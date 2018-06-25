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Номер извещения
31806562370
Уникальный номер закупки
18/4.3/0028799/ТГЧайковск
Наименование закупки
0001/18/4.3/0028799/ТГЧайковск/ЗП/ГОС/Э/01.06.2018 Поставка строительных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 15:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-11
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
R.Yamlikhin@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ямлихин Рустам Ринатович
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
Закупки и тендеры Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях
Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка строительных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 10:00 GMT +325.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806562370Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2018 12:0025.06.2018 12:0025.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806562370Дата и время вскрытия заявок Поставка строительных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 19:0004.07.2018 19:0004.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806562370Подведение итогов не позднее Поставка строительных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.07.201804.07.2018 19:0004.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806562370Подведение итогов не позднее Поставка строительных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка строительных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
80 836 992,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
28.21.11.111
26.30.50.129
32.99.59.000
27.40.21.120
25.12.10.000
28.13.13.000
28.29.22.110
22.19.30.130
22.19.30.137
25.73.30.290
13.96.14.190
20.20.12.000
26.60.11.130
23.91.11.190
28.41.22.110
28.41.40.000
25.73.40.111
22.19.73.112
20.30.11.130
20.30.11.120
20.30.22.180
19.20.42.123
20.30.22.110
25.21.11.130
28.29.70.110
13.96
19.20
20.20
20.30
22.19
23.91
24.10
25.12
25.73
25.93
26.30
26.51
26.60
27.40
28.13
28.21
28.22
28.29
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46.69
46.69.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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