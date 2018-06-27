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    Главная / Торги / Поставка канцелярских и хозяйственных товаров для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (3 лота)

    Поставка канцелярских и хозяйственных товаров для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (3 лота)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.06.2018 09:3027.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806020Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозтоваров для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП806020

    Уникальный номер закупки

    18/2.2/0018683/Газмаш

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских и хозяйственных товаров для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы" (3 лота)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.06.2018 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Документация канц и хозтовары.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Газпром бытовые системы
    Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы

    Юридический адрес

    197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54

    Почтовый адрес

    195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7

    Контактный телефон

    +7 34241 7-28-30

    Факс

    +7 812 458-77-32

    Адрес электронной почты

    zakupki@darina.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильев Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»

    Закупки и тендеры Пермский Край

    Закупки и тендеры Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бумаги для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.06.2018 09:30 GMT +327.06.2018 09:3027.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806020Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»

    Дата и время вскрытия заявок

    27.06.2018 10:0027.06.2018 10:0027.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806020Дата и время вскрытия заявок Поставка бумаги для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»

    Подведение итогов не позднее

    13.07.2018 16:0013.07.2018 16:0013.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806020Подведение итогов не позднее Поставка бумаги для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.07.201813.07.2018 16:0013.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806020Подведение итогов не позднее Поставка бумаги для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Начальная цена

    376 432,39

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром бытовые системы
    Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы

    Адрес местонахождения

    197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54

    195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7

    Классификатор ОКПД2

    47.62.20.000

    Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

    Классификатор ОКВЭД2

    47.62

    Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага писчая А4 250л 65г/м 92%"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Бумага для плоттера 914*175м 80г/м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Бумага для плоттера 620*175м 80г/м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Бумага для/факса 210*30*12мм*30"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Бумага А4 500л 80г/м 96%"

    Кол-во: 1700

    "Позиция 6"

    "Бумага А3 250л 220г/м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Бумага А3 500л 80г/м 96%"

    Кол-во: 24

    Лот 2

    Поставка канцелярских товаров для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.06.2018 09:30 GMT +327.06.2018 09:3027.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806020Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»

    Дата и время вскрытия заявок

    27.06.2018 10:0027.06.2018 10:0027.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806020Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»

    Подведение итогов не позднее

    13.07.2018 16:0013.07.2018 16:0013.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806020Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.07.201813.07.2018 16:0013.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806020Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Начальная цена

    237 339,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром бытовые системы
    Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы

    Адрес местонахождения

    197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54

    195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7

    Классификатор ОКПД2

    47.62.20.000

    Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

    Классификатор ОКВЭД2

    47.62

    Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Календарь перекидной 2017г настольный 10*14см (газетка)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Калькулятор настольный, двойное питание"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Калька под тушь 625*20 40г/м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Карандаш мех. 0,5мм с ластиком и гриппом"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Карандаш мех. 0,7мм с гриппом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Карандаш ч/г М заточенный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Карандаш ч/г НВ с ластиком черно-красный"

    Кол-во: 600

    "Позиция 8"

    "Клей карандаш 15г"

    Кол-во: 400

    "Позиция 9"

    "Клей ПВА 125гр с дозатором"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Клип-борд А4 черный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Книга учета А4 96л клетка тверд обложка"

    Кол-во: 130

    "Позиция 12"

    "Книга учета А4 96л клетка б/винил горизонт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Книга учета А4 72л клетка картон белый офсет"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Кнопки силовые цветные 50шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Набор гелевых ручек 4цв"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Ручка шар красная 1,0мм офисная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Ручка шар синяя 0,6мм игольч. стержень"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Ручка шар синяя 0,5мм на масляной основе"

    Кол-во: 700

    "Позиция 19"

    "Ручка шар черная 0,5мм офисная"

    Кол-во: 97

    "Позиция 20"

    "Ручка шар зеленая 1,0мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Салфетки чистящие д/экранов и пластика Эконом в тубе 100шт"

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "Скобы №10 оцинкованные 1000шт эконом"

    Кол-во: 97

    "Позиция 23"

    "Скобы №24/6 оцинкованные 1000шт эконом"

    Кол-во: 130

    "Позиция 24"

    "Скотч двухсторонний 38мм х 10м основа-полипропилен"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Скотч 48*66 коричневый 45мкм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Скотч 19*33 прозрачный 35 мкн."

    Кол-во: 195

    "Позиция 27"

    "Скотч 50мм х 66м прозрачный, 40мкм"

    Кол-во: 260

    "Позиция 28"

    "Скоросшиватель картонный ДЕЛО 310г/м2 до 200л *200"

    Кол-во: 420

    "Позиция 29"

    "Скрепки 50мм металлические"

    Кол-во: 12

    "Позиция 30"

    "Скрепки 28 мм никелированные 100 шт."

