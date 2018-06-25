Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 0001/18/4.3/0028799/ТГЧайковск/ЗП/ГОС/Э/01.06.2018 Поставка строительных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    0001/18/4.3/0028799/ТГЧайковск/ЗП/ГОС/Э/01.06.2018 Поставка строительных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806562370Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806562370

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0028799/ТГЧайковск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    0001/18/4.3/0028799/ТГЧайковск/ЗП/ГОС/Э/01.06.2018 Поставка строительных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.06.2018 15:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    28799 для Участника.rar

    Изменения в извещении

    28799 для Участника07.06.18.rar

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    28799Уведомление о комиссии04.07.18.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-11

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    R.Yamlikhin@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ямлихин Рустам Ринатович

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Изделия текстильные технического назначения прочие

    Закупки и тендеры Нефтепродукты

    Закупки и тендеры Пестициды и агрохимические продукты прочие

    Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Закупки и тендеры Изделия из резины прочие

    Закупки и тендеры Изделия абразивные

    Закупки и тендеры Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    Закупки и тендеры Двери и окна из металлов

    Закупки и тендеры Инструмент

    Закупки и тендеры Проволока, цепи и пружины

    Закупки и тендеры Оборудование коммуникационное

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Закупки и тендеры Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое осветительное

    Закупки и тендеры Насосы и компрессоры прочие

    Закупки и тендеры Камеры, печи и печные горелки

    Закупки и тендеры Оборудование подъемно-транспортное

    Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка строительных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.06.2018 10:00 GMT +325.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806562370Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Дата и время вскрытия заявок

    25.06.2018 12:0025.06.2018 12:0025.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806562370Дата и время вскрытия заявок Поставка строительных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Подведение итогов не позднее

    04.07.2018 19:0004.07.2018 19:0004.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806562370Подведение итогов не позднее Поставка строительных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.07.201804.07.2018 19:0004.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806562370Подведение итогов не позднее Поставка строительных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    80 836 992,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Классификатор ОКПД2

    28.21.11.111

    Горелки газовые

    26.30.50.129

    Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации прочие, не включенные в другие группировки

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    27.40.21.120

    Фонари электрические переносные, работающие от батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето

    25.12.10.000

    Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов

    28.13.13.000

    Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей

    28.29.22.110

    Огнетушители

    22.19.30.130

    Рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)

    22.19.30.137

    Рукава пожарные напорные прорезиненные из синтетических нитей

    25.73.30.290

    Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки

    13.96.14.190

    Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или с покрытием, прочие

    20.20.12.000

    Гербициды

    26.60.11.130

    Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета-, или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию

    23.91.11.190

    Изделия абразивные прочие, не включенные в другие группировки

    28.41.22.110

    Станки сверлильные металлорежущие

    28.41.40.000

    Части и принадлежности станков для обработки металлов

    25.73.40.111

    Сверла из быстрорежущей стали

    22.19.73.112

    Манжеты и воротники резиновые

    20.30.11.130

    Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде

    20.30.11.120

    Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде

    20.30.22.180

    Мастики

    19.20.42.123

    Битумы нефтяные кровельные

    20.30.22.110

    Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие

    25.21.11.130

    Радиаторы центрального отопления и их секции из прочих металлов

    28.29.70.110

    Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    13.96

    Производство прочих технических и промышленных текстильных изделий

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    20.20

    Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов

    20.30

    Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик

    22.19

    Производство прочих резиновых изделий

    23.91

    Производство абразивных изделий

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    25.12

    Производство металлических дверей и окон

    25.73

    Производство инструмента

    25.93

    Производство изделий из проволоки, цепей и пружин

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    26.60

    Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях

    27.40

    Производство электрических ламп и осветительного оборудования

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    28.21

    Производство печей, термокамер и печных горелок

    28.22

    Производство подъемно-транспортного оборудования

    28.29

    Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    46.69

    Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

    46.69.5

    Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дисковой аэратор ВНВ-MD-225 без платформы. Состоит из входящего патрубка, хомута из нержавеющей стали, фиксирующего кольца, мембраны. Потери давления на аэрационный элемент не более 25мба"

    Кол-во: 16

    "Позиция 2"

    "Эмаль НЦ-132 красная ГОСТ 6631-74"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Эмаль НЦ-132 серая ГОСТ 6631-74"

    Кол-во: 150

    "Позиция 4"

    "Эмаль НЦ-132 синяя ГОСТ 6631-74"

