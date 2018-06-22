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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806574959
Уникальный номер закупки
18/5.4/0040538/ДИркутск
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники и прочего оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2018 09:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14
Почтовый адрес
664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14
Контактный телефон
+7 3952 25-59-59
Факс
+7 3952 24-36-73
Адрес электронной почты
popovichmn@irkutsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попович Михаил Николаевич
Место рассмотрения предложений
По месту нахождения Организатора
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники и прочего оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2018 10:00 GMT +322.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806574959Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники и прочего оборудованияПо месту нахождения Организатора
Дата и время вскрытия заявок
22.06.2018 10:0522.06.2018 10:0522.06.2018 10:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806574959Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники и прочего оборудованияПо месту нахождения Организатора
Подведение итогов не позднее
26.06.2018 15:0026.06.2018 15:0026.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806574959Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники и прочего оборудованияПо месту нахождения Организатора
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники и прочего оборудования
Начальная цена
589 114,65
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча Иркутск
Все закупки и тендеры Газпром добыча Иркутск
Адрес местонахождения
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14
664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14
95.11.10.110
95.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Кол-во: 75
Кол-во: 110
Кол-во: 140
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 35
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