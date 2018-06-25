Поставка строительных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка строительных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Дисковой аэратор ВНВ-MD-225 без платформы. Состоит из входящего патрубка, хомута из нержавеющей стали, фиксирующего кольца, мембраны. Потери давления на аэрационный элемент не более 25мба" Кол-во: 16

"Позиция 2" "Эмаль НЦ-132 красная ГОСТ 6631-74" Кол-во: 100

"Позиция 3" "Эмаль НЦ-132 серая ГОСТ 6631-74" Кол-во: 150

"Позиция 4" "Эмаль НЦ-132 синяя ГОСТ 6631-74" Кол-во: 200

"Позиция 5" "Эмаль НЦ-132 черная ГОСТ 6631-74" Кол-во: 200

"Позиция 6" "Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, 25 кг" Кол-во: 900

"Позиция 7" "Эмаль пентафталевая ПФ-115 голубая(451) для окраски металлических, деревянных и других поверхностей" Кол-во: 400

"Позиция 8" "Эмаль пентафталевая ПФ-115 желтая для окраски металлических, деревянных и других поверхностей" Кол-во: 703

"Позиция 9" "Эмаль пентафталевая ПФ-115 коричневая для окраски металлических, деревянных и других поверхностей" Кол-во: 200

"Позиция 10" "Эмаль пентафталевая ПФ-115 красная для окраски металлических, деревянных и других поверхностей" Кол-во: 350

"Позиция 11" "Эмаль пентафталевая ПФ-115 красно-оранжевая для окраски металлических, деревянных и других поверхностей" Кол-во: 100

"Позиция 12" "Эмаль пентафталевая ПФ-115 светло-серая для окраски металлических, деревянных и других поверхностей" Кол-во: 750

"Позиция 13" "Эмаль пентафталевая ПФ-115 синяя для окраски металлических, деревянных и других поверхностей" Кол-во: 700

"Позиция 14" "Эмаль пентафталевая ПФ-115 черная для окраски металлических, деревянных и других поверхностей" Кол-во: 450

"Позиция 15" "Эмаль ПФ-115 зеленая ТУ 2312-007-20504464-99" Кол-во: 352

"Позиция 16" "Система покрытия Карбофлекс" Кол-во: 7

"Позиция 17" "Эмаль НЦ-132 зеленая ТУ 2314-196-49404743-2004" Кол-во: 100

"Позиция 18" "Эмаль НЦ-132 желтая ГОСТ 6631-74" Кол-во: 250

"Позиция 19" "Эмаль НЦ-132 голубая ГОСТ 6631-74" Кол-во: 150

"Позиция 20" "Эмаль НЦ-132 белая для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений, ГОСТ 6631-74" Кол-во: 100

"Позиция 21" "Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132П белая для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей изделий" Кол-во: 100

"Позиция 22" "Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-868 серебристая для защитной (антикоррозионной) окраски металлического оборудования нефте-, газо-, паропроводов, печей для сжигания отходов ТУ 2312-001-49248846-2000" Кол-во: 400

"Позиция 23" "Эмаль кремнийорганическая КО-859 серебристая для покрытия проводов и кабелей, эксплуатируемых при температуре от -60 до +250С, окрашивания изделий из стали и алюминиевых сплавов, подвергающихся воздействию температур до 300С" Кол-во: 50

"Позиция 24" "Растворитель Уайт-спирит, 5л ГОСТ 3134-78" Кол-во: 2000

"Позиция 25" "Растворитель для разбавления нитролаков, нитроэмалей, эпоксидных, мочевиноформальдегидных, глифталевых и кремнийорганических ЛКМ и шпатлевок 10л Р-646 ГОСТ 18188-72" Кол-во: 1800

"Позиция 26" "Растворитель 650, 10 л ТУ 6-10-1247-77" Кол-во: 2250

"Позиция 27" "Олифа Оксоль изготовлена из льняного и коноплянного масла, 50кг, ГОСТ 190-78" Кол-во: 550