    Кол-во: 325

    "Позиция 31"

    "Скрепочница магнитная 30скрепок"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Степлер №10 на 10л пласт."

    Кол-во: 50

    "Позиция 33"

    "Степлер №24/6 на 20л пласт."

    Кол-во: 50

    "Позиция 34"

    "Стержень шар. 140мм красный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 35"

    "Стержень шар. 140мм синий 0,5мм (для ручки 140662)"

    Кол-во: 600

    "Позиция 36"

    "Стержень шар. 140мм зеленый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Стержень шар. 140мм черный *48"

    Кол-во: 25

    "Позиция 38"

    "Стержень гелевый зеленый 0,5мм *12"

    Кол-во: 32

    "Позиция 39"

    "Стержень гелевый красный 138мм 0,5мм"

    Кол-во: 65

    "Позиция 40"

    "Стержень гелевый синий 138мм 0,5мм"

    Кол-во: 227

    "Позиция 41"

    "Стержень гелевый черный 138мм 0,5мм"

    Кол-во: 162

    "Позиция 42"

    "Стойка-уголок тонированный серый 90см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Стойка-уголок черный 90мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Тетрадь 48л А5 клетка б/винил"

    Кол-во: 100

    "Позиция 45"

    "Тетрадь 96л А5 клетка б/винил"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Точилка метал. 1 отв."

    Кол-во: 50

    "Позиция 47"

    "Треугольник 30 град.18см цветной *20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Тушь жидкая черная 70мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Фломастеры 18цв., к/у*12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Штемпельная краска фиолетовая 45мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Штемпельная подушка неокрашенная 10*8"

    Кол-во: 17

    "Позиция 52"

    "Набор ручек шар 4цвета"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Набор самокл. закладок 45*12 5цв*20л пластик"

    Кол-во: 75

    "Позиция 54"

    "Набор магнитов 30мм 5шт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 55"

    "Нитки 210ЛШ 1000м лавсановая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Нож канцелярский 9мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Нож канцелярский 18мм усиленный"

    Кол-во: 195

    "Позиция 58"

    "Ножницы 190мм, прорезиненные кольца"

    Кол-во: 65

    "Позиция 59"

    "Ножницы 230мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "Обложка картонная ДЕЛО 260г/м2 белая"

    Кол-во: 50

    "Позиция 61"

    "Обложка картонная ДЕЛО 300г/м2 белая на 5 бигов *100 495*315мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 62"

    "Папка на 2 кольца 18мм зеленая 700мкм +карман"

    Кол-во: 7

    "Позиция 63"

    "Папка каталог 20 вкл. черная 0.60мм +карман"

    Кол-во: 30

    "Позиция 64"

    "Папка каталог 40 вкл. красная 0.65мм +карман"

    Кол-во: 32

    "Позиция 65"

    "Папка каталог 60 вкл. красная 0,70мм +карман"

    Кол-во: 15

    "Позиция 66"

    "Папка-конверт на кнопке А4 желтая 180мкм с расширением"

    Кол-во: 97

    "Позиция 67"

    "Папка на резинке А4 зеленая 500мкм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Папка регистр. А4 мрамор черный 50мм"

    Кол-во: 52

    "Позиция 69"

    "Папка регистр. А4 мрамор черный 80мм"

    Кол-во: 475

    "Позиция 70"

    "Ручка шар синяя 0,5мм на подставке настольная на пружине корпус бел/син."

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Ручка гелевая черная 0,5мм с гриппом"

    Кол-во: 60

    "Позиция 72"

    "Ручка гелевая синяя 0,5мм с гриппом"

    Кол-во: 320

    "Позиция 73"

    "Ручка гелевая красная 0,5мм с гриппом"

    Кол-во: 75

    "Позиция 74"

    "Ручка гелевая зеленая 0,5мм с гриппом эконом"

    Кол-во: 40

    "Позиция 75"

    "Разбавитель д/корректора 20мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Пленка для/ламинирования А6 111*154мм 125мкм (100) LF"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Пленка для/ламинирования А4 216*303мм 75мкм (100) ЦП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Пластилин 10цв со стеком 200г *20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "Планинг недатированный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Папка картонная на завязках Дело"

    Кол-во: 65

    "Позиция 81"

    "Папка-вкладыш А4 35мкм гладкая"

    Кол-во: 4750

    "Позиция 82"

    "Папка-вкладыш А3 горизонтальная с перфорацией"

    Кол-во: 15

    "Позиция 83"

    "Папка-вкладыш А3 вертик. 35 мкн с перф."

