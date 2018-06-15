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Номер извещения
31806571355
Уникальный номер закупки
18/4.3/0040060/ТГВолгоград
Наименование закупки
Поставка строительных материалов для актового зала для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2018 13:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Почтовый адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Контактный телефон
+7 8442 96-00-56
Факс
+7 8442 96-00-56
Адрес электронной почты
M.Panchenko@vlg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Панченко Максим Николаевич
Место рассмотрения предложений
400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.
Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
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Поставка строительных материалалов для актового зала для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2018 12:00 GMT +315.06.2018 12:0015.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806571355Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных материалалов для актового зала для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2018 14:0015.06.2018 14:0015.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806571355Дата и время вскрытия заявок Поставка строительных материалалов для актового зала для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.
Подведение итогов не позднее
21.06.2018 17:0021.06.2018 17:0021.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806571355Подведение итогов не позднее Поставка строительных материалалов для актового зала для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка строительных материалалов для актового зала для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Начальная цена
521 187,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром трансгаз Волгоград
Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград
Адрес местонахождения
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
20.30.12.140
23.62.10.000
22.23.11.000
24.33.20.000
25.99.21.120
25.94.12.190
22.23.19.000
23.61.11.120
23.14.12.110
20.52.10.190
23.99.19.190
20.30
20.52
22.23
23.14
23.61
23.62
23.99
24.33
25.94
25.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 237
Кол-во: 38
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 9
Кол-во: 170
Кол-во: 315
Кол-во: 56
Кол-во: 100
Кол-во: 285
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