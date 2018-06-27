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Номер извещения
ГП806020
Уникальный номер закупки
18/2.2/0018683/Газмаш
Наименование закупки
Поставка канцелярских и хозяйственных товаров для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (3 лота)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2018 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
Почтовый адрес
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Контактный телефон
+7 34241 7-28-30
Факс
+7 812 458-77-32
Адрес электронной почты
zakupki@darina.su
Ф.И.О. контактного лица
Васильев Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»
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Поставка бумаги для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2018 09:30 GMT +327.06.2018 09:3027.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806020Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»
Дата и время вскрытия заявок
27.06.2018 10:0027.06.2018 10:0027.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806020Дата и время вскрытия заявок Поставка бумаги для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»
Подведение итогов не позднее
13.07.2018 16:0013.07.2018 16:0013.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806020Подведение итогов не позднее Поставка бумаги для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бумаги для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
376 432,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
47.62.20.000
47.62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 1700
Кол-во: 5
Кол-во: 24
Поставка канцелярских товаров для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2018 09:30 GMT +327.06.2018 09:3027.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806020Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»
Дата и время вскрытия заявок
27.06.2018 10:0027.06.2018 10:0027.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806020Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»
Подведение итогов не позднее
13.07.2018 16:0013.07.2018 16:0013.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806020Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
237 339,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
47.62.20.000
47.62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 100
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 600
Кол-во: 400
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 130
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 50
Кол-во: 700
Кол-во: 97
Кол-во: 5
Кол-во: 12
Кол-во: 97
Кол-во: 130
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 195
Кол-во: 260
Кол-во: 420
Кол-во: 12
Кол-во: 325
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 12
Кол-во: 600
Кол-во: 10
Кол-во: 25
Кол-во: 32
Кол-во: 65
Кол-во: 227
Кол-во: 162
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 100
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 17
Кол-во: 3
Кол-во: 75
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 195
Кол-во: 65
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 7
Кол-во: 30
Кол-во: 32
Кол-во: 15
Кол-во: 97
Кол-во: 1
Кол-во: 52
Кол-во: 475
Кол-во: 1
Кол-во: 60
Кол-во: 320
Кол-во: 75
Кол-во: 40
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 65
Кол-во: 4750
Кол-во: 15
Кол-во: 50
Кол-во: 90
Кол-во: 15
Кол-во: 325
Кол-во: 5
Кол-во: 12
Кол-во: 150
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 35
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 300
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 480
Кол-во: 150
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 30
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 130
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 400
Кол-во: 10
Кол-во: 75
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 103
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 120
Кол-во: 5
Кол-во: 60
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 200
Кол-во: 600
Кол-во: 14
Кол-во: 24
Кол-во: 36
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Поставка хозтоваров для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2018 09:30 GMT +327.06.2018 09:3027.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806020Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозтоваров для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»
Дата и время вскрытия заявок
27.06.2018 10:0027.06.2018 10:0027.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806020Дата и время вскрытия заявок Поставка хозтоваров для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»
Подведение итогов не позднее
13.07.2018 16:0013.07.2018 16:0013.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806020Подведение итогов не позднее Поставка хозтоваров для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хозтоваров для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
1 193 855,95
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
20.41.32.120
20.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1500
Кол-во: 15000
Кол-во: 70
Кол-во: 6
Кол-во: 165
Кол-во: 230
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 380
Кол-во: 45
Кол-во: 3
Кол-во: 80
Кол-во: 490
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 5400
Кол-во: 580
Кол-во: 80
Кол-во: 1100
Кол-во: 7
Кол-во: 8
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 108
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 78
Кол-во: 13000
Кол-во: 2400
Кол-во: 142
Кол-во: 245
Кол-во: 515
Кол-во: 13
Кол-во: 640
Кол-во: 250
Кол-во: 280
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