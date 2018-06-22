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Номер извещения
31806562509
Уникальный номер закупки
18/4.3/0039862/ТГКазань
Наименование закупки
Подписка и доставка периодических печатных изданий для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань". Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 15:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
Почтовый адрес
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Контактный телефон
+7 843 272-82-92
Факс
Адрес электронной почты
r-zapparov@tattg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Заппаров Рамиль Ринатович
Место рассмотрения предложений
РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Закупки и тендеры Журналы и периодические издания печатные Эта группировка не включает: - электронные периодические издания, см. 58.14.20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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АВТОРЕВЮ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2018 10:00 GMT +322.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806562509Дата и время окончания срока приема заявок АВТОРЕВЮРТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Дата и время вскрытия заявок
22.06.2018 15:0022.06.2018 15:0022.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806562509Дата и время вскрытия заявок АВТОРЕВЮРТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 00:0029.06.2018 00:0029.06.2018 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806562509Подведение итогов не позднее АВТОРЕВЮРТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
АВТОРЕВЮ
Начальная цена
47 511,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
58.14.1
58.14.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 1
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2018 10:00 GMT +322.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806562509Дата и время окончания срока приема заявок ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬРТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Дата и время вскрытия заявок
22.06.2018 15:0022.06.2018 15:0022.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806562509Дата и время вскрытия заявок ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬРТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 00:0029.06.2018 00:0029.06.2018 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806562509Подведение итогов не позднее ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬРТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ
Начальная цена
638 242,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
58.14.1
58.14.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 23
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
СПРАВОЧНИК КАДРОВИКА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2018 10:00 GMT +322.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806562509Дата и время окончания срока приема заявок СПРАВОЧНИК КАДРОВИКАРТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Дата и время вскрытия заявок
22.06.2018 15:0022.06.2018 15:0022.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806562509Дата и время вскрытия заявок СПРАВОЧНИК КАДРОВИКАРТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 00:0029.06.2018 00:0029.06.2018 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806562509Подведение итогов не позднее СПРАВОЧНИК КАДРОВИКАРТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СПРАВОЧНИК КАДРОВИКА
Начальная цена
351 597,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
58.14.1
58.14.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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