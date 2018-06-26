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    Главная / Торги / Поставка товара (канцелярские товары)

    Поставка товара (канцелярские товары)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.06.2018 10:0026.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806569382Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (канцелярские товары)По месту нахождения ОрганизатораПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806569382

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0021955/ДИркутск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товара (канцелярские товары)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.06.2018 09:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2.2-0021955 - ДОЗП_СМСП.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром добыча Иркутск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Иркутск

    Юридический адрес

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    Почтовый адрес

    664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    Контактный телефон

    +7 3952 25-59-59

    Факс

    +7 3952 24-36-73

    Адрес электронной почты

    popovichmn@irkutsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попович Михаил Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    По месту нахождения Организатора

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара (канцелярские товары)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2018 10:00 GMT +326.06.2018 10:0026.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806569382Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (канцелярские товары)По месту нахождения Организатора

    Дата и время вскрытия заявок

    26.06.2018 10:0526.06.2018 10:0526.06.2018 10:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806569382Дата и время вскрытия заявок Поставка товара (канцелярские товары)По месту нахождения Организатора

    Подведение итогов не позднее

    06.07.2018 15:0006.07.2018 15:0006.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806569382Подведение итогов не позднее Поставка товара (канцелярские товары)По месту нахождения Организатора

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.07.201806.07.2018 15:0006.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806569382Подведение итогов не позднее Поставка товара (канцелярские товары)По месту нахождения Организатора

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара (канцелярские товары)

    Начальная цена

    1 016 256,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Иркутск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Иркутск

    Адрес местонахождения

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    Классификатор ОКПД2

    46.49.23.000

    Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими товарами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.49

    Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конверт Евро С 65, бумажный, белый , клеевой лентой"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Конверт Пластиковый, непрозрачный, на кнопке, формата А4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Конверт С 4 бумажный, белый, клеевой лентой"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Корзина для бумаг Пластик, черный, цельнолитой 12 литров"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Короб архивный Картон обтянутый бумвинилом, с завязками 15см ширина короба"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Антистеплер"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Блок для записи"

    Кол-во: 300

    "Позиция 8"

    "Блок для записи"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Бумага А3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Антистеплер"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Блок для записи Бумажный с липким слоем, 75х75"

    Кол-во: 60

    "Позиция 12"

    "Бумага А4"

    Кол-во: 180

    "Позиция 13"

    "Бумага А3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Бумага А4"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 15"

    "Дырокол"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Зажим для бумаги"

    Кол-во: 150

    "Позиция 17"

    "Зажим для бумаги Метал. Черн. 19 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Зажим для бумаги Метал. Черн. 41 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Зажим для бумаги Метал. Черн. 51 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Закладки"

    Кол-во: 300

    "Позиция 21"

    "Карандаш"

    Кол-во: 200

    "Позиция 22"

    "Клей - карандаш"

    Кол-во: 300

    "Позиция 23"

    "Клей ПВА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Кнопки для проб. панелей,"

    Кол-во: 30

    "Позиция 25"

    "Конверт С 4 бумажный, белый, клеевой лентой"

    Кол-во: 100

    "Позиция 26"

    "Конверт Пластиковый, непрозрачный, на кнопке, формата А4"

    Кол-во: 300

    "Позиция 27"

    "Корзина для бумаг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Короб архив. Картон с завязками 15см"

    Кол-во: 100

    "Позиция 29"

    "Корректирующая жидкость"

    Кол-во: 30

    "Позиция 30"

    "Корректирующая лента"

    Кол-во: 200

    "Позиция 31"

    "Ластик Erich Krause, каучук"

    Кол-во: 80

    "Позиция 32"

    "Лоток вертикальный 1 секция, пластик"

    Кол-во: 50

    "Позиция 33"

    "Лоток горизонтальный пластик, 2шт"

    Кол-во: 30

    "Позиция 34"

    "Линейка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "Магниты для доски"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Маркер CD"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Маркер текстовый"

    Кол-во: 100

    "Позиция 38"

    "Мультифора Формат А4, прозрачная, гладкая, с перфорацией, по 100 шт. в упаковке"

    Кол-во: 200

    "Позиция 39"

    "Мультифора Формат А4 Esselte, 170 мкм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 40"

    "Набор Офис"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Ножницы"

    Кол-во: 30

    "Позиция 42"

    "Папка картонная"

    Кол-во: 100

    "Позиция 43"

    "Папка пластиковая Формат А4, плотный пластик синего цвета, ширина корешка 15 мм, на резинке"

    Кол-во: 100

    "Позиция 44"

    "Папка пластиковая Формат А4, пластик, ширина корешка 30 мм, на резинке, короб"

    Кол-во: 100

    "Позиция 45"

    "Папка с мультифорами Формат А4 inФормат, пластиковая, с кармашком на корешке, 20 листов"

    Кол-во: 40

    "Позиция 46"

    "Папка с мультифорами Формат А4 inФормат, пластиковая, с кармашком на корешке, 30 листов"

    Кол-во: 40

    "Позиция 47"

