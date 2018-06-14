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Номер извещения
31806573001
Уникальный номер закупки
18/1.1/0042804/ПАО Газпром
Наименование закупки
Выполнение работ по модернизации и дооборудованию судна «Академик Черский» в рамках подготовки к проекту «Обустройство Киринского ГКМ» (корректировка 2) с возможностью дальнейшего использования на Южно-Киринском ГКМ для нужд ПАО «Газпром» (42804)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2018 16:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Выполнение работ по модернизации и дооборудованию судна «Академик Черский» в рамках подготовки к проекту «Обустройство Киринского ГКМ» (корректировка 2) с возможностью дальнейшего использования на Южно-Киринском ГКМ для нужд ПАО «Газпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2018 12:00 GMT +314.06.2018 12:0014.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806573001Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по модернизации и дооборудованию судна «Академик Черский» в рамках подготовки к проекту «Обустройство Киринского ГКМ» (корректировка 2) с возможностью дальнейшего использования на Южно-Киринском ГКМ для нужд ПАО «Газпром»г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2018 11:0015.06.2018 11:0015.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806573001Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по модернизации и дооборудованию судна «Академик Черский» в рамках подготовки к проекту «Обустройство Киринского ГКМ» (корректировка 2) с возможностью дальнейшего использования на Южно-Киринском ГКМ для нужд ПАО «Газпром»г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 14:0027.06.2018 14:0027.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806573001Подведение итогов не позднее Выполнение работ по модернизации и дооборудованию судна «Академик Черский» в рамках подготовки к проекту «Обустройство Киринского ГКМ» (корректировка 2) с возможностью дальнейшего использования на Южно-Киринском ГКМ для нужд ПАО «Газпром»г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.06.201827.06.2018 14:0027.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806573001Подведение итогов не позднее Выполнение работ по модернизации и дооборудованию судна «Академик Черский» в рамках подготовки к проекту «Обустройство Киринского ГКМ» (корректировка 2) с возможностью дальнейшего использования на Южно-Киринском ГКМ для нужд ПАО «Газпром»г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по модернизации и дооборудованию судна «Академик Черский» в рамках подготовки к проекту «Обустройство Киринского ГКМ» (корректировка 2) с возможностью дальнейшего использования на Южно-Киринском ГКМ для нужд ПАО «Газпром»
Начальная цена
816 246 111,35
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
33
33.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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