    Кол-во: 200

    "Позиция 5"

    "Эмаль НЦ-132 черная ГОСТ 6631-74"

    Кол-во: 200

    "Позиция 6"

    "Эмаль пентафталевая ПФ-115 белая для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, 25 кг"

    Кол-во: 900

    "Позиция 7"

    "Эмаль пентафталевая ПФ-115 голубая(451) для окраски металлических, деревянных и других поверхностей"

    Кол-во: 400

    "Позиция 8"

    "Эмаль пентафталевая ПФ-115 желтая для окраски металлических, деревянных и других поверхностей"

    Кол-во: 703

    "Позиция 9"

    "Эмаль пентафталевая ПФ-115 коричневая для окраски металлических, деревянных и других поверхностей"

    Кол-во: 200

    "Позиция 10"

    "Эмаль пентафталевая ПФ-115 красная для окраски металлических, деревянных и других поверхностей"

    Кол-во: 350

    "Позиция 11"

    "Эмаль пентафталевая ПФ-115 красно-оранжевая для окраски металлических, деревянных и других поверхностей"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Эмаль пентафталевая ПФ-115 светло-серая для окраски металлических, деревянных и других поверхностей"

    Кол-во: 750

    "Позиция 13"

    "Эмаль пентафталевая ПФ-115 синяя для окраски металлических, деревянных и других поверхностей"

    Кол-во: 700

    "Позиция 14"

    "Эмаль пентафталевая ПФ-115 черная для окраски металлических, деревянных и других поверхностей"

    Кол-во: 450

    "Позиция 15"

    "Эмаль ПФ-115 зеленая ТУ 2312-007-20504464-99"

    Кол-во: 352

    "Позиция 16"

    "Система покрытия Карбофлекс"

    Кол-во: 7

    "Позиция 17"

    "Эмаль НЦ-132 зеленая ТУ 2314-196-49404743-2004"

    Кол-во: 100

    "Позиция 18"

    "Эмаль НЦ-132 желтая ГОСТ 6631-74"

    Кол-во: 250

    "Позиция 19"

    "Эмаль НЦ-132 голубая ГОСТ 6631-74"

    Кол-во: 150

    "Позиция 20"

    "Эмаль НЦ-132 белая для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений, ГОСТ 6631-74"

    Кол-во: 100

    "Позиция 21"

    "Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132П белая для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей изделий"

    Кол-во: 100

    "Позиция 22"

    "Эмаль кремнийорганическая термостойкая КО-868 серебристая для защитной (антикоррозионной) окраски металлического оборудования нефте-, газо-, паропроводов, печей для сжигания отходов ТУ 2312-001-49248846-2000"

    Кол-во: 400

    "Позиция 23"

    "Эмаль кремнийорганическая КО-859 серебристая для покрытия проводов и кабелей, эксплуатируемых при температуре от -60 до +250С, окрашивания изделий из стали и алюминиевых сплавов, подвергающихся воздействию температур до 300С"

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "Растворитель Уайт-спирит, 5л ГОСТ 3134-78"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 25"

    "Растворитель для разбавления нитролаков, нитроэмалей, эпоксидных, мочевиноформальдегидных, глифталевых и кремнийорганических ЛКМ и шпатлевок 10л Р-646 ГОСТ 18188-72"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 26"

    "Растворитель 650, 10 л ТУ 6-10-1247-77"

    Кол-во: 2250

    "Позиция 27"

    "Олифа Оксоль изготовлена из льняного и коноплянного масла, 50кг, ГОСТ 190-78"

    Кол-во: 550

    "Позиция 28"

    "Лак КО-815 ГОСТ 11066-74"

    Кол-во: 160

    "Позиция 29"

    "Лак битумный электроизоляционный пропиточный БТ-577 черный тара - 20 кг"

    Кол-во: 350

    "Позиция 30"

    "Краска фасадная ПермоФасад, акриловая, атмосферостойкая, моющаяся, плотность 1,6 г/куб.см, рН 8-9, цвет: белый, тара: ведро 20 кг"

    Кол-во: 50

    "Позиция 31"

    "Краска водно-дисперсионная для получения высококачественных покрытий стен и потолков на любых поверхностях внутри помещений обладает высокой кроющей способностью, покрытие поддается влажной уборке, обладает высокой износостойкостью, химической и биол"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 32"

    "Краска водно-дисперсионная для внутренних работ, для окраски стен и потолков, по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным и другим пористым поверхностям белая ВД-АК-201 ТУ 2316-002-17201234-94"

    Кол-во: 800

    "Позиция 33"

    "Грунтовка Глубокого проникновения Старатели, пластиковая тара емкостью 10 л."