    Кол-во: 50

    "Позиция 84"

    "Папка-уголок А4 180мкм"

    Кол-во: 90

    "Позиция 85"

    "Папка-уголок А4 3 отд. красная 150мкм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 86"

    "Папка-скоросшиватель А4 разных цветов"

    Кол-во: 325

    "Позиция 87"

    "Папка с бок. прижимом 500мкм 15мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 88"

    "Маркер выделитель зеленый 5мм скошенный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 89"

    "Маркер выделитель желтый 5 мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 90"

    "Лупа d - 100mm 3-х кратное увеличение"

    Кол-во: 5

    "Позиция 91"

    "Линейка 40см металлическая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "Линейка 30см металлическая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 93"

    "Линейка 30см деревянная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 94"

    "Линейка 30см прозрачная"

    Кол-во: 35

    "Позиция 95"

    "Линейка 20см пластиковая черная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 96"

    "Лезвие для/ножа 9мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 97"

    "Лезвие для/ножа 18мм (10шт/уп)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 98"

    "Ластик комбинированный 41*14*8мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 99"

    "Ластик 28*19*8,8см"

    Кол-во: 300

    "Позиция 100"

    "Куб бумажный 90*90*50 70г/м белый в боксе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Куб бумажный 90*90*90 цветной непроклеенный 4цвета"

    Кол-во: 10

    "Позиция 102"

    "Кор. лента 5мм*8м"

    Кол-во: 480

    "Позиция 103"

    "Кор. жидкость на хим. основе 20мл кисть"

    Кол-во: 150

    "Позиция 104"

    "Корректирующая ручка 09мл метал. наконечник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Короб архивный 75мм картон на завязках белый 700л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Маркер выделитель оранжевый 5мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 107"

    "Маркер выделитель розовый 5мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 108"

    "Маркер выделитель голубой 5мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 109"

    "Маркеры выделитель голубой 4шт 1-3мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 110"

    "Маркеры выделитель набор 4шт 5мм"

    Кол-во: 130

    "Позиция 111"

    "Маркеры д/доски набор 4шт 2,5мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 112"

    "Маркер д/доски зеленый 4мм с клипом"

    Кол-во: 5

    "Позиция 113"

    "Маркер д/доски красный 4мм с клипом"

    Кол-во: 5

    "Позиция 114"

    "Маркер д/доски синий 2мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 115"

    "Маркер перманентный черный 0,5мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 116"

    "Маркер перманентный черный 1мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 117"

    "Маркер перманентный красный 2мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 118"

    "Маркер перманентный синий 2мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 119"

    "Маркер перманентный черный 2мм"

    Кол-во: 400

    "Позиция 120"

    "Маркер перманентный зеленый 4мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 121"

    "Маркер-краска белый 3мм на масл. основе"

    Кол-во: 75

    "Позиция 122"

    "Маркер-краска черный 4мм на масл. основе"

    Кол-во: 100

    "Позиция 123"

    "Набор наст. 10 предм. вращ. черный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 124"

    "Антистеплер черный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 125"

    "Бейдж 60*90 горизонтальный с клипсой и булавкой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 126"

    "Блок самокл. 76*76 100 листов"

    Кол-во: 103

    "Позиция 127"

    "Блокнот А5 40л спираль"

    Кол-во: 5

    "Позиция 128"

    "Блокнот А6 40л спираль"

    Кол-во: 10

    "Позиция 129"

    "Блокнот А7 40л спираль"

    Кол-во: 120

    "Позиция 130"

    "Гелевая подушка 10г белая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 131"

    "Грифели для/карандаша 0,5мм НВ набор12шт"

    Кол-во: 60

    "Позиция 132"

    "Грифели для/карандаша 0,7мм НВ набор12шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Датер-мини ленточный 1стр 3,8мм банк (месяц буквами)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Дырокол 25л металл. корпус"

    Кол-во: 3

    "Позиция 135"

    "Дырокол 10л металл. корпус"

    Кол-во: 12

    "Позиция 136"

    "Ежедневник А5+ 2018г синий датир. б/винил *12"

    Кол-во: 12

    "Позиция 137"

    "Ежедневник А6 б/вин 128л линия *36"

    Кол-во: 10

    "Позиция 138"

    "Зажим для бумаг 15мм черный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 139"

    "Зажим для бумаг 19мм черный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 140"

    "Зажим для бумаг 25мм черный"

    Кол-во: 600

    "Позиция 141"

    "Зажим для бумаг 32мм черный"