    "Корректирующая лента"

    Кол-во: 16

    "Позиция 48"

    "Линейка"

    Кол-во: 8

    "Позиция 49"

    "Маркер CD дисках Centropen, перманентный черный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 50"

    "Маркер индустриальный (белый) Pilot, перманентный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 51"

    "Маркер индустриальный (черный) Pilot, перманентный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 52"

    "Маркер текстовый желтый Centrum, широкий, скошенный носик"

    Кол-во: 8

    "Позиция 53"

    "Маркер текстовый синий Centrum, широкий, скошенный носик"

    Кол-во: 8

    "Позиция 54"

    "Маркер текстовый красный Centrum, широкий, скошенный носик"

    Кол-во: 8

    "Позиция 55"

    "Мультифора Формат А4"

    Кол-во: 8

    "Позиция 56"

    "Нож канцелярский"

    Кол-во: 8

    "Позиция 57"

    "Ножницы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Папка пластиковая формат А4, плотный пластик синего цвета, ширина корешка 15 мм, на резинке"

    Кол-во: 8

    "Позиция 59"

    "Папка с мультифорами Формат А4 inФормат, пластиковая, с кармашком на корешке, 30 листов"

    Кол-во: 8

    "Позиция 60"

    "Папка пластиковая Формат А4 пластик, ширина корешка 30 мм, на резинке, короб"

    Кол-во: 8

    "Позиция 61"

    "Подставка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Ручка шариковая красная"

    Кол-во: 40

    "Позиция 63"

    "Ручка шариковая синяя"

    Кол-во: 40

    "Позиция 64"

    "Ручка шариковая черная"

    Кол-во: 40

    "Позиция 65"

    "Салфетки чистящие"

    Кол-во: 5

    "Позиция 66"

    "Скобы № 10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 67"

    "Скобы № 24"

    Кол-во: 8

    "Позиция 68"

    "Скоросшиватель пластиковый Формат А4, пластик, верхний лист прозрачный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 69"

    "Скоросшиватель пластиковый Формат А4, верхний лист прозрачный, на корешке перфорация"

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "Скотч канцелярский 19х33"

    Кол-во: 40

    "Позиция 71"

    "Скотч канцелярский 50х66"

    Кол-во: 80

    "Позиция 72"

    "Скрепки 33 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 73"

    "Степлер № 10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Степлер № 24"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Стержень к гелевой ручке синий"

    Кол-во: 150

    "Позиция 76"

    "Стержень к гелевой ручке красный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 77"

    "Стержень для ручки"

    Кол-во: 40

    "Позиция 78"

    "Тетрадь общая 48 л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 79"

    "Тетрадь общая 80л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "Бумага А4"

    Кол-во: 60

    "Позиция 81"

    "Закладки 45х12 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "Ластик Erich Krause, каучук"

    Кол-во: 3

    "Позиция 83"

    "Мультифора Формат А4, прозрачная, гладкая, с перфорацией, по 100 шт. в упаковке"

    Кол-во: 12

    "Позиция 84"

    "Папка с арочным механизмом ширина 50 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 85"

    "Точилка для карандаша"

    Кол-во: 4

    "Позиция 86"

    "Уголок Формат А4 на одно отделение"

    Кол-во: 20

    "Позиция 87"

    "Уголок Формат А4 на три отделения"

    Кол-во: 20

    "Позиция 88"

    "Штемпельная краска Синяя, фиолетовая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Книга учета Бумага офсет в твердом переплете, 96 листов"

    Кол-во: 20

    "Позиция 90"

    "Корректирующая жидкость"

    Кол-во: 20

    "Позиция 91"

    "Ластик"

    Кол-во: 20

    "Позиция 92"

    "Магниты для доски 20 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "Маркер индустриальный (белый) Pilot, перманентный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 94"

    "Маркер индустриальный (красный) Pilot, перманентный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 95"

    "Маркер индустриальный (черный) Pilot, перманентный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 96"

    "Маркер текстовый Centrum,широкий, скошенный носик, 45х12 мм, 4 цвета"

    Кол-во: 15

    "Позиция 97"

    "Мультифора Формат А4, по 100 шт. в уп."

    Кол-во: 80

    "Позиция 98"

    "Нож канцелярский"

    Кол-во: 15

    "Позиция 99"

    "Ножницы"

    Кол-во: 10

    "Позиция 100"

    "Папка картонная Формат А4, картон толщиной 0,4 или0,6 мм на завязках"

    Кол-во: 50

    "Позиция 101"

    "Папка пластиковая Формат А4, пластик, ширина корешка 30 мм, на резинке, короб"

    Кол-во: 50

    "Позиция 102"

    "Папка с арочным механизмом"

    Кол-во: 15

    "Позиция 103"

    "Подставка "Куб" сблоком для записи"

    Кол-во: 10

    "Позиция 104"

    "Ручка капилярная СМR-1000H.CROWN синяя"

    Кол-во: 100

    "Позиция 105"

    "Ручка шариковая Пластиковый корпус,пишущий узел 0,6 мм 4 цвета в наборе"

