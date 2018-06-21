Оказание услуг по обеспечению полетов на посадочных площадках в Томской области для нужд Томского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Оказание услуг по обеспечению полетов на посадочных площадках в Томской области для нужд Томского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

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Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Оказание услуг по обеспечению полетов на посадочных площадках в Томской области для нужд Томского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" в интересах ОАО "Томскгазпром", АО "Авиакомпании Ютэйр-ВУ _услуги базировки (5 ВС)" Кол-во: 732

"Позиция 2" "Оказание услуг по обеспечению полетов на посадочных площадках в Томской области для нужд Томского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" в интересах ОАО " Томскгазпром", АО " Авиакомпании Ютэйр-ВУ(базировка) _услуги диспетчеризации" Кол-во: 804

"Позиция 3" "Оказание услуг по обеспечению полетов на посадочных площадках в Томской области для нужд Томского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" в интересах ОАО "Томскгазпром", АО " Авиакомпании Ютэйр-ВУ(базировка) __услуги авиатопловообеспечения (ПВК-жи" Кол-во: 628

"Позиция 4" "Оказание услуг по обеспечению полетов на посадочных площадках в Томской области для нужд Томского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)" Кол-во: 1875