23041473-98" Кол-во: 2

"Позиция 33" "Комплект коннекторов КПП-15 для подключения СПГ761.1, СПГ761.2 ТУ 4217-025-23041473-98" Кол-во: 2

"Позиция 34" "Комплект манометрический МК-1.1М1 для осуществления контроля рабочего давления во временно герметизирующих устройствах (ВГУ),предназначенных для перекрытия полостей трубопроводов с условным диаметром от 200 до 1400 мм. ТУ 4212-001-83279301-2011" Кол-во: 40

"Позиция 35" "Контроллер Овен САУ-МП-Щ1.15 логический щитового крепления для управления системой подающих насосов,15-алгоритм работы прибора, номинальное напряжение 220В/50Гц,размеры 96х96х70мм,степень защиты IP54 ТУ 4214-001-46526536-2000" Кол-во: 2

"Позиция 36" "Люксметр-пульсметр Аргус-07 для измерения освещенности и коэффициента пульсации диапазон измерений 1-200000лк спектральный диапазон 0,38мкм погрешность 8-10% размеры 65х90мм вес 0,2кг" Кол-во: 5

"Позиция 37" "Мановакуумметр МВП3-У-Т2-(-0,1+0,15)МПа-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-Пл ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 12

"Позиция 38" "Мановакуумметр МВП3-У-У2-(-0,1+1,5)МПа-1,5-IP53-РШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 20

"Позиция 39" "Манометр технический МП3-УУХЛ1-16МПа-1-IP54-РШ-М20х1,5-ном-ЦСМ-Пл ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 302

"Позиция 40" "Манометр точных измерений МТИ-1216-160-1МПа-0,6-У2-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25.05.1481-77" Кол-во: 10

"Позиция 41" "Манометр точных измерений МТИ-1246-160-10МПа-0,6-У2-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25.05.1481-77" Кол-во: 70

"Позиция 42" "Манометр электроконтактный сигнализирующий ДМ2005Сг-У3-10МПа-1,5-V-IP53-ФРШ-М20х1,5-МП-Пл ТУ 4212-040-00225590-2001" Кол-во: 6

"Позиция 43" "Манометр электроконтактный сигнализирующий ДМ2005Сг-У3-160кПа-1,5-V-IP53-ФРШ-М20х1,5-демпфер-МП-Пл ТУ 4212-040-00225590-2001" Кол-во: 4

"Позиция 44" "Манометр электроконтактный сигнализирующий ДМ2005Сг-У3-1МПа-1,5-V-IP53-ФРШ-М20х1,5-демпфер-МП-Пл ТУ 4212-040-00225590-2001" Кол-во: 8

"Позиция 45" "Манометр электроконтактный сигнализирующий ДМ2005Сг-У3-2,5МПа-1,5-V-IP53-ФРШ-М20х1,5-МП-Пл ТУ 4212-040-00225590-2001" Кол-во: 8

"Позиция 46" "Манометр электроконтактный сигнализирующий ДМ2010Сг-У2-100кПа-1,5-V-IP53-ФРШ-М20х1,5-демпфер-МП-Пл-Э ТУ 4212-040-00225590-2001" Кол-во: 2

"Позиция 47" "Манометр электроконтактный сигнализирующий ДМ2010Сг-У2-10МПа-1,5-V-IP53-ФРШ-М20х1,5 ТУ 4212-040-00225590-2001" Кол-во: 9

"Позиция 48" "Манометр электроконтактный сигнализирующий ДМ2010Сг-У2-16МПа-1,5-V-IP53-ФРШ-М20х1,5-МП-Пл-Э ТУ 4212-040-00225590-2001" Кол-во: 10

"Позиция 49" "Манометр электроконтактный сигнализирующий ДМ2010Сг-У2-1МПа-1,5-V-IP53-ФРШ-М20х1,5-демпфер-МП-Пл-Э ТУ 4212-040-00225590-2001" Кол-во: 4

"Позиция 50" "Манометр-напоромер МЕТЕР НМ96-100-1-M-6kPa-1,5-IP54 ТУ 4212-001-15151288-2007" Кол-во: 30

"Позиция 51" "Мегаваттметр Ц301/1, кл точн 1,5 1,5, диапаз измер (0-1) МВт 1МВт, способ вкл по току 1500/5А, способ вкл по напряжению 380В, Ц301/1-1,5-1МВт-1500/5А-380В. ГОСТ 8711-93" Кол-во: 2

"Позиция 52" "Мегаомметр ПСИ-2500 диапазон измерений от 10 кОм до 10 ГОм, испытательное напряжение до 2500В, рабочая температура -10 +50, IP54 РАПМ.411218.008ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 53" "Мегаомметр цифровой Е6-24 РЛПА.411218.001 ТУ" Кол-во: 9

"Позиция 54" "Модем HART-USB Метран-682 общепромышленного исполнения обслуживает по HART-протоколу до 15 устройств подсоединенных к одной линии питание от USB порта климатическое исполнение УХЛ3.1 степень защиты IP30 ТУ 4218-052-12580824-2005" Кол-во: 15

"Позиция 55" "Модуль измерительного преобразователя МИП-01 ИБЯЛ.413216.034" Кол-во: 3

"Позиция 56" "Модуль преобразования измерительный МИП-03 для СТМ-10-0004Д" Кол-во: 16

"Позиция 57" "Модуль преобразователя основного питания МПОП ИБЯЛ. 418112.034-01" Кол-во: 5

"Позиция 58" "Мультиметр ИМС-Ф1.Щ1 ТУ 4221-003-46526536-2011" Кол-во: 19

"Позиция 59" "Мультиплексор HART Метран-670-16-Exia ТУ 4219-045-12580824-2003" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Напоромер НМП-52-М2-1,6kPa-1,5-У3-IP53 ТУ 4212-174-00225621-2009" Кол-во: 2

"Позиция 61" "Манометр технический МП4-У-У2-1,6МПа-1-IP53-РШ-М20х1,5-демпфер-Пл ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 134

"Позиция 62" "Манометр технический МП4-У-У2-10МПа-1-IP53-РШ-М20х1,5-ном-Пл ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 139

"Позиция 63" "Манометр технический МП4-У-У2-10МПа-1-IP53-ФРШ-М20х1,5-Пл ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 205

"Позиция 64" "Манометр технический МП4-У-У2-160кПа-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-демпфер ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 12

"Позиция 65" "Манометр технический МП4-У-У2-16МПа-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-Пл ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 170

"Позиция 66" "Манометр технический МП4-У-У2-16МПа-1,5-IP53-ФРШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 110

"Позиция 67" "Манометр технический МП4-У-У2-1МПа-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-демпфер-Пл ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 90

"Позиция 68" "Манометр технический МП4-У-У2-2,5МПа-1-IP53-РШ-М20х1,5-демпфер ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 16

"Позиция 69" "Манометр технический МП4-У-У2-250кПа-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-демпфер ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 4

"Позиция 70" "Манометр технический МП4-У-У2-400кПа-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-Пл ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 26

"Позиция 71" "Газоанализатор Ока-92М на кислород и горючие газы ГОСТ 13320-81" Кол-во: 2

"Позиция 72" "Газоанализатор СГГ-20Микро-01 ИБЯЛ.413531.012-03" Кол-во: 3

"Позиция 73" "Газоанализатор СГГ-20Микро-01М ИБЯЛ.413531.012-04" Кол-во: 6

"Позиция 74" "Газоанализатор СГГ-20Микро-02 ИБЯЛ.413531.012-05" Кол-во: 2

"Позиция 75" "Газоанализатор СГГ-20Микро-02Г ИБЯЛ.413531.012-02" Кол-во: 3

"Позиция 76" "Газоанализатор СГГ-20Микро-02М ИБЯЛ.413531.012-06" Кол-во: 11

"Позиция 77" "Газоанализатор СГГ-20Микро-03К ИБЯЛ.413531.012-07" Кол-во: 2

"Позиция 78" "Газоанализатор СГГ-20Микро-М ИБЯЛ.413531.012-01" Кол-во: 56

"Позиция 79" "Газоанализатор стационарный ИГМ-13-01-А (метан), корпус алюминиевый, уровень взрывозащиты 1Exdib11B T5 Gb, защита от внешних воздействий IP67, температурный диапазон -60...+60 МРБП.413347.004 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 80" "Газоанализатор токсичных горючих газов СТГ-3-И-СО ИБЯЛ 413411.051 ТУ" Кол-во: 12

"Позиция 81" "Гигрометр психрометрический ВИТ-1 диапаз измер относительной влажности 20-90% температурный диапаз измер влажности 5-25С диапаз измер температуры 0-25С цена деления шкалы 0,2С габаритные размеры не более 325х120х50мм термометрическая жидкость Толуол " Кол-во: 6

"Позиция 82" "Гигрометр-психрометр ВИТ-2 диапазон измерения относительной влажности 20-90%, диапазон измерения температуры +15+40 C ТУ 25-11. 1645-84" Кол-во: 6

"Позиция 83" "Гильза защитная РГАЖ 4.819.002-С-120-10-М20х1,5/М20х1,5-Н-6,3МПа РГАЖ 4.819.000 ТУ" Кол-во: 6