    Кол-во: 900

    "Позиция 34"

    "Грунтовка глифталевая ГФ-021 серая для защиты деревянных и металлических поверхностей, 25 кг, ТУ 2312-029-20504464-2001"

    Кол-во: 550

    "Позиция 35"

    "Грунтовка глифталевая ГФ-021 красно-коричневая для защиты деревянных и металлических поверхностей , 25 кг"

    Кол-во: 200

    "Позиция 36"

    "Ацетон технический, высший сорт, в бутылках ГОСТ 2768-84"

    Кол-во: 900

    "Позиция 37"

    "Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст) фасовка 20 кг"

    Кол-во: 1240

    "Позиция 39"

    "Грунт-эмаль Эмакоут 7320 В NG RAL 7004 серая"

    Кол-во: 660

    "Позиция 40"

    "Грунт-эмаль Эмакоут 7320 В NG RAL 5015 синяя"

    Кол-во: 1260

    "Позиция 41"

    "Грунт-эмаль Эмакоут 7320 В NG RAL 9016 белая"

    Кол-во: 210

    "Позиция 42"

    "Грунт-эмаль Эмакоут 7320 В NG RAL 9017 черная"

    Кол-во: 405

    "Позиция 43"

    "Грунт-эмаль Эмакоут 7320 В NG RAL 7047 серая"

    Кол-во: 85

    "Позиция 44"

    "Грунт-эмаль Эмакоут 7320 В NG RAL 3020 красная"

    Кол-во: 500

    "Позиция 45"

    "Грунт-эмаль Эмакоут 7320 В NG RAL 1021 желтая"

    Кол-во: 1065

    "Позиция 46"

    "Эмаль СБЭ-111 Унипол марки АМ на силикон-акриловой основе RAL 8002 коричневая"

    Кол-во: 60

    "Позиция 47"

    "Эмаль СБЭ-111 Унипол марки АМ на силикон-акриловой основе RAL 9017 черная"

    Кол-во: 1700

    "Позиция 48"

    "Эмаль СБЭ-111 Унипол марки АМ на силикон-акриловой основе RAL 9016 белая"

    Кол-во: 180

    "Позиция 49"

    "Эмаль СБЭ-111 Унипол марки АМ на силикон-акриловой основе RAL 9018 белая"

    Кол-во: 560

    "Позиция 50"

    "Эмаль СБЭ-111 Унипол марки АМ на силикон-акриловой основе RAL 1021 желтая"

    Кол-во: 320

    "Позиция 51"

    "Эмаль СБЭ-111 Унипол марки АМ на силикон-акриловой основе RAL 1028 желтая"

    Кол-во: 2460

    "Позиция 52"

    "Эмаль СБЭ-111 Унипол марки АМ на силикон-акриловой основе RAL 6081 зеленая"

    Кол-во: 40

    "Позиция 53"

    "Эмаль СБЭ-111 Унипол марки АМ на силикон-акриловой основе RAL 8002 коричневая"

    Кол-во: 600

    "Позиция 54"

    "Эмаль СБЭ-111 Унипол марки АМ на силикон-акриловой основе RAL 3020 красная"

    Кол-во: 940

    "Позиция 55"

    "Эмаль СБЭ-111 Унипол марки АМ на силикон-акриловой основе RAL 7004 серая"

    Кол-во: 1640

    "Позиция 56"

    "Эмаль СБЭ-111 Унипол марки АМ на силикон-акриловой основе RAL 7047 серая"

    Кол-во: 180

    "Позиция 57"

    "Эмаль СБЭ-111 Унипол марки АМ на силикон-акриловой основе RAL 5015 синяя"

    Кол-во: 400

    "Позиция 58"

    "Эмаль СБЭ-111 Унипол марки АМ на силикон-акриловой основе RAL 5017 синяя"

    Кол-во: 1760

    "Позиция 59"

