www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806573640
Уникальный номер закупки
18/2.1/0035839/МежрегионГ
Наименование закупки
Консультационные услуги по актуализации документации для целей бухгалтерского учета и налогообложения, в целях их применения Заказчиком в 2019 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2018 18:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Почтовый адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Контактный телефон
+7 812 609-54-95
Факс
+7 812 609-57-90
Адрес электронной почты
Zakupki@mrg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михеева Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, литера А.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Консультационные услуги по актуализации документации для целей бухгалтерского учета и налогообложения, в целях их применения Заказчиком в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2018 16:00 GMT +326.06.2018 16:0026.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806573640Дата и время окончания срока приема заявок Консультационные услуги по актуализации документации для целей бухгалтерского учета и налогообложения, в целях их применения Заказчиком в 2019 году197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, литера А.
Дата и время вскрытия заявок
26.06.2018 16:0026.06.2018 16:0026.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806573640Дата и время вскрытия заявок Консультационные услуги по актуализации документации для целей бухгалтерского учета и налогообложения, в целях их применения Заказчиком в 2019 году197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, литера А.
Подведение итогов не позднее
07.08.2018 16:0007.08.2018 16:0007.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806573640Подведение итогов не позднее Консультационные услуги по актуализации документации для целей бухгалтерского учета и налогообложения, в целях их применения Заказчиком в 2019 году197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, литера А.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.08.201807.08.2018 16:0007.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806573640Подведение итогов не позднее Консультационные услуги по актуализации документации для целей бухгалтерского учета и налогообложения, в целях их применения Заказчиком в 2019 году197110, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, литера А.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Консультационные услуги по актуализации документации для целей бухгалтерского учета и налогообложения, в целях их применения Заказчиком в 2019 году
Начальная цена
1 589 460,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром межрегионгаз»
Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз»
Адрес местонахождения
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
69.20.22
69.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.