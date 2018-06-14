Поставка нормативно-технической литературы для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 г.

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка нормативно-технической литературы для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 г.

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте в вопросах и ответах для изучения и подготовки к проверке знаний" Кол-во: 2

"Позиция 2" "Промышленная безопасность опасных производственных объектов (Сборник нормативных документов, систематизированных в соответствии с типовой программой обучения по курсу «Промышленная безопасность»" Кол-во: 7

"Позиция 3" "Джон Уокенбах: Excel 2013. Библия пользователя" Кол-во: 1

"Позиция 4" "ISO 39001:2012 Системы менеджмента безопасности дорожного движения. Требования и руководство по применению." Кол-во: 1

"Позиция 5" "ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009 (издание 2017 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций взвешенных веществ и прокаленных взвешенных веществ в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом" Кол-во: 4

"Позиция 6" "ПНД Ф 14.1:2.250-08 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовых концентраций этиленгликоля и диэтиленгликоля в природных и сточных водах методом газовой хроматографии" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Правила по охране труда при погрузочно‐разгрузочных работах иразмещении грузов в вопросах и ответах: пособие для изучения и подготовки к проверке знаний" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Иллюстрированное пособие сварщика, Лосев В.А." Кол-во: 1

"Позиция 9" "Воробьева Е.В. «Заработная плата в 2018 году»" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Промышленная безопасность в газовом хозяйстве (Сборник нормативных документов)." Кол-во: 7

"Позиция 11" "Подготовка, профессиональное обучение, аттестация и проверка знаний специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" Кол-во: 3

"Позиция 12" "Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок в вопросах и ответах: пособие для изучения и подготовки к проверке знаний" Кол-во: 2

"Позиция 13" "ПНД Ф 14.1:2:3.2 (издание 2017 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации общего железа в природных и сточных водах фотометрическим методом с О-Фенантролином" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Касьянова Г. Ю. «Документооборот в бухгалтерском и налоговом учёте + CD диск»" Кол-во: 1

"Позиция 15" "ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-02 (издание 2017 г.) Методика выполнения измерений водородного показателя рН твердых и жидких отходов производства и потребления, осадков, шламов, активного ила, донных отложений потенциометрическим методом." Кол-во: 1

"Позиция 16" "Комплект плакатов ГБО (КАМАЗ) обучающих 10шт. " Кол-во: 3