    Кол-во: 100

    "Позиция 106"

    "Ручка шариковая синяя"

    Кол-во: 120

    "Позиция 107"

    "Салфетки чистящие"

    Кол-во: 10

    "Позиция 108"

    "Скоросшиватель пружинный Формат А4, плотный пластик синего цвета"

    Кол-во: 100

    "Позиция 109"

    "Скотч канцелярский 19х33"

    Кол-во: 50

    "Позиция 110"

    "Скотч широкий 19х33"

    Кол-во: 150

    "Позиция 111"

    "Степлер № 10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 112"

    "Степлер № 24"

    Кол-во: 5

    "Позиция 113"

    "Стержень для ручки"

    Кол-во: 200

    "Позиция 114"

    "Тетрадь общая 48 л"

    Кол-во: 90

    "Позиция 115"

    "Точилка для карандаша"

    Кол-во: 10

    "Позиция 116"

    "Скотч канцелярский 50х66"

    Кол-во: 30

    "Позиция 117"

    "Блок для записи"

    Кол-во: 16

    "Позиция 118"

    "Бумага А4"

    Кол-во: 50

    "Позиция 119"

    "Зажим для бумаги 15 мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 120"

    "Зажим для бумаги 19 мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 121"

    "Закладки 45х12 мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 122"

    "Карандаш"

    Кол-во: 32

    "Позиция 123"

    "Клей - карандаш"

    Кол-во: 16

    "Позиция 124"

    "Книга учета 96 листов"

    Кол-во: 8

    "Позиция 125"

    "Конверт Пластиковый, непрозрачный, на кнопке, формата А4"

    Кол-во: 16

    "Позиция 126"

    "Конверт С 4 бумажный, белый, клеевой лентой"

    Кол-во: 200

    "Позиция 127"

    "Корректирующая жидкость"

    Кол-во: 16

    "Позиция 128"

    "Нож канцелярский"

    Кол-во: 40

    "Позиция 129"

    "Папка с мультифорами Формат А4 inФормат, пластиковая, с кармашком на корешке, 40 листов"

    Кол-во: 40

    "Позиция 130"

    "Папка с мультифорами Формат А4 inФормат, пластиковая,с кармашком на корешке, 60 листов"

    Кол-во: 10

    "Позиция 131"

    "Подставка "Куб""

    Кол-во: 10

    "Позиция 132"

    "Подушка для пальцев"

    Кол-во: 10

    "Позиция 133"

    "Разделитель"

    Кол-во: 20

    "Позиция 134"

    "Ручка шариковая красная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 135"

    "Ручка шариковая синяя"

    Кол-во: 700

    "Позиция 136"

    "Ручка шариковая черная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 137"

    "Салфетки чистящие"

    Кол-во: 40

    "Позиция 138"

    "Скобы для степлера № 10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 139"

    "Скобы для степлера № 24"

    Кол-во: 20

    "Позиция 140"

    "Скоросшиватель пластиковый Формат А4, пластик, верхний лист прозрачный"

    Кол-во: 400

    "Позиция 141"

    "Скоросшиватель пластиковый Фформат А4, верхний лист прозрачный, на корешке перфорация"

    Кол-во: 200

    "Позиция 142"

    "Скотч широкий 50х66"

    Кол-во: 200

    "Позиция 143"

    "Скрепки 33 мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 144"

    "Скрепочница"

    Кол-во: 10

    "Позиция 145"

    "Степлер № 10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 146"

    "Степлер № 24"

    Кол-во: 20

    "Позиция 147"

    "Тетрадь общая 80л"

    Кол-во: 50

    "Позиция 148"

    "Точилка для карандаша"

    Кол-во: 40

    "Позиция 149"

    "Уголок Формат А4, пластиковый на одно отделение"

    Кол-во: 400

    "Позиция 150"

    "Уголок Формат А4, пластиковый на три отделения"

    Кол-во: 100

    "Позиция 151"

    "Фаил архивный для хранения документов (Регистратор) Формат А4, картон обтянутый бумвинилом, ширина корешка 50мм,"

    Кол-во: 400

    "Позиция 152"

    "Фаил архивный для хранения документов (Регистратор) Формат А4, картон обтянутый бумвинилом ширина корешка 70мм, с карманом на корешке, синего цвета"

    Кол-во: 400

    "Позиция 153"

    "Штемпельная краска Синяя, фиолетовая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 154"

    "Дырокол"

    Кол-во: 2

    "Позиция 155"

    "Зажим для бумаги 15 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 156"

    "Зажим для бумаги 19 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 157"

    "Зажим для бумаги 41 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 158"

    "Карандаш"

    Кол-во: 30

    "Позиция 159"

    "Клей - карандаш"

    Кол-во: 30

    "Позиция 160"

    "Клей ПВА"

    Кол-во: 15

    "Позиция 161"

    "Клей селикатный Жидкий 55мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 162"

    "Кнопки для пробковых панелей, 30 шт в упаковке"

    Кол-во: 20

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