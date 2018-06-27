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Номер извещения
31806571221
Уникальный номер закупки
18/4.3/0039801/ТГЮгорск
Наименование закупки
0001/18/4.3/0039801/ТГЮгорск/ЗП/ГОС/Э/05.06.2018 Поставка тканей для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2018 13:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-87
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
E.Sitnikova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ситникова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка тканей для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2018 12:00 GMT +327.06.2018 12:0027.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806571221Дата и время окончания срока приема заявок Поставка тканей для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2018 12:0028.06.2018 12:0028.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806571221Дата и время вскрытия заявок Поставка тканей для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 19:0004.07.2018 19:0004.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806571221Подведение итогов не позднее Поставка тканей для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка тканей для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Начальная цена
68 725 849,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
13.92.22.110
46.41.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40000
Кол-во: 33000
Кол-во: 5000
Кол-во: 19500
Кол-во: 9500
Кол-во: 1200
Кол-во: 117100
Кол-во: 90
Кол-во: 46000
Кол-во: 100
Кол-во: 11500
Кол-во: 4250
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