"Позиция 28" "Лак КО-815 ГОСТ 11066-74" Кол-во: 160

"Позиция 29" "Лак битумный электроизоляционный пропиточный БТ-577 черный тара - 20 кг" Кол-во: 350

"Позиция 30" "Краска фасадная ПермоФасад, акриловая, атмосферостойкая, моющаяся, плотность 1,6 г/куб.см, рН 8-9, цвет: белый, тара: ведро 20 кг" Кол-во: 50

"Позиция 31" "Краска водно-дисперсионная для получения высококачественных покрытий стен и потолков на любых поверхностях внутри помещений обладает высокой кроющей способностью, покрытие поддается влажной уборке, обладает высокой износостойкостью, химической и биол" Кол-во: 1600

"Позиция 32" "Краска водно-дисперсионная для внутренних работ, для окраски стен и потолков, по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным и другим пористым поверхностям белая ВД-АК-201 ТУ 2316-002-17201234-94" Кол-во: 800

"Позиция 33" "Грунтовка Глубокого проникновения Старатели, пластиковая тара емкостью 10 л." Кол-во: 900

"Позиция 34" "Грунтовка глифталевая ГФ-021 серая для защиты деревянных и металлических поверхностей, 25 кг, ТУ 2312-029-20504464-2001" Кол-во: 550

"Позиция 35" "Грунтовка глифталевая ГФ-021 красно-коричневая для защиты деревянных и металлических поверхностей , 25 кг" Кол-во: 200

"Позиция 36" "Ацетон технический, высший сорт, в бутылках ГОСТ 2768-84" Кол-во: 900

"Позиция 37" "Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст) фасовка 20 кг" Кол-во: 1240

"Позиция 39" "Грунт-эмаль Эмакоут 7320 В NG RAL 7004 серая" Кол-во: 660

"Позиция 40" "Грунт-эмаль Эмакоут 7320 В NG RAL 5015 синяя" Кол-во: 1260

"Позиция 41" "Грунт-эмаль Эмакоут 7320 В NG RAL 9016 белая" Кол-во: 210

"Позиция 42" "Грунт-эмаль Эмакоут 7320 В NG RAL 9017 черная" Кол-во: 405

"Позиция 43" "Грунт-эмаль Эмакоут 7320 В NG RAL 7047 серая" Кол-во: 85

"Позиция 44" "Грунт-эмаль Эмакоут 7320 В NG RAL 3020 красная" Кол-во: 500

"Позиция 45" "Грунт-эмаль Эмакоут 7320 В NG RAL 1021 желтая" Кол-во: 1065

"Позиция 46" "Эмаль СБЭ-111 Унипол марки АМ на силикон-акриловой основе RAL 8002 коричневая" Кол-во: 60

"Позиция 47" "Эмаль СБЭ-111 Унипол марки АМ на силикон-акриловой основе RAL 9017 черная" Кол-во: 1700

"Позиция 48" "Эмаль СБЭ-111 Унипол марки АМ на силикон-акриловой основе RAL 9016 белая" Кол-во: 180

"Позиция 49" "Эмаль СБЭ-111 Унипол марки АМ на силикон-акриловой основе RAL 9018 белая" Кол-во: 560

"Позиция 50" "Эмаль СБЭ-111 Унипол марки АМ на силикон-акриловой основе RAL 1021 желтая" Кол-во: 320

"Позиция 51" "Эмаль СБЭ-111 Унипол марки АМ на силикон-акриловой основе RAL 1028 желтая" Кол-во: 2460

"Позиция 52" "Эмаль СБЭ-111 Унипол марки АМ на силикон-акриловой основе RAL 6081 зеленая" Кол-во: 40

"Позиция 53" "Эмаль СБЭ-111 Унипол марки АМ на силикон-акриловой основе RAL 8002 коричневая" Кол-во: 600

"Позиция 54" "Эмаль СБЭ-111 Унипол марки АМ на силикон-акриловой основе RAL 3020 красная" Кол-во: 940

