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    Главная / Торги / Подписка и доставка периодических печатных изданий для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань". Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.

    Подписка и доставка периодических печатных изданий для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань". Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806562509Дата и время окончания срока приема заявок ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬРТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806562509

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0039862/ТГКазань

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Подписка и доставка периодических печатных изданий для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань". Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.06.2018 15:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Изменения в извещении

    Лот 1_изм..zip

    Лот 3_изм..zip

    Лот 2_изм..zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Контактный телефон

    +7 843 272-82-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    r-zapparov@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Заппаров Рамиль Ринатович

    Место рассмотрения предложений

    РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Закупки и тендеры Журналы и периодические издания печатные Эта группировка не включает: - электронные периодические издания, см. 58.14.20

    Ключевые слова:

    землеустройство

    Список лотов

    Лот 1

    АВТОРЕВЮ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.06.2018 10:00 GMT +322.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806562509Дата и время окончания срока приема заявок АВТОРЕВЮРТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Дата и время вскрытия заявок

    22.06.2018 15:0022.06.2018 15:0022.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806562509Дата и время вскрытия заявок АВТОРЕВЮРТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2018 00:0029.06.2018 00:0029.06.2018 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806562509Подведение итогов не позднее АВТОРЕВЮРТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 00:0029.06.2018 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806562509Подведение итогов не позднее АВТОРЕВЮРТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    АВТОРЕВЮ

    Начальная цена

    47 511,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Классификатор ОКПД2

    58.14.1

    Журналы и периодические издания печатные

    Классификатор ОКВЭД2

    58.14.1

    Издание журналов и периодических публикаций в печатном виде

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коммерсантъ(суббота)+ приложение банкротства"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Коммерсантъ(полугодовой)вторник-пятница"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Казанские ведомости(для юр.лиц)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "ИНЖЕНЕРНАЯ ГАЗЕТА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Известия Татарстана"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Известия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Звезда Поволжья"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Вечерняя Казань"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Ватаным Татарстан"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Аргументы и факты"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "АВТОРЕВЮ"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.06.2018 10:00 GMT +322.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806562509Дата и время окончания срока приема заявок ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬРТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Дата и время вскрытия заявок

    22.06.2018 15:0022.06.2018 15:0022.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806562509Дата и время вскрытия заявок ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬРТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2018 00:0029.06.2018 00:0029.06.2018 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806562509Подведение итогов не позднее ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬРТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 00:0029.06.2018 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806562509Подведение итогов не позднее ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬРТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ

    Начальная цена

    638 242,14

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Классификатор ОКПД2

    58.14.1

    Журналы и периодические издания печатные

    Классификатор ОКВЭД2

    58.14.1

    Издание журналов и периодических публикаций в печатном виде

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Учет. Налоги. Право с приложением "Официальные документы""

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Шахри Казан"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "CONNECT. МИР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "LAN / ЖУРНАЛ СЕТЕВЫХ РЕШЕНИЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА вчеpа, сегодня, завтpа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "АВТОТРАНСПОРТ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "БИБЛИОТЕКА ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "В мире неразрушающего контроля"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "ВЕСТНИК ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "ВОПРОСЫ КУРОРТОЛОГИИ, ФИЗИОТЕРАПИИ И ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Газовая промышленность без спецвыпуска"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Газовая промышленность со спецвыпуском"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Газовая промышленность. Спецвыпуск"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "ТРУД включая ТРУД 7"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Татарстан яшьлэре"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Строительная газета"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "СПОРТ-ЭКСПРЕСС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Советский спорт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Российская газета включая "Российскую газету - Неделя""

    Кол-во: 7

    "Позиция 22"

    "Российская газета "Неделя""

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Республика Татарстан (толстушка)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Республика Татарстан"

    Кол-во: 23

    "Позиция 25"

    "Новое слово"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Налоговый вестник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Московский комсомолец (понедельник-суббота)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Московский Комсомолец "МК-Поволжье""

