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Номер извещения
31806578908
Уникальный номер закупки
18/2.1/0034271/ГИнвест
Наименование закупки
Комплекс мероприятий по обеспечению физической охраны административного здания Регионального управления по строительству объектов г. Калининград Дирекции по строительству «Североевропейского газопровода», принадлежащего Заказчику на правах аренды, расположенного в г. Калининграде для нужд ООО «Газпром инвест».Закупка таких услуг осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.(№0056/18/2.1/0034271/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/06.06.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 17:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеева Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Комплекс мероприятий по обеспечению физической охраны административного здания Регионального управления по строительству объектов г. Калининград Дирекции по строительству «Североевропейского газопровода», принадлежащего Заказчику на правах аренды, расположенного в г. Калининграде для нужд ООО «Газпром инвест».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2018 09:00 GMT +314.06.2018 09:0014.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806578908Дата и время окончания срока приема заявок Комплекс мероприятий по обеспечению физической охраны административного здания Регионального управления по строительству объектов г. Калининград Дирекции по строительству «Североевропейского газопровода», принадлежащего Заказчику на правах аренды, расположенного в г. Калининграде для нужд ООО «Газпром инвест».Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2018 09:1014.06.2018 09:1014.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806578908Дата и время вскрытия заявок Комплекс мероприятий по обеспечению физической охраны административного здания Регионального управления по строительству объектов г. Калининград Дирекции по строительству «Североевропейского газопровода», принадлежащего Заказчику на правах аренды, расположенного в г. Калининграде для нужд ООО «Газпром инвест».Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806578908Подведение итогов не позднее Комплекс мероприятий по обеспечению физической охраны административного здания Регионального управления по строительству объектов г. Калининград Дирекции по строительству «Североевропейского газопровода», принадлежащего Заказчику на правах аренды, расположенного в г. Калининграде для нужд ООО «Газпром инвест».Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.06.201827.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806578908Подведение итогов не позднее Комплекс мероприятий по обеспечению физической охраны административного здания Регионального управления по строительству объектов г. Калининград Дирекции по строительству «Североевропейского газопровода», принадлежащего Заказчику на правах аренды, расположенного в г. Калининграде для нужд ООО «Газпром инвест».Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплекс мероприятий по обеспечению физической охраны административного здания Регионального управления по строительству объектов г. Калининград Дирекции по строительству «Североевропейского газопровода», принадлежащего Заказчику на правах аренды, расположенного в г. Калининграде для нужд ООО «Газпром инвест».
Начальная цена
5 309 661,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
80.10.12.000
80.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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