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Номер извещения
31806563239
Уникальный номер закупки
18/5.4/0042676/Георесурс
Наименование закупки
Капитальный ремонт трёхкомнатной квартиры (г.Новый Уренгой, ул. Губкина 11) для нужд ПФ "Севергазгеофизика"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 17:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 719-28-50
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
o.krupceva@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Крупцева Ольга Ивановна
Место рассмотрения предложений
в соответствии с документацией
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Капитальный ремонт трёхкомнатной квартиры (г.Новый Уренгой, ул. Губкина 11) для нужд ПФ "Севергазгеофизика"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.07.2018 10:00 GMT +317.07.2018 10:0017.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806563239Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт трёхкомнатной квартиры (г.Новый Уренгой, ул. Губкина 11) для нужд ПФ "Севергазгеофизика"в соответствии с документацией
Дата и время вскрытия заявок
17.07.2018 11:0017.07.2018 11:0017.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806563239Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт трёхкомнатной квартиры (г.Новый Уренгой, ул. Губкина 11) для нужд ПФ "Севергазгеофизика"в соответствии с документацией
Подведение итогов не позднее
14.08.2018 18:0014.08.2018 18:0014.08.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806563239Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт трёхкомнатной квартиры (г.Новый Уренгой, ул. Губкина 11) для нужд ПФ "Севергазгеофизика"в соответствии с документацией
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт трёхкомнатной квартиры (г.Новый Уренгой, ул. Губкина 11) для нужд ПФ "Севергазгеофизика"
Начальная цена
800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
43.2
43.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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