    Кол-во: 14

    "Позиция 142"

    "Зажим для бумаг 41мм черный"

    Кол-во: 24

    "Позиция 143"

    "Зажим для бумаг 51мм черный"

    Кол-во: 36

    "Позиция 144"

    "Иглы д/прошивки документов 13см 25шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 145"

    "Календарь кварт. 2017г 3бл"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Поставка хозтоваров для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.06.2018 09:30 GMT +327.06.2018 09:3027.06.2018 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806020Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозтоваров для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»

    Дата и время вскрытия заявок

    27.06.2018 10:0027.06.2018 10:0027.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806020Дата и время вскрытия заявок Поставка хозтоваров для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»

    Подведение итогов не позднее

    13.07.2018 16:0013.07.2018 16:0013.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806020Подведение итогов не позднее Поставка хозтоваров для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.07.201813.07.2018 16:0013.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806020Подведение итогов не позднее Поставка хозтоваров для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"617762, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозтоваров для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Начальная цена

    1 193 855,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Газпром бытовые системы
    Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы

    Адрес местонахождения

    197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54

    195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7

    Классификатор ОКПД2

    20.41.32.120

    Средства стиральные

    Классификатор ОКВЭД2

    20.41

    Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Белизна 1л"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 2"

    "Бумага туалетная 50м. с втулкой"

    Кол-во: 15000

    "Позиция 3"

    "Бумага туалетная 2сл. белая (упаковка 4шт.)"

    Кол-во: 70

    "Позиция 4"

    "Ведро 10л со сливом"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Губки бытовые для мытья посуды, чистящий слой, в 27*ш96*г64мм, (упаковка 10шт.)"

    Кол-во: 165

    "Позиция 6"

    "Губка для/посуды металл"

    Кол-во: 230

    "Позиция 7"

    "Ерш для/туалета с подставкой"

    Кол-во: 12

    "Позиция 8"

    "Ерш без/стакана для туалета"

    Кол-во: 12

    "Позиция 9"

    "Жидкое мыло 300мл"

    Кол-во: 380

    "Позиция 10"

    "Кондиционер д/белья 1000мл"

    Кол-во: 45

    "Позиция 11"

    "Корзина д/бумаг, 12л черная, сетчатая"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Мешки для/мусора, 240л (упаковка 10 шт.)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 13"

    "Мешки для/мусора, 120л (упаковка 10 шт.)"

    Кол-во: 490

    "Позиция 14"

    "Мешки для/мусора 30л, (упаковка 30 шт.)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 15"

    "Мешки для/мусора 60л, (упаковка 20 шт.)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 16"

    "Мыло 90г"

    Кол-во: 5400

    "Позиция 17"

    "Мыло хозяйственное 200г 72%"

    Кол-во: 580

    "Позиция 18"

    "Отбеливатель 1л жидк."

    Кол-во: 80

    "Позиция 19"

    "Чистящий порошок 400гр"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 20"

    "Тележка уборочная-ведро 20л"

    Кол-во: 7

    "Позиция 21"

    "Средство для моющего пылесоса 450мл 3 в 1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 22"

    "Средство для/мытья посуды 750 мл."

    Кол-во: 80

    "Позиция 23"

    "Средство для/ мытья посуды 5л"

    Кол-во: 80

    "Позиция 24"

    "Средство для/мытья посуды, п/м в таблетках"

    Кол-во: 108

    "Позиция 25"

    "Средство для/стекол 500мл распылитель"

    Кол-во: 50

    "Позиция 26"

    "Совок для/мусора с резинкой Премиум"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "СМС автомат 2400гр"

    Кол-во: 78

    "Позиция 28"

    "СМС Универсал-автомат для цветного белья (кор.24шт/450гр)"

    Кол-во: 13000

    "Позиция 29"

    "СМС ручная стирка 450г"

    Кол-во: 2400

    "Позиция 30"

    "Санитарный гель WC 750мл без хлора"

    Кол-во: 142

    "Позиция 31"

    "Салфетка, вискоза (комплект 3шт.) 30*38см универсальные"

    Кол-во: 245

    "Позиция 32"

    "Салфетки бумажные белые 100л"

    Кол-во: 515

    "Позиция 33"

    "Полотно холстопрошивное 1,5м*50м белое"

    Кол-во: 13

    "Позиция 34"

    "Полотенце бумажное, на втулке"

    Кол-во: 640

    "Позиция 35"

    "Полотенца бумажные 2сл (спайка из 2шт)*12"

    Кол-во: 250

    "Позиция 36"

    "Освежитель воздуха, 300мл"

    Кол-во: 280

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    177073
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    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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