"Позиция 55" "Эмаль СБЭ-111 Унипол марки АМ на силикон-акриловой основе RAL 7004 серая" Кол-во: 1640

"Позиция 56" "Эмаль СБЭ-111 Унипол марки АМ на силикон-акриловой основе RAL 7047 серая" Кол-во: 180

"Позиция 57" "Эмаль СБЭ-111 Унипол марки АМ на силикон-акриловой основе RAL 5015 синяя" Кол-во: 400

"Позиция 58" "Эмаль СБЭ-111 Унипол марки АМ на силикон-акриловой основе RAL 5017 синяя" Кол-во: 1760

"Позиция 59" "Держатель пробки к механизму Т-101 для резьбового фитинга TOR 1" plug holder for 1in TOR" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Комплект РВД 1 Equalization hose, 1in" Кол-во: 1

"Позиция 61" "Адаптер переходной 2" 1/2 rf x 4" Spool 2" 1/2 rf x 4" 600 rf" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Центратор 2" CENTER GUIDE for 2in" Кол-во: 1

"Позиция 63" "Манжета уплотнительная 1.772" Sealing Element - 2'" Кол-во: 2

"Позиция 64" "Манжета уплотнительная 1.811" Sealing Element - 2'" Кол-во: 2

"Позиция 65" "Манжета уплотнительная 1.85" Sealing Element - 2'" Кол-во: 2

"Позиция 66" "Манжета уплотнительная 1.875" Sealing Element - 2'" Кол-во: 2

"Позиция 67" "Манжета уплотнительная 1.890" Sealing Element - 2'" Кол-во: 2

"Позиция 68" "Манжета уплотнительная 1.929" Sealing Element - 2'" Кол-во: 2

"Позиция 69" "Головка перекрывающая в комплекте с носовыми частями размером от 1.850-1.875" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Адаптер корпусный для винтового домкрата = 311 mm" Кол-во: 1

"Позиция 71" "Домкрат винтовой 2''-4'' c ходом 28"' 2IN-4IN JACKSCREW ACTUATOR 28 IN TRAVEL" Кол-во: 1

"Позиция 72" "Устройство временное герметизирующее ВГУ 1-700" Кол-во: 13

"Позиция 73" "Устройство временное герметизирующее ВГУ 1-1400" Кол-во: 10

"Позиция 74" "Устройство временное герметизирующее ВГУ 2-300" Кол-во: 2

"Позиция 75" "Устройство временное герметизирующее ВГУ 2-500" Кол-во: 2

"Позиция 76" "Устройство временное герметизирующее ВГУ 2-700" Кол-во: 4

"Позиция 77" "Устройство временное герметизирующее ВГУ 2-1400" Кол-во: 2

"Позиция 78" "Устройство временное герметизирующее ВГУ 2(Б)-300" Кол-во: 10

"Позиция 79" "Устройство временное герметизирующее ВГУ 2(Б)-500" Кол-во: 6

"Позиция 80" "Устройство временное герметизирующее ВГУ 2(Б)-700" Кол-во: 12

"Позиция 81" "Устройство временное герметизирующее ВГУ 2(Б)-1200" Кол-во: 21

"Позиция 82" "Устройство временное герметизирующее ВГУ 2(Б)-1400" Кол-во: 94

"Позиция 83" "Порошок абразивный 0,5-3,0мм" Кол-во: 180

"Позиция 84" "Рукав III-6,3-2,0 ГОСТ 9356-75" Кол-во: 3000

"Позиция 85" "Рукав III-9-2,0 ГОСТ 9356-75" Кол-во: 3350

"Позиция 86" "Набивка сальниковая плетеная из терморасширенного графита, армированная стеклонитью, с ингибитором коррозии марки Герморум С-101 квадратного сечения размером 10х10мм на давление до 50атм температуру -200+650С" Кол-во: 30

"Позиция 87" "Набивка сальниковая плетеная из терморасширенного графита, армированная стеклонитью, с ингибитором коррозии марки Герморум С-101 квадратного сечения размером 12х12мм на давление до 50атм температуру -200+650С" Кол-во: 25