    "Держатель пробки к механизму Т-101 для резьбового фитинга TOR 1" plug holder for 1in TOR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Комплект РВД 1 Equalization hose, 1in"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Адаптер переходной 2" 1/2 rf x 4" Spool 2" 1/2 rf x 4" 600 rf"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Центратор 2" CENTER GUIDE for 2in"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Манжета уплотнительная 1.772" Sealing Element - 2'"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Манжета уплотнительная 1.811" Sealing Element - 2'"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Манжета уплотнительная 1.85" Sealing Element - 2'"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Манжета уплотнительная 1.875" Sealing Element - 2'"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Манжета уплотнительная 1.890" Sealing Element - 2'"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Манжета уплотнительная 1.929" Sealing Element - 2'"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Головка перекрывающая в комплекте с носовыми частями размером от 1.850-1.875"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Адаптер корпусный для винтового домкрата = 311 mm"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Домкрат винтовой 2''-4'' c ходом 28"' 2IN-4IN JACKSCREW ACTUATOR 28 IN TRAVEL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Устройство временное герметизирующее ВГУ 1-700"

    Кол-во: 13

    "Позиция 73"

    "Устройство временное герметизирующее ВГУ 1-1400"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "Устройство временное герметизирующее ВГУ 2-300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Устройство временное герметизирующее ВГУ 2-500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Устройство временное герметизирующее ВГУ 2-700"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "Устройство временное герметизирующее ВГУ 2-1400"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Устройство временное герметизирующее ВГУ 2(Б)-300"

    Кол-во: 10

    "Позиция 79"

    "Устройство временное герметизирующее ВГУ 2(Б)-500"

    Кол-во: 6

    "Позиция 80"

    "Устройство временное герметизирующее ВГУ 2(Б)-700"

    Кол-во: 12

    "Позиция 81"

    "Устройство временное герметизирующее ВГУ 2(Б)-1200"

    Кол-во: 21

    "Позиция 82"

    "Устройство временное герметизирующее ВГУ 2(Б)-1400"

    Кол-во: 94

    "Позиция 83"

    "Порошок абразивный 0,5-3,0мм"

    Кол-во: 180

    "Позиция 84"

    "Рукав III-6,3-2,0 ГОСТ 9356-75"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 85"

    "Рукав III-9-2,0 ГОСТ 9356-75"

    Кол-во: 3350

    "Позиция 86"

    "Набивка сальниковая плетеная из терморасширенного графита, армированная стеклонитью, с ингибитором коррозии марки Герморум С-101 квадратного сечения размером 10х10мм на давление до 50атм температуру -200+650С"

    Кол-во: 30

    "Позиция 87"

    "Набивка сальниковая плетеная из терморасширенного графита, армированная стеклонитью, с ингибитором коррозии марки Герморум С-101 квадратного сечения размером 12х12мм на давление до 50атм температуру -200+650С"

    Кол-во: 25

    "Позиция 88"

    "Набивка сальниковая плетеная из терморасширенного графита, армированная стеклонитью, с ингибитором коррозии марки Герморум С-101 квадратного сечения размером 6х6мм на давление до 50атм температуру -200+650С"

    Кол-во: 42

    "Позиция 89"

    "Набивка сальниковая плетеная из терморасширенного графита, армированная стеклонитью, с ингибитором коррозии марки Герморум С-101 квадратного сечения размером 8х8мм на давление до 50атм температуру -200+650С"

    Кол-во: 25

    "Позиция 90"

    "Набивка сальниковая плетеная из терморасширенного графита, армированная нержавеющей проволокой, с ингибитором коррозии марки Герморум С-131 квадратного сечения размером 10х10мм на давление до 150атм температуру -200+650С"

    Кол-во: 15

    "Позиция 91"

    "Набивка сальниковая плетеная из терморасширенного графита, армированная нержавеющей проволокой, с ингибитором коррозии марки Герморум С-131 квадратного сечения размером 14х14мм на давление до 150атм температуру -200+650С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "Набивка сальниковая плетеная из терморасширенного графита, армированная нержавеющей проволокой, с ингибитором коррозии марки Герморум С-131 квадратного сечения размером 6х6мм на давление до 150атм температуру -200+650С"

    Кол-во: 77

    "Позиция 93"

    "Набивка сальниковая плетеная из терморасширенного графита, армированная нержавеющей проволокой, с ингибитором коррозии марки Герморум С-131 квадратного сечения размером 8х8мм на давление до 150атм температуру -200+650С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 94"

    "Устройство пневматическое герметизирующее ПГУ-ПС-А-300"

    Кол-во: 8

    "Позиция 95"

    "Устройство пневматическое герметизирующее ПГУ-ПС-А-700"

    Кол-во: 28

    "Позиция 96"

    "Устройство пневматическое герметизирующее ПГУ-ПС-А-1400"

