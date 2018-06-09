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Номер извещения
31806563176
Уникальный номер закупки
18/2.1/0037426/ГЭнерго
Наименование закупки
Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по объекту «АСКУЭ ОАО «Газпром» на объектах ООО «Газпром трансгаз Самара» (модернизация) для нужд ООО «Газпром энерго» (№ 0001/18/2.1/0037426/ГЭнерго/ЗП/ГОС/Э/01.06.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 17:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-87
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ларцев Александр Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по объекту «АСКУЭ ОАО «Газпром» на объектах ООО «Газпром трансгаз Самара» (модернизация) для нужд ООО «Газпром энерго»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2018 12:00 GMT +309.06.2018 12:0009.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806563176Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по объекту «АСКУЭ ОАО «Газпром» на объектах ООО «Газпром трансгаз Самара» (модернизация) для нужд ООО «Газпром энерго»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 12:1513.06.2018 12:1513.06.2018 12:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806563176Дата и время вскрытия заявок Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по объекту «АСКУЭ ОАО «Газпром» на объектах ООО «Газпром трансгаз Самара» (модернизация) для нужд ООО «Газпром энерго»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
14.06.2018 18:0014.06.2018 18:0014.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806563176Подведение итогов не позднее Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по объекту «АСКУЭ ОАО «Газпром» на объектах ООО «Газпром трансгаз Самара» (модернизация) для нужд ООО «Газпром энерго»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.06.201814.06.2018 18:0014.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806563176Подведение итогов не позднее Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по объекту «АСКУЭ ОАО «Газпром» на объектах ООО «Газпром трансгаз Самара» (модернизация) для нужд ООО «Газпром энерго»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение монтажных и пусконаладочных работ по объекту «АСКУЭ ОАО «Газпром» на объектах ООО «Газпром трансгаз Самара» (модернизация) для нужд ООО «Газпром энерго»
Начальная цена
41 697 399,22
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром энерго»
Все закупки и тендеры «Газпром энерго»
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
35.1
35.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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