"Позиция 88" "Набивка сальниковая плетеная из терморасширенного графита, армированная стеклонитью, с ингибитором коррозии марки Герморум С-101 квадратного сечения размером 6х6мм на давление до 50атм температуру -200+650С" Кол-во: 42

"Позиция 89" "Набивка сальниковая плетеная из терморасширенного графита, армированная стеклонитью, с ингибитором коррозии марки Герморум С-101 квадратного сечения размером 8х8мм на давление до 50атм температуру -200+650С" Кол-во: 25

"Позиция 90" "Набивка сальниковая плетеная из терморасширенного графита, армированная нержавеющей проволокой, с ингибитором коррозии марки Герморум С-131 квадратного сечения размером 10х10мм на давление до 150атм температуру -200+650С" Кол-во: 15

"Позиция 91" "Набивка сальниковая плетеная из терморасширенного графита, армированная нержавеющей проволокой, с ингибитором коррозии марки Герморум С-131 квадратного сечения размером 14х14мм на давление до 150атм температуру -200+650С" Кол-во: 10

"Позиция 92" "Набивка сальниковая плетеная из терморасширенного графита, армированная нержавеющей проволокой, с ингибитором коррозии марки Герморум С-131 квадратного сечения размером 6х6мм на давление до 150атм температуру -200+650С" Кол-во: 77

"Позиция 93" "Набивка сальниковая плетеная из терморасширенного графита, армированная нержавеющей проволокой, с ингибитором коррозии марки Герморум С-131 квадратного сечения размером 8х8мм на давление до 150атм температуру -200+650С" Кол-во: 10

"Позиция 94" "Устройство пневматическое герметизирующее ПГУ-ПС-А-300" Кол-во: 8

"Позиция 95" "Устройство пневматическое герметизирующее ПГУ-ПС-А-700" Кол-во: 28

"Позиция 96" "Устройство пневматическое герметизирующее ПГУ-ПС-А-1400" Кол-во: 25

"Позиция 97" "Пленка рентгеновская AGFA STRUCTURIX F8 NIF 30х40/100 листов" Кол-во: 200

"Позиция 98" "Проявитель для ручной обработки промышленных рентгеновских снимков AGFA NDT G128 концентрат 5л" Кол-во: 50

"Позиция 99" "Фиксаж для ручной обработки промышленных рентгеновских снимков AGFA NDT G328 концентрат 5л" Кол-во: 50

"Позиция 100" "Суспензия черная Helling NRS 103 S, в аэрозольном баллоне 400 мл" Кол-во: 350

"Позиция 101" "Краска белая фоновая NR 104 A Helling, аэрозоль 400 мл" Кол-во: 700

"Позиция 102" "Гербицид Арбонал, препаратная форма -водный концентрат. Содержание действующего вещества 250 г/л имазапира ГОСТ Р 51247-99" Кол-во: 900

"Позиция 103" "Пояс мерительный со свинцовыми цифрами Ду 1020 мм" Кол-во: 10

"Позиция 104" "Пояс мерительный со свинцовыми цифрами Ду 1220 мм" Кол-во: 10

"Позиция 105" "Пояс мерительный со свинцовыми цифрами Ду 1420 мм" Кол-во: 10

"Позиция 106" "Пояс мерительный со свинцовыми цифрами Ду 530 мм" Кол-во: 10

"Позиция 107" "Пояс мерительный со свинцовыми цифрами Ду 720 мм" Кол-во: 10

"Позиция 108" "Пояс мерительный со свинцовыми цифрами Ду 325 мм" Кол-во: 4

"Позиция 109" "Рукав В-2-100-5 10м ГОСТ 5398-76" Кол-во: 50

"Позиция 110" "Рукав ПАР-2 (X)-8-25-46-ХЛ 10м ГОСТ 18698-79" Кол-во: 20

"Позиция 111" "Стеклолакоткань электроизоляционная ЛСК-155/180 0,2мм" Кол-во: 200