"Позиция 84" "Гильза защитная РГАЖ 4.819.002-С-200-10-М20х1,5/G1/2-Н-10МПа РГАЖ 4.819.000 ТУ" Кол-во: 5

"Позиция 85" "Гильза защитная РГАЖ 4.819.005-К-320-33/15-М33х2/М20х1,5-Н-32МПа РГАЖ 4.819.000 ТУ" Кол-во: 7

"Позиция 86" "Гильза защитная РГАЖ4.819.000-С-250-16-М27х2/М20х1,5-Н-25 РГАЖ 4.819.000 ТУ" Кол-во: 35

"Позиция 87" "Дальномер лазерный ЗУБР ДЛ-200 артикул 34931 ГОСТ 19223-90" Кол-во: 19

"Позиция 88" "Датчик 5.132.040 (ИЯБЛ.305658.001) для газоанализатора СТМ-10" Кол-во: 218

"Позиция 89" "Датчик абсолютного давления Метран-150TA-1(0-160кПа)-2G-2-1-A-M5-EM-2F-4-B1-PA-LT ТУ 4212-022-51453097-2006" Кол-во: 2

"Позиция 90" "Датчик АИР-10L/Exd/ДИ/М20/13V/t5070/В02/2,5МПа/ИТЦ420/М4/КМЧ ТУ 4212-029-13282997-06" Кол-во: 4

"Позиция 91" "Датчик близости ДБ2-08/260 ВИЦЕ.402151.002-08/260 в комплекте с нормирующим усилителем БС-18-1 ВИЦЕ.411521.018-1 и кабелем-удлинителем L=8 м ВИЦЕ.685611.882/Д8 ГОСТ Р 52931-2008" Кол-во: 3

"Позиция 92" "Датчик близости ДБ2-08/50/Д0,5 ВИЦЕ.402151.002-08/50/0,5 в комплекте с нормирующим усилителем БС-18-1 ВИЦЕ.411521.018-1 и кабелем-удлинителем L=8м ВИЦЕ.685611.882" Кол-во: 2

"Позиция 93" "Датчик вибрации ДВСТ-1-20 ТУ 7705-001-52928489-02" Кол-во: 5

"Позиция 94" "Адгезиметр цифровой АМЦ2-20" Кол-во: 1

"Позиция 95" "Адгезиметр электронный АМЦ 2-50 USB с поверкой ТУ 4273-031-12719185-2011" Кол-во: 4

"Позиция 96" "Аквадистиллятор электрический ДЭ-25, производительность 25 л/час, напряжение сети 380 В, потребляемая мощность 17 кВт, ДЭ-25. ТУ 64-1-2718-78" Кол-во: 4

"Позиция 97" "Аквадистилятор АДЭА-10 'СЗМО' ТУ 9452-007-33142130-2002" Кол-во: 1

"Позиция 98" "Анализатор лабораторный Анион-7051 комбинированный (ионометр- кондуктометр-кислородометр) для определения качества воды с запоминанием параметров градуировок 18 ИСЭ. ТУ ИНФА.421522.004" Кол-во: 3

"Позиция 99" "Анемометр АТЕ-1093 Актаком (диапазон измерений 0,4-30 м/с)" Кол-во: 2

"Позиция 100" "Аспиратор АМ-5М" Кол-во: 4

"Позиция 101" "Блок аккумуляторов для СГГ-20Микро ИБЯЛ.563.511.004" Кол-во: 27

"Позиция 102" "Блок аккумуляторов для сигнализатора горючих газов СГГ-20 ИБЯЛ 563342.006 с платой искрозащиты ИБЯЛ 687243.421.Знач.эл емкости устан.аккумул. 0,9 А/ч" Кол-во: 34

"Позиция 103" "Блок клапанный БКН2-10 ниппель М20У ТУ ЭИ 003.00.000" Кол-во: 22

"Позиция 104" "Блок клапанный для датчика Метран-150TG2, серии 0106, одновентильный (запорно-стравливающий), с дренажным клапаном до вентиля, материал корпуса- нержавеющая сталь, соединение с процессом- резьбовое соединение М20 х1,5 наружная, соединение с датчиком-" Кол-во: 5

"Позиция 105" "Блок питания SKAT-24-2.0-DIN ГОСТ 50745-99" Кол-во: 6

"Позиция 106" "Блок резервного питания БРП-24-01Л 24В-1,5А-12Ач Напряжение сети, В(187-242) Выходное напряжение, В(24+0,6;-0,6/21...26) 6кг С(0...+40)" Кол-во: 2

"Позиция 107" "Блок управления краном БУК-1 9У5.139.003.00.000 10МПа 24В опросный лист 15-0041 ГОСТ Р 51330.13-99 " Кол-во: 1

"Позиция 108" "Виброметр ВК-5М для для измерения вибрации частотный диапазон измерения виброскорости 10-1000Гц виброускорения 10-1000Гц виброперемещения 10-300Гц ГОСТ ИСО 2954-97" Кол-во: 12

"Позиция 109" "Вибропреобразователь пьезоэлектрический АР2082М-100 трехкомпонентный (осевая чувствительность 100мВ/g) АБКЖ.433642.031ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 110" "Газоанализатор АНКАТ-7664Микро-03, двухкомпонентный-Ex, H2S ИБЯЛ.413411.053 ТУ" Кол-во: 4

"Позиция 111" "Датчик частоты вращения ДЧВ-2500А ГТУ-16П" Кол-во: 3

"Позиция 112" "Датчик-газоанализатор ДАК-CO2-026 (новый), стационарный инфракрасный для измерения объемной доли диоксида углерода (СО2) в воздухе рабочей зоны помещений и открытых пространств, обозначение ИБЯЛ.418414.071-26, взрывозащита 1ExdIIBT4, диапазон измерен" Кол-во: 1

"Позиция 113" "Датчик-реле разности давления ДЕМ202, на повышение 1, диапазон уставок (0,02-0,6) МПа 01, зона возврата 0,05 МПа, способ соединения сальниковый 1, климатическое исполнение ОМ5, степень защиты IP64, ДЕМ202-1-01-1. ТУ 25-7301.0029-87" Кол-во: 2

"Позиция 114" "Дефектоскоп магнитопорошковый МД-6 для контроля сварных соединений, строительных металлоконструкций, подъемных механизмов, котельных установок" Кол-во: 9

"Позиция 115" "Динамометр ДПУ-2-2 2кН цена деления 0,02 кН" Кол-во: 3

"Позиция 116" "Динамометр ДПУ-5-2 5033 УХЛ 4.2 ГОСТ 13837-79" Кол-во: 3

"Позиция 117" "Дифманометр ДСП-80В-РАСКО-К-2,5кПа-Pmax-1,6МПа-1,5-IP55-У3 ТУ 4212-127-00227471-2007" Кол-во: 4

"Позиция 118" "Дифманометр ДСП-80В-РАСКО-К-4кПа-Pmax-1,6МПа-1,5-IP55-У3 ТУ 4212-127-00227471-2007" Кол-во: 2

"Позиция 119" "Зонд Testo 06369740 для измерения температуры -20?+70 C и влажности 0-100%" Кол-во: 1

"Позиция 120" "Извещатель ИП-212-43МК1(ДИП-43МК1) автономный пожарный дымовой с опто-релейным выходом на размыкании ТУ 4371-002-44373676-99" Кол-во: 42

"Позиция 121" "Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20-А2П ФИАК.425212.004 ТУ" Кол-во: 7

"Позиция 122" "Извещатель пламени ИП 330/1-20-А1-1 Реле, Температура эксплуатации: -60С.. +125С Унифицированный инфракрасный (ИК) пожарный извещатель пламени ИП 330/1-20 представляет собой прибор, состоящий из ИК датчика и микропроцессорного контроллера управления" Кол-во: 1

"Позиция 123" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-44 (ДИП-44) ТУ 4371-001-44373676-99" Кол-во: 133

"Позиция 124" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-73 (ПРОФИ-О) ТУ 4371-010-52635653-2004" Кол-во: 10

"Позиция 125" "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ExИП535-1В-Н-Б-рис.1 (R1=200 Ом) ТУ 4371-091-12150638-2002" Кол-во: 5

"Позиция 126" "Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ (ЦФСК.425232.001) ЦФСК.425232.001 ТУ" Кол-во: 45

"Позиция 127" "Извещатель пожарный тепловой дифференциальный ДПС-038 ТУ 25-04-2060-76" Кол-во: 35

"Позиция 128" "Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный ИП101-10/Ш-CR1 IP54 взрывозащищенный температура срабатывания 90 C, еФ2.402.013 ТУ" Кол-во: 5

"Позиция 129" "Измеритель параметров микроклимата МЕТЕОСКОП-М предназначен для проведения измерений параметров воздушной среды (температуры, относительной влажности, давления, скорости движения воздуха). Внесен в Государственный реестр средств измерений под № 32014" Кол-во: 13

"Позиция 130" "Измеритель потенциалов цифровой переносной диапазоном измерения поляризационного/суммарного потенциала -4,997+4,997В температурой эксплуатации -10+55С напряжением питания 4,3-6В (с возможностью подключения внешнего источника постоянного тока) ОРИОН И" Кол-во: 13

