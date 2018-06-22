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Номер извещения
31806563243
Уникальный номер закупки
18/2.1/0042129/Георесурс
Наименование закупки
Выполнение работ методом дивергентного каротажа на объектах ООО "Газпром добыча Уренгой", ООО "Газпром добыча Ямбург", ООО "Газпром добыча Надым", ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 17:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 719-28-50
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
o.krupceva@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Крупцева Ольга Ивановна
Место рассмотрения предложений
в соответствии с документацией
Закупки и тендеры Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные услуги
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Выполнение работ методом дивергентного каротажа на объектах ООО "Газпром добыча Уренгой", ООО "Газпром добыча Ямбург", ООО "Газпром добыча Надым", ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2018 10:00 GMT +322.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806563243Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ методом дивергентного каротажа на объектах ООО "Газпром добыча Уренгой", ООО "Газпром добыча Ямбург", ООО "Газпром добыча Надым", ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 г.в соответствии с документацией
Дата и время вскрытия заявок
22.06.2018 11:0022.06.2018 11:0022.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806563243Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ методом дивергентного каротажа на объектах ООО "Газпром добыча Уренгой", ООО "Газпром добыча Ямбург", ООО "Газпром добыча Надым", ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 г.в соответствии с документацией
Подведение итогов не позднее
17.07.2018 00:0017.07.2018 00:0017.07.2018 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806563243Подведение итогов не позднее Выполнение работ методом дивергентного каротажа на объектах ООО "Газпром добыча Уренгой", ООО "Газпром добыча Ямбург", ООО "Газпром добыча Надым", ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 г.в соответствии с документацией
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.07.201817.07.2018 00:0017.07.2018 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806563243Подведение итогов не позднее Выполнение работ методом дивергентного каротажа на объектах ООО "Газпром добыча Уренгой", ООО "Газпром добыча Ямбург", ООО "Газпром добыча Надым", ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 г.в соответствии с документацией
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ методом дивергентного каротажа на объектах ООО "Газпром добыча Уренгой", ООО "Газпром добыча Ямбург", ООО "Газпром добыча Надым", ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 г.
Начальная цена
15 931 495,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
09.10.11.140
71.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
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