"Позиция 112" "Круг алмазный 12А2-45 АС4 100/80 В2-01 150х42х32х20х5" Кол-во: 21

"Позиция 113" "Круг 230х6х22 отрезной армированный" Кол-во: 3040

"Позиция 114" "Строп грузовой канатный четырехветвевой 4СК-10,0/3500" Кол-во: 14

"Позиция 115" "Строп грузовой канатный двухветвевой 2СК-8,0/8000 ф27,0мм с захватами для трубы ТГ-ТР1-8,0/2" Кол-во: 6

"Позиция 116" "Строп грузовой канатный двухветвевой 2СК-6,3/8000" Кол-во: 7

"Позиция 117" "Строп грузовой канатный двухветвевой 2СК-6,3/4000" Кол-во: 28

"Позиция 118" "Строп грузовой цепной одноветвевой 1СЦ-1,6/2000" Кол-во: 22

"Позиция 119" "Строп грузовой канатный одноветвевой 1СК-6,3/9000" Кол-во: 6

"Позиция 120" "Строп грузовой канатный одноветвевой 1СК-6,3/3000" Кол-во: 12

"Позиция 121" "Строп грузовой канатный одноветвевой 1СК-3,2/2000 ф20,0мм" Кол-во: 15

"Позиция 122" "Строп грузовой канатный одноветвевой 1СК-10,0/6000" Кол-во: 5

"Позиция 123" "Строп грузовой канатный одноветвевой 1СК-8,0/8000" Кол-во: 10

"Позиция 124" "Электрод металлический для сварки углеродистых и низколегированных сталей с основным покрытием Э50А LB-52U ф4,0 Kobe Steel" Кол-во: 250

"Позиция 125" "Проволока сварочная самозащитная Fabshield Pipe Root 1 диам.1,4 мм, бухта 4,5 кг" Кол-во: 223

"Позиция 126" "Проволока порошковая самозащитная для механизированной сварки Boehler Pipeshield 81 T8-FD ф2,0 мм классификация E81T8-G по AWS A5.29" Кол-во: 3800

"Позиция 127" "Электрод металлический для сварки углеродистых сталей с основным покрытием, Э50А OK 53.70 ф2,5 ЭСАБ-СВЭЛ" Кол-во: 3000

"Позиция 128" "Электрод металлический для сварки углеродистых сталей с основным покрытием, Э50А OK 53.70 ф2,5 ЭСАБ-СВЭЛ" Кол-во: 1000

"Позиция 129" "Круг шлифовальный A 24 R BF 125х6х22 ТУ 3982-001-00221209-2008" Кол-во: 1035

"Позиция 130" "Круг шлифовальный лепестковый торцевой КЛТ 125х22 Р40-60" Кол-во: 1500

"Позиция 131" "Круг абразивный ПП400Х40Х203 63С 40СМ2 ГОСТ 2424-85" Кол-во: 15

"Позиция 132" "Круг шлифовальный прямого профиля 300х40х76 64С 40 СМ2 К" Кол-во: 24

"Позиция 133" "Клеймо 7858-0055 N6 буквенное тип 2 стальное высота шрифта 6мм" Кол-во: 36

"Позиция 134" "Штангенциркуль с отсчетом по нониусу двусторонний с глубиномером ШЦ-I-250-0,1-1 с диапазоном измерения 0-250мм значением отсчета по нониусу 0,1мм класса точности 1" Кол-во: 60

"Позиция 135" "Строп грузовой канатный двухветвевой 2СК-10,0/6000" Кол-во: 5

"Позиция 136" "Строп грузовой канатный четырехветвевой 4СК-12,5/6000" Кол-во: 18

"Позиция 137" "Топор пожарный поясной ТПП-1" Кол-во: 26

"Позиция 138" "Строп текстильный петлевой грузоподъемность 12т длина 8000мм" Кол-во: 8

"Позиция 139" "Электрод ОК 53.70 3,2х350 ЭСАБ-СВЭЛ арт.5370323W00" Кол-во: 1000

"Позиция 140" "Электрод металлический для сварки углеродистых сталей с основным покрытием ESAB OK 53.70 ф4,0 длиной 450мм типа Э50А" Кол-во: 1040

"Позиция 141" "Электрод металлический для сварки углеродистых сталей с рутиловым покрытием ESAB OK 46.00 ф4,0 длиной 450мм типа Э46 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75" Кол-во: 4050

"Позиция 142" "Электрод металлический для сварки углеродистых сталей с рутиловым покрытием ESAB OK 46.00 ф3,0 длиной 350мм типа Э46 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75" Кол-во: 6275

"Позиция 143" "Строп универсальный канатный двухпетлевой УСК1-3,2/3000 ф20,0мм" Кол-во: 16

"Позиция 144" "Строп универсальный канатный двухпетлевой УСК1-2,0/3000 ф16,5мм" Кол-во: 24

"Позиция 145" "Строп универсальный канатный двухпетлевой УСК1(СКП1)-8,0/4000" Кол-во: 13

"Позиция 146" "Строп универсальный канатный двухпетлевой УСК1(СКП1)-6,3-ХЛ/6000" Кол-во: 48

"Позиция 147" "Строп текстильный петлевой круглопрядный СТПк-32,0/8000" Кол-во: 3

"Позиция 148" "Строп текстильный ленточный петлевой СТП-6,0/2000" Кол-во: 13

"Позиция 149" "Строп текстильный ленточный петлевой СТП-5,0/5000" Кол-во: 26

"Позиция 150" "Строп текстильный ленточный петлевой СТП-4,0/7000" Кол-во: 10

"Позиция 151" "Строп текстильный ленточный петлевой грузоподъемностью 4т длиной 4000мм СТП-4,0/4000" Кол-во: 30

"Позиция 152" "Строп текстильный ленточный петлевой СТП-4,0/3000" Кол-во: 22

"Позиция 153" "Строп текстильный ленточный петлевой грузоподъемностью 20т длиной 6000мм СТП-20,0/6000" Кол-во: 27

"Позиция 154" "Строп текстильный ленточный петлевой грузоподъемностью 2т длиной 6000мм СТП-2,0/6000" Кол-во: 20

"Позиция 155" "Строп текстильный ленточный петлевой СТП-10,0/8000" Кол-во: 18

"Позиция 156" "Строп 4СЦ-6,7/3000 с укорачивающими крюками Цепной четырехветьевой г/п=6,75т., L=3м." Кол-во: 5

"Позиция 157" "Строп грузовой канатный четырехветвевой 4СК1-3,2/3000 ф13,0мм" Кол-во: 17

"Позиция 158" "Рукав пожарный напорный РПК-Н/В(В)-65-1,0-УХЛ1" Кол-во: 30

"Позиция 159" "Рукав пожарный напорный РПК-Н/В(В)-50-1,0-УХЛ1" Кол-во: 56

"Позиция 160" "Рукав пожарный напорный морозостойкий РПМ(В)-80-1,6-УХЛ1" Кол-во: 25

"Позиция 161" "Рукав пожарный напорный морозостойкий РПМ(В)-65-1,6-УХЛ" Кол-во: 6

"Позиция 162" "Рукав пожарный напорный морозостойкий РПМ(В)-50-1,6-УХЛ1" Кол-во: 106

"Позиция 163" "Рукав В-1-75-5 ХЛ с ГР-80" Кол-во: 9

"Позиция 164" "Рукав В-1-125-3 10м" Кол-во: 19

"Позиция 165" "Огнетушитель углекислотный ОУ-5" Кол-во: 69

"Позиция 166" "Огнетушитель ОУ-3 ВСЕ" Кол-во: 42

"Позиция 167" "Огнетушитель порошковый ОП-35(з)-ABCE" Кол-во: 389

"Позиция 168" "Огнетушитель порошковый переносной ОП-2" Кол-во: 191

"Позиция 169" "Огнетушитель углекислотный ОУ-10" Кол-во: 20

"Позиция 170" "Огнетушитель порошковый ОП-8(з)" Кол-во: 519

"Позиция 171" "Огнетушитель порошковый ОП-4 (з)" Кол-во: 203

"Позиция 172" "Мостик рукавный МПР-80" Кол-во: 1

"Позиция 173" "Колонка пожарная КП" Кол-во: 1

"Позиция 174" "Клапан пожарный КПК-65-2" Кол-во: 14

"Позиция 175" "Клапан КПК-50-2 Ду50 Ру16" Кол-во: 30

"Позиция 176" "Головка соединительная ГРВ-125" Кол-во: 2

"Позиция 177" "Головка соединительная ГР-80" Кол-во: 20

"Позиция 178" "Головка соединительная ГП-80х70" Кол-во: 8

"Позиция 179" "Головка соединительная ГЗВ-125" Кол-во: 2

"Позиция 180" "Головка соединительная ГЗ-70" Кол-во: 6

"Позиция 181" "Головка соединительная ГЗ-50" Кол-во: 2

"Позиция 182" "Головка напорная ГМ-80" Кол-во: 4

"Позиция 183" "Головка муфтовая напорная ГМ-50" Кол-во: 19

"Позиция 184" "Головка соединительная ГР-50" Кол-во: 30

"Позиция 185" "Головка переходная напорная ГП-80х50" Кол-во: 26

"Позиция 186" "Головка переходная напорная ГП-70х50" Кол-во: 20

"Позиция 187" "Головка муфтовая всасывающая ГМВ-125" Кол-во: 2

"Позиция 188" "Головка муфтовая напорная ГМ-70" Кол-во: 42

"Позиция 189" "Головка-заглушка напорная ГЗ-80" Кол-во: 4

"Позиция 190" "Гидрант пожарный подземный высотой ГП-750" Кол-во: 1

"Позиция 191" "Гидрант пожарный подземный высотой ГП-2500" Кол-во: 2

"Позиция 192" "Гидрант пожарный подземный высотой ГП-2000" Кол-во: 2

"Позиция 193" "Гидрант пожарный подземный высотой ГП-1750" Кол-во: 2

"Позиция 194" "Гидрант пожарный подземный высотой ГП-1500" Кол-во: 1

"Позиция 195" "Гидрант пожарный подземный высотой ГП-1250" Кол-во: 1

"Позиция 196" "Сетка всасывающая СВ-125" Кол-во: 1

"Позиция 197" "Дверь ДПМ-Пульс01/30(Е1-30) 900х2100" Кол-во: 5

"Позиция 198" "Лестница 3-секционная Stabilo 3х12" Кол-во: 20

"Позиция 199" "Фонарь ФПС 4/6 ПМ с зарядным устр-м." Кол-во: 16

"Позиция 200" "Топор ТПП-1" Кол-во: 26

"Позиция 201" "Лестница-палка ЛПМ" Кол-во: 2

"Позиция 202" "Кобура для топора пожарного" Кол-во: 16

"Позиция 203" "Регулятор расхода баллонный У-30-КР2П" Кол-во: 7

"Позиция 204" "Резак ручной 25м. ТТ553-00-04" Кол-во: 2

"Позиция 205" "Электрододержатель Binzel DE-2200" Кол-во: 170

"Позиция 206" "Резак Маяк-2-01" Кол-во: 77

"Позиция 207" "Резак машинный РМ 3-220 Корд." Кол-во: 1

"Позиция 208" "Редуктор У-30-П2" Кол-во: 3

"Позиция 209" "Редуктор БПО 5-4" Кол-во: 130

"Позиция 210" "Редуктор БКО-50-4" Кол-во: 108

"Позиция 211" "Регулятор аргоновый АР-40-КР1-м" Кол-во: 12

"Позиция 212" "Затвор 3П-3К-111" Кол-во: 75

"Позиция 213" "Затвор 3П-3Г-111" Кол-во: 79

"Позиция 214" "Ствол пожарный ручной рску-50а" Кол-во: 3

"Позиция 215" "Ствол пожарный ручной водяной РС-50П" Кол-во: 10

"Позиция 216" "Ствол пожарный ручной РСКЗ-70" Кол-во: 3

"Позиция 217" "Ствол пожарный ручной РСП-50" Кол-во: 3

"Позиция 218" "Ствол пожарный ручной РСП-70" Кол-во: 3

"Позиция 219" "Шкаф пожарный ШПК-310УНОК" Кол-во: 4

"Позиция 220" "Шкаф пожарный ШПК-315Н" Кол-во: 1

"Позиция 221" "Модуль пожаротушения Буран-2.5взр" Кол-во: 126

"Позиция 222" "Завихритель" Кол-во: 50

"Позиция 223" "Завихритель" Кол-во: 20

"Позиция 224" "Наконечник" Кол-во: 60

"Позиция 225" "Наконечник" Кол-во: 105

"Позиция 226" "Сопло" Кол-во: 500

"Позиция 227" "Сопло" Кол-во: 150

"Позиция 228" "Электрод" Кол-во: 500

"Позиция 229" "Электрод" Кол-во: 300

"Позиция 230" "Горелка BINZEL SR-26" Кол-во: 7

"Позиция 231" "Горелка ГС-2М Малютка" Кол-во: 12

"Позиция 232" "Зажим обратный сварочного кабеля ESAB VH" Кол-во: 143

"Позиция 233" "Рукав Б-2-25-10 10м ГОСТ 5398-76" Кол-во: 120

"Позиция 234" "Адаптер для врезки 1.5in NPT x 2in NPT Tapping adapter" Кол-во: 1

"Позиция 235" "Адаптер резьбовой 2''x4'' 600 класс ADAPTER THREADED 2" NPT x 4 in 600 RF FOR T101" Кол-во: 1

"Позиция 236" "задвижка 1-1500# gate valve" Кол-во: 1

"Позиция 237" "Сверло 0.5in 500mm длинной" Кол-во: 10

"Позиция 238" "Держатель фрезы HOLDER PILOT FOR T101" Кол-во: 2

"Позиция 239" "Футляр стальной для сверильного механизма Т101b XL" Кол-во: 1

"Позиция 240" "Привод воздушный для сверлильного механизма T-101b XL" Кол-во: 1

"Позиция 241" "Набивка сальниковая плетеная из экспандированного фторопласта марки Герморум С-500 квадратного сечения размером 10х10мм на давление до 500атм температуру -200+280С" Кол-во: 5

"Позиция 242" "Набивка сальниковая плетеная из нитей графитовой фольги, армированной стеклонитью, Графлекс Н 1200 12х12" Кол-во: 5

"Позиция 243" "Набивка сальниковая плетеная из нитей графитовой фольги, армированной стеклонитью, Графлекс Н 1200 8х8" Кол-во: 10

"Позиция 244" "Устройство временное герметизирующее ВГУ 1-300" Кол-во: 5

"Позиция 245" "Устройство временное герметизирующее ВГУ 1-500" Кол-во: 12

"Позиция 246" "Устройство пневматическое герметизирующее ПГУ-ПС-А-500" Кол-во: 8

"Позиция 247" "Шпатлевка гипсовая Универсаль" Кол-во: 1800

"Позиция 248" "Механизм сверлильный T-101b XL" Кол-во: 1

"Позиция 249" "Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01" Кол-во: 1.72

"Позиция 250" "Набивка сальниковая плетеная из терморасширенного графита, армированная стеклонитью, с ингибитором коррозии марки Герморум С-101 квадратного сечения размером 6х6мм на давление до 50атм температуру -200+650С" Кол-во: 42.5

"Позиция 251" "Набивка сальниковая плетеная из терморасширенного графита, армированная нержавеющей проволокой, с ингибитором коррозии марки Герморум С-131 квадратного сечения размером 6х6мм на давление до 150атм температуру -200+650С" Кол-во: 77.5