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Медико-фармацевтический Вестник Поволжья"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Мадани Жомга"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Комсомольская правда"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "НАУКА И ЖИЗНЬ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ. ЮРИСТ РЕШИТ, БУХГАЛТЕР НЕ ДОПУСТИТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "МЕТОДЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Ландшафтный дизайн"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Коррозия и защита от коррозии (с указателями)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "КОРРОЗИЯ "ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕГАЗ""

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ (МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "КАРАВАН историй"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Казань"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "КАДРОВАЯ СЛУЖБА И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "ИНЖЕНЕР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Идеи Вашего Дома"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Газотурбинные технологии"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "ГЕОТЕХНИКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "ГЛАВБУХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "ГЛАВНЫЙ МЕТРОЛОГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "ГОСЗАКУПКИ: ТЕНДЕРЫ, КОНКУРСЫ, ТОРГИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "ГРУЗОВОЕ И ПАССАЖИРСКОЕ АВТОХОЗЯЙСТВО. Комплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Домашний Очаг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Журналист"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "ЗА РУЛЕМ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 60"

    "ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ МЕТРОЛОГИЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "ЗДОРОВЬЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, КАДАСТР И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    СПРАВОЧНИК КАДРОВИКА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.06.2018 10:00 GMT +322.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806562509Дата и время окончания срока приема заявок СПРАВОЧНИК КАДРОВИКАРТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Дата и время вскрытия заявок

    22.06.2018 15:0022.06.2018 15:0022.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806562509Дата и время вскрытия заявок СПРАВОЧНИК КАДРОВИКАРТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2018 00:0029.06.2018 00:0029.06.2018 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806562509Подведение итогов не позднее СПРАВОЧНИК КАДРОВИКАРТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 00:0029.06.2018 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806562509Подведение итогов не позднее СПРАВОЧНИК КАДРОВИКАРТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СПРАВОЧНИК КАДРОВИКА

    Начальная цена

    351 597,08

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Классификатор ОКПД2

    58.14.1

    Журналы и периодические издания печатные

    Классификатор ОКВЭД2

    58.14.1

    Издание журналов и периодических публикаций в печатном виде

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сварщик в России"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "СВАРКА И ДИАГНОСТИКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ (С.О.К.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "РАДИО"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "ПЧЕЛОВОДСТВО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Популярная механика / Popular Mechanics"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "ПАТЕНТЫ И ЛИЦЕНЗИИ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "ОХРАНА ТРУДА. ПРАКТИКУМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ТРАНСПОРТНЫХ ЦЕХАХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "ОХРАНА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Охрана труда и право"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "ОХРАНА ТРУДА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Наука и техника в газовой промышленности"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Энергосберегающие изделия и технологии"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Экономика отраслей топливно-энергетического комплекса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "ЭКОНОМИКА И УЧЕТ ТРУДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА+КАТАЛОГ ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ+УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРАХ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "ЭКОЛОГИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Эколог и Я"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Финансовый директор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "ТРАНСПОРТ НА АЛЬТЕРНАТИВНОМ ТОПЛИВЕ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "ТЕХНОЛОГИИ НЕФТИ И ГАЗА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСTВА СВЯЗИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Техническая диагностика и неразрушающий контроль"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "ТЕРРИТОРИЯ "НЕФТЕГАЗ""

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Твоё здоровье"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Татарстан (на русском языке)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Татарстан ( на татарском языке)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "СТРОИТЕЛЬСТВО: ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА И РАСЧЕТ СООРУЖЕНИЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "СПРАВОЧНИК СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "СПРАВОЧНИК СЕКРЕТАРЯ И ОФИС-МЕНЕДЖЕРА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "СПРАВОЧНИК КАДРОВИКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "ТехСовет"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Современная наука и инновации"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Современная лабораторная практика"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "СЕКРЕТАРСКОЕ ДЕЛО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Сегодня и завтра российской экономики"

    Кол-во: 1

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