"Позиция 131" "Измеритель сопротивления заземления ИС-10 в комплекте со штырями РЛПА.411212.001ТУ" Кол-во: 3

"Позиция 132" "Датчик давления взрывозащищенный МИДА-ДИ-13П-Ex-У2-0,5/40МПа-01-М20-Р исп. ExiaIICT4 ТУ 4345-044-18004487-98" Кол-во: 4

"Позиция 133" "Датчик давления Метран-150TG-4(0-25МПа)2G 2 1 A M5 EM 2F 4 B1 K14 PA ТУ 4212-022-51453097-2006" Кол-во: 43

"Позиция 134" "Датчик давления Метран-55-ДИ-515-МП-t10-050-0.6МПа-42-С/Е125002М20К ГОСТ 12997 ТУ4212-022-51453097-2006" Кол-во: 17

"Позиция 135" "Датчик давления Метран-55-ДИ-515-МП-t10-050-1МПа-42-С/Е125002М20К ГОСТ 12997 ТУ4212-022-51453097-2006" Кол-во: 4

"Позиция 136" "Датчик ДТС3005-Pt1000.В2 температуры наружного воздуха температура среды от минус 50С до 120С степень защиты IP54 схема подключения двухпроводная ТУ 4211-018-46526536-08" Кол-во: 4

"Позиция 137" "Датчик ИБЯЛ.413929.001 к сигнализатору горючих газов СГГ-20" Кол-во: 45

"Позиция 138" "Датчик избыточного давления Метран 150 CG 42221L3AM5EMD52B1 PA LT, диапазон измерений 0-1,6МПа, материал деталей, контактирующих с рабочей средой 316SST, материал разделительной мембраны 316L SST, заполняющая жидкость силикон, выходной сигнал 4-20мА," Кол-во: 4

"Позиция 139" "Датчик избыточного давления Метран 150 TG 32G21AM5EM2F3B1 PA LT, диапазон измерений 0-6,0 МПа, материал деталей, контактирующих с рабочей средой 316SST, материал разделительной мембраны 316L SST, заполняющая жидкость силикон, выходной сигнал 4-20мА, " Кол-во: 2

"Позиция 140" "Датчик избыточного давления Метран 150 TG 32G21AM5EM2F3B1 PA LT, диапазон измерений 0-6,0 МПа, материал деталей, контактирующих с рабочей средой 316SST, материал разделительной мембраны 316L SST, заполняющая жидкость силикон, выходной сигнал 4-20мА, " Кол-во: 6

"Позиция 141" "Датчик избыточного давления Метран-150TG-3-2G-2-1-A-M5-EM-S5-B1-K14, погрешн 0,075, климат исп У2, степ защ IP66. Клапан блок S5: 0106-M-T-2-2-C-B-1-1-2F-2. ТУ 4212-022-51453097-2006" Кол-во: 1

"Позиция 142" "Датчик избыточного давления Метран-150TG-4(0-10МПа)-2G-2-1-A-M5-EM-2F-4-B1-SC, погрешн 0,075, климат исп У2, степ защ IP66. Настройка (0-10) МПа. ТУ 4212-022-51453097-06" Кол-во: 10

"Позиция 143" "Датчик избыточного давления Метран-150TG-4-2G-2-1-A-M5-IM-2F-2-B1-SC-PA, погрешн 0,2, климат исп У2, степ защ IP66, ТУ 4212-022-51453097-2006" Кол-во: 1

"Позиция 144" "Датчик измерительный ИБЯЛ.418429.066-01 к газоанализатору СТМ-10" Кол-во: 28

"Позиция 145" "Датчик перепада давления Метран-150CD-3-2-2-1-1-L3-A-M5-EM-D5-2-B1-K12-PA, погрешн 0,2, климат исп У2, степ защ IP66. ТУ 4212-022-51453097-2006" Кол-во: 19

"Позиция 146" "Датчик перепада давления Метран-150CD-4-2-2-1-1-L3-A-M5-EM-D5-2-B1-K12-PA, погрешн 0,2, климат исп У2, степ защ IP66. ТУ 4212-022-51453097-2006" Кол-во: 7

"Позиция 147" "Датчик разности давлений Метран-150CD-3-2-2-2-1-L3-A-M5-EM-D-5-2-B1-PA-LT, диапазон измерений 0-250 кПа, материал деталей, контактирующих с рабочей средой 316SST, материал разделительной мембраны 316L SST, заполняющая жидкость силикон, выходной сигна" Кол-во: 2

"Позиция 148" "Датчик тахометрический с чувствительным элементом №2 температурной группы 3(до +150С) с резьбой М20х1,5 ТД-223 ТУ 4218-003-10657043-96" Кол-во: 6

"Позиция 149" "Датчик температуры ДТС3225-Pt1000.В2 чувствительный элемент Pt1000 температура среды от минус 50С до 120С степень защиты IP54 тип сенсора Pt1000 РСА1.2010.10L диаметр трубопровода:номинальный 40мм минимальный 20мм схема подключения двухпроводная ТУ 4" Кол-во: 4

"Позиция 150" "Датчик температуры термоэлектрический ТК-161 для ГТУ-25П ЖФИЮ.405.221.009 ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 151" "Датчик температуры термоэлектрический ТК-162 для ГТУ-25П ЖФИЮ.405.221.010 ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 152" "Термометр биметаллический шток осевой БТ-51.111-(0+120)-G1/2-46-1,5 ТУ 4211-001-4719015564-2008" Кол-во: 5

"Позиция 153" "Термометр биметаллический шток осевой БТ-51.211-(0+120)-G1/2-64-1,5 ТУ 4211-001-4719015564-2008" Кол-во: 10

"Позиция 154" "Термометр ТГП-100 ЭК М1 (0+150) 160/1,6 ТУ 311-0225626.117-91" Кол-во: 7

"Позиция 155" "Термометр электронный ЛТ-300-Н-ТС ТУ 42 1198-041-44229117-05" Кол-во: 1

"Позиция 156" "Термопреобразователь ТС-1187-ExdВF2/4-Pt100-(-50+200)-120-6-В-АГ14Exd- К13-№2-ГП ТУ 4211-012-13282997-2014" Кол-во: 3

"Позиция 157" "Термопреобразователь ТСМ 012.06ОВ-Оп-50М-A-3-1-120-10-Н-М20х1,5-1-М-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 158" "Термопреобразователь ТСМ 012.54-Exd-100М-A-4-1-200-10/8-Н-М20х1,5-1-К-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 159" "Термопреобразователь ТСМ 012.54-Exd-100М-A-4-1-320-10/8-Н-М20х1,5-1-К-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ" Кол-во: 3

"Позиция 160" "Термопреобразователь ТСМ 319М.02-50М-B-3-5/20-1600-О-Ксп-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ" Кол-во: 412

"Позиция 161" "Термопреобразователь ТСМ 319М.04-50М-B-3-5/20-1000-П-Ксп-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ" Кол-во: 60

"Позиция 162" "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50+50)-0,5-2-2-3000-1020-П-К1/Г6-К-К ВБАЛ 2.821.011 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 163" "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50+50)-0,5-2-2-5000-1420-П-К1/Г6(13-14,5)-К-К ВБАЛ 2.821.011 ТУ" Кол-во: 3

"Позиция 164" "Термопреобразователь ТСМУ 011.18-Exd-4/20-(-50+100)-0,5-3-2-5000-1220-П-К1/Г6(11-13)-К-К ВБАЛ 2.821.011 ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 165" "Термопреобразователь ТСМУ 011.18-Exd-4/20-(-50+100)-0,5-3-2-5000-грунт-П-К1/Г6(11-13)-К-К ВБАЛ 2.821.011 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 166" "Термопреобразователь ТСМУ 014.10-Оп-4/20-(-50+50)-0,25-2-120-10-Н-М20х1,5-1-О-К(7-9)-П РГАЖ 0.282.000 ТУ" Кол-во: 4

"Позиция 167" "Термопреобразователь ТСМУ 014.121-Exi-4/20-(-50+100)-0,5-2-160-8-Н-М20х1,5-1-О-К РГАЖ 0.282.001.01 ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 168" "Термопреобразователь ТСМУ 014.12К-Оп-4/20-(-50+150)-0,5-2-80-10/8-Н-М20х1,5-1-500-К РГАЖ 0.282.001.01 ТУ" Кол-во: 9

"Позиция 169" "Термопреобразователь ТСМУ 014.12КСп-Оп-4/20-(-50+180)-0,5-2-160-10/8-Н-М20х1,5-1-1500-К(9-11)-К РГАЖ 0.282.001.01 ТУ" Кол-во: 10

"Позиция 170" "Термопреобразователь ТСМУ 014.50-Exd-4/20-(-50+50)-0,25-2-100-10-Н-М20х1,5-1-К-П РГАЖ 0.282.001.01 ТУ" Кол-во: 22

"Позиция 171" "Термопреобразователь ТСМУ 014.51-Exd-4/20-(-50+100)-0,25-2-200-10-Н-М20х1,5-1-К-П РГАЖ 0.282.001.01 ТУ" Кол-во: 3

"Позиция 172" "Термопреобразователь ТСМУ 014.51-Exd-4/20-(-50+100)-0,5-2-120-10-Н-М20х1,5-1-К(9-11)-К РГАЖ 0.282.001.01 ТУ" Кол-во: 17