    Кол-во: 25

    "Позиция 97"

    "Пленка рентгеновская AGFA STRUCTURIX F8 NIF 30х40/100 листов"

    Кол-во: 200

    "Позиция 98"

    "Проявитель для ручной обработки промышленных рентгеновских снимков AGFA NDT G128 концентрат 5л"

    Кол-во: 50

    "Позиция 99"

    "Фиксаж для ручной обработки промышленных рентгеновских снимков AGFA NDT G328 концентрат 5л"

    Кол-во: 50

    "Позиция 100"

    "Суспензия черная Helling NRS 103 S, в аэрозольном баллоне 400 мл"

    Кол-во: 350

    "Позиция 101"

    "Краска белая фоновая NR 104 A Helling, аэрозоль 400 мл"

    Кол-во: 700

    "Позиция 102"

    "Гербицид Арбонал, препаратная форма -водный концентрат. Содержание действующего вещества 250 г/л имазапира ГОСТ Р 51247-99"

    Кол-во: 900

    "Позиция 103"

    "Пояс мерительный со свинцовыми цифрами Ду 1020 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 104"

    "Пояс мерительный со свинцовыми цифрами Ду 1220 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 105"

    "Пояс мерительный со свинцовыми цифрами Ду 1420 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 106"

    "Пояс мерительный со свинцовыми цифрами Ду 530 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 107"

    "Пояс мерительный со свинцовыми цифрами Ду 720 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 108"

    "Пояс мерительный со свинцовыми цифрами Ду 325 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 109"

    "Рукав В-2-100-5 10м ГОСТ 5398-76"

    Кол-во: 50

    "Позиция 110"

    "Рукав ПАР-2 (X)-8-25-46-ХЛ 10м ГОСТ 18698-79"

    Кол-во: 20

    "Позиция 111"

    "Стеклолакоткань электроизоляционная ЛСК-155/180 0,2мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 112"

    "Круг алмазный 12А2-45 АС4 100/80 В2-01 150х42х32х20х5"

    Кол-во: 21

    "Позиция 113"

    "Круг 230х6х22 отрезной армированный"

    Кол-во: 3040

    "Позиция 114"

    "Строп грузовой канатный четырехветвевой 4СК-10,0/3500"

    Кол-во: 14

    "Позиция 115"

    "Строп грузовой канатный двухветвевой 2СК-8,0/8000 ф27,0мм с захватами для трубы ТГ-ТР1-8,0/2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 116"

    "Строп грузовой канатный двухветвевой 2СК-6,3/8000"

    Кол-во: 7

    "Позиция 117"

    "Строп грузовой канатный двухветвевой 2СК-6,3/4000"

    Кол-во: 28

    "Позиция 118"

    "Строп грузовой цепной одноветвевой 1СЦ-1,6/2000"

    Кол-во: 22

    "Позиция 119"

    "Строп грузовой канатный одноветвевой 1СК-6,3/9000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 120"

    "Строп грузовой канатный одноветвевой 1СК-6,3/3000"

    Кол-во: 12

    "Позиция 121"

    "Строп грузовой канатный одноветвевой 1СК-3,2/2000 ф20,0мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 122"

    "Строп грузовой канатный одноветвевой 1СК-10,0/6000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 123"

    "Строп грузовой канатный одноветвевой 1СК-8,0/8000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 124"

    "Электрод металлический для сварки углеродистых и низколегированных сталей с основным покрытием Э50А LB-52U ф4,0 Kobe Steel"

    Кол-во: 250

    "Позиция 125"

    "Проволока сварочная самозащитная Fabshield Pipe Root 1 диам.1,4 мм, бухта 4,5 кг"

    Кол-во: 223

    "Позиция 126"

    "Проволока порошковая самозащитная для механизированной сварки Boehler Pipeshield 81 T8-FD ф2,0 мм классификация E81T8-G по AWS A5.29"

    Кол-во: 3800

    "Позиция 127"

    "Электрод металлический для сварки углеродистых сталей с основным покрытием, Э50А OK 53.70 ф2,5 ЭСАБ-СВЭЛ"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 128"

    "Электрод металлический для сварки углеродистых сталей с основным покрытием, Э50А OK 53.70 ф2,5 ЭСАБ-СВЭЛ"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 129"

    "Круг шлифовальный A 24 R BF 125х6х22 ТУ 3982-001-00221209-2008"

    Кол-во: 1035

    "Позиция 130"

