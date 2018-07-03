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Номер извещения
31806578363
Уникальный номер закупки
18/4.5/0039872/ДНоябрьск
Наименование закупки
Поставка полевого коммуникатора для нужд ЧНГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 16:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Почтовый адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Контактный телефон
+7 3496 36-33-64
Факс
+7 3496 36-31-48
Адрес электронной почты
solop.na@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солоп Никита Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле машинами, производственным оборудованием, судами и летательными аппаратами за вознаграждение или на договорной основе
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка полевого коммуникатора для нужд ЧНГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.07.2018 14:00 GMT +303.07.2018 14:0003.07.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806578363Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полевого коммуникатора для нужд ЧНГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"г.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212
Дата и время вскрытия заявок
03.07.2018 14:0003.07.2018 14:0003.07.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806578363Дата и время вскрытия заявок Поставка полевого коммуникатора для нужд ЧНГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"г.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212
Подведение итогов не позднее
06.07.2018 13:0006.07.2018 13:0006.07.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806578363Подведение итогов не позднее Поставка полевого коммуникатора для нужд ЧНГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"г.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка полевого коммуникатора для нужд ЧНГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Начальная цена
733 429,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
46.14.19.000
46.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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