"Позиция 173" "Теплосчетчик ТЭМ-104-4-В-ПРП-050-1-0-0-0-0-1 с комплектом термопреобразователей ТСПА-К ТУ 4218-004-52392185-04 ТУ 4211-007-52392185-2006" Кол-во: 1

"Позиция 174" "Теплосчетчик ТЭМ-104-4-В-ПРП-080-1-0-0-0-0-1 с комплектом термопреобразователей ТСПА-К ТУ 4218-004-52392185-04 ТУ 4211-007-52392185-2006" Кол-во: 1

"Позиция 175" "Теплосчетчик ТЭМ-104-4-В-ПРП-100-1-0-0-0-0-1 с комплектом термопреобразователей ТСПА-К ТУ 4218-004-52392185-04 ТУ 4211-007-52392185-2006" Кол-во: 3

"Позиция 176" "Термоманометр ТМТБ-3-1-Р-1-(0+120)-0,6МПа-G1/2-2,5 ТУ 4212-001-4719015564-2008" Кол-во: 10

"Позиция 177" "Термометр биметаллический судовой ТБ-2СД-(-50+100)-1,5-80-10-М27х2 З/Г-М27х2, Ру=25МПа ТУ 311-00225621.160-96" Кол-во: 10

"Позиция 178" "Термометр биметаллический термобаллон осевой ТБ-1-(-50+50)-1,5-100-10-М20х1,5 З/Г-М27х2, P=6,3МПа ТУ 311-00225621.160-96" Кол-во: 5

"Позиция 179" "Термометр биметаллический термобаллон осевой ТБ-1-(-50+50)-1,5-125-10-М20х1,5 З/Г-М27х2, P=6,3МПа ТУ 311-00225621.160-96" Кол-во: 2

"Позиция 180" "Термометр биметаллический термобаллон осевой ТБ-2-(-50+100)-1,5-160-10-М20х1,5 З/Г-М27х2, P=6,3МПа ТУ 311-00225621.160-96" Кол-во: 242

"Позиция 181" "Термометр биметаллический термобаллон осевой ТБ-2-(-50+50)-1-160-10-М14х1,5 ТУ 311-00225621.160-96" Кол-во: 26

"Позиция 182" "Термометр биметаллический термобаллон радиальный ТБ-2Р-(-50+150)-1,5-200-10-М20х1,5 ТУ 311-00225621.160-96" Кол-во: 25

"Позиция 183" "Термопреобразователь ТСМУ 014.52-Exd-4/20-(-50+150)-0,5-2-250-10-Н-М20х1,5-2-К-К РГАЖ 0.282.001.01 ТУ" Кол-во: 5

"Позиция 184" "Узел управления электропневматический ЭПУУ-4-1, 110В, без фильтра, монтаж на кронштейне крана, КМЧ ТУ 51-204-84" Кол-во: 34

"Позиция 185" "Узел управления электропневматический ЭПУУ-4-24В без фильтра, монтаж на кронштейне крана, КМЧ в составе узла ТУ 51-204-84" Кол-во: 15

"Позиция 186" "Узел управления электропневматический ЭПУУ-5-24В без фильтра, монтаж на кронштейне крана, КМЧ в составе узла ТУ 51-03-32-86" Кол-во: 3

"Позиция 187" "Узел управления электропневматический ЭПУУ-6-1, 110В, без фильтра, монтаж на приводе крана, КМЧ АСА4.075.033, ТУ 51-03-60-88" Кол-во: 4

"Позиция 188" "Узел управления электропневматический ЭПУУ-6-24В без фильтра, монтаж на приводе крана, КМЧ-АСА4.075.033 ТУ 51-03-60-88" Кол-во: 11

"Позиция 189" "Узел управления электропневматический ЭПУУ-7-4-24В без фильтра, монтаж на приводе крана, КМЧ-АСА4.075.046 ТУ 51-03-79-92" Кол-во: 3

"Позиция 190" "Узел управления электропневматический ЭПУУ-7-5, 110В, без фильтра, монтаж на приводе крана, КМЧ АСА4.075.046, ТУ 51-03-79-92" Кол-во: 11

"Позиция 191" "Узел управления электропневматический ЭПУУ-7-8 напряжение постоянного тока управляющего сигнала 110 В, питание узла-сжатый воздух от 1 до 10 МПа, вид взрывозащиты-взрывонепроницаемая оболочка-1ExdIIAT3, степень защиты-IP54, присоединительные размеры-" Кол-во: 4

"Позиция 192" "Узел управления электропневматический ЭПУУ-8-1-110В без фильтра, монтаж на приводе крана, КМЧ-АСА4.075.050 ТУ 4318-010-00123702-95" Кол-во: 6

"Позиция 193" "Узел управления электропневматический ЭПУУ-8-2-24В без фильтра, монтаж на приводе крана, КМЧ-АСА4.075.050 ТУ 4318-010-00123702-95" Кол-во: 6

"Позиция 194" "Указатель высокого напряжения со светозвуковой индикацией УВН-10 СЗ 6-10кВ" Кол-во: 40

"Позиция 195" "Указатель напряжения КОНТАКТ-55ЭМ контролируемое напряжение: 24-380В-переменного тока 24-250В-постоянного тока, сопротивление внешней цепи-500кОм ГОСТ 20493-90" Кол-во: 317

"Позиция 196" "Устройство для преобразования частоты вращения вала газотурбинной установки в электрические импульсы температурой окружающей среды -50+180С УмЭ-42-01 ЗИ3.259.010ТУ" Кол-во: 4

"Позиция 197" "Устройство измерительное ЦП8501/16, входное напряжение 0-125В, N=12,5, предел измерения от 0 до 12,5кВ, выходной ток 4-20мА, Rн= 0-0,5кОм, Ктн=10000/100, основная приведенная погрешность 0,5, размеры 96х96х130мм, напряжение питания-переменное напряже" Кол-во: 4

"Позиция 198" "Устройство контроля массы УКМ-Ех ТУ 4854-010-33075088-11" Кол-во: 3

"Позиция 199" "Устройство проверки указателей напряжения УПУН-2001 амплитуда высоковольтных импульсов 50-200гц ТУ 4224-004-00102806-98" Кол-во: 16

"Позиция 200" "Устройство УПУН.Д для проверки указателей напряжения 6-10 кВ всех типов и производителей. Размеры не более 150х135х27 мм, напряжение на выходе 6.5 кВ,масса не более 200г., температура окружающей среды -40 до +40С" Кол-во: 12

"Позиция 201" "Транспортно-заготовительные расходы" Кол-во: 1

"Позиция 202" "Термопреобразователь ТСМУ 014.52-Exd-4/20-(-50+150)-0,5-2-250-10-Н-М20х1,5-2-К-К РГАЖ 0.282.001.01 ТУ" Кол-во: 6

"Позиция 203" "Термопреобразователь ТСМУ 014.60-Exd-4/20-(-50+50)-0,25-2-80-10/8-Н-М20х1,5-1-К-К РГАЖ 0.282.001.01 ТУ" Кол-во: 10

"Позиция 204" "Термопреобразователь ТСМУ 014.71-Exd-4/20-(-50+100)-0,5-2-120-8-Н-М20х1,5-2-К-К РГАЖ 0.282.001.01 ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 205" "Термопреобразователь ТСМУ 014.71-Exd-4/20-(-50+100)-0,5-2-320-8-Н-М20х1,5-2-К-К РГАЖ 0.282.001.01 ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 206" "Термопреобразователь ТСП 012.08КСп-Exn(F3)-Pt100-В-3-1-50-4,5-Н-К1/2/К1/2-1-1000/КН/400К-0-0-П (RTO31172) РГАЖ 2.821.012.02 ТУ" Кол-во: 11

"Позиция 207" "Термопреобразователь ТСП 012.52-Exd(F3)-100П-B-3-1-320-10-Н-М20х1,5-1-К-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ" Кол-во: 3

"Позиция 208" "Термопреобразователь ТСП 012.52В-Exd-100П-B-3-1-160-10-Н-М20х1,5-1-К(9-11)-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ" Кол-во: 7

"Позиция 209" "Термопреобразователь ТСП 012.52ОВ-Exd-100П-B-3-1-120-10-Н-М20х1,5-1-К(9-11)-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ" Кол-во: 9

"Позиция 210" "Термопреобразователь ТСП 012.52Сп-Exd(F3)-Pt100-В-3-1-115/70-6-Н-М20х1,5-1-КВ3(8-17/5-13)-П с кронштейном РГАЖ 8.090.006.01 (RTO02934) РГАЖ 2.821.012.02 ТУ" Кол-во: 4

"Позиция 211" "Термопреобразователь ТСП 012.52Сп-Exd(F3)-Pt100-В-3-1-135/70-6-Н-М20х1,5-1-KВ3(8-17/5-13)-П (RTO31176) РГАЖ 2.821.012.02 ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 212" "Термопреобразователь ТСП 012.52Сп-Exd(F3)-Pt100-В-3-1-135/80-6-Н-М20х1,5-1пр-КВ3(8-17/5-13)-П (RTO31173), в комплекте гильза защитная РГАЖ4.819.009Сп-Ц-100-21,5-К1/К1/2-Н-32 РГАЖ 2.821.012.02 ТУ, РГАЖ 4.819.000 ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 213" "Термопреобразователь ТСП 012.56-Exd(F3)-Pt1000-A-4-1-320-10/8-Н-М20х1,5-1-К-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 214" "Термопреобразователь ТСП 012.60-Exd(F3)-100П-B-4-1-120-8-Н-М20х1,5-1-К(13-14,5)-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ" Кол-во: 14