    "Круг шлифовальный лепестковый торцевой КЛТ 125х22 Р40-60"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 131"

    "Круг абразивный ПП400Х40Х203 63С 40СМ2 ГОСТ 2424-85"

    Кол-во: 15

    "Позиция 132"

    "Круг шлифовальный прямого профиля 300х40х76 64С 40 СМ2 К"

    Кол-во: 24

    "Позиция 133"

    "Клеймо 7858-0055 N6 буквенное тип 2 стальное высота шрифта 6мм"

    Кол-во: 36

    "Позиция 134"

    "Штангенциркуль с отсчетом по нониусу двусторонний с глубиномером ШЦ-I-250-0,1-1 с диапазоном измерения 0-250мм значением отсчета по нониусу 0,1мм класса точности 1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 135"

    "Строп грузовой канатный двухветвевой 2СК-10,0/6000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 136"

    "Строп грузовой канатный четырехветвевой 4СК-12,5/6000"

    Кол-во: 18

    "Позиция 137"

    "Топор пожарный поясной ТПП-1"

    Кол-во: 26

    "Позиция 138"

    "Строп текстильный петлевой грузоподъемность 12т длина 8000мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 139"

    "Электрод ОК 53.70 3,2х350 ЭСАБ-СВЭЛ арт.5370323W00"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 140"

    "Электрод металлический для сварки углеродистых сталей с основным покрытием ESAB OK 53.70 ф4,0 длиной 450мм типа Э50А"

    Кол-во: 1040

    "Позиция 141"

    "Электрод металлический для сварки углеродистых сталей с рутиловым покрытием ESAB OK 46.00 ф4,0 длиной 450мм типа Э46 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75"

    Кол-во: 4050

    "Позиция 142"

    "Электрод металлический для сварки углеродистых сталей с рутиловым покрытием ESAB OK 46.00 ф3,0 длиной 350мм типа Э46 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75"

    Кол-во: 6275

    "Позиция 143"

    "Строп универсальный канатный двухпетлевой УСК1-3,2/3000 ф20,0мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 144"

    "Строп универсальный канатный двухпетлевой УСК1-2,0/3000 ф16,5мм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 145"

    "Строп универсальный канатный двухпетлевой УСК1(СКП1)-8,0/4000"

    Кол-во: 13

    "Позиция 146"

    "Строп универсальный канатный двухпетлевой УСК1(СКП1)-6,3-ХЛ/6000"

    Кол-во: 48

    "Позиция 147"

    "Строп текстильный петлевой круглопрядный СТПк-32,0/8000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 148"

    "Строп текстильный ленточный петлевой СТП-6,0/2000"

    Кол-во: 13

    "Позиция 149"

    "Строп текстильный ленточный петлевой СТП-5,0/5000"

    Кол-во: 26

    "Позиция 150"

    "Строп текстильный ленточный петлевой СТП-4,0/7000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 151"

    "Строп текстильный ленточный петлевой грузоподъемностью 4т длиной 4000мм СТП-4,0/4000"

    Кол-во: 30

    "Позиция 152"

    "Строп текстильный ленточный петлевой СТП-4,0/3000"

    Кол-во: 22

    "Позиция 153"

    "Строп текстильный ленточный петлевой грузоподъемностью 20т длиной 6000мм СТП-20,0/6000"

    Кол-во: 27

    "Позиция 154"

    "Строп текстильный ленточный петлевой грузоподъемностью 2т длиной 6000мм СТП-2,0/6000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 155"

    "Строп текстильный ленточный петлевой СТП-10,0/8000"

    Кол-во: 18

    "Позиция 156"

    "Строп 4СЦ-6,7/3000 с укорачивающими крюками Цепной четырехветьевой г/п=6,75т., L=3м."

    Кол-во: 5

    "Позиция 157"

    "Строп грузовой канатный четырехветвевой 4СК1-3,2/3000 ф13,0мм"

    Кол-во: 17

    "Позиция 158"

    "Рукав пожарный напорный РПК-Н/В(В)-65-1,0-УХЛ1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 159"

    "Рукав пожарный напорный РПК-Н/В(В)-50-1,0-УХЛ1"

    Кол-во: 56

    "Позиция 160"

    "Рукав пожарный напорный морозостойкий РПМ(В)-80-1,6-УХЛ1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 161"

    "Рукав пожарный напорный морозостойкий РПМ(В)-65-1,6-УХЛ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 162"

