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Номер извещения
31806566284
Уникальный номер закупки
18/5.4/0035824/ГАвиа
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту агрегатов для воздушных судов типа Ми-8 для нужд Югорского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" (35824)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2018 13:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Выполнение работ по капитальному ремонту агрегатов для воздушных судов типа Ми-8 для нужд Югорского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 12:00 GMT +321.06.2018 12:0021.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806566284Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту агрегатов для воздушных судов типа Ми-8 для нужд Югорского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
22.06.2018 11:3022.06.2018 11:3022.06.2018 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806566284Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту агрегатов для воздушных судов типа Ми-8 для нужд Югорского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 01:0027.06.2018 01:0027.06.2018 01:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806566284Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту агрегатов для воздушных судов типа Ми-8 для нужд Югорского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.06.201827.06.2018 01:0027.06.2018 01:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806566284Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту агрегатов для воздушных судов типа Ми-8 для нужд Югорского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту агрегатов для воздушных судов типа Ми-8 для нужд Югорского филиала ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» для нужд ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Начальная цена
40 992 872,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
30.30.60
33.16
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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