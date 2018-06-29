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    Главная / Торги / Поставка товара (лакокрасочные материалы)

    Поставка товара (лакокрасочные материалы)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.06.2018 10:0029.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806569389Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (лакокрасочные материалы)По месту нахождения ОрганизатораПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806569389

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0021366/ДИркутск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товара (лакокрасочные материалы)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.06.2018 09:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    4.3-0021366 - ДОЗП_СМСП.rar

    Изменения в извещении

    Информация на ЕИС.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром добыча Иркутск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Иркутск

    Юридический адрес

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    Почтовый адрес

    664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    Контактный телефон

    +7 3952 25-59-59

    Факс

    +7 3952 24-36-73

    Адрес электронной почты

    popovichmn@irkutsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попович Михаил Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    По месту нахождения Организатора

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара (лакокрасочные материалы)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.06.2018 10:00 GMT +329.06.2018 10:0029.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806569389Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (лакокрасочные материалы)По месту нахождения Организатора

    Дата и время вскрытия заявок

    29.06.2018 10:0529.06.2018 10:0529.06.2018 10:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806569389Дата и время вскрытия заявок Поставка товара (лакокрасочные материалы)По месту нахождения Организатора

    Подведение итогов не позднее

    06.07.2018 15:0006.07.2018 15:0006.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806569389Подведение итогов не позднее Поставка товара (лакокрасочные материалы)По месту нахождения Организатора

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.07.201806.07.2018 15:0006.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806569389Подведение итогов не позднее Поставка товара (лакокрасочные материалы)По месту нахождения Организатора

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара (лакокрасочные материалы)

    Начальная цена

    678 933,77

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Иркутск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Иркутск

    Адрес местонахождения

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    Классификатор ОКПД2

    46.73.14.000

    Услуги по оптовой торговле лакокрасочными материалами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.73

    Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кисть круглая натуральная светлая щетина, пластиковый корпус, деревянная ручка №2 20мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Кисть круглая натуральная светлая щетина, пластиковый корпус, деревянная ручка №14 50мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Растворитель Novax для антикоррозионной краски флакон 520мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Краска по ржавчине Novax антикоррозионная синяя по металлу"

    Кол-во: 40

    "Позиция 5"

    "Краска по ржавчине Novax антикоррозионная коричневая по металлу Грунт-эмаль НОВАКС АНТИКОР коричневый (20л - 18кг)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 6"

    "Краска по ржавчине Novax антикоррозионная желтая по металлу"

    Кол-во: 80

    "Позиция 7"

    "Краска по ржавчине Novax антикоррозионная красная по металлу"

    Кол-во: 40

    "Позиция 8"

    "Кисть флейцевая натуральная светлая щетина, деревянная ручка Люкс 3 75мм ГОСТ 10597-87"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Кисть плоская Евро артикул 0128230, 2" 58мм натуральная светлая щетина, металлическая никелированная оправка, деревянная объемная лакированная ручка. ГОСТ 10597-87"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Кисть плоская 35x6x35"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Кисть плоская 25х6х35"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Кисть плоская 15х5х33"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Валик малярный меховой 50мм ГОСТ 10831-87"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Растворитель Novax для антикоррозионной краски флакон 520мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Кисть плоская Стандарт 75мм Stayer"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Кисть плоская Стандарт 50мм Stayer"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Кисть плоская Стандарт 25мм Stayer"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Краска по ржавчине Novax антикоррозионная белая по металлу"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Олифа «ОКСОЛЬ», марки ПВ ГОСТ 190-78.,фасовка 10л."

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Растворитель уайтспирит. Баллон 20 л ГОСТ 3134-78"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Краска водоэмульсионная белая, матовая, для внутренних работ.Водоэмульсионная Краска Для Внутренних Работ PARADE W1 акрилловая, белая, матовая 10л"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Краска по ржавчине Novax антикоррозионная синяя по металлу"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Краска по ржавчине Novax антикоррозионная белая по металлу"

    Кол-во: 7

    "Позиция 24"

    "Кисть плоская 15х5х33"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Кисть малярнаяплоская Стандарт 50мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Кисть флейцевая натуральная светлая щетина, деревянная ручка Стандарт 4 натуральная щетина 100мм ГОСТ 10597-87"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Кисть малярная круглая Евро N14 50мм каталожный номер 0142-50 Stayer"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Кисть малярная плоская Стандарт 50мм каталожный номер 0101-050 Stayer"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Валик малярный меховой 150мм ГОСТ 10831-87"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "ЛАК КО-08КО-08 ГОСТ 15081-78"

    Кол-во: 100

    "Позиция 31"

    "Пудра алюминиевая марки ПАП-2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 32"

    "Растворитель Novax для антикоррозионной краски флакон 520мл"

    Кол-во: 50

    "Позиция 33"

    "Краска по ржавчине Novax антикоррозионная желтая по металлу"

    Кол-во: 40

    "Позиция 34"

    "Краска по ржавчине Novax антикоррозионная красная по металлу"

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "Краска по ржавчине Novax антикоррозионная коричневая по металлу"

    Кол-во: 40

    "Позиция 36"

    "Краска по ржавчине Novax антикоррозионная черная по металлу"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Краска по ржавчине Novax антикоррозионная синяя по металлу"

    Кол-во: 80

    "Позиция 38"

    "Краска по ржавчине Novax антикоррозионная серая по металлу"

    Кол-во: 60

    "Позиция 39"

    "Валик малярный меховой 50мм ГОСТ 10831-87"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Валик малярный меховой 150мм ГОСТ 10831-87"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Валик малярный меховой 100мм ГОСТ 10831-87"

    Кол-во: 7

    "Позиция 42"

    "Валик малярный ВМ-60 для маслянных эмалей и лаков 60 мм меховой"

    Кол-во: 7

    "Позиция 43"

    "Краска Эксперт Влагостойкая водоэмульсионная латексная супербелая для стен и потолков, 28 кг"

    Кол-во: 12

    "Позиция 44"

    "ЛАК КО-08КО-08 ГОСТ 15081-78"

    Кол-во: 15

    "Позиция 45"

    "Краска антикоррозионная для покраски оцинкованных труб, кровельного профнастила, водостоков, желобов, различных деталей и конструкций из оцинкованного металла 25кг RAL 7047 телевизионно-серая Цикроль"

    Кол-во: 15

    "Позиция 46"

    "Краска Нержамет белая"

    Кол-во: 15

    "Позиция 47"

    "Краска Нержамет желтая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Кисть плоская 15х5х33"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "Кисть круглая натуральная светлая щетина, пластиковый корпус, деревянная ручка №6 30мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Кисть круглая натуральная светлая щетина, пластиковый корпус, деревянная ручка №4 25мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Растворитель-650"

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "Краска Нержамет красная"

    Кол-во: 10

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