    "Рукав пожарный напорный морозостойкий РПМ(В)-50-1,6-УХЛ1"

    Кол-во: 106

    "Позиция 163"

    "Рукав В-1-75-5 ХЛ с ГР-80"

    Кол-во: 9

    "Позиция 164"

    "Рукав В-1-125-3 10м"

    Кол-во: 19

    "Позиция 165"

    "Огнетушитель углекислотный ОУ-5"

    Кол-во: 69

    "Позиция 166"

    "Огнетушитель ОУ-3 ВСЕ"

    Кол-во: 42

    "Позиция 167"

    "Огнетушитель порошковый ОП-35(з)-ABCE"

    Кол-во: 389

    "Позиция 168"

    "Огнетушитель порошковый переносной ОП-2"

    Кол-во: 191

    "Позиция 169"

    "Огнетушитель углекислотный ОУ-10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 170"

    "Огнетушитель порошковый ОП-8(з)"

    Кол-во: 519

    "Позиция 171"

    "Огнетушитель порошковый ОП-4 (з)"

    Кол-во: 203

    "Позиция 172"

    "Мостик рукавный МПР-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Колонка пожарная КП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "Клапан пожарный КПК-65-2"

    Кол-во: 14

    "Позиция 175"

    "Клапан КПК-50-2 Ду50 Ру16"

    Кол-во: 30

    "Позиция 176"

    "Головка соединительная ГРВ-125"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Головка соединительная ГР-80"

    Кол-во: 20

    "Позиция 178"

    "Головка соединительная ГП-80х70"

    Кол-во: 8

    "Позиция 179"

    "Головка соединительная ГЗВ-125"

    Кол-во: 2

    "Позиция 180"

    "Головка соединительная ГЗ-70"

    Кол-во: 6

    "Позиция 181"

    "Головка соединительная ГЗ-50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 182"

    "Головка напорная ГМ-80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 183"

    "Головка муфтовая напорная ГМ-50"

    Кол-во: 19

    "Позиция 184"

    "Головка соединительная ГР-50"

    Кол-во: 30

    "Позиция 185"

    "Головка переходная напорная ГП-80х50"

    Кол-во: 26

    "Позиция 186"

    "Головка переходная напорная ГП-70х50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 187"

    "Головка муфтовая всасывающая ГМВ-125"

    Кол-во: 2

    "Позиция 188"

    "Головка муфтовая напорная ГМ-70"

    Кол-во: 42

    "Позиция 189"

    "Головка-заглушка напорная ГЗ-80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 190"

    "Гидрант пожарный подземный высотой ГП-750"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "Гидрант пожарный подземный высотой ГП-2500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 192"

    "Гидрант пожарный подземный высотой ГП-2000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 193"

    "Гидрант пожарный подземный высотой ГП-1750"

    Кол-во: 2

    "Позиция 194"

    "Гидрант пожарный подземный высотой ГП-1500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "Гидрант пожарный подземный высотой ГП-1250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 196"

    "Сетка всасывающая СВ-125"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "Дверь ДПМ-Пульс01/30(Е1-30) 900х2100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 198"

    "Лестница 3-секционная Stabilo 3х12"

    Кол-во: 20

    "Позиция 199"

    "Фонарь ФПС 4/6 ПМ с зарядным устр-м."

    Кол-во: 16

    "Позиция 200"

    "Топор ТПП-1"

    Кол-во: 26

    "Позиция 201"

    "Лестница-палка ЛПМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 202"

    "Кобура для топора пожарного"

    Кол-во: 16

    "Позиция 203"

    "Регулятор расхода баллонный У-30-КР2П"

    Кол-во: 7

    "Позиция 204"

    "Резак ручной 25м. ТТ553-00-04"

    Кол-во: 2

    "Позиция 205"

    "Электрододержатель Binzel DE-2200"

    Кол-во: 170

    "Позиция 206"

    "Резак Маяк-2-01"

    Кол-во: 77

    "Позиция 207"

    "Резак машинный РМ 3-220 Корд."

