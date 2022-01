"Позиция 23" "Измеритель-регулятор ОВЕН ТРМ138В-Р универсальный восьмиканальный, 8 универсальных входов, 8 выходных реле, интерфейс RS-485, тип корпуса щитовой Щ4, габаритные размеры корпуса 96х96х145мм, напряжение питания 90-245В, условия эксплуатации +1...+50 C,"

"Позиция 82" "Гигрометр-психрометр ВИТ-2 диапазон измерения относительной влажности 20-90%, диапазон измерения температуры +15+40 C ТУ 25-11. 1645-84"

"Позиция 119" "Зонд Testo 06369740 для измерения температуры -20?+70 C и влажности 0-100%"

"Позиция 128" "Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный ИП101-10/Ш-CR1 IP54 взрывозащищенный температура срабатывания 90 C, еФ2.402.013 ТУ"

"Позиция 280" "Прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха ИВТМ-7М, диапазон измерения относительной влажности 0...99%, диапазон измерения температуры -20(-40)...+60 C, разрешающая способность 0,1C, погрешность измерения относительной влажнос"

"Позиция 288" "Сигнализатор загазованности С3-2-2В CO 20/100мг/м2 ТУ 4205-005-51391672-2000"

"Позиция 299" "Газоанализатор Анкат-7664Микро-01, трехкомпонентный-Ex, O2, CO ИБЯЛ.413411.053 ТУ"

"Позиция 353" "Датчик избыточного давления Метран-55-Вн-ДИ-516-МП-t10-015-16 МПа-42-С-М20, климат исп У2(-40+70) C, погрешн 0,15, предел измер 16 МПа, вых сигн 4-20 мА, каб ввод С, КМЧ-М20, степ защ IP65. ТУ 4212-009-12580824-2002"

"Позиция 394" "Регулятор температуры электронный РТ-300 TSTAB для поддержания заданной температуры.Точность поддержания температуры 0,5 C. Диапазон поддержания температуры от -55 C до плюс 125 C. С датчиком температуры TST-04."

Кол-во: 1