"Позиция 215" "Термопреобразователь ТСП 012.60В-Exd-100П-B-3-1-250-8-Н-М20х1,5-1-К(9-11)-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ" Кол-во: 10

"Позиция 216" "Термопреобразователь ТСП 319М.03-100П-B-3-5/20-1600-О-Ксп-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ" Кол-во: 45

"Позиция 217" "Термопреобразователь ТСП 319М.03-100П-B-3-5/25-1500-П-О-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ" Кол-во: 15

"Позиция 218" "Термопреобразователь ТСПУ 014.57-Exd-4/20-(0+150)-0,25-2-100-10-Н-М20х1,5-1-К-К РГАЖ 0.282.001.01 ТУ" Кол-во: 3

"Позиция 219" "Термопреобразователь ТСПУ-205-Ex-М-2-АГ-10-С-(t1070-С3)-Pt100-(0+200)-80-8-1-ГП ТУ 4227-003-13282997-2001" Кол-во: 4

"Позиция 220" "Термосопротивление ПТСВ-5 платиновый эталонный стержневой длина 500мм диаметр 6мм диапазон измерения температур от минус 50С до 250С ТУ 4211-041-13282997-2002" Кол-во: 2

"Позиция 221" "Течеискатель горючих газов портативный ТГП-11 ЯВША.411218.009ТУ" Кол-во: 7

"Позиция 222" "Течеискатель-сигнализатор ФП-12" Кол-во: 3

"Позиция 223" "Трассоискатель ИКкт-300 ТУ 4276-003-12719185-2008" Кол-во: 2

"Позиция 224" "Тягомер ТмМП-52-М2-(-25-0)кПа-1,5-У3-IP40 ТУ 25-7305.014-90" Кол-во: 7

"Позиция 225" "Узел управления электропневматический ЭПУУ-15-24В без фильтра, монтаж на кронштейне крана, КМЧ-БКРА4.075.029 ТУ 4210-036-00153695-2006" Кол-во: 1

"Позиция 226" "Узел управления электропневматический ЭПУУ-15-7-110В без фильтра, монтаж на кронштейне крана ТУ 4210-036-00153695-2006" Кол-во: 1

"Позиция 227" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001.03-ХА(K)-2-Н-1,5-520-10-М33х2-КГ-К РГАЖ 0.282.002.01 ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 228" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001.03-ХА(K)-2-Н-3-320-10-М33х2-КГ-К РГАЖ 0.282.002.01 ТУ" Кол-во: 8

"Позиция 229" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001.05Сп-Exn-ХА(К)-2-И-9500/38,8-3-К3/8-1200-600-П (RTO28346) РГАЖ 0.282.002.01 ТУ" Кол-во: 11

"Позиция 230" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001.05Сп-ХА(К)-2-И-307/14-d2/d3-K1/8/K1/2(KB)-5000-600-K (RTO 28343) РГАЖ 0.282.002.01 ТУ" Кол-во: 10

"Позиция 231" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001.05-ХА(K)-2-И-1255/38-3-К РГАЖ 0.282.002.01 ТУ" Кол-во: 8

"Позиция 232" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001.05-ХА(K)-2-И-885/24,5-3-К РГАЖ 0.282.002.01 ТУ" Кол-во: 8

"Позиция 233" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001.06Сп-Exn-ХА(К)-2-2-И-6000-2-К1/8/К1/8-600-600-П (RTO28349) РГАЖ 0.282.002.01 ТУ" Кол-во: 21

"Позиция 234" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001.06Сп-Exn-ХА(К)-2-2-И-9000-2-К1/8/К1/8-600-600-П (RTO28350) РГАЖ 0.282.002.01 ТУ" Кол-во: 19

"Позиция 235" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001.06-ХА(K)-2-И-720/18,5-2-К РГАЖ 0.282.002.01 ТУ" Кол-во: 8

"Позиция 236" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001.09Сп-Exn-ХА(К)-2-2-И-5500/600-6,35-250-П (RTO60970) РГАЖ 0.282.002.01 ТУ" Кол-во: 13

"Позиция 237" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001.09Сп-Exn-ХА(К)-2-И-2500/100-6-900-П (RTO60968) РГАЖ 0.282.002.01 ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 238" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001-02-ХА(K)-2-И-1,5-275-10-К1/2-К-К РГАЖ 0.282.002.01 ТУ" Кол-во: 22

"Позиция 239" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 002.15-ХА(K)-2-2-И-320/160-М33х2-900-К РГАЖ 0.282.002.01 ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 240" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 002.17-ХА(K)-2-2-Н-400/160-М33х2-900-К РГАЖ 0.282.002.01 ТУ" Кол-во: 30

"Позиция 241" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 002.17-ХА(K)-2-2-Н-500/160-М33х2-900-К РГАЖ 0.282.002.01 ТУ" Кол-во: 9

"Позиция 242" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 002.41-ХА(K)-2-1-И-320/160-М27х2-1000-К РГАЖ 0.282.002.01 ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 243" "Преобразователь ТСП 2-8-100П-В-3-1600-МЭ-/-50...250/, НСХ:100П, класс допуска-В,3-хпроводная схема подключения, длина кабеля-1600,тип кабеля-МЭ, температурный диапазон -50...250С" Кол-во: 20

"Позиция 244" "Напоромер НМП-52-М2-2,5kPa-1,5-У3-IP53 ТУ 4212-174-00225621-2009" Кол-во: 16

"Позиция 245" "Напоромер НМП-52-М2-4kPa-1,5-У3-IP53 ТУ 25-7305.014-90" Кол-во: 19

"Позиция 246" "Напоромер НМП-52-М2-6kPa-1,5-У3-IP53 ТУ 25-7305.014-90" Кол-во: 21

"Позиция 247" "Оповещатели охранно-пожарные звуковые О-29/3 Свирель-2, исп.03 АЦДР.425542.001-03" Кол-во: 9

"Позиция 248" "Оповещатель пожарный световой КОП-25 Выход 10-40В, 20мА ТУ 4371-004-50856982-2013" Кол-во: 10

"Позиция 249" "Оповещатель пожарный световой СПу12 Газ-уходи! питание 12-30В 40мА, IP54 ТУ 4371-005-39435955-2000" Кол-во: 5

"Позиция 250" "Оповещатель световой уличный СПу12 Газ - не входить! ТУ 4371-005-39435955-2000" Кол-во: 1

"Позиция 251" "Отражатель геодезический пленочный 50х50" Кол-во: 20

"Позиция 252" "Пирометр АКИП-9310 инфракрасный измеритель температуры, диапазон температуры -28+1300С, разрешение 0,1С, диапазон ИК-волн 8-14мкм, оптическое разрешение 50:1, жидкокристаллический дисплей с подсветкой" Кол-во: 7

"Позиция 253" "Пирометр с видео Актаком ATE-2561 (диапазоны измерений температуры:поверхности -50+1600C, воздуха 0+50C, точки росы 0+50C)" Кол-во: 2

"Позиция 254" "Преобразователь аналоговых сигналов измерительный Овен НПТ-1.00.1.1.Ех КУВФ.405541.001 ТУ" Кол-во: 4

"Позиция 255" "Преобразователь давления измерительный АИР-10/М1-ДИ-1160-М20-12V-t0550-В02-0,6МПа-GSP, общепромышленного исполнения, для измерения избыточного давления-ДИ, модель 1160, присоединение к процессору М20, исполнение по материалам 12V, код климатического " Кол-во: 13

"Позиция 256" "Преобразователь давления измерительный АИР-10/М1-ДИ-1160-М20-12V-t0550-В02-1,0МПа-GSP, общепромышленного исполнения, для измерения избыточного давления-ДИ, модель 1160, присоединение к процессору М20, исполнение по материалам 12V, код климатического " Кол-во: 8

"Позиция 257" "Преобразователь давления эталонный ПДЭ-010И-ДИ-150-А ТУ 4212-068-13282997-06" Кол-во: 1

"Позиция 258" "Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И-ДИ-180-А ТУ 4212-122-13282997-2014" Кол-во: 1

"Позиция 259" "Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И-ДИВ-350-А ТУ 4212-122-13282997-2014" Кол-во: 1

"Позиция 260" "Преобразователь Е857В измерительный напряжения постоянного тока,входной сигнал 0..60В,выходной сигнал 4..20мА,напряжение питания220В ТУ4227-003-49501860-99" Кол-во: 1

"Позиция 261" "Преобразователь измерительный ИПМ 0399/Ex/М3/24В/RS232/ПО ТУ 4227-026-13282997-07" Кол-во: 13

"Позиция 262" "Преобразователь расчётно-измерительный ТЭКОН-19-05М артикул 904017" Кол-во: 15

"Позиция 263" "Преобразователь температуры программируемый ТСПУ 031С-ХТ-W-Exd-С-4/20-(-50+200)-0,25-320-10-Н-Г2-М20х1,5-1-К-К РГАЖ 0.282.007 ТУ" Кол-во: 8

"Позиция 264" "Сигнализатор напряжения бесконтактный касочный индивидуальный СНИ 6-10-У2 Кристалл ТУ 4224-005-18471183-200" Кол-во: 104

"Позиция 265" "Сигнализатор оксида углерода СОУ-1 стационарный. ИБЯЛ.413534.011-ТУ" Кол-во: 37

"Позиция 266" "Сигнализатор перепада давления второе исполнение взрывозащищенный, установка срабатывания Руст.0,2Мпа, максимальный перепад давления Р=12Мпа, погрешность срабатывания 0,02Мпа САДКО 44 ТЖИУ.406422.005.01 ТЖИУ.406422.001ТУ" Кол-во: 7

"Позиция 267" "Сигнализатор уровня жидкости ультразвуковой СУ-1С монтажная длина 610мм 1ExidIIAТ3 ТУ 4214-003-13264019-97" Кол-во: 1

"Позиция 268" "Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-3 DN, модернизир. с клапаном d=50мм ТУ 4215-008-51391678-03" Кол-во: 2

"Позиция 269" "Счетчик CE300 R31 145 JY" Кол-во: 2

"Позиция 270" "Счетчик активной энергии однофазный СЕ101-S6-145 ток базовый (максимальный) 5(60)А кл точн 1 номинальное напряжение 230В установка на щиток ТУ 4228-054-22136119-2005" Кол-во: 1

"Позиция 271" "Счетчик воды горячей крыльчатый ВСГ-15 Ду15 ТУ 4213-200-18151455-2001" Кол-во: 16

"Позиция 272" "Счетчик воды горячей крыльчатый ВСГ-20 Ду20 ТУ 4213-200-18151455-01" Кол-во: 9

"Позиция 273" "Счетчик воды горячей турбинный ВСТН-50 Ду50 импульсный с прокладками" Кол-во: 4

"Позиция 274" "Счетчик воды универсальный ВКСМ-32 Ду32" Кол-во: 4

"Позиция 275" "Счетчик воды холодной крыльчатый ВСХ-20 Ду20" Кол-во: 8

"Позиция 276" "Счетчик воды холодной крыльчатый ВСХ-25 Ду25" Кол-во: 2

"Позиция 277" "Счетчик электрический однофазный СЕ201-S7-145 двухэлементный четырехтарифный ток базовый (максимальный) 5(60)А кл точн 1 напряжение 230В ТУ 4228-062-22136119-2006" Кол-во: 4

"Позиция 278" "Счетчик электрический трехфазный микропроцессорный многотарифный Альфа А1800 модификация А1802 RALX-P3GB-DW-4 кл точн 0,2S ТУ 4228-011-29056091-2005" Кол-во: 1

"Позиция 279" "Тепловычислитель СПТ-961.2 ГОСТ 12997" Кол-во: 1

"Позиция 280" "Прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха ИВТМ-7М, диапазон измерения относительной влажности 0...99%, диапазон измерения температуры -20(-40)...+60 C, разрешающая способность 0,1C, погрешность измерения относительной влажнос" Кол-во: 6

"Позиция 281" "Прибор ИТЦМК-5В, переносной регистратор, графический ЖК-дисплей, точность 0.1С при работе с термокосами типа TKHD10A ТУ 4211-001-77491391-2008" Кол-во: 2

"Позиция 282" "Прибор ПМП-1 для экспресс-оценки огнезащитных свойств и оценки качества огнезащитной обработки древесины ГОСТ 53292-2009" Кол-во: 1

"Позиция 283" "Прибор рН-метр pH-150МИ для измерения pH и окислительно-восстановительного потенциала жидкостей, измерительная техника ИТ ТУ 4215-051-35918409-2005" Кол-во: 2

"Позиция 284" "Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М АЦДР.426469.027" Кол-во: 23

"Позиция 285" "Радиометр неселективный Аргус-03, 1-2000 Вт/м2; спектр. диапазон 0,5-20,0 мкм" Кол-во: 1

"Позиция 286" "Радиометр ТКА-ПКМ (модель 12) 315-400 нм, 280-315 нм, 200-280 нм; 1-40000 мВт/м2" Кол-во: 1

"Позиция 287" "Сигнализатор загазованности стационарный СТМ-30-01 (ИБЯЛ.424339.001-01) ИБЯЛ.424339.001ТУ-98" Кол-во: 41

"Позиция 288" "Сигнализатор загазованности С3-2-2В CO 20/100мг/м2 ТУ 4205-005-51391672-2000" Кол-во: 16

"Позиция 289" "Сигнализатор загазованности C3-1-2Г CH4 10/20% НКПР ТУ 4215-001-96941919-2007" Кол-во: 18

"Позиция 290" "Сигнализатор горючих газов СТМ-10-0004 ДЦ стационарный термохимический 4 канала датчики с диффузионным забором пробы взрывозащитной 1ExdllCT4 диапаз измер 0-50% НКПР цифровая индикация на лицевой панели исполнение УХЛ-1 ТУ 25-7407.0016-88" Кол-во: 1

"Позиция 291" "Сигнализатор горючих газов СГГ-20Микро ИБЯЛ.413531.012ТУ" Кол-во: 83

"Позиция 292" "Секундомер механический СОСпр-2б-2-010 2-кнопочный с противоударным устройством 2 класса точности 60-секундную шкалу с ценой деления 0,2с и 60-минутный счетчик с ценой деления 1мин ГОСТ 5072-79" Кол-во: 17

"Позиция 293" "Секундомер СОПпр-2а-3-000 механический, однострелочный, с механизмом простого действия управления стрелками, с прерываемой работой часового механизма, предназначен для измерения интервалов времени в минутах, секундах и долях секунды ТУ 25.1819.0021-9" Кол-во: 4

"Позиция 294" "Сигнализатор газовый оптический СГОЭС (метан, пропан, гексан и другие горючие газы, кроме метанола) с выходом RS-485, подключение по HART-коммуникатору, 24В, 1ExdllCT4,выходной сигнал: 4-20мА и реле сухой контакт ТУ ЖСКФ.413311.002" Кол-во: 5

"Позиция 295" "Сенсор СТК-1 термокаталитический первичный преобразователь концентрации метана (CH4) и пропана (C3H8) в воздухе, диапазон рабочих концентраций по метану 0-3%об., по пропану 0-1%об. Предназначен для использования в сигнализаторах и газоанализаторах. Т" Кол-во: 13

"Позиция 296" "Фотодатчик контроля пламени сигнализирующий ФДС-01-г" Кол-во: 3

"Позиция 297" "Патрон самоподжимной соединения до 60МПа резьба штуцера М1 (М20х1,5), внутреннее резьбовое соединение М1 (М20х1,5), материал 12Х18Н10Т, длина 98мм, ширина 35мм ТУ 421292-005-79005006-2006" Кол-во: 15

"Позиция 298" "Газоанализатор Анкат-7631Микро-O2-ВД ИБЯЛ.413411.058-10" Кол-во: 2

"Позиция 299" "Газоанализатор Анкат-7664Микро-01, трехкомпонентный-Ex, O2, CO ИБЯЛ.413411.053 ТУ" Кол-во: 3

"Позиция 300" "Сигнализатор прохождения очистного устройства МДПС-3 в комплекте с клеммным соединителем КС-1 в составе: датчик сигнализатора (исп. ИПЦЭ.418128.002), блок питания и регистрации БПР-2, магнитный прижим МП-4, ТУ 3791-002-53089075-00" Кол-во: 3

"Позиция 301" "Сигнализатор токсичных и горючих газов СТГ-1-1 диапазон измерения СО 0-125 мг/м3 порог 20 мг/м3 в комплекте датчик СН4 порог настраиваемый 10% НКПР ИБЯЛ.413411.056" Кол-во: 9

"Позиция 302" "Сигнализатор уровня жидкости трехканальный Овен САУ-М6, ТУ 4214-001-46526536-00" Кол-во: 5

"Позиция 303" "Счетчик воды горячей ВСТ-40 Ду40 импульсный с присоединителями" Кол-во: 1

"Позиция 304" "Манометр технический МП3-У-У2-25МПа-1,5-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 10

"Позиция 305" "Аквадистилятор ДЭ-4-2М предназначен для получения дистиллированной воды в лаборатории" Кол-во: 2

"Позиция 306" "Видеоскоп Актаком AVS-1055, длина гибкого зонда 3м" Кол-во: 1

"Позиция 307" "Датчик давления взрывозащищенный МИДА-ДИ-13П-Ex-У2-0,5/10МПа-01-М20-Р исп. ExiaIICT4 ТУ 4345-044-18004487-98" Кол-во: 3

"Позиция 308" "Детектор скрытой проводки ОСП-БЭ, напряжение 220/380 В, глубина поиска 400мм, диапазон частот: 20-3000 Гц, габаритные размеры 175х49х23мм ТУ 4221-021-40720371-12" Кол-во: 16

"Позиция 309" "Манометр технический МП4-У-У2-600кПа-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-Пл ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 51

"Позиция 310" "Манометр технический МП4-У-У2-6МПа-1,5-IP53-РШ-М20х1,5-демпфер ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 6

"Позиция 311" "Манометр технический МТ-100-1,6МПа-1,5-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ РБ 101472320.001-2002" Кол-во: 210

"Позиция 312" "Манометр технический МТ-160-1,6МПа-1,5-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ РБ 101472320.001-2002" Кол-во: 25

"Позиция 313" "Манометр технический ТМ-510-Р-0-0-1,6МПа-G1/2-1,5-IP40 ТУ 4212-001-4719015564-2008" Кол-во: 50

"Позиция 314" "Манометр технический ТМ-510-Р-0-0-1МПа-G1/2-1,5-IP40 ТУ 4212-001-4719015564-2008" Кол-во: 50

"Позиция 315" "Манометр точных измерений МПТИ-У2-1,6МПа-0,6-IP53-РШ-М20х1,5-ном-демпфер ТУ 4212-044-00225590-2003" Кол-во: 10

"Позиция 316" "Манометр точных измерений МПТИ-У2-100кПа-0,6-IP53-РШ-М20х1,5-ном-демпфер-корректор ТУ 4212-044-00225590-2003" Кол-во: 5

"Позиция 317" "Манометр точных измерений МПТИ-У2-10МПа-0,6-IP53-РШ-М20х1,5-ном-демпфер ТУ 4212-044-00225590-2003" Кол-во: 30

"Позиция 318" "Манометр точных измерений МПТИ-У2-16МПа-0,6-IP53-РШ-М20х1,5-ЦСМ-свидетельство-демпфер-Пл ТУ 4212-044-00225590-2003" Кол-во: 55

"Позиция 319" "Манометр точных измерений МПТИ-У2-600кПа-0,6-IP53-РШ-М20х1,5-ном-демпфер-корректор ТУ 4212-044-00225590-2003" Кол-во: 3

"Позиция 320" "Манометр точных измерений МПТИ-У3-16МПа-0,4-IP53-РШ-М20х1,5-ном-демпфер-корректор ТУ 4212-044-00225590-2003" Кол-во: 40

"Позиция 321" "Манометр точных измерений МПТИ-У3-1МПа-0,4-IP53-РШ-М20х1,5-ном-демпфер-корректор ТУ 4212-044-00225590-2003" Кол-во: 43

"Позиция 322" "Манометр точных измерений МТИ-1216-160-1,6МПа-0,6-У2-IP40-РШ-М20х1,5 ТУ 25.05.1481-77" Кол-во: 12

"Позиция 323" "Газоанализатор Анкат-7664Микро-04, двухкомпонентный-Ex, O2 ИБЯЛ.413411.053 ТУ" Кол-во: 3

"Позиция 324" "Газоанализатор метана АМТ-03 шахтный" Кол-во: 2

"Позиция 325" "Манометр технический МП3-У-У2-100кПа-1,5-IP40-РШ-М20х1,5-Пл ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 30

"Позиция 326" "Иономер лабораторный И-160МИ для измерения pH, концентрации ионов и окислительно-восстановительного потенциала жидкостей измерительная техника ИТ ТУ 4215-053-35918409-2005" Кол-во: 9

"Позиция 327" "Корректор расхода газа СПГ-761.2 ТУ 4217-057-23041473-2007" Кол-во: 2

"Позиция 328" "Магазин сопротивлений Р4831 0,001-105Ом ТУ 25-04.3919-80" Кол-во: 5

"Позиция 329" "Манометр электроконтактный сигнализирующий ДМ2005Сг-У3-6МПа-1,5-V-IP53-ФРШ-М20х1,5-МП-Пл ТУ 4212-040-00225590-2001" Кол-во: 2

"Позиция 330" "Манометр электроконтактный сигнализирующий ДМ2010Сг-У2-1,6МПа-1,5-III-IP53-ФРШ-М20х1,5 ТУ 4212-040-00225590-2001" Кол-во: 3

"Позиция 331" "Манометр электроконтактный сигнализирующий ДМ2010Сг-У2-1,6МПа-1,5-V-IP53-ФРШ-М20х1,5 ТУ 4212-040-00225590-2001" Кол-во: 7

"Позиция 332" "Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП-105-1-G (Сауна-150) ПАШК.425212.022 ТУ" Кол-во: 7

"Позиция 333" "Датчик частоты вращения ДЧВ2.6-075-2000-О, 2-цилиндр с резьбой М20х1,5,075-длина корпуса 75мм, 2000мм-длина кабеля,исполнение с осевым расположением выводов без разъема,для применения в качестве первичного преобразователя для тахометров типа ТД5.1А и" Кол-во: 2

"Позиция 334" "Термопреобразователь ТСМ 320М.02-50М-B-3-8/25-1000-П-Ксп-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ" Кол-во: 24

"Позиция 335" "Термопреобразователь ТСМУ 014.12К-Оп-4/20-(-50+150)-0,5-2-200-10/8-Н-М20х1,5-1-1500-К(9-11)-К РГАЖ 0.282.001.01 ТУ" Кол-во: 12

"Позиция 336" "Термогигрометр ИВА-6Н-КП-Д комплектно: сумка, кронштейн, кабель mini USB-A, защитный колпачок ЗКФ-1 ТУ 4311-011-77511225-2010" Кол-во: 3

"Позиция 337" "Термометр биметаллический термобаллон радиальный ТБ-1Р-(0+100)-1,5-100-10-М20х1,5 З/Г-М27х2, P=6,3МПа ТУ 311-00225621.160-96" Кол-во: 61

"Позиция 338" "Термометр биметаллический термобаллон радиальный ТБ-1Р-(0+150)-1,5-125-10-М20х1,5 ТУ 311-00225621.160-96" Кол-во: 76

"Позиция 339" "Термометр биметаллический термобаллон радиальный ТБ-2Р-(0+150)-1,5-100-6-М20х1,5 З/Г-М27х2, P=6,3МПа ТУ 311-00225621.160-96" Кол-во: 39

"Позиция 340" "Термометр биметаллический термобаллон радиальный ТБ-2Р-(0+200)-1,5-315-10-М20х1,5 ТУ 311-00225621.160-96" Кол-во: 16

"Позиция 341" "Термометр биметаллический термобаллон радиальный ТБ-2Р-(0+60)-1,5-200-10-М20х1,5 ТУ 311-00225621.160-96" Кол-во: 20

"Позиция 342" "Указатель напряжения УВН80-2М 6-10 кВ напряжения РАО 1802164.0666-97 РАО 1802164.0666-97" Кол-во: 8

"Позиция 343" "Указатель УПСФ-10 для проверки совпадения фаз, проверки предохранителей кабельных линий и линий электропередач 6-10кВ, светодиодная индикация, длина высоковольтного провода 1500мм, номинальное напряжение 6-10кВ код каталога 3267-346 ГОСТ 20493" Кол-во: 12

"Позиция 344" "Устройство дистанционного пуска взрывозащищенное ИП535-07е-ПУСК (УДП), КВБ12, КВБ12 ТУ 4371-006-43082497-04" Кол-во: 2

"Позиция 345" "2997-2009" Кол-во: 8

"Позиция 346" "Счетчик Меркурий 201.5 однофазный для учета активной электроэнергии, макс.ток 60А" Кол-во: 34

"Позиция 347" "Счетчик электрический однофазный четырехканальный ЦЭ-6803В-2Т номинальный ток 10А максимальный ток 100А номинальное напряжение 220/380В ТУ 25-7565.012-92" Кол-во: 5

"Позиция 348" "Сборка герконовая ЗИ-6 БКРА6.622.001(-01) К ВКЭ-02 ТУ 4318-002-00123702-94" Кол-во: 5

"Позиция 349" "Сенсор кислорода CellOx 325 WTW" Кол-во: 3

"Позиция 350" "Мановакуумметр МВП4-У-У2-(-0,1+0,9)МПа-1,5-IP53-ФРШ-М20х1,5-демпфер-Э ТУ 25-02.180335-84" Кол-во: 10

"Позиция 351" "Манометр виброустойчивый ДМ8008-ВУ-У2-600кПа-1,5-IP54-РШ-М20х1,5 ТУ 4212-003-42368375-01" Кол-во: 32

"Позиция 352" "Манометр виброустойчивый М-3ВУ-У2-10МПа-1,5-IP54-РШ-М20х1,5-Ном ТУ 25-7310.041-2014" Кол-во: 34

"Позиция 353" "Датчик избыточного давления Метран-55-Вн-ДИ-516-МП-t10-015-16 МПа-42-С-М20, климат исп У2(-40+70) C, погрешн 0,15, предел измер 16 МПа, вых сигн 4-20 мА, каб ввод С, КМЧ-М20, степ защ IP65. ТУ 4212-009-12580824-2002" Кол-во: 3

"Позиция 354" "Датчик Метран-150CD1-(0-6,3кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-EM-D5-4-B1-K01,Метран- 150CD датчик разности давлений фланцевого исполнения,максимальный верхний предел измерения 6,3кПа,2-материал контактирующий с рабочей средой-нержавеющая сталь,2-материал разделите" Кол-во: 3

"Позиция 355" "Термометр биметаллический термобаллон осевой ТБ-2-(0+120)-1,5-80-10-М20х1,5 ТУ 311-00225621.160-96" Кол-во: 206

"Позиция 356" "Термометр биметаллический термобаллон осевой ТБ-2-(0+200)-1-160-10-М14х1,5 З/Г-М20х1,5, P=6,3МПа ТУ 311-00225621.160-96" Кол-во: 10

"Позиция 357" "Термометр биметаллический термобаллон радиальный ТБ-2Р-(-50+150)-1,5-200-10-М20х1,5 ТУ 311-00225621.160-96" Кол-во: 30

"Позиция 358" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001.06-ХА(K)-2-И-740/18,5-2-К РГАЖ 0.282.002.01 ТУ" Кол-во: 8

"Позиция 359" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001.09Сп-ExnA-ХА(К)-2-И-4500/100-6-900-П (RTO60967) РГАЖ 0.282.002.01 ТУ" Кол-во: 3

"Позиция 360" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001.09Сп-Exn-ХА(К)-2-2-И-5000/600-6,35-250-П (RTO60972) РГАЖ 0.282.002.01 ТУ" Кол-во: 3

"Позиция 361" "Контроллер доступа С2000-2 АЦДР.425723.001" Кол-во: 5

"Позиция 362" "Манометр точных измерений МПТИ-У3-1,6МПа-0,4-IP53-РШ-М20х1,5-ном-демпфер-корректор ТУ 4212-044-00225590-2003" Кол-во: 3

"Позиция 363" "Термопреобразователь ТСМ 012.50В-Exd-100М-B-3-1-120-10-Н-М20х1,5-1-К-К РГАЖ 2.821.012.02 ТУ" Кол-во: 5

"Позиция 364" "Термометр биметаллический термобаллон осевой ТБ-2-(0+120)-1-125-6-М14х1,5 ТУ 311-00225621.160-96" Кол-во: 16

"Позиция 365" "Термометр биметаллический термобаллон осевой ТБ-2-(0+150)-1-250-10-М16х1,5 ТУ 311-00225621.160-96" Кол-во: 14

"Позиция 366" "Щуп HP-6501R к осциллографу с делителем 1:10 500 МГц" Кол-во: 11

"Позиция 367" "Электромагнит портативный переменного и постоянного поля РМ-2 (PY-140), зона контроля до 250мм, сила тока в обмотке электромагнита 10А (АС)/3А (DC), размер полюсов 25х25 ТУ 4276-026-33044610-12" Кол-во: 8

"Позиция 368" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001.09Сп-Exn-ХА(К)-2-2-И-3500/600-6,35-250-П (RTO60969) РГАЖ 0.282.002.01 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 369" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001.09Сп-Exn-ХА(К)-2-2-И-4000/97,5/600-6,35-250-П (RTO28345) РГАЖ 0.282.002.01 ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 370" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001.09Сп-Exn-ХА(К)-2-2-И-4500/600-6,35-250-П (RTO60971) РГАЖ 0.282.002.01 ТУ" Кол-во: 14

"Позиция 371" "Оповещатель световой уличный СПу12 Пожар ТУ 4371-005-39435955-2000" Кол-во: 5

"Позиция 372" "Радиометр ТКА-ПКМ модель 13 (200-280нм, 280-315нм, 315-400нм, 10-200000мВт/м2) ТУ 4215-002-16796024-04" Кол-во: 1

"Позиция 373" "Ротаметр стеклянный РМ-А-0,063 ГУЗ условный проход Ду3 верхний предел измерения по воздуху 0,063 м3/час ГОСТ 13045-81" Кол-во: 17

"Позиция 374" "8-2004" Кол-во: 1

"Позиция 375" "Датчик избыточного давления Метран 150 TG 32G21AM5EM2F3B1 PA LT, диапазон измерений 0-6,0 МПа, материал деталей, контактирующих с рабочей средой 316SST, материал разделительной мембраны 316L SST, заполняющая жидкость силикон, выходной сигнал 4-20мА, " Кол-во: 2

"Позиция 376" "Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М АЦДР.425513.017" Кол-во: 1

"Позиция 377" "Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 АЦДР.425412.001" Кол-во: 12

"Позиция 378" "Блок управления краном БУК-1 9У5.139.003.00.000 10МПа 24В ГОСТ Р 51330.13-99 опросный лист 15-0017 " Кол-во: 1

"Позиция 379" "Преобразователь термоэлектрический ТП-0198-В-F2/1-ХА(К)-(-40+1100)-300-3-Кл1-1-Из-5-КТМСЭ-ГП ТУ 4211-013-13282997-2010" Кол-во: 93

"Позиция 380" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001.01Сп-Exd-ХА(К)-2-1-И-135/80-6-М20х1,5пр-Г1-КВ3(8-17/5-13)-П (RTO28341), в комплекте гильза защитная РГАЖ4.819.009Сп-Ц-100-21,5-К1/К1/2-Н-32 РГАЖ 0.282.002.01 ТУ, РГАЖ 4.819.000 ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 381" "Преобразователь ультразвуковой пьезоэлектрический П121-5-70 АММ-001 угол ввода 70град частота 5МГц код 15250" Кол-во: 45

"Позиция 382" "Измеритель-регулятор Овен ТРМ138В" Кол-во: 10

"Позиция 383" "Источник питания резервированный РИП-12 исп.01 (РИП-12-3/17М1) АЦДР.436534.001-01" Кол-во: 12

"Позиция 384" "Клапан КэО-01-1 ЗИ 2.505.095-01" Кол-во: 10

"Позиция 385" "Манометр электроконтактный сигнализирующий ДМ2010Сг-У2-600кПа-1,5-V-IP53-ФРШ-М20х1,5-демпфер-МП-Пл-Э ТУ 4212-040-00225590-2001" Кол-во: 3

"Позиция 386" "Устройство дистанционного контроля и сигнализации УДКС 4604 передатчик ЮМЕК.468230.002 ТУ" Кол-во: 3

"Позиция 387" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001.05Сп-Exn-ХА(К)-2-И-7500/38,8-3-К3/8-1200-600-П (RTO28347) РГАЖ 0.282.002.01 ТУ" Кол-во: 10

"Позиция 388" "Преобразователь термоэлектрический ТХА 001.07-ХА(K)-2-И-65-Сп-К РГАЖ 0.282.002.01 ТУ" Кол-во: 4

"Позиция 389" "Счетчик СЕ300 R31 146-JY электрический" Кол-во: 7

"Позиция 390" "Счетчик электрический трехфазный СЕ301-S31-145 многофункциональный четырехтарифный базовый (максимальный) ток 5(60)А кл точн 1 номинальное напряжение 3х230В ТУ 4228-068-22136119-2006" Кол-во: 31

"Позиция 391" "Теплосчетчик ТЭМ-104-4-В-ПРП-025-1-0-0-0-0-1 с комплектом термопреобразователей ТСПА-К ТУ 4218-004-52392185-04 ТУ 4211-007-52392185-2006" Кол-во: 1

"Позиция 392" "Преобразователь частотный Веспер Е2-MINI-003H ТУ 3431-003-52544465-00 (ВАЮУ.435Х21.006 ТУ)" Кол-во: 10

"Позиция 393" "Регулятор температуры прямого действия с двухходовым нормально открытым регулирующим клапаном фланцевый РТ-ДО-40-(20-60)-10 диаметром условного прохода 40мм на условное давление 1,6МПа диапазоном настройки регулируемой температуры +20+60С длиной капи" Кол-во: 1

"Позиция 394" "Регулятор температуры электронный РТ-300 TSTAB для поддержания заданной температуры.Точность поддержания температуры 0,5 C. Диапазон поддержания температуры от -55 C до плюс 125 C. С датчиком температуры TST-04." Кол-во: 1

"Позиция 395" "Сигнализатор горючих газов СГГ-6М-П10 ИБЯЛ.413531.010 ТУ" Кол-во: 4

"Позиция 396" "Блок управления краном БУК-1 9У5.139.003.00.000 10МПа 24В ГОСТ Р 51330.13-99 опросный лист 15-0015 " Кол-во: 2

"Позиция 397" "Датчик электрохимический СО 0-200мг/м3 ИБЯЛ.305649.038-06" Кол-во: 12

"Позиция 398" "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-87 Пятый контакт, розетка с круговыми контактами, ПАСН.425232.031 ТУ 4371-031-12215496-05" Кол-во: 82

"Позиция 399" "Датчик положения магнитогерконовый ДПМ-1 ПАШК 425119.018 ТУ" Кол-во: 2

"Позиция 400" "Термометр контактный ТК 5-06 в комплекте с зондами: погружаемым ЗПГ.150, воздушным ЗВ.150, поверхностным ЗПВ.150, ТУ 4211-028-42290839-2004" Кол-во: 11

"Позиция 401" "Термоманометр ТМТБ-3-1-Т-1-(0+150)-1МПа-G1/2-2,5 ТУ 4212-001-4719015564-2008" Кол-во: 3

"Позиция 402" "Термоманометр ТМТБ-4-1-Р-1-(0+150)-1МПа-G1/2-2,5 ТУ 4212-001-4719015564-2008" Кол-во: 34

"Позиция 403" "Термометр биметаллический БТ-32.211-(0+120)-G1/2-64-2,5 ТУ 4211-001-4719015564-2008" Кол-во: 2