    Кол-во: 1

    "Позиция 208"

    "Редуктор У-30-П2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 209"

    "Редуктор БПО 5-4"

    Кол-во: 130

    "Позиция 210"

    "Редуктор БКО-50-4"

    Кол-во: 108

    "Позиция 211"

    "Регулятор аргоновый АР-40-КР1-м"

    Кол-во: 12

    "Позиция 212"

    "Затвор 3П-3К-111"

    Кол-во: 75

    "Позиция 213"

    "Затвор 3П-3Г-111"

    Кол-во: 79

    "Позиция 214"

    "Ствол пожарный ручной рску-50а"

    Кол-во: 3

    "Позиция 215"

    "Ствол пожарный ручной водяной РС-50П"

    Кол-во: 10

    "Позиция 216"

    "Ствол пожарный ручной РСКЗ-70"

    Кол-во: 3

    "Позиция 217"

    "Ствол пожарный ручной РСП-50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 218"

    "Ствол пожарный ручной РСП-70"

    Кол-во: 3

    "Позиция 219"

    "Шкаф пожарный ШПК-310УНОК"

    Кол-во: 4

    "Позиция 220"

    "Шкаф пожарный ШПК-315Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 221"

    "Модуль пожаротушения Буран-2.5взр"

    Кол-во: 126

    "Позиция 222"

    "Завихритель"

    Кол-во: 50

    "Позиция 223"

    "Завихритель"

    Кол-во: 20

    "Позиция 224"

    "Наконечник"

    Кол-во: 60

    "Позиция 225"

    "Наконечник"

    Кол-во: 105

    "Позиция 226"

    "Сопло"

    Кол-во: 500

    "Позиция 227"

    "Сопло"

    Кол-во: 150

    "Позиция 228"

    "Электрод"

    Кол-во: 500

    "Позиция 229"

    "Электрод"

    Кол-во: 300

    "Позиция 230"

    "Горелка BINZEL SR-26"

    Кол-во: 7

    "Позиция 231"

    "Горелка ГС-2М Малютка"

    Кол-во: 12

    "Позиция 232"

    "Зажим обратный сварочного кабеля ESAB VH"

    Кол-во: 143

    "Позиция 233"

    "Рукав Б-2-25-10 10м ГОСТ 5398-76"

    Кол-во: 120

    "Позиция 234"

    "Адаптер для врезки 1.5in NPT x 2in NPT Tapping adapter"

    Кол-во: 1

    "Позиция 235"

    "Адаптер резьбовой 2''x4'' 600 класс ADAPTER THREADED 2" NPT x 4 in 600 RF FOR T101"

    Кол-во: 1

    "Позиция 236"

    "задвижка 1-1500# gate valve"

    Кол-во: 1

    "Позиция 237"

    "Сверло 0.5in 500mm длинной"

    Кол-во: 10

    "Позиция 238"

    "Держатель фрезы HOLDER PILOT FOR T101"

    Кол-во: 2

    "Позиция 239"

    "Футляр стальной для сверильного механизма Т101b XL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 240"

    "Привод воздушный для сверлильного механизма T-101b XL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 241"

    "Набивка сальниковая плетеная из экспандированного фторопласта марки Герморум С-500 квадратного сечения размером 10х10мм на давление до 500атм температуру -200+280С"

    Кол-во: 5

    "Позиция 242"

    "Набивка сальниковая плетеная из нитей графитовой фольги, армированной стеклонитью, Графлекс Н 1200 12х12"

    Кол-во: 5

    "Позиция 243"

    "Набивка сальниковая плетеная из нитей графитовой фольги, армированной стеклонитью, Графлекс Н 1200 8х8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 244"

    "Устройство временное герметизирующее ВГУ 1-300"

    Кол-во: 5

    "Позиция 245"

    "Устройство временное герметизирующее ВГУ 1-500"

    Кол-во: 12

    "Позиция 246"

    "Устройство пневматическое герметизирующее ПГУ-ПС-А-500"

    Кол-во: 8

    "Позиция 247"

    "Шпатлевка гипсовая Универсаль"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 248"

    "Механизм сверлильный T-101b XL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 249"

    "Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01"

    Кол-во: 1.72

    "Позиция 250"

    "Набивка сальниковая плетеная из терморасширенного графита, армированная стеклонитью, с ингибитором коррозии марки Герморум С-101 квадратного сечения размером 6х6мм на давление до 50атм температуру -200+650С"

    Кол-во: 42.5

    "Позиция 251"

    "Набивка сальниковая плетеная из терморасширенного графита, армированная нержавеющей проволокой, с ингибитором коррозии марки Герморум С-131 квадратного сечения размером 6х6мм на давление до 150атм температуру -200+650С"

    Кол-во: 77.5

    "Позиция 252"

    "Система покрытия Карбофлекс"

    